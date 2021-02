Texas: Dân Biểu Cộng Hòa Gary Gates (áo xanh) đã bay tới Orlando vào đêm Thứ Tư 17/2/2021 trong khi Texas ngập tràn bão tuyết, mất điện, cúp nước...

Facebook sau khi cấm cửa Trump, lại cấm cửa quân đội Miến Điện. Texas: Trong khi TNS Ted Cruz bay sang Mexico tỵ nạn bão tuyết, DB Cộng Hòa Gary Gates bay sang Florida trốn lụt. Mục sư Jared Stacy rời nhà thờ Spotswood Baptist Church vì lời nói dối của Trump ảnh hưởng tràn ngập hội thánh. Trump có thể tuyên bố ứng cử TT 2024 trong bài diễn văn ở hội nghị Cộng Hòa tuần tới. Cảnh Sát New York điều tra 4 vụ tấn công tuần qua nhắm vào dân Mỹ gốc Á. Costco sẽ chích ngừa COVID-19 miễn phí tại nhiều nơi ở California. Toàn bộ ủy viên 1 học khu Bắc Calif. từ chức tưởng là họp kín, ai ngờ nối mạng, dân nghe được cả tiếng chửi thề nhắm vào phụ huynh vắng mặt. Kiện lung tung để bênh vực Trump: Luật sư Erick Kaardal cơ nguy mất bằng hành nghề. COVID-19 làm 40% giáo viên Colorado muốn bỏ nghề dạy. Jill Biden có bí danh "Dr. B" (Tiến sĩ B), được GS sử học ca ngợi là Đệ nhất phu nhân hoạt động tích cực nhất lịch sử Mỹ. HỎI 1: Người bình thường sẽ có 300 tới 900 cơ nguy để chết "sau khi chích ngừa COVID nhiều hơn là chích ngừa cúm" - có đúng không? ĐÁP 1: Sai. HỎI 2: Có phải Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, bị nhiều dân cử kêu gọi làm thủ tục truất phế? ĐÁP 2: Đúng vậy.

WASHINGTON (VB - 21/2/2021) --- Thêm một con chim trốn tuyết... Không phải chỉ riêng một Thượng Nghị Sĩ Ted Criz (Cộng Hòa, Texas) rời bỏ khi Texas ngập tràn bão tuyết, mất điện, cúp nước... một dân cử khác từ Texas cũng lên phi cơ bay trốn bão: Báo Houston Chronicle kể rằng Dân Biểu Gary Gates (Cộng Hòa, Texas) đã bay tới Orlando vào đêm Thứ Tư 17/2/2021.

Khi bị báo chí khui ra, DB Gates nói rằng ông bay đi vì quan ngại về sức khỏe người vợ đang hồi phục sau cơn bệnh, và vì cô con gái thành niên nhưng thiểu trí. Gates nói rằng ông quyết định lên phi cơ riêng bay đi khi 30% diện tích nhà của ông bị ngập lụt vì ống nước vỡ. Nghe có vẻ có lý hơn chuyện TNS Ted Cruz bay về tắm nắng biển Mexico. Nhưng lời nói của Gates, theo báo Houston Chronilce, không phù hợp với lời nói của chánh văn phòng của Gates khi trả lời rằng Gates bay đi họp về một thương lượng kinh doanh tại Florida.

Bản tin CBS ngày 20/2/2021 ghi rằng Ty Cảnh Sát New York (NYPD) cho biết đang điều tra 4 vụ tấn công người Mỹ gốc Á tại thành phố này trong tuần qua. Cảnh sát nói hôm Thứ Hai 15/2/2021, một người đàn ông gốc Á 27 tuổi bị đấm 2 cú vào mặt tại góc đường Lennox Avenue và 139th Avenue, và hét lên bảo cút về Trung Hoa đi. Cảnh sát đang truy tìm nghi can.

Các dân cử cũng lên tiếng tố cáo bạo lực và kêu gọi thay đổi. John Liu, Thượng nghị sĩ tiểu bang, nói rằng màu da hay màu mắt không bao giờ nên là lý do bạo lực kỳ thị, "đó là kỳ thị ở mức tệ hại nhất và chúng ta không để cho xảy ra tại New York hay bất kỳ nơi đâu ở Hoa Kỳ." Trong khi đó, Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York, hôm 20/2/2021 phóng tweet nói rằng New York City tự hào là một trong những thành phố đông dân gốc Á nhất Hoa Kỳ.

--- Có vẻ như rất nhiều nhà thờ dung dưỡng cho các lời nói dối. Đó là lý do mục sư Jared Stacy, theo tin của NPR hôm 21/2/2021, vẫn đang suy nghĩ về quyết định năm ngoái từ chức ở nhà thờ Spotswood Baptist Church tại thị trấn Fredericksburg, Va. Cho tới tháng 11/2020, ông vẫn phụ trách mục vụ cho tín đồ trẻ trong lứa tuổi 20s và 30s.

Nhưng trong 4 năm, từ khi nhận chức mục sư tại nhà thờ này, Stacy nhận thấy ông đối mặt với sức mạnh vô hình bao trùm giáo hội của ông: thuyết âm mưu, tin dỏm và những lời nói dối. Stacy thấy rằng sức mạnh dối trá đó xây dựng nhiều năm, và ông nhận ra cách bảo vệ đức tin chân chánh Ky Tô của ông là phải rời bỏ nhà thờ này.

Stacy nói: "Nếu Ky tô hữu tại Hoa Kỳ sống nghiêm túc trong việc giúp người khác nhìn thấy Chúa Jesus và những gì ngài sống và ngài nói, thì danh hiệu 'evangelical' (truyền bá Phúc âm) là một chệch hướng bởi vì bất hạnh thay, nó mang sức nặng của bạo lực. Tôi sẽ không xài chữ đó bởi vì bây giớ nó gắn liền với ngày bạo loạn 6/2/2021."

Lời nói dối vĩ đại nhất đã thúc đẩy cuộc bạo loạn là quy chụp cho Joe Biden trộm cắp cuộc bầu cử 2020. Người bạo loạn nghe lời thúc giục dối trá của Trump để xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội. Lời nói dối mạnh tới mức bản khảo sát của American Enterprise Institute cho thấy 3/5 người giáo dân da trắng thuộc nhóm evangelicals nói rằng Biden không phải Tổng Thốngc hính danh.

--- Hôm Thứ Bảy 20/1/2021, Costco loan báo sẽ chích ngừa COVID-19, chủ yếu là thuốc chủng nhãn hiệu Moderna, tại nhiều nơi ở tiểu bang California. Hiện thời nơi duy nhất ở Bắc California là Novato Costco. Sẽ có các nơi chích ngừa khác của Costco tại các quận Los Angeles, Riverside và San Bernardino ở Nam California.

Tiểu bang Calif. hiện thời chỉ cho chích ngừa với người trên 65 tuổi hay người ở tuyến đầu y tế. Địa chỉ Novato Costco sáng Chủ Nhật 21/2/2021 đã hết chỗ. Độc giả có thể ghi danh trực tuyến (không cần là hội viên Costco, và trung tâm chích ngừa chỉ nhận ghi danh trực tuyến để lấy hẹn) tại:

https://book-costcopharmacy.appointment-plus.com/d0bm29vq/?e_id=5515#/

--- Donald Trump sẽ xuất hiện giữa hào quang của một hội nghị Cộng Hòa tại Florida tuần tới, lần đầu tiên sau khi mất ghế Tổng Thống. Ian Walters, phát ngôn nhân của American Conservative Union, xác nhận rằng Trump sẽ đọc diễn văn trong hội nghị thường niên chính trị bảo thủ "Conservative Political Action Conference" (CPAC) vào ngày 28/2/2021.

Dự kiến Trump sẽ nói về tương lai Đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ, cũng như sẽ chỉ trích Tổng Thống Biden về gỡ bỏ các hạn chế di trú của Trump. Năm nay CPAC tổ chức ở Orlando, Florida, sẽ có phần diễn văn của nhiềuv iên chức từng nằm trong chính phủ Trump, như cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Thống đốc Florida đương nhiệm Ron DeSantis và Thống đốc South Dakota đương nhiệm Kristi Noem.

Một số nhà phân tích suy đoán rằng Trump có thể tuyên bố tái tranh cử Tổng Thống 2024 trong bài diễn văn sắp tới. Và nếu Trump tuyên bố như thế, có thể Dân Chủ sẽ thúc giục tăng tốc điều tra hình sự đối với kinh doanh của Trump ở New York, hiện đã tới giai đoạn gửi trát đòi nhiều hồ sơ.

--- Facebook hôm Chủ Nhật 21/2/2021 cho biết đã gỡ bỏ trang chính của quân đội Miến Điện vì các bài viết kích động bạo lực. Facebook nói phải xóa trang Tatmadaw True News Information Team Page vì vi phạm nội quy về cấm kích động bạo lực. Đầu tháng này, quân đội Miến Điện đã đảo chánh, bắt giam lãnh tụ Aung San Suu Kyi, và nhiều cuộc biểu tình bủng nổ để phản đối quân đội Miến Điện.

Cũng nên nhắc rằng Facebook cũng đã ngừng vô hạn định tài khoản của Trump trên Facebook và Instagram vào ngày 7/1/2021, một ngày sau khi Trump kích động bạo loạn. Tương tự Twitter đã vĩnh viễn cấm cửa Trump vào ngày 8/1/2021.

--- Toàn bộ các ủy viên khu học chánh tại một học khu Bắc California đã từ chức sau khi họ họp viễn liên qua Zoom, tưởng là họp kín của riêng quan chức học khu, không ngờ là nối mạng ra công chúng, và trong buổi họp các quan đã bình luận về mộts ố phụ huynh bằng ngôn ngữ giang hồ, có lúc chửi tục.

Greg Hetrick là Tổng Giám Đốc Học Khu Oakley Union Elementary School District, hôm Thứ Sáu đã gửi thư tới các phụ huynh có con em là học sinh trong học khu, nói rằng toàn bộ các ủy viên học khu từ chức sau buổi họp hôm Thứ Tư, một phần buổi họp bị phóng lên YouTube. Học khu này phục vụ khoảng 5,000 học sinh phía đông San Francisco.

Các quan chức học khu, tưởng là họp kín, nói rằng họ bị phụ huynh thúc giục mở cửa trường lại, và các quan nói là trong mùa đại dịch mà cứ muốn mở lại trường để có thầy cô giữ trẻ thì các quan không hài lòng. Phóng viên NBC kể rằng người ta nghe giọng ủy viên học khu Kim Beede nói giận dữ với vài chữ văng tục.

Chủ tịch Hội đồng Học Khu là Lisa Brizendine phản ứng về các lá thư phụ huynh thúc giục mở cửa trường lại, giọng bà Brizendine nói rằng mấy phụ huynh đó chỉ muốn mở lại trường vì muốn có người [thầy cô] làm vai giữ trẻ em cho họ. Thế rồi ủy viên học khu Richie Masadas kể rằng nghe người em kể về vài phụ huynh hút cần sa rằng trường đóng cửa, con nít ở nhà, làm phiền ba mẹ không tiện hút cần sa.

Các quan học khu đột nhiên nhận ra buổi họp đang mở rộng viễn liên cho công chúng, chứ không phải họp kín. Người ta nghe giọng ủy viên Beede báo động “Uh-oh. Công chúng nghe kìa." Thế rồi giọng bà Chủ tịch Học khu Brezendine "Nuh-uh," sau đó ai bấm nút chuyển sang họp kín. Cuối buổi họp, Brezendine xin lỗi về ngôn ngữ các quan kém lịch sự. Và hôm Thứ Sáu thì từ chức toàn bộ.

--- Đệ nhất phu nhân Jill Biden bận rộn liên tục, xuất hiện liên tục nhiều nơi: bà hồi phục chương trình hỗ trợ gia đình quân nhân có từ thời Obama có tên là "Joining Forces", mang báo kẹo tới mời các lính Vệ Binh bảo vệ tòa nhà Quốc Hội, tổ chức các buổi họp viễn liên hỗ trợ gia đình quân nhân, họp viễn liên với sinh viên và giáo viên cao đẳng cộng đồng, và nhiều nữa.

Bà Jill Biden, 69 tuổi, vẫn tiếp tục dạy ở một trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia (Northern Virginia Community College, nơi này nhiều sinh viên gốc Việt), và là đệ nhất phu nhân đầu tiên vẫn làm việc có lương ngoài Bạch Ốc. Hình ảnh của bà khó hơn, vì đang nỗ lực làm gương cho phụ nữ hiện đại giữa lúc Hoa Kỳ chịu 2 cuộc khủng hoảng cùng lúc: đại dịch và suy thoái kinh tế. Bà được các sinh viên học bà gọi theo kiểu bí danh, gọi tắt tên bà: "Dr. B" (Tiến sĩ B).

Ngay sau khi vào Bạch Ốc ngày 20/1/2021, bà Biden tập trung làm tiếp 3 lĩnh vực bà đã làm thời Obama: ung thư, gia đình chiến binh và giáo dục. Bà gặp ứng viên Bộ Trưởng Giáo Dục Miguel Cardona ngày 21/1/2021, và ngày sau đó là mang bánh kẹo tới trao tặng Vệ Binh đang bảo vệ tòa nhà Quốc hội sau khi thăm bệnh viện Whitman-Walker Health ở thủ đô Washington, D.C. Rồi liên tục là những hội nghị viễn liên về giáo dục, trong đó bà đọc diễn văn trước thượng đỉnh tổ chức bởi hai tổ chức về cao đảng cộng đồng --- Association of Community College Trustees và American Association of Community Colleges --- nơi bà nhấn mạnh nhu cầu miễn phí giáo dục cao đẳng cộng đồng.

Jennifer Lawless, giáo sư chính trị ở University of Virginia, nói vị trí đệ nhất phu nhân của bà gian nan hơn so với 100 năm qua. Kelly Dittmar, giáo sư tại viện Center for American Women and Politics tại đại học Rutgers University, nói rằng bà là hiện thân của sự phục vụ vượt ngoài đảng phái. Dĩ nhiên cũng có nhiều người không ưa bà, nói ra nói vào (hình như nói cả tiếng Việt). Như bình luận gia Joseph Epstein viết trên tờ The Wall Street Journal hồi tháng 12/2020, đề nghị bà Biden "xóa đi chữ Dr. trước tên bà." Tức là, đừng gọi là "Tiến sĩ Jill Biden" nữa. Gần đây, bình luận gia Fox News là Tucker Carlson chỉ trích kiểu 2 ông bà Biden bày tỏ lịch sự yêu thương nhau trước công chúng.

Nhưng hiển nhiên hình ảnh ông bà Biden khác hẳn Trump và đệ nhất phu nhân Melania. Trump ồn ào, ưa chửi mắng phóng viên và người khuyết tật, có lúc Trump giễu cả tật cà lăm của Joe Biden. Nhưng Joe Biden chưa từng nói nặng ai, luôn luôn cười, và luôn lịch thiệp với mọi người. Trong khi Trump thù vặt, thù dai và trả thù những người đụng chạm Trump, kể cả có lúc Trump thù cả một địa phương như khi Trump quay lại chửi mắng New York dưới quyền Dân Chủ, thì Joe Biden chìa tay tới cả Cộng Hòa. Hình như hình ảnh trái ngược này lại càng làm cho những người cuồng nhiệt ủng hộ Trump sôi sục hơn.

Teri Finneman, giáo sư University of Kansas, chuyên nghiên cứu về các đệ nhất phu nhân và nữ chính khách, nói về Jill Biden rằng: "Trong 50 năm qua, chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh đệ nhất phu nhân tích cực làm việc, nhưng nhìn suốt lịch sử chưa hề có ai tích cực hoạt động thế này [như bà Jill Biden]."

--- Cơ nguy mất bằng hành nghề luật sư vì kiện lung tung để bênh vực Trump: Luật sư Erick Kaardal tại Minnesota đã đưa đơn kiện ở nhiều tiểu bang đòi lật ngược kết quả bầu cử để lấy chiến thắng của Biden sang cho Trump, và bây giờ Chánh án James Boasberg của tòa liên bang khu vực District of Columbia nói rằng các đơn kiện của Kaardal là phá hoại tiến trình bầu cử dân chủ Hoa Kỳ, cần phải đưa luật sư này ra cơ quan của tòa án có tên là Committee on Grievances “để có kỷ luật thích nghi."

Ủy ban này của tòa thủ đô xem xét các khiếu nại chống lại các luật sư, có thể đưa ra các kỷ luật như: tước bằng hành nghề luật, treo nghề luật một thời gian, khiển trách hay vài hình thức kỷ luật khác.

Luật sư Erick Kaardal là người nộp đơn kiện từ cuối tháng 12/2020 nhân danh cử tri 5 tiểu bang mà Joe Biden thắng phiếu --- Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Kaardal nói rằng có gian lận bầu cử nhưng không đưa ra chứng cớ nào, và luật sư này cũng nói rằng nhiều luật bầu cử liên bang và tiểu bang đã có từ lâu là vi hiến, nhưng không giải thích được vi hiến ra sao. Thế là, Chánh án Boasberg đưa luật sư này sang ủy ban Committee on Grievances để kỷ luật.

--- Tình hình đại dịch COVID-19 đang làm cho nhiều giáo viên Colorado muốn đổi sang nghề khác. Bản thăm dò của Colorado Education Association (CEA) cho thấy hiện tượng đáng ngại, và có lẽ các tiểu bang khác cũng tương tự, dựa theo thăm dò 5,000 thành viên hội, một nghiệp đoàn toàn tiểu bang Colorado những người dạy từ mẫu giáo tới cả đại học:

. 40% giáo viên có giấy phép dạy học trên tiểu bang Colorado nói rằng họ muốn bỏ nghề giáo sau niên khóa 2020-2021, trong khi 33% chuyên gia giáo dục nói vẫn ưa thích nghề dạy.

. Muốn bỏ nghề dạy cao nhất là giáo viên tuổi 60 tới 69 (53%), sau đó là người trong lứa tuổi 50s (45%), rồi người trong lứa tuổi 30s (36%), và người trong lứa tuổi 40s (35%).

Amie Baca-Oehlert, Hội trưởng CEA, nói trong bản văn kêu gọi tiểu bang Colorado cần phài hỗ trợ tài chánh để bảo đảm rằng tất cả các học sinh và giáo viên đều có đủ tài nguyên họ cần: "Khi nhà giáo không thấy được hỗ trợ, họ ra đi. Khi nhà giáo ra đi, học sinh thiệt hại. Đơn giản là thế."

--- HỎI 1: Chia sẻ trên mạng nói, một người bình thường sẽ có xác suất từ 300 tới 900 cơ nguy để chết "sau khi chích ngừa COVID nhiều hơn là chích ngừa cúm" - có đúng không?

ĐÁP 1: Sai. Trước tiên, CDC nói rằng chưa thấy trường hợp nào có ai chết vì chích ngừa COVID-19. Tuy nhiên, một tweet phóng lên ngày 15/2/2021 và sau đó chuyển vào mạng Instagram, đưa ra cái gọi là thông tin sẽ nhập vào kho dữ kiện liên bang nói rằng thuốc chủng ngừa COVID-19 chích xong sẽ nguy hiểm hơn thuốc chủng ngừa cúm. Các chuyên gia nói rằng đó là lời tuyên bố vô căn cứ khi nói rằng thuốc chủng ngừa COVID làm chết 1 trên mỗi 10,000 người được chích ngừa. Tweet sai lầm đó là từ tiểu thuyết gia Alex Berenson, cũng là cựu phóng viên New York Times. Alex Berenson viết rằng dựa theo báo cáo liên bang VAERS thuốc chủng ngừa coronavirus có độ nguy hiểm chết người 300 tới 900 lần so với thuốc chủng ngừa cúm. Bản báo cáo VAERS mà Berenson nói là "Vaccine Adverse Event Reporting System." Thực tế, tuyên bố của Berenson là dựa trên ngụy biện rằng bất kỳ cái chết nào xảy ra sau khi chích ngừa đều hẳn là do thuốc chủng ngừa gây ra. Phát ngôn nhân của viện CDC nói rằng bản báo cáo VAERS không hề xác định nguyên nhân chết. Và do vậy không thể nói thuốc chủng ngừa gây ra cái chết của bất kỳ ai. Mỗi khi có cái chết nào xảy ra sau khi chích ngừa, các bác sĩ CDC và FDA đều duyệt xét các dữ kiện trong trường hợp đó, và cho tới giờ thì không hề có chuyện chích ngừa COVID gây ra tử vong. Xem chi tiết ở đây:

https://www.factcheck.org/2021/02/scicheck-instagram-post-makes-invalid-comparison-between-covid-19-and-flu-vaccines/

--- HỎI 2: Có phải Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, bị nhiều dân cử kêu gọi làm thủ tục truất phế?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trong kể như tròn một năm đại dịch, siêu vi coronavirus đã lây nhiễm ít nhất 28 triệu người Mỹ và giết gần 500,000 người khác. Khi siêu vi mới vào Hoa Kỳ, tiểu bang New York, đặc biệt thành phố New York City bị thê thảm nhất. Gần đây mới lộ chuyện Thống Đốc Cuomo ém nhẹm 50% số người chết vì COVID tại các nhà dưỡng lão N.Y. trong các bản báo cáo. Các dân cử Cộng Hòa New York kêu gọi làm thủ tục luận tội/truất phế Cuomo. Trong khi đó, 14 dân cử Dân Chủ tiểu bang yêu cầu tước bỏ quyền vê tình hình cấp cứu của Cuomo, nói rằng không thích nghi cho Cuomo quyền này nữa. Nhưng Nick Langworthy, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New York nói rằng phải truy tố Andrew Cuomo và phải luận tội để truất phế Andrew Cuomo nếu có chứng cớ Cuomo ém tin 50% số người chết dịch như thế. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/20/fact-check-andrew-cuomo-faces-impeachment-calls-over-covid-data/4488587001/

