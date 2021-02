Hình ảnh phong tỏa Hải Dương để chống dịch. Hải Dương giãn cách toàn tỉnh 15 ngày. Hà Nội đóng cửa quán xá. Học sinh Hà Nội, Sài Gòn nghỉ hết tháng 2/2021.

.

VN chống dịch: Hà Nội đóng cửa quán xá, Hải Dương giãn cách toàn tỉnh 15 ngày, 5 triệu liều thuốc vaccine sẽ tới VN cuối tháng 2. New Zealand phong tỏa thành phố Auckland vì 3 người nhiễm dương tính. Biden mở ra 3 tháng ghi danh Obamacare, bảo hiểm y tế thêm 4 triệu dân Mỹ nghèo. Florida: siêu thị Publix tặng $300,000 cho biểu tình bạo loạn thủ đô, bị nhiều người tẩy chay. LS Lin Wood xin góp tiền giúp vì Luật sư đoàn Georgia đưa ra hồ sơ 1,600 trang đòi phạt Lin Wood. Một phụ nữ bị bắt vì mang súng tìm Joe Biden để trao thư. DB Greene đòi đưa thêm súng vào trường học sau khi Biden nói nên siết luật súng. Wine-Banks: Trump sẽ u ám vì nhiều gánh nặng pháp lý dân sự. HỎI 1: Có phải Obama được chấm điểm là Tổng Thống xuất sắc nhất và Trump bị gọi là Tổng Thống tệ hại nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy, đó là theo cuộc khảo sát của YouGov và báo The Economist. HỎI 2: Có phải Israel có một Biệt Đội Chống Tin Giả? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

WASHINGTON (VB - 15/2/2021) --. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam phức tạp thêm. Bộ Y tế VN chiều 15/2 ghi nhận 40 ca dương tính mới, trong đó Hà Nội 2 ca và Hải Dương 38 ca. Hà Nội ra lệnh đóng cửa tất cả quán ăn đường phố, cà phê từ 0h ngày 16/2 để phòng, chống dịch. Học sinh Hà Nội, Sài Gòn nghỉ học tới hết tháng 2/2021.

.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Hải Dương trong 15 ngày kể từ 0h ngày 16-2 để tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Hải Dương sẽ di chuyển khoảng 1.800 công nhân công ty POYUN Việt Nam (TP.Chí Linh) sang địa điểm cách ly mới để đảm bảo giãn cách đúng quy định. Trước 0 giờ ngày 16-2, ngành công an Hải Dương phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tỉnh Hải Dương thiết lập 170 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 các cấp.

.

Khoảng 5 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ nhập về VN cuối tháng 2 theo chương trình Covax của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), qua kế hoạch toàn cầu cung cấp vaccine Covid-19 cho người dân ở các nước nghèo và có thu nhập trung bình. Trước đó, hôm 1/2, VN đã ký hợp tác với AstraZeneca cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam trong nửa đầu năm 2021.

.

--- Chính phủ New Zealand ra lệnh phong tỏa Auckland, thành phố lớn nhất của nước này, trong 3 ngày, theo lệnh Thủ Tướng Jacinda Ardern hôm Chủ Nhật, vì một gia đình 3 người trong thành phố này -- ba, mẹ và cô con gái tuổi vị thành niên --- có dương tính với COVID-19. Người ta chưa rõ lý do lây nhiễm dịch, nhưng có lẽ vì bà mẹ làm việc cho một công ty chuyên về giặt ủi sấy các trang phục, khăn mền cho các chuyến bay quốc tế.

.

Bản thân bà mẹ trong gia đình kia không hề bước lên chuyến bay nào, cũng không tương tác với bất kỳ người nào du lịch đường quốc tế. Auckland cho biết trong khi phong tỏa, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, đi lại hạn ché, cư dân phải ở nhà, trong khi các chuyên viên y tế sẽ xét nghiệm tập thể, và áp dụng dò ra các dây liên hệ với những người nhiễm dương tính.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai ra lệnh mở ra 3 tháng cho dân Mỹ ghi danh vào bảo hiểm y tế liên bang theo diện Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare. Biden nói bảo hiểm y tế là quyền, không phải đặc quyền, và "khởi sự từ hôm nay tới hết ngày 15/5/2021 chúng ta mở HealthCare.gov cho toàn dân có cơ hội ghi danh bảo hiểm y tế.

.

Quyết định này là một phần trong Kế hoạch Cứu nguy Hoa Kỳ (American Rescue Plan) do Biden đề ra trong đó cũng "tăng mức tài trợ liên bang và giảm bảo phí" và khuyến khích các tiểu bang "mở rộng bảo hiểm y tế thêm cho 4 triệu dân Mỹ có lương thấp."

.

--- Báo The Guardian ghi rằng sau khi có tin một thành viên gia đình chủ hệ thống siêu thị Publix tặng $300,000 cho ban tổ chức biểu tình dẫn tới bạo loạn thủ đô ngày 6/1/2021, nhiều người không vào các siêu thị Publix mua hàng nữa. Hệ thống siêu thị Publix phần lớn ở tiểu bang Florida, nhưng gia đình chủ nhân nổi tiếng là cực hữu, mới đây tăng 100,000 đôla cho ban vận động giúp Ron DeSantis tái cử Thống Đốc 2022. DeSantis sau đó tặng Publix hợp đồng độc quyền chích ngừa COVID-19 tại nhiều siêu thị này.

.

Julie Jenkins Fancelli, con gái và là người thừa kế gia sản của George Jenkins, người sáng lập hệ thống siêu thị này, đã thường xuyên tặng tiền cho các nhóm bảo thù, trong đó có 2 triệu đôla tặng Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc và ban vận động tái ứng cử đã thất bại của Trump.

.

Wendy Mize, 57 tuổi, nói với The Guardian rằng hình ảnh nổi loạn ở thủ đô, một cảnh sát bị đánh vỡ sọ, bọn côn đồ mặc trang phục kinh dị vào phá hoại sàn Thượng Viện... làm nhiều người dân Florida nổi giận, và không muốn vào mua hàng ở siêu thị Publix nữa.

.

--- Xuất hiện trên chương trình "The Sunday Show" trên đài MSNBC, chuyên gia pháp lý Jill Wine-Banks -- cựu công tố hồ sơ Watergate --- nói rằng Donald Trump thoát tội kích động bạo loạn trên tòa Thượng Viện, nhưng bây giờ không còn được bảo vệ trong cương vị Tổng Thống và do vậy sẽ có thể tốn rất nhiều tiền cho các hồ sơ pháp lý.

.

Wine-Banks nói rằng tương lại Trump sẽ u ám vì có nhiều gánh nặng pháp lý dân sự chờ đón Trump, và Trump sẽ phài tốn rất nhiều tiền: "Trump có thể sẽ phải hoàn trả tiền thuế đã trốn hay nợ thuế chưa trả. Trump có thể sẽ phải bán một số cơ sở địa ốc. Trump có thể sẽ không còn xin tài trợ từ đâu nữa được."

.

Wine-Banks nói rằng viễn ảnh Trump tốn tiền thấy rõ. Các hồ sơ kiện Trump về tội Trump bôi nhọ thấy là phải tốn tiền. Hồ sơ ở Chicago, vì khách sạn Trump làm ô nhiễm sông Chicago River. Chỉ nhiêu đó đã thấy tốn tiền rồi. Đó là dân sự làm hao bạc, chưa nói tới điều tra hình sự.

.

--- Luật sư Lin Wood mời gọi mọi người góp tiền giúp ông, sau khi Luật sư đoàn Georgia State Bar đưa ra hồ sơ đòi kỷ luật Lin Wood dày tới 1,600 trang vì tội bày ra đủ thứ thuyết âm mưu và tin giả --- và những thuyết âm mưu đó là vi phạm bộ luật đạo đức chuyên ngành luật khoa (Georgia Rules of Professional Conduct). Lin Wood nổi tiếng vì sử dụng bằng hành nghề luật để thách thức kết quả bầu cử 020, tung ra tin giả rằng Trump đã bị "trộm cuộc bầu cử."

.

Lin Wood dùng mạng xã hội Telegram và kêu gọi những người ủng hộ Trump gửi tiền giúp để Lin Wood chống lại Luật sư đoàn. Lin Wood nói rằng ông cần tiền để thuê luật sư bảo vệ, tiền lệ phí nhân chứng, vân vân. "Tôi ghét xin tiền người khác. Nhưng tôi biết đây là cuộc chiến tôi đối diện không phải riêng cho tôi nhưng cũng là cho quý vị." Ngắn gọn: Lin Wood xin tiền.

.

--- Hai tờ báo TMZ và Daily Mail loan tin rằng một phụ nữ đã bị bắt sau khi tới gần nhân viên an ninh Bạch Ốc và nói rằng bà có "một lá thư gửi Tổng Thống Joe Biden." Tuy nhiên, trong xe bà, có một khẩu súng.

.

Phụ nữ 66 tuổi này bị bắt hôm Thứ Bảy lúc 5:30 p.m. ở phía đông Bạch Ốc, trên xe có một khẩu súng gắn băng đạn, và một người đàn ông ngồi trong xe với một khẩu súng BB (loại súng bắn đạn bi). Phụ nữ bị bắt với lý do sở hữu khẩu súng không đăng bộ, theo tin đài WRC-TV. Báo TMZ nói phụ nữ nói chỉ muốn trao một lá thư tới Joe Biden.

.

--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Chủ Nhật kỷ niệm 3 năm vụ bắn giết tập thể ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School bằng cách kêu gọi cần có thêm súng trong các lớp học. Greene, người từng giễu cợt các nạn nhân, đã viết như thế trên mạng Twitter sau khi Tổng Thống Joe Biden kêu gọi siết luật súng.

.

Bản văn Biden viết rằng chỉ trong vài giây đồng hồ, cuộc sống vài chục gia đình và đời sống của một cộng đồng đã thay đổi vĩnh viễn. Biden kêu gọi phải thay đổi luật súng. Greene trả lời rằng cần có thêm nhiều súng trong trường học vì đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa bắn súng trong trường.

.

--- HỎI 1: Có phải Obama được chấm điểm là Tổng Thống xuất sắc nhất và Trump bị gọi là Tổng Thống tệ hại nhất?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy, đó là theo cuộc khảo sát của YouGov và báo The Economist trên các bản tin ngày 12/2/2021. Obama vượt sát nút Abraham Lincoln để được gọi là Tổng Thống xuất sắc nhất với 18%. Trump được 13% với những người gọi Trump là Tổng Thống xuất sắc nhất. Trong những vị Tổng Thống bị gọi là tệ hại nhất, Trump cao nhất với 46% trong khi Obama cao thứ nhì ở mức 24%. Bản thăm dò này nói 43% dân Mỹ tin là Trump trách nhiệm cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, với 47% nói rằng Thượng Viện lẽ ra nên kết tội Trump. Bản khảo sát YouGov và Economist thăm dò 1,500 người Mỹ thành niên từ ngày 6/2 tới 9/2/2021. Xác suất sai là cộng/trừ 3%. Chi tiết ở:

https://thehill.com/homenews/news/538650-poll-finds-obama-named-best-us-president-trump-worst

.

--- HỎI 2: Có phải Israel có một Biệt Đội Chống Tin Giả?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bộ Y Tế Israel lập một văn phòng gồm 11 chuyên gia, chuyên về chống tin giả về thuốc chủng ngừa COVID-19, sẽ quan sát các lượng thông tin trên truyền thông truyền thống và mạng xã hội 24 giờ/ngày để chống, phản bác, gỡ bỏ các tin giả về thuốc chủng ngừa. Hiện nay đang có nhiều thông tin sái trái, thúc đẩy dân Israel từ chối chích ngừa. Giám đốc văn phòng chống tin giả này là Amit Goldstein, nói rằng mạng nhiều tin giả về thuốc chủng ngừa là Telegram. Hơn 3.8 triệu dân Israel đã chích mũi thứ nhất, với 2.4 triệu đã chích cả 2 mũi. Nhưng đà chích chậm lại vì tin giả. Một trung tâm chủng ngừa còn bị phá hoại, sơn xịt ở tường bên ngoài, kêu gọi dân đừng chích ngừa. Facebook hôm Thứ Ba xóa bỏ nguyên một group 12,000 thành viên vì liên hệ tới Amnon Yitzhak, vị giáo sĩ nổi tiếng của Israel chuyên phóng tin giả về đại dịch và về thuốc chủng ngừa. Facebook gỡ bỏ group này là theo lời yêu cầu của Bộ Y Tế Israel. Chi tiết ở đây:

https://www.timesofisrael.com/health-ministry-said-to-set-up-team-to-fight-fake-news-on-vaccines/

.

.