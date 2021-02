Trump sẽ thoát vì McConnell email cho đồng viện biết ông sẽ bỏ phiếu tha tội cho Trump. Cựu công tố quân đội: Trump có thể bị Bộ Tư Pháp bắt, truy tố hình sự vì giết người. Sẽ kết thúc phiên tòa luận tội Trump vào chiều Thứ Bảy. Ngày 6/1/2021: DB McCarthy chửi thề um sùm khi nói điện thoại với Trump, thúc giục ngưng bạo loạn; nhiều dân cử đứng gần nghe.

Sài Gòn đón xuân: Mùng 2 Tết Tân Sửu, tại cầu chữ Y quận 8, múa lân trên Mai Hoa Thung. Bộ Y Tế VN cho biết về dịch COVID-19: Sáng mùng 2 Tết, không có ca mắc mới, gần 130.000 người đang cách ly toàn quốc.

.

Trump sẽ thoát vì McConnell email cho đồng viện biết ông sẽ bỏ phiếu tha tội cho Trump; không đủ 17 phiếu Cộng Hòa. Cựu công tố quân đội: Trump có thể bị Bộ Tư Pháp bắt, truy tố hình sự vì giết người. Sẽ kết thúc phiên tòa luận tội Trump vào chiều Thứ Bảy. Ngày 6/1/2021: DB McCarthy chửi thề um sùm khi nói điện thoại với Trump, thúc giục ngưng bạo loạn; nhiều dân cử đứng gần nghe. LS tòa luận tội Trump bị cáo buộc đã nói dối. California: có 3,202 giáo viên về hưu trong nửa sau của năm 2020, tăng 26%. Cộng Hòa Toàn Quốc giúp bứng ghế Thống Đốc California, bơm 250,000 đô. Huy chương Vàng Quốc Hội cho cảnh sát Eugene Goodman. 10 vị tướng hồi hưu kêu gọi ghi danh quân sự nữ giới, sẽ lợi trăm đường. Bộ Quốc Phòng giúp thêm người chích ngừa. Lincoln Project lại tai tiếng. CVS giúp chích ngừa siêu vị COVID-19 cho những người từ 65 tuổi trở lên. California: từ ngày 15/3/2021 sẽ chích ngừa những người trong lứa tuổi 16-64 có bệnh nền. HỎI 1: Có phải nhóm 'Squad' (Biệt Đội) các nữ dân biểu Dân Chủ mặc trang phục có trang trí huy hiệu swastika của Đức Quốc Xã? ĐÁP 1: Không. Đó là tấm hình bị sửa, ghép. --- HỎI 2: Có phải TNS Ted Cruz đã nói rằng Trump liên tục có khuynh hướng kích động bạo lực? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

WASHINGTON (VB - 13/2/2021) -- Kể như 99% là Trump sẽ được phiên tòa Thượng Viện tha bổng, xóa trắng tội "kích động bạo loạn ngày 6/1/2021" -- vì dấu hiệu thấy rõ vào sáng Thứ Bảy 13/2/2021 sau khi Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell cho các đồng viện biết trong một email rằng ông sẽ bỏ phiếu tha tội cho Trump.

.

Mitch McConnell viết rằng Hiến Pháp ghi rõ rằng thủ tục luận tội/truất phế (impeachment) chủ yếu là công cụ để gỡ bỏ chức vụ viên chức đương nhiệm, trong khi bây giờ Trump đã rời khỏi Bạch Ốc và do vậy McConnell sẽ bỏ phiếu tha tội. Dễ hiểu: khi lãnh tụ Cộng Hòa McConnell bỏ phiếu tha cho Trump, hầu hết các Thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu như thế. Chỉ trừ phi bỏ phiếu kín, ẩn danh, nhưng chiều nay Thượng viện sẽ bỏ phiếu minh danh.

.

---

Nói chuyện trên đài MSNBC sáng Thứ Bảy với người điều hợp chương trình Stephanie Ruhle, cựu Công tố viên quân đội Glenn Kirschner nói rằng hoàn toàn có khả năng Donald Trump có thể bị bắt giam và rồi truy tố bởi một đại bồi thẩm đoàn vì cái chết của cảnh sát Brian Sicknick khi bọn bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

.

Nói về các yếu tố pháp lý trên đài, Kirschner nói phiên tòa luận tội ở Thượng Viện tuy là của ngành lập pháp tập trung vào câu hỏi kích động bạo loạn, nhưng ông cảm thấy đó cũng là phiên tòa xử Trump về tội sát nhân.

.

Ông nói rằng nếu Merrick Garland được phê chuẩn làm Bộ Trưởng Tư Pháp thì có thể dẫn tới cuộc điều tra về ngày 5/1/2021 trong đó có một người bị đám đông bạo loạn mang cờ MAGA giết chết ngay ở tiền đình tòa nhà Quốc Hội --- vì Trump bảo họ tiến về tòa nhà Quốc hội, chiến đấu để "ngừng cuộc trộm bầu cử" và các thứ.

.

Ông nói trong kinh nghiệm công tố của ông, đại bồi thẩm đoàn sẽ nhìn lại các chứng cớ, các diễn tiến và sẽ tuyên xử Trump không chỉ kích động bạo loạn mà còn có tội giết người.

.

---

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đồng ý sẽ đưa ra thêm 20 đội chích ngừa quân sự để giúp tăng tốc chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Như thế sẽ nâng tổng số chiến binh trợ giúp chính phủ Biden chích ngừa là 4,700 chiến binh.

.

--- Nhiều người hiến tặng giàu có trước giờ đã góp tiền tài trợ Lincoln Project, một vận động tài trợ bởi những người Cộng Hòa truyền thống chống lại Trump bây giờ cho biết đang xem xét cắt liên lạc với Lincoln Project, theo tin CNBC.

.

Lý do vì tổ chức này tai tiếng sau khi có cáo buộc rằng John Weaver, một trong những người đồng sáng lập Lincoln Project, có hành vi tình dục sai trái. Lincoln Projectđã gây quỹ được $78 triệu đô tính tới Ngày Bầu Cử 2020, nhằm tấn công nỗ lực tái tranh cử của Trump.

.

--- Có thêm nhiều giáo viên tại tiểu bang California xin về hưu nhiều hơn bất kỳ lúc nào kể từ thời kỳ Đại Suy Thoái -- phần nhiều vì lý do sợ đại dịch, theo bản khảo sát mới đây của California State Teachers’ Retirement System. Bản khảo sát nói là có 3,202 giáo viên về hưu trong nửa sau của năm 2020, tức là tăng 26% so cùng kỳ trong năm 2019.

.

Trong số về hưu đó:

. 62% về hưu sớm hơn dự tính,

. 56% nói chủ yếu vì thách thức của việc dạy học trong thời đại dịch;

. 35% nói không muốn dạy học viễn liên;

. 35% nói không muốn bị phơi nhiễm vì siêuv i COVID-19.

.

--- Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc NRC bắt đầu thò tay vào giúp bứng ghế Thống Đốc Gavin Newsom của California, bơm 250,000 đôla cho vận động tìm chữ ký để truất phế Thống Đốc. Hiện nay chữ ký gần đủ 1.5 triệu chữ ký để sẽ có một cuộc bầu cử bất thường, trong đó cử tri sẽ trả lời 2 câu hỏi, câu đầu tiên là có muốn truất phế Thống Đốc Newsom hay không. Câu thứ nhì, là nếu đồng ý truât phế thì chọn ai.

.

Thống Đốc Newsom lo ngại thấy rõ, trong tuần qua đã mở một loạt các buổi họp báo để thúc đẩy các trạm khổng lồ để chích ngừa siêu vi COVID-19. Bạch Ốc cũng lo ngại ghế Thống Đốc California có thể sẽ rơi vào tay Cộng Hòa, nên Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki đã lên mạng Twitter tuyên bố rằng Tổng Thống Joe Biden chống lại bất kỳ nỗ lực nào truất phế Newsom.

.

Chưa đủ chữ ký để truất phế Newsom, nhưng nhiều quan chức Cộng Hòa đã tin rằng chắc chắn là sẽ kiếm đủ. Do vậy, một số quan chức Cộng Hòa đã tuyên bố sẽ tranh cử chức Thống Đốc California trong buổi bầu cử đặc biệt thay thế Newsom. Trong số lãnh tụ Cộng hòa tuyên bố tranh ghế đó có doanh nhân John Cox, và Kevin Faulconer, Thị Trưởng San Diego. Ngoài ra cựu Dân Biểu Doug Ose (Cộng Hòa-Calif.) cũng được nói là có thể ra. Cũng như Ric Grenell, đại sứ ở Đức của chính phủ Trump, cũng có tin sẽ tranh ghế Thống Đốc California.

.

--- Báo Military ghi rằng 10 vị tướng hồi hưu, trong đó có cựu giám đốc Sở An Ninh Quốc Gia NSA, nộp bản văn lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đề nghị mở rộng việc đăng bộ quân dịch đối với cả nữ giới. Tướng hồi hưu Mike Hayden, cựu Giám đốc NSA; Tướng Stanley McChrystal; Tướng Claudia Kennedy và nhiều tướng khác đưa bản văn nói rằng cần phải bao gồm cả nữ giới trong việc ghi danh quân sự.

.

Lý do rằng thuần túy ghi danh quân sự nam giới như hiện nay là kỳ thị [nam/nữ] và sẽ "nguy hiểm cho an ninh quốc gia." Hiện nay, nam giới Hoa Kỳ, tuổi từ 18 tới 26 buộc phải ghi danh vào hệ thống Selective Service System để phòng khi hữu sự.

.

Bản văn các tướng nói rằng khi đưa cả phụ nữ vào danh sách đăng bộ quân sự thì sẽ tăng gấp đôi nhân sự khi quân dịch, sẽ giúp Hoa Kỳ có khả năng tốt hơn khi nhu cầu cần tới. Được biết một thẩm phán ở tòa khu vực liên bang hồi tháng 2/2019 đã ra phán lệnh rằng ghi danh quân dịch toàn nam giới là vi hiến, là kỳ thị đối với nam giới khi vi phạm Tu Chính Án Thứ 5 về bình đẳng giới. Tuy nhiên Tòa Kháng án khu vực 5 nói trong tháng 8/2020 rằng Tòa Tối Cao trước đó ấn định tiền lệ về tính hợp pháp của ghi danh quân sự thuần nam giới trước đó đã thay đổi nhưng không cho tòa kháng án quyền bác bỏ tiền lệ đó.

.

Bản văn các tướng hồi hưu nói rằng nữ chiến binh hiện chiếm 17% trên tổng số quân nhân Hoa Kỳ, cả trong nhiệm vụ tác chiến và không tác chiến --- mà không hề làm suy giảm tiêu chuẩn quân sự. Nhiều tổ chức đã tham gia hỗ trợ vận động ghi danh nữ giới vào sổ quân dịch, trong đó có: Modern Military Association of America, the National Organization for Women Foundation, Women's Law Project, Gender Justice và Women's Law Center of Maryland. Chính phủ liên bang sẽ trả lời ngày 15/3/2021.

.

--- Một số tiệm thuốc tây CVS đang bắt đầu chích ngừa siêu vị COVID-19 cho những người từ 65 tuổi trở lên. CVS yêu cầu đừng trực tiếp liên lạc, mà phải hẹn trước. Hoặc phải có hẹn qua mạng:

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

hoặc điện thoại (800) 746-7287. CVS nói nếu bạn thấy tiệm CVS trong thành phố của bạn đã đầy lịch hẹn, xin kiên nhẫn vào trang web liên tục để xem, hễ trống thì lấy hẹn. CVS sẽ miễn phí, vì sẽ tính tiền cho bảo hiểm của bạn, hoặc tính vào bảo hiểm chính phủ.

.

--- Trong khi đó, tiểu bang California cho biết sẽ mở rộng chích ngừa thêm: kể từ ngày 15/3/2021 những người trong lứa tuổi 16-64 mà bị khuyết tật nghiêm trọng, hay những ai có bệnh nền nguy hiểm sẽ được tuần tự chích ngừa COVID-19. Các bệnh nền nói nơi đây là: ung thư, tim, phổi, thận, phụ nữ có thai, người bị Down syndrome, người được ghép cơ phận và người mập quá độ.

.

--- Thượng Viện hôm Thứ Sáu đã bỏ phiếu đồng thuận để tặng thưởng Huy chương Vàng Quốc Hội Congressional Gold Medal cho cảnh sát Eugene Goodman vì đã cứu mạng, bảo vệ các dân cử trong tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Thượng Viện đứng lên toàn bộ hoan hô sau khi lãnh tụ Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer kêu gọi bỏ phiếu vinh danh cảnh sát này. Đây là huy chương cao quý nhất của Quốc Hội Mỹ.

.

--- Thượng Viện dự kiến sẽ kết thúc phiên tòa luận tội Trump vào chiều Thứ Bảy, theo tin CNN. Dự kiến theo nghị trình, bỏ phiếu chung kết để kết tội Trump hay tha tội Trump sẽ là khoảng 3 giờ chiều giờ Miền Đông Thứ Bảy 13/2/2021 (tức là 12 giờ trưa giờ California).

.

--- Trump trong ngày 6/1/2021 có biết rằng Phó Tổng Thống Pence gặp nguy hiểm tại tòa nhà Quốc Hội? Luật sư của Trump nói là không, nhưng phía PTT Pence nói là có. Michael van der Veen (luật sư của Trump) hôm Thứ Sáu 12/2/2021 nói trong phiên tòa luận tội Trump rằng Trump không hề được thông báo (hôm 6/1/2021) là Pence đang gặp nguy hiểm.

.

Như thế là trái nghịch với lời của Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (Cộng Hòa-AL) rằng chính Tuberville nói qua điện thoại với Trump giữa cơn bạo loạn rằng Pence đang được di tản, và rồi Trump phóng tweet tấn công Pence. Tuberville kể như thế. Và rồi Phó Tổng Thống Pence cũng nói rằng Trump biết là Pence đang gặp nguy hiểm ở tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-RI) đề nghị ngưng phiên tòa luận tội để điều tra xem có phải luật sư Michael van der Veen nói dối hay không. Tức là khi TNS Tuberville (Cộng Hòa-AL) nói với TRump là Mike Pence đang được di tản --- rồi sau đó Trump lên mạng Twitter chửi mắng PTT Pence.

.

Whitehouse, là thành viên Ủy ban Tư Pháp (trước khi vào Thượng viện từng là Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Rhode Island) phóng tweet nói rằng cần ngưng phiên tòa, để đưa McCarthy và Tuberville vào nghi thức hữu thệ để khai, và yêu cầu Mật vụ cung cấp các tuyền thông giữa Trump và Pence để xem Trump có biết là Pence gặp[ nguy tới tính mạng hay không.

.

--- Bản tin CNN nói về một cú điện thoại giữa cơn bạo loạn ngày 6/1/2021, nói chuyện giữa Trump và Lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA), trong đó McCarthy chửi thề om sòm. McCarthy lúc đó thúc giục Trump hãy kêu gọi người bạo loạn rút lui, và xin TRump ra lệnh cho Vệ Binh tới cứu.

.

Đứng bên cạnh DB McCarthy lúc đó có DB Jaime Herrera Beutler và DB Beutler lên mạng Twitter xác nhận là có nghe McCarthy chửi thề trên điệ thoại trong khi McCarthy thúc giục Trump yêu cầu người bạo loạn giải tán và McCarthy nói với Trump rằng sinh mạng của PTT Pence gặp nguy.

.

--- HỎI 1: Có phải nhóm 'Squad' (Biệt Đội) các nữ dân biểu Dân Chủ mặc trang phục có trang trí huy hiệu swastika của Đức Quốc Xã?

.

ĐÁP 1: Không. Đó là tấm hình bị sửa, ghép, không phải hình gốc.



Trong hình gốc là các Dân biểu Ayanna Pressley, Dân Chủ-Mass., nói chuyện, trong khi từ trái là các DB, Ilhan Abdullahi Omar, DC-Minn., Rashida Tlaib, DC-Mich., và Alexandria Ocasio-Cortez, DC-N.Y., tổ chức một buổi họp báo hồi năm 2019. Những người ghép hình đã vu khống rằng nhóm 'The Squad' mặc trang phục ủng hộ Đức Quốc Xã. Thực tế không phải. Hình gốc không hề có huy hiệu gì. Bản tin chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/12/fact-check-photo-squad-altered-add-swastika-adorned-clothing/4391527001/

.

--- HỎI 2: Có phải TNS Ted Cruz đã nói rằng Trump liên tục có khuynh hướng kích động bạo lực?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Cruz nói Trump là kiểu côn đồ. Ted Cruz nói như thế trong một băng video khi Cruz tranh cử sơ bộ cho chức Tổng Thống 2016. Đó là băng video cho thấy Ted Cruz được phỏng vấn bởi Glenn Beck hồi tháng 4/2016. Hai người lúc đó thảo luận về một đồng minh của Trump là Roger Stone hăm dọa tiết lộ tên người và phòng khách sạn của các đại biểu Cộng Hòa về dự hội nghị khi các đại biểu này muốn chuyến phiếu bầu cho Trump chuyển sang cho Cruz. Trước đó có tin vài người ủng hộ Trump hăm dọa ám sát các viên chức Cộng Hòa. Lúc đó Cruz gọi Trump là côn đồ muốn chơi đòn giang hồ Mafia. Bạn có thể xem video này, nơi phút thứ 6:30 lời Cruz nói về Trump:

https://youtu.be/MqydFyfV9I0

Bài viết chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/ted-cruz-trump-violence-quote/

.

.