Lãnh tụ đa số Thượng Viện Michigan nói tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 chỉ là đóng phim; bị tố dữ dội, đành xin lỗi. Hải Quân Mỹ siết gắt tư tưởng cực đoan sau khi thấy "biểu tượng căm thù và bạo lực" trên 2 tàu chiến. Phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump: hợp hiến, chiếu phim 13 phút bạo loạn, Trump nổi giận vì luật sư quá dở. Trump có thể vào tù Georgia

Lãnh tụ đa số Thượng Viện Tiểu Bang Michigan là Mike Shirkey (hình trên) phóng ra một thuyết âm mưu: tấn công tòa nhà Quốc Hội thủ đô hôm 6/1/2021 chỉ là dàn cảnh đóng phim. Bị tố dữ dội, đành xin lỗi.

WASHINGTON (VB - 10/2/2021) --- Đảng viên rủ nhau rời bỏ Cộng Hòa ào ạt kể từ sau ngày bạo loạn 6/1/2021. Gần 140,000 đảng viên Cộng Hòa bỏ đảng tại 25 tiểu bang, theo các dữ kiện có được, kể từ sau ngày bạo loạn, đa sô là chọn vị trí độc lập.

Juan Nunez, cựu chiến binh 56 tuổi, từ Mechanicsburg, Pennsylvania, nói rằng ông đau đớn vì cuộc bạo loạn do Trump kích động, "Nó lay chuyển tôi tận xương tủy. Tại Arizona, hơn 10,000 Cộng Hòa bỏ đảng.

Tại California, hơn 33,000 đảng viên Cộng Hòa bỏ đảng trong vòng 3 tuần lễ sau bạo loạn. Tại Pennsylvania, hơn 12,000 cử tri bỏ Cộng Hòa trong tháng trước.

--- Trump sẽ vào tù Georgia hay tù New York? Có vẻ như cuộc điều tra hình sự ở New York sẽ diễnt iến chậm hơn Georgia. Hôm Thứ Tư 10/2/2021 là khởi đầu chính thức điều tra hình sự về cú điện thoại Trump cưỡng ép Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia "ráng tìm cho ra" số lượng 11,780 phiếu bầu cho Trump.

Hôm Thứ Tư, Fani Willis, Công tố trưởng của quận Fulton County, đã gửi thư tới nhiều viên chức trong chính quyền tiểu bang Georgia, kể cả tới Bộ Trưởng Raffensperger, yêu cầu niêm phong các tài liệu liên hệ tới cú điện thoại của Trump. Lá thư nói rõ rằng yêu cầu này là một phần của cuộc điều tra hình sự vì cú điện thoại trên có liên hệ tới 3 luật tiểu bang.

Vi phạm luật thứ nhất là áp lực hay gợi ý gian lận bầu cử, có thể là tội đại hình hay chỉ là khinh tội; nếu là đại hình, ít nhất sẽ là một năm ngồi tù. Thứ nhì, là tội âm mưu, có thể khởi tố hoặc như đại hình hay khinh tội. Luật thứ ba bị vi phạm là khinh tội vì là "cố ý can thiệp" người đang làm nhiệm vụ điều hành bầu cử.

Cần ghi nhận rằng Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger của Georgia đã nói la ông có cuộc điều tra riêng đối với cú điện thoại, nhưng đó không phải điều tar hình sự. TRong khi đó, điều tra của Công tố Willis là điều tra hình sự.

---

Đô Đốc Michael Gilday, Tư Lệnh Hành Quân Hải Quân, hôm Thứ ba đã gửi thông điệp tới toàn bộ chiến binh Hải Quân phải gỡ bỏ chủ nghĩa cực đoan sau khi xảy ra hai sự kiện cho thấy "biểu tượng căm thù và bạo lực" trên 2 tàu chiến.

Gilday cho biết không được có ảo tưởng rằng những hành vi cực đoan không hiện diện trong Hải Quân hiện nay, trong vài tuần qua có 2 sự kiện riêng biệt trên 2 tàu chiến đã dẫn tới các cuộc điều tra nghiêm trọng và tức khắc.

Cuối tháng 1/2021, một thủy thủ da đen trên tàu chiến phi đạn hành trình USS Lake Champlain nhìn thấy ai treo một dây thòng lọng trên giường của anh. Sau đó, một thủy thủ thú tội và bị đưa ra khỏi tàu chiến này. Sự kiện thứ nhì là người ta thấy chữ sơn xịt mang tính căm thù trong một phòng vệ sinh trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson mới tuần qua.

--- Sinh viên khắp Hoa Kỳ đã và đang tổ chức nhiều cuộc biểu tình tuần này để phản đối hiện tượng tấn công tình dục trong khuôn viên trường. Nhiều biểu ngữ hôm Thứ Hai dán khắp đại học Boston University (BU) viết: "Trường BU có một vấn đề lớn là hiếp dâm." Ban tổ chức nói có 600 sinh viên tham dự biểu tình.

Biểu tình cũng xuất hiện ở đại học Minnesota State University. Truyền đơn dán khắp trường kêu gọi "Hãy ngưng im lặng, hãy ngưng bạo động," và liệt kê các số điện thoại giúp đỡ những người bị tấn công tình dục.

Sinh viên tại đại học Gettysburg College tại Pennsylvania vào trường hôm Thứ Hai đã nhìn thấy chữ viết bằng phấn trên lối vào xuyên qua trung tâm trường: "Sau khi tôi bị hiếp dâm, tôi sợ kể cả việc đi bộ trong trường."

Những cuộc biểu tình và phản đối đó tổ chức bởi University Survivors Movement, một liên minh quốc tế các sinh viên nỗ lực chống lại hiện tượng tấn công tình dục trong trường. Theo nghiên cứu của tổ chức RAINN, hơn 1/4 nữ sinh viên bậc cử nhân và 1/15 nam sinh viên bậc cử nhân bị hiếp dâm hay tấn công tình dục trong trường.

Tuy nhiên, trong 100 nữ sinh viên bị tấn công tình dục, chỉ 20 cô (tức là 20% nạn nhân) báo cáo với cảnh sát là họ bị tấn công, theo RAINN. Prisha Sujin Kumar, nữ sinh viên sống sót sau trận tấn công tình dục, nói với CBS rằng cô giúp tổ chức gây ý thức ở Boston University nhưng trường này không liên lạc gì với cô về cuộc biểu tình này.

--- Bộ Tư Pháp của Biden sửa soạn sa thải hầu hết các luật sư công tố do Trump bổ nhiệm, trong khi yêu cầu 2 công tố đang làm việc trên các hồ sơ nhạy cảm chính trị hãy ở lại. Dự kiến Bộ Tư Pháp của Biden sẽ sa thải 56 công tố do Trump bổ nhiệm và lúc đó được Thượng viện phê chuẩn. Bộ Tư Pháp hiện có 93 luật sư công tố.

Bộ Tư Pháp xin công tố David Weiss tiếp tục làm việc. Weiss đang xem xét hồ sơ điều tra thuế của Hunter Biden, con trai Tổng Thống Joe Biden. Tương tự, John Durham, luật sư công tố tại Connecticut, sẽ bị yêu cầu rời chức này nhưng sẽ tiếpt ục làm nhei65m vụ công tố đăc biệt điều tra cội nguồn cuộc điều tra về chuyện Trump kinh doanh với Nga.

---

Lãnh tụ đa số Thượng Viện Tiểu Bang Michigan là Mike Shirkey đang phóng ra một thuyết âm mưu: ông nói rằng chuyện tấn công tòa nhà Quốc Hội thủ đô hôm 6/1/2021 chỉ là dàn cảnh đóng phim, thêm rằng đó là "tin giả" không phải do người ủng hộ Trump thực hiện. Báo Detroit Free Press ghi nhận ông lãnh tụ Shirkey đã đưa ra thuyết âm mưu như thế.

Shirkey nói như thế trong một băng hình trên mạng Youtube với tài khoản R.O.A.R. (Reclaim Our American Republic --- Giành Lại Nền Cộng Hòa Hoa Kỳ của Chúng Ta), trong đó cho thấy ông họp với một vài quan chức Cộng Hòa trong một tiệm ăn, trong cùng ngày Đảng Cộng Hòa Quận Hillsdale County khiển trách ông là không làm đủ để hỗ trợ cựu TT Trump và kình lại Thống Đốc Gretchen Whitmer.

Shirkey nói trong video, "Đó không phải là người của Trump. Ngay từ ngày đầu đã là tin vịt rồi. Toàn là dàn dựng đóng phim. Mà chính Mitch McConnell làm một phần trong đó." Một phát ngôn nhân cjủa Thống Đốc Gretchen Whitmer đã chỉ trích Shirkey về các ngôn ngữ sai sự thật như thế. Hôm Thứ Ba, Shirkey đưa ra bản văn xin lỗi vì đã nói toàn thuyết âm mưu.

--- Hôm Thứ Ba, tạp chí TIME Magazine cho biết họ có băng ghi âm mà Rudy Giuliani, cựu luật sư của Trump, đã áp lực các quan chức Ukraine hãy điều tra về gia đình Biden trong năm 2019.

Giuliani nói trong băng ghi âm rằng lãnh điều tra đi, hãy kiếm ai đó để điều tra đi. Băng ghi âm dài 40 phút, Giuliani thay mặt Trump để áp lực các quan chức Ukraine.

Bản tin trên báo TIME viết rằng Igor Novikov, cố vấn cựu Tổng Thống Ukraine, nói "sẵn sàng trợ giúp chính phủ Mỹ điều tra về Giuliani trong cuộc điều tra đang diễn tiếng ở New York, và cũng sằn sàng giúp điều tra để lột bằng hành nghề luật của Giuliani."

--- Báo Politico nói hôm Thứ Ba rằng Tổng Thống Joe Biden có quyền tiếp cận các lưu trữ các cuộc nói chuyện điện thoại giữa Trump và Putin trong thời gian Trump làm Tổng Thống. Các hồ sơ trong thời Trump làm Tổng Thống bây giờ đã đưa vào văn khố National Archives lưu trữ, và Biden có quyền tiếp cận kể cả các hồ sơ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, người thông ngôn cho Trump nói rằng nếu nghe băng ghi âm cũng như nghe lén chuyện 2 người bạn ngồi quán rượu nói với nhau.

--- Biden đã xem trên truyền hình cuộc luận tội Trump ở Thượng Viện? Không, Biden nói với các phóng viên rằng Biden không xem làm gì, vì "tôi có việc phải làm. Chúng ta đã có hơn 450,000 người chết dịch và sẽ còn chết nhiều nữa nếu không hành động quyết liệt. Nhiều người nữa, như tôi nói trước đây, trẻ em ngủ mà bụng đói. Nhiều gia đình không đủ ăn. Họ gặp rắc tôi. Đây là việc của tôi."

Biden cũng nói rằng Thượng Viện đang làm việc của họ "và tôi chắc chắn rằng họ làm việc của họ xuất sắc. Đó là tất cả những gì tôi nói về chuyện luận tội."

--- Phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump khởi động hôm Thứ Ba. Thảo luận chính trong ngày là tính vi hiến hay tính hợp hiến của phiên tòa. Khởi đầu là nhóm công tố Hạ Viện chiếu đoạn phim dài 13 phút đồng họ vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Trong đó có những đoạn phim chưa từng chiếu trước công chúng.

Người ta thấy người ủng hộ Trump tấn công cảnh sát, phá hoại tòa nhà Quốc Hội. Dòng chữ trên video viết là có ít nhất 7 người chết, hơn 140 nhân viên công lực bị thương tích và nhiều người khác nữa bị tác hại nghiêm trọng từ ngày đó. DB Jamie Raskin, Trưởng ban Công tố, nói nếu đó không phải là tội có thể bị kết tội thì sẽ không thể có chuyện gì như thế nữa.

Trước đó Thượng Viện đã bỏ phiếu, tỷ lệ 56-44 công nhận rằng phiên tòa là hợp hiến. Trong đó có 6 phiếu từ 6 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa: TNS Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, và Pat Toomey.

Có tin Trump, ttrong khi theo dõi qua TV từ Mar-a-Lago, không hài lòng về cách luật sư của Trump tranh luận, theo ABC News dựa vào nguồn tin riêng.

--- Hai người làm truyền thông bị bắt. Bản tin TTXVN ghi rằng Công an tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 10/2/2021 cho biết đã khởi tố, tạm giam 2 người bị cho là đã viết và đăng tải tài liệu có "nội dung xấu: lên mạng xã hội. Bản tin nói, vào ngày 4/2, công an khám xét Lê Anh Dũng (sinh 1965, trú tại phường An Phú, quận 2, TPSG) khi anh này đang rời Quảng Trị để vào SG, thấy trong điện thoại di động của Dũng có nhiều tài liệu thể hiện đối tượng này trực tiếp quản trị điều hành và đăng tải các bài viết, hình ảnh lên mạng xã hội.

Đồng phạm với Lê Anh Dũng là Phan Bùi Bảo Thi (sinh năm 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng); công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, Văn phòng tại thành phố Đà Nẵng. Bản tin nói, Phan Bùi Bảo Thi và Lê Anh Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung "nói xấu, bôi nhọ cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị" và đăng tải lên mạng xã hội tổng cộng hơn 10.000 trang tài liệu. Hai người dùng nhiều tài khoản Facebook như: Thu Hà, Hoàng Lê và các fanpape Lý Dương Tú, Quảng Trị 357, Tin Quảng Trị 246.

--- Bất kể đại dịch, kiều hối về TP SG đạt mức kỷ lục 6,1 tỷ USD trong năm 2020. Báo Công Luận ghi rằng theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPSG cho biết, lượng kiều hối chuyển về năm 2020 đạt mức cao kỷ lục 6,1 tỷ USD và tăng 12% so với cùng kỳ 2019. Trước đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP SG dự báo kiều hối năm 2020 chỉ đạt 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng kiều hối đổ về đã vượt khoảng 600 triệu USD so với con số dự báo.

Đại diện các công ty kiều hối cũng cho biết, năm nay lượng kiều hối chuyển về sát tết tăng nhanh, một trong những lý do là Việt kiều không thể về quê ăn tết do dịch COVID-19 nên đã chuyển kiều hối về Việt Nam. Các thị trường có nhiều kiều hối về TP SG là Mỹ, châu Âu, Australia, Đài Loan (Trung Quốc)... trong đó, Mỹ chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tính chung, lượng kiều hối chuyển về TPSG từ trước đến nay thường chiếm khoảng 30-40% kiều hối cả nước.

---

Nhiều người gốc Á châu tại Bắc California gần đây bị tấn công ngoài phố. Không khí kỳ thị gây lo ngại. Và bây giờ là một tin vui: cảnh sát đã bắt kẻ liên hệ 3 vụ tấn công vào người gốc Á tại Phố Tàu ở thành phố Oakland trong tháng 1/2021, theo tin từ thông tấn CBS San Francisco.

Yahya Muslim, 28 tuổi, bị truy tố về tội tấn công, lạm dụng người già và vi phạm luật về người đang được tại ngoại, theo tin từ Ty Cảnh Sát Quận Alameda County. Quận này cũng nói rằng hung thủ Muslim có 2 tội trước đó về tấn công bạo lực.

Theo nghiên cứu Hội Đồng Kế Hoạch và Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Policy and Planning Council) và Hội Người Gốc Trung Hoa Vì Hành Động Khẳng Định (Chinese for Affirmative Action), chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 3 tới tháng 6/2020, có hơn 2,120 tội kỳ thị sắc tộc do người Mỹ gốc Á báo cáo.

Như thế là tăng gần 845% so với tất cả các hồ sơ báo cáo trong năm 2017, 2018 và 2019 cộng chung lại. Không khí kích động kỳ thị màu da là từ ngôn ngữ Trump phóng ra, như cách Trump gọi siêu vi là "Kung Flu" hay "Chinese virus" (Siêu vi Trung Hoa).

Trong khi đó, những người tổ chức cộng đồng ở Oakland đã thiết lập một quỹ để lập nhóm an ninh tư có vũ trang tại Phố Tàu. Tính tới Thứ Ba 9/2/2021, có hơn $62,000 tiền hiến tặng cho quỹ này.

--- HỎI 1: Có phải hãng dầu Royal Dutch Shell sa thải 9,000 người vì chính sách năng lượng của Biden ảnh hưởng?

ĐÁP 1: Không. Công ty Shell đã loan báo sa thải 9,000 người từ trước ngày bầu cử Hoa Kỳ và trước khi Biden nhậm chức. Các bài viết trên mạng xã hội quy lỗi Shell cắt giảm 9,000 người cho Biden là sai. Vì hãng Shell đã công bố cắt giảm 9,000 người hồi tháng 9/2020 một phần trong nỗ lực chuyển sang năng lượng sạch và để "đơng ỉan hóa cấu trúc công ty" và các nơi có công nhân bị sa thải là tại hơn 70 quốc gia.

Curtis Smith, phát ngôn nhân hãng Shell, trả lời thông tấn Reuters qua email rằng lệnh cắt giảm đã công bố từ tháng 9/2020, khi Donald Trump vẫn còn là Tổng Thống. Như thế, không liên hệ gì tới Biden. Shell hiện nay có hơn 80,000 nhân viên tại hơn 70 quốc gia. Chi tiết đọc ở đây: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-shell-layoffs-idUSKBN2A92N7

--- HỎI 2: Mạng xã hội Twitter sau khi vĩnh viễn cắt tài khoản Trump đã có người dùng nhiều hơn hàng ngày?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sau khi vĩnh viễn cấm Trump vào mạng xã hội này cách nay một tháng, hãng Twitter hôm Thứ Ba 9/2/2021 nói rằng có thêm nhiều hơn số người dùng hàng ngày trong tháng 1/2021 nhiều hơn số người dùng trung bình công ty thêm vào trong tháng đó (tháng 1) trong 4 năm qua. Mặc dù không đưa ra con số người dùng mới thêm vào trong tháng 1/2021, mạng xã hội này nói số người dùng hàng ngày tăng tới 192 triệu người, từ mức 187 triệu người trong quý ba, nhờ tăng thêm 1 triệu người mới tại Hoa Kỳ. Chi tiết các số liệu này ở đây:

https://www.foxbusiness.com/markets/twitter-survives-trump-account-ban-with-an-increase-in-users-following-january-move-ban

.