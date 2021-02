Trump tự xưng là Tổng Thống đương nhiệm trong văn thư trả lời luận tội. Sẽ có chứng cớ trước giờ chưa lộ ra, cho thấy Trump cụ thể kích động bạo loạn. DB Cộng Hòa kêu gọi các TNS Cộng Hòa hãy kết tội Trump. Từ 43 tiểu bang về thủ đô bạo loạn ngày 6/1/2021, đã có 211 người bị truy tố.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hát nhạc rap chúc Tết dân Việt. Video này đã lên YouTube.

WASHINGTON (VB - 9/2/2021) --- Hôm nay Thứ Ba, Thượng Viện khởi đầu phiên tòa luận tội cựu Tổng Thống Trump. Các dân biểu Dân Chủ trong nhiệm vụ công tố sẽ đưa ra các chứng cớ trước giờ chưa lộ ra, cho thấy Trump cụ thể đã kích động bạo loạn.

Theo CNN, công tố Manu Raju từ Hạ Viện cho biết trong các chứng cớ sẽ có các đoạn video về người bạo loạn và lời khai từ những người hiện diện trong cuộc bạo loạn. Ngày đầu tiên sẽ thảo luận về tính vi hiến hay hợp hiến của phiên tòa luận tội.

--- Lãnh tụ đa số Thượng Viện Chuck Schumer và Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nói hôm Thứ Hai rằng họ đồng ý về một khung nội quy cho phiên tòa luận tội Trump. Phiên tòa sẽ khởi sự ngày 9/2/2021 bằng cuộc tranh luận về vấn đề tòa có hợp hiến hay vi hiến khi xử Trump. Các luật sư của Trump nói xử là vi hiến, vì Trump không còn là Tổng Thống, nhưng hồ sơ Hạ Viện đã trình luận tội khi Trump còn là Tổng Thống và do vậy, theo các Dân Biểu thành lập hồ sơ, như thế là hợp hiến.

Sang các ngày hôm sau sẽ là các cuộc tranh luận, trình bày chứng cớ rằng Trump kích động nổi loạn, trong khi các luật sư của Trump sẽ nói rằng Trump chỉ sử dụng quyền tự do phát biểu thôi, còn chuyện ai nghe lời Trump mà nổi loạn làm chết người thì ai làm nấy chịu. Phiên tòa kéo dài nhiều ngày, trực tiếp truyền hình trên một số băng tần cáp và YouTube.

Hai cựu cố vấn cao cấp của Bạch Ốc --- cô Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner -- đã kiếm được khoảng 640 triệu đôla trong thời gian họ làm việc trong chính phủ Trump, theo một bản phân tích từ một tổ chức quan sát công quyền.

.

Viện nghiên cứu Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) khảo sát thấy rằng cặp vợ chồng này kiếm được khoảng từ 172 triệu đô cho tới 640 triệu đôla trong tiền thu nhập bên ngoài, theo bản khai tài chánh của hai người.

.

Cả con gái và con rể của Doanld Trump đều cam kết là sẽ từ chối lương chính phủ để không bị mang tiếng là "con ông cháu cha" --- nhưng nghiên cứu của CREW cho thấy 2 người, cũng như Trump bố, đều kiếm được nhiều tiền từ khách sạn Trump Hotel ở thủ đô Washington.

Cô Ivanka kiếm được hơn $13 triệu đô từ khách sạn này vào năm 2017, giảm về 4 triệu đô/năm từ giữa 2017 và 2018 để còn kiếm được $1.5 triệu đô năm 2020. Bản khai tài chánh của cô cho thấy cô tự khai trị giá sở hữu của cô trong khách sạn là từ $100,000 tới $250,000 trong năm 2021, sau khi trước đó khai sở hữu của cô là từ 5 triệu và 25 triệu đôla.

Trong năm cuối làm việc cho chính phủ TRump, cậu Kushner mở một công tư đầu tư hải ngoại bản doanh ở đảo British Virgin Islands, Kushner Companies BVI Limited, quản trị nhiều tích sản, trong đó có Puck Building LP, trị giá hơn $25 triệu đôla.

--- Chích ngừa 2 mũi xong, vẫn có thể dính dương tính nữa. Hôm Thứ Hai là 3 tuần lễ kể từ khi Gray Michael, một cư dân Lake Forest, chích mũi thứ nhì thuốc Pfizer COVID-19 và là một ngày kể từ khi kết quả dương tính COVID-19 xét nghiệm. .

Michael được xét nghiệm khi tới bệnh viện Mission Hospital ở Mission Viejo hôm Thứ Bảy về một vấn đề sức khỏe không liên hệ. Bác sĩ Tirso del Junco Jr., trưởng ban y tế ở KPC Health, nói chuyện dính dương tính sau khi chích 2 mũi là bình thường vì bản thân ông đã nghe sáu hay bảy trường hợp như thế. Theo CDC, thuốc chích ngừa Pfizer có 95% hiệu lực.

--- Bao nhiêu người bị truy tố trong hồ sơ bạo loạn tới giờ? Công tố liên bang tới giờ đã truy tố 211 người tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 về nhiều tội danh. Một số bị truy tố tội tấn công cảnh sát và hăm dọa tấn công các dân cử, người khác chỉ bị truyt ố tội xâm nhập bất hợp pháp nơi được bảo vệ.

Những truy tố đó tới từ 43 tiểu bang, với Texas và New York đứng đầu danh sách. Đàn ông nhiều hơn đàn bà ở tỷ lệ 7 đối với 1. Có 20 người là cựu chiến binh. FBI nói có khoảng 2 tá người liên hệ tới các nhóm cực hữu, hầu hết là Proud Boys. Có 3 thành viên của một nhóm dân quân tên là Oath Keepers bị cáo buộc có kế hoạch trước và dùng điện thoại truyền tin nhau trong khi tấn công để điều hợp. Hồ sơ tòa ghi lời một người trong nhóm này: "Chúng ta có một nhóm tuyệt vời. Chúng ta có khoảng 3-40 người."

Cảnh sát nói một số người bạo loạn đã chuẩn bị như vào chiến trường, mang nón sắt và trang phục tác chiến. Có ít nhất 4 người mang gậy đánh dã cầu, theo hình ảnh trong các video. Có 22 người bị tố tấn công cảnh sát.



Văn thư ngày 8/2/2021, Trump vẫn ghi là Tổng Thống.

Trong các lá thư mới đây, Trump vẫn tự xưng là Tổng Thống, như hình trên là trong văn thư ngày 8/2/2021. Nhóm luật sư của Trump nói rằng luận tội một cựu Tổng Thống là sai với Hiến Pháp. Tuy nhiên, trong các lá thư do Trump gửu đi, Trump vẫn tự xưng là đương nhiệm Tổng Thống.

Trump vẫn chưa hề nói là Trump thất cử, và chưa hề công nhận Joe Biden đã thắng cử. Trump vẫn tự nhận là Trump đã thắng cử trong kỳ tuyển cử 2020 và liên tục tố cáo rằng Trump bị "trộm cuộc bầu cử" bằng nhiều cách "gian lận" mà không đưa ra chứng cớ gì.

--- Tình hình đại dịch tại VN phức tạp thêm, theo các tin từ báo trong VN. Tính đến chiều 9/2, Việt Nam đã ghi nhận 2.069 ca mắc COVID-19. Dịch đã xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố. Thành ủy Sài Gòn kêu gọi người dân thành phố đón Tết tại nhà, trong từng gia đình để đảm bảo sự an toàn, đầm ấm.

Tính đến chiều 9-2, Sài Gòn có 33 điểm phong tỏa vì liên quan các bệnh nhân COVID-19, trong đó quận Tân Bình có 15 địa điểm. Nhiều sinh viên Trường ĐH Y dược TP.SG tình nguyện khộng về quê đón Tết để tham gia hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG phòng chống dịch COVID-19 'đến khi hết dịch mới về'.

--- Bản tin VOA tiếng Việt cho biết chính quyền của Tổng thống Biden sắp đề cử Marc Knapper, hiện là Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản, vào chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Knapper mới ngoài 50 tuổi, từng làm việc ở Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm về châu Á, có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Knapper còn phải điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận.

Nhà ngoại giao này từng làm việc tổng cộng 3 năm ở Hà Nội, từ 2004 đến 2007, nắm cương vị Tham tán Chính trị. Từ 2007 đến 2010, ông là Phó Trưởng phòng Chính trị của đại sứ quán Mỹ ở Tokyo. Hai cựu nhân viên người Việt làm việc gần 20 năm cho đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, nay sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, chia sẻ với VOA rằng ông Knapper là người có kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo, có quan điểm cân bằng, không định kiến về Việt Nam.

--- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chúc Tết dân Việt bằng một video hát nhạc rap: "Khi đại sứ Mỹ chúc Tết bằng rap Việt!" Hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink xuất hiện trên đường phố Hà Nội xen lẫn với cảnh ông xem "Rap Việt" - chương trình tìm kiếm tài năng về rap "gây sốt" thời gian qua tại Việt Nam - và việc bày tỏ rất hứng thú với cuộc thi này. Ông đã có cuộc gặp gỡ với Wowy - một trong các huấn luyện viên của Rap Việt.

Bản tin báo Tuổi Trẻ viết: ""Bằng tất cả tình cảm quý mến dành cho Việt Nam, cộng thêm sự trợ giúp nhiệt tình từ huấn luyện viên 'mát tay' (rapper) Wowy thì những lời chúc mừng năm mới cực kỳ chân thành của ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã khiến (rapper) Binz Da Poet phải thốt lên: “Ờ mây ding! Gút chóp (Amazing! Good job)” - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mô tả trên Facebook.""

Băng video gần 3 phút đồng hồ có thể xem trên YouTube, như ở đây:

https://youtu.be/2rDNtVPD8BM

Hôm Thứ Hai, viết bài trên báo Washington Post, Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) kêu gọi các dân cử Cộng Hòa hãy kết tội cựu Tổng Thống Donald Trump trong phiên tòa luận tội -- cảnh cáo rằng nếu Trump được tha bổng, đó sẽ là lời mời để có thêm hành vi bạo động từ những người cuồng nhiệt ủng hộ Trump.

DB Kinzinger là một trong 10 Dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội Trump tại Hạ Viện để đưa hồ sơ này lên Thượng Viện, viết: "Nếu Cộng Hòa không có một lập trường, hỗn loạn trong mấy tháng qua và trong 4 năm qua, có thể nhanh chóng quay trờ lại. Tương lai Đảng Cộng Hòa và đất nước chúng ta tùy thuộc vào việc đương đầu với những gì xảy ra --- do vậy để nó không xảy ra nữa."

Tổng Thống Joe Biden tuần này có bước đầu tiên có thể xem như để sẽ thay thế Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy, người do TRump gài vào chức vụ này, sau đó đã gỡ bỏ 700 máy lựa thư để làm chậm việc phát thư nhằm làm trễ việc giao các phiếu bầu trong bầu cử 2020 để Trump có cơ may thắng cử.

Trong bản văn hôm Thứ Hai, Bạch Ốc nói là Biden sẽ đưa người điền vào các ghế trống trong Hội Đồng Quản Trị Bưu Điện, nơi có sức mạnh để chọn một tân Tổng Giám Đốc. Bởi vì theo luật, chỉ có Hội Đồng này mới có quyền thay thế Tổng Giám Đốc Bưu Điện. Hiện thời có 3 ghế trống trong Hội Đồng, và bổ nhiệm sẽ cần Thượng Viện phê chuẩn. Thêm nữa, sẽ bổ nhiệm người thứ 4 để thay thế một ủy viên trong Hội Đồng đang phục vụ một năm quá hạn.

--- Hôm Thứ Hai, Seamus Hughes (nhà phân tích của chương trình quan sát các nhóm cực đoan rogram on Extremism tại đại học George Washington University) nói rằng FBI đã bắt Brad Houck, một người ủng hộ Trump tại Oklahoma từng hăm dọa công khai sẽ giết nhiều viên chức chính phủ trên Facebook và mạng Parler.

Theo hồ sơ tòa, Houck nhắm vào Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) và gia đình dân cử này, viết trên Parler hăm dọa bạo lực với các cháu nội/ngoại của McConnell. Y cũng hăm dọa Thẩm Phán Tòa Tối Cao John Roberts rằng nhóm này sẽ theo quậy phá quan tòa này và các con nuôi của ông tòa, "sẽ treo cổ quan tòa" Roberts.

Houck cũng kêu gọi xử tử các giám đốc dược phòng "tại chỗ" và giết họ "như thú vật" vì "họ đã mưu sát trong nhiều năm," nói rằng các chính khách 2 đảng sẽ không an toàn vì nhóm của y sẽ tấn công thủ đô trở lại và dùng ab5o lực bứng họ đi. .

Trong khi đó, Thomas Edward Caldwell đã bị bắt ngày 19/1/2021 và bị truy tố 5 tội vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội. FBI nói rằng Caldwell là một lãnh đạo nhóm cực đoan Oath Keepers. Tuy nhiên, các luật sư nói Caldwell không phải thành viên nhóm Oath Keepers.

Các luật sư nói Caldwell là Thiếu Tá Hải Quân hồi hưu, được quy chế an ninh tối mật từ 1979 và tra qua nhiều cuộc điều tra lý lịch đặc biệt, sau khi về hưu ra khỏi Hải quân đã làm việc trong cương vị Trưởng khu vực cho FBI (Sở Điều Tra Liên Bang) từ 2009-2010, có mức lương GS-12 (công chức cấp trung lưu). Bản thân ông cũng lập 1 công ty tham vấn, làm cho nhiều cơ quan, trong đó có Sở bài trừ ma túy, Bộ gia cư và phát triển đô thị, Lực lượng Duyên Phòng...

--- Các quan chức bầu cử Georgia đã bắt đầu điều tra về cú điện thoại hồi tháng 1/2021 trong đó Trump áp lực Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger hãy lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống ở Georgia để cho Trump thắng phiếu. Điều tra nhắm vào cuộc điện thoại dài khoảng 1 giờ đồng hồ giữa Trump và Raffensperger trong ngày 2/1/2021, trong đó Trump xin Raffensperger "kiếm cho ra" ít nhất là 11,780 phiếu bầu cho Trump để Trump thắng phiếu Joe Biden trở lại.

Trong cuộc nói chuyện, luật sư Ryan Germany trong văn phòng của Raffensperger liên tục nói với Trump rằng những lời Trump nói về "gian lận" phiếu bầu ở quận Fulton County là sai, và rằng các máy bầu cử không hề bị "can thiệp" gì hết.

Hồ sơ điều tra này khởi lên từ đơn kiện của giáo sư luật John Banzhaf III của Đại Học George Washington University. David Worley, người duy nhất của Đảng Dân Chủ trong Hội Đồng Bầu Cử Tiểu Bang Georgia (gồm 5 người) nói với CNN rằng ông cũng đã yêu cầu Bộ Trưởng Hanh Chánh điều tra và bây giờ "sẽ chờ xem bản phúc trình" tới đâu.

--- HỎI 1: Có phải đại dịch đã làm tăng bạo lực trong gia đình?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Với đại dịch lây lan, thất nghiệp tăng, trường học đóng cửa, phong tỏa nhiều khu vực đã dẫn tới căng thẳng thần kinh, và bạo lực trong nhà tăng vọt. Theo thống kê của Legal Templates, hội quan sát pháp lý tại Hoa Kỳ, số người xin ly dị tăng 34% từ tháng 3 tới hết tháng 6/2020 so cùng ký trong năm 2019. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, báo cáo bạo lực gia đình và điện thoại khẩn cấp báo cáo tăng 25%. Tại Argentina, Canada, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh quốc và Hoa Kỳ đều có báo cáo tăng vọt bạo lực trong gia đình. Nếu bạn đang cư ngụ tại Hoa Kỳ và gặp bạo lực đe dọa, hãy gọi đường dây nóng National Domestic Violence Hotline số 1-800-799-7233 hay vào trang: www.thehotline.org . Xem chi tiết về hoa Kỳ:

https://www.cnbc.com/2020/10/30/uptick-in-domestic-violence-amid-covid-19-isolation.html

Thống kê về ảnh hưởng toàn cầu ở đây:

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_domestic_violence

HỎI 2: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris đã nói rằng sẽ dùng quân đội để đàn áp người ủng hộ Trump?

ĐÁP 2: Không hề nói như thế. Nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ câu nói gán cho Phó Tổng Thống Kamala Harris rằng bà không bận tâm gì về Hiến Pháp và sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát liên bang và quân đội để đàn áp những người ủng hộ Trump. Trưởng Phòng Báo Chí của PTT Harris trả lời Reuters rằng câu nói đó là bịa đặt, và Reuters cũng không thấy chứng cớ ở đâu có câu nói đó của bà Harris, dù là trên bất kỳ bản tin của cơ quan truyền thông nào, cũng như không hề có trên trang web Bạch Ốc. Trả lời ngắn gọn: Sai. Kamala Harris không hề nói sẽ dùng quân đội đàn áp những người ủng hộ Trump. Chi tiết ở đây:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vp-quote-military/fact-check-kamala-harris-did-not-say-military-would-be-used-against-trump-supporters-idUSKBN2A81XM

.