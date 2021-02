Tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Worcester 2021 sẽ có nhiều bạn LGBTQ: Thu Nguyen hy vọng đắc cử. Ngoại Trưởng Mỹ điện thoại sang TQ: cấm TQ gây bất ổn. Biểu tình ở Miến Điện, đòi trả tự do cho bà Suu Kyi, lập lại chế độ dân chủ. VC theo gương Donald Trump sắp xếp lãnh đạo, hé lộ tứ trụ Trọng-Phúc-Huệ-Chính. Biden: cấm Trump nhận bản tin tình báo. Biden: đề ra luật lương tối thiểu 15$/giờ, nhưng kh

Tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Worcester 2021 sẽ có nhiều bạn LGBTQ: Thu Nguyen hy vọng đắc cử.

WASHINGTON (VB - 6/2/2021) --- Tổng Thống Joe Biden nói rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không nên trao các bản tin tình báo cho cựu Tổng Thống Donald Trump vì TRump "có thể lỡ lời và nói lộ ra" và cũng vì "thái độ bất bình thường của Trump, không liên hệ gì chuyện nổi loạn."

Biden nói với CBS rằng Biden đã ra sức tranh cử để đánh bại Trump vì nghĩ rằng Trump không thích nghi để giữ chức Tổng Thống, "Trump là một trong những Tổng Thống bất tài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ."

--- Trong cùng cuộc phỏng vấn, Biden nói ông đã tận lực thúc đẩy để ra luật về mức lương tối thiểu liên bang phải là 15$/giờ, nhưng ông nghĩ là chắc không thành luật nổi. Biden nói với O’Donnell rằng ông vẫn tin là lương tối thiểu nên tăng lên, và nói ông sẵn sàng thương thuyết với Quốc Hội để tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ.

Biden nói rằng không thể để cho những người làm việc 40 giờ/tuần mà lại sống dưới mức lương nghèo, và bâyg iờ thì "nếu bạn đang làm việc với lương chưa tới 15$/giờ thì bạn đang sống dưới mức lương nghèo."

--- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh trong cú điện thoại với Yang Jiechi, Chủ tịch Ban Đối Ngoại Trung Ương CSTQ, rằng Mỹ sẽ quy trách nhiệm Trung Quốc về nỗ lực hăm dọa gây bất ổn vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực Eo Biển Đài Loan, và làm suy yếu hệ thống quốc tế về pháp trị.

Blinken cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ "nhân quyền và giá trị dân chủ, kể cả tại Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông." Ông cũng thúc giục TQ "tham gia cộng đồng quốc tế trong việc lên án cú đảo chánh quân sự ở Miến Điện."

--- Hàng trăm người đã biểu tình ở Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện, để phản đối cuộc đảo chánh quân sự và đòi trả tự do cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi và hàng trăm vị dân cử khác đang bị bắt giam. Họ đi ngoài phố và hô khẩu hiệu, "Độc tài quân sự, thua, thua; Dân Chủ, thắng, thắng."

Trước đó, hôm Thứ Sáu cũng đã có hàng trăm sinh viên và giảng viên đại học ra phố biểu tình ở Yangon. Người biểu tình từ 2 đại học ở Yangon đưa lên chào nhau bằng 3 ngọc tay, tượng trưng đối kháng mượn từ phim "The Hunger Games" và từ người biểu tình ở Thái Lan.

Họ hô khẩu hiệu đòi trả tự do cho bà Suu Kyi và phản đối đảo chánh. Tiến sĩ Nwe Thazin tham dự cuộc biểu tình ở đại học Yangon University of Education, nói rằng: "Chúng tôi sẽ không bao giờ chung phe với họ [phe đảo chánh]. Chúng tôi muốn kiểu chính phủ quân sự đó sụp đổ càng sớm càng tốt."

---

Theo phân tích của các chiến lược gia Cộng Hòa, hiện nay là có ít nhất là 7 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa được xem là có khả năng là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Đó là các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa: Tom Cotton (Ark.), Josh Hawley (Mo.), Ted Cruz (Texas), Marco Rubio (Fla.), Rand Paul (Ky.), Rick Scott (Fla.), và Ben Sasse (Neb.).

Tất cả các Thượng nghị sĩ này đều đã lộ ra ý định tranh cử, khi nhấn mạnh ưu tiên giữ gìn giá trị bảo thủ trong những ngày vừa qua: tự do thương mại và kinh doanh, càng ít kiểm soát kinh doanh càng tốt; chính quyền nhỏ, nghĩa là tránh guồng máy chính quyền cồng kềnh.

Một trong những chủ đề họ nêu lên cũng là phải gắt gao đối với Trung Quốc. Nhóm hy vọng ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa tính chung đã đưa ra ít nhất 16 tu chính liên hệ tới TQ đối với ngân sách Thượng Viện. Trong đó có tu chính của TNS Cotton đòi ép TQ chịu trách nhiệm về nguồn gốc COVID-19 cho tới tu chính của Rubio đòi đưa công ty Huawei Technologies vào danh sách cần bị đ8ối xử "hạn chế" và phải ngăn cản công dân Mỹ không cho đầu tư vào các công ty vũ khí TQ.

--- Luật sư thân tín của Trump là Rudy Giuliani có một làn sóng radio riêng để tha hồ tuyên truyền đủ thứ. Tuy nhiên, hôm Thứ Năm Giuliani kinh hoảng khi làn sóng radio này phóng lời tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý trước khi cho khởi đầu chương trình phát thanh của Giuliani.

Đài WABC Radio tại New York đọc lời này: "Quan điểm, ý kiến và nhận định trình bày bởi luật sư cá nhân của cựu TT Trump và của các khách mời và khán giả gọi vào chương trình là của riêng họ, không nhất thiết phản ảnh quan điểm hay chính sách của WABC Radio và các chủ công ty phát thanh này, cũng như của các công ty có quảng cáo trên làn sóng" rồi mới cho Giuliani nói.

Giuliani nói ngay khi mở đầu chương trình rằng lẽ ra chủ đài WABC Radio phải nói với ông trước, "Khá là xúc phạm. Và cho quý vị thấy chuyện tự do ngôn luận đi xa tới đâu. Và cách mà họ làm mọi người kinh hoảng, tôi muốn nói rằng chúng ta đang ở Mỹ, không phải tại Đông Đức."

Dễ hiểu vì sao WABC Radio phải lạnh cẳng: Các đài OAN, Newsmax, Fox News gần đây đã phải thanh minh thanh nga sau khi bị hăm dọa kiện vì cứ tung tin giả rằng Trump thất cử vì "gian lận bầu cử" trong máy bầu phiếu đã giúp Biden thắng phiếu. Và thực tế gần nhất là Fox và nhiều xướng ngôn viên, cũng như Giuliani và nhiều luật sư khác của Trump đã bị hãng công nghệ phiếu bầu Smartmatic kiện về tội vu khống rằng có "gian lận" bầu cử, đòi bồi thường 2.7 tỷ đôla.

---

Cuộc tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Worcester 2021 sẽ có nhiều ứng cử viên LGBTQ (giới tính thứ 3), trong đó một ứng cử viên gốc Việt là bạn Thu Nguyen, giám đốc các dự án Southeast Asian Coalition. Hôm Thứ Năm 4/2/2021, Thu Nguyen đã chính thức loan báo quyết định tranh cử chức nghị viên ở Worcester. Hôm Thứ Hai, Deb Hall, một thiếu nữ công khai đồng tính và là giám đốc chương trình về bạo lực trong gia đình của hội YMCA cũng đã tuyên bố tranh cử vào Hội Đồng Nghị Viên.

Thu Nguyen, tốt nghiệp đại học Clark University, tới thị trấn Worcester khi mới 1 tuổi trong cương vị tỵ nạn từ VN, nói rằng các bạn này tranh cử để "xây dựng một thành phố Worcester mạnh mẽ hơn và an toàn hơn" bằng cách làm vững chắc y tế công cộng. Nguyen đã nêu lên hoạt động mới nhất của họ với Mutual Aid Worcester để gây quỹ giúp cư dân Worcester sống vượt qua mùa dịch. Nếu bạn là cư dân Worcester, nhớ bầu cho Thu Nguyen. Hoặc là vào giúp thiện nguyện, nơi trang: https://www.votethu.com/

---

Một phụ nữ có 8 con từ Pennsylvania đã biểu tình ngày 6/1/2021 và đã cầm loa xông vào tòa nhà Quốc Hội theo lời kêu gọi của Trump nhằm lật ngược bầu cử. Phụ nữ này tên Rachel Marie Powell, 40 tuổi, đã bị bắt vì nhiều hình và video về bạo loạn ngày 6/1/2021 cho thấy bà cầm loa hô hào và kêu gọi xông pha vào tòa nhà Quốc Hội.

Hồ sơ truy tố còn nói rằng cách bà Powell cầm loa chỉ đường tấn công cho thấy bà chỉ ra rất chi tiết về sơ đồ khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Trong một video mà FBI có được, người ta nghe giọng bà Powell nói rằng trước đó bà đã từng vào bên trong tòa nhà Quốc Hội, và nói rằng bà và các loạn quân khác nên hợp tác nếu muốn chiếm tòa nhà Quốc Hội và họ "còn một cửa sổ khác nữa" để đập bể.

---

Đài truyền hình Fox News hủy bỏ chương trình ‘Lou Dobbs Tonight’ sau khi bị kiện đòi bồi thường 2.7 tỷ đôla. Chương trình của Dobbs chiếu lúc 5 p.m. và 7 p.m. mỗi đêm, đã chiếu phần cuối cùng hôm Thứ Sáu. Hai xướng ngôn viên Jackie DeAngelis và David Asman sẽ điền vào chỗ trống với chương trình mới có tên là “Fox Business Tonight,” và Dobbs sẽ không còn xuất hiện trên Fox News nữa.

Chuyện này xảy ra vài giờ sau khi Smartmatic, công ty máy bầu phiếu, nộp đơn kiện Dobbs, Fox, Maria Bartiromo, Jeanine Pirro, và luật sư của Trump là Rudy Giuliani và Sidney Powell đòi bồi thường 2.7 tỷ đôla, vì đã vu khống về "gian lận" bầu cữ.

--- Một du học sinh Việt Nam tại Nam Hàn bị tuyên án giam vì giao dịch đổi tiền trái phép, theo tin KBS. Bản tin pháp lý ngày 3/2 cho biết một du học sinh người Việt Nam học tại một trường Đại học ở Daejeon đã bị tuyên án tù giam vì có hành vi giao dịch ngoại hối trái phép với tổng giá trị lên tới 13,9 tỷ won (12,4 triệu USD). Trong vòng hơn hai năm từ tháng 1/2018, du học sinh này đã thực hiện 26.468 giao dịch đổi tiền won và Việt Nam đồng, phần lớn là cho những người Việt đang sống tại Nam Hàn. Người có nhu cầu đổi tiền sẽ chuyển tiền won vào tài khoản của người này, để được đổi sang tiền Việt với tỷ giá tốt hơn một chút so với ngân hàng, cộng thêm phí, để chuyển về Việt Nam. Du học sinh này đã thu được 27 triệu won (24.000 USD) tiền phí từ các giao dịch đổi tiền này.

Ngoài ra, từ năm 2019 tới tháng 8 năm ngoái, đối tượng này còn làm trung gian chuyển tiền cho các hoạt động cá cược thể thao trên internet, hay lô đề Việt Nam, tổng cộng đã nhận chuyển 540 triệu won (480.300 USD), chuyển về "nhà cái" tại Việt Nam. Du học sinh trên đã bị khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật giao dịch ngoại hối, tiếp tay cho hành vi đánh bạc, bị Tòa án thành phố Daejeon tuyên án 1 năm tù giam và truy thu 27.845.000 won (24.700 USD). Bản tin không ghi tên du học sinh này.

--- Trump chỉ ưa gom tiền vào, bất kể là trái phép: Khoảng 2.8 triệu đôla gây quỹ cho ban vận động tái cử của Trump đã chạy vào cơ sở kinh doanh Trump Organization, theo báo Forbes. Thêm nữa, 4.3 triệu đôla quyên từ ủy ban gây qũy chung của ban vận động (chung với Đảng Cộng Hòa) đã xài cho các cơ sở kinh doanh của Trump từ ngày 20/12017 tới ngày 31/12/2020, theo bản khảo sát do Forbes đọc từ ủy ban Federal Election Commission. Trump chưa xài "một xu" nào cho vận động tái cử, theo báo Forbes.



Hình trên: Tổng Thống Biden rời trực thăng Marine One (trên) và lên phi cơ Air Force One (dưới) tại sân bay Joint Base Andrews chiều Thứ Sáu.

Nhiều bạn trong Việt Nam tin vào thuyết âm mưu nói rằng Joe Biden vẫn chưa phải là Tổng Thống Mỹ vì bị "cấm sử dụng" phi cơ Air Force One. Chiều Thứ Sáu 5/2/2021, TT Biden đã lần đầu tiên sử dụng Air Force One để bay về sân bay New Castle Air National Guard Base, Delaware, tiểu bang nhà của ông. Chuyến bay chỉ mất 25 phút.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Joint Base Andrews, từ 5:42 p.m. và hạ cánh lúc 6:07 p.m. tại Delaware. Chuyến về thăm gia đình lần đầu từ khi nhậm chức Tổng Thống là giữa sinh nhật Hunter Biden, con trai của ông, và trận đấu bóng bầu dục Super Bowl. Trên chuyến bay có phóng viên truyền hình các đài, như ESPN và CNN. Mọi người đều mang khẩu trang.

--- Thuyết âm mưu hấp dẫn nhất thế giới là gì mà có thể thu hút cả tỷ người tin vào? Theo Giáo sư Paul Braterman từ đại học University of Glasgow, thuyết âm mưu hấp dẫn nhất chính là thuyết sáng tạo, và hầu hết dân Mỹ tin rằng địa cầu được sáng tạo chỉ mới gần đây, chưa tới 10,000 năm tuổi. Và tin vào thuyết này sẽ có hại cho khoa học.

GS Braterman viết rằng tại Hoa Kỳ hiện nay, có khoảng 40% người thành niên tin rằng địa cầu được thành lập từ nhiều ngàn năm gần dây, và tin rằng loài người là từ ông Adam và bà Eve sinh ra trong vòng chưa tới 10,000 năm. Họ cũng tin rằng sinh vật là kết quả của "đấng sáng tạo đặc biệt" chứ không phải tiến hóa và do vậy cùng cội gốc. Và tin rằng trận lụt Noah đã từng dâng nước ngập toàn cầu như được kể trong Kinh Thánh. Bài viết của GS Braterman chỉ viết cho những người tin vào khoa học, do vậy, đề nghị bạn cẩn trọng khi vào đọc bản gốc ở đây:

https://theconversation.com/amp/why-creationism-bears-all-the-hallmarks-of-a-conspiracy-theory-153831

--- Trong bài viết nhan đề "Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao" của tác giả Lê Văn Đoành trên Báo Tiếng Dân, một tài liệu mật được hé lộ cho thấy dàn lãnh đạo mới của VN là: "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính."

. Danh sách



Theo gương Tổng Thống Mỹ Donald Trump đưa con cháu, dâu rể vào Bạch Ốc, các quan chức CSVN cũng nâng đỡ dàn thái tử đảng, bài viết ghi: "Lê Khánh Hải, cháu nội Lê Duẩn, sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước. Nguyễn Thanh Nghị, trưởng nam của Nguyễn Tấn Dũng, được ban phát cho ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nhân sự quá tuổi Lê Minh Trí, cháu họ của Phan Văn Khải, được tái nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao thêm một nhiệm kỳ nữa, dù Trí thất bại trong cạnh tranh quyền lực với Trương Hoà Bình." Đọc chi tiết ở đây:

https://baotiengdan.com/2021/02/06/he-lo-danh-sach-du-kien-phan-cong-nhiem-vu-lanh-dao-cap-cao/

---

HỎI 1: Có phải tỷ phú Buffett đã bơm tiền tặng Biden, do vậy Biden đã ký lệnh hủy bỏ ống dầu Keystone XL Pipeline nhằm làm lợi cho công ty xe lửa của Buffett?

ĐÁP 1: Sai. Không phải. Buffett không hề góp tiền tặng Biden. Trong khi dầu lẽ ra chuyển qua ống dầu Keystone XL Pipeline bây giờ sẽ dùng hạ tầng đương hữu, nhưng không hề qua đường xe lửa của Buffett. Biden ngay ngày đầu nhậm chức Tổng Thống đã ký sắc lệnh hủy dự án ống dầu Keystone XL, liền có tin giả nói rằng Warren Buffett làm chủ một công ty xe lửa thay vào đó sẽ vận chuyển số dầu kia. Lý do: tin giả này nói Warren Buffett đã trao tặng 58 triệu đôla cho ban vận động của Biden. Theo hồ sơ công từ trang web OpenSecrets và từ một phát ngôn nhân của Warren Buffett, thì "Buffett không hề trao tặng khoản tiền nào cho ban vận động của Biden trong năm 2020." Kết luận: sai, không phải. Chi tiết đọc thêm ở đây:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-buffett-keystone-pipeline/fact-check-buffett-did-not-donate-to-biden-oil-that-would-have-been-transported-through-the-keystone-xl-pipeline-will-use-existing-infrastructure-not-buffett-owned-railroad-idUSKBN2A22LR

---

HỎI 2: Có phải Dân biểu liên bang Lauren Boebert (Cộng Hòa-Colo.) không có bằng trung học chính thức, mà chỉ có bằng trung học tương đương GED?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Dân Biểu Boebert nhận văn bằng GED (trung học tương đương) vài tháng trước khi bà thắng cử và Hạ Viện Hoa Kỳ. Một phát ngôn nhân cho DB Boebert cũng xác nhận nữ dân biểu 34 tuổi này lãnh văn bằng GED trong năm 2020. Boebert đã nói về chuyện học vấn của bà với báo Durango Post tại Colorado trong tháng 9/2020. Bà nói bà là học sinh tốt khi học trung học Rifle High School nhưng khi trở thành một bà mẹ trẻ thì bà phải ưu tiên lo mưu sinh và chăm sóc gia đình hơn là lo học.

Theo bản phúc trình tháng 12/2020 của Congressional Research Service, “Hiện nay đang có 17 dân biểu liên bang không có văn bằng nào cao hơn trung học." Có nghĩa là, DB Boebert cùng với 16 dân biểu liên bang khác không có bằng đại học. Chi tiết có thể xem ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/boebert-ged-months-before-election/

