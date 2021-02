Cô Katie Nguyen vào nhóm 5 nghệ sĩ diễn hài xuất sắc nhất 2021. Nhóm 5 bà sơ biểu tình đón Trump ở Michigan ngày 30/10/2020 là bà sơ dỏm. "Thầy Bùa QAnon" tuyệt thực, giảm cân, được cho ăn thực phẩm hữu cơ, xin ra làm chứng để khai theo lời Trump đi tấn công Quốc Hội. Suy tính xài luật truy tố Mafia để truy tội người bạo loạn

Portland: Cô Katie Nguyen đã được mệnh danh là "Funniest Five Winner 2021" (Nhóm 5 Nghệ Sĩ Diễn Hài Xuất Sắc Nhất Năm 2021).

WASHINGTON (VB - 4/2/2021) --- Có nhiều cách để quậy phá Biden trong những cách thích nghi để vuốt ve Trump: các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm Thứ Tư đã nộp lên hơn 400 điểm tu chính để sửa một nghị quyết ngân sách mà Dân Chủ cần phải thông qua để có thể tiến hành gói cứu trợ đại dịch xuyên qua tiến trình hòa hợp các thủ tục nghị trình (nếu làm được thủ tục này, sẽ tránh bị Cộng Hòa thực hiện filibuster, một kỹ thuật kéo dài và cản trở dự luật).

Nhưng làm sao Dân Chủ sửa được 400 điểm mà Cộng Hòa đòi hỏi trong khi dân chúng cần tiền cứu trợ gấp như hiện nay? Mairéad Lynn, phát ngôn nhân của tổ chức quan sát nghị trường Accountable.US's Senate War Room, nói hôm Thứ Tư rằng hiển nhiên Cộng Hòa muốn tước bỏ một cách bất lương những đề nghị cứu trợ kinh tế của Dân Chủ.

Báo Politico ghi rằng trong hàng trăm tu chính di Cộng Hòa đưa ra, có những điểm vuốt ve Trump, như: giữ gìn dự án bức tường biên giới Mỹ-Mễ, đảo ngược sắc lệnh Biden về xóa sổ dự án ống dầu Keystone XL, thiết lập 'quỹ dự trữ không-để-thủng-ngân-sách' ('deficit-neutral reserve funds') cho mọi thứ từ hỗ trợ tài nguyên cho cảnh sát, vân vân.

Thượng nghị sĩ James Risch (Cộng Hòa-Idaho) hôm Thứ Tư đưa ra một điểm chống lại dự luật về yêu cầu tăng lương tối thiểu liên bang tới 15$/giờ vào năm 2025, một đề nghị quan trọng mà Biden đặt vào gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla. Có vẻ như Cộng Hòa muốn ngăn cản các nỗ lực của Dân Chủ tới cùng...

--- Người Cộng Hòa tử tế hiện ra trong đám khói mù là Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) khi đưa ra dự luật Family Security Act hôm Thứ Năm, đề nghị chính phủ liên bang chi cho hầu hết ba mẹ các trẻ em 350$/trẻ em dưới 6 tuổi/tháng và chi 250$/trẻ em từ 6-17 tuổi/tháng nhằm giúp các gia đình nghèo.

Đề nghị đó gần tương tự với đề nghị Dân Chủ yêu cầu tăng tín dụng thuế cho trẻ em trong gói cứu trợ đại dịch, bên cạnh chi phiếu 1,400$/người đối với đa số dân Mỹ. Dân Chủ muốn tăng tín dụng thuế cho gia đình có trẻ em từ $2,000 lên $3,600 cho các gia đình nghèo.

--- Luật sư của Jacob Chansley, người còn được gọi là "Thầy Bùa QAnon" ("QAnon Shaman") nói rằng thân chủ của ông tuyệt thực đã hơn một tuần lễ và do vậy cân nặng đã giảm mất 20 pounds (= 9 kilogram). Lý do không ăn được vì ông chỉ muốn ăn các thực phẩm hữu cơ (organic food) trong những ngày bị giam ở Bộ Cải Huấn ở Washington. Chansley là người có trang phục kỳ dị trong vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021: mang sừng, mang gậy bùa, sơn mặt...



Thầy bùa đội sừng, đang cầm cờ trong ngày bạo loạn



Luật sư Albert Watkins viết rằng thân chủ của ông, Jacob Chansley, thực sự là một thầy bùa và ăn thực phẩm hữu cơ là một phần trong tín ngưỡng của ông. Luậts ư viết rằng thức ăn của ông theo tín ngưỡng thầy bùa này là chỉ ăn thức ăn hữu cơ, tuyệt đối không ăn thực phẩm có chất hóa học nhân tạo, vì thức ăn tạp đó sẽ vào cơ thể ông, gây bệnh nặng. Báo Politico ghi rằng nhà tù đã bắt đầu cung cấp thực phẩm hữu cơ cho thầy bùa này. Thầy bùa Chansley tuyên bố sẵn sàng ra làm chứng trong phiên tòa luận tội Trump ở Thượng Viện để nói rằng Chansley nghe lời kêu gọi của Trump mà tấn công tòa nhà Quốc Hội. Thầy bùa nói bây giờ đã biết rằng lãnh tụ Donald TRump không yêu thương gì những người ủng hộ nồng nhiệt như thầy bùa.

--- Báo Công Giáo National Catholic Reporter hôm Thứ Tư cho biết các nữ tu trong trang phục bà sơ Công Giáo tại Michigan tham dự buổi Trump vận động ngày 30/10/2020 tại thị trấn Waterford Township, tiểu bang Michigan, không thực sự là các bà sơ chính thống của Giáo Hội Công Giáo.

Nhóm 5 phụ nữ trong trang phục bà sơ, vài người tay cầm biểu ngữ ủng hộ Trump, tự gọi là dòng nữ tu Dominican Sisters of the Immaculate Heart of Mary, tại thị trấn Hartland, Michigan, không ở trong thánh lễ hiệp thông (communion) với Giáo Hội Công Giáo La Mã, theo báo NCR của giáo hội.

Giáo phận Công Giáo Lansing, tại Michigan, trả lời báo NCR qua email, nói rằng nhóm 5 phụ nữ trong bộ áo bà sơ không nằm trong Giáo Hội Công Giáo. Hai hội đoàn nữ tu Công Giáo tại Hoa Kỳ --- Leadership Conference of Women Religious và Council of Major Superiors of Women Religious --- cũng trả lời NCR rằng họ không liên hệ gì với nhóm nữ tu gặp Trump hôm đó.

Trang web của Dominican Sisters of the Immaculate Heart of Mary lại ghi rằng họ đăng ký với tư cách hội đoàn bất vụ lợi nước ngoài (foreign nonprofit corporation) với một địa chỉ ở Connecticut nhưng trang web không ghi địa chỉ email hay số điện thoại để liên lạc. Báo NCR nói rằng: gặp TT Trump hôm 30/10/2020 tại Michigan là các nữ tu giả mạo. (But the ones in Michigan? Fake nuns and more fake news.) Thực tế, vẫn có nhiều nữ tu thật ủng hộ Trump, cả Tin Lành và Công Giáo.

--- Bộ Lao động Nhật Bản cho biết số lượng lao động nước ngoài có đăng bộ tại Nhật đạt mức cao kỷ lục, theo bản tin NHK. Trong tháng 10/2020, bản báo cáo từ các đơn vị tuyển dụng ghi tổng cộng 1,72 triệu lao động nước ngoài tại Nhật, tăng 4% so với 2019, nhưng tốc độ tăng lại giảm 9,6 điểm. Tính theo quốc tịch, lao động Việt đông nhất với 444.000 người, thứ nhì là TQ với 420.000 người, và thứ ba là lao động Philippines với 185.000 người.

Tốc độ tuyển dụng nhanh nhất là ngành y tế, lao động nước ngoài tăng 26,8% so với tháng 10/2019. Theo sau là xây dựng với mức tăng 19%. Tốc độ tuyển dụng của ngành khách sạn và nhà hàng giảm 1,8% so với trước đó. Bộ cho biết dữ liệu này thể hiện rõ sự khác biệt rất lớn về tác động của đại dịch coronavirus lên các ngành nghề khác nhau.

--- Chính phủ Biden suy tính sử dụng bộ luật truy tố Mafia để chống lại những người cực hữu đã gây bạo loạn ngày 6/1/2021. Bộ luật đó có tên Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, gọi tắt là RICO, cho các công tố chống lại các tội phạm có tổ chức liên hệ tới sát nhân, bắt cóc, hối lộ và rửa tiền.

Tuy nhiên Bộ Tư Pháp chưa quyết định có nên áp dụng luật RICO, cuộc thảo luận này vẫn đang tiếp diễn. Luật này ra đời năm 1970 kêu án nặng, tới 20 năm tù và tịch biên tài sản kiếm được xuyên qua công ty hình sự.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cho biết đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội phải gỡ bỏ những thành phần kỳ thị và cực đoan, bây giờ tạm thời ngưng các hoạt động thường nhật trong 60 ngày tối để sẽ giải quyết vấn đề: tống cổ bọn cực hữu và kỳ thị ra khỏi quân đội.

John Kirby, phát ngôn nhân Bộ Quố Phòng, nói rằng Austin ra lệnh trên sau khi họp với các tư lệnh binh chủng, những người cũng đang bị áp lực cho thấy có tiến bộ trong việc gỡ bỏ bọn cực hữu sau khi nhận ra có nhiều cựu và đương nhiệm chiến binh thamd ự tấn công tòa nhà quốc hội ngày 6/1/2021.

--- Nội chiến Cộng Hòa: Luận tội Trump, vẫn không bị trừng phạt. Dân biểu Liz Cheney, người lãnh đạo ở vị trí thứ 3 tại Hạ Viện Hoa Kỳ, hôm Thứ Tư sau một cuộc bầu phiếu kín đã có tỷ lệ phiếu là 145-61, và như thế bà Cheney vẫn giữ chức người thứ 3 quyền lực nhất Cộng Hòa Hạ Viện.

Bà Cheney trở thành đề tài tranh luận trong Cộng Hòa kể từ khi bà Cheney trong nhóm rất ít Dân Biểu chỉ trích và bỏ phiếu để luận tội Donald Trump. Lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy trước đó đã nói rằng ông không đồng ý sa thải bà Cheney ra khỏi chức vụ quyền lực thứ 3: "Bà Cheney có quyền bỏ phiếu theo lương tâm. Vào cuối ngày, rồi chúng ta cũng sẽ đoàn kết."

--- Gretchen Whitmer, Thống Đốc Michigan, tiến hành thủ tục để xin tước bằng hành nghề luật của Sidney Powell và 3 luật sư khác, sau khi nhóm này đưa đơn kiện đòi lật ngược chiến thắng của Joe Biden trong bầu cử 2020 để trao chiến thắng cho Trump.

Hồ sơ Whitmer trình lên, cùng ký tên với Dana Nessel (Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan) và Jocelyn Benson (Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan) cáo buộc 4 luật sư kia nộp đơn kiện "dựa trên các sai trái" và sử dụng bằng hành nghề luật của họ nhằm "dìm phiếu" các cử tri Michigan.

Một yếu tố nữa, 4 luật sư kia dựa đơn kiện vào thuyết âm mưu đầy nguy hiểm, trong đó có quy chụp rằng Biden thắng phiếu ở Michigan là nhờ "các tác nhân ngoại quốc" quậy phá bầu cử Mỹ. Nhóm 4 luật sư này là Sidney Powell, Greg Rohl, Scott Hagerstrom và Stefanie Junttila cần bị tước bằng hành nghề.

--- Quận San Diego (California) đang chứng kiến hiện tượng: hơn 4,700 đảng viên Cộng Hòa bỏ đảng trong tháng 1/2021, với gần 1/4 chuyển sang Đảng Dân Chủ và 2/3 ghi danh vào đảng American Independent Party hay là không đảng. Nhiều người nói hiện tượng này là do bạo loạn 6/1/2021, nhưng một số người nói hiện tượng có từ 4 năm cai trị của Trump đã đẩy người Cộng Hòa tử tế ra đi.

--- Dân Biểu Dân Chủ Maxine Waters của California hôm Thứ Ba nói rằng bà nghĩ là Trump cần phải bị truy tố hình sự về "tội sát nhân có tính toán trước" đối với trận bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Bà nói trên đài MSNBC như thế về trận bạo loạn làm chết 5 người, trong đó có 1 cảnh sát khu vực Capitol bị đám đông đánh chết.

--- Diễn hài là khó. Độc diễn hài còn khó hơn nữa. Và là một phụ nữ gốc Á trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng độc diễn hài quả nhiên là hy vữu. Cô Katie Nguyen đã được mệnh danh là "Funniest Five Winner 2021" (Nhóm 5 Nghệ Sĩ Diễn Hài Xuất Sắc Nhất Năm 2021) theo một bản tin trên báo Willamette Week.

Công việc thường ngày của cô là một giáo viên trung học. Cô dạy tiếng Tây Ban Nha ở North Portland. Lúc rãnh rỗi, cô diễn hài. Dĩ nhiên, bằng tiếng Anh. Cô bây giờ nổi tiếng trong giới diễn hài ở thành phố Portland nhiều năm qua. Cô trình diễn hài gần như tất cả các sân khấu và lễ hội trong thành phố.

Năm 2018, cô đưa in trên báo The New Yorker vở hài nhan đề "Times You Didn't Tip Enough and Ruined Someone's Life" (Những Lần Bạn Không Cho Tiền 'Bo' Đủ và rồi Bạn Làm Hỏng Đời Ai Đó). Trước khi đại dịch bùng nổ ở Mỹ, cô đứng ra đồng tổ chức chương trình diễn hài hàng tuần có tên là Earthquake Hurricane, và cô vẫn tiếp tục dạy lớp hài kịch tại câu lạc bộ Helium Comedy Club thời phong tỏa.

Điều ghi nhận cô Katie Nguyen diễn hài không bằng ngôn ngữ độc ác. Cô đem những chuyện phi lý đời thường ra để làm người nghe bật cười. Trong một lần diễn hài, cô Nguyen hình dung là nói với một bạn trong cùng công ty rằng cô không phải là một "diversity hire" (được thuê vào để cho công ty có điểm đa dạng sắc tộc), mà cô là một "adversity hire" (được thuê vào để gây khó dễ). Cái làm bật cười là ý nghĩa bất ngờ, đối nghịch, nhưng phát âm tương cận.

Một vở hài diễn kinh điển của cô Katie Nguyễn ghi lại trên YouTube:

https://youtu.be/WOQyhqdE1rY

HỎI 1: Có một số người chích ngừa COVID-19 xong, nhiều ngày sau là chết. Có phải vì tác hại của thuốc vaccine không?

ĐÁP 1: Không. Cơ quan CDC không tìm thấy liên hệ nhân quả nào từ việc chích vaccine ngừa dịch COVID-19 với cái chết của một số người. CDC chỉ tìm thấy liên hệ nhân quả là chích vaccine ngừa dịch giúp tránh nhiễm bệnh và do vậy đại đa số người tránh được cơ nguy trở thành bệnh nhân. Thực tế, trung bình có 8,000 người chết/ngày tại Hoa Kỳ. Vài người trong số đó có thể là đã chích vaccine ngừa dịch. Các viện dưỡng lão là quan ngại đặc biệt, vì là nơi của những người yếu sức. Bác sĩ William Schaffner, Giáo sư y khoa tại Division of Infectious Diseases at Vanderbilt University Medical Center, nói rằng những sự kiện y khoa xảy ra hàng ngày, kể cả những bệnh không giải thích được, vấn đề thực sự là có phải những sự kiện đó (chết) xảy ra tỷ lệ cao hơn trong khối dân số được chích ngừa hơn là trong khối dân số tổng quát? Các cơ quan y tế như CDC, FDA, CMS và Bộ Quốc Phòng đang theo dõi các sự kiện y khoa xảy ra sau khi chích ngừa, thống kê có hệ thống, và không thấy liên hệ nhân quả nào giữa chích ngừa và những cái chết một thời gian sau đó. CDC kết luận, đã có hàng chục triệu người chích ngừa rồi, và không nhận ra trường hợp nào chích ngừa gây ra cái chết. Đọc thêm:

https://abcnews.go.com/Health/post-vaccination-deaths-dont-covid-19-vaccine-deadly/story?id=75524209

--- HỎI 2: Có phải trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là một cuộc đảo chánh?

ĐÁP 2: Đúng vậy, đó là cú đảo chánh, may mắn là thất bại. Dự án nghiên cứu có tên là Coup D’etat Project của viện Cline Center for Advanced Social Research tại đại học University of Illinois nghiên cứu về trận tổng tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021 là một cú đảo chánh. Ba điểm chính của bạo loạn này: những người tấn công là hiểm họa đối với quyền lực ngành lập pháp, những gnười tấn côngt ìm cách thay đổi những lãnh đạo kiểm soát chính phủ, và trận tấn công có ít nhất một số yếu tố tổ chức trước.

Định nghĩa đảo chánh theo yếu tố sau (của Coup D’état Project):

1) Có vài người hay đông người khởi động cú đảo chánh.

2) Mục tiêu đảo chánh là kiểm soát chính sách quốc gia.

3) Có yếu tố nguy hiểm (muốn treo cổ, muốn bắn) các lãnh tụ đang cầm quyền.

4) Các phương tiện bất hợp pháp hay dị thường được dùng để nắm quyền, để gỡ bỏ, hay để xóa bỏ quyền lực của đối tượng đảo chánh.

5) Phải là một nỗ lực có yếu tố tổ chức.

Do vậy, đảo chánh là 3 trường hợp. Đảo chánh được lên kế hoạch nhưng hủy bỏ trước khi hành động, thì gọi là âm mưu đảo chánh (coup conspiracies). Hành động đảo chánh thực hiện, nhắm chống một mục tiêu, có thể thất bại, thì gọi là đã đảo chánh nhưng thất bại (an attempted coup). Nếu quyền lực của mục tiêu bị bắt giam, hay bị gỡ bỏ, thì gọi là cú đảo chánh thành công (a successful coup). Kết luận: tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cú đảo chánh thất bại. Xem thêm (nhiều links trong này):

https://www.politifact.com/article/2021/feb/01/was-storming-capitol-coup-academic-group-now-says-/

.