TQ bố ráp các lò vaccine giả làm chống COVID-19. SV Shaina Nguyễn thắng giải thưởng nghiên cứu GNUSRA. Biden: sẽ cứu trợ 1,400$/người, bất kể Cộng Hòa đòi chỉ nên giúp 1,000$/người. Bộ Trưởng Quốc Phòng sa thải hàng trăm người do Trump cài cắm vào Bộ Quốc Phòng. TNS Cộng Hòa Romney: Cộng Hòa bất lương.

WASHINGTON (VB - 3/2/2021) --- Cộng Hòa thú nhận rằng sự thật là điều mà đảng này sợ phơi bày. Hôm Thứ Ba, Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc Ronna McDaniel nói với Sean Spicer trên đài Newsmax TV rằng Cộng Hòa nhiều phần sẽ cấm truyền thông dòng chính tổ chức tranh luận sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

Spicer là Trưởng ban Truyền thông đầu tiên của chính phủ Trump, nên cò mồi rằng có phải vì truyền thông dòng chính là "loa kèn" của Đảng Dân Chủ hay chính phủ Biden, nên Cộng Hòa sẽ không cho tổ chức tranh luận sơ bộ? McDaneil nhận được tung hứng, nói "Hiển nhiên là thế." Bà McDaniel nói là sẽ xét lại toàn bộ tiến trình sửa soạn cho 2024, và bắt đầu ngay từ bây giờ.

--- Một nữ tiếp viên nhà hàng tại thủ đô Washington D.C. đã viết một bài dài trên báo Slate, kể về kinh nghiệm hầu bàn khi các quan chức Bạch Ốc làm việc cho Trump vào tiệm: vô lễ, keo kiệt, hạch sách... Trong đó cố vấn Stephen Miller của Trump đã làm cô tiếp viên này một trận thê thảm ngay lần đầu, chất vấn những câu biết ngay là bắt bí, như câu hỏi: món trứng cá caviar anh này gọi có xuất xứ từ nước nào? (Biển mênh mông, không lẽ trả lời là từ nước biển?)

Không chỉ Miller, các quan chức khác cũng thế. Kém lịch sự với phụ nữ, đặc biệt là nữ tiếp viên. Cô viết rằng Cộng Hòa theo 45 (tức theo Trump) vào thủ đô thường thì keo kiệt, và vì nhà hàng lúc nào cũng bận rộn, nên làm khó tiếp viên luôn luôn gây ra kỷ niệm cay đắng. Dĩ nhiên, nếu tiếp viên sơ xuất phản ứng, thì chủ nhà hàng có thể đuổi tức khắc để chiều lòng khách.

Bộ Trưởng Thương Mại của Trump là Wilbur Ross luôn luôn gọi ly rượu vang rẻ nhất tiệm, và "không cho tiền tip (tiền bo) hơn 14%, bất kể là tiếp viên tới rót thêm rượu vào ly mà không tính tiền."

Trong khi đó, vợ của Bộ Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin luôn luôn đặt giới hạn ăn kiêng với cho toàn bộ bữa ăn (dietary restrictions) rất là khó khăn mà chiều.

Và bây giờ thì Trời đuổi họ đi rồi, họ thực sự là những TKN tệ hại của trái đất này (They really were the scum of the earth), và "tôi biết chắc là trong nhóm họ vẫn có vài người tốt. Tôi sẽ rất hạnh phúc với chi phiếu 1,400$ nếu tôi không bao giờ gặp một ai khác trong nhóm họ vào chỗ tôi phụ trách trong tiệm nữa," theo lời cô kết luận.

--- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) nói rằng sẽ là bất lương khi người Cộng Hòa chỉ trích Dân Chủ về các kế hoạch xài nhiều ngàn tỷ đôla sau khi Cộng Hòa phần lớn im lặng về thâm thủng ngân sách dưới thời TT Trump. Romney nói trên làn sóng "Utah Politics" rằng: "Khi chúng ta có Tổng Thống Cộng Hòa, cả Thượng Viện và Hạ Viện Cộng Hòa, chúng ta xài ào ạt và làm cho tăng nợ quốc gia gần 1 ngàn tỷ đôla mỗi năm. Bây giờ chúng ta nói chúng ta phẫn nộ vì giúp tăng nợ?"

Bản tin NHK ghi rằng Cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt trên 80 người tình nghi sản xuất và bán thuốc chủng vaccine dỏm, nói là thuốc phòng ngừa COVID-19. Cảnh sát đã bố ráp các cơ sở sản xuất vaccine giả tại Bắc Kinh và ở các tỉnh như Giang Tô và Sơn Đông, tịch thu khoảng 3.000 liều vaccine giả. Tin nói rằng từ tháng 9/2020 bọn gian đã sản xuất vaccine bằng cách sử dụng dung dịch nước muối và bán ra với giá cao.

Tờ tiếng Anh quốc doanh Global Times nói rằng nhóm này có thể đã lên kế hoạch đưa vaccine dỏm ra nước ngoài. Bộ Ngoại giao TQ nói rằng TQ bảo đảm tính an toàn của vaccine và sẽ trấn áp bọn làm vaccine giả, kết hợp với an ninh toàn cầu để ngăn không cho vaccine giả lưu hành.

-- Jen Psaki, Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc, nói rõ hôm Thứ Ba rằng Tổng Thống Joe Biden không giảm gói cứu trợ kinh tế thời đại dịch, bất kể một nhóm 10 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đề nghị giảm chi phiếu cứu trợ. Nghĩa là, dân Mỹ sắp được thêm chi phiếu cứu trợ 1,400$/người (để tròn lời hứa là 2,000$/người, mà chi phiếu 600$/người đã cấp đầu tháng 1/2021).

Biden để ra 2 giờ họp với 10 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm Thứ Hai, về gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla. Nhóm Thượng nghị sĩ dẫn đầu là Susan Collins của Maine, đề nghị gói cứu trợ nhỏ hơn, chỉ tốn 618 tỷ đôla. Cộng Hòa đề nghị chỉ nên cứu trợ 1,000$/người, tức là giảm từ đề nghị của Biden là 1,400$/người.

Psaki hôm Thứ Ba nói rằng, gói cứu trợ của Biden vẫn là 1.9 ngàn tỷ đôla, và cứu trợ cá nhân là 1,400$/người.

--- Trong khi đọc trích dẫn lời biện hộ cho Trump tại phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump về cáo buộc kích động bạo loạn, phóng viên Rachel Maddow của đài MSNBC nhận ra vài điểm, đặc biệt trong bài biện hộ trình hôm Thứ Ba các luật sư của Trump lý luận rằng Tổng Thống Joe Biden không được bầu lên hợp pháp để thắng cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ.

Bài biện hộ cho Trump không có chỗ nào gọi Donald Trump là cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, liên tục gọi Trump là Tổng Thống thứ 45 như dường Trump vẫn còn là Tổng Thống, rõ ràng "Trump vẫn nghĩ rằng Trump vẫn là Tổng Thống."

Trong khi đó các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa lý luận rằng không thể luận tội một người đã rời chức vụ Tổng Thống, và như thế là nghịch với lý luận của nhóm luật sư mới của Trump. Như vậy, lý luận của nhóm luậts ư mới của Trump là, khi Trump đứng trước cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 và kêu gọi người ủng hộ tiến chiếm tòa nhà Quốc Hội thì Trump trong tâm thức vẫn tự nghĩ là Tổng Thống. Và chuyện này còn kỳ lạ nhiều nữa, đành phải chờ xem tuần tới truyền hình trực tiếp.

--- Lin Wood, người luật sư đã giúp Trump đưa đơn kiện trong hàng chục hồ sơ về "gian lận" bầu cử, bây giờ có vẻ như Lin Wood sắp vào tù vì bản thân cũng là "gian lận" bầu cử: tiểu bang Georgia đang điều tra xem có phải Lin Wood bầu cử ở Georgia trong khi bản thân là một cư dân ở tiểu bang South Carolina.

Chuyện này xảy ra sau khi Luật sư đoàn Georgia ra điều kiện, đòi Lin Wood bổ túc hồ sơ, đặc biệt là giấy khám bệnh tâm thần, và nếu không khám bệnh tâm thần thì sẽ bị rút bằng hành nghề luật sư. Một trong những dấu hiệu rắc rối là Lin Wood cũng từng hăm dọa sẽ giết cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, trong nhiều điều không thể xem là tâm trí bình thường.

--- Khi Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell gọi Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene là kẻ nói dối điên khùng và là ung thư của Đảng Cộng Hòa, hiển nhiên McConnell lo sợ kiểu nói đầy thuyết âm mưu của bà Greene sẽ làm Đảng Cộng Hòa mất thêm ghế trong bầu cử 2022.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Ba đã dùng lời nói của Mitch McConnell để chỉ vào không chỉ Greene nhưng cũng là giành để mô tả lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy, nghĩa là theo bà Pelosi, Đảng Cộng Hòa đã trở thành Đảng QAnon, nơi đây những lời nói dối và bịa đặt, hoang tưởng, thậm chí tới mức nguy hiểm khi nói rằng trận khủng bố tấn công 9/11 không có thật như dân chúng chứng kiến và như lịch sử chính thống ghi lại.

--- Trung Quốc đã ngăn cản bản văn Hội Đồng Bảo An LHQ lên án cuộc đảo chánh tại Miến Điện. Tại Tokyo, sáng Tghứ Tư, khoảng 3,000 người gốc Miến Điện và các sắc dân khác trong nhiều tổ chức ra phố biểu tình, bên ngoài Bộ Ngoại Giao Nhật, để phản đối đảo chánh ở Miến Điện.

Các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khắp Miến Điện đã tổ chức đình công, bất phục tùng dân sự phản đối đảo chánh, tuyên bố họ sẽ không làm việc dưới chế độ quân sự nữa. Dù vậy, bệnh viện vẫn hoạt động cho các trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ Zun Ei Phyu, sống tại Yangon, thủ đô thương mại Miến Điện, nói rằng biểu tình và đình công chỉ để chính phủ quân sự biết rằng chúng tôi muốn các lãnh tụ dân cử trở lại nắm quyền.

Trong khi đó cảnh sát Miến Điện khởi tố lãnh tụ Aung San Suu Kyi là nhập cảng bất hợp pháp thiết bị truyền thông, và sẽ giam bà cho tới ngày 15/2/2021 để điều tra, theo hồ sơ cảnh sát công bố. Cảnh sát nói khi khám nhà bà Kyi đã gặp 6 máy truyền tin loại cầm tay walkie-talkie --- các máy này nhập cảng bất hợp pháp và sử dụng không có giấy phép.

Gây tiếng động để phản đối

--- Nhiều người dân tại Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện, hôm Thứ Ba đã bấm còi xe và đập nồi, đánh trống, gây ồn ào trong cuộc biểu tình kiểu mới để phản đối cuộc đảo chánh của quân đội một ngày trước đó. Tiếng ồn ào cố ý đã kéo dài hơn 15 phút tại nhiều khu phố Yangon, theo tin AP.

Người ta nghe cả tiếng hô khẩu hiệu, cầu nguyện sức khỏe cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi, người đang bị quân đảo chánh bắt quản chế tại gia, và những khẩu hiệu kêu gọi tự do dân chủ. Một gnười tham dự trong cuộc biểu tình bằng âm thanh nói với phóng viên AP rằng, "Trong văn hóa Miến Điện, đánh trống có nghĩa là xua đuổi ma quỷ." Nhiều tổ chức hoạt động dân chủ đã yêu cầu dân chúng gây ra đủ thứ tiếng ồn vào lúc 8 giờ tối để cho thấy ý chí phản đối đảo chánh.

Cũng hôm Thứ Ba, Win Htein, một lãnh tụ trong Liên Đoàn Dân Chủ Quốc Gia (NLD) của bà Suu Kyi kêu gọi dân chúng bất hợp tác với quân đội -- ông nói từ một văn phỏng của đảng này ở thủ đô, thành phố Naypyitaw, không xa nơi quân đội đang bắt giam hàng trăm dân biểu được bầu lên từ tháng 11/2020 mà quân đội nói rằng cuộc bầu cử đó có gian lận, bất kể là không có chứng cớ nào đưa ra. Htein nói rằng ông rất buồn, vì kiểu độc tài quân phiệt sẽ kềm giữ Miến Điện hoài trong đói nghèo.

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng hành động của quân đội Miến Điện là "cú tấn công trực tiếp vào bước chuyển tiếp của Miến Điện sang dân chủ và vào nền pháp trị" -- Biden hăm dọa sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nhà nước Miến Điện. Hội Đồng Bảo An LHQ đã họp khẩn cấp hôm Thứ Ba, nhưng không có hành động nào.

Nữ sinh viên Shaina Nguyen đã được trao giải thưởng có tên là Glenn Nagel Undergraduate Student Research Award (Giải Glenn Nagel chuyên về Nghiên Cứu Giành Cho Sinh Viên Bậc Cử Nhân) trong hội nghị thường niên năm thứ 33 chuyên về kỹ thuật sinh hóa của hệ thống đại học CSU (tên hội nghị này là: California State University Biotechnology Symposium). Giải thưởng này để vinh danh Nagel, cựu giáo sư ngành sinh hóa ở Cal State Fullerton và sau đó trở thành khoa trưởng đại học Cal State Long Beach. Giải Nagel Award để vinh danh các nghiên cứu của sinh viên bậc cử nhân.

Cô sinh viên Shaina Nguyen chuyên về nghiên cứu loại vi khuẩn West Nile, truyền nhiễm xuyên qua vết cắn của loài muỗi bị lây nhiễm. Hiện nay chưa có chữa trị nào với siêu vi này. Cô Shaina Nguyen, sinh viên Cal State Fullerton, đang nghiên cứu để tìm cách chữa trị những người nhiễm bệnh này.

Ngay từ năm đầu đại học, cô Nguyen đã làm việc trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Nicholas T. Salzameda, chuyên ngành về hóa học và sinh hóa. Cô sẽ tốt nghiệp cử nhân vào tháng 5/2021. Giáo sư Salzameda nói rằng cô Nguyen dự định sẽ theo học chương trình M.D.-Ph.D. (Bác sĩ - Tiến sĩ), chương trình cho những sinh viên giỏi nhất: "Shaina luôn luôn làm tôi kinh ngạc, có điểm A toàn bộ các lớp, làm ra một phân tử mới (a new molecule) mà các sinh viên khác không làm nổi. Shaina sẽ thành công và sẽ đưa tài năng của cô giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe người dân xuyên qua nghiên cứu y-sinh-hóa."

Ba mẹ cô, cùng với ông bà rồi Việt Nam cuối thập niên 1970s. Gia đình đã gìn giữ cô trong nền văn hóa Việt và khuyến tấn học liên tục.

Nhóm nghiên cứu của các giáo sư và cô Nguyen hiện nay đang nghiên cứu một chất đạm siêu vi có tên là NS2B-NS3 và hy vọng qua nghiên cứu này sẽ tới lúc tìm ra cách ngăn chận việc lây nhiễm siêu vi West Nile. Phòng thí nghiệm cũng đang thử nghiệm với chất Zafirlukast, một loại thuốc chống bệnh suyễn.

Trong buổi lễ trao giải thưởng trực tuyến, tổ chức bởi chương trình giáo dục và nghiên cứu có tên là California State University Program for Education and Research in Biotechnology, cho biết có 36 sinh viên được đề cử và vào vòng chung kết từ 13 chi nhánh đại học (campuses) trong hệ thống CSU chuyên về nghiên cứu. Cô Nguyen khi nhận giải đã nói lời cảm ơn: "Tôi khiêm tốn nhận lãnh giải thưởng này. Giáo sư Salzameda đã thúc đẩy và hướng dẫn tôi để thực hiện giấc mơ của tôi vào học chuyên ngành hậu cử nhân."

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin hôm Thứ Ba đã ra lệnh hàng trăm người trong 42 hội đồng cố vấn dân sự tại Ngũ Giác Đài phải từ chức. Nhóm hàng trăm người này là dân sự, do Trump bổ nhiệm vào các hội đồng cố vấn Bộ Quốc Phòng. Họ là những người trung thành với Trump, hầu hết bổ nhiệm vào những ngày cuối cùng trước khi Trump rời Bạch Ốc.

Bởi vì họ là bổ nhiệm chính trị, nhiều người không có kinh nghiệm quân sự cần thiết để làm việc trong Bộ Quốc Phòng. Một số việc làm cũng bị xem là trùng lắp, hoặc không cần thiết. Austin nói sẽ xét duyện rộng lớn hơn, để tạo khả năng sinh động cho các hội đồng và sẽ xóa các việc làm trùng lắp. Ngày chót để cho hàng trăm người do Trump bổ nhiệm phải ra đi là 16/2/2021.

--- Làm thế nào để giúp thêm dân nghèo có bảo hiểm y tế? Câu hỏi này làm nhức nhối những người quan tâm. Hai giáo sư kinh tế Gerald Friedman và Travis Campbell của đại học University of Massachusetts at Amherst viết bài trên báo The Hill, đề nghị Tổng Thống Joe Biden không nên tăng cường bảo hiểm Affordable Care Act (ACA, còn gọi là ObamaCare) vì sẽ làm tốn chi phí hơn, trong khi chỉ cần tăng số người hưởng bảo hiểm y tế Medicare thì sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo hiểm thêm dân nghèo. Bảo hiểm ACA thì chính phủ bao cấp một phần cho bảo hiểm tư.

Hai giáo sư này viết rằng chỉ có Medicare (hiện nay, Medicare là bảo hiểm y tế cho tất cả những người trên 65 tuổi) là kiểm soát được chi phí. Thống kê ghi rằng kể từ năm 2008, chi phí bảo hiểm y tế tư nhân trên mỗi người ghi danh đã tăng gần gấp đôi (so với Medicare), tức là tăng 51%, trong khi phía Medicare chỉ tăng 26% mỗi đầu người trong chương trình.

Dịch vụ bệnh viện cho bệnh nhân nằm viện với bảo hiểm tư bây giờ đắt gần gấp đôi Medicare, trong khi dịch vụ cho bệnh nhân ngoại chẩn đắt hơn gấp đôi và dịch vụ bác sĩ là 43% đắt hơn. Cộng thêm chi phí điều hành bảo hiểm y tế tư là đắt 10 lần hơn Medicare --- và kết quả thấy là: Medicare có thể dễ dàng bảo hiểm cho toàn dân Hoa Kỳ với chi phí 30% rẻ hơn bảo hiểm tư.

Bài viết nói rằng, khi một người tới tuổi 64 thì bảo ohí bảo hiểm tư trên thị trường ACA trung bình tốn hơn $13,000/năm, tức là gấp đôi chi phí mỗi đầu người cho Medicare ở tuổi 64.Như vậy, muốn tiết kiệm, phải cho hưởng Medicare thêm nhiều khối lượng dân số Mỹ. Nếu Biden chuyển nhiều triệu người hưởng bảo hiểm ACA sang Medicare thì kinh tế Mỹ tiết kiệm rất nhiều. Bài viết cũng đưa ra nhiều bài toán phức tạp. Nhưng có thể tóm tắt: kêu gọi Biden mở rộng Medicare, thay vì mở rộng ACA.

Ngay trang đầu bài biên hộ cho Trump đã có lỗi chính tả.

--- Nhóm luật sư bênh vực Trump trước tòa luận tội của Thượng Viện đối với cáo buộc kích động gây bạo loạn, bài biện ộ ngay trang đầu đã có lỗi chính tả. Bài biện hộ đã trình Thượng Viện hôm Thứ Ba, ngay dòng đầu nhóm chữ “Unites States Senate” (Thượng Viện Hoa Kỳ) đã trật chính tả.

Vì viết đúng, phải viết là "United States Senate" (chữ United mới đúng, thay vì Unites như lỗi trên). Phải chăng, đây cũng là một điềm bất tường cho Trump? Hãy hình dung rằng thay vì viết "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng" mà lại viết trật là "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Chọng" hẳn là có kẻ vào tù.

--- HỎI 1: Nhiều người đang chia sẻ bản tin ghi rằng Miến Điện đã sử dụng máy bầu phiếu của công ty Dominion Voting Systems, có phải không?

ĐÁP 1: Không. Miến Điện không sử dụng máy Dominion Voting Systems để bầu cử. Kỹ thuật của Dominion Voting Systems chưa bao giờ được dùng ở Miến Điện, theo lời công ty này. Cử tri Miến Điện sử dụng phiếu bầu bằng giấy. Trong bầu cử tháng 11/2020, đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi thắng tới tỷ lệ 83%, lập tức bị phía quân đội Miến Điện chụp mũ là "gian lận bầu cử" dù không đưa ra chứng cớ nào. Và hôm 1/2/2021, quân đội Miến Điện đã đảo chánh, bắt giam hoặc quản thúc bà Suu Kyi và hàng trăm dân biểu. Trên nhiều mạng xã hội tại Hoa Kỳ, có lời đồn rằng máy bầu phiếu Dominion được dùng ở Miến Điện. Không. Miến Điện không xài máy nào hết, chỉ xài phiếu giấy. Xem chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/feb/02/facebook-posts/no-myanmar-didnt-use-dominion-voting-systems-its-e/

--- HỎI 2: Trump được 1 chính khách Estonia đề cử Giải Nobel Hòa Bình là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên trong 30 năm không gây ra cuộc chiến nào. Có phải rằng Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử cận đại không hề khởi ra một cuộc chiến mới?

.

ĐÁP 2: Không. Nói thế là sai. Chúng ta cần phân biểu giữa "chiến tranh" và "can thiệp quân sự." Khi đọc kỹ lịch sử Hoa Kỳ cận đại, từ 1945 tới 2020, chỉ có 4 trong 13 Tổng Thống -- Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, George H. W. Bush và George W. Bush – là chính thức đưa Hoa Kỳ vào các cuộc chiến toàn diện (đó là các cuộc chiến: Triều Tiên, Việt Nam, Vùng Vịnh Ba Tư, Afghanistan, Iraq).

Như thế, Trump cùng với các Tổng Thống Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, John F. Kennedy và Dwight D. Eisenhower không chính thức đưa Hoa Kỳ vào cuộc chiến mới nào kể từ 1945. Tuy nhiên, dù không gây ra chiến tranh, nhưng đã có các cuộc can thiệp quân sự, nổi tiếng nhất là:

. Kennedy: Vịnh Con Heo (Cuba).

. Reagan: đưa quân TQLC vào Beirut trong nội chiến Lebanon; xâm chiếm Grenada; dội bom Tripoli ở Libya.

. George H. W. Bush: xâm lăng Panama để lật đổ Manuel Noriega; đưa quân vào Somalia giữ hòa bình.

. Bill Clinton: đưa quân vào Haiti; đưa quân vào Balkans cùng với quân NATO.

. Obama: dội bom Libya; đưa quân tấn công khủng bố Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

. Trump: đưa quân tấn công quân chính phủ Syria; dùng phi cơ drone hạ sát Tướng Iran là Qassem Soleimani.

Tóm lại: có 9 Tổng Thống, trong đó có Trump, không gây ra chiến tranh mới. Xem thêm:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-modern-us-presidents-new-wa/fact-check-which-u-s-presidents-led-the-nation-into-new-wars-idUSKBN2A22SN

.