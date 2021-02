Video song ngữ: Đi Lễ chùa trong dịp Tết

Đi Lễ chùa trong dịp Tết.

Giới thiệu:

Tết là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong ngày ba ngày tết là đi chùa xin lộc đầu năm. Phong tục này đã gìn giữ và lưu truyền trong suốt hàng ngàn năm qua.

Trong khi Phật giáo gần gũi với phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà. Nên đi lễ chùa trở thành một nét văn hóa đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt Nam.

Tết is the most widely celebrated and recognized holiday in Vietnamese culture. For the first three days of the New Year, people go to pagodas/temples to earn blessings and favor. This longtime tradition is still in practice.

Buddhism is closely related to the custom of ancestral worship; therefore, the act of going to pagodas has become a cultural feature in the spiritual practice of Vietnamese people.

Video có nhiều nhạc xuân trích đoạn, do bạn bè của Wisdom Today hát và ngâm thơ. Hy vọng đem niềm vui cho mọi người trong dịp tết.

https://youtu.be/8ZnBSNq6s1k

.

