Mỹ-Taliban sẽ ở Qatar: mở lại tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, gỡ trừng phạt, lập chính phủ liên hiệp hòa hợp hòa giải - VN sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10/2021. Lưu thông, giao thông thống nhất toàn quốc. Các bệnh viện dã chiến tại SG sẽ lần lượt ngừng hoạt động. Ngành chăn nuôi thua lỗ ít nhất 80.000 tỉ đồng. Hơn 2.000 trẻ em mồ côi do Covid-19. Mở cửa đường sách: SG bình thường tr

- Mỹ-Taliban sẽ họp ở Qatar: mở lại tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, gỡ trừng phạt, lập chính phủ liên hiệp hòa hợp hòa giải

- VN sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10/2021. Lưu thông, giao thông thống nhất toàn quốc. Các bệnh viện dã chiến tại SG sẽ lần lượt ngừng hoạt động. Ngành chăn nuôi thua lỗ ít nhất 80.000 tỉ đồng. Hơn 2.000 trẻ em mồ côi do Covid-19. Mở cửa đường sách: SG bình thường trở lại. Muốn du lịch Hà Nội, khách Sài Gòn phải cách ly tập trung 7 ngày. Quận Cam Thứ Ba 12/10: tang lễ ca sĩ Phi Nhung.

- Thống Đốc California ký thành luật: môn học về sắc tộc phải dạy cho tất cả HS trung học California

- Nga trục xuất 3 nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ vì tội "trộm" vài ngày sau khi NATO trục xuất 8 gián điệp Nga

- Tập Cận Bình: sẽ "thống nhất" Đài Loan bằng phương tiện hòa bình, hăm dọa phong trào độc lập Đài Loan

- đại diện của 136 quốc gia và vùng lãnh thổ thỏa thuận: mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15%

- Trump xin Biden dìm hồ sơ bạo loạn 6/1/2021, chính phủ Biden từ chối: không dìm các hồ sơ chống Hiến pháp

- dân quân cực hữu Oath Keepers rủ nhau ứng cử nhiều chức vụ khắp Hoa Kỳ, và có nơi đã thắng cử

- Trump nói có lời, khách sạn Trump nói thua lỗ. Trump vi phạm Hiến pháp vì lãnh tiền quốc tế, hoãn nợ

- San Jose: Viện trưởng đại học SJSU từ chức vì nhiều nữ lực sĩ sinh viên bị giám đốc thể thao sờ mó

- nhà giáo 9 tiểu bang bị dọa tấn công, dọa giết. FBI điều tra, bị siêu mục sư tố FBI bịt miệng kiểu Cộng sản

- Cựu công tố Byung "BJ" Pak: từ chức đầu 2021 vì Trump đòi điều tra "gian lận bầu cử" mà kết quả toàn Biden thắng

- bị hãng máy bầu phiếu Dominion kiện, Giuliani nói cãi cho Trump miễn phí vì "Tổng Thống ra lệnh cho tôi"

- 20 tiểu bang Bưu điện Hoa Kỳ vì kế hoạch gửi chậm thư và bưu tín. Bưu điện nói, gửi chậm mới bớt lỗ

- HỎI 1: Mang khẩu trang, giữ giãn cách làm trẻ em dính cúm giảm 99% tại Ohio? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Lính Mỹ đang bí mật huấn luyện cho lính Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng vậy, từ vài tháng nay, theo lệnh Biden.

QUẬN CAM (VB-9/10/2021) --- Thống Đốc Gavin Newsom ký thành luật hôm Thứ Sáu, sẽ yêu cầu các môn học nghiên cứu về sắc tộc sẽ phải dạy cho tất cả các học sinh trung học California trong các năm tới.

Luật mới buộc học sinh học khóa 1 semester (1 semester thường là 3 tháng) về "lịch sử chia sẻ chung của chúng ta" mà lịch sử đó "khắc vào những bất công đau đớn" khởi sự từ niên học 2029-2030.

Các trường phải cung cấp lớp nhiệm ý (tùy chọn: elective) về chủ đề trên khởi sự từ niên học 2025-2026.

Thống đốc viết trong bản văn: "Học sinh xứng đáng tự nhìn thấy họ trong các môn học này, và họ phải hiểu lịch sử đầy đủ của đất nước chúng ta nếu chúng ta mong đợi các em một ngày nào sẽ xây dựng 1 xa hội công bằng hơn."

--- Putin quậy Biden? Bộ Ngoại Giao Nga hôm Thứ Sáu tố cáo 3 nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ đã "trộm vât dụng cá nhân từ 1 công dân Nga," và ra lệnh 3 người này rời Nga, nếu không sẽ bị tước bỏ quyền đặc miễn ngoại giao để họ sẽ bị truy tố ra tòa. Tass nói, vụ "trộm" xảy ra tháng trước, trị giá vật dụng $200, trong 1 tiệm cà phê Moscow.

Trước đó vài ngày, hôm Thứ Tư, 8 viên chức ngoại giao Nga tại NATO đã bị trục xuất với cáo buộc họ không phải nhà ngoại giao, mà chỉ là gián điệp Nga ngụy trang.

--- Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa rằng TQ sẽ thực hiện "thống nhất" với Đài Loan bằng phương tiện hòa bình.

Tập nói như thế tại Đại sảnh Nhân dân ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy, rằng dân tộc Trung Hoa có truyền thống chống lại chủ nghĩa phân ly, và trở ngại lớn nhất đối với thống nhất Trung Hoa là "phong trào độc lập Đài Loan."

Tập hăm dọa, theo CNN, "Những người bỏ quên di sản, phản bộ quê mẹ, và tìm cách phân ly đất nước sẽ có kết cục bất tường."

--- Các viên chức đại diện 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt để đảm bảo các công ty lớn đều phải trả thuế một cách công bằng. Thỏa thuận đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15%.

Bản tin NHK ghi rằng qua cuộc họp trực tuyến vào thứ Sáu, các nền kinh tế thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và một số nền kinh tế khác đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về các quy tắc thuế toàn cầu mới. Từ năm 2013, các cuộc đàm phán toàn diện đã được bắt đầu để xem xét lại hệ thống thuế đã tồn tại cả một thế kỷ.

Thỏa thuận mới bao gồm hai điểm chính. Thứ nhất là việc đặt ra mức thuế tối thiểu là 15%, nhằm giảm tình trạng trốn thuế và tránh việc các nước cạnh tranh bằng cách đưa ra mức thuế suất thấp nhất.

Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh thuế đối với hoạt động xuyên quốc gia của các công ty đa quốc gia như Google, Amazon, Facebook và Apple. Theo các quy định mới, một số quyền đánh thuế các công ty đó sẽ được phân bổ lại cho các quốc gia nơi các công ty này có doanh thu.

Các quốc gia có thuế suất thấp bao gồm Ireland và Hungary đã tham gia hiệp định này, nhưng một số quốc gia khác như Kenya, Nigeria, Pakistan và Sri Lanka thì không. Nhật Bản có kế hoạch khuyến khích các quốc gia này tham gia thoả thuận.

--- Chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Taliban sẽ họp về khả năng mở cửa lại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul, theo tin Sputnik hôm Thứ Bảy. Nguồn tin cho biết đề tài họp: mở lại tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, gỡ trừng phạt, lập chính phủ liên hiệp hòa hợp hòa giải. Họp trực tiếp vào cuối tuần này ở Doha, Qatar.

Tuy nhiên, Taliban nói hôm Thứ Bảy rằng Taliban sẽ không làm việc chung với Mỹ để chống bọn cực đoan ở Afghanistan. Suhail Shaheen, phát ngôn nhân chính trị Taliban, nói với AP rằng Taliban sẽ đối phó đơn độc với các nhóm cực đoan, như khủng bố ISIS.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 08/10 đến 17h ngày 09/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước (giảm 261 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 2.173 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.662), Bình Dương (820), Đồng Nai (575), An Giang (308), Sóc Trăng (192), Bình Thuận (122), Kiên Giang (113), Đắk Lắk (85), Đồng Tháp (81), Gia Lai (65), Long An (61), Tây Ninh (57), Cà Mau (54), Tiền Giang (44), Khánh Hòa (41), Hậu Giang (27), Hà Nam (24), Quảng Trị (18), Cần Thơ (18), Quảng Ngãi (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bạc Liêu (14), Thừa Thiên Huế (13), Ninh Thuận (12), Vĩnh Long (11), Bình Phước (9), Trà Vinh (8 ), Bến Tre (7), Thanh Hóa (7), Hà Tĩnh (6), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Quảng Bình (5), Đắk Nông (4), Kon Tum (3), Lào Cai (2), Phú Thọ (2), Nam Định (1), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 105 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (74), Bình Dương (18), An Giang (5), Đồng Nai (3), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 119 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





VN sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10/2021. Bộ Y tế cho biết, bộ đang lên kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ. Dự kiến, vaccine Covid-19 sẽ được tiêm cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10 năm nay. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết SG đã đưa ra lộ trình dự kiện cho các cháu tới trường vào tháng 1 năm 2022. Như vậy, thành phố còn 3 tháng để thực hiện việc tiêm vaccine Covid-19 cho các cháu để đảm bảo an toàn trước khi quay lại học tập. Bác sĩ Hùng cho biết, thành phố đã có đủ điều kiện để thực hiện phần việc này khi Chính phủ và Quốc hội mới phê chuẩn mua 10 triệu liều vaccine Covid-19 Abdala - loại vaccine có thể dùng tiêm cho trẻ em. Bên cạnh đó, sắp tới , vaccine Pfizer cũng có thể được dùng để tiêm cho trẻ trên 5 tuổi.

Lưu thông, giao thông thống nhất toàn quốc, không cát cứ theo địa phương. Ngày 9.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo với các địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức lưu thông, giao thông vận tải trên tinh thần chung là thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ theo từng địa phương; thực hiện từng bước, theo lộ trình để đảm bảo an toàn, hiệu quả; kể cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không.





Các bệnh viện dã chiến tại SG sẽ lần lượt ngừng hoạt động. Các bệnh viện dã chiến Thành phố sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, 11 và tiến trình này dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 12/2021. Các bệnh viện dã chiến thành phố lần lượt sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2021. Riêng các bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) sẽ là những bệnh viện ngừng hoạt động cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 12/2021, đây là những bệnh viện đã được đầu tư hệ thống oxy lỏng, giường hồi sức để đảm trách tiếp nhận F0 nặng góp phần giảm tải cho các bệnh viện thành phố trong thời gian qua, sẽ tiếp tục hoạt động để các bệnh viện dã chiến khác ngừng hoạt động theo lộ trình. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến số 5 cũng trong danh sách bệnh viện dã chiến ngừng hoạt động sau cùng do yêu cầu hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 mức độ nhẹ và trung bình từ các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố (Bệnh viện Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình).

Ngành chăn nuôi thua lỗ ít nhất 80.000 tỉ đồng. Tất cả các sản phẩm chăn nuôi đang bán thấp dưới giá thành khiến cho người chăn nuôi thua lỗ nặng nề với mức lỗ toàn ngành năm 2021 gấp 10 lần khoản lỗ mà Vietnam Airlines công bố trong 6 tháng đầu năm. Ông Lê Thanh Phương - giám đốc Công ty TNHH Emivest Việt Nam - tính toán và cho biết như vậy tại diễn đàn trực tuyến “Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Bình Dương năm 2021” ngày 9-10 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức. Theo ông Phương, dựa trên số liệu của Bộ NN&PTNT nói về tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm cả nước một năm tương đương 20 triệu tấn, và chia theo cơ cấu các sản phẩm chăn nuôi như heo, gà, trứng… thì với giá bán như thời gian qua, tổng lỗ của các công ty chăn nuôi và nông dân trong nước trong năm 2021 dự kiến không dưới 80.000 tỉ đồng, cao hơn 10 lần khoản lỗ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) công bố tại đại hội cổ đông vừa qua. ​

Hơn 2.000 trẻ em mồ côi do Covid-19. Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến hết ngày 8/10, cả nước có 2.093 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó có 1.970 trẻ mất cha hoặc mẹ. Liên quan tới công tác trợ giúp, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 27 tỉnh, thành phố hỗ trợ 7,26 tỷ đồng cho 1.427 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do Covid-19 (mức 5 triệu đồng/trẻ em) và 128 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 (mức một triệu đồng/trẻ em).





Mở cửa đường sách: SG bình thường trở lại. Sáng 9-10, Đường sách TP.HCM chính thức mở cửa hoạt động trở lại. Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM) có 21 đơn vị nhà sách, nhà xuất bản khác nhau. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày nơi đây đón nhiều lượt khách đến tham quan, thư giãn. Tuy nhiên, từ 28-5 đường sách phải tạm đóng cửa do giãn cách xã hội toàn thành phố. Sau khi mở cửa trở lại, nhân viên và khách đến tham quan đường sách phải đảm bảo có thẻ xanh COVID-19 hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Tại 2 lối vào đường sách có đặt bảng hướng dẫn quy trình 3 bước phòng chống dịch, trước khi vào khách phải thực hiện khai báo y tế, khai báo thẻ vaccine COVID và rửa tay khử khuẩn.

VN chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế. Trong vài ngày gần đây, có một số thông tin đưa về việc Việt Nam dự kiến mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tổng cục chưa có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến thời điểm mở cửa này. Hiện nay, ngành Du lịch đang tập trung chuẩn bị kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.





Muốn du lịch Hà Nội, khách Sài Gòn phải cách ly tập trung 7 ngày

Quận Cam: tang lễ ca sĩ Phi Nhung.

Viện trưởng SJSU từ chức

Nhiều nhà giáo

Trump ép, thì từ chức

Đi cãi chùa cho Trump

Tử bạo loạn tới tranh cử.

Văn phòng Bạch Ốc

Trump nổ về lợi tức

Bưu Điện Mỹ

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

. Từ ngày 10/10, Hà Nội thống nhất với Bộ GTVT mở 2 đường bay từ Hà Nội đến TP HCM và Đà Nẵng. Tần suất mỗi ngày một chuyến, chở khách 2 chiều và ngồi giãn cách 50% công suất. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu hành khách bay từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội phải đáp ứng đủ các tiêu chí: Tiêm đủ 2 liều vaccine, trong đó mũi hai cách thời gian bay 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng (trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế); xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, tuân thủ 5K; khai báo y tế tại điểm đi và đến. Đặc biệt, hành khách phải cách ly 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố và cơ sở lưu trú (khách sạn) do Hà Nội công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định. Sau thời gian cách ly tập trung, hành khách tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày. Thành phố sẽ công bố các khu cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, khách sạn phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân lựa chọn.Cô Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung, cho biết sẽ tiếp tục công việc từ thiện của mẹ. Tang lễ không nhận vòng hoa và phúng điếu, vì cô Wendy Pham mong muốn các khách viếng có thể dùng số tiền đó cho mục đích từ thiện. Wendy Phạm cũng tiết lộ tâm nguyện của mẹ ruột trước lúc qua đời. Cô chia sẻ: “Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được, con sẽ chia đều cho hai nơi.” Vào sáng 8.10, tang gia đã quyết định hỏa táng và nhanh chóng hoàn thành thủ tục để đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ làm lễ tang. Chương trình tang lễ do trung tâm Thúy Nga chịu trách nhiệm và sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ): cầu siêu & phát tang từ 11 giờ sáng; thăm viếng từ 1 giờ trưa tới 7:30 giờ tối; Lễ tưởng niệm, đốt nến lúc 8 giờ tối.---. Viện trưởng Đại học San Jose State University đã từ chức hôm Thứ Năm sau khi trường này đồng ý hồi tháng trước sẽ trả $1.6 triệu đô cho 13 nữ lực sĩ sinh viên, những người từng khiếu kiện là họ bị 1 viên chức tấn công tình dục, nhưng trường nhiều lần không giải quyết thích đáng.Mary Papazian, người giữ chức Viện trưởng Đại học từ ngày 1/7/2016 sẽ rời chức vào cuối khóa mùa thu, ngày 21/12/2021. Các công tố liên bang thấy rằng trường SJSU không đáp ứng thích đáng các báo cáo về tấn công tình dục khởi sự từ 2009, làm có thêm nhiều nữ lực sĩ sinh viên bị hại trong hơn 1 thập niên.Scott Shaw, cựu giám đốc thể thao y tế của SJSU, đã từ chức năm 2020 sau khi báo chí loan tin ông sờ mó không thích nghi các nữ sinh viên trong đội lực sĩ bơi khi vật lý trị liệu từ 2006 tới 2009. Shaw chối là không có gì sai.Điều tra viên đã nhận ra 23 lực sĩ sinh viên, những người nói bị Shaw sờ mó, nhưng trong đó chỉ 13 người đồng ý lãnh $125,000/người tiền bồi thường trong thương lượng loan báo hôm 21/9/2021.Công tố nói ban giám hiệu đã trả thù 2 nhân viên, trong đó 1 người liên tục báo động trường về người huấn luyện viên có bàn tay quấy nhiễu đó.Các nữ lực sĩ sinh viên trong đội tuyển bơi báo cáo rằng Shaw đã liên tục đưa tay sờ họ, vào ngực, đùi, mông, và chỗ giao tiếp giữa 2 đùi trong kỹ thuật gọi là chữa trị trong phòng huấn luyện.Trong thư từ chức Viện trưởng, Papazian nói rằng bà sẽ tiếp tục tham dự các cuộc điều tra về Shaw.---và viên chức học khu tại ít nhất 9 tiểu bang trong năm nay đã bị hăm dọa tấn công, hặm dọa giết và thường là kèm hăm dọa có tính kỳ thị sắc tộc, trong đó có ở Virginia, Arizona, Connecticut, Michigan, Pennsylvania, Louisiana, Wisconsin, Illinois, và Vermont, theo các tin báo chí.Tuy nhiên, Franklin Graham, mục sư và là cựu cố vấn của Trump, tuần này đưa ra thuyết âm mưu rằng Bộ Tư Pháp đang điều tra các phụ huynh tham dự các buổi họp học khu để nói ý kiến.Điều đó sai, vì Bộ không làm như thế. Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland thể theo lời các nhà giáo xin bảo vệ trước các lời dọa giết đã cho biết FBI sẽ điều tra bất kỳ ai hăm dọa các nhà giáo, các viên chức học khu... vì hăm dọa là "hành vi hình sự" theo luật Mỹ.Franklin Graham đã vặn vẹo, nói rằng hành vi Bộ Tư Pháp điều tra các phụ hunh góp ý trong các buổi họp học khu là hành vi Cộng sản. Một điểm đặc biệt, Graham nói rằng những người có ý kiến chống đồng tính trong các buổi họp học khu đã bị FBI chĩa mũi dùi điều tra, và như thế chỉ có Cộng sản mới làm như thế.Graham viết trên Facebook, nơi có 9.7 triệu người theo dõi ông, rằng "Đó là 1 dấu hiệu bất tường khi chính phủ dùng quyền lực để pjhân xử và bịt miệng tiếng nói của dân. Đó là cách của Cộng Sản. Bất kỳ ai phản đối Cộng sản hay phản đối mục tiêu Cộng sản là thành kẻ thù. Chúng ta thấy bây giờ đây. Chính phủ Biden nhượng bộ phe tả cấp tiến đã tìm cách bịt miệng các phụ huynh..."---. Cựu công tố liên bang Byung "BJ" Pak khu vực Georgia xác nhận rằng ông từ chức đầu năm 2021 là vì bị áp lực buộc điều tra các thuyết âm mưu "về gian lận bầu cử" do Trump đưa ra.Đài phát thanh Georgia Public Radio loan tin rằng Pak khai với các nhà điều tra ở Thượng Viện rằng ông từ chức sau khi cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr bảo ông phải đặt "ưu tiên hàng đầu" để điều tra xem có va-li chất đầy các phiếu "bất hợp pháp" được đếm trong bầu cử Tổng Thống 2020 hay không.Trả lời Ủy ban Tư pháp Thượng Viện, Pak nói ông đã điều tra về các quy chụp "gian lận bầu cử" do luật sư của Trump là Rudy Giuliani đưa ra, nhưng chỉ thấy là chẳng có gì.Pak nói với Ủy ban rằng cáo buộc chính yếu mà Giuliani đưa ra là 1 va-li đựng các phiếu bầu giả mạo, "nhưng sự thật chẳng có chuyện đó." Sau đó Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp lúc đó sa thải Pak, thế nhưng sau đó Pak đã từ chức trước khi có thể bị sa thải.---. Theo hồ sơ tòa, Rudy Giuliani khai rằng ông đại diện Trump ra tòa là làm miễn phí sau bầu cử 2020, bởi vì Trump "ra lệnhc ho tôi làm" như thế, theo báo Business Insider.Bài báo nói, Giuliani nộp hàng chục đơn kiện thay mặt ban vận động của Trump, nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020, tất cả đều bị các thầm phán liên bang quăng bỏ, và sau đó dẫn tới các đơn kiện từ công ty máy bầu chống lại Giuliani và các viên chức khác đại diện Trump.Trong hồ sơ tòa, công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems hỏi Giuliani có được ban vận động của Trump trả tiền công hay không. Giuliani trả lời là chỉ được bồi hoàn chi phí. Được hỏi, tại sao Giuliani làm việc cho Trump miễn phí. Giuliani nói vì Trump trong cương vị "Tổng Thống ra lệnh cho tôi làm."---Đó kà chuyện của các thành viên nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers. Trước tiên, họ giúp lập kế hoạch và tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Bây giờ họ ứng cử nhiều chức vụ khắp Hoa Kỳ, và có nơi đã thắng cử.Bản tin từ BuzzFeed News dựa vào duyệt xét các dữ kiện và truyên tin nội bộ Oath Keepers, cho thấy một số thành viên Oath Keepers mang huy hiệu công khai trước ngực, một số giấu kỹ và rồi bây giờ họ là ứng cử viên chính trị.Trong các ứng cử viên đó có Brett Wynkoop, đang tranh 1 ghế trong Hội Đồng Thị Xã New York City, nơi đa số là phe tả cấp tiến. Nhưng Wynkoop viết trong 1 thông điệp gửi 1 thành viên khác của Oath Keeper hồi tháng 3/2021 rằng sẽ không cô đơn ở New York City vì vẫn có nhiều Oath Keeper tàng hình.Nhưng chỗ khác thì công khai có lợi. Edward Durfee Jr., đang tranh cử 1 ghế Dân biểu tiểu bang New Jersey, viết rõ là ông là một Oath Keeper, và ban vận động không dính gì tới Oath Keeper.Tương tự, Michael Ray Williams, người tranh cử chức Thượng nghị sĩ tiểu bang Wyoming, cũng là thành viên Oath Keepers, nói với báo BuzzFeed rằngt ổ chức này "không dính gì tới" bạo loạn 6/1/2021, mà ông gọi là chính do cực tả antifa gây ra bạo loạn.Hiện thời đã nhận diện ít nhất 2 thành viên đương nhiệm hay quá khứ Oath Keepers đã thắng cử, trong đó có: Chad Bianco, Cảnh sát trưởng quận Riverside County tại California, quận đồng d6an thứ 10 Hoa Kỳ; và Wendy Rogers, năm ngoái thắng cử chức Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona.---của Biden hôm Thứ Sáu chính thức từ chối yêu cầu của Trump xin ngăn cản Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 khi ủy ban đòi các hồ sơ của Trump liên hệ ngày 6/1/2021.Trong lá thư, Luật sư Bạch Ốc Dana Remus lý luận là không có khu vực thẩm quyền về việc dìm các hồ sơ đó, bất kể luật sư của Trump nói rằng trao ra sẽ làm hại cho ngành hành pháp. Remus lý luận rằng sự bảo vệ hiến định của đặc quyền hành pháp không nên sử dụng để dìm các thông tin, không cho Quốc Hội hay công chúng biết, mà các thông tin cho thấy có nỗ lực minh bạch tự nó đã là lật ngược Hiến Pháp.Ngay trong ngày, Trump gửi thư tới Nha Văn Khố QG (National Archives and Records Administration) để xin ngăn chận phổ biến các hồ sơ liên hệ giữa Trump và bạo loạn 6/1/2021 lấy cớ đặc quyền hành pháp.---. Trump đã báo cáo rằng khách sạn ở khu phố chính thủ đô Washingtion DC có lợi tức $150 triệu đô trong khi TRump ngồi Bạch Ốc, nhưng khách sạn thực sự là thua lỗ hơn $70 triệu đôla, theo bản báo cáo của Ủy ban Hạ Viện về Giám sát và Cải cách (House Committee on Oversight and Reform).Bản báo cáo phổ biến hôm Thứ Sáu với hàng trăm trang hồ sơ từ Sở Dịch Vụ Tổng Quát (General Services Administration) nơi cho thuê khu địa ốc do liên bang sở hũu cho công ty Trump thuê từ 2013.Hồ sơ cũng cho thấy từ 2017 tới 2020, khách sạn Trump International Hotel in D.C. nhận khoảng $3.7 triệu đôla từ các chính phủ ngoại quốc, điều này cho thấy có thể Trump đã vi phạm luật "Foreign Emoluments Clause" trong Hiến Pháp, vì hạn chế các viên chức chính phủ Mỹ nhận tiền, quá... từ nước ngoài.Chưa hết, theo báo Washington Post, Trump đã được đối xử đặc biệt từ ngân hàng Deutsche Bank khi ngân hàng này cho Trump hoãn trả nợ trong 6 năm đối với phần vay chính của căn tài sản này trị giá $170 triệu đôla.---cho biết là sẽ giao thư và bưu kiện chậm hơn. Thế là 20 Bộ Trưởng Tư Pháp của 20 tiểu bang nộp đơn kiện Postal Regulatory Commission (Ủy ban Điều hợp Bưu tín, viết tắt PRC) nơi quản trị Bưu điện Hoa Kỳ, nói rằng PRC không cung cấp đầy đủ sự duyệt xét kế hoạch 10 năm của Tổng Giám Đốc Louis DeJoy trước khi kế hoạch giao thư chậm áp dụng từ ngày 1/10/2021.Theo kế hoạch mới, thư gửi theo hạng first-class bây giờ có thế mất 5 ngày mới tới, tức là chậm hơn gấp đôi thời hạn trước đó. DeJoy nói rằng kế hoạch 10 năm của ông sẽ làm giảm thua lỗ cho Bưu Điện.---: Mang khẩu trang, giữ giãn cách làm trẻ em dính cúm giảm 99% tại Ohio?Đúng thế. Tức là, mang khẩu trang và giữ giãn cách để chống dịch COVID-19, hóa ra lại thêm lợi ích khác: làm giảm lây cúm trong trẻ em tới 99% trong mùa thu 2020-21 tại phía bắc Ohio. Đó là phân tích của hội nghị của viện nhi khoa American Academy of Pediatrics National Conference and Exhibition. Các nhà nghiên cứu cũng nói, thường xuyênr ửa tay và tự cô lập trong thời đại dịch COVID-19 cũng đã giúp ngăn chận lây lan bệnh cúm.Chi tiết:---Lính Mỹ đang bí mật huấn luyện cho lính Đài Loan?: Đúng vậy, từ vài tháng nay, theo lệnh Biden. Một viên chức Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Năm xác nhận rằng các đơn vị Lực lượng Đặạc biệt Hoa Kỳ đã bí mật huấn luyện các chiến binh Đài Loan từ nhiều tháng nay, bất kể quan ngại Trung Quốc sẽ nổi giận. Viên chức này ẩn danh, xác nhận với báo Wall Street Journal rằng một đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ và một đơn vị lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã bí mật huấn luyện lính Đài Loan để tăng lực quốc phòng cho đảo quốc trong khi TQ ngày càng hung hăng. Chính phủ Đài Loan từ chối trả lời các câu hỏi của các phóng viên.Trong khi đó, Thủ Tướng Đài Loan Su Tseng-chang nói: "Chính nghĩa luôn luôn thú hút nhiều hỗ trợ."John Supple, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nói rằng Mỹ hỗ trợ cho Đài Loan là tính theo nhu cầu quốc phòng. Supple từ chối bình luận về bài báo WSJ, chỉ nói rằng lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan, phù hợp chính sách "một Trung Hoa" mà Mỹ đã cam kết từ lâu, và giữ các chính sách đã ký kết với Đài Loan qua luật Taiwan Relations Act, qua Ba Tuyên Cáo Chung (Three Joint Communiques) và qua Sáu Bảo Đảm (“six assurances”).Chi tiết: