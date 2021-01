Frank Biden, hình trên, em của Joe Biden, đăng quảng cáo trên báo Florida trong ngày Lễ Đăng Quang chúc mừng ông anh Joe Biden, bị báo chí chất vấn có phải là dựa hơi ông anh... Tội nghiệp, Frank Biden và công ty luật Berman Law Group, nơi Frank làm việc nhiều năm, phải thanh minh thanh nga (mà không dám kể chuyện dàn Thái tử đảng và các khách sạn của Trump đã công khai kiếm tiền trắng trợn).

Ohio: Tiệm ăn Việt và tiệm ăn Thái bị kỳ thị khủng bố. Toàn bộ 5 luật sư rút lui, không bảo vệ Trump. Lý do: Trump muốn lật ngược phiên tòa luận tội Trump kích động bạo loạn thành phiên tòa Trump "vu khống về gian lận" bầu cử. Bạo loạn ở thủ đô ngày 6/1/2021 là có âm mưu, móc nối từ nhiều nhóm cực đoan ở nhiều tiểu bang. Palm Beach: không muốn làm hàng xóm với Trump. Giuliani bị trao cho tối hâu thư từ Lincoln Project, buộc xin lỗi đã vu khống. Lưỡng viện tiểu bang Arizona đang do Cộng Hòa kiểm soát: khỏi bầu, để dân cử Arizona sẽ chọn Tổng Thống. CDC: dân Mỹ mang khẩu trang khi ra phố. Lưỡng viện ra 2 dự luật: cho toàn quốc bầu qua bưu điện, ghi danh và bầu ngay trong 1 ngày, nhận phiếu trễ 10 ngày vẫn đếm nếu có dấu bưu điện Ngày Bầu Cử. Biểu tình chống chích ngừa ở Los Angeles, mang biểu ngữ "hãy gỡ khẩu trang" và gây rối cả giờ. Frank Biden (em Joe Biden) quảng cáo chúc mừng Joe Biden, bị báo chí chất vấn dựa hơi. Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư. Cả nước VN chống dịch: Hà Nội căng thẳng, Bình Dương cách ly một khu vực 1.500 cư dân. Hỏi: Biden ký sắc lệnh cấm dân Mỹ xài chữ "China Virus"? Đáp: Dân Mỹ không bị cấm.

WASHINGTON (VB - 31/1/2021) --- Báo Washington Post, ấn bản hôm Thứ Bảy, kể về chuyện những người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội đã dàn dựng có kế hoạch chứ không phải đột khởi trong cuộc bạo loạn làm chết 5 người.

Bạo loạn là ngày 6/1/2021, nhưng nhiều ủng hộ viên của Trump từ hôm 5/1/2021 đã tới xem điểm tụ tập 'Cowboy' trên phố Louisville, tìm một khu đậu xe trong thương xá gần cho xe để họ tụ tập khoảng 50 xe bên ngoài siêu thị bách hóa Kohl's gần đó. Cùng lúc, tại xa vài trăm dặm, nơi một thương xá tên là 'Rebel' ở Columbia, S.C., người phe Trump cũng tụ họp để làm thành một đoàn xe sẽ lái về thủ đô Washington DC. Tương tự là một buổi tụ họp có tên là 'Minuteman' thực hiện ở Springfield, Mass."

Nhân viên FBI tại thị trấn Norfolk được báo động khi theo dõi lưu lượng truyền tin trên mạng của các nhóm bạo lực trên, trong khi nhiều người ủng hộ Trump trên các đoàn xe sử dụng loại máy truyền tin warlike-talk để không bị theo dõi trên đường lái xe về thủ đô. Một bản đồ phóng lên mạng tự xưng nhóm này là 'MAGA Cavalry To Connect Patriot Caravans to StopTheSteal in D.C.'

Đặc biệt một bản đồ khác cho thấy khuôn viên tòa nhà Quốc Hội, các đường hầm nối nhau xuyên qua các đường phố dưới tòa nhà. Bản phúc trình FBI về bản đồ có tên là 'CREATE PERIMETER' (Hãy thiết lập vòng vây). Phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump dự kiến sẽ có nhiều thông tin cho biết tương tự.

--- Không ai muốn làm hàng xóm với Donald Trump? New York thì xong rồi, Trump phải bỏ chạy về Florida. Tuy nhiên, báo The Hill hôm Thứ Sáu ghi rằng thị trấn Palm Beach (Florida) đang làm một bản duyệt xét pháp lý về căn gia cư của Trump ở câu lạc bộ sân golf Mar-a-Lago vì nếu Trump chọn nơi này làm nhà thường trực, là sẽ phạm luật theo một hợp đồng trước đó Trump ký với thị trấn, khi Trump biến căn nhà riêng thành mộtc âu lạc bộ năm 1993.

Trong các điều kiện có ghi rõ về thành viên câu lạc bộ, kể cả Trump, chỉ có thể ở tối đa 7 ngày liên tục và không thể nhiều hơn 3 tuần lễ mỗi năm trong khuôn viên sân golf này. Phóng viên Alex Witt của MSNBC hôm Thứ Bảy đã hỏi cựu Thứ Trưởng Tư Pháp Harry Litman về trường hợp Trump có vẻ như sắp trở thành vô gia cư ở Palm Beach thì được trả lời rằng tình hình bâyg iờ là nhiều cư dân ở cả New York và Florida đều không muốn có ông hàng xóm Donald Trump.

--- Rudy Giuliani đã bị trao cho một tối hâu thư từ nhóm Lincoln Project... Lý do vì Giuliani hôm Thứ Sáu lên chương trình radio của Steve Bannon, đổ tội cho các đảng viên Cộng Hòa chân chính, cụ thể là nhóm Lincoln Project, là chủ mưu thực hiện cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

Tại sao Giuliani không nói sự thực rằng chính Trump là kẻ kích động bạo loạn? Tại sao lại đổ tội cho nhóm Lincoln Project? Do vậy, luật sư Matthew T. Sanderson của công ty luật Caplin & Drysdale đã gửi một thư cho Giuliani, ghi rằng Giuliani đã vu cáo, vì chính Giuliani đã kích động bạo loạn dẫn tới tấn công và chết chóc ngày 6/2/2021.

Thư này yêu cầu rằng, trước ngày Thứ Tư 3/2/2021, Rudy Giuliani phải công khai rút lại những lời vu cáo và phải xin lỗi công khai nhóm The Lincoln Project; hễ từ chối xin lỡi là sẽ lãnh tai họa pháp lý.

--- Lưỡng viện tiểu bang Arizona đang do Cộng Hòa kiểm soát. Và bây giờ họ đưa ra một loạt dự luật để thay đổi cách tiểu bang này bầu cử, trong đó có một dự luật cho các dân cử tiểu bang quyền lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống. Chuyện này xảy ra sau khi Tổng Thống Joe Biden thắng phiếu ở Airizona, và cựu Tổng Thống Donald Trump vu cáo rằng bầu cử gian lận bất kể không có chứng cớ và bất kể rằng lưỡng viện Arizona nằm trong tay Cộng Hòa.

Một dự luật trình hôm Thứ Tư cụ thể nói rằng sẽ cho Lưỡng viện tiểu bang quyền lật ngược ý muốn của đa số cử tri Arizona, và cho quyền bổ nhiệm thành viên trong Đoàn Cử Tri (hay, còn gọi là Đại Cử Tri) để ủng hộ cho ứng cử viên nào mà các dân cử tiểu bang Arizona muốn bầu lên. Nghĩa là, cử tri Arizona khỏi cần đi bầu, vì có lưỡng viện tiểu bang làm chuyện này rồi. Nếu luật này có từ năm ngoái, thì Trump đã có 11 phiếu cử tri đoàn của Arizona rồi.

Dự luật đó đưa ra là tử Dân biểu tiểu bang Shawnna Bolick (Cộng Hòa), vợ của một thẩm phán Tòa Tối Cao tiểu Bang. Thế là Dân Chủ phản ứng. Bộ Trưởng Hành Chánh Katie Hobbs và Dân Biểu liên bang Ruben Gallego bày tỏ bất đồng. Hobbs phóng tweet rằng "vậy thì xóa sổ luôn, khỏi bầu Tổng Thống nữa." Và Gallego nói sẽ vận động gỡ bỏ dự luật đó nếu dự luật đó được thông qua.

--- Dân gốc Á châu vẫn bị kỳ thị tại nhiều địa phương. Báo Dayton Daily News kể chuyện ạti thị trấn Dayton, Ohio: Chủ tiệm ăn Xuan Vietnamese-Thai Cuisine nói rằng ông và người vợ lo sợ cho sinh mạng của họ sau khi bọn côn đồ phá hoại tiệm của họ, đốt cháy mái khói nhà bếp của tiệm và sợn xịt đầy những chữ kỳ thị màu da trên tòa nhà và xe truch của họ.

Trong khi đó tiệm ăn Riverside Thai trên đoạn phố 4770 Airway Road và một siêu thị quốc tế kế bên cũng bị sơn xịt đầy những lời miệt thị về siêu vi coronavirus và hôi nồng nực mùi xăng dầu tưới chung quanh.

Cảnh sát ghi rằng chủ cơ sở kinh doanh International Foods là ông Ban Van Mai đưa cảnh sát xem video cho thấy 2 người đàn ông trẻo thang bên hông tòa nhà lúc 2 giờ sáng để tới gần ống kính giám sát và dùng sơn đen xịt cho tối om.

Con gái ông là cô Thu Mai, nói rằng gia đình cô bị quậy phá vì họ là Mỹ gốc Á châu. Cô hy vọng cảnh sát sẽ đưa bọn côn đồ ra công lý. Cô gọi sự kiện này là "khủng bố nội địa" vì những người gây ra tội ác này muốn gây ra thương tích cho họ. Cô nói gia đìnhc ô đã ở nơi này ít nhất 25 năm và trở thành một phần của cộng đồng.

Noppadol Mangmeesub, chủ tiệm ăn Thái kế bên với vợ là bà Kanokwan Mangmeesub, nói rằng ông không còn thấy an toàn nữa. Ông nói ông sợ, tới nổi không dám bước ra sau tiệm ăn nữa. Hai vợ chồng ông là di dân từ Thái Lan, không liên hệ gì tới Trung Quốc. Ông nói từ khi đại dịch tới, không làm ra đồng nào cũng phải trả tiền thuê phố, tiền chi phí đủ thứ, bây giờ lại bị khủng bố. Ông nói, tiệm ăn của ông chỉ có 2 nhân viên là vợ chồng ông, cũng là chủ.

Ông Mangmeesub nói ông suy tính dọn nơi khác, vì sợ bị đập phá nữa, nhưng lỡ ký hợp đồng thuê chỗ 2 năm rồi. Ông nói, ông sợ cho sinh mạng 2 vợ chồng, và ông sợ trong khi ban đêm đưa rác ra ngoài, bỗng nhiên bọn côn đồ tới hành hung ông trong đêm.

--- Cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC đưa ra lệnh mới, đòi hỏi tất cả những người du hành trong Hoa Kỳ phải mang khẩu trang tại các trạm giao thông, và trên phi cơ và trên tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng. Lệnh này sẽ hiệu lực từ Thứ Hai.

CD nói mọi người phải mang khẩu trang che mũi và miệng trong khi chờ, khi lên và xuống hay trong khi sử dụng phương tiện phi cơ, tàu ghe, đò, xe lửa, xe điện ngầm, xe buýt, xe taxi và đi chung xe tại Hoa Kỳ và lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ.

Chỉ có ngoại lệ là trẻ em dưới 2 tuổi không buộc mang khẩu trang, hay người khuyết tật không an toàn khi mang khẩu trang. Thêm nữa, là gỡ khẩu trang khi ăn, uống, hay dùng thuốc. Khẩu trang không đòi hỏi nếu nói chuyện với người bị đếc và họ cần nhìn thấy miệng chuyển động để hiểu ý.

--- Ai đã chi tiền cho những người tổ chức biểu tình ở thủ đô buổi sáng ngày 6/1/2021 và rồi biểu tình này được Trump xách động thành cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội? Bản tin Reuters ghi rằng một khoản tiền lớn giúp biểu tình là từ Julie Jenkins Fancelli, người thừa kế hệ thống siêu thị Publix Super Markets. Fancelli đã bơm 300,000 đôla tài trợ cuộc biểu tình đó.

Chính bà Julie Jenkins Fancelli cũng là người góp tiền rộng rãi cho Trump trong bầuc ử 2020. Cuộc biểu tình tại công viên Ellipse, nơi Trump nói chuyện và thúc giục người ủng hộ tiến về tòa nhà Quốc Hội chiến đấu, tốn khoảng 500,000 đôla.

Hệ thống siêu thị Publix Super Markets đã thanh minh thanh nga rằng bà Fancelli không phải là nhân viên công ty siêu thị này, và cũng không liên hệ kinh doanh này với công ty, cũng không đại diện công ty chút nào, và công ty không bình luận gì về việc làm của bà Fancelli.

---

.

Cựu Tổng Thống Donald Trump mất 5 luật sư, những người dự kiến đóng vai chính trong phiên tòa Trump bị Thượng Viện luận tội lần 2. Trong đó có hai luật sư là Butch Bowers và Deborah Barbier, những gnười dự kiến sẽ là luật sư chủ lực. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là phiên tòa luận tội khởi sự. Tại sao 5 luật sư hàng đầu ra đi? Có phải vì Trump không chịu đưa tiền mặt ra trước, và các luật sư sợ TRump sẽ quỵt tiền theo thói cũ?

Gloria Borger, phân tích gia CNN, nói rằng luật sư Butch Bowers biết chắc chắn rằng cãi cho Trump thoát tội "kích động bạo loạn" là chuyện dễ, nắm chắc phần thắng 100% vì phiếu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sợ Trump trả thù, không dám kết tội Trump. Tại sao một luật sư biết là chắc chắn sẽ thắng kiện mà lại ra đi? Chỉ có thể đoán là để "giữ gìn uy tín riêng, tức là cảm thấy rằng bênh Trump là phi đạo đức hay là không muốn làm như thế."

Luật sư thứ 3 ra đi là Josh Howard, luật sư tại North Carolina. Hai luật sư khác ra đi là Johnny Gasser và Greg Harris, cùng tới từ South Carolina. Tại sao toàn bộ nhóm 5 luật sư ra đi? Một người kể cho CNN và ABC News rằng Trump muốn các luật sư lý luận rằng có "gian lận bầu cử" không lồ" và cuộc bầu cử đã "bị đánh cắp từ Trump" chứ không phải tập trung biện hộ về chuyện truy tố một cựu Tổng Thống đã rời Bạch Ốc. Nghĩa là, Trump muốn biến phiên tòa luận tội Trump kích động bạo loạn thành phiên tòa Trump "vu khống về gian lận" bầu cử...

--- Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư, chức vụ quyền lực nhất Việt Nam. Các báo trong nước cho biết Trung ương khóa mới đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Vài giờ sau đó, trong bức điện chiều 31-1, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự vui mừng và nồng nhiệt chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao Tập Cận Bình "vui mừng và nồng nhiệt chúc mừng"? Có phải vì VN sẽ ngày càng bảo thủ trên con đường "kiên định XHCN" và sẽ có TQ là đồng minh thân nhất?

--- Trong khi đó, tình hình chống dịch tại VN căng thẳng hơn. Bản tin 18 giờ ngày 31.1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 36 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 17 ca ở cộng đồng tại 4 địa phương: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Dương và 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tại Hà Nội: 79 cô trò Trường tiểu học Xuân Phương cách ly tại trường. Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong khi đó tại phía Nam, thông tin dịch Covid-19 tại TP.SG, tính đến 7 giờ ngày 31.1, phát hiện 2 trường hợp nhiễm, bệnh nhân 1660 (Q.11) đến từ Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Bệnh nhân 1693 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đặc biệt tỉnh Bình Dương ghi nhận có 42 trường hợp liên quan đến 2 trường hợp F1 nên đã tạm thời phong tỏa 388 hộ với 1.501 người dân thuộc ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo; đồng thời cho học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh nghỉ học.

--- Biểu tình chống chích ngừa ở Los Angeles: nơi chích ngừa khổng lồ dịch CIVID-19 tại sân vận động Dodger Stadium tại Los Angeles tạm thời ngưng đọng, đóng cửa khoảng hơn 1 giờ đồng hồ hôm Thứ Bảy, sau khi người biểu tình tụ tập nơi cổng vào sân này. Người biểu tình là nhóm cực hửu, có lập trường chống chích ngừa, theo báo Los Angeles Times, tụ họp khoảng 50 người.

Họ làm ứ đọng dòng xe đang chờ vào, buộc Sở Cứu Hỏa cho đóng cổng ạtm thời. Nhóm biểu tình mang biểu ngữ viết, "CNN đang nói dối với quý vị" và "Hãy gỡ khẩu trang ra" và la hét vào những người đang chờ vào sân vận động để chích ngừa. Sau khi sân mở cổng lại, Thống Đốc Gavin Newsom phóng tweet: "Chúng ta sẽ không bị ngăn cản hay bị hăm dọa. Sân Dodger Stadium mở lại bình thường."

--- Chuyện này đã có ở California từ lâu, nhưng nhiều tiểu bang khác vẫn còn bị Cộng Hòa ém lại: bầu qua bưu điện. Các dân cử Dân Chủ dự định dùng cơ may đa số hiện nay để vĩnh viễn mở rộng việc bầu cử qua bưu điện, theo tin của báo NJ.com tại New Jersey. Bản tin nói dự luật sẽ cho bất kỳ ai có quyền muốn bầu qua thư bằng bất kỳ lý do nào thì sẽ nhận được phiếu bầu qua thư để sẽ được bầu phiếu trên phong bình có bưu phí đã chi trả.

Các tiểu bang cũng sẽ dựng các thùng nhận phiếu bầu, trong khi bất kỳ phiếu nào có đóng dấu trước và trong Ngày Bầu Cử nhận trễ 10 ngày vẫn sẽ được đếm phiếu. Và nếu chữ ký bị nghi ngờ, cử tri sẽ được mời tới so lại chữ ký. Dự luật cũng sẽ yêu cầu ghi danh cử tri tự động và cho ghi danh cùng ngày bầu phiếu, yêu cầu tất cả các tiểu bang cho 15 ngày bầu sớm, và vân vân. Nghĩa là, sẽ gỡ hết các cơ nguy dìm phiếu.

Các điều khoản trên là một phần trong Dự Luật Hạ Viện H.R.1 quy định về bầu cử liên hệ tài chánh, đạo đức và bầu phiếu. Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Chuck Schumer cũng đưa ra dự luật tương tự có tên là S.1.

--- Tại sao Joe Biden không làm như Trump: đánh golf những ngày cuối tuần, gặp truyền thông liên tục, phóng tweet ồn ào đêm ngày? Đơn giản vì Joe Biden không còn thì giờ nào hết, khi phải giữa lời hứa, và Biden là người dân cử có trách nhiệm từ nhiều thập niên. Tại sao Joe Biden không làm như Trump khi đưa các con và dâu, rể vào làm cố vấn, lập dàn Thái Tử Đảng? Thậm chí, Joe Biden còn dặn người em trai là luật sư Frank Biden đừng có cậy teh61 thần gì hết, lại làm mang tiếng và gây bất lợi.

Tuy nhiên, cậu em này -- Frank Biden hiện là cố vấn cao cấp của công ty luật Berman Law Group, nơi Frank làm việc nhiều năm --- đang bị báo chí Mỹ chất vấn tại sao đúng ngay Ngày Lễ Đăng Quang của Joe Biden lại đăng nguyên trang quảng cáo cho công ty luật mà Frank đang làm việc và khoe rằng Frank có ông anh là Joe Biden bây giờ quyền lực nhất Hoa Kỳ?

Trang quảng cáo ngày 20/1/2021 trên báo Daily Business Review, bản doanh tòa soạn ở Florida, trong khi công ty luật của Frank Biden cũng ở Boca Raton, Florida. Quảng cáo này lại đang hình Frank Biden, và ghi rõ rằng Frank Biden là em của Joe Biden.

Thế là thanh minh thanh nga. Trong email gửi tới CNBC, Frank Biden nói rằng Frank không có ý dùng tên ông anh để kiếm khách hàng cho công ty luật Berman Law Group. Frank cũng nói Frank không liên hệ hay làm việc cho công ty vận động hành lang nào, nghĩa là không dính gì tới công quyền ở th3u đô Washington DC.

Tại sao báo chí không đặt vấn đề với các con và dâu rể của Donald Trump? Phải chăng Tổng Thống Dân Chủ cần sự lương thiện minh bạch hơn? Tại sao Joe Biden tình hồ sơ thuế 22 năm ra cho xem mà những người mang cùng họ Biden vẫn bị báo chí "hỏi tội và nghi ngờ lạm dụng tên" ông anh? Người ta chỉ biết rằng, Joe Biden và Jill Biden đang làm việc không ngừng nghỉ vì đất nước Hoa Kỳ.

--- Hỏi: Có phải Joe Biden ký sắc lệnh cấm xài nhóm chữ "China Virus" (Siêu vi Trung Quốc) hay không? Đáp: Không phải. Bạn có thể viết gì hay nói gì thì tự do, vì Tổng Thống Biden không cấm như thế. Tổng Thống Biden ký sắc lệnh ngày 26/1/2021 không hề nói gì tới hai chữ "China Virus" mà chỉ ra lệnh các cơ quan liên bang phải bảo đảm là trong tất cả các bản văn (của liên bang) không được biểu lộ hay góp phần gây ra kỳ thị sắc tộc chống lại người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương. Phân tích của Snopes ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-bans-china-virus/

---