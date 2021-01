Cô Alexandra Huynh, 17 tuổi, đạt 2 danh hiệu Thi Khôi (Poet Laureate). FBI bắt 2 phụ nữ, tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, dọa bắn vỡ sọ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Đức Giáo Hoàng đau nhức, xin lỗi vì phải ngồi trong khi muốn đứng. DB Greene mê súng, ưa hét, ghét khẩu trang, gây kinh hoàng Hạ Viện

Cô thiếu nữ gốc Việt 17 tuổi, có tên là Alexandra Huynh, tại California, hiện nay có 2 danh hiệu Thi Khôi: Sacramento Youth Poet Laureate (Thi khôi giới trẻ Sacramento) và Youth Poet Laureate Western Regional Ambassador (Đặc sứ Miền Tây Thi khôi Giới Trẻ).

WASHINGTON (VB - 30/1/2021) --- Đức Giáo Hoàng Francis, 84 tuổi, gần đây phải hủy bỏ nhiều sự kiện vì chứng đau nhức lưng và hông (sciatica). Bản tin AFP cho biết trong khi tham dự Roman Rota (Hội Thánh Tông Tòa La Mã) hôm 29/1/2021, ngài cho biết ngài buộc phải ngồi nói chuyện, thay vì đứng.

Ngài giải thích rằng ngài muốn đứng để nói chuyện, nhưng không được vì chứng bệnh đau nhức, "Do vậy tôi xin lỗi quý vị, và tôi sẽ nói chuyện trong khi ngồi." Đức Giáo Hoàng đã không tham dự các Thánh Lễ Tân Niên tại Thánh đường St. Peter’s Basilica và 2 thánh lễ trước đó trong tuần vì đau nhức.

--- Siết lại quyền bầu cử để dìm phiếu? Đó là âm mưu của nhiều dân cử tại các địa hạt có cử tri theo đảng đối nghịch đông hơn. Khắp Hoa Kỳ, hiện nay có hơn 500 dự luật cải tổ bầu cử đang xem xét tại các Quốc Hội cấp tiểu bang. Trong đó, 80% các dự luật này tìm cách đưa thành luật nhiều biện pháp tạm thời đã giúp cử tri trong khi đáp ứng đại dịch 2020. Phần còn lại là xóa bỏ các biện pháp khẩn cấp áp dụng năm ngoái, hay là siết chặt hơn về điều kiện bầu cử.

Danh sách các dự luật được liệt kê trên trang của viện nghiên cứu pháp lý Brennan Center for Justice tại đại học New York University School of Law, trong đó bản phúc trình Voting Laws Roundup 2021 theo dõi và xếp loại các dự luật được trình lên hay nộp lại từ các khóa họp nghị viện cũ.

Số cử tri đi bầu kỷ lục trong năm 2020, nhưng nhiều dân cử tiểu bang muốn siết chặt hơn, làm khó hơn, vì đôi khi đi bầu nhiều sẽ bất lợi cho họ, cụ thể như tiểu bang Georgia trong bầu cử 3/11/2020 và trong bầu chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ngày 5/1/2021 cử tri ghi danh và đi bầu kỷ lục đã làm lợi cho Đảng Dân Chủ, bất lợi cho Cộng Hòa. Đó là lý do các dân cử Cộng Hòa muốn làm khó việc đi bầu ở Georgia, như làm khó điều kiện xin bầu qua bưu điện, làm khó ghi danh phải có căn cước có hình, giàm số ngày bầu cử sớm, vân vân.

Tính chung, có 106 dự luật siết kỹ hơn quyền bầu cử, trong khi 406 dự luật nới rộng việc đi bầu. Bản phúc trình ấn hành ngày 26/1/2021 nói rằng các khóa họp quốc hội tiểu bang đã khởi sự tại khắp Hoa Kỳ, chỉ trừ 6 tiểu bang, và các dân cjử đã trình hàng trăm dự luật về bầu cử, vượt xa số dự luật cùng thời kỳ này năm ngoái.

--- Đa số cử tri Cộng Hòa ủng hộ việc cựu Tổng Thống Trump thành lập một đảng mới, theo bản thăm dò Rasmussen Reports. Bản tin Breitbart ghi rằng thăm dò này lấy từ ngày 21/1/2021 tới ngày 24/1/2021 đã hỏi 1,000 cử tri điển hình câu hỏi: "Cựu TT Trump nói ông sẽ có thể thành lập một đảng thứ 3. Điều đó tốt hay xấu?"

Có 49% cử tri Cộng Hòa nói đó là ý kiến tốt, 33% cử tri Cộng Hòa nói "tệ hơn", 22% Cộng Hòa nói chỉ "như cũ" và 8% Cộng Hòa nói "không biết chắc" để trả lời. Tuy nhiên, Ronna McDaniel, Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc, nói rằng Trump đã nói là không còn ý muốn thành lập đảng thứ ba nữa. McDaniel nói trên Fox News rằng bà nói chuyện với TRump qua điện thoại hàng ngày.

--- Bộ Tư Pháp tiểu bang Oklahoma dự tính trả lại lô thuốc sốt rét trị giá 2 triệu đôla, loại thuốc sốt rét được Trump ca ngợi là hiệu nghiệm để chữa trị COVID-19. Alex Gerszewski, phát ngôn nhân của Bộ Trưởng Tư Pháp Mike Hunter, nói rằng Bộ đang thương lượng để hoàn trả 1.2 triệu viên thuốc hydroxychloroquine mà Oklahoma đã mua hồi tháng 4/2020 từ dược phòng FFF Enterprises, bản doanh ở California.

Một phát ngôn nhân của FFF Enterprises từ chối trả lời phóng viên rằng nơi này có thể nhận lại thuốc không xài hay không. Oklahoma mua thuốc hydroxychloroquine vì tin lời TT Trump rằng thuốc này chữa được dịch bệnh COVID-19, nhưng thử nghiệm lâm sàng không cho kết quả khả quan, hoặc chỉ có hiệu ứng rất ít.

--- Danh hiệu "Poet Laureate" là để chỉ cho một nhà thơ đại diện cho một địa phương để phụ trách những vấn đề về thi ca. Nếu dịch là "đại biểu thơ" kiểu như "đại biểu quốc hội" thì không thơ mộng. Do vậy, chữ này có thể tạm dịch là "Thi khôi" - nghĩa là, người đại diện cho một địa phương về Thi ca. Cô thiếu nữ gốc Việt 17 tuổi, có tên là Alexandra Huynh hiện nay có 2 danh hiệu Thi Khôi: Sacramento Youth Poet Laureate (Thi khôi giới trẻ Sacramento) và Youth Poet Laureate Western Regional Ambassador (Đặc sứ Miền Tây Thi khôi Giới Trẻ).

Một ngày sau khi cô Amanda Gorman đọc thơ trong Lễ Đăng Quang của Tổng Thống Joe Biden, chương trình Sacramento Area Youth Speaks (viết tắt: SAYS) của Đại học UC Davis loan báo rằng "cô Alexandra Huynh đã được phong là Youth Poet Laureate Western Regional Ambassador và sẽ là một người trong danh sách chung kết trong cuộc thi toàn quốc National Youth Poet Laureate, chức vụ mà trước đây cô Amanda Gorman từng nắm giữ."

Patrice Hill , Giám đốc SAYS, nói rằng cô Alexandra Huynh bây giờ đứng trong hàng đầu các nhà thơ trẻ Hoa Kỳ, và chương rình SAYS vinh dự đứng bên cạnh hành trình này với cô.

Chương trình SAYS đặt trụ sở trong Greater Sacramento Urban League và được điều hành bởi UC Davis Enrollment Management và văn phòng Office of Diversity, Equity and Inclusion, năm nay đang làm việc với khoảng 500 người trẻ tại hơn một tá trường trung học. Có 4 sinh viên đại học UC Davis và 2 nghệ sĩ cộng đồng hướng dẫn các nhà thơ trẻ này.

Cô Huynh tham dự SAYS từ khi còn học trung học Mira Loma High School ở Sacramento. Cô tốt nghiệp trung học năm ngoái, và dự định nghỉ một năm trước khi vào đại học Stanford University trong khóa mùa thu, nơi cô dự tính học hóa học, sáng ạto văn chương và hoạt động công dân. Cô tahm dự bằng 5 bài thơ cho cuộc thi Sacramento Youth Poet Laureates năm 2020, và cô là một trong 2 nhà thơ trẻ chia sẻ danh hiệu Thi Khôi này.

Trong bài thơ "Autumn Prayer" của cô Alexandra Huynh, bạn đọc sẽ thấy nhiều hình ảnh Việt Nam (và nhắc tới nhà văn Dương Thu Hương):

--- Một thẩm phán New York hôm Thứ Sáu đã ra phán lệnh, buộc một công ty luật đang làm cố vấn cho công ty Trump Organization phải nộp các hồ sơ liên hệ tới kinh doanh của Donald Trump cho Bộ Trưởng Tư Pháp New York. Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa Tối Cao New York nói trong phán lệnh rằng ông đã duyệt xong các hồ sơ từ công ty luật Morgan, Lewis & Bockius và quyết định rằng ít nhất mộts ố hồ sơ không thuộc loạị đặc cách, và nên trao cho văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York, nơi đã xin triệu tập hồ sơ từ Morgan, Lewis & Bockius và Trump Organization.

Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York, đang điều tra xem công ty của Trump có phải đã bịa đặt các trị giá tích sản nhằm để vay tiền, giảm thuế và thu hút đầu tư. Bộ này đòi hồ sơ về việc làm của hãng luật kia với các tài sản của Trump Organization, trong đó có Seven Springs Estate tại quận Westchester County, N.Y. Công tố nghi ngờ Trump khai gian hồ sơ Seven Springs để lấy khoản chiết khấu thuế trị giá $21.1 triệu đô trong năm 2015.

--- Dân biểu Cộng Hòa tân nhiệm Marjorie Taylor Greene là một hiểm họa dưới mắt một số dân biểu khác. Hiện diện của DB Greene gây lo sợ, vì bà này chủ trương mang súng, và có khuynh hướng cực hữu, đã từng click "like" vào các bình luật đòi xử tử một số dân cử Dân Chủ trong những năm trước. Trong tòa nhà Hạ Viện có nhiều hành lang, các hành lang có hàng trăm văn phòng của hàng trăm dân biểu. Vấn đề là: ở gần người mê súng như DB Greene là nỗi sợ cho nhiều dân biểu ưa bình an.

Và bây giờ, Dân Biểu Dân Chủ Cori Bush phóng tweet kể về kinh nghiệm với DB Greene: "Bà Marjorie Taylor Greene không mang khẩu tarng, và nhân viên của bà mới lớn tiếng gây sự với tôi trong một hành lang. Bà nhắm vào tôi và người khác, tấn công trên mạng xã hội. Tôi đang dọn văn phòng xa khỏi văn phòng bà này vì an toàn cho nhóm chúng tôi. Tôi đã kêu gọi hãy trục xuất các dân biểu nào kích động bạo loạn ngay từ ngày đầu tiên. Hãy mang Nghị quyết H.Res 25 ra mà bỏ phiếu."

DB Bush ghi thêm rằng: "Vào ngày 13/1/2021, sau khi các dân biểu xét nghiệm dương tính COVID-19 sau khi bị khóa chung phòng với bà Greene vào ngày 6/1/2021 -- bà Marjorie Taylor Greene bước tới sau lưng tôi, hét to và không mang khẩu trang. Tôi mới bảo bà này mang khẩu trang vào. Nhân viên của bà này hét lại tôi, 'Hãy ngừng kích động bạo lưc với Black Lives Matter.'”

Điều khó là: muốn trục xuất DB Greene, dù với lý do kích động bạo loạn, cũng cần 2/3 phiếu. Có vẻ như các Dân Biểu Cộng Hòa sẽ không giúp trục xuất tay súng nữ Marjorie Taylor Greene này ra khỏi Hạ Viện. May ra, chờ tới 2022, bầu cử lại, tìm người bứng ghế của bà Greene. Điều khó lại là: làm sao cho cử tri Cộng Hòa nơi đó chuyển sang Dân Chủ.

--- Việt Nam tăng cường chống dịch, theo tin từ nhiều báo trong VN và TTXVN. (Ký hiệu: F0 là người dương tính COVID, F1 là người gặp trực tiếp F0 nên bị nghi nhiễm, tương tự F2, F3...) Tính đến 10 giờ ngày 30/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19. Tính đến trưa 30/1, Quảng Ninh đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn; phong tỏa tạm thời toàn bộ 5 xã, thị trấn gồm: Bình Dương, Thủy Sinh, An Sinh, Nguyễn Huệ (Đông Triều) và thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) do liên quan đến ổ dịch ở thành phố Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn. Ở thành phố Hạ Long, một số khu phố như khu 1, khu 3, khu 5 phường Yết Kiêu cũng bị phong tỏa tạm thời. Trong ngày 30-1, có 28 ca mắc COVID-19 mới, tại: TPSG, TP Hà Nội, các tỉnh Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Dương. Như vậy, VN ghi nhận tổng cộng 62 bệnh nhân COVID-19 mới.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kêu gọi hỗ trợ hơn 2.000 người đang cách ly trong viện. Tất cả những người ở trong bệnh viện thực hiện cách ly đều được phục vụ ăn uống miễn phí. "Thậm chí là giặt quần áo bệnh viện cũng lo cho hết," theo lời BS Giám Đốc. Trong khi đó, hàng trăm bác sĩ, y sĩ Đà Nẵng cho biết sẵn sàng 'Bắc Tiến' để giúp chống dịch. Chiều Thứ Bảy 30-1, hàng trăm công nhân khẩn cấp tháo dỡ nhiều thiết bị y tế tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để đưa ra tỉnh Hải Dương xây dựng cơ sở điều trị COVID-19.

--- Báo Hà Nội Mới cho biết Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1-2021. Về thị trường xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,5 tỷ USD, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, tăng 111,6%; thị trường Liên minh châu Âu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 14,8%; thị trường ASEAN đạt 2,3 tỷ USD, tăng 31,9%; Nhật Bản đạt 1,9 tỷ USD, tăng 22,7%; Hàn Quốc đạt 1,7 tỷ USD, tăng 24,2%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 1-2021, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 15,6 tỷ USD, tăng mạnh 71,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 9,7 tỷ USD, tăng 32,3%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 1,8 tỷ USD, tăng 21,4%. Nhóm hàng thủy sản đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%.

--- Bản tin đài KOMO từ Seattle cho biết, hàng trăm người dân đã đổ xô tới bệnh viện Swedish Medical Center và đại học University of Washington lúc nửa đêm Thứ Năm, rạng sáng Thứ Sáu để chích ngừa COVID-19 khẩn cấp, vì một tủ lạnh tại bệnh viện chứa thuốc chủng ngừa Moderna bị hỏng; vì nếu không có độ lạnh thì thuốc ngừa này sẽ hư hỏng.

Khoảng 1,600 liều thuốc chủng ngừa Moderna chích trong đêm Thứ Năm. Chuyện xảy ra lúc 8:50 giờ tối Thứ Năm 28/1/2021, thì hầm đông lạnh hú còi báo động vì độ lạnh giảm xuống tại một trong các bệnh viện của Kaiser Permanente trong khu vực. Các bác sĩ quyết định nhờ đại học UW và bệnh viện Swedish Medical Center giúp, trong khi đánh thức cư dân trong vùng tới chích ngừa gấp: phải chích hết 1,600 người trong vòng 12 giờ đồng hồ. Vì sau 12 tiếng đồng hồ là thuốc sẽ hỏng.

Văn phòng Thống Đốc Washington, Ty Y Tế quận King County, Bộ Y Tế tiểu bang đều được thông báo khẩn cấp. Mọi chuyện sửa soạn, kêu gọi tất cả nhân viên bệnh viện SMC và các sinh viên đại học y khoa UW vào giúp, và bắt đầu chích là 11 giờ đêm mở cửa khuôn viên đại học này tại thị trấn Seattle. Thế là, 1,600 người được chích ngừa trong đêm.

--- Hai Dân Biểu tiểu bang Ohio đề nghị tiểu bang chọn ngày 14/6 làm "Ngày Donald J. Trump". DB/TB Jon Cross và DB/TB Reggie Stoltzfus hôm Thứ Sáu mời gọi các đồng viện ký tên dự luật để lấy ngày sinh nhật của Trump làm ngày tiểu bang mừng lễ "Ngày Donald J. Trump". Trump chưa bao giờ sống tại Ohio.

--- Cảnh sát liên bang hôm Thứ Sáu 29/1/2021 đã bắt 2 phụ nữ theo lệnh truy tố nhiều tội, vì liên hệ vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. FBI nói rằng 2 phụ nữ này bày tỏ ý định tấn công gây hại Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.).

Theo đài FOX--29, cơ quan FBI được mật báo ngày 12/1/2021 về 2 phụ njữ, sau một tuần điều tra về hai nữ hung thủ Dawn Bancroft và Diana Santos-Smith—thấy cả 2 có mặt trong video đội nón MAGA và tuyên bố hăm dọa tấn công bà Pelosi. Trong video gửi cho các con, chính bà Bancroft cũng khoe chiến công tấn công tòa nhà Quốc Hội và nói họ lùng kiếm bà Pelosi để giết bà, nhưng không gặp được.

Bà Bancroft nói trong video rằng "Chúng tôi xông vào tòa nhà Quốc Hội... Chúng tôi vào trong, làm phần vụ của mình, tìm kiếm Nancy để bắn vỡ sọ bà này, nhưng chúng tôi không gặp bà này."

--- Cộng Hòa nội chiến. Dân Biểu liên bang Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) bị phe ủng hộ Trump căm thù, bao vây để chuẩn bị bứng ghế năm 2022. Đích thân Dân Biểu liên bang Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) bay tới tổ chức buổi tụ tập đông người ở Wyoming để tấn công bà Cheney. Gaetz hy vọng kiếm điểm với Trump và sẽ gây qũy được từ những người đã bầu cho TRump.

Lý do tấn công DB Liz Cheney vì Cheney đã tuyên bố rằng chính Trump kích động bạo loạn ờ tòa nhà Quốc Hội, và Cheney đã bỏ phiếu luận tội Trump. Bà Cheney có thể thoát nạn vì trungt hực hay không? Cựu Tổng Thống George W. Bush hôm Thứ Sáu chính thức lên tiếng ca ngợi DB Liz Cheney, một ngày sau khi Matt Gaetz lớn tiếng tấn công và xách động bứng ghế bà Cheney. Cựu TT Bush đưa ra bản văn, nói rằng ông sẽ điện thoại cho Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney (thân phụ của DB Liz Cheney) để chúc mừng sinh nhật 80 của ông và cảm ơn ơn về các việc làm của DB Liz Cheney. Trong khi phe Trump ai cũng ồn ào, hung hăng, những người Cộng Hòa chân chính như gia đình Cheny rất ôn hòa, trung thực.

--- Trump sẽ nổi giận mà tắt thở, nếu phong trào Black Lives Matter thắng giải Nobel Hòa Bình. Hôm Thứ Bảy, trong buổi lễ viễn liên từ Stockholm, giải thưởng nhân quyền Olof Palme trị giá $100,000 đã trao cho tổ chức bất vụ lợi Black Lives Matter Global Network Foundation, nói rằng phong trào BLM đã tổ chức cuộc chiến dân sự ôn hòa để chống lại tàn bạo của cảnh sát và của bạo lực kỳ thị.

Chưa hết. Dân biểu Petter Eide đã chính thức đề cử phong trào Black Lives Matter cho Giải Nobel Hòa Bình, nói rằng BLM đã thành công tuyệt vời khi gây ý thức toàn cầu về bất công sắc tộc. Eide cũng nói rằng hầu hết hoạt động của BLM là ôn hòa, bất kể bị cực đoan da trắng dùng bạo lực chống phá, và đã thu hút được nhiêu thành phần trí thức Mỹ tham dự.

--- Câu hỏi: Thượng Viện có thể luận tội và kết tội một cựu Tổng Thống hay không? Câu hỏi này được Pilitifact dựa vào Luật Hiến Pháp và các tiền lệ trả lời, rằng Thượng Viện có quyền làm như thế. Đa số học giả về Hiến Pháp Mỹ tin là có quyền luận tội và kết tội một Tổng Thống đã rời Bạch Ốc.

Tiền lệ tương tự là năm 1876, Thượng Viện đã xử phiên tòa luận tội một Cựu Bộ Trưởng Chiến Tranh, mặc dù vị này đã từ chức trước đó. Và hôm 26/1/2021, Thượng Viện Hoa Kỳ làm theo tiền lệ tương tự, bỏ phiếu tỷ lệ 55-45 để bác bỏ sự phản đối rằng luận tội Trump sau khi Trump mãn nhiệm là vi hiến. Nghĩa là: luận tội (và nếu kết tội sau đó) cựu TT Trump là hợp hiến. Thực tế, tỷ lệ trên cho thấy là sẽ không kiếm đủ 17 phiếu Cộng Hòa để kết tội Trump, nhưng không lẽ không luận tội kẻ kích động nổi loạn và suýt treo cổ Phó TT Mike Pence và suýt giết hàng loạt dân cử? Đọc thêm ở đây:

--- Một trường tiểu học ở quận Prince William, tiểu bang Virginia đã bắt đầu dạy thiền chánh niệm cho trẻ em, qua chương trình “Mindful Minute” (Phút Chánh Niệm). Chương trình này ở trường tiểu học Lake Ridge Elementary School sẽ dạy hàng ngày cho cả giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nhằm làm bình lặng tâm, đối phó căng thẳng mùa đại dịch. Xem băng hình này ở YouTube:

---