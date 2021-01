UBND TPSG bó tay: Kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 cho biết sẽ còn 1/4 diện tích TP.SG phải chìm trong nước.

.

CIA kêu gọi cựu gián điệp Mỹ đừng tìm việc với các chính phủ quốc tế. Biden lập kỷ lục: đề cử 9 giáo dân Công Giáo vào nội các. FBI bắt 1 cảnh sát ủng hộ Trump hăm dọa "súng đạn" với gia đình dân cử. FBI nhận diện 400 nghi can vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội, đã khởi tố hơn 150 hồ sơ. Một thẩm phán liên bang tạm thời ngăn chận sắc lệnh về di trú của TT Biden. Tòa án: Máy laptop trộm từ văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã biến vào hư vô. YouTube ngưng tài khoản Trump vĩnh viễn. YouTube tạm cấm tài khoản Giuliani kiếm tiền 30 ngày. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương CSVN thú nhận: Đảng CSVN tuyệt vời không giống ai, vừa đưa dư luận viên tràn ngập mạmg xã hội, vừa ép mạng gỡ bỏ 85% bài báo về dân chủ. UBND TPSG bó tay: 1/4 diện tích TP.SG sẽ chìm trong nước.

.

WASHINGTON (VB - 27/1/2021) --- Công ty mạng YouTube cho biết đã quyết định vô hạn định treo tài khoản của cựu Tổng Thống Trump trên mạng này. Quyết định này ban đầu treo tài khoản Trump đưa ra ngày 12/1/2021 sau khi Trump bị cáo buộc kích động những người ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội đầu tháng 1/2021.

.

YouTube lúc đầu nói áp dụng chính sách 3 lần vi phạm đối với Trump trước khi cấm vĩnh viễn, treo lần đầu một tuần, rồi treo thêm hồi Thứ Ba vừa qua thêm một tuần, và bây giờ là treo vĩnh viễn vì tài khoản của Trump vẫn gây quan ngại về kích động bạo lực, theo lời Ivy Choi, phát ngôn nhân của YouTube.

.

--- Trong một tin khác, công ty YouTube nói là tạm thời ngăn cản Rudy Giuliani không cho tham dự trong một chương trình cho ông này kiếm tiền trên kênh của ông này, vì vi phạm liên tục các chính sách "tuyên bố sai lạc về bầu cử gian lận trong năm 2020," theo lời một phát ngôn nhân. Giuliani có thể tái gia nhập chương trình này sau 30 ngày, nếu vấn đề trên tài khoản ông này được gỡ bỏ. Tức là phải nói thật, rằng bầu cử 2020 an toàn nhất trong lịch sử, không có gì là gian lận.

.

--- Hôm Thứ Ba, báo New York Times loan tin rằng cơ quan tình báo CIA cảnh báo các cựu gián điệp rằng đừng có tìm việc làm với các chính phủ nước ngoài, dẫn ra một khuynh hướng đang gây thiệt hại vì các chính phủ nước ngoài bơm tiền thuê các cựu viên chức CIA.

.

Sheetal T. Patel, Phụ tá Giám Đốc CIA về phản gián, viết ra một email cảnh báo các cựu viên chức CIA bị các nước thù nghịch mua chuộc, thuê cho một số công tác và rồi làm suy yếu cơ quan CIA. Sở này cũng cảnh báo rằng các cựu viên chức nên dè dặt khi nói chuyện trên TV hay mạng xã hội -- tình hình này xảy ra thường hơn từ thời đại dịch.

.

Bản tin nói, không chỉ CIA, các sở an ninh khác của Hoa Kỳ cũng có hiện tượng các cựu viên chức được các chính phủ khác thuê mướn làm việc, trong khi các chính phủ đó lại có hồ sơ nhân quyền khả vấn, hay có quan hệ khó khăn với Hoa Kỳ. Như các cựu viên chức Sở An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA) làm việc cho các công ty ở United Arab Emirates đã tạo ra các công cụ tin tặc, làm cho FBI điều tra. Một số cựu viên chức CIA sang làm việc cho DynCorp, một công ty hợp đồng quốc phòng, để giúp xây dựng khả năng tình báo cho Saudi Arabia.

.

--- Bản tin Catholic News Service cho biết Tổng Thống Joe Biden tạo ra một kỷ lục lịch sử: đề cử 9 giáo dân Công Giáo vào nội các chính phủ của ông. Một trong đó là Tướng hồi hưu Lloyd Austin, bây giờ đã được chuẩn thuận làm Bộ TRưởng Quốc Phòng.

.

Những giáo dân Công Giáo khác đã được đề cử vào các chức Bộ Trưởng hoặc tương đương, đang chờ Quốc Hội thảo luận, là: Deb Haaland, Bộ Nội Vụ; Tom Vilsack, Bộ Nông Nghiệp; Gina Raimondo, Bộ Thương Mại; Marty Walsh, Bộ Lao Động; Denis McDonough, Bộ Cựu Chiến Binh; Jennifer Granholm, Bộ Năng Lượng; Xavier Becerra, Bộ Y Tế và Nhân Dụng; và John Kerry, Đặc sứ Tổng Thống về khí hậu.

.

Tuy là giáo dân Công Giáo, nhưng một số quan chức vừa nêu không được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hài lòng. Như trường hợp Xavier Becerra (được Biden đề cử chức Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng) đã có 12 nhiệm kỳ Dân biểu liên bang trước khi thắng cử chức Bộ Trưởng Tư Pháp California hồi 4 năm trước, lúc đó ra tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit tranh cãi rằng Little Sisters of the Poor phải bị yêu cầu cung cấp thuốc ngừa thai theo luật Affordable Care Act. Do vậy, vào ngày 21/12/2020, hai tuần sau khi Becerra được Biden đề cử chức Bộ Trưởng, 40 tổ chức bảo vệ gia đình ký thư chung yêu cầu Thượng Viện bác bỏ chức này với Becerra.

.

--- Hôm Thứ Ba, báo The Daily Beast loan tin rằng giới chức liên bang đã bắt giam Robert Lemke, một cựu đại úy Không quân và là trung sĩ cảnh sát bị cho là đã gửi tin nhắn hăm dọa gia đình Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-NY), lãnh đạo cao hàng thứ tư trong giới lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện.

.

Lemke trong một tin nhắn hăm dọa toàn bộ người trong gia đình nạn nhân, rằng "Tụi tao có vũ khí và ở gần nhà mày... tụi tao không phải da trắng cực đoan. Hầu hết tụi tao là quân nhân hay cảnh sát đương nhiệm hay về hưu."

.

Lemke cũng hăm dọa một thân nhân của George Stephanopoulos, bình luận gia trên đài ABC News rằng, "Tụi tao vũ trang, gần nhà mày, đã sẵn sàng."

.

Hiện tượng hăm dọa các chính khách mấy tuần gần đây đã tăng nhiều, với điển hình chết chóc là vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, khi một số người vụ trang ủng hộ Trump đi săn lùng nhiều dân cử, và hô khẩu hiệu, "Hãy treo cổ Mike Pence!"

.

--- Cuộc điều tra của FBI về vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 đưa ra hơn 400 nghi can, theo con số do Bộ Tư Pháp phổ biến hôm Thứ Ba 26/1/2021. Steven D'Antuono, phụ tá Giám Đốc trụ sở FBI thủ đô D.C., nói rằng có hơn 150 hồ sơ hình sự đã trình lên tới giờ. Các tội truy tố là xâm nhập bất hợp pháp, trộm, gây hư hại tại sản chính quyền, tấn công cảnh sát.

.

Công Tố Trưởng của thủ đô là Michael Sherwin nói mục tiêu là nhận ra càng nhiều người đã vào tòa nhà Quốc Hội càng tốt, nói: "Nếu một tội hình sự vi phạm, là sẽ bị khởi tố, cho dù quý vị ở bên trong hay bên ngoài tòa nhà Quốc Hội."

.

Sherwin nói đang điều tra càng nhiều càng tốt, nhằm ngăn ngừa cội rễ bạo lực và không cho tương lai cực đoan trổi dậy. Công tố đang xem các cá nhân hay các nhóm liên hệ trong một nỗ lực có điều hợp, bởi vì nghi ngờ "có thể có điều hợp giữa các nhóm dân quân từ các tiểu bang khác nhau đã có kế hoạch tới thủ đô trước ngày 6/1/2021 d8ể chuẩn bị hành vi hình sự."

.

D'Antuono nói FBI nhận hơn 200,000 lời mật báo trong đó có hình và video. Điều tra viên đã thực hiện 500 cuộc khám xét các địa chỉ nghi ngờ để tìm ra các nghi can. FBI cũng treo giải thưởng $75,000 để giúp nhận diện ra kẻ gài 2 bom ống gần 2 bản doanh 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở thủ đô.

.

-- Đại Hội Đảng CSVN tại Hà Nội có gì hay? Đảng thú nhận là Đảng không giống ai. Báo VnExpress ghi lời Nguyễn Xuân Thắng (Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) nói: "Mô hình Việt Nam được đánh giá rất đặc biệt... cách làm của Việt Nam và chưa có tiền lệ... Các cơ quan chức năng cũng đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội."

.

Mô hình đấu tranh của CSVN có gì lạ? Hai điểm, theo lời Thắng: (1) đưa dư luận viên tràn ngập "mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng." và (2) "sử dụng giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng... bước vào Đại hội XIII, khoảng 80-85 % các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ." Bởi vậy, khi bạn gặp trên mạng xã hội cách viết lạ thì nên nghi ngờ.

.

--- Bạn ở Sài Gòn, nên học bơi.... Báo Thanh Niên cho biết theo UBND TPSG phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 thì dự kiến sẽ có hiện tượng 1/4 diện tích TP.SG sẽ chìm trong nước...

.

Dự báo tình hình ngập trong giai đoạn tới, Đề án nêu rõ: TP.SG là "một trong 10 thành phố có nguy cơ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu cao nhất thế giới. Theo dự báo khi biến đổi khí hậu diễn ra, diện tích bị ngập của thành phố đến cuối thế kỷ 21 lần lượt là 128 km, 204 km và 473 km tương ứng với các kịch bản nước biển dâng 65 cm, 75 cm và 100 cm. Điều này có nghĩa khoảng 1/4 diện tích của TP sẽ chìm trong nước khi nước biển dâng tới mốc 100 cm."

.

--- Một thẩm phán liên bang tại Texas đã tạm thời ngăn chận sắc lệnh về di trú của Tổng Thống Biden theo đơn kiện của Ken Paxton, Bộ Trưởng Tư Pháp Texas. Sắc lệnh Biden yêu cầu tạm ngưng trục xuất di dân bất hợp pháp. Thẩm phán Drew Tipton dẫn ra điều khoản Bộ Nội An Liên Bang cần phải tham khảo cấp tiểu bang nếu đổi chính sách.

.

Như vậy, sắc lệnh của Biden sẽ bị ngăn chận ít nhất 14 ngày trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ trong khi chờ Thẩm Phán này xét lại. Nghĩa là, trong 14 ngày, tất cả các tiểu bang có quyền trục xuất di dân bất hợp pháp.

.

--- Một máy laptop trộm từ văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 đã biến vào hư vô: luật sư A.J. Kramer của nghi can Riley June Williams nói hôm Thứ Ba rằng không tìm ra máy laptop này trong nhà hay trong xe cô thiếu nữ bị tố cáo trộm máy laptop này.

.

Công tố Mona Sedky nói trong buổi điều trần rằng có một số chi tiết cuộc điều tra chưa tiện nói ra trước tòa vì cuộc điều tra đang diễn tiến phức tạp, theo báo Philadelphia Inquirer.

.

Trước đó, cô Williams, 22 tuổi, sau khi trộm máy laptop về đã nói với một số bạn thân rằng cô sẽ đem máy này bán cho tình báo Nga. Văn phòng bà Pelosi nói máy laptop chỉ để chiếu các bài viết cho hội thảo, không có hồ sơ mật nào.

.

.