Hôm nay Hạ Viện trình hồ sơ luận tội Trump lên Thượng Viện. FBI báo động: cực đoan da trắng hăm dọa ám sát, tấn công các Thượng nghị sĩ có lập trường luận tội Trump. Sợ Trump kích động bạo loạn, 7,000 Vệ Binh vẫn trú đóng trong các hành lang tòa nhà Quốc Hội cho tới giữa tháng 3/2021. Quốc Hội: sẽ sửa luật để trục xuất da trắng thượng tôn ra khỏi quân đội. 1/3 lính Mỹ từng chứng kiến chủ nghĩa da trắng thượng tôn, kỳ thị. Dominion kiện Giuliani, đòi bồi thường 1.3 tỷ đô vì vu khống về máy bầu phiếu của công ty này. Kinh tế TQ nhận 163 tỷ đô đầu tư trực tiếp năm 2020, nhất thế giới, qua mặt Mỹ. 69% dân Mỹ OK cách Biden đối phó đại dịch. CDC thú nhận thiếu thông tin về lượng thuốc vaccine chống dịch. Thuốc chủng Moderna chống COVID-19 chống cả các biến chủng mới tại Anh và Nam Phi. Oxfam: nghèo thế giới tăng gấp đôi vì dịch, tới 500 triệu dân nghèo; giàu tăng tài sản hơn 1 ngàn tỷ đô. Biden ký sắc lệnh thúc đẩy các cơ quan liên bang mua hàng sản xuất tại Mỹ. Trump bỏ ý lập đảng riêng, nhưng sẽ bứng ghế những dân cử Cộng Hòa dám luận tội Trump. Nhóm 10 người giàu nhất thế giới tăng tài sản thêm 540 tỷ đôla trong 9 tháng đại dịch, đủ để chích ngừa 3 lần COVID cho toàn thể nhân loại. Sarah Huckabee Sanders, cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Trump, sẽ tranh cử chức Thống Đốc Arkansas. Cán cân thương mại VN-TQ thâm hụt 35,3 tỷ USD năm 2020.

WASHINGTON (VB - 25/1/2021) --- Hãy hình dung rằng những người có lập trường cực đoan, tân phát xít và da trắng thượng tôn chui vào quân đội rồi sẽ tới lúc lên tới cấp rất cao... Các vị dân cử đang suy tính soạn luật để không cho những người có lập trường cực đoan ảnh hưởng tới quân đội.

Sau trận tấn công ngày 6/1/2021 vào tòa nhà Quốc Hội, và sau bản báo cáo cho biết gần 1/5 những người bị truy tố liên hệ trận bạo loạn có một quá khứ quân sự, Quốc Hội dự định đưa thêm điều khoản vào luật quốc phòng National Defense Authorization Act (NDAA) năm nay để ngăn cản những người da trắng thượng tôn ảnh hưởng trong Bộ Quốc Phòng và các cơ quan liên bang.

Dân Biểu Anthony Brown (Dân Chủ-Md.) đưa ra bản văn cho báo The Hill cho biết trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội là cuộc nổi loạn từ các nhóm da trắng thượng đẳng, họ tuyển người trong giới cựu chiến binh và quân đội, và do vậy chính phủ phải nhổ tận gốc rễ, bảo đảm các chiến binh không bị cực đoan hóa và bảo đảm là tất cả người dân Mỹ cảm thấy an toàn trong khi phục vụ Hoa Kỳ.

Trong 140 người bị truy tố trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021, có ít nhất 27 người là đã hoặc đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Một viên chức Bộ Quốc Phòng nói với báo The Hill rằng trong 143 cuộc điều tra Ngũ Giác Đài nhận được từ FBI năm ngoái về các chiến binh và cựu chiến binh, có 68 người là cực đoan gây lo ngại.

--- Một khảo sát năm 2019 thực hiện do báo Military Times và đại học Syracuse University cho biết khoảng 1/3 chiến binh đương nhiệm nói rằng "bản thân họ chứng kiến các trường hợp chủ nghĩa quốc gia da trắng hay là chủ nghĩa kỳ thị khởi lên từ ý thức hệ trong quân ngũ trong các tháng gần đây." Bộ Quốc Phòng cho biết bâyg iờ cũng đang duyệt lại các chính sách đối phó với hoạt động cực đoan trong quân đội.

--- Trung Quốc là quốc gia nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nhiều nhất trong năm 2020, trong khi đại dịch COVID-19 tàn phá toàn cầu: kinh tế TQ nhận được 163 tỷ đôla vào đầu tư trong năm 2020. Trong khi Hoa Kỳ chỉ nhận được 134 tỷ đôla tiền FDI, theo thống kê của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương Mại và Phát Triển (UNCTAD).

Trong năm 2019, Hoa Kỳ nhận được 251 tỷ đôla tiền FDI, và TQ nhận được 140 tỷ đôla. Tổng sản lượng quốc dân GDP của TQ tăng 2.3% trong năm 2020, và như thế TQ là nước lớn duy nhất tránh được kinh tế co cụm.

--- Điểm của Tổng Thống Biden tăng vọt. Cuộc thăm dò ABC News/Ipsos cho biết 69% người trả lời nói rằng họ chấp nhận cách Biden đối phó đại dịch trong vài ngày đầu nhậm chức Tổng Thống, trái nghịch với điểm xuống dốc của Trump đối phó đại dịch COVID-19. Trong số ngườic hấp nhận cách Biden chống dịch, có 40% là Cộng Hòa, 97% là Dân Chủ, 70% là độc lập.

Cụ thể, chính phủ được điểm 81% chấp thuận vì một sắc lệnh ký vào ngày Đăng Quang buộc mang khẩu trang và giãn cách xã hội trong các tòa nhà liên bang và trên đất liên bang. Về điểm chuyển giao quyền lực, Biden được 67% điểm.

Cuộc khảo sát ABC News/Ipsos thực hiện với 504 người thành niên, từ ngày 22/1 tới 23/1/2021, hai hay ba ngày sau Lễ Đăng Quang.

--- Rochelle Walensky, Giám Đốc Sở Phòng Chống Dịch CDC, nói với đài Fox News rằng chính phủ liên bang không có dữ kiện về số lượng chính xác các liều thuốc chích ngừa siêu vi đã tiến hành. Bình luận này đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang bị chỉ trích về thiếu thông tin về lương thuốc vaccine.

Bản thân bà Walensky cũng, do vậy, nhìn nhận là không có thể thông báo cho các thống đốc và các viên chức y tế cấp tiểu bang về số lượng liều thuốc chìch ngừa hàng tuần họ có thể nhận được từ liên bang để họ có thể sắp xếp bao nhiêu trung tâm chích ngừa cần thiết lập và sắp xếp lịch trình cho dân chúng làm hẹn chích ngừa.

--- Bản nghiên cứu của Oxfam về ảnh hưởng thu nhập trong thời đại dịch cho thấy trong thời đại dịch bất bình đẳng thu nhập tăng thêm, trong khi nhóm người giàu nhất đã kiếm lại được những mất mát của họ trong thời gian 9 tháng đại dịch, và số người nghèo thế giới tăng gấp đôi để tới 500 triệu người nghèo.

Oxfam nói những người giàu nhất Hoa Kỳ nhìn thấy tài sản của họ tăng thêm hơn 1 ngàn tỷ đôla, nhờ thị trường chứng khoán tăng và nhờ sự hồi phục hình chữ K đã làm lợi cho người giàu trong khi người nghèo bị mất lương, mất việc và mất cơ hội tương lai.

Bản khảo sát Oxfam khảo sát kinh tế gia tại 79 quốc gia cho thấy quốc gia của họ sẽ kinh nghiệm một "mức tăng" cho tới "mức tăng lớn" sự bất bình đẳng thu nhập vì đại dịch. Đại dịch cũng làm lộ bất bình đẳng đối với phụ nữ và người da màu, phải chịu tỷ lệ thất nghiệp nhiều hơn trong thời đại dịch. Họ nhiều phần làm việc trong các ngành dễ bị lây COVID-19, như việc làm trong y tế và tiệm ăn.

--- Mười nhà tỷ phú --- nhóm 10 người giàu nhất thế giới --- trong năm 2020 đã kiếm lợi tức đủ để chích ngừa dịch COVID-19 cho tất cả mọi người trên thế giới, và lợit ức đó gấp 3 lần y phí đó. Báo New York Post ghi rằng 10 người giàu nhất đã tăng tài sản thêm 540 tỷ đôla từ ngày 18/3/2020 (thời điểm dịch khởi phát toàn cầu) cho tới ngày 31/12/2020.

Trong khi đó, thuốc chích ngừa COVID-19 chỉ tốn 141.2 tỷ đôla để sản xuất, phân phối và chích ngừa cho toàn thể nhân loại địa cầu. Lợi tức 10 người giàu nhất đó gấp 3 lần y phí cho thuốc chủng ngừa.

--- Sau khi hăm dọa sẽ thành lập Đảng Người Yêu Nước (Patriot Party), cựu Tổng Thống Trump được thuyết phục để rời bỏ ý nghĩ này, theo tin báo New York Times được phóng viên Maggie Haberman phóng tweet thông báo. Phóng viên Haberman nói rằng sau khi nhiều lãnh đạo Cộng Hòa thuyết phục, Trump đã rời bỏ ý nghĩ thành lập đảng mới.

Haberman cũng viết rằng ý định thành lập một đảng khác chỉ là mưu kế do Trump tung ra để thuyết phục các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bênh vực Trump khi Thượng Viện tranh luận về chuyện luận tội Trump trong tháng 2/2021. Haberman cũng viết rằng không thể nào cùng lúc thành lập đảng mới song song với hăm dọa ưa người ra tranh cử sơ bộ để nhắm bứng ghế các dân cử Cộng Hòa vào năm 2022.

--- Trong khi đó, các luật sư biện hộ cho những người gây bạo loạn ngày 6/1/2021 đưa ra lý luận rằng thân chủ của họ là người yêu nước, do vậy khi Tổng Thống Mỹ kêu gọi thì họ về tham dự biểu tình để bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ.

Báo New York Times ghi lời một lính cứu hỏa hồi hưu bị truy tố tội tấn công một cảnh sát khu nhà Quốc Hội đã khai rằng anh này về thủ đô là theo chỉ thị của TT Trump. Hồ sơ tòa cũng ghi lời một người đàn ông từ Virginia khai với FBI rằng anh này và các anh/em họ đã tấn công tòa nhà Quốc Hội chỉ vì TT Trump nói rằng hãy về chiếm lại Pennsylvania Avenue. Người thầy pháp QAnon Shaman, còn có tên khác là Jacob Chansley, đã cảm thấy "bị lừa gạt" vì Trump. Theo luật sư của anh này là Al Watkins, chính TT Trump" là trách nhiệm lớn nhất.

--- Báo VietnamBiz ghi rằng thương mại Việt Nam và Trung Quốc trong năm /2020: Nhập siêu hơn 35 tỷ USD. Trong năm 2020, tổng kim ngạch hai chiều VN-TQ đạt 133,1 tỷ USD. Xuất khẩu VN qua TQ trên 48,9 tỷ USD và nhập khẩu 84,2 tỷ USD. Cán cân thương mại thâm hụt 35,3 tỷ USD.

Tính riêng tháng 12/2020, VN xuất khẩu 5,7 tỷ USD hàng sang TQ; đồng thời nhập khẩu 9,6 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trưởng đáng kể so với tháng 11 là: giày dép các loại tăng 3725%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 181%; xăng dầu các loại tăng 174%; dầu thô tăng 120%; sản phẩm gốm, sứ tăng 107%... Sản phẩm từ chất dẻo là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, tăng 7458% so với tháng trước đó.

--- Thuốc chủng ngừa của dược phòng Moderna Inc. chống COVID-19 có khả năng chống cả các biến chủng mới tại Anh và Nam Phi, theo công ty này cho biết hôm Thứ Hai. Kết quả loan báo đưa ra cùng bản nghiênc ứu chung với viện dịch tễ và bệnh lây nhiễm Hoa Kỳ -- United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) -- Moderna nói hiệu lực không suy giảm đối với biến chủng mới đang xuất hiện ở 2 nước kia. Trước khi thị trường mở cửa, cổ phiếu Moderna tăng 5.71% để tới $137.05. Moderna là một trong 2 loại thuốc chủng ngừa đang chích cho người dân Hoa Kỳ.

--- Công ty Dominion Voting Systems Corp. đã nộp đơn kiện luật sư Rudy Giuliani -- người giúp cựu Tổng Thống Trump đưa hàng chục đơn kiện về "gian lận bầu cử" tại nhiều tiểu bang chiến trường. Dominion đòi luật sư Giuliani bồi thường hơn 1.3 tỷ đôla tiền thiệt hại vì các lời vu khống và bịa đặt của Trump và Giuliani đã làm thiệt hại công ty sản xuất máy bầu phiếu này.

Dominion có máy bầu phiếu sử dụng ở nhiều tiểu bang để đếm phiếu, nói rằng các lời vu khống rằng máy Dominion đã được gài gian lận để dìm phiếu bầu của Trump, và rồi chuyển một số phiếu bầu cho Trump sang phiếu bầu cho Joe Biden là hoàn toàn sai trái. Dominion nói một số viên chức Dominion sau khi bị ban vận động của Trump vu khống đã bị nhiều người hăm dọa giết, nên phải bỏ trốn ra khỏi nhà trong những tuần lễ căng thẳng.

--- TT Joe Biden sẽ ký một sắc lệnh hôm Thứ Hai nhằm thúc đẩy chương trình mua hàng sản xuất tại Mỹ, mục đích buộc các cơ quan liên bang mua hàng nội hóa và dịch vụ trong nước. Sắc lệnh sẽ bít sơ hở trong chương trình mua hàng Hoa Kỳ, thêm một chức vụ trong Phòng Ngân Sách để quản trị chuyên về việc mua hàng Hoa Kỳ.

Chính phủ liên bang xài 600 tỷ đôla/năm về hợp đồng mua hàng và dịch vụ, trong đó cho mua hàng từ cả các công ty ngoại quốc. Sắc lệnh mới sẽ định nghĩa về tỷ lệ sản xuất tại Mỹ cho các món hàng do liên bang mua, và sẽ giảm số lượng đặc miễn do các hàng bị xem là chỉ có từ hãng ngoại sản xuất.

--- Cô Sarah Huckabee Sanders tái xuất giang hồ... Sanders, 38 tuổi, cựu Trưởng Phòng Báo Chí của TT Trump, hôm Thứ Hai loan báo sẽ ra tranh cử chức Thống Đốc Arkansas, nơi thân phục ô là Mike Huckabee từng là Thống Đốc. Cô nói lý do tranh cử là để chống lại phe "cực tả" đang chiếm ưu thế ở thủ đô.

Chuyện này không ngạc nhiên, vì Trump đã từng ca ngợi cô Sanders sẽ là một thống đốc tuyệt vời sau khi Thống Đốc Asa Hutchinson mãn nhiệm và quá hạn để tái ứng cử. Đối thủ lớn của cô sẽ là 2 ứng viên Cộng Hòa: Phó Thống Đốc Tim Griffin và Bộ Trưởng Tư Pháp Leslie Rutledge.

--- Hạ Viện Hoa Kỳ vào đêm Thứ Hai 25/1/2021 sẽ trình hồ sơ luận tội Trump lên Thượng Viện. Trump sẽ bị xét xử từ trong tháng 2/2021 tại Thượng Viện về tội kích động bạo loạn. Nếu Thượng Viện kết tội, sẽ bỏ phiếu thêm về vấn đề: cấm Trump giữ các chức vụ công quyền tương lai.

FBI cho biết đang có nhiều cuộc thảo luận trong các nhóm cực hữu, và một số lời hăm dọa sẽ ám sát hay tấn công vào các Thượng nghị sĩ chủ trương luận tội Trump. Trong các âm mưu, FBI nói tấn công sẽ không nhất thiết xảy ra tại thủ đô, mà cũng sẽ nhắm tấn công trên đường đi của các dân cử. Hiện thời đang có 7,000 Vệ Binh đang trú đóng trong các hành lang tòa nhà Quốc Hội để ngừa bạo loạn như ngày 6/1/2021. Các chiến binh sẽ đóng quân nơi đây cho tới giữa tháng 3/2021.

