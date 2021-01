Nghi lễ tôn giáo sáng sớm Thứ Tư 20/1/2021, do nhà thờ Công giáo St Matthew’s ở thủ đô thực hiện cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden và lãnh đạo lưỡng viện. Vài giờ sau, là Lễ Đăng Quang ở khu Capitol Hill.

.

Hôm nay Lễ Đăng Quang Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Trung Tướng Lâm Quang Thi từ trần. Trump muốn lập đảng mới có tên 'Patriot Party' (Đảng Người Yêu Nước). Sau ngày 6/1/2021, rủ nhau bỏ Đảng Cộng Hòa ào ạt ở Florida và nhiều nơi. Tổng Thống Đức Steinmeier: vui mừng vô cùng khi Trump rời Bạch Ốc. Trump ân xá 143 người. FBI bắt 1 lính Mỹ dự tính nổ bom New York. 12 lính Mỹ chuyển ra khỏi Lễ Đăng Quang vì bị nghi ngờ. Tân Ngoại Trưởng: TQ đang "diệt chủng" ở Tân Cương. Cậu Donald Trump Jr. mặc áo in huy hiệu nhóm cực hữu "Three Percenters" đang bị FBI điều tra. Trump diễn văn từ biệt, hăm dọa những người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Mitch McConnell tố Trump đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Schumer, Lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện, đòi luận tội Trump kích động bạo loạn, cấm Trump giữ chức công quyền tương lai. Các lãnh đạo Cộng Hòa: bận đi nhà thờ với Joe Biden, sẽ không tới từ biệt Trump. Cô Tiffany Trump loan báo đính hôn với doanh nhân Michael Boulos. Ngoại Trưởng Mike Pompeo: chủ nghĩa đa văn hóa không phải là Mỹ. Phó Tổng Thống Pence phóng hình gia đình lên Twitter, cảm ơn toàn dân, không nhắc tên Trump.

.

WASHINGTON (VB - 20/1/2021) --- Hôm nay Thứ Tư 20/1/2021 là Lễ Đăng Quang Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Bài diễn văn của Biden sẽ có chủ đề đoàn kết lòng dân, được Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những đồng minh thân cận của Biden, nói bài diễn văn đăng quang của Biden sẽ là "bài diễn văn đăng quang quan trọng nhất kể từ Lincoln."

.

Tham dự sẽ là hầu hết các dân cử lưỡng viện và Tòa án Tối Cao, cũng như vài cựu Tổng Thống, trong đó dự kiến có Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton và các cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton. Cựu Tổng Thống Jimmy Carter, 96 tuổi, và cựu Đệ nhất Phu nhân Rosalynn Carter vắng mặt nhưng đã gửi lời chúc lành. Vắng mặt sẽ là Trump, Tổng Thống đầu tiên không tham dự Lễ Đăng Quang Tổng thống kế nhiệm kể từ Andrew Johnson năm 1869. Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ tham dự. Độc giả có thể xem truyền hình trực tiếp Lễ Đăng Quang trên TV, và YouTube.

.

--- Cựu Trung Tướng quân lực VNCH Lâm Quang Thi đã qua đời trong giấc ngủ bình yên tại Fremont, California, vào ngày 19/1/2021, hưởng thọ 88 tuổi, sau 14 ngày chống chọi với Bệnh virus corona 2019. Tin này do nhà văn Andrew Lâm, con trai Tướng Lâm Quang Thi, loan báo trên Facebook.

.

Tướng Lâm Quang Thi sinh ngày 7/5/1932 tại Bạc Liêu. Ông xuất thân từ trường Võ bị Liên quân Đà Lạt do Quốc gia Việt Nam mở ra ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam. Chuyên môn Quân sự của ông là Pháo binh. Ông đã phục vụ ở Binh chủng này từ khi còn là Thiếu úy cho đến khi lên đến Trung tá suốt 12 năm liền (1951-1963). Sau ông được chuyển sang Tư lệnh các Sư đoàn Bộ binh, rồi Chỉ huy trưởng các cơ sở đào tạo nhân sự cho Quân đội. Sau cùng là Phó Tư lệnh của Quân đoàn I & Quân khu I. Ông cũng được mệnh danh là một vị "Tướng Pháo binh".

.

Ngày 29/3/1975, Tướng Lâm Quang Thi di tản khỏi Đà Nẵng về Sài Gòn. Đêm ngày 29/4/1975 tại bến Bạch Đằng, cùng với gia đình di tản ra khơi trên Soái hạm HQ-1. Sau đó, gia đình sang định cư ở Hoa Kỳ, lúc đầu ở Thành phố Milpitas California, sau chuyển sang sống tại Thành phố Fremont, cũng thuộc Tiểu bang California. Tướng Lâm Quang Thi đi học lại tại Hoa Kỳ, hoàn tất học vị Cao học Quản trị kinh doanh (Master Degree of Business Administration) tại Viện Đại học Golden Gate University, San Francisco. Ông cũng viết và ấn hành 3 tác phẩm Anh văn, trong đó có cuốn "Autopsy-The Death of South Vietnam" (Khám nghiệm cái chết của miền Nam Việt Nam). Đọc thêm về Tướng Lâm Quang Thi ở đây:

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi

.

--- Tổng Thống Donald Trump nói hôm Thứ Tư 20/1/2021 trong bài nói chuyện cuối cùng tại căn cứ không quân Joint Base Andrews sau khi rời Bạch Ốc và trước khi bay sang Florida, đã nói rằng "Chúng tôi sẽ trở lại trong một vài hình thức" --- ám chỉ ông sẽ còn là người của công chúng sau khi rời Bạch Ốc. Sáng Thứ Tư, Trump cũng để lại một lá thư tại Bạch Ốc đề gửi Joe Biden.

.

Trước đó, báo Wall Street Journal hôm Thứ Ba 19/1/2021 ghi rằng Donald Trump đã nói chuyện với một số cố vấn về khả thể thành lập đảng chính trị riêng cho gia tộc Trump để tranh phiếu với Cộng Hòa từ các nhóm cực hữu.

.

Trump và các cố vấn đã nói chuyện nhiều buổi trong tuần qua, và Trump nói là muốn đặt tên đảng mới là 'Patriot Party' (Đảng Người Yêu Nước). Trump gần đây đã xích mích với nhiều lãnh đạo Cộng Hòa, kể cả với Lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa, Ky.), người hôm Thứ ba nói rằng Trump là người xách động cuộc tấn công bạo loạn vào tòa nhà Quốc hội ngày 6/1/2021.

.

--- Theo báo Tampa Bay Times, kể từ ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, một con số nhiều lạ thường các đảng viên Cộng Hòa ở 3 quận lớn nhất vùng Tampa Bay, Florida, đã đổi đảng, hầu hết là ghi "không đảng phái" và một số chuyển sang Đảng Dân Chủ. Một số bản tin tương tự cho biết có hiện tượng trên tại nhiều nơi khác ở Florida và các tiểu bang khác, vì nhiều cử tri nổi giận quy trách nhiệm bạo loạn cho TT Trump và người ủng hộ Trump.

.

Tuy nhiên, một quan chức Cộng Hòa ở quận Hillsborough County nói rằng cũng có một số người bỏ Đảng Cộng Hòa vì cho rằng viên chức Cộng Hòa địa phương không đủ cuồng nhiệt ủng hộ Trump. Thống kê ở 3 quận Hillsborough, Pasco và Pinellas cho thấy: 2,025 cử tri Cộng Hòa ở 3 quận này đã rời bỏ Cộng Hòa trong thời gian từ ngày 6/1/2021 cho tới hết ngày Thứ Năm 14/1/2021.

.

Cùng thời gian đó, có một con số này ít hơn rất nhiều: 306 cử tri Dân Chủ chuyển sang đảng khác hoặc không đảng. Trong số cử tri Cộng Hòa bỏ đảng: 1,171 cử tri chọn "không đảng" trong khi 298 trở thành Dân Chủ và phần còn lại là vào các đảng nhỏ, hầu hết là Đảng Independent Party, một số ghi nhầm là tình trạng “independent” (độc lập).

.

--- Một chiến binh Hoa Kỳ đã bị bắt hôm Thứ Ba sau khi lộ âm mưu kết hợp với một người khác mà anh này nghĩ là thành viên trong nhóm khủng bố ISIS để sẽ tấn công một kiến trúc quan trọng ở New York City và các lính Mỹ hải ngoại, theo hồ sơ công tố.

.

Cole James Bridges, đóng quân ở trại Fort Stewart, bị truy tố tội hỗ trợ cho quân ISIS và âm mưu sát hại chiến binh Mỹ. Anh này nguyên quán Ohio nói với một thám tử chìm FBI khi anh này âm mưu tấn công và tượng đài và bảo tàng "9/11 Memorial and Museum" -- và kế hoạch cố vấn cho ISIS phục kích các chiến binh Mỹ ở hải ngoại.

.

--- Đã có 12 lính Vệ Binh Quốc gia bị đưa ra khỏi các đơn vị thực hiện Lễ Đăng Quang, trong đó có 2 chiến binh đã có bình luận trên mạng 'không thích hợp, theo lời phát ngôn nhân Pentagon cho báo chí biết. Phát ngôn nhân Jonathan Hoffman một người đã bị đưa ra khỏi đơn vị giúp lễ đăng quang sau khi các chiến binh trong đơn vị anh này thấy có bình luận anh này trên mạng "gây chú ý." Một chiến binh khác bị đưa ra đơn vị khác sau khi có lời mật báo vô danh.

.

FBI đã duyệt lai lịch và quá khứ xem có chiến binh nào trong quá khứ hay bây giờ có liên hệ tới các nhóm cực hữu, da trắng thượng tôn, quá khứ bạo động... đối chiếu hồ sơ tòa với tiểu sử 25,000 chiến binh đang giúp cho Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden để sẽ không xảy ra bạo loạn hay phá hoại. Nhóm 10 chiến binh bị đưa ra khỏi các đơn vị lễ này vì "nhiều lý do khác nhau," theo lời Jonathan Hoffman.

.

--- Antony Blinken, người được Joe Biden đề cử làm Ngoại Trưởng, nói hôm Thứ ba rằng ông đồng ý với lời bình luận của Ngoại Trưởng đương nhiệm Mike Pompeo rằng Trung Quốc đã có hành động "diệt chủng" chống lại cộng đồng thiểu số Hồi Giáo tại TQ. Blinken nói lời đồng ý trong buổi điều trần xác nhận đề cử ở Thượng Viện, và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham nói rằng ông hài lòng khi nghe Blinken nói như thế.

.

Trước đó trong ngày, Pompeo nói rằng ông đã xem xét kỹ lưỡng các dữ kiện có thể có đã cho thấy rằng trấn áp tàn bạo và diệt chủng tại tỉnh Tân Cương là thực hiện theo chỉ thị và kiểm soát của Đảng CSTQ. Pompeo đã so sánh tội ác của TQ với người Hồi Giáo y hệt tội ác chống nhân loại được tòa án Nuremberg xét xử sau Thế Chiến 2.

.

--- Tổng Thống mãn nhiệm Donald Trump hôm Thứ ba đã đọc bài diễn văn từ biệt, nói rằng chính phủ Trump đã thực hiện mục tiêu và "nhiều hơn" nữa. Trump nói nghị trình của Trump không phải tả hay hữu, không phải Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà là "tốt cho đất nước Hoa Kỳ." Trump lên án cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, lên án bạo lực chính trị và khẳng định rằng các hành vi đó "không thể được dung thứ".

.

--- Thượng Viện hôm Thứ Ba 19/1/2021 đã khởi đầu khóa họp 117, cũng là một ngày trước Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, bận rộn với việc phỏng vấn các nhân sự đề cử cho chính phủ mới của Joe Biden.

.

Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Mitch McConnell đứng giữa sàn Thượng viện mở đầu khóa họp. Lãnh tụ Cộng Hòa này khẳng định về cuộc tổng tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6/1/2021 là: "Đám đông côn đồ đó đã tin vào những lời nói dối mớm cho họ. Họ bị Tổng Thống [Trump] và nhiều viên chức quyền lực khác kích động. Và người ta đã tìm cách sử dụng lòng sợ hãi và bạo lực để chận lại một thủ tục cụ thể của ngành lập pháp mà họ không ưa thích."

.

Tuần trước, Trump trở thành Tổng Thống đầu tiên bị luận tội 2 lần trong lịch sử bởi Hạ Viện, và lần này là tội "kích động gây bạo loạn." Trong khi đa số các dân cử Cộng Hòa từ chối ủng hộ luận tội, nhưng lãnh tụ của họ là DB Cộng Hòa Kevin McCarthy, lãnh tụ thiểu số Hạ Viện, đã tuyên bố rằng Tổng thống Trump "có trách nhiệm" trong vụ tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện và sẽ trở thành Lãnh Đạo Đa số Thượng Viện tương lai, nói hôm Thứ Ba rằng Thượng viện phải buộc Trump "chịu trách nhiệm vì những truy tố nghiêm trọng nhất đối với một tổng thống: kích động nổi loạn chống Hoa Kỳ. Tội nghiêm trọng nhất này phải bị luận tội, kết tội và cấm không cho giữ các chức công quyền tương lai." Như thế nghĩa là, khi Thượng Viện nhân hồ sơ luận tội Trump từ Hạ Viện, nếu kết tội Trump xong là sẽ bỏ phiếu để cấm Trump giữ chức công quyền tương lai.

.

--- Các lãnh đạo Cộng Hòa sẽ không tới từ biệt Tổng Thống Trump trong buổi lễ ở căn cứ không quân Joint Air Force Base Andrews sáng Thứ Tư 20/1/2021, nhưng sẽ dự thánh lễ nhà thờ Công Giáo cùng với Tân Tổng Thống Joe Biden ở thủ đô.

.

Lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell và Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy sẽ cùng đi nhà thờ với Joe Biden, theo báo Axios. Hình ảnh này cũng là biểu tượng cho thấy Cộng Hòa đang tìm cách đẩy Trump vào một quá khứ đã làm phân cực và rạn vỡ Cộng Hòa. Phó Tổng Thống Mike Pence cũng không dự lễ từ biệt Trump, nhưng sẽ không đi nhà thờ với Joe Biden.

.

Nghi lễ tôn giáo này sẽ do nhà thờ Công giáo St Matthew’s thực hiện cho Joe Biden và các lãnh đạo lưỡng viện, chỉ cách Bạch Ốc 10 đoạn phố tại thủ đô. Dự kiến lễ bắt đầu lúc 8.45am. Vài giờ đồng hồ sau, Joe Biden sẽ dự Lễ Đăng Quang, tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ tại các bậc thềm của tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm Thứ Ba, một ngày trước khi chính phủ Trump mãn nhiệm, để lại một lời tuyên bố đáng suy nghĩ cho người da màu: "Wokeism, multiculturalism, all the -isms—they’re not who America is" (Chủ nghĩa thức tỉnh về bất công trong xã hội về kỳ thị sắc tộc, chủ nghĩa đa văn hóa, tất cả các thứ chủ nghĩa --- chúng không phải là Hoa Kỳ). Chữ "wokeism" là chữ mới gần đây, có nghĩa là "alert to injustice in society, especially racism".

.

Pompeo nói thêm rằng: "Các chủ nghĩa đó bóp méo sự thành lập vinh quang của đất nước Hoa Kỳ và bóp méo cái mà đất nước này hiện thân. Các kẻ thù của chúng ta đã đưa ra các chia rẽ này bởi vì họ biết là chúng sẽ làm cho chúng ta suy yếu hơn."

.

Báo New York Times viết rằng nhận định về "chủ nghĩa đa văn hóa" (multiculturalism) đã làm các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nổi giận, vì những người này nói rằng nói như Pompeo là bác bỏ khái niệm Hoa Kỳ là một nồi tan chảy. Thêm nữa, nhiều người chỉ ra rằngc hính phủ Trump có quá nhiều đàn ông da trắng. Và rồi kể từ Thứ Tư 20/1/2021, Hoa Kỳ sẽ có một Phó Tổng Thống là phụ nữ, da đen. Lewis Lukens, cựu phó đại sứ Mỹ ở London, nói: "Ổng nói, mà không chịu ngó quanh trong phòng."

.

--- Trong một cơ hội cuối cùng để làm một kỷ niệm ở Bạch Ốc, cô Tiffany Trump loan báo cô đính hôn với Michael Boulos, một doanh nhân sinh ở Lebanon và trưởng thành ở Nigeria. Cô loan tin này hôm Thứ Ba trên mạng Instagram, cùng với hình hai người tại Bạch Ốc, với chiến nhẫn đính hôn thấy rõ. Cô nói rằng ngày cuối gia đình Trump ở Bạch Ốc, như thế cũng là kỷ niệm lớn vì là ngày công bố đính hôn với vị hôn phu Michael Boulos.

.

Tiffany Trump là đứa con duy nhất của Donald Trump và Martha Maples, vợ thứ 2 của Trump. Bà Maples cũng đăng lên mạng lời chúc mừng con gái. Cậu Boulos, 23 tuổi, xuất thân trong một gia đình thượng lưu làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh ở Nigeria. Cô Tiffany Trump, 27 tuổi, tốt nghiệp luật khoa ở Georgetown Law School tháng 5/2020.

Hình do Phó Tổng Thống Pence phóng lên.

.

--- Phó Tổng Thống Mike Pence đã phóng hình gia đình lên mạng Twitter chiều Thứ Ba để chuẩn bị từ biệt cương vị Phó Tổng Thống và cảm ơn toàn dân. Pence phóng nhiều hình của ông và gia đình trong văn phòng Phó Tổng Thống, nói rằng ông vinh dự phục vụ 4 năm qua, và "Thay mặt Đệ Nhị Phu Nhân Tuyệt vời của chúng tôi, với Karen Pence, và toàn thể gia đình chúng tôi, Cảm Ơn và xin Thượng Đế Ban Phước Lành cho Hoa Kỳ." Đặc biệt: không chữ nào nhắc tới Trump, cũng không thấy hình Trump.

Hình cậu Donald Trump Jr. với chiếc áo in biểu tượng dân quân "Three Percenters" - một tổ chức cực hữu đang bị FBI điều tra.

.

--- Cậu con trưởng của Tổng Thống Trump -- Donald Trump Jr. -- đã phóng hình cậu, vợ cậu và một con cá lên mạng Instagram năm 2019. Bây giờ nhiều người mới để ý rằng chiếc áo cậu đang mặc có hiệu kỳ biểu tượng của nhóm dân quân tự gọi là "Three Percenters." Người ta chú ý vì FBI đang điều tra nhóm Three Percenters vì liên hệ tới cuộc tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

.

Báo Forbes ghi rằng tổ chức Three Percenters ủng hộ Trump nồng nhiệt, ủng hộ quyền sử dụng súng, lấy tên từ một khái niệm nhầm lẫn rằng chỉ có 3% dân Mỹ tham chiến chống quân Anh trong thời Cách Mạng Hoa Kỳ -- và tổ chức này tự xem là "bảo vệ quyền dân Hoa kỳ chống lại độc tài chính quyền" và, theo Anti-Defamation League, thì nhóm này có hoạt động hình sự từ vi phạm luật về súng cho tới "âm mưu khủng bố và tấn công."

.

--- Không dằn lòng được, vui mừng quá đỗi: Tổng Thống Đức quốc Frank-Walter Steinmeier nói hôm Thứ Tư rằng ông thấy "nhẹ nhàng vô cùng" khi Tổng Thống Trump mãn nhiệm và Joe Biden sẽ đăng quang chức vụ Tổng Thống Hoa kỳ vào hôm nay. Steinmeier nói: "Tôi biết cảm xúc vui mừng này được chia sẻ bởi nhiều người tại Đức, và hôm nay là một ngày tốt cho dân chủ."

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An (Joanne Ou) nói lời cảm ơn chính phủ Joe Biden với chính sách về Đài Loan. (Hình của chính phủ Đài Loan)

.

--- Hôm Thứ Tư 20/1/2021, Bộ Ngoại Giao Đài Loan họp báo, gửi lời cảm ơn tân Ngoại Trưởng Hoa Kỳ về chính sách đối với Đài Loan. Bản tin RTI ghi rằng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Âu Giang An (Joanne Ou) nói lời cảm ơn về lập trường ủng hộ Đài Loan của chính phủ ông Biden, khi ông Antony Blinken, người được Biden đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, đã tham gia phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ để được phê chuẩn cho vị trí Ngoại trưởng, trong đó đã nhắc đến Luật Quan hệ Đài Loan (Taiwan Relations Act), ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế.

.

Bà Âu Giang An nói: “Bộ Ngoại giao chân thành cảm ơn người được đề cử chức vụ Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken vì đã công khai bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Đài Loan, trong tương lai, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với đội ngũ chính phủ ông Biden dựa trên nền tảng tốt đẹp sẵn có, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác thân thiện chặt chẽ giữa Đài Loan và Mỹ, cùng xúc tiến sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.”

.

Bộ Ngoại giao cho biết, khi trả lời câu hỏi trong phiên điều trần, ông Blinken đã bày tỏ, chính phủ ông Biden sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa về Luật Quan hệ Đài Loan, đồng thời hy vọng Đài Loan có được vai trò quan trọng hơn trong các tổ chức quốc tế, không những vậy, Quốc Hội Mỹ còn sẽ dựa trên Luật Đảm bảo Đài Loan để xem xét tiêu chuẩn qua lại với phía Đài Loan. Ngoài ra, ông Blinken cũng đề cập đến việc từng gặp mặt và trao đổi nhiều lần với Tổng thống Thái Anh Văn, khẳng định công tác phòng dịch của Đài Loan, và tán dương Đài Loan là tấm gương dân chủ, thể kinh tế lớn mạnh và có vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghệ.

.

--- Trong những giờ cuối trong Bạch Ốc, TT Trump đã ký giấy ân xá toàn bộ tổng cộng cho 73 người, và ân xá giảm án cho 70 người khác. Trong số người được ân xá có 2 người cựu phụ tá thân cận là Stephen Bannon và Elliott Broidy. Như thế, là ân xá 143 người.