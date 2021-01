Ấn Độ ngày 14/10/2021 sẽ lễ lớn: 1 triệu người rời Ấn Độ Giáo để quy y Phật Giáo. Global Firepower: Năm 2021, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng hạng thứ 24 trên 138 nước. FBI truy nã cô Riley June Williams vì trộm laptop của DB Pelosi và rao bán cho tình báo Nga. Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov: Mỹ không có tự do ngôn luận

Global Firepower: Năm 2021, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng hạng thứ 24 trên 138 nước.

WASHINGTON (VB - 18/1/2021) --- Khu vực tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã tạm thời phong tòa sau khi một đám cháy phựt lên từ một nơi tụ tập của người vô gia cư cách đó 1 dặm đường, làm khói bay lên mù mịt, gây quan ngại về an ninh, làm tạm ngưng buổi tập dợt lễ đăng quang trong khi hàng trăm người được mật vụ đưa đi di tản ra khỏi Phía Tây tòa nhà Quốc Hội.

Lính cứu hỏa thủ đô đã tới dập tắt hỏa hoạn. Sau cùng, lệnh khẩn cấp gỡ bỏ. Các viên chức an ninh nói đám cháy không phải là hiểm họa công chúng và được tin tưởng là không liên hệ gì tới lễ đăng quang ngày 20/1/2021 của Tổng Thống tân cử Joe Biden.

--- Frank Figliuzzi, cựu Phó giám đốc FBI về phản gián, nói rằng các mật vụ làm việc cho Tổng Thống Trump có lẽ không theo đúng thủ tục cận vệ, vì vào ngày bạo loạn 6/1/2021, các nguồn tin Bạch Ốc cho biết Trump đứng quan sát trận tấn công qua màn hình TV nhiều giờ đồng hồ, không hề đưa ra chỉ thị hay kêu gọi lính cứu nguy cho tới sau khi được các dân cử Cộng Hòa điện thoại tới thúc giục Trump kêu gọi người bạo lạon hãy rời tòa nhà Quốc Hội để về nhà.

Figliuzzi nói rằng quy định mật vụ là ngay khi có tấn công ở thủ đô, mật vụ phải lập tức áp giải Tổng Thống vào hầm kín để bảo vệ an ninh, chớ không bao giờ cho đứng trong Bạch Ốc thoải mái xem TV như thế. Tại sao mật vụ không đưa Trump vào nơi an toàn? Tại sao Trump và mật vụ biết rằng Trump sẽ không bị bọn bạo loạn tới gây sự?

--- Theo báo The Hindu hôm 18/1/2021, Đảng Cộng Hòa Ấn Độ cho biết sẽ tổ chức một lễ lớn nhằm vinh danh B.R. Ambedkar, một trong những người đã soạn ra Hiến Pháp Ấn Độ -- và trong lễ này, vào ngày 14/10/2021 sẽ có hàng trăm ngàn người rời bỏ Ấn Độ Giáo và các tôn giáo khác để chính thức quy y theo Phật Giáo.

Tuyên bố này đưa ra bởi lãnh tụ đảng này là M. Venkataswamy, nói trong bài diễn văn hôm Chủ Nhật 17/1/2021 tại quận Hassan trước một số viên chức giáo hội Phật Giáo Vishwa Buddha Dhamma Sangha. Ông Venkataswamy nói rằng Dr. Ambedkar đã vận động để đưa 50,000 người Ấn Độ quy y Phật giáo vào ngày 14/10/1956, và "Bây giờ để kỷ niệm 65 năm sự kiện đó, chúng ta sẽ tổ chức lễ quy y lớn ở thành phố Bengaluru vào ngày đó, với khoảng 10 lakh người (=1 triệu người, vì 1 lakh=100,000) quy y Phật Giáo." Ông nói thêm, đây sẽ không là sự kiện chính trị.

--- Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang suy nghĩ về quan hệ tương lai với Donald Trump sau khi Trump rời Bạch Ốc Thứ Tư này. Trong buổi hội nghị riêng cho tất cả các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) nói rằng mọi người nên bỏ phiếu theo lương tâm riêng, khi hồ sơ luận tội từ Hạ Viện đưa lên Thượng Viện xét.

Báo New York Times nói rằng TNS McConnell nói với các đồng viện rằng ông thấy việc luận tội như một cách để Đảng Cộng Hòa tách rời khỏi Trump, mặc dù sau đó McConnell thanh minh với báo chí rằng những gì ông nói chỉ là "giả thuyết" trên truyền thông. Khi bỏ phiếu ở Thượng Viện, muốn kết tội Trump sẽ cần ít nhất 17 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu đồng ý rằng Trump có tội kích động tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 làm chết ít nhất 5 người.

Sau khi bỏ phiếu thuận rằng Trump đã có tội, sẽ có cuộc bỏ phiếu lần thứ nhì trên Thượng Viện để ngăn cản Trump trong tương lai không cho tranh cử nữa. Bỏ phiếu hai lần đều chỉ cần đa số Thượng Viện, không cần tuyệt đối. Một số chiến lược gia Cộng Hòa lo ngại, nếu Thượng Viện Cộng Hòa cả 2 vòng đều nặng tay với Trump, nội bộ Cộng Hòa có thể sẽ không hòa giải được với những người ủng hộ Trump nồng nhiệt, vẫn tin sai lầm rằng cuộc bầu cử đã bị "trộm" mất.

--- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr cuối năm 2020 đã cảnh giác Tổng Thống Trump rằng nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020 sẽ thua thê thảm, và rằng nhóm luật sư của Trump đang bịa đặt, nói dối về cái gọi là "gian lận" bầu cử. Báo Axios viết rằng Barr đã tới gặp Trump trong Bạch Ốc và nói thẳng rằng không hề có chuyện "gian lận" phiếu bầu.

Barr nói với Trump, báo này viết: "Lý thuyết của Tổng Thống về cuộc bầu cử bị trộm cắp chỉ là thứ 'cứt bò'. Rồi Bộ Trưởng Tư Pháp đưa ra nói thẳng, cảnh cáo rằng nhóm luật sư của Trump đang cá cược vào tương lai tương lai Trump chỉ làm trò hề thôi." (nguyên văn: "The president's theories about a stolen election, Barr told Trump, were 'bullsh*t," the publication writes. "For good measure, the attorney general threw in a warning that the new legal team Trump was betting his future on was 'clownish.'")

Lúc đó, Trump yêu cầu Barr xem buổi điều trần về "chứng minh gian lận bầu cử" do luật sư Rudy Giuliani thực hiện. Barr sau đó nhận định rằng cả Giuliani và luật sư Sidney Powell đều chẳng nói ra nghĩa lý gì. Barr nói với Trump: "Tôi là một người quan sát pháp lý có nhiều thông tin, và tôi không thể -- mẹ kiếp nó -- nhìn ra cái gì gọi là lý thuyết nơi đây. Đó chỉ là bắn mây trên trời. Chuyện [bầu cử] xong rồi, hết rồi." (nguyên văn: ""I'm a pretty informed legal observer and I can't f*cking figure out what the theory is here," he said. "It's just scattershot. It's all over the hill and gone.") Thời gian ngắn sau, Barr từ chức Bộ Trưởng Tư Pháp.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm Thứ Hai rằng các sự kiện sau bạo loạn ở thủ đô Hoa Kỳ cho thấy các hãng kỹ thuật có luật riêng và "không bận tâm chút nào: về Hiến Pháp Mỹ. Ông nói chỉ vài người trong các công ty kỹ thuật từ chối quyền căn bản về tự do ngôn luận đã ghi trong Hiến Pháp Mỹ, và "chúng ta thấy rõ như thế ở Mỹ, và điều này, dĩ nhiên, gây ra quan ngại nghiêm túc."

Các công ty kỹ thuật Faceboook và Twitter đã cắt bỏ tài khoản của hơn 70,000 người cực đoan, kể cả tài khoản Trump, sau cuộc bạo loạn, vì cho là những người này, kể cả Trump, đã kích động bạo loạn. Thêm nữa, Apple và Google đã gỡ bỏ nhu liệu ứng dụng Parler, nơi Trump và nhiều người cực hữu vào, sau khi bị Twitter cắt bỏ, và rồi Amazon gỡ bỏ Parler ra khỏi kho dữ kiện lưu trữ.

Thực tế, Trump đã vi phạm nội quy của các trang web, khi viết đầy lời dối trá về kết quả bầu cử và xách động bạo lực, dẫn tới bạo loạn và chết người. Bi hài là: truyền thông trung thực của Nga bị Putin bịt miệng, truyền thông trung thực của Mỹ bịt miệng Trump. Ngạc nhiên là: Ngoại Trưởng Nga vẫn chưa đòi đưa Trump ra tòa hình sự? Thựcs ự, không ai bịt miệng TRump được hết, vì Trump vẫn còn trang nhà White House (https://www.whitehouse.gov/ ) và trang riêng https://www.donaldjtrump.com / và không ai bịt miệng Trump ở nơi này và nhiều nơi khác.

--- Nhưng đệ tử Trump lại ồn ào lần nữa, vui mừng vì mạng Parler -- nơi được nhiều người da trắng thượng tôn chọn làm hang ổ mới -- đã lên mạng trở lại từ chiều Chủ Nhật 17/1/2021, sau vài ngày bị đứt mạng. CNN loan tin này, nhưng không rõ là mạng nào thay Amazon để làm kho lưu trữ cho Parler.

John Matze, Tổng quản trị Parler, viết thông đệp ngắn có tên "Trở ngại kỹ thuật" trong đó ghi nhận: "Bây giờ như dường là đúng lúc để nhắc tất cả các bạn -- những người yêu thương và cả những người căm ghét mạng này - vì sao chúng tôi mở ra nền tảng này. Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là tối thượng và quyền tự do phát biểu là cốt tủy, đặc biệt là ở mạng xã hội."

Thực ra, Parler không phải là nơi riêng rẽ đón nhận những người ủng hộ Trump nồng nhiệt. Các mạng xã hội thân hữu hiện đang đón nhiều nhóm cực hữu rủ nhau vào còn có ít nhất là 5 mạng, theo báo San Francisco Gate: Gab, MeWe, Rumble, Wimkin, and Telegram. (Dĩ nhiên, chúng ta chưa nhắc tới Zalo của Việt Nam, hình như cũng sẵn sàng đón Trump vào?)

--- Tổng thống Trump có vẻ bất định khi suy nghĩ về ông bạn thân nhiều thập niên. Mới sáng Chủ Nhật, Trump lộ ra ý tưởng sẽ thuê Rudy Giuliani làm luật sư bảo vệ trong phiên tòa Thượng viện sẽ xét xử Trump về hồ sơ Hạ Viện đưa lên: Trump có tội kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Nhưng tới khuya Chủ Nhật, Trump đổi ý: không thuê Rudy Giuliani làm luật sư bảo vệ trong phiên tòa Thượng viện đó.

--- Sức mạnh quân sự Việt Nam mạnh cỡ nào trên bậc thang xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới? Tổ chức xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ Global Fire Power (GFP) ngày 16/1 đã công bố xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2021 của 138 nước trên thế giới. Trong đó, trong năm 2021, Việt nam đứng hạng thứ 24 trong 138 quốc gia khi tính theo thang điểm GFP thường niên.

Global Firepower đo lường sức mạnh quân sự các quốc gia theo hơn 50 thang điểm về các yếu tố khác nhau để tính chỉ số đánh giá sức mạnh, tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới, như dân số và binh lực, khả năng chiến đấu trên biển, mặt đất và trên không, ngân sách quốc phòng, quy mô sản xuất thiết bị quân sự. Nước nào có chỉ số đánh giá càng gần với 0 thì có năng lực quân sự càng mạnh. Trong năm 2021, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng hạng thứ 24 trên 138 nước, với điểm PwrIndx* = 0.4204 (điểm 0.0000 là 'perfect').

Theo Global Firepower, nước có sức mạnh quân sự đứng đầu thế giới là Mỹ, tiếp đó lần lượt là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Nước chi tiêu quốc phòng nhiều nhất là Mỹ, với 749,5 tỷ USD, nhiều gấp 4 lần so với nước có chi tiêu quốc phòng nhiều thứ hai là Trung Quốc (178,2 tỷ USD).

--- FBI hôm Chủ Nhật đưa ra lệnh truy nã đối với cô Riley June Williams, một phụ nữ cư dân Pennsylvania, vì cho rằng cô này tham dự cuộc tấn công ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Nhưng theo báo Politico, cô khác với tất cả những người bị truy nã khác: cô đã trộm một máy laptop hay một đĩa cứng hay một thẻ dữ kiện lấy từ văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, bản văn FBI chỉ nói là một thiết bị điện tử.

Và cô bây giờ đã biến mất, trong khi có tin cô muốn bán thiết bị điện tử này cho Sở Tình Báo Nga. Bản văn FBI ghi rằng một bạn tình cũ của cô Riley June Williams, được ghi trong hồ sơ FBI là "nhân vật W1" khai rằng cô dự tính bán thiết bị vi tính này, rằng cô Williams "dự tính gửi thiết bị vi tính tới một người bạn ở Nga, người kia sẽ bán thiết bị cho SVR, tức là Sở Tình Báo Đối Ngoại Nga."

Nhân vật W1 và một số người bạn khác đã nhìn trên video thấy rằng cô Williams đã mang thiết bị vi tính này ra khỏi văn phòng bà Pelosi. Nhưng nhận vật W! cũng nói thêm rằng cô Williams có thể đã phá hủy thiết bị vi tính đó rồi. Chánh văn phòng của bà Pelosi nói rằng máy laptop đó không có gì bí mật, vì chỉ dùng để chiếu các văn bản trong phòng hội nghị thôi. Nhưng FBI nói rằng cô Williams có lẽ đã trốn, và đã đóng tất cả các tài khoản xã hội mạng của cô.

--- Có 3 nguồn tin trong Bạch Ốc cho CNN biết rằng vào ngày Thứ Ba 19/1/2021 trong vị trí Tổng Thống, Trump sẽ ân xá hay giảm án cho khoảng 100 người. CNN nói rằng danh sách ân xá chủ yếu những tội hình sự "cổ trắng" - nghĩa là giới thượng lưu. Hiện thời Trump đã ân xá cho 49 người trong tuần lễ trước Giáng Sinh, trong khi đã ấn xá tổng cộng 94 ngườ, hầu hết là bạn và đồng minh.

Trước đó, có tin từ một đồng minh của LS Rudy Giuliani rằng sẽ cần chi phí 2 triệu đôla để được Trump ân xá. Còn tiền cò cho trung gian thì bất định. Nhà hoạt động hành lang Brett Tolman, cựu công tố liên bang có tình thân với Bạch Ốc, đã kiếm được trong tuần qua ít nhất vài chục ngàn đô la để vận động Trump ân xá cho con trai của một cựu Thượng nghị sĩ Arkansas, người sáng lập công ty phân phối thuốc qua mạng Silk Road, và một nhà hoạt động ở Manhattan.

Một cựu cố vấn trong ban vận động của Trump được trả $50,000 để xin ân xá cho John Kiriakou, cựu viên chức CIA người bị kết tội lộ tin mật của chính phủ Mỹ, Người cố vấn này sẽ lãnh thêm tiền thưởng $50,000 nếu Tổng Thống Trump ký giấy ân xá Kiriakou, theo một bản hợp đồng trung gian ân xá mà một phó bản do báo New York Times tìm được. Tin này nói rằng mỗi giấy ân xá cần chi trung bình 2 triệu đôla. Nhưng LS Rudy Giuliani nói không có chuyện mua bán giấy ân xá như thế.

--- Couy Griffin, người sáng lập tổ chức "Cowboys for Trump", đã bị FBI bắt giam sau khi anh này tuyên bố sẽ mang súng để trở về tòa nhà Quốc Hội. CBS nói rằng Griffin đã bị truy tố vì tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Griffin hiện nay là Ủy viên Cộng Hòa của quận Otero County, tiểu bang New Mexico.

Griffin nói trong buổi họp các ủy viên Otero County Board of Commissioners rằng anh sẽ về thủ đô tham dự ngày 20/1/2021 "và sẽ đứng bảo vệ đất nước chúng ta và vì tự do của chúng ta. Tôi sẽ rời đây đêm nay hay mai. Tôi sẽ theo khẩu súng trường .357 Henry Big Boy đã để sẵn trong xe của tôi và một khẩu súng lục hiệu Colt Ruger Vaquero giấu dưới ghế ngồi bên phải tôi và tôi sẽ dùng Tu Chánh Án số 2 của tôi." Tu Chánh án số 2 là quyền dùng súng.

--- Báo Hà Nội Mới ghi nhận theo Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, giá trị xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, tương đương 3,07 tỷ USD. So với năm 2019, lượng gạo xuất khẩu giảm 3,5% nhưng giá trị lại tăng tới 9,3%. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tại nhiều thời điểm đã vượt qua gạo của Thái Lan và Ấn Độ vươn lên vị trí cao nhất. Trong năm 2020, gạo là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất, 13% so với cùng kỳ năm 2019 và giá bình quân lên đến 496 USD/tấn.

---