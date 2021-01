Hình trên, một nhà tù California. Một phụ tá Giuliani: Muốn Trump ân xá, phải chi 2 triệu đôla. Tiết lộ này đã báo cáo lên FBI.

.

Biden: ngày đầu nhậm chức, ra luật giúp hợp pháp hóa 11 triệu di dân bất hợp pháp. Một phụ tá Giuliani: Muốn Trump ân xá, phải chi 2 triệu đôla. Trump hại đời nhiều trí thức trẻ: sau Bạch Ốc, không ai thuê họ. Nhiều đảng viên Cộng Hòa kêu gọi nội chiến. FBI điều tra số tiền $500,000 gửi từ Pháp về giúp nhiều nhóm cực hữu dàn dựng bạo loạn 6/1/2021. Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris sẽ rời chức Thượng nghị sĩ vào Thứ Hai 18/1/2021. Lễ đăng quang: bắt 1 người với 2 súng, 509 viên đạn, giấy dự lễ không đúng. Các sử gia than phiền: Trump xé bỏ các trang giấy không thích, hủy nhiều hồ sơ quý giá. Trump: kêu gọi góp 2 tỷ đô để xây Thư Viện Tổng Thống Trump (dù là đã xé nhiều hồ sơ mật). Facebook: ngưng quảng cáo vũ khí trước lễ đăng quang. Mike Pence thúc giục Joe Biden: hãy cứng rắn với TQ. Hyundai bán tăng 36% xe hơi kiểu thích hợp môi trường năm 2020. Biden tăng lương tối thiểu 15$/giờ sẽ giúp hơn 1 triệu người thoát nghèo. Lô độc đắc Powerball sẽ tăng tới 750 triệu đô, Mega Millions tới 850 triệu đô. Thống kê VN: 1,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc, tổn thương não và thể chất vĩnh viễn; 57% dân VN ăn thiếu rau, dư muối và bia rượu…

.

WASHINGTON (VB - 17/1/2021) -- Môt người phụ tá cho luật sư Rudy Giuliani nói với một cựu viên chức CIA rằng muốn được Tổng Thống Trump ân xá thì "cần chi 2 triệu đôla," theo bản tin trên New York Times hôm Chủ Nhật 17/1/2021. TT Trump sẽ rời Bạch Ốc vào Thứ Tư 20/1/2021.

.

Cựu viên chức CIA này tên là John Kiriakou, bị giam vào năm 2012 vì làm lộ ra nhân thân một viên chức trong một vụ tra tấn, nói với báo NYT rằng ông cười, hỏi lại về số tiền không lồ đó, trong khi người phụ tá của Giuliani cho biết bản thân Giuliani cũng cần được Trump ân xá. Một người làm việc cho Kiriakou đã báo cáo lên FBI về cuộc nói chuyện này.

.

--- Tổng Thống tân cử Joe Biden trong đề nghị tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ sẽ giúp hơn 1 triệu người vượt mức đói nghèo. Dự luật tăng lương này nằm trong gói dự luật cứu trợ đại dịch trị giá 1.9 ngàn tỷ đôla.

.

Theo thống kê của Bộ Lao Động, vào năm 2019 (năm gần nhất có thống kê này), có khoảng 392,000 công nhân Mỹ lãnh lương $7.25/giờ; trong khi 1.2 triệu công nhân khác lãnh còn thấp hơn (những nhânv iên làm việc có tiền "tip" - VN gọi là tiền "bo" - thì không tính trong thống kê tối thiểu $7.25.)

.

--- Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris sẽ rời chức Thượng nghị sĩ vào Thứ Hai 18/1/2021, tức là 2 ngày trước lễ đăng quang, theo báo The Hill hôm Chủ Nhật. Bà đã thông báo cho Thống đốc Governor Newsom. Trước đó, Newsom đã cho biết sẽ đưa Bộ Trưởng Hành Chánh California là Alex Padilla vào ghế Thượng nghị sĩ của Harris. Như thế, Padilla sẽ phải tái tranh cử cho chức Thượng nghị sĩ này vào năm 2022.

.

--- Có 2 lô xổ số lớn tại Hoa Kỳ: Powerball và Mega Millions. Đêm Thứ Bảy, kết quả xổ số Powerball cho thấy không ai trúng độc đắc, do vậy lô độc đắc Powerball sẽ tăng tới 750 triệu đôla, và sẽ xổ vào đêm Thứ Tư 20/1/2021.

.

Trong khi đó, lô xổ số Mega Millions đã lên tới độc đắc là 850 triệu đô la, và sẽ xổ vào đêm Thứ Ba 19/1/2021.

.

--- Cảnh sát tại thủ đô Washington DC hôm Thứ Sáu đã bắt một người từ Virginia đang tìm cách vượt qua một chốt kiểm soát với một thẻ dự lễ đăng quang "không thẩm quyền", các khẩu súng không đăng bộ và hơn 500 viên đạn.

.

Wesley Allen Beeler, 31 tuổi, cư dân thị trấn Front Royal, Virginia, bị bắt khoảng sau 6:30 p.m. Thứ Sáu sau khi cảnh sát khám phá thấy 2 khẩu súng hiệu Glock 9mm không giấy đăng bộ, 509 viên đạn loại 9mm, 21 vỏ đạn súng shotgun loại kích thước 12-gauge , và một băng đạn Glock 17 loại đựng 17 viên đạn, tất cả đều trên xe truck của anh này.

.

--- Tổng Thống tân cử Joe Biden trong ngày đầu tiên nhậm chức sẽ công bố một dự luật để mở đường giúp nhập tịch cho 11 triệu di dân bất hợp pháp, một chính sách trái nghịch với chính sách của Trump, người luôn luôn gây trở ngại cho các cộng đồng da màu. Đối với nhiều người di dân bất hợp pháp, đó là lời hứa của Obama họ nghe từ năm 2008 nhưng trong 2 nhiệm kỳ của Obama không thực hiện nổi vì luôn luôn bị Cộng Hòa cản trở.

.

Lúc đó, Obama cam kết trong năm đầu tiên nhậm chức, tức là năm 2009, Obama sẽ hoàn tất dự luật di trú để giúp nhập tịch các di dân đã vào Mỹ nhiều thập niên bất hợp pháp. Domingo Garcia, cựu chủ tịch liên đoàn League of Latin American Citizens, nói rằng Biden đã nói với các nhà hoạt động di trú trong một cú điện thoại hôm Thứ Năm rằng phiên tòa luận tội Trump trong Thượng Viện có thể làm chậm dự luật di trú và rằng họ không nên hy vọng thông qua dự luật trong 100 ngày đầu tiên Biden nhậm chức.

.

Garcia nói, "Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng rằng sẽ có hành động nhanh chóng như thế, bởi vì chúng tôi đã nghe cùng lời hứa đó từ Obama, người thắng cử Tổng Thống năm 2008, và Obama không làm nổi."

.

Joe Biden sẽ có nhiều ưu tiên phải thực hiện trong lời hứa 100 ngày đầu tiên, từ chích ngừa để chống đại dịch, cho tới dự luật cứu trợ chi phiếu 1,400$/người, cũng như trợ giúp các cơ sở kinh doanh và các vấn đề khác. Tuy nhiên, để giúp 11 triệu di dân bất hợp pháp là một lời hứa phải đi kèm với một chính sách hiệu quả để ngăn cản làn sóng di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ mỗi năm, vì chính Trump một phần thắng cừ 2016 là nhờ lời hứa dựng lên bức tường khổng lồ ở biên giới Mỹ-Mễ.

.

Nếu dự luật thành công, đây sẽ là một hành động lớn nhất trước giờ để hợp pháp hóa di dân bất hợp pháp kể từ khi Tổng Thống Ronald Reagan ân xá gần 3 triệu người năm 1986. Và rồi sau đó, các dự luật cải tổ di trú khác đều thất bại trong năm 2007 và 2013. Ron Klain, Chánh văn phòng tương lai của Joe Biden, nói hôm Thứ Bảy 16/1/2021 rằng Biden sẽ đưa dự luật di trú sang Quốc Hội "ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức." Klain không nói chi tiết về dự luật, nhưng trong vài ngày tới sẽ được giải thích sơ lược từ Esther Olivarria, Phó giám đốc di trú trong Hội Đồng Chính Sách Nội Địa Bạch Ốc.

.

--- Facebook loan báo hôm Thứ Bảy rằng mạng này sẽ ngưng tất cả các quảng cáo liên hệ tới vũ khí tại Hoa Kỳ trước lễ đăng quang của Tổng Thống tân cử Joe Biden. Công ty nói hiện thời đã cấm các quảng cáo về vũ khí, đạn, và thiết bị liên hệ vũ khí như ống hãm thanh, nhưng bây giờ cũng sẽ cấm quảng cáo các linh kiện khác.

.

Quyết định cấm quảng cáo vũ khí sẽ kéo dài tới ít nhất là lễ đăng quang. Quyết định đưa ra sau khi Bộ Quốc Phòng nói rằng 25,000 chiến binh Vệ Binh Quốc Gia sẽ có mặt ở lễ đăng quang, một quyết định đưa ra sau cuộc biểu tình tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

.

--- Phó Tổng Thống Mike Pence đưa ra lời thúc giục Tổng Thống tân cử Joe Biden hãy giữ chính sách đối phó với Trung Quốc hiện nay của chính phủ Trump, và hãy "đừng ngăn cản sự xâm lấn và lạm dụng thương mại" của TQ. Pence cũng nói rằng chính phủ Biden nên tăng tốc thúc đẩy tự do thương mại trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.

.

Pence viết rằng, "Sau nhiều thế hệ nơi Hoa Kỳ và các đồng minh bảo vệ sự tự do hải hành và khát vọng tự do của các nước khắp trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, hôm nay TQ đã quyết định mở rộng ảnh hưởng khắp vùng xuyên qua khiêu khích quân sự và nền ngoại giao cho vay nợ." Hiển nhiên là Pence muốn nói tới bàn tay sắt của TQ tại Hồng Kông khi xóa sổ chính sách "một nước, hai chế độ" cũng như các hành vi hung hăng ở Biển Đông.

.

Tuy nhiên, cũng chính Trump đã làm hại cho thương mại Hoa Kỳ, và nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vì ngay trong những ngày đầu nhậm chức vào năm 2017, Tổng Thống Trump đã gỡ bỏ Hiệp định thương mại TPP (Trans-Pacific Partnership) do Obama đưa ra để bao vây TQ bằng mạng lưới thương mại 11 nước Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả Canada và Mexico dự kiến xóa sổ 18,000 loại thuế 10 quốc gia kia đang áp thuế vào sản phẩm Hoa Kỳ. Tai hại sau đó là TQ lập ra hiệp định thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) với 15 nước Châu Á Thái Bình Dương, qua đây chính thương mại TQ trở thành chủ động trong giao thương với 10 nước ASEAN và Úc, Nhật, Hàn, New Zealand.

.

--- Nhiều hồ sơ của chính phủ Trump đã bị biến mất, và lịch sử sẽ thấy một lổ hổng chỉ vì TT Trump không ưa lưu giữ hồ sơ. Trump không tôn trọng luật quy định cần lưu giữ hồ sơ cho các sử gia đời sau nghiên cứu. Trump có thói quen xé ngay những trang giấy không thích, buộc các nhân viên Bạch Ốc phải mất nhiều giờ đồng hồ ghép các mảng giấy đó và dán lại để đưa sang cơ quan lưu trữ.

.

Solomon Lartey, cựu viên chức Bạch Ốc về lưu trữ hồ sơ, nói: "Các viên chức nói hoài với Tổng Thống [Trump], nhưng Tổng Thống không bỏ thói quen xé các trang giấy không ưa." Lartey kể rằng hồ sơ đầu tiên ông dùng băng keo dán lại là một lá thư từ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-N.Y.) nói về chuyện chính phủ phải đóng cửa [vì chưa có ngân sách].

.

Trump cũng tịch thu tập giấy ghi chú của người thông ngôn sau khi TRump nói chuyện với Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Trump đã la mắng người luật sư cố vấn Bạch Ốc vì ghi chú lên giấy trong một buổi họp do công tố đặc biệt Robert Mueller thực hiện về cuộc điều tra xem người Nga đã can thiệp ra sao vào bầu cử Hoa Kỳ để giúp tấn công Hillary Clinton.

.

Sử gia Richard Immerman, trong hội sử gia nghiên cứu về đối ngoại Society for Historians of American Foreign Relations, nói rằng các sử gia sẽ thiệt hại thê thảm vì nhiều hồ sơ trong Bạch Ốc thời Trump không lưu giữ đầy đủ. Immerman nói đó cũng là điển hình thái độ Trump muốn che giấu một số chuyện, khi tiêu hủy hồ sơ.

.

Thiếu hồ sơ lưu trữ cũng sẽ gây khó khăn cho phiên tòa Thượng Viện sắp tới về luận tội Trump, cũng như trở ngại cho cuộc điều tra của công tố New York về các giao dịch tài chánh của Trump.

.

Các sử gia đã đưa đơn kiện để buộc Tổng Thống Trump lưu giữ hồ sơ theo luật Presidential Records Act, nhưng năm ngoái Thẩm phán liên bang David Tatel viết rằng tòa án không thể nào "quản trị vi mô để buộc Tổng Thống tôn trọng ngày này qua ngày kia như luật định." (that courts cannot “micromanage the president’s day-to-day compliance.”). Nghĩa là, bó tay. Các sử gia ráng mà chịu.

.

Tổng Thống Barack Obama đã lưu lại 30 triệu trang giấy hồ sơ và khoảng 250 terabytes hồ sơ điện tử, gồm cả tương đương 1.5 tỷ trang emails. Lee White, Giám đốc National Coalition for History, nói rằng hồ sơ Tổng Thống lưu giữ sẽ giúp các chính phủ tương lai có thêm dữ kiện để có những quyết định tốt hơn, chứ không chỉ riêng là để các sử gia nghiên cứu.

.

--- Báo Washington Post rạng sáng Chủ Nhật 17/1/2021 viết rằng Tổng Thống Trump kêu gọi người ủng hộ gửi tiền quyên giúp ông 2 tỷ đôla để xây Thư Viện Tổng Thống Trump sau khi Trump rời Bạch Ốc vào Thứ Tư 20/1/2021. Bản tin nói con số 2 tỷ đô như thế là khổng lồ, vượt xa hơn các chi phí của các thư viện các Tổng Thống khác trong quá khứ. Một điều để suy nghĩ: các phụ tá Trump nói rằng Trump hàng ngày không ưa đọc, không ưa viết, chỉ ưa phóng tweet, và lại ưa xé các hồ sơ không ưa... thì lấy gì đưa vào Thư Viện?

.

--- Năm 2020 là một năm kinh khủng của nhân loại, khi đại dịch tàn phá toàn cầu. Nhưng cũng là năm thành công lớn cho một công ty xe hơi Nam Hàn. Hyuandai Motor Group đã bán thêm 36% xe hơi kiểu thích hợp môi trường trong năm 2020 so với 2019, teho tin Yonhap. Tổng lượng xe thích hợp môi trường bán toàn cầu của xe Hyandai và chi nhánh Kia là 501,487 xe hơi. Hầu hết các xe là lưỡng năng, vừa chạy xăng, vừa chạy điện, tổng cộng là 262,186 xe.

.

--- Có phải nhiều đảng viên Cộng Hòa đang kêu gọi nội chiến? Một số nơi đúng là có ngôn ngữ kích động như thế. Tại Wisconsin, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Quận St. Croix County, đã bị buộc từ chức hôm Thứ Sáu 15/1/2021 sau khi suốt cả tuần không chịu gỡ các bài viết thúc giục Cộng Hòa hãy "sửa soạn cho chiến tranh."

.

Trong khi đó, tại tiểu bang Michigan, tân Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Michigan là một phụ nữ, và chồng bà là một dân cử tiểu bang, đã tham gia một trang xã hội mạng bảo thủ tân lập sau trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội và trên mạng này khả năng về nội chiến là một đề tài sôi động.

.

California cũng cơ nguy bùng nổ nội chiến... Phil Reynolds, một ủy viên trong Ủy ban trung ương Cộng Hòa tại quận Santa Clara County (Bắc California) có vẻ như thúc giục nổi loạn trên mạng xã hội trong suốt thời gian xảy ra cuộc tấn công ngày 6/1/2021, viết trên Faceboo: "Chiến tranh đã bắt đầu. Các công dân hãy mang vũ khí! Đánh trống lên, làm ơn... Nội Chiến hay Không Nội Chiến?"

.

Các nhà phân tích nói rằng thực ra kiểu nói kích động từ nhiều năm đã sử dụng trong các nhóm cực hữu và da trắng thượng tôn, và theo sau một năm bất ổn dân sự vì cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen chết vì một cảnh sát da trắng quỹ và để đầu gối ấn vào cổ Floyd tới tắt thở. Thế rồi ngày 6/1/2021, người biểu tình theo lời kêu gọi của Trumo đã kéo về thủ đô mang theo các lá cờ, kỳ hiệu và biểu tượng Nam Quân thời Nội Chiến, thậm chí dựng đài treo cổ với dây thòng lọng nơi sân tòa nhà Quốc Hội --- tất cả đều là hậu quả của các lời kêu gọi nội chiến đã có từ nhiều năm, và chính Trump là người kích động như thế, theo lời Dân biểu Maxine Waters (Dân Chủ-Calif.) phân tích.

.

DB Waters nói trong buổi luận tội ở Hạ Viện, "Ngay từ ngày đầu trong Bạch Ốc, Tổng Thống Trump đã để ra 4 năm lạm quyền, nói dối, độc tài, cực đoan hóa những người ủng hộ để chống lại nền dân chủ. Sự thối nát này đã đầu độc tư tưởng của người ủng hộ Trump, kích động họ gia nhập các nhóm da trắng thượng đẳng, nhóm tân phát xít, và các nhoóm dân quân cực đoan tới bao vây tòa nhà Quốc Hội, nơi cội gốc của nền dân chủ Hoa Kỳ."

.

--- FBI đang điều tra xem có chính phủ nước ngoài nào, tổ chức quốc tế nào hay cá nhân nào từ hải ngoại bơm tiền về cho người cực đoan để lên kế hoạch và gây bạo loạn ngày 6/1/2021 để tấn công tòa nhà Quốc Hội, theo lời một cựu viên chức FBI nói với đài NBC.

.

Một phần trong cuộc điều tra là nhắm vào số tiền $500,000 chi trả bằng bitcoin (tiền kỹ thuật số), trông có vẻ như chỉ trả từ một công dân Pháp, trao tới các nhân vật và các nhóm chủ lực của phe cực hữu Hoa Kỳ trước cuộc bạo loạn, theo nguồn tin này. Các khoản chi tiền này được ghi sở lưu và đăng lên một trang web tuần này bởi một công ty phân tích về chuyển tiền số hóa cryptocurrency. Các khoản chi trả tiền kỹ thuật số có thể dò ra được vì ghi trong một số kế toán công cộng.

.

Trong khi đó, một bản lượng định chung đưa ra tuần này bởi FBI, Bộ Nội An và nhiều cơ quan cảnh sát liên bang và thủ đô ghi rằng kể từ bạo loạn ngày 6/1/2021, "các tác nhân ảnh hưởng từ Nga, Iran và Trung Quốc đã nắm cơ hội để thổi phồng những chuyện kể vì lợi ích chính sách của họ giữa lúc Hoa Kỳ chuyển tiếp chính phủ."

.

FBI nói rằng có ít nhất là một trường hợp, một cánh tay nối dài của Nga tung ra câu chuyện rằng "các thành viên ANTIFA giả dạng làm người ủng hộ Trump để làm chủ lực trách nhiệm tấn công tòa nhà Quốc Hội."

.

Trong khi đó truyền thông Trung Quốc "chụp lấy câu chuyện Mỹ đối phó với biểu tình bạo loạn" để tự biện hộ cho chuyện công an TQ đàn áp người biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông. Sở Phản Gián của FBI (Counterintelligence Division) nói rằng các yếu tố quốc tế phá hoại Mỹ lúc nào cũng có, từ nhiều năm nay có chứng cớ là Nga và các nước bất hảo vẫn liên tục bí mật hỗ trợ cho người cực đoan chính trị tại Mỹ, cả cực hữu và cực tả.

.

--- Sau Bạch Ốc là Uber... Làm việc cho chính phủ Trump là bị mang tiếng, sẽ khó tìm được việc làm khác. Thế là nhiều viên chức trong chính phủ TRump phải đi học lại, và có người lại phải lái xe Uber. Omarosa Manigault Newman, cựu viên chức Bạch Ốc của Trump, nói trên MSNBC hôm Thứ Bảy rằng một vài viên chức rời chính phủ Trump bây giờ vẫn chưa tìm ra việc mới vì "kinh nghiệm" với TT Trump không được nhiều công ty đón nhận.

.

Cô Newman kể rằng một viên chức cô biết dự kiến sẽ phải ghi danh học lại bậc hậu cử nhân và sẽ phải lái xe Uber để mưu sinh trong khi đi học. Cô nói rằng nhiều cựu viên chức Bạch Ốc xuống tinh thần, bản thân cô đã viết các bản văn "reference" để các viên chức trẻ khởi sự bằng chức vụ thực tập sinh trong ban vận động bây giờ trở lại trường để học cao hơn bởi vì không tìm ra việc làm lúc này.

.

Omarosa Manigault Newman nói rằng Tổng Thống Trump đã làm cho môi trường nhiễm độc, và những thanh niên làm việc với TT Trump không được xã hội nhìn như là đã vào học được những gì đáng giá, "không ai muốn chạm tới họ. Do vậy, cậu này phải lái xe Uber mưu sinh trong khi tìm việc khác. Nhưng không hãng nào muốn đón họ. Cậu này gửi bản tiểu sử đi khoảng 3 tháng rưỡi này rồi, mà tìm chưa ra việc mới."

.

--- Báo Người Lao Động đưa ra bản nghiên cứu từ Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam cho biết hiện có 57% người Việt ăn thiếu rau, thừa muối... dẫn đến nhiều tai hại sức khỏe. Thống kê của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho thấy tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi độ tuổi dưới 5 tuổi năm 2018 là 23,2%, nghĩa là cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị SDD thấp còi. Hiện vẫn còn khoảng cách lớn giữa khu vực thành phố và nông thôn, đặc biệt, ở các vùng sâu vùng xa, miền núi, vùng khó khăn về tỉ lệ SDD, thấp còi ở trẻ. Trong đó, miền núi phía Bắc là 28,4%, Tây Nguyên là 32,7% và miền Trung là 25,4% trẻ em SDD.

.

Báo này ghi theo UNICEF tại Việt Nam, cho biết thiếu hụt về sức khỏe và dinh dưỡng cũng khiến 1,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc, để lại tổn thương não và thể chất vĩnh viễn. Theo thống kê, hiện có tới 57% người Việt Nam ăn thiếu rau, thừa muối, thừa bia rượu…

.

---