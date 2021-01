Danh ca Lệ Thu vừa từ trần ngày 15/1/2021 tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Quận Cam, hưởng thọ 78 tuổi. Ca sĩ Lệ Thu (1943 − 2021) là một trong những giọng ca lớn nhất của nhạc đại chúng, nhạc trữ tình nền tân nhạc Việt Nam.

Danh ca Lệ Thu vừa từ trần ngày 15/1/2021. Nhà thơ Amanda Gorman, 22 tuổi, sẽ đọc một bài thơ của cô trong Lễ Đăng Quang Joe Biden ngày 20/1/2021. Tướng Wesley Clark lên CNN: nhóm bạo loạn tại Quốc Hội áp dụng nhiều kỹ thuật nổi loạn của du kích VC thời Cuộc Chiến VN. Ngoại Trưởng TQ Wang Yi kết thúc chuyến đi thăm 9 nước trong khối 10 nước ASEAN hôm Thứ Bảy 16/1/2021, nhưng không thăm VN. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi: dân biểu nội gián cho bạo loạn sẽ bị truy tố. Tướng hồi hưu Russel Honoré: trong Cảnh Sát Capitol có đồng lõa bạo loạn. 54% dân Mỹ muốn truy tố Trump tội kích động bạo lực. Kudlow, Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Hoa Kỳ, thất vọng vì Trump bạo loạn. Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Alex Azar từ chức. 25,000 Vệ Binh bảo vệ lễ đăng quang Joe Biden. Hội Súng NRA khai phá sản. Trump sẽ bị điều tra hình sự mở rộng tại New York. Báo American Thinker: xin lỗi, thú nhận đã vu cáo công ty Dominion Voting Systems, Inc. về cái gọi là "gian lận bầu cử." Kiều hối do 580.000 lao động VN từ nước ngoài gửi về 3 – 4 tỷ USD/năm.

WASHINGTON (VB - 16/1/2021) --- Bản thăm dò mới thực hiện bởi Washington Post và ABC phổ biến hôm Thứ Sáu cho thấy 54% dân Mỹ tin rằng Tổng Thống Trump nên bị truy tố về tội kích động bạo lực trong những cuộc biểu tình ở thủ đô Washington DC đầu tháng này.

Trong khi đó, 56% người tham dự nói rằng Trump phải bị gỡ ra khỏi chức vụ Tổng Thống tức khắc và bị cấm tranh cử Tổng Thống lần nữa. Ý kiến này là 89% Dân Chủ trong khi 85% Cộng Hòa nghĩ trái ngược lại.

--- Một viên chức cao cấp trong chính phủ Trump không đồng ý với Trump: Larry Kudlow, Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Hoa Kỳ, trong cuộc phỏng vấn trên báo The Wall Street Journal, đã chỉ trích Trump về cách ứng xử đối với cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021.

Larry Kudlow nói ông thất vọng vì Trump đã không phản ứng và kêu gọi giải tán sớm hơn, cũng như chỉ trích vì TRump đã công khai chỉ trích Phó Tổng Thống Mike Pence, người từ chối lật ngược kết quả bầu cử 2020. Kudlow nói, "Hiển nhiên ngoại trừ vài tên cực đoan, toàn bộ thế giới pháp lý đều đồng ý với Pence."

--- Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Alex Azar đã đệ đơn từ chức ra khỏi chính phủ của Trump vì lý do hành động và ngôn ngữ của TT Trump sau cuộc bầu cử đã làm hại tới di sản của chính phủ Trump. Trong thư Azar cũng ca ngợi nhiệt tâm của Trump đã giúp cho ngành y tế. Azar như thế đã theo gương Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao, Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos, Quyền Bộ Trưởng Nội An Chad Wolf, tất cả cùng từ chức sau trận bạo loạn ngày 6/1/2021 tại thủ đô DC.

--- Bộ Quốc Phòng loan báo hôm Thứ Sáu là đã bổ nhiệm 25,000 chiến binh Vệ Binh tới giữ gìn an ninh trong thời gian Tổng Thống tân cử Joe Biden đăng quang vào ngày 20/1/2021. Tin này đưa ra sau khi FBI nhận được tin là các cuộc biểu tình vũ trang sẽ tổ chức "tại tất cả 50 thủ phủ ở 50 tiểu bang từ ngày 16/1/2021 tới ít nhất ngày 20/1/2021 và tại tòa nhà Quốc Hội liên bang từ 17/1 tới hết ngày 20/1/2021."

TT Trump trước đó đã nói là sẽ không tham dự lễ đăng quang của Biden. Trong khi đó, Phó Tổng Thống Mike Pence nói Bạch Ốc "sẽ cam kết thực hiện lễ đăng quang an toàn."

--- Sau phá sản đạo đức là phá sản tài chánh. Tổ chức có tên là Hội Súng Trường Quốc Gia (National Rifle Association - NRA) loan báo hôm Thứ Sáu là khai phá sản, một phần trong kế hoạch tái cấu trúc. Hội NRA sẽ tái cấu trúc tại Texas như một hội đoàn bất vụ lợi nhằm tránh "một môi trường bị giám sát chặt và chính trị bất lương tại New York." Trước đây, Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York nói rằng tiểu bang sẽ tìm cách giải thể NRA, vì cho là hội NRA đầy gian lận và lạm dụng.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói hôm Thứ Sáu rằng bá muốn biết xem có dân biểu nào đã trợ giúp những người tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 hay không. Bà nói, như thế sẽ đưa các dân biểu đó vào cơ nguy hình sự. Bà nói, nếu thực sự là tìm ra được dân biểu nào là đồng lõa trong trận bạo loạn đó, nếu họ tiếp trợ tội hình sự đó, sẽ có biện pháp để truy tố.

Một số dân biểu Dân Chủ đã nêu nghi ngờ rằng có dân biểu Cộng Hòa dẫn một nhóm người đi vào tòa nhà Quốc Hội một ngày trước bạo loạn để do thám địa hình, và họ yêu cầu Cảnh sát Capitol đưa cho xem sổ ghi danh sách người vào thăm tòa nhà Quốc Hội. Bà Pelosi cũng yêu cầu Tướng hồi hưu Russel Honoré đánh giá về an ninh tại tòa nhà Quốc Hội.

Tướng Honoré đã nói với đài WVUE về trận bạo loạn tuần trước rằng Cảnh Sát Capitol đã có nhiều sơ hở, "hoặc là ngu ngốc hoặc là đồng lõa. Và tôi tin họ là đồng lõa." Trong khi đó, Steven Sund, người từ chức Tư Lệnh Cảnh Sát Capitol tuần trước, nói rằng ông tin rằng bạo lạon tấn công tòa nhà Quốc Hội là một trận tấn công có phối hợp.

--- Donald Trump sẽ bị điều tra hình sự mở rộng tại New York khi nhiệm kỳ Tổng Thống kết thúc vào nửa đêm Thứ Tư tới, theo một bản tin độc quyền trên báo Wall Street Journal. Bản tin nói rằng các công tố thị trấn Manhattan đã triệu tập các hồ sơ liên hệ tới khu vực địa ốc Seven Springs của Donald Trump ở phía Bắc thành phố New York.

Các công tố Manhattan muốn điều tra khu vực Seven Springs, mà Trump mua giá 7.5 triệu đôla năm 1995 và vào năm 2012 có trị giá 300 triệu đôla khi Trump muốn chuyển nó thành một cộng đồng cư dân sang trọng. Các chuyên gia nói, thổi phồng trị giá tài sản để kiếm tiền vay hay vì lợi tức tài chánh khác sẽ là tội hình sự cấp tiểu bang.

--- Nói chuyện trên CNN hôm Thứ Sáu 15/1/2021, Tướng hồi hưu Wesley Clark nói rằng trong thời gian chiến đấu tại Cuộc Chiến Việt Nam, ông đã nghiên cứu về các chiến thuật của quân du kích, và rằng trận tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 do những người ủng hộ Trump thì "có tất cả những dấu ấn của một cuộc nổi loạn nếu bạn đứng nhìn cho kỹ."

Tướng Clark giải thích thêm rằng nếu chúng ta định nghĩa cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội là cuộc "nổi loạn nội địa" thì nó sẽ giúp các chuyên gia tư pháp biết được cách đối phó, thêm rằng những người mà ông nói chuyện trong Đảng Cộng Hòa thì sợ run rẩy khi nói phản bác những người đã tham dự và kích động bạo loạn đó.

Tướng này nói rằng: "Họ bị hăm dọa --- họ bị hăm dọa bởi chính các dân cử khác, và họ bị hăm dọa bởi chính cử tri trong địa hạt của họ, những người chụp mũ họ là đồ phản bội." Khi được phóng viên CNN Brianna Keilar hỏi là TT Trump có nên bị truy tố hình sự vì kích động bạo lực hay không, Tướng Clark nói, "Tuyệt đối là phải truy tố."

Tướng Clark nói trên băng video YouTube này:

https://youtu.be/DcOK6uGIby0

--- Báo American Thinker và toàn ban biên tập đã chính thức viết một lá thư thú nhận rằng họ đã sai lầm tố cáo công ty Dominion Voting Systems, Inc. về cái gọi là "gian lận bầu cử." Thư ghi ngày 15/1/2021, ký tên Biên tập viên Thomas Lifson, viết rằng báo này nhận được lá thư dài từ các luật sư của công ty Dominion nói rằng công ty này đã bị mạ lỵ sai trái.

Thư tòa soạn American Thinker viết, theo yêu cầu của luật sư Dominion: "Báo American Thinker và các biên tập viên Andrea Widburg, R.D. Wedge, Brian Tomlinson, và Peggy Ryan đã ấn hành nhiều bài viết trên www.AmericanThinker.com trong đó tố cáo sai lạc các công ty US Dominion Inc., Dominion Voting Systems, Inc., và Dominion Voting Systems Corporation (collectively “Dominion”) có âm mưu trộm cuộc bầu cử tháng 11/2020 từ Donald Trump. Các bài viết đó dựa vào các nguồn tin sai lạc dựa vào thuyết âm mưu rằng công ty Dominion có liên hệ với Venezuela, rằng với gian lận của máy bầu cử Dominion dẫn tới hiện tượng chuyển phiếu bầu ào ạt..."

Thư Tòa Soạn đó đã xin lỗi công ty Dominion về tất cả những nguy hại mà các bài viết của họ gây ra cho công ty và nhân viên công ty. Báo này và ban biên tập cũng xin lỗi độc giả vì đã rời bỏ 9 nguyên tắc báo chí và đã diễn giải sai cách ghi hồ sơ của công ty Dominion và vai trò hạn chế trong việc đếm phiếu cho cuộc bầuc ử tháng 11/2020.

--- Danh ca Lệ Thu vừa từ trần sau gần 2 tháng nhiễm dương tính Covid-19, hưởng thọ 78 tuổi. Gia đình danh ca Lệ Thu cho biết người nữ ca sĩ hàng đầu của VN đã từ trần vào lúc 7h tối ngày 15/1 tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Quận Cam. Bà ra đi khi đang trong tình trạng hôn mê suốt ba tuần qua kể từ khi được đặt ống thở.

Thông tin từ Wikipedia cho biết ca sĩ Lệ Thu (tên khai sinh: Bùi Thị Oanh, 16/7/1943 − 15/1/2021) là một một trong những giọng ca lớn nhất của nhạc đại chúng, nhạc trữ tình nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của Lệ Thu tuy không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng bà là người trình bày rất thành công nhiều ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa... cũng như nhiều nhạc phẩm tiền chiến và tình khúc 1954-1975 khác. Trước 1975, giọng hát Lệ Thu còn được gọi là "Giọng ca vàng mười".

Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16/7/1943 tại Hải Phòng. Năm 1953 Lệ Thu cùng mẹ vào miền Nam sinh sống. Năm 1959, trong khi đang theo học bậc trung học Pháp tại trường Les Lauriers (Tân Định, Sài Gòn), trong một lần đến phòng trà Bồng Lai nghe nhạc, do sự khuyến khích của bạn bè, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Dang dở. Ngay sau đó, ông chủ phòng trà đã mời Lệ Thu ký giao kèo biểu diễn. Cũng từ đó bà lấy nghệ danh Lệ Thu. Trong một cuộc phỏng vấn, bà cho biết: "Tôi lấy tên Lệ Thu vì tôi giấu gia đình. Thật ra tên đó nó không có trong tiềm thức của tôi nhưng tự nhiên nó bật ra, tôi không hiểu từ đâu". Sau khi nhận lời cộng tác với phòng trà Bồng Lai, Lệ Thu vẫn tiếp tục đi học nhưng một thời gian sau bà quyết định nghỉ học để theo đuổi con đường ca hát.

Lệ Thu dần nổi tiếng và trở thành một ca sĩ quan trọng của các vũ trường lớn ở Sài Gòn. Trong những năm 1968 đến 1971, tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố đưa khách đến với các vũ trường Queen Bee, Tự Do và Ritz. Năm 1968, Lệ Thu về cộng tác với chương trình Jo Marcel tại vũ trường Queen Bee. Ngoài việc đi hát hàng đêm bà còn ký giao kèo thu thanh băng nhạc cho Jo Marcel, khởi đầu cho một thời kỳ vàng son nhất trong cuộc đời đi hát. Đến giữa năm 1969, Lệ Thu cùng với chương trình Jo Marcel dời về vũ trường Ritz trên đường Trần Hưng Đạo. Năm 1970, Lệ Thu trở lại với vũ trường Tự Do cho đến khi vũ trường này bị đánh bom hơn một năm sau.

Lệ Thu tham gia các chương trình ca nhạc trên các đài phát thanh Sài Gòn, Quân đội và Mẹ Việt Nam, đồng thời thu âm cho nhiều băng nhạc. Cùng với Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của Sài Gòn cho tới trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Trong sự kiện tháng 4 năm 1975, Lệ Thu quyết định ở lại Việt Nam vì còn mẹ, dù ngày 28 tháng 4 bà đã tới phi trường, bước chân đến máy bay nhưng rồi quay về. Lệ Thu gia nhập đoàn kịch Kim Cương để đi trình diễn. Khoảng năm 1978, Lệ Thu có mở một hàng cà phê mang tên con gái út là Thu Uyển trên đường Phan Tôn, Tân Định với sự cộng tác của Thanh Lan và nhạc sĩ Lê Văn Thiện.

Tháng 11 năm 1979, Lệ Thu cùng con gái út vượt biển đến Pulau Bidong, Malaysia, sau đó sang Hoa Kỳ vào giữa năm 1980. Hai năm sau hai người con gái lớn của Lệ Thu cũng vượt biên và đoàn tụ với Lệ Thu tại miền Nam California. Tại Hoa Kỳ, Lệ Thu tiếp tục đi hát, tái ngộ với khán giả trong một buổi trình diễn đặc biệt do nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức tại Beverley Hills. Sau đó bà cộng tác cùng các vũ trường như Tự Do, Làng Văn và Maxim's. Năm 1981, Lệ Thu thực hiện băng nhạc đầu tiên của mình ở hải ngoại mang tên Hát trên đường tử sinh. Tiếp theo là những băng Thu hát cho người gồm nhiều ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của bà.

Sau khi con cái trưởng thành và lập gia đình, Lệ Thu sống một mình ở thành phố Fountain Valley, California. Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Lệ Thu tham gia chương trình đêm nhạc Trịnh Rơi lệ ru người theo ý tưởng của cháu gái Trịnh Công Sơn là Tib Hoàng, cùng với các ca sĩ Việt Nam như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng, Cẩm Vân, Thu Minh, Nguyên Thảo và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Ngày 26 tháng 6 năm 2009, Lệ Thu trở lại thăm Houston sau ba năm và cùng giọng ngâm Bạch Hạc tổ chức đêm nhạc thính phòng theo yêu cầu của khán thính giả ái mộ tại địa phương. Tại Việt Nam, Hãng phim Phương Nam có phát hành một số CD tiếng hát Lệ Thu. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Lệ Thu nhập viện cấp cứu vì bệnh COVID-19.[2] Đến 19h ngày 15 tháng 1 năm 2021 (giờ California, Hoa Kỳ), bà qua đời. Các ca khúc của danh ca Lệ Thu được ghi lại trong nhiều băng nhạc, CD, và bây giờ là mạng YouTube.

--- Nhà phân tích chính trị Shi Jiangtao trong một bài viết trên báo South China Morning Post ấn bản 16/1/2021 nêu vấn đề: Ngoại Trưởng TQ là Wang Yi đã kết thúc chuyến đi Đông Nam Á hôm Thứ Bảy 16/1/2021, thăm tổng cộng 9 quốc gia trong khối 10 nước ASEAN, nhưng không thăm Việt Nam. Tại sao? Điều này không tình cờ, vì TQ đã đưa ASEAN vào ưu tiên ngoại giao trong khi căng thẳng Biển Đông leo thang, và cũng trùng hợp với hoàn tất bầu cử Hoa Kỳ, khi Hoa Kỳ với tân Tổng Thống Joe Biden đã bổ nhiệm Kurt Campbell, một nhà ngoại giao thân với Đài Loan nhiều năm, vào nhiệm vụ phụ trách chính sách Châu Á.

Nhiều quan sát viên nói Wang không thăm VN vì những căng thẳng Biển Đông, nhưng đồng thời giao thương lại kết chặt hơn giữa 2 nước: trong khi ASEAN vượt qua Liên Âu để trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong năm 2019, thì Việt Nam qua mặt Đức quốc để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 giao thương với TQ nhờ giao thương 2 chiều tăng vọt bất kể căng thẳng chính trị và đại dịch COVID-19 đang tàn phá toàn cầu.

Một hiện tượng cũng được ghi nhận: theo Zhang Mingliang, chuyên gia về Đông Nam Á tại đại học Jinan University tại Guangzhou, VN là quốc gia ASEAN đầu tiên cấm cửa công ty viễn thông Huawei Technologies của TQ và cũng là nước đầu tiên đóng cửa biên giới với TQ ngay khi đại dịch bùng phát. Chính sách linh động khi mềm, khi cứng của VN hiển nhiên là không làm TQ hài lòng. Trong khi các nhà quan sát đang nhìn vào Đại Hội Đảng thứ 13 của CSVN để xem dàn lãnh đạo mới sẽ dẫn VN đi hướng nào trong tương lai, phải chăng Wang không tới thăm VN cũng vì sợ lộ tình thân với một vài lãnh đạo nào trong Đảng CSVN? Tuy nhiên, Zhang nhận định rằng quan hệ giữa VN với TQ sẽ còn tùy tương tác giữa VN với tân chính phủ Mỹ.

Xu Liping, chuyên gia Đông Nam Á tại học viện Chinese Academy of Social Sciences, nói rằng Wang không thăm VN có lẽ vì nội bộ VN chưa ổn định hướng đi, vì cả 2 nước nhiều phần rồi sẽ tiếp tục đối thoại ở cấp cao sau khi Đại Hội Đảng CSVN kết thúc. Nhưng chuyên gia Shi Jiangtao chỉ ra một chi tiết rằng VN là quốc gia duy nhất ra mặt kình với TQ ở cả Biển Đông và việc quản trị Sông Mekong.

--- Báo VnEconomy ghi rằng theo số liệu báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều hàng năm, đặc biệt trong 5 năm gần đây, mỗi năm tăng thêm khoảng 10.000 người. Lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài chuyển về trong nước hàng năm ước đạt từ 3 – 4 tỷ USD. Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm xuống còn hơn 78.000 người.

Cùng với số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng lên, số lượng người lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại các thị trường lao động ngoài nước cũng tăng lên đáng kể, từ khoảng 500.000 người những năm 2010 đến nay tăng lên khoảng 580.000 người. Cụ thể, Đài Loan có 230.000 người; Nhật Bản có gần 230.000 người; Hàn Quốc có gần 50.000 người; Malaysia và các nước Đông Nam Á khoảng 30.000 người; khu vực Trung Đông – Châu Phi và Châu Âu mỗi nơi khoảng 15.000 người, còn lại ở các nước khác.



Nhà thơ Amanda Gorman đọc bài thơ của cô trong buổi đọc thơ Ngày Lễ Independence Day ngày 3/7/2019.

Nhà thơ Amanda Gorman, 22 tuổi, sẽ đọc một bài thơ của cô trong Lễ Đăng Quang Tổng Thống tân cử Joe Biden ngày 20/1/2021. Cô là cư dân Los Angeles, tốt nghiệp đại học Harvard University, cho biết cô vui mừng được chọn làm thi sĩ đọc thơ trong dịp lễ này. Cô chưa từng gặp Joe Biden, nhưng hiển nhiên là ông bà Biden biết tới cô, đặc biệt bà Jill Biden là giảng viên tiếng Anh tại một trường cao đẳng Virginia.

Bản tin AP nói, khi cô đọc thơ vào Thứ Tư 20/1/2021, cô nối tiếp truyền thống đối với các Tổng Thống Dân Chủ, trước giờ từng mời các nhà thơ nổi tiếng, như Robert Frost và Maya Angelou, đọc thơ trong Lễ Đăng Quang. Cũng là một cơ hội lớn: nhà thơ Maya Angelou với bài "On the Pulse of Morning" do bà sáng tác và đọc trong lễ đăng quang 1993 của TT Bill Clinton, sau đó bán hơn 1 triệu ấn bản khi bài này in vào sách.

Bây giờ, cô Gorman là nhà thơ trẻ nhất đọc thơ cho Lễ Đăng Quang trong lịch sử Mỹ. Trong lễ đăng quang của Tổng Thống Donald Trump năm 2017, không có nhà thơ nào được mời đọc thơ trong dịp đó.

