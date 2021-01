Bắt đầu luận tội Trump ở Hạ Viện. Nhiều người được một số Dân biểu Cộng Hòa dẫn đi hôm 5/1/2021 xem địa hình trong tòa nhà Quốc Hội để hôm sau tấn công. Trump thô tục mắng Pence. FBI điều tra 170 người, đã truy tố 70 người. Trump chối: không kích động bạo loạn. 63% dân Mỹ: Trump có tội kích động bạo loạn. Công Tố Thủ Đô: đang điều tra 2 cha con Trump. 3 dân biểu Cộng Hòa bị tố lên kế hoạch bạo loạ

Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows sẽ được Trump ân xá vì đã giúp Trump gây ra, và vì bản thân tham dự nhiều tội hình sự. Meadows là người làm MC cú điện thoại Trump đòi Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger ảo thuật cho ra 11,780 phiếu ở Georgia.

.

Bắt đầu luận tội Trump ở Hạ Viện. Nhiều người được một số Dân biểu Cộng Hòa dẫn đi hôm 5/1/2021 xem địa hình trong tòa nhà Quốc Hội để hôm sau tấn công. Trump thô tục mắng Pence (bằng cách xúc phạm chị em phụ nữ). FBI điều tra 170 người, đã truy tố 70 người. Trump chối: không kích động bạo loạn. 63% dân Mỹ: Trump có tội kích động bạo loạn. Công Tố Thủ Đô: đang điều tra 2 cha con Trump. 3 dân biểu Cộng Hòa bị tố lên kế hoạch bạo loạn. DB Mo Brooks thú tội: kế hoạch biểu tình do Giám đốc Chính Trị Bạch Ốc sắp xếp. Quân lực Mỹ lên án vụ nổi loạn bạo lực ở tòa nhà Quốc Hội. 5 Dân biểu Cộng Hòa OK luận tội. Lãnh tụ đa số Thượng Viện McConnell OK luận tội TT Trump. Biden: hãy nâng lương tối thiểu lên 15$/giờ. Thêm nhiều công ty quay lưng với Cộng Hòa. New York City cắt tất cả hợp đồng với Trump Organization. Target bán tăng vọt. YouTube khóa tài khoản Trump một tuần. Amazon: cắt mạng Parler vì đầy những lời kêu gọi hiếp dâm, tra tấn và ám sát các viên chức và cư dân. Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows sẽ được Trump ân xá vì giúp Trump và tham dự gây nhiều tội hình sự. California: Jerry Nguyen bị tù 1 năm, vì nuôi chó kiểu bạo hành.

.

WASHINGTON (VB - 13/1/2021) --- Ngay giây phút này, buổi sáng Thứ Tư 13/1/2021, Hạ Viện Hoa Kỳ đang tranh luận về hồ sơ luận tội Tổng Thống Trump vì đã kích động nổi loạn hôm 6/1/2021, "gây nguy hiểm cực kỳ cho an ninh Hoa Kỳ và các định chế chính quyền."

.

Như thế, nếu hồ sơ này thông qua, Trump sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội 2 lần. Hạ Viện đã họp từ 9 giờ sáng giờ thủ đô (tức, 6 giờ sáng giờ California), đang tranh luận vòng đầu tiên, dự kiến một tiếng đồng hồ. Sau đó sẽ bỏ phiếu, tốn nhiều thì giờ vì trảii qua thủ tục phòng ngừa siêu vi coronavirus, trong khi các dân cử phải đi qua máy dò kim loại để kiểm soát vũ khí. Sau khi thông qua vào đầu buổi chiều, Hạ Viện sẽ tranh luận khoảng 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiếu. Lần bỏ phiếu cuối cùng là từ 3 giờ chiếu tới 4 giờ chiều giờ thủ đô (12 giờ trưa-1 giờ trưa giờ California). Độc giả có thể xem trực tiếp live stream trên YouTube và nhiều mạng khác.

.

--- Trước cuộc bạo loạn 6/1/2021 một ngày, tức là hôm Thứ Ba 5/1/2021, một số Dân biểu Cộng Hòa đã dẫn một số người chỉ huy cuộc bạo loạn đi thăm một vòng trong các tòa nhà Quốc Hội. Nghĩa là, điều này cho chúng ta hiểu được vì sao nhóm bạo loạn đã biết được vị trí các phòng và lối đi hành lang trong lưỡng viện Hoa Kỳ.

.

Đó là lời kể của nữ Dân biểu Dân Chủ Mikie Sherrill trên báo North Jersey rằng bà chứng kiến một số dân cử hướng dẫn những người hôm sau sẽ là lãnh đạo nhóm bạo loạn vào xem các phòng ốc trong tòa nhà Quốc Hội. Bà nói trên webcast đêm Thứ Ba, bà chứng kiến môt số dân cử hướng dẫn nhóm chỉ huy bạo loạn vào tòa nhà Quốc Hội ngày 5/1/2021 xem địa hình trước để do thám.

.

Bà nói, "Chúng ta không thể có một nền dân chủ nếu thành viên Quốc Hội tích cực giúp Tổng Thổng lật ngược kết quả bầu cử." Bà không chỉ đích danh các dân cử trong Quốc Hội đã dẫn bọn khủng bố đi xem địa hình một ngày trước cuộc tấn công 6/1/2021. Nhưng có thể hiểu rằng đó là các dân biểu Cộng Hòa, vì phải là những người có mối thân tình từ lâu mới nhờ vả nhau dẫn đường theo lông ngỗng như thế. Nếu FBI điều tra và kết tội được, không chỉ Trump mà nhiều dân biểu Cộng Hòa sẽ rủ nhau vào tù.

.

--- Báo New York Times dẫn 2 nguồn tin nói rằng trong mấy tuần trước, Trump đã nổi giận với Phó Tổng Thống Mike Pence vì Pence không chịu cam kết lật ngược kết quả bầu cử. Trong một loạt buổi họp, Trump liên tục ép Pence, dùng nhiều ngôn ngữ từ nhẹ tới nặng. Cuối cùng, trước khi Pence lên đường tới tòa nhà Bạch Ốc để chủ tọa lễ đếm phiếu cử tri đoàn hôm Thứ Tư tuần trước, TRump mới áp lực lần cuối, theo lời 2 người biết chuyện kể lại.

.

(VB xin lỗi độc giả để ghi trung thực) Trump nói với Pence: "Ông có thể hoặc là được vinh danh trong lịch sử như là một người yêu nước, hoặc ông sẽ bị ô danh trong lịch sử như là một cái l." (nguyên văn: “You can either go down in history as a patriot,” Mr. Trump told him, according to two people briefed on the conversation, “or you can go down in history as a pussy.”) Đấng Chúa chọn?

.

--- Các viên chức Bộ Tư Pháp hôm Thứ Ba nói rằng họ đã mở hồ sơ điều tra khoảng 170 người liên hệ vụ nổi loạn tuần trước tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, với nhiều người đối mặt truy tố về tội phản loạn có thể lãnh tới 20 năm tù.

.

Trong các hồ sơ đó, 70 người đã bị truy tố, và con số này dự kiến sẽ tăng lên vài trăm người, theo lời Michael Sherwin, quyền Biện Lý Thủ Đô. Ông và Steven D'Antuono, Phó Giám Đốc Văn Phòng FBI Thủ Đô, đưa ra trong buổi họp báo chiều Thứ Ba cuộc điều tra liên bang về vụ bạo loạn hôm Thứ Tư: "Sự tàn bạo mà người dân Mỹ chứng kiến... sẽ không được FBI dung dưỡng," theo lời D'Antuono.

.

Ông nói FBI đã nhận được hơn 100,000 lời điềm chỉ, hình ảnh và video từ cuộc bạo loạn trong đó người ủng hộ Trump tràn vào chiếm tòa nhà Quốc Hội. Kết quả là ít nhất 5 người chết trong đó có 1 cảnh sát.

.

Sherwin nói các lệnh truy tố tùy mức độ, từ nhẹ là xâm nhập bất hợp pháp, cho tới trộm thư, sát nhân, mang vũ khí, tấn công nhân viên công lực và trộm tài liệu thông tin quốc phòng... kể cả tội phản loạn và âm mưu có thể dẫn tới án tù 20 năm.

.

--- Trump tuyên bố hôm Thứ Ba rằng bài diễn văn của Trump khi xách động biểu tình ngày 6/1/2021 dẫn tới cuộc xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội là "hoàn toàn thích nghi" -- nghĩa là, Trump không có tội xách động đập phá hay nổi loạn.

.

Trong khi nói chuyện với báo chí trước khi lên đường tới Texas hôm Thứ Ba, Trump phủi hết mọi trách nhiệm về cáo buộc Trump xách động bạo loạn ngày 6/1/2021. Trump cũng chỉ trich các công ty mạng xã hội, nói rằng họ đang "làm những chuyện kinh hoàng" cho Hoa Kỳ, và mô tả chuyện các dân cử Quốc Hội bàn chuyện luận tội/truất phế Trump là chuyện "tuyệt đối là kỳ cục."

.

--- Vài tiếng đồng hồ sau khi Trump chối là không trách nhiệm gì vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, một cuộc thăm dò mới cho thấy gần 2/3 cử tri Hoa Kỳ tin rằng Trump trực tiếp có trách nhiệm vụ bạo lực chết người này.

.

Cuộc thăm dò mới trên toàn quốc phổ biến, thực hiện bởi Vox và Data for Progress, cho thấy: - 63% những người nhiều phần là cử tri -- trong đó 81% Dân Chủ và 67% Độc Lập, và 32% Cộng Hòa --- tin rằng Trump hoặc là "rất nhiều" hoặc là "phần nào" có lỗi kích động người cực hữu tới xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội, dẫn tới cái chết của 6 người.

.

--- Công Tố Thủ Đô Karl Racine chiều Thứ Ba lên đài CNN, kể chi tiết về cuộc điều tra của ông nhắm vào bọn khủng bố đã tấn công tòa nhà Quốc Hội tuần trước. Racine tập trung vào những kích động bạo lực, và kể tên nhiều người đang bị ông điều tra.

.

Cụ thể Racine xác nhận rằng ông đang nhắm hướng điều tra những người này: Tổng Thống Donald Trump, Donald Trump Jr, Rudy Giuliani, và Dân Biểu Cộng Hòa Mo Brooks. Racine nói ông đang duyệt xét xem lời nói của họ có phải kích động bạo lực hay không. Ông không tiện đoán rằng ai sẽ bị truy tố, nhưng việc ông chỉ danh ra 3 người có thể hiểu rằng: 3 người này, kể cả Tổng Thống, đang là đối tượng điều tra về tội khủng bố nội địa.

.

--- Có ít nhất là 3 dân biểu Cộng Hòa bị tố cáo đã tham gia dàn dựng âm mưu bạo loạn. Ali Alexander, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ Trump và biến thành bạo loạn hôm 6/1/2021, thú nhận rằng ông đã làm việc trước đó với 3 dân biểu Cộng Hòa, trong đó có DB Mo Brooks để sắp xếp toàn bộ cuộc biểu tình. Hai dân biểu đồng mưu kia là: Andy Biggs và Paul Gosar.

.

Lời thú nhận đưa ra trong khi Hạ Viện xúc tiến hồ sơ khiển trách Brooks vì đã đóng nhiều vai tích cực trong các sự kiện hôm Thứ Tư 6/1/2021, và cũng là sau khi Công Tố Thủ Đô Karl Racine tiết lộ Mo Brooks đang bị điều tra vì kích động bạo lực cùng với Trump và cậu Don Jr.

.

Kinh hoảng vì lời tố cáo của Alexander, DB Mo Brooks nói rằng thực ra chính là Phủ Tổng Thống của Trump lên kế hoạch biểu tình. Trong bản văn đưa ra, Brooks nói rằng ông có hồ sơ các cú điện thoại của ông và nói rằng "vào sáng Thứ Ba, ngày 5/1/2021, tôi nói điện thoại với Brian Jack, Giám Đốc Chính Trị Bạch Ốc. Chính Jack đã mời tôi đọc diễn văn trong buổi biểu tình vì Trump cho ngày Thứ Tư 6/1/2021."

.

Như thế, DB Mo Brooks đang tự chữa lửa cho nhẹ tội, dồn hết tội chủ mưu qua Bạch Ốc của Trump. Mo Brooks không nói thẳng rằng Trump xúi Brooks gây bạo loạn, chỉ nói rằng Jack là người chỉ huy có lịch trình, trong lịch trình sẽ có bài diễn văn của Brooks.

.

--- Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Mark Milley, và các Tướng trong Bộ Tổng Tham Mưu đã ký tên chung trong một bản văn gửiu cho toàn bộ chiến binh Hoa Kỳ hôm Thứ Ba lên án vụ nổi loạn bạo lực ở tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư 6/1/2021.

.

Bản văn gọi cuộc bạo loạn đó là cú tấn công trực tiếp vào Quốc Hội Hoa Kỳ, vào tòa nhà Quốc Hội, và vào tiến trình Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tướng Milley đã bày tỏ bất mãn hồi tháng 6/2021 sau khi Trump ra lệnh chiến binh liên bang xịt hơi cay vào người biểu tình trước Bạch Ốc để Trump có thể ra chụp hình trình diễn trước nhà thờ bên kia đường nhìn vào Bạch Ốc.

.

Nhưng bản ghi nhớ gửi toàn quân tuần này viết bằng ngôn ngữ mạnh hơn: Chúng ta chứng kiến các hành động bên trong tòa nhà Quốc Hội không phù hợp với pháp trị. Quyền tự do phát biểu và tự do hội họp không cho bất kỳ ai quyền dùng tới bạo lực, kích động và nổi loạn." Tướng Milley cũng nhắc rằng, ngày 20/1/2021, Joe Biden sẽ trở thành Tổng Thống mới.

.

--- Có ít nhất là 5 dân biểu Cộng Hòa cho biết sẽ bỏ phiếu chấp nhận thủ tục luận tội Trump trong Hạ Viện để đưa lên Thượng Viện truất phế vì TRump đã kích động bạo loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021. Đó là Dân Biểu John Katko (New York), DB Adam Kinzinger (Illinois), DB Liz Cheney (Wyoming).

.

Bản văn của DB Katko viết rằng Trump đã tấn công trực tiếp vào nền Dân Chủ Hoa Kỳ. DB Kinzinger viết rằng Trump đã vi pạhm lời thể bảo vệ Hiến Pháp, và dùng vị trí cao nhất ở Hành Pháp để tấn công ngành Lập Pháp. DB Liz Cheney viết rằng hành vi của Trump là phản bội lớn nhất trước giờ của một Tổng Thống, và chính Trump là "Tổng Thống Hoa Kỳ đã triệu mời đám đông, kết hợp thành một đám đông côn đồ và mồi lửa cho trận tấn công. Tất cả mọi thứ sau đó là việc Trump làm. Không có gì trong chuyện đó xảy ra mà không có TRump."

.

Dân biểu Fred Upton là người Cộng Hòa thứ 4 tuyên bố sẽ bỏ phiếu luận tội Trump. Dân Biểu Jaime Herrera Beutler đêm Thứ Ba đã phóng tweet nói rằng bà sẽ đồng ý luận tội Trump, và bà là người Cộng Hòa thứ 5 trong Hạ Viện tham dự hồ sơ này.

.

--- Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell hài lòng với chiến dịch luận tội Tổng Thống Donald Trump đang do các dân cử Dân Chủ Hạ Viện khởi động, theo báo New York Times tường trình hôm Thứ Ba, dẫn theo tin nội bộ Cộng Hòa.

.

Theo tin này, McConnell tin là Trump phải chịu trách nhiệm kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc Hội, và hồ sơ luận tội sẽ đẩy Trump ra khỏi Đảng Cộng Hòa một cách êm thắm. Trong khi đó, Lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy nói rằng ông chống biện pháp luận tội, nhưng trong cương vị lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, ông sẽ không vận động hay ngăn cản các Dân biểu Cộng Hòa trong khi bỏ phiếu về luận tội.

.

--- Báo Axios ghi nguồn tin nội bộ Cộng Hòa rằng sẽ có xác suất 50-50 là Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell sẽ bỏ phiếu để kết tội Trump trong phiên tòa luận tội khi thủ tục này chuyển từ Hạ Viện sang Thượng Viện.

.

Một viên chức cao cấp Cộng Hòa thân cận với McConnell nói rằng những người trung thành với địnhc hế Thượng Viện đang dàn dựng một cuộc cách mạng nội bộ chống lại Trump. Lá phiếu của McConnell, người Cộng Hòa quyền lực nhất ở Quốc Hội, sẽ mở cửa để Trump bị kết tội và sẽ bị cấm tranh cử Tổng Thống lần nữa. Và cũng có thể dẫn tới một dây chuyền tác động: nơi nhà tù chờ đón Trump.

.

--- Tổng Thống tân cử Joe Biden kêu gọi lưỡng viện Quốc Hội "bảo đảm hành động tức thì" để nâng lương tối thiểu lên 15$/giờ cho tất cả người dân Mỹ. Biden phóng tweet rằng người lao động Hoa Kỳ chờ mức lương này từ lâu, và bây giờ Đảng Dân Chủ nắm cả hai viện, bây giờ là lúc hành động ngay để giúp người lao động.

.

--- Tim Cook, Tổng quản trị công ty Apple, nói rằng không nên để bất kỳ ai liên hệ trong vụ bạo loạn xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội được phép đứng trên luật pháp. Cook phóng tweet rằng: "Tôi nghĩ không ai đứng trên luật pháp. Tôi muốn nói rằng điều lớn lao về đất nước chúng ta là chúng ta là một nước pháp trị. Tôi nghĩ bất kỳ ai dính một phần vụ bạo loạn đó cần phải gánh trách nhiệm."

.

Mới tuần trước, Apple đã gỡ bỏ ứng dụng nhu liệu Parler ra khỏi trang App Store vì cho rằng nhiều người ủng hộ Trump đang sử dụng trang Parler sau khi Twitter cắt bỏ tài khoản của Trump và các cận thần đã đưa ra các lời kêu gọi bạo lực và hành động phi pháp.

.

--- Công ty bảo hiểm y tế Hoa Kỳ Cigna nói hôm Thứ Ba là sẽ ngưng tài trợ các dân cử có "tham dự hay hỗ trợ bạo lực" trong vụ bạo loạn ở khu vực nhà Quốc Hội tuần trước. Lập tức sau đó, công ty thẻ tín dụng Visa cũng cho biết ngưng tài trợ các chính khách.

.

Trong email, Visa viết rằng công ty không dung dưỡng việc sử dụng mạng lưới và sản phẩm công ty cho các hành vi bạo lực và phi pháp. Công ty cho biết là cảnh giác về các hoạt động phi pháp trên mạng lưới công ty và sẽ đòi hỏi các ngân hàng liên hệ duyệt lại các giao dịch theo tiêu chuẩn công ty.

.

--- Một thẩm phán Tòa Sacramento (California) tuyên xử Jerry Nguyen về tội tàn ác với thú vật vì đã dùng vũ khí chết chóc để tra tấn 5 con chó, trong đó có 3 chú chó con mà Nguyen tìm cách rao bán. Nguyen bị xử 1 năm tù, và sẽ không được phép sở hữu bất kỳ con thú nào trong 10 năm.

.

Nguyen năm ngoái rao quảng cáo trên mạng Craigslist để bán chó con. Công tố nói những người muốn mua nhận thấy các chú chó con này bị bắn nhiều lần với súng BB và có nhiều vết cắt nơi mũi vì bị các rọ mồm siết chặt quá. Được thông báo, Ty Kiểm Soát Gia Súc Quận mới điều tra, thấy 2 con chó lớn tại nhà Nguyen có cùng các vết thương như các chó con, mới khởi tố ra tòa.

.

--- Thành phố New York City cắt bỏ tất cả các hợp đồng với công ty Trump Organization, theo lời Thị Trưởng Bill de Blasio , vì thành phố không làm kinh doanh với bọn nổi loạn. Các hợp đồng kinh doanh bị cắt này là Trump Organization đang điều hành Central Park Carousel, các sân trượt băng Wollman và Lasker, và sân golf Ferry Point Golf Course.

.

--- Bất kể đại dịch, tiền vẫn vào tăng vọt. Công ty hệ thống tiệm bán lẻ Target Corporation cho biết thương vụ trong tháng 11 và 12/2020 tặng 17.2%. Cùng thời kỳ, thương vụ bán qua Iternet tăng 102%. Lượng khách bước vào các tiệm bán lẻ Target tăng 4.3%, và trung bình tiêu xài mỗi khách hàng vào tiệm tăng 12.3%.

.

--- Ý nghĩa của dân chủ là Tổng Thống bình đẳng với dân thường khi vào mạng. Trump lại lãnh cú đứt mạng mới: YouTube treo băng tần của Trump một tuần lễ trên mạng này, vì một trong các video Trump đưa lên vi phạm nội quy của YouTube vì kích động bạo lực. YouTube cho biết trong tương lai vi phạm lần thứ 2 sẽ bị treo mạng 2 tuần lễ, và vi phạm lần thứ 3 là cắt tài khoản vĩnh viễn.

.

--- Hôm Thứ Ba, công ty Amazon Web Services đã nộp hồ sơ trả lời đơn kiện của mạng xã hội Parler, giải thích lý do Amazon ngưng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ kiện (hosting) trên Internet cho Parler, nơi Trump và hàng triệu người vào sau khi Trump bị cắt tài khoản ở mạng Twitter vì kích động bạo lực.

.

Công Ty Parler đã kiện Amazon vì nói Amazon vi phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm hợp đồng và là vi phạm luật độc quyền. Amazon dẫn ra lý do cắt mạng Parler vì Parler cho phép các hoạt động hình sự, vì Parler không sẵn lòng và không có khả năng gỡ bỏ ra khỏi kho dữ liệu Amazon Web Services ('AWS') các nội dinh hăm dọa an toàn công cộng, "như kích động và lên kế hoạch sẽ hiếp dâm, tra tấn, và ám sát các viên chức chính phủ minh danh và các công dân tư riêng."

.

--- Trump đang thiết lập một danh sách dài những người sẽ được ân xá, trong đó có Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, người không chỉ cơ nguy bị truy tố vì kích động tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, mà cũng vi phạm luật Hatch Act và Meadows đang bị một nhóm quan sát kiện lên cơ quan Federal Election Commission.

.

Hồ sơ gần nhất là cú điện thoại ngày 2/1/2020, trong cú điện thoại giữa TT Trump và Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia, bị thu băng ghi âm. Trong đó, Meadows đóng 2 vai cho cú điện thoại: emcee (người giới thiệu, điều hợp) và giải thích về các đòi hỏi chính trị của Trump cho Raffensperger hiểu rõ hơn.

.

Khởi đầu nói chuyện, Meadows tự giới thiệu là "Chánh văn phòng Bạch Ốc" rồi kể tên từng người đang ngồi trong văn phòng TT Trump, chứng kiến cuộc nói qua phone, trong đó có luật sư Cleta Mitchell. Trong cuộc nói chuyện, Trump từ nài nỉ tới hăm dọa, yêu cầu Raffensperger phải làm trò ảo thuật cho hiện ra các lá phiếu bầu cho Trump đủ để thắng Biden.

.

Trump nói: "Tất cả điều tôi muốn là thế này. Tôi chỉ muốn ông tìm 11,780 phiếu bầu cho tôi, nghĩa là đủ hơn 1 phiếu [cho Biden] để tôi thắng ở tiểu bang Georgia." Trump cũng hăm dọa là nếu không làm như ý Trump muốn, thì cả Raffensperger và luật sư cố vấn văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh là Ryan Germany — lúc đó ông này cũng trên đầu dây điện thoại hội thoại — sẽ phải "nguy cơ lớn" trả giá. Như thế, có lẽ Trump và Meadows đều phạm tội "xúi giục gian lận bầu cử" tại Georgia. Việc Trump ân xá cho Meadows là lý do này?

.