Nếu người bạo loạn bắt hoặc giết một dân cử Quốc Hội, TT Trump sẽ tuyên bố thiết quân luật, và có quyền đưa quân đội vào, trở thành người hùng cứu Quốc Hội và trấn áp được cuộc nổi loạn do chính Trump kích động. Mật Vụ điều tra các lời hăm dọa xử tử PTT Pence. Mạng xã hội Parler biến vào hư vô : Trump bị bịt miệng. FBI bắt 120 người bị nhận diện trong bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, không có ai là a

Nhiều nhà báo nhận định nếu người bạo loạn bắt hoặc giết một hay vài dân cử Quốc Hội, TT Trump sẽ tuyên bố tình trạng thiết quân luật, và Trump có quyền đưa quân đội vào tái lập trật tự. Trump sẽ trở thành người hùng đã cứu Quốc Hội và trấn áp được cuộc nổi loạn do chính Trump kích động và rồi trấn áp.

Nếu người bạo loạn bắt hoặc giết một dân cử Quốc Hội, TT Trump sẽ tuyên bố thiết quân luật, và có quyền đưa quân đội vào, trở thành người hùng cứu Quốc Hội và trấn áp được cuộc nổi loạn do chính Trump kích động. Mật Vụ điều tra các lời hăm dọa xử tử PTT Pence. Mạng xã hội Parler biến vào hư vô : Trump bị bịt miệng. FBI bắt 120 người bị nhận diện trong bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, không có ai là antiFa hay BLM, và hầu hết là ủng hộ Trump nồng nhiệt từ lâu. Nhiều ngàn luật sư và SV luật kêu gọi tước bằng hành nghề luật đối với TNS Hawley và TNS Cruz. Công ty Stripe: không giao dịch tài chánh cho Trump sau khi Trump lộ mặt xúi giục bạo lực. FBI, Cảnh sát New York đã báo trước ngày 6/1/2021 cho Cảnh Sát Khu Vực Capitol là dự kiến sẽ có bạo lực. Khách sạn Marriott, Bank of America, Ford Motor, AT&T... ngừng tài trợ các dân cử chống phá Biden. Pelosi: khẩn cấp để lột chức Tổng Thống của Trump. TNS Loeffler bị Trump bắt chẹt để quậy phá Biden. Hội chơi golf PGA tẩy chay Trump. Tướng Colin Powell rời bỏ Đảng Cộng Hòa. Christie: phải lột chức Trump. Schwarzenegger: Trump là 1 lãnh đạo thất bại, người ủng hộ Trump là phát xít. Scarborough tố nhiều mục sư bỏ đọc Kinh Thánh, chỉ đọc lời Trump dạy qua Facebook, Twitter; ngưng thờ Chúa Jesus, chỉ thờ Trump, rời bỏ bác ái, chỉ kêu gọi bạo lực. Tòa Tối Cao từ chối thủ tục nhanh đối với các đơn kiện đưa lên do Trump đòi lật ngược bầu cử ở 5 tiểu bang.

WASHINGTON (VB - 11/1/2021) --- Đã có khoảng 120 người bị bắt vì bị nhận diện ra đã tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, phần lớn là bị nhận diện qua hình ảnh và băng video. Hầu hết người bị bắt là người ủng hộ TT Trump lâu năm, theo tin AP, và không thấy có ai là Antifa trà trộn vào.

Bản tin AP đã đối chiếu 120 người bị bắt với các sinh hoạt họ đưa lên mạng xã hội, sổ đăng bộ bầu cử, hồ sơ hòa và các hồ sơ công cộng khác, thì nhận ra rằng hầu hết người bị bắt là ủng hộ Trump từ lâu.

Bản đối chiếu AP đưa ra vì nhiều người bảo thủ, kể cả các vị dân cử, đã vu khống cho các nhóm như Antifa và Black Lives Matter trà trộn vào người biểu tình để quậy phá bạo lực tại tòa nhà Quốc Hội.

Nhóm 120 người bị bắt có các viên chức Đảng Cộng Hòa, những người góp tiền gây quỹ cho Cộng Hòa, thành phần dân quân vũ trang cực hữu, thành phần da trắng thượng đẳng, và những người tin vào QAnon, một lý thuyết nói rằng những người thờ phượng Satan và ưa sex trẻ em đang kiểm soát chính phủ Mỹ.

Nhiều người trong nhóm bị bắt có các bài viết trên mạng xã hội chép lại các lời Trump bịa đặt rằng bầu cử ngày 3/11/2020 là "gian lận" mặc dù không có chứng cớ nào đưa ra, và nhiều người vu khống rằng Joe Biden hành động theo nghị trình xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Trong đó, một số bài đăng ở mạng xã hội của họ lại hăm dọa bạo lực nhắm vào các dân cử bị xem là không bênh vực Trump.

--- Công ty dịch vụ tài chánh Stripe Inc. nói rằng công ty sẽ ngưng tiến hành các khoản chi trả tài chánh cho trang web của ban vận động của Trump. Theo tin NBC News, công ty giải thích rằng trận bạo loạn hôm Thứ Tư tuần qua ở tòa nhà Quốc Hội do người ủng hộ Trump là lý do Stripe không muốn dính vào Trump nữa.

Stripe nói rằng Trump đã khuyến khích bạo lực trong bài diễn văn đọc trước khi thúc giục người ủng hộ tuần hành tới tòa nhà Quốc Hội để ngăn chận tiến trình đếm phiếu cử tri đoàn mà Trump gọi là "trộm cuộc bầu cử" và Stripe nói công ty không chấp nhận giao dịch tài chánh cho các hoạt động "rủi ro cao" như thế. Mới đây, Trump cũng bị Twitter và Facebook cắt tài khoản vì kêu gọi bạo lực.

--- Lữ Đoàn Cảnh Sát Capitol (USCP) đã được cảnh báo rằng các cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 có thể chuyển sang bạo động, theo bản tin NBC cho biết. Các viên chức cao cấp trong ngành an ninh đã nói rằng FBI và Ty Cảnh Sát New York City đã thông báo trước sự kiện đó cho USCP, nơi có 2,000 cảnh sát đang giữ an ninh cho nhiều khu phố, tòa nhà, công viên trong thủ đô Washington DC.

Bản thông báo ghi rằng FBI nói rõ nhân viên FBI đã tới gặp khoảng một tá người cực đoan đang bị điều tra để bảo họ đừng có đi tới thủ đô DC. Thế nhưng, cuộc biểu tình xảy ra đúng như FBI tiên báo, và Lữ Đoán Cảnh Sát Capitol lại không phân bố đủ người ra ngăn chận người biểu tình để dẫn tới kết quả 5 người chết, trong đó có một cảnh sát, và người cực đoan đã tràn vào Quốc Hội đập phá, truy lùng, khủng bố các dân cử.

--- Hệ thống công ty lớn nhất thế giới Marriott International Inc nói hôm Chủ Nhật rằng công ty quyết định ngưng toàn bộ tiền đóng góp cho các dân cử nào đã bỏ phiếu chống lại chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Connie Kim, phát ngôn nhân của Marriott International Inc, xác nhận công ty đã chọn lập trường từ chối góp tiền giúp các dân cử phản đối các cuộc bầu cử công bằng như thế, vì sự kiện bạo loạn ở khuôn viên Quốc Hội đã làm suy yếu cuộc bầu cử công bằng và chính đáng.

--- Quyết định tương tự cũng đưa ra từ Blue Cross Blue Shield Association, một mạng lưới các công ty bảo hiểm, và Commerce Bancshares Inc. (chủ nhà băng Commerce Bank). Trong khi đó, các công ty Bank of America Corp., Ford Motor Co. và AT&T Inc. nói họ sẽ xem xét từ các sự kiện tuần qua trước khi góp tiền tương lai cho các dân cử.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói hôm Chủ Nhật rằng Hạ Viện sẽ bỏ phiếu hôm Thứ Hai cho một nghị quyết để kêu gọi Phó Tổng Thống Mike Pence kích hoạt Tu Chánh Án 25 để lột chức Tổng Thống của Trump. Pelosi nói nghị quyết sẽ nói với Pence rằng cần tước quyền Trump vì Trump không còn khả năng giữ chức Tổng Thống sau khi Trump xách động bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

Nếu nghị quyết không thông qua đồng thuận Hạ Viện, Pelosi nói nghị quyết sẽ đưa ra sàn Hạ Viện ngày kế tiếp để làm thủ tục luận tội/truất phế Trump. Pelosi viết rằng phải làm khẩn cấp như thế nhằm bảo vệ Hiến Pháp và nền Dân Chủ, vì Tổng Thống Trump bây giờ là hiểm họa cho cả 2 lý tưởng đó.

--- Trước đó, James Clyburn, người giữ chức Phó Lãnh Đạo Dân Chủ Hạ Viện, nói rằng Hạ Viện có thể chờ tới khi Tổng Thống đắc cử Joe Biden nhậm chức qua 100 ngày rồi mới làm thủ tục luận tội Trump. Lý do là để Biden hoàn tất các lời hứa 100 ngày với cử tri, và để Quốc Hội không bận chuyện luận tội trong khi giúp Biden làm việc cho các nghị trình khẩn cấp.

--- Bây giờ mới lộ ra chuyện Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler bị Trump bắt chẹt để bà này sẽ lật ngược kết quả bầu cử nhằm đưa phiếu cử tri đoàn Georgia từ Biden sang cho Trump. Thế rồi khi bà Kelly Loeffler thất cử, và rồi Trump xúi giục bạo loạn, bà mới đổi lập trường, tuyên bố rằng bà chấp nhận Biden thắng cử.

Báo Politico nói rằng một ngày trước bầu cử chung kết ở Georgia, Trump theo lịch trình sẽ nói chuyện để kiếm phiếu cho bà Loeffler, ra điều kiện với bà Loeffler là phải hứa trước công chúng là sẽ lật ngược kết quả của Biden để đưa chiến thắng về cho Trump. Nếu bà không làm như thế, Trump nói Trump "sẽ làm một số việc" để bảo đảm là bà sẽ thất cử. Bắt chẹt thế này là kiểu Trump vẫn thường sử dụng, không gì ở đây.

--- Hội chơi golf chuyên nghiệp PGA of America nói là sẽ gỡ bỏ hợp đồng đối với Trump, và sẽ đưa giải thi đấu 2022 PGA Championship về nơi khác, không để ở sân golf như lịch trình tính là ở Trump National Bedminster tại tiểu bang New Jersey.

Eamon Lynch viết trên báo Golfweek rằng thế giới chơi golf sẽ phải cắt đứt mọi quan hệ với Trump. Nghĩa là sẽ chọn sân golf khác để tổ chức thi đấu 2022 PGA Championship. Vì bất kỳ liên hệ nào với Trump đểu sẽ là độc dược, kể từ sau khi Trump xách động bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư.

Bài báo nói rằng các quan chức trong hội chơi golf từ 2 năm nay toan tính dọn giải thi đấu gold năm 2022 sẽ dọn nơi khác, nhưng cứ mãi do dự vì không muốn làm Trump giận trong khi Trump kiểm soát Sở Thuế IRS (nghĩa là, hội chơi golf sợ Trump trả thù vặt bằng cách xúi Sở Thuế chèn ép PGA). Nhưng bây giờ thì dễ rồi, vì nỗi lo đã tan biến, sau khi cả thế giới chứng kiến Trump xách động biểu tình bạo động ở thủ đô.

Lynch, cũng như nhà báo Barry Svrluga của Washington Post, nói rằng các tay chơi golf chuyên nghiệp -- kể cả một vài người nổi tiếng nhất thế giới như Tiger Woods, Nancy Lopez, Jack Nicklaus, Gary Player và Annika Sorenstam -- đã làm người chơi golf bực dọc vì cứ cặp bồ với Trump. Nhưng Lynch viết, sau sự kiện bạo loạn đồi Quốc Hội ngày 6/1/2021 làm 5 người chết thì "khắp nơi sẽ nhìn Trump như kẻ mạt hạng pariah. Kể cả giới chơi golf."

--- Chris Christie, Cựu Thống Đốc New Jersey và hiện nay là bình luận gia ABC News, cũng là bạn thân nhiều năm của Trump, nói trên ABC rằng đã tới lúc cần phải luận tội Trump để truất phế. Điều này đáng ghi nhận, vì Christie mới năm ngoái còn là cố vấn và là người giúp Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận chống lại Biden trong bầu cử 2020.

--- Tướng Colin Powell lên CNN trả lời phỏng vấn, nói rằng từ trước tới giờ ông xem ông là người Cộng Hòa cho tới bây giờ, "Tôi không còn xem mình là Cộng Hòa nữa," và như thế là cắt đứt liên hệ với Cộng Hòa, đảng mà ông sinh hoạt từ nhiều thập niên.

--- Arnold Schwarzenegger, Cựu Thống Đốc Cộng Hòa California và là diễn viên nổi tiếng, nói rằng ông nhìn thấy đám đông bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội y hệt như quân Phát xít và đã gọi Trump là một lãnh đạo thất bại, người "sẽ sụt xuống đáy lịch sử như là Tổng Thống tệ hại nhất."

Arnold Schwarzenegger nói trong một băng hình ông đăng lên mạng xã hội hôm Chủ Nhật rằng "Hôm Thứ Tư (6/1/2021) là Đêm Vỡ Kính (Night of Broken Glass) ngay tại Hoa Kỳ." Năm 1938, quân Phát xít tại Đức và Áo quốc đã tấn công nhà cửa, trường học và kinh doanh của người Do Thái được mệnh danh là "Đêm Kính Vỡ." Schwarzenegger sinh tại Áo quốc, so sánh nhóm cực hữu Proud Boys y hệt như quân Phát xít.

--- Mật Vụ Hoa Kỳ đang điều tra về những lời hăm dọa xử tử Phó Tổng Thống Mike Pence do luật sư Lin Wood, một người ủng hộ Trump cuồng nhiệt, đưa ra. Bản tin Fox News nói rằng Wood bị xem là người phóng tin nhắn trên mạng Parler: "Đội xử bắn hãy sẵn sàng. TRƯỚC tiên là Pence."

Một phát ngôn nhân Mật Vụ nói với Fox News hôm Thứ Bảy là có biết lời hăm dọa đó, và đang nghiêm túc điều tra. Mât vụ và các cơq uan liên bang khác cũng đang điều tra một số người trong video đứng ở trong tòa nhà Quốc Hội hô lớn "Hãy treo cổ Mike Pence."

--- Một nguồn tin thân cận Mike Pence cũng cho Fox Nes biết rằng hôm Thứ Tư trong khi Pence được đưa xuống "phòng kiên cố" trong tòa nhà Quốc Hội khi những người bạo loạn đã chiếm đại sảnh, Tổng Thống Trump không hề điện thoại cho Pence để hỏi thăm hay lên án những người đang hô hào là Phó Tổng Thống "phải bị xử tử."

--- Nhiều nhà bình luật nêu vấn đề rằng, một số người bạo loạn trong vài ngày trước cuộc nổi loạn đã hăm dọa treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và đã để riêng vài viên đạn để bắn bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, và âm mưu này đã là một kịch bản, cũng qua các lời kêu gọi của tướng Flynn và luậts ư Lin Wood, cho thấy: nếu người bạo loạn bắt con tin được, hoặc đã giết được một hay vài dân cử Quốc Hội, Tổng Thống Trump sẽ tuyên bố tình trạng thiết quân luật, và như thế Trump có quyền đưa quân đội vào tái lập trật tự. Cuộc đếm phiếu kể như hủy bỏ, và Trump sẽ trở thành người hùng đã cứu sinh mạng các vị dân cử và chính Trump hiện ra hình ảnh đã trấn áp được cuộc nổi loạn do chính Trump kích động và rồi trấn áp.

Một trong các nhà bình luận nêu lên kịch bản đó của Trump là Juan Williams, qua bài viết nhan đề "What if the coup had worked?" (Nếu đảo chánh thành công?) trên báo The Hill. Nêu rằng: nếu bọn bạo loạn bắt con tin một thượng nghị sĩ? Nếu họ bắt cóc được PTT Pence? Thì nghi thức đếm phiếu công nhận Joe Biden sẽ ngừng. Quốc Hội sẽ cho Trump - và có thể là quân đội -- nắm quyền vượt qua ngày lẽ ra đăng quang của Biden.

Hình bạo loạn hôm 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội.

Chuyện đó có thể xảy ra và nằm trong ý muốn của nhiều người thượng đẳng da trắng, như nhóm cực hữu bị FBI bắt vì âm mưu bắt cóc Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan năm ngoái. Tất cả các kịch bản đều dựa trên những lời nói bịa đặt và vu khống của Trump rằng bầu cử 2020 là gian lận, trong khi chính Trump đã sắp xếp gian lận từ khi gỡ 700 máy lựa thư và gài người nắm tất cả các cơ quan an ninh và ảnh hưởng phần lớn tòa án, kể cả Tòa Tối Cao.

--- Mạng xã hội Parler biến vào hư vô sáng Thứ Hai. Mạng này là nơi TT Trump và các nhóm cực đoan vào đây để loan truyền các lời kêu gọi bạo lực, sau khi các mạng xã hội khác cắt bỏ các tài khoản của Trump và người ủng hộ Trump. Lý do vào hư vô vì Amazon là nơi cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ kiện cho Parler, và Amazon từ chối dịch vụ này vì Parler vẫn có nhiều lời kêu gọi bạo lực.

Ý nghĩa dân chủ là: người dân có quyền bịt miệng Tổng Thống, chứ không phải như các nước độc tài, nơi lãnh tụ bịt miệng người dân. Có thể vài ngày tới, mạng Parler sẽ xuất hiện trên dàn máy chủ khác, nhưng khi Trump mất quyền Tổng Thống, và có thể sẽ vào tù thì mạng Parler không còn ai chú ý nữa.

--- Tòa Tối Cao hôm Thứ Hai từ chối đưa vào thủ tục nhanh đối với các đơn kiện đưa lên do Trump và đồng minh. Tòa bác lời Trumo xein cứu xét nhanh các hồ sơ chất vấn kết quả bầu cử ở 5 tiểu bang do Tổng Thống đắc cử Joe Biden thắng phiếu: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Tuyên phán của Tòa Tối Cao chỉ nói là từ chối thủ tục nhanh, không đưa ra lý do. Như thế, Tòa Tối Cao sẽ xét các đơn kiện này trong nhiều tuần nữa, có thể vào mùa xuân. Lúc đó là Joe Biden đăng quang Tổng Thống từ lâu rồi. Lúc đó, Bộ Tư Pháp và FBI có thể có chứng cớ Trump chỉ thị bạo loạn qua các băng ghi âm Bạch Ốc, và Trump sẽ vào tù ngồi chờ kết quả Tòa Tối Cao họp. Lúc đó, Sở Thuế IRS đưa ra giấy thuế của Trump, và New York sẽ xin đưa TRump chuyển từ nhà tù thủ đô về nhà tù New York về tội gian lận tài chánh và trốn thuế.

--- Nhiều ngàn luật sư và sinh viên luật đã kêu gọi tước bỏ bằng hành nghề luật đối với hai Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-Mo.) và Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) vì đã lành đạo cuộc phản đối kết quả bầu cử tại lưỡng viện hôm 6/1/2021, và góp phần gây ra bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

TNS Hawley và TNS Cruz, theo thứ tự, tốt nghiệp luật tại đại học Yale và Harvard Law School đã bị cáo buộc ủng hộ những người gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Michael Steele, cựu Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc, đưa ra chứng cớ là một tấm hình Hawley làm cử chỉ ủng hộ đám đông ở thủ đô trước đó trong ngày.

--- Nhà bình luận MSNBC Joe Scarborough nói rằng các mục sư và người bảo thủ Ky Tô đã hy sinh tín ngưỡng cho TT Trump và bênh vực giới truyền thông. Scarborough nói rằng các mục sư thậm chí còn đứng trong nhà thờ bênh vực những lời nói dối của Trump, và tuyên xưng Trump là người phất cao lá cờ thánh chiến cho Thiên Chúa, thì chính giới truyền thông trung thực trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công nhân danh đấng tối cao như thế, khi giới truyền thông chỉ muốn loan tin theo sự thực.

Ông nói rằng các nhà hoạt động bảo thủ Ky Tô buổi sáng thức dậy không hề cầm lên cuốn Kinh Thánh, mà nhiều tháng qua chỉ mở ra xem Facebook và Twitter để nghiền ngẫm lời Trump dạy, và đó là những lời đầy dối trá và bạo lực, không hề mang tinh thần bác ái và khiêm hạ của Kinh Thánh. Họ không thờ phượng Đấng Jesus Christ nữa, họ thờ Trump. Chúa Jesus nói hãy phán đoàn một cội cây bằng cách nhìn hoa trái. Các mục sư chỉ thấy hoa trái là Trump, nghĩa là cây này là cây dối trá, xa lạ với Kinh Thánh. Scarborough nói rằng rất đau đớn khi thấy như thế.

