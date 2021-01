Phải chăng Tổng thống Trump bất đồng với Phó tổng thống Mike Pence về biến cố 06.01.2021?

- Trưa ngày 06.01.2021 Phó TT Pence trước khi đến tham dự phiên họp tại quốc hội đã gửi ra thông cáo phủ nhận lý lẽ cho rằng Phó TT có quyền

quyết định ai là người thắng cử vào chức vụ tổng thống, bởi đó là việc làm "phi đạo đức”. Bản văn của Phó TT có đoạn viết: