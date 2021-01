Dân Chủ: sẽ có chi phiếu cứu trợ 2,000$/người. Dominion kiện luật sư Sidney Powell tội vu khống "gian lận bầu cử", đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla. FBI treo giải 50,000$ tìm người gài bom ở 2 trụ sở RNC, DNC ở thủ đô. Hậu quả bạo loạn: 1 cảnh sát bị thương, nhập viện, chết. Tướng Không Quân 3 sao Clint Hinote: tấn công Quốc Hội còn tệ hơn 9/11. Báo Wall Street Journal và USA Today: lột chức Trump tức k

Dominion kiện luật sư Sidney Powell (phải, trong hình) về tội vu khống "gian lận bầu cử", đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla. Người bên trái là luật sư Rudy Giuliani.

.

Dân Chủ: sẽ có chi phiếu cứu trợ 2,000$/người. Dominion kiện luật sư Sidney Powell tội vu khống "gian lận bầu cử", đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla. FBI treo giải 50,000$ tìm người gài bom ở 2 trụ sở RNC, DNC ở thủ đô. Hậu quả bạo loạn: 1 cảnh sát bị thương, nhập viện, chết. Tướng Không Quân 3 sao Clint Hinote: tấn công Quốc Hội còn tệ hơn 9/11. Báo Wall Street Journal và USA Today: lột chức Trump tức khắc. Quyền Biện Lý Thủ Đô Michael Sherwin: suy tính truy tố Trump về tội hình sự. Bộ Trưởng Tư Pháp New York: truy tố cả các con của Trump. Mike Pence: chưa muốn dùng Tu Chính Án 25 để lột chức Trump. Trump suy tính: sẽ ân xá các con, và sẽ tự ân xá. Trump đổi giọng, mắng người bạo loạn là xâm nhập bất hợp pháp. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi: sẽ luận tội, truất phế Trump. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã nặng lời chỉ trích Donald Trump. DB Katie Porter (Quận Cam): 6 giờ ngồi trong bóng tối, chờ cảnh sát đẩy lui bạo loạn, đã ký bản văn luận tội/truất phế Trump. Trump: sẽ không dự Lễ Đăng Quang Tổng Thống của Joe Biden. Đại mục sư Russell Moore: Trump hãy từ chức tức khắc.Đường sắt VN lỗ 57.3 triệu đôla Mỹ năm 2020, dự kiến cuối năm 2022 đường sắt mất sạch 140 triệu đôla Mỹ vốn chủ sở hữu. Nhà ngoại giao Cuba: hỗn loạn ở tòa nhà Quốc Hội Mỹ còn may vì không có tòa đại sứ Mỹ nào ở đó để xúi giục thêm.

.

WASHINGTON (VB - 8/1/2021) --- Tổng Thống Trump nói hôm Thứ Sáu là ông sẽ không tham dự Lễ Đăng Quang Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021 sắp tới. Như thế là trái ngược với truyền thống nhiều thập niên bàn giao chính phủ êm đềm của lịch sử Hoa Kỳ.

.

--- Cơ quan điều tra liên bang FBI hôm Thứ Năm 7/1/2021 loan báo treo giải thưởng $50,000 để tìm người đã gài 2 bom ống tại các bản doanh của ủy ban toàn quốc Cộng Hòa và Dân Chủ hôm Thứ Tư trong khi cuộc biểu tình bạo loạn bùng nổ ở khuôn viên Quốc Hội Hoa Kỳ.

.

Hai quả bom không nổ, được khám phá ra sau khi cảnh sát được tin khoảng 1 giờ trưa Thứ Tư. Đội gỡ bom của Ty Cảnh Sát Khu Vực Quốc Hội đã gỡ bom và trao cho FBI. Hai bom này được nói là sẽ có tầm sát thương và phá hoại lớn.

.

Cảnh sát cho biết đang cần thông tin về những người biểu tình bạo loạn ở thủ đô, và hiện thời đã nhận được hơn 4,000 lời chỉ dẫn. Hai trụ sở của 2 ủy ban hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nằm gần khuôn viên tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Một cảnh sát trong đơn vị có tên là Ty Cảnh Sát Khu Vực Quốc Hội (Capitol Police) đêm Thứ Năm nằm trong tình trạng nối ống tiếp-sinh (life support) sau khi bị một đám đông ủng hộ Trump xông vào đánh bầm dập hôm Thứ Tư, theo lời Gus Papathanasiou, Chủ tịch Công Đoàn Cảnh Sát Khu Vực Quốc Hội. Và sau cùng, đã chết vào đêm Thứ Năm.

.

CNN trước đó, loan tin theo 3 nguồn khác nhau, nói rằng cảnh này đã chết. Một nguồn kể cho CNN rằng các cảnh sát đã được tụ họp lại để thông báo rằng cảnh sát kia đã chết. Cũng chính Papathanasiou nói với đài truyền hình WUSA rằng cảnh sát kia đã chết. Tuy nhiên tin sau đó là, nạn nhân này chưa chết, đang được nối ống tiếp sinh. Và bây giờ đã chết. Người cảnh sát tử vong này tên là Brian D. Sicknick. Ty Cảnh Sát sẽ điều tra và truy tố những người bạo loạn trực tiếp gây ra cái chết này.

.

--- Trong một loạt tweet hôm Thứ Năm, Tướng Không Quân 3 sao Clint Hinote cho biết ý nghĩ riêng sau khi xem cuộc biểu tình chuyển sang bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư, rằng trong cương vị một phi công lái phi cơ chiến đấu tàng hình trong trận tấn công 9/11, ông đã có những cảm xúc tuyệt vọng tương tự khi nhìn thất đám đông chiếm tòa nhà Quốc Hội y hệt như khi ông nhìn thấy tòa nhà tháp Twin Towers ở New York bị tấn công sụp đổ. Hinote viết: "Cũng tệ như 9/11, tôi cảm thấy tình hình hôm nay tệ hơn thời đó."

.

--- Chỉ đích danh Tổng Thống Donald Trump đã có những hành động trong tuần này "phá hủy nặng nề nhiệm vụ [Tổng Thống]" còn tệ hơn là chyện Trump nói chuyện với Ukraine và cuộc nói chuyện này dẫn tới việc luận tội trong quá khứ, báo Wall Street Journal kêu gọi Trump hãy từ chức.

.

Báo này nói rằng chính Trump kích động một đám đông tấn công vào Quốc Hội, đã chờ rất lâu mới tìm cách kêu gọi đám đông ngừng lại, và tìm cách lật ngược kết quả hắng cử của Joe Biden. Tất cả các hànhh vi đó là tấn công vào tiến trình chuyển giao quyền lực đã ghi trong Hiến Pháp. Đó là tội phải bị luận tội để truất phế.. Báo WSJ nói rằng giải pháp "sạch nhất" cho Trump sau các hành vi đó, là Trump hãy từ chức.

.

--- Trong khi đó, báo USA TODAY kêu gọi Phó Tổng Thống Mike Pence hãy họp nội các để làm thủ tục Tu Chánh Án thứ 25 để trục xuất Trump ra khỏi cương vị Tổng Thống để Pence nắm quyền trong thời gian chuyển tiếp trước khi bàn giao quyền lực cho Joe Biden ngày 20/1/2021.

.

Báo này nói rằng Trump đã tự chìm xuống tận đáy để bám lấy quyền lực, đã kích động một đám đông những người ủng hộ, xúi giục họ xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội để làm áp lực trong khi lưỡng viện họp cho thủ tục đếm phiếu cử tri đoàn và sẽ công nhận chiến thắng của Biden. Làm như thế, đó là nổi loạn, làm gián đoạn thủ tục đếm phiếu, làm một phụ nữ bị bắn chết và 3 người khác cũng bị giết. Báo này nói không ai biết Trump sẽ làm gì nữa trong 13 ngày tới, và do vậy cần làm thủ tục Tu Chánh Án thứ 25 để tước quyền Tổng Thốngc ủa Trump.

.

--- Quyền Biện Lý Thủ Đô Michael Sherwin cho biết sẽ không bác bỏ một hồ sơ truy tố Tổng Thống Trump về tội kích động bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư. Được một phóng viên hỏi là ông sẽ có truy tố cá nhân Tổng Thống Trump hay không, Sherwin trả lời rằng ông sẽ truy tố tất cả, không bỏ sót một ai, nếu có chứng cớ họ phạm tội hình sự, và thậm chí sẽ truy tố về tội bạo loạn.

.

Sherwin nói hôm Thứ Năm rằng các công tố viên ạtit hủ đô Washington DC đã lập hồ sơ truy tố 55 hồ sơ hình sự trong 36 giờ đồng hồ vừa qua, trong đó có 15 tội hồ sơ đưa ra cấp liên bang. Ông nói, tất cả 15 hồ sơ liên bang là trực tiếp liên hệ vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội.

.

Báo New York Times loan tin rằng luật sư cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone đã cảnh cáo Trump rằng Trump có thể bị truy tố về vụ đám đông tấn công Quốc Hội, vì bài diễn văn Trump đọc trước đám đông và sau khi kết thúc bài nói chuyện, Trump kêu gọi mọi người tuần hành về tòa nhà Quốc Hội để ngăn cản "thủ tục vi hiến" mà Phó Tổng Thống Mike Pence thực hiện.

.

--- Ông Biện Lý Thủ Đô là chuyện mới xảy ra, nhưng oan gia cũ là Tish James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York, dịp này cũng bước vào: James cho biết James đang kêu gọi Bộ Tư Pháp hãy điều tra toàn diện về cú đảo chánh thất bại ở tòa nhà Quốc Hội được xách động bởi Tổng Thống Trump, thành viên gia đình Trump, và các dân cử Quốc Hội. "Tất cả những ai quạt lên ngọn lửa dẫn tới cú đảo chánh thất bại đều phải bị quy trách nhiệm."

.

Tuy nhiên, vài điểm ghi nhận về lời nói của James: Thực tế là Trump có thể tự ân xá để trốn tội hay trì hoãn hồ sơ truy tố liên bang, do vậy sẽ cần tới các Bộ Trưởng Tư Pháp các tiểu bang, trong đó bao gồm Biện Lý Thủ Đô, làm hồ sơ truy tố hình sự cấp tiểu bang để các lệnh ân xá đều mất ảnh hưởng. Nhưng James cũng nói về thành viên gia đình Trump, có thể hiểu là cậu Donald Trump Jr vẫn còn là cư dân thành phố New York City.

.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley trong nỗ lực ngăn cản thủ tục đếm phiếu cử tri đoàn của Biden đã tưởng hành vi đó là diệu kế, vì sẽ đào trúng mỏ tiền của 74 triệu cử tri đã bầu cho Trump. Tuy nhiên, trước khi đám đông tràn vào tòa nhà Quốc Hội đòi lật ngược kết quả bầu cử, Hawley đã ca ngợi hành vi ủng hộ Trump nhiệt tình của những người từ nơi xa kéo về thủ đô biểu tình.

.

Thế rồi bạo động bùng nổ. Người ta chưa rõ các công tố viên có thể lập hồ sơ truy tố Hawley vì liên lụy với đám đông hay không, nhưng biết chắc rằng "bàn tay Hawley dính máu người vô tội," theo nhận định của một nhật báo ở thành phố Kansas, nơi đất nhà của Hawley. Thế rồi nhà xuất bản Simon & Schuster hôm Thứ Năm cho biết hủy bỏ thương vụ hợp đồng in sách cho Hawley. Nghĩa là, giới xuất bản thấy Hawley có thể lãnh búa hình sự... nên không dám in sách Hawley nữa.

.

--- Phó Tổng Thống Mike Pence không muốn sử dụng Tu Chánh Án thứ 25 để tước bỏ quyền lực Tổng Thống của Trump, theo báo New York Times. Một viên chức cao cấp Cộng Hòa nói với báo này rằng vị trí của Pence được ủng hộ từ "nhiều viên chức trong nội các của Trump" những người cảm thấy làm như thế sẽ "gây thêm hỗn loạn tại thủ đô thay vì làm dịu đi.

.

Trước đó, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã thúc giục Mike Pence dùng Tu Chính Án 25, tức là một thủ tục Hiến Pháp để Phó Tổng Thống tước bỏ quyền lực Tổng Thống trong một số trường hợp khẩn cấp. Pelosi nói Trump đã trở thành "một người rất là nguy hiểm" sau trận bạo loạn hôm Thứ Tư ở thủ đô.

.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số Hạ Viện Chuck Schumer tiết lộ họ chưa nghe gì về ý kiến Phó Tổng Thống Pence về áp dụng Tu Chính Án 25, và nói rằng như thế Hạ Viện sẽ làm thủ tục luận tội để truất phế Trump. NBC cho biết hiện thời đã có hơn 200 dân cử, cả Hạ Viện và Thượng Viện, đồng ý là sẽ luận tội/truất phế Trump.

.

--- Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã nặng lời chỉ trích Donald Trump vì đã kích động bạo lực trong khuôn viên Quốc Hội, nói với các thành viên trong Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) trong buổi họp kín cửa rằng hành vi của Trump sẽ "bị đánh giá nặng nề bởi lịch sử."

.

Haley nói như thế trong buổi họp kín mùa đông của RNC tại thành phố Amelia Island, Fla., rằng: "Trump không luôn luôn chọn đúng chữ để dùng. Trump đã nói những chữ sai ở Charlottesville, và tôi đã nói với Trump lúc đó. Trump cũng nói chữ nhảm vào hôm qua. Và nó như dường không phải lời nói của Trump. Hành động của Trump kể từ Ngày Bầu Cử sẽ bị phê phán nghiêm túc bởi lịch sử."

.

--- Trump nói với vài thủ hạ thân tín rằng Trump đang suy nghĩ tự cho phép ân xá trước khi rời Bạch Ốc vào ngày 20/1/2021, theo báo New York Times hôm Thứ Năm. Theo lời kể với các phóng viên, Trump đã nói nhiều lần về chuyện tự xin ân xá kể từ ngày 3/11/2020. Thực tế, trước giờ chưa có ai tự ân xá. Các luật gia nhất định hằn là sẽ tranh cãi về lệnh tự ân xá có hiệu lực hay không.

.

--- Trump bắt đầu đổi giọng... Chiều Thứ Năm, Trump phổ biến một băng video, nói giọng dịu dàng, xác nhận rằng chuyển giao quyền lực vào ngày 20/1/2021 cho Joe Biden sẽ êm xuôi, và tập trung chính yếu của Trump đã chuyển sang việc bảo đảm một "chuyển giao quyền lực trật tự, êm thắm, không trở ngại."

.

Điều kinh ngạc là trong video, Trump mắng người bạo loạn là xâm nhập cơ quan công quyền bất hợp pháp, kêu gọi Biện Lý Thủ đô làm thủ tục truy tố bọn khủng bố vì phải cho bọn bạo loạn "trả giá"... Tại sao dịu giọng? Theo bản tin CNN, toàn bộ nhân viên Bạch Ốc đã hăm dọa sẽ từ chức tập thể nếu Trump không thu băng và phổ biến video này. Và hiển nhiên, nếu tất cả nhân viên trong Bạch Ốc từ chức thì, Trump sẽ đứng đơn độc với các con trong mọi việc.

.

--- Có 3 viên chức cảnh sát cao cấp mất chức hôm Thứ Năm vì ảnh hưởng từ trận bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội:

-- Steven Sund, Cảnh sát trưởng khu vực Quốc Hội, tuyên bố từ chức, và sẽ hiệu lực từ ngày 16/1/2021. Ty Cảnh Sát này có tên Capitol Police bao gồm khoảng 200 khu phố trong thủ đô, kể cả nhiều tòa nhà liên bang, trong đó có Thư Viện Quốc Hội. Dưới quyền Sund là hơn 2,200 cảnh sát.

-- Trưởng Ban Trật Tự Thượng Viện Michael Stenger (chức vụ này có tên là Senate Sergeant-at-Arms) hiệu lực từ chức ngay Thứ Năm.

-- Trưởng Ban Trật Tự Hạ Viện Paul Irving (chức vụ này có tên là House Sergeant-at-Arms) cũng từ chức.

.

--- Công ty Dominion Voting Systems, một trong những công ty sản xuất máy bầu cử Hoa Kỳ, đã đưa đơn kiện luật sư Sidney Powell, người thay mặt TT Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, về tội bịa đặt làm mất uy tín công ty. Đơn kiện nói rằng "Powell đã sai trái nói rằng Dominion gian lận cuộc bầu cử, rằng Dominion được tạo ra tại Venezuela để gian lận bầu cử cho Hugo Chávez, và rằng Dominion đã hối lộ các quan chức Georgia để lấy hợp đồng không đấu thầu."

.

Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại hơn 1.3 tỷ đôla, vì công ty đã xài nhiều triệu đô về an ninh cho nhân viên (bị người ủng hộ TRump hăm dọa giết) và về gây dựng lại uy tín thương hiệu, trong khi cơ nguy mất nhiều cơ hội kinh doanh tương lai. Hiện thời các đài truyền hình từng loan truyền những lời vu khống của bà Powell như Fox News, Newsmax, và OAN đều đã rút lại các lời vu khống và đã đăng lời thanh minh của Dominion. Dominion là công ty cung cấp máy bầu cử cho 28 tiểu bang Hoa Kỳ.



Dân biểu liên bang Katie Porter (Dân Chủ, Quận Cam) (hình hồ sơ của DB Porter)

.

--- Dân biểu liên bang Katie Porter, đại diện địa hạt 45 trong Quận Cam, California, kể lại rằng bà và 2 nhân viên phụ tá đã ngồi trong tòa nhà văn phòng của tòa nhà Quốc Hội, mang mặt nạ ngừa khí độc trong khi bên ngoài cảnh sát bắn hơi cay, giải tán những người ủng hộ Trump xông vào quậy phá buổi đếm phiếu cử tri đoàn.

.

DB Porter kể rằng ngồi chờ giải tán mất 6 giờ đồng hồ, tự ngăn chận bằng một ghế trường kỷ lớn nơi cửa, tắt hết đèn trong phòng, màn cửa khép lại ngồi im lặng. Bà gọi hành vi của người bạo loạn là "khủng bố nội địa." Bà cho biết cần phải tức khắc gỡ bỏ Trump ra khỏi quyền lực Tổng Thống, nếu PPT Pence không dùng Tu Chánh Án 25 thì Quốc Hội phải dùng thủ tục luận tội/truất phế Trump. Hôm Thứ Năm, DB Porter đã ký chung dự luật luận tội Trump, soạn bởi các Dân biểu Ted Lieu, Raskin, và Cicilline.

.

--- Báo Tuổi Trẻ kể rằng Đại dịch COVID-19 và mưa lũ liên tục ở miền Trung khiến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ khoảng 1.324 tỉ đồng (57.3 triệu đôla Mỹ). Nếu năm nay tình hình vẫn diễn biến phức tạp, dự kiến cuối năm 2022 đường sắt mất sạch 3.250 tỉ đồng (140 triệu đôla Mỹ) vốn chủ sở hữu.

.

Bản tin báo TT ghi là, theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt, năm 2020 sản lượng của đường sắt đạt hơn 6.828 tỉ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ 2019; doanh thu đạt 6.565 tỉ đồng, bằng 78,3% so với cùng kỳ 2019. Trong đó công ty mẹ đạt tổng doanh thu 1.713 tỉ đồng, bằng 81,6% so với kế hoạch và 66,6% so với cùng kỳ 2019. Dự kiến lỗ hơn 1.324 tỉ đồng.

.

--- José Ramón Cabañas, nhà ngoại giao cao cấp của Cuba từng là đại sứ Cuba tại Washington cho tới tháng 19/2020, nhận định về cuộc bạo loạn do Tổng Thống Trump xúi giục người ủng hộ xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội để ngăn cản thủ tục đếm phiếu cử tri đoàn rằng Hoa Kỳ may mắn vì bản thân Hoa Kỳ là một siêu cường.

.

Ông phóng tweet nói rằng sự kiện ở thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Tư rất là đáng tiếc, nhưng nó có thể sẽ tệ hại hơn nếu có một tòa đại sứ Mỹ hiện diên trong thành phố đó. Và thêm, rằng người dân Mỹ bây giờ mới có cơ hội để suy nghĩ về sự hỗn loạn mà một quốc gia nước ngoài trải qua, khi Mỹ đòi hỏi thay đổi chính phủ nước kia.

.

--- Trump không còn là Đấng Chúa Chọn nữa.... Đại mục sư Russell Moore, người có ảnh hưởng trong Tin Lành Phúc Âm, kêu gọi Trump hãy từ chức trước khi hết nhiệm kỳ. Mục sư nói rằng đã có người chết, tòa nhà Quốc Hội bị lục lọi và đập phá, còn 12 ngày nguy hiểm nữa tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Trump, :Làm ơn từ chức để đất nước hàn gắn lại."

.

--- Các dân cử Dân Chủ cam kết rằng sẽ có chi phiếu cứu trợ 2,000$/người dân Mỹ, vì bây giờ Đảng Dân Chủ đã nắm đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ sau khi Dân Chủ thắng 2 ghế Thượng nghị sĩ trong kỳ bầu chung kết ở Georgia hôm 5/1/2021.

.

Lãnh tụ Dân Chủ Thượng Viện Charles Schumer (N.Y.), người sẽ trở thành lãnh tụ đa số khi Joe Biden đăng quang Tổng Thống ngày 20/1/2021, nói hôm Thứ Tư rằng "một trong những điều đầu tiên ông muốn làm khi các tân thượng nghị sĩ nhận nhiệm vụ là trao chi phiếu cứu trợ 2,000$/người cho dân Mỹ."

.