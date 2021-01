Các cựu Tổng Thống Obama, Bush, Clinton mắng Trump phá hoại nền Cộng Hòa. Biden: Trump xúi giục nổi loạn. Nhiều viên chức Bạch Ốc từ chức, Lãnh tụ đa số Thượng Viện McConnell xin khoan. Quốc Hội công nhận Tổng Thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng Thống đắc cử K. Harris. Trump: không đồng ý, nhưng sẽ bàn giao ngày 20/1/2021. Biden bổ nhiệm các viên chức Tư Pháp. 2 Tướng hồi hưu kêu gọi tức khắc lột c

Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ - Quận Cam) kể về giây phút chứng kiến người ủng hộ Trump tràn vào đại sảnh Quốc Hội. Hình do Tammy Tran, cựu phụ tá của DB Correa, đưa lên Facebook.

Các cựu Tổng Thống Obama, Bush, Clinton mắng Trump phá hoại nền Cộng Hòa. Biden: Trump xúi giục nổi loạn. Nhiều viên chức Bạch Ốc từ chức, Lãnh tụ đa số Thượng Viện McConnell xin khoan. Quốc Hội công nhận Tổng Thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng Thống đắc cử K. Harris. Trump: không đồng ý, nhưng sẽ bàn giao ngày 20/1/2021. Biden bổ nhiệm các viên chức Tư Pháp. 2 Tướng hồi hưu kêu gọi tức khắc lột chức Trump. Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr lên án Trump. Mulvaney, cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của Trump và hiện là đặc sứ Mỹ ở Bắc Ireland, từ chức. Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ - Quận Cam) kể về giây phút chứng kiến người ủng hộ Trump tràn vào đại sảnh Quốc Hội. DB Omar đang soạn bản văn luận tội/truất phế Trump. Alyssa Farah, cựu trưởng ban truyền thông của Trump, kêu gọi "Thân gửi các bạn MAGA. Không ai trộm cuộc bầu cử cả. Chúng ta đã thua phiếu." Facebook, Instagram khóa tài khoản Trump vô hạn định, tới ít nhất là ngày 20/1/2021. Twitter tạm khóa trương mục của Trump. Cảnh sát trưởng thủ đô: Trump là chủ mưu biểu tình bạo lực, làm chết 4 người, bắt 68 người. Người phụ nữ 35 tuổi bị bắn chết trong tòa nhà Quốc Hội là từ San Diego. Elon Musk qua mặt ông chủ Amazon là Jeff Bezos, với tài sản185 tỷ đôla, giàu nhất thế giới. Hàng VN tăng giá vì giá cước vận chuyển hàng hóa đã nhảy vọt từ 1.500 USD lên mức 10.000 USD mỗi container loại 40 feet. Báo quốc doanh TQ chọc quê Mỹ: Chủ tịch Hạ viện Pelosi ca ngợi biểu tình Hồng Kông, chưa thấy ca ngợi biểu tình ở thủ đô Mỹ. Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông thất vọng: Mỹ trở thành trò cười, chỉ có tuyệt vời là bầu cử công bằng.

WASHINGTON (VB - 7/1/2021) --- Quốc Hội Hoa Kỳ lúc rạng sáng Thứ Năm 7/1/2021 đã xác nhận Joe Biden là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 với kết quả phiếu cử tri đoàn là 306 phiếu, trong khi Trump chỉ thắng có 232 phiếu cử tri đoàn.

Trump hôm 6/1/2021 đã đọc diễn văn với kính che đạn trước mặt trong một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô, khi kết thúc diễn văn xong, Trump kêu gọi "những người yêu nước" hãy xông tới bày tỏ ý chí chống lại bọn "cướp cuộc bầu cử" đang họp ở lưỡng viện Hoa Kỳ, rồi Trump lên xe bọc sắt chạy về Bạch Ốc. Bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội dẫn tới kết quả 4 người chết và 68 người bị bắt.

--- Rạng sáng Thứ Năm, sau khi Quốc Hội tuyên bố Joe Biden là Tổng Thống đắc cử, Trump phóng tweet qua một viên chức phụ tá -- vì tài khoản tweet của Trump lúc đó đã bị treo từ trưa ngày Thứ Tư vì kích động bạo lực -- rằng Trump không đồng ý về kết quả bầu cử mà tất cả 50 tiểu bang đều nói rằng Trump vu khống là gian lận, nhưng Trump sẽ bàn giao quyền lực chính phủ vào ngày 20/1/2021. Một lý do dễ hiểu: nếu Trump không bàn giao, Trump sẽ bị bạo lực đưa ra khỏi Bạch Ốc, như Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi đã từng cảnh cáo.

--- Vào sáng Thứ Năm, Tổng Thống đắc cử Joe Biden công bố bổ nhiệm Merrick Garland, Thẩm phán Tòa kháng án Thủ đô, vào chức Bộ Trưởng Tư Pháp. Ban chuyểnt iếp của Biden cũng cho biết đã chọn Lisa Monaco, cựu cố vấn Nội An của cựu TT Obama, vào chức Thứ Trưởng Tư Pháp; Vanita Gupta, cựu phụ tá bộ Trưởng Tư Pháp về Dân Quyền, vào chức Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp; Kristen Clarke, người từng giữ chức chũ tịch Ủy ban Luật sư về Dân Quyền từ 2015, vào chức Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp về Dân Quyền.

Các chức vụ trong Bộ Tư Pháp này có thể sẽ bận tâm nhiều với các hồ sơ truy tố tương lai liên hệ tới Trump và những người tiếp tay cho Trump trong các diễn biến dẫn tới bạo loạn hôm Thứ Tư, cũng như sẽ đối phó với các hồ sơ gian lận tài chánh và trốn thuế gần 20 năm của Trump và các công ty của Trump.

--- Matt Pottinger, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, đã chính thức từ chức và nhiều quan chức Bạch Ốc khác đang cân nhắc từ chức sau khi Trump xách động bạo loạn, theo báo Bloomberg News. Người giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump là Robert O'Brien, cũng suy tính từ chức, nhưng quyết định ở lại vì lo sợ Trump sẽ bổ nhiệm một người tệ hại vào chức vụ này. Bloomberg News cũng nói rằng Chris Liddell, phụ tá của Trump và Phó Giám Đốc Phòng Điều Hợp Chánh Sách, cũng cân nhắc từ chức.

--- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr hôm Thứ Năm nói rằng hành vi bạo loạn của Trump đã phản bội nhiệm vụ Tổng Thống và phản bội những người ủng hộ. Trong bản văn gửi tới thông tấn AP, Barr nói rằng xách động đám đông tới nổi loạn ở tòa nhà Quốc Hội là chuyện không thể bào chữa được.

William Barr là đồng minh trung thành của Trump, trong cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp mấy năm qua đã ngăn chận các cuộc điều tra và nhiều hồ sơ kiện, trong khi Barr bôi đen nhiều chỗ trong bản phúc trình Mueller để che giấu các hành vi của Trump bị xem là liên lạc với tình báo Nga và có thể bị xem phạm tội cản trở tư pháp. William Barr đã từ chức từ tháng trước.

--- Robert Contee, Cảnh sát trưởng Thủ đô Washington DC, cho biết tổng cộng có 4 người chết trong các cuộc hỗn loạn nơi khuôn viên tại tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô hôm Thứ Tư 6/1/2021, trong đó một phụ nữ bị bắn chết trong lúc các ống kính quay phim được hình ảnh bi thảm này.

Contee họp báo chung với Thị Trưởng Murial Bowser đêm Thứ Tư sau cuộc bạo động ở đô, giải thích rằng không có nhiều chi tiết về cái chết của 3 người, trong khi Sở Giảo Nghiệm Thủ Đô chưa khám tử thi 3 người để xem họ chết vì lý do gì --- hoặc bị bắn, bị đánh đập, hay bị giẫm đạp. Ba người chết chưa rõ lý do này có 1 nam và 2 nữ.

Tính chung hết, Contee nói cảnh sát đã bắt giam 68 người, trong khi có 14 cảnh sát bị thương trong khi giải tán bạo động. Cảnh sát trưởng này nói các hỗn loạn này đều từ lời kêu gọi của Tổng Thống Trump trong bài diễn văn đọc trong một cuộc biểu tình sáng Thứ Tư, kế kết thúc diễn văn, TT Trump đã kêu gọi mọi người tuần hành tới tòa nhà Quốc Hội để ngăn cản bọn "Cướp bầu cử" mà Trump tự cho là nạn nhân.

--- Người phụ nữ bị bắn chết bên trong tòa nhà Quốc Hội là do cảnh sát bắn chết, khi hỗn loạn bùng nổ trong tòa nhà, viên đạn trúng ngực làm bị thương nguy kịch, và sau đó chết tại bệnh viện. Phụ nữ này từ San Diego, Nam California, tới thủ đô biểu tình ủng hộ Trump.

Đài KUSI News loan tin đêm Thứ Tư, cho biết nạn nhân là chị Ashli Babbit, 35 tuổi, cựu chiến binh từng có 14 năm quân ngũ, trong đó 4 lượt phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ. Trong thời gian trong quân đội, chị là viên chức an ninh cấp cao. Đài KUSI phỏng vấn chồng của chị, và được anh cho biết chị này nồng nhiệt ủng hộ TT Trump.

--- Hôm Thứ Tư 6/1/2021, Tướng hồi hưu Barry McCaffrey kêu gọi tức khắc gỡ bỏ Trump ra khỏi chức vụ Tổng Thống. Tương tự, Tướng hồi hưu James Mattis, người từng giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Trump, phổ biến một bản văn đêm Thứ Tư, trực tiếp tố cáo Trump là chủ động cuộc tấn công bạo lực nhắm vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Mattis nói Hoa Kỳ sẽ vượt qua chuyện hôm nay, nhưng "Trump sẽ xứng đáng bị bỏ rơi để làm người không tổ quốc."

--- Theo báo The Daily Beast, Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã điện thoại chiều Thứ Tư cho các viên chức Bạch Ốc để yêu cầu họ khoan từ chức hàng loạt ra khỏi chính phủ của Trump, và hãy chờ tối thiểu là vài giờ đồng hồ cho tới khi tình hình minh bạch hơn.

Theo lời các viên chức Bạch Ốc nói với các phóng viên, TT Trump đang giận dữ vì các đài truyền hình đổ tội cho Trump kích động bạo loạn, vì Trump cho rằng tất cả chuyện này chỉ vì Trump là nạn nhân.

--- Trong những người được biết là dự tính từ chức, theo báo này là Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger, Phụ tá Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Chris Liddell. Hiện thời có tin Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao — vợ của McConnell -- đã từ chức.

Ngay chiều Thứ Tư đã có 2 viên chức Bạch Ốc từ chức: Stephanie Grisham, Chánh văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump; và Sarah Matthews, Phó Giám Đốc Thông Tin Bạch Ốc.

--- Mick Mulvaney, cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của Trump và hiện là đặc sứ Mỹ ở Bắc Ireland, tuyên bố từ chức hôm Thứ Năm sau khi ông nói chuyện với Ngoại Trưởng Mike Pompeo. Mulvaney nói rằng ông không chịu được khi Trump kêu gọi bạo động quậy phá, và cũng nói nhiều viên chức Bạch Ốc chưa từ chức vì sợ TRump sẽ đưa những người tệ hại vào thay.

--- Alyssa Farah --- người từng là phụ tá về truyền thông cho Trump, trước đó cũng từng là phụ tá truyền thông cho Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows khi Meadows còn là Dân biểu Liên bang --- ngay khi bạo loạn bùng nổ đã tweet tới Tổng Thống Trump xin "lên án tức khắc bạo động" bởi vì "ngài là người duy nhất họ lắng nghe. Hãy vì đất nước chúng ta!"

Hai tiếng đồng hồ sau, Trump mới kêu gọi những người bạo động lui về nhà, nhưng TRump tiếp ngay khi đó lại kêu gào rằng cuộc bầu cử "đã bị trộm" bởi Joe Biden và Dân Chủ. Farah, người mới từ chức khỏi Bạch Ốc tháng trước, thất vọng vì ngôn ngữ ngoan cố của Trump, mới phóng tweet kêu gọi những người biểu tình rằng thất cử là thất cử, chẳngc ó ai "trộm cuộc bầu cử" cả.

Farah viết: "Các bạn thân MAGA. Tôi là một trong những người của các bạn. Trước khi tôi làm việc cho @realDonaldTrump, tôi đã làm việc cho @MarkMeadows & @Jim_Jordan & the @freedomcaucus. Tôi đã diễn hành trong các buổi vận động đông người của đảng Tea Party năm 2010. Tôi đã vận động với Trump, đã bầu cho Trump. Nhưng tôi cần các bạn nghe tôi: Cuộc Bầu Cử KHÔNG HỀ bị trộm gì cả. Chúng ta đã thua."

--- Cuộc bạo động tại khuôn viên tòa nhà Quốc Hội làm 4 người chết, khởi đầu là từ một người, theo báo Kansas City Star viết trong một bài bình luận của ban biên tập hôm Thứ Tư. Bài báo ghi rằng trước khi những người vũ trang xông vào tòa nhà Quốc Hội, chính Thượng nghị sĩ Josh Hawley đứng bắt tay với những người ủng hộ Trump nơi đó, đứng chụp hình trong khi vẫy tay lên chào những người MAGA.

Bài báo của ban biên tập Kansas City Star viết rằng bên cạnh Trump là người chịu trách nhiệm về cuộc bạo động, thì chính Joshua David Hawley, thượng nghị sĩ 41 tuổi từ Missouri, người đã phóng tweet xin giúp gây quỹ trong khi bạo động diễn ra ở thủ đô, và chính Thượng nghị sĩ Hawley là người vi phạm luật pháp, là kẻ phá hoại, và là người cùng với Trump có bàn tay vấy máu.

--- Barack Obama đưa ra bản tuyên bố hôm Thứ Tư, viết: "Lịch sử sẽ ghi nhớ bạo động hôm nay tại tòa nhà Quốc Hội, xách động bởi một Tổng Thống đương nhiệm, người liên tục nói dối vô căn cứ về kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp, như một khoảnh khắc của nổi sỉ nhục lớn và là nỗi xấu hổ cho đất nước chúng ta..."

Obama cũng gọi những người Cộng Hòa và "hệ thống môi sinh truyền thông" đã hỗ trợ cho các chuyện kể đầy hoang tưởng của Trump và nói rằng họ đang đứng trước một lựa chọn: "Họ có thể tiếp tục xuống dốc và cứ đốt phá mãi. Hay là họ có thể chọn lựa thưc tại và có những bước đi ban đầu về hướng dập tắt lửa. Họ có thể chọn Hoa Kỳ."

--- Cựu Tổng Thống George W. Bush cũng đưa ra bản văn, nói rằng: "Tôi kinh hoàng vì thái độ bất cẩn trọng của một số vị lãnh đạo của chúng ta kể từ ngày bầu cử và bởi sử kém tôn trọng hôm nay đối với các định chế của chúng ta, với truyền thống của chúng ta và với nhân viên công lực của chúng ta."

--- Cựu Tổng Thống Bill Clinton nói: "Que diêm do Trump và những tay sai nhiệt tâm nhất của Trump, trong đó có nhiều dân cử trong Quốc Hội, đã bật ra ngọn lửa nhằm lật ngược kết quả bầu cử mà Trump đã thua. Cuộc bầu cử là tự do, đếm phiếu là công bằng, kết quả là chung cuộc. Chúng ta phải hoàn tất tiến trình chuyển giao quyền lực theo Hiến Pháp quy định."

--- Tổng Thống đắc cử Joe Biden hôm Thứ Tư dự định đọc bài diễn văn về kinh tế từ tiểu bang Delaware, nhưng rồi phải đổi đề tài khi hàng ngàn người hung hăng xông vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội ngay sau khi TT Trump đọc xong diễn văn và kêu gọi tuần hành tới Quốc Hội, theo bản tin AP. Biden nói hỗn loạn hôm Thứ Tư không phải là biểu tình, mà là nổi loạn.

Biden nói rằng nền dân chủ đang bị tấn công một cách chưa từng thấy: "Vào giây phút này, nền dân chủ của chúng ta đang bị đánh bằng một cuộc tấn công trước giờ chưa từng có, không hề giống như những gì chúng ta từng thấy trong thời hiện đại." Biden gọi cuộc hỗn loạn là "trận tấn công vào nền pháp trị như vài lần chúng ta đã từng thấy." Biden kêu gọi đám đông hỗn loạn hãy lùi lại và hãy cho phép tiến trình dân chủ đi tới.

--- Dân biểu Ilhan Omar hôm Thứ Tư nói rằng bà đang soạn ra bản văn để làm thủ tục luận tội/truất phế Tổng Thống Trump. Báo The Guardian viết rằng bà Omar phóng tweet: "Trump phải bị luận tội bởi Hạ Viện Hoa Kỳ và phải bị lột chức Tổng Thống bởi Thượng Viện Hoa Kỳ. Chúng ta không thể để Trump ngồi trong Bạch Ốc, đây là vấn đề gìn giữ nền Cộng Hòa của chúng ta và chúng ta cần hoàn tất lời thề." Ý bà viết về lời thề là lời thề trung thành với Hiến Pháp mà tất cả các dân cử đều phải tuyên thệ.

--- Báo The Hill ghi rằng một số dân cử thảo luận về Tu Chánh Án thứ 25, một thủ tục đối phó với các Tổng Thống vì lý do nào đó, mà bỗng nhiên bất lực, hoặc bệnh tới mức không thể giữ chức Tổng Thống được. Nếu làm theo thủ tục của Tu Chánh Án thứ 25 thì phải do Phó Tổng Thống Mike Pence thực hiện. Điều này chưa chắc Pence đã chịu làm, vì nếu Pence truất phế Trump thì Pence sẽ không ứng cử Tổng Thống năm 2024 được, vì sẽ bị người cuồng Trump bám theo trả thù. Nhưng thủ tục luận tội có lẽ dễ hơn, vì Hạ Viện hiện nay do Dân Chủ kiểm soát.

--- Công ty mạng xã hội Facebook Inc. đã quyết định khóa trương mục của Tổng Thống Trump trong 24 giờ sau khi công ty này xóa một video trong đó Trump nói chuyện vể những cuộc biểu tình bạo động ở thủ đô Washington DC. Lý do Facebook khóa lại vì Trump lại kích động bạo lực thêm. Và tới sáng Thứ Năm, Facebook và Instagram tuyên bố khóa tài khoản Trump vô hạn định, tới ít nhất là ngày 20/1/2021 cho tới khi bàn giao chính phủ xong.

--- Công ty mạng xã hội Twitter cũng đã yêu cầu Trump xóa 3 tweet của Trump, và sau đó đã khóa trương mục của Trump trong 12 tiếng đồng hồ. Lý do vì vi phạm nội quy của mạng Twitter về chính sách đối với Phẩm Cách Công Dân hay là Hăm Dọa Bạo Lực, và nếu cứ vi phạm thì có thể sẽ bị khóa vĩnh viễn trương mục "@realDonaldTrump" hiện Trump đang sử dụng.

--- Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ - Santa Ana, CA) vào sáng Thứ Tư đang đứng giữa buổi họp lưỡng viện nói về phiếu cử tri đoàn Arizona, thì một đám đông ủng hộ Trump nện vào cửa với nỗ lực tràn vào nhằm phá hoạii tiến trình bầu cử dân chủ Hoa Kỳ. Đó là lời DB Correa kể lại với các phóng viên hôm Thứ Năm.

Lou Correa nhìn ra thì thấy những gì ông chưa từng thấy trong đời, khi cửa đại sảnh Quốc Hội bị nện vào ầm ầm, nhưng cũng giây phút đó Correa thấy ấm lòng vì bên trong các dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ cùng liên kết, bày tỏ bất bình với cuộc đảo chánh bạo lực bất thành diễn ra trước mắt họ. Correa kể nhiều dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ nắm tay nhau, và giúp các nữ dân cử ra di tản trước, trong khi nhânv iên an ninh kêu gọi các dân cử hãy mang mặt nạn chống khí độc đã gắn sẵn dưới ghế ngồi vì cảnh sát sẽ bắn lựu đạn cay chận người bạo động.

--- Thủy sản Việt Nam vẫn còn đắt, phần lớn vì thiếu các thùng container. Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể rằng do thiếu container rỗng, giá cước vận chuyển hàng hóa đã nhảy vọt từ 1.500 USD lên mức 10.000 USD mỗi container loại 40 feet. Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú cho biết trong năm 2020, Minh Phú có thể xuất khẩu được nhiều hơn, nhưng do không có tàu và container nên hàng phải nằm trong kho.”

Viên chức này nói, giá cước container loại 20 feet từ Việt Nam đi thị trường châu Âu đã tăng từ mức 1.200-1.500 USD/container của tháng 6/2020 lên 7.000-8.000 USD/container hiện nay. Mức tăng tương ứng đối với container loại 40 feet là từ 1.500-1.800 USD/container lên 8.000-10.000 USD/container.

Nhiều doanh nghiệp thủy sản cho biết, để thuê được tàu xuất khẩu, họ phải trả phí gấp đôi, gấp ba so với trước thời điểm tháng 10/2020. Hiện mức thuê doanh nghiệp phải bỏ ra vào khoảng 7.200 USD/container (tăng hơn 5.000 USD). Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, hiện có đến 40% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong việc giao nhận container rỗng tại các nơi tập kết container và khi chủ hàng đến nhận mới được thông báo là chưa có.

--- Elon Musk hôm Thứ Năm đã trở thành người giàu nhất thế giới, qua mặt ông chủ Amazon là Jeff Bezos, với trị giá tổng tài sản là hơn 185 tỷ đôla trong khi giá cổ phiếu Tesla, Inc. của Musk tăng vọt. Cổ phiếu Tesla tăng 4.51% để tới $790.795 lúc 10:30 am giờ sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong năm 2020 trị giá cổ phiếu hãng xe của Musk tăng 740% và trị giá thị trường hãng xe là $750 tỷ đôla.

--- Hôm Thứ Năm, Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) đưa ra bản văn kêu gọi Phó Tổng Thống Mike Pence và nội các chính phủ tước quyền Tổng Thống của Trump dựa theo Tu Chánh Án 25 trong Hiến Pháp, vì những hành vi bạo loạn của Trump gây ra hôm Thứ Tư.

--- Tưng bừng vui nhất là nhà nước Trung Quốc, khi chứng kiến Trump xách động biểut ình bạo loạn hôm Thứ Tư. Báo quốc doanh Global Times của Bắc Kinh hôm Thứ Năm in hai tấm hình, so sánh hình ảnh người biểu tình Hồng kông xông vào chiếm tòa nhà nghị viện Hồng Kông hồi tháng 7;/2019 với hình ảnh bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6/1/2021.

Bài báo nhắc rằng hồi 2019, Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã viết rằng các cuộc biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông là "hình ảnh đẹp để trân trọng chiêm ngưỡng. Lúc đó, các cuộc biểu tình Hồng kông dù đông người nhưng hầu hết là bất bạo động. Báo này viết hôm Thứ Năm, "Người ta vẫn chưa được thấy là bà Pelosi có sẽ nói cùng ý kiến như trên đối với biểu tình ở tòa nhà Quốc Hội Mỹ."

--- Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bày tỏ phản đối về biểu tình bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội Mỹ, nói rằng đó là dùng bạo loạn chống lại ý chí của người dân đã thể hiện qua bầu cử. Lee Cheuk-yan, ngườit ổ chức biểu tình thường niên kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn, nói rằng, "Rất là buồn cho chúng tôi ở Hồng Kong nhìn thấy đám đông tấn công tòa nhà Quốc Hội Mỹ và tìm cách lật đổ kết quả bầu cử. Chúng tôi ở Hồng Kông đang chiến đấu cho nền dân chủ trong đó mọi người đều có quyền bầu phiếu. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào Mỹ, đó là cuộc nổi loạn chống lại ý chí của người dân."

Lee nói, "Phần thiệt hại nhất là thế giới dân chủ bị suy yếu, và khi chuyện đó xảy ra, nói củng cố sức mạnh cho các nhà độc tài toàn trị ở khắp thế giới trong khi Hoa Kỳ đã trở thành một trò cười."

Leslie Chan, một nghị viên Hong Kong, nói rằng chỉ có một điểm sáng: "Ít nhất là tại Hoa Kỳ, bầu cử của họ là công bằng."