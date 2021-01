MS da đen Warnock (Dân Chủ) thắng ghế Thượng nghị sĩ Georgia, vinh danh mẹ. Ossof (Dân chủ) hơn Perdue (Cộng Hòa) 17,025 trên gần 4.4 phiếu bầu, kém 04% tỷ lệ phiếu; có thể sẽ đếm lại. Schumer: Dân Chủ nắm đa số Thượng Viện sau cuộc bầu cử lịch sử ở Georgia. Cử tri Việt bầu cho 2 ứng viên Dân Chủ: vì Cộng Hòa chỉ ưa vu khống. Di dân gốc Việt tại Georgia mời gọi đi bầu: 75,000 cử tri mới ghi danh đ

Dân Chủ nắm đa số Thượng Viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử lịch sử ở Georgia, thắng 2 ghế Thượng nghị sĩ: Raphael Warnock (phải) và Jon Ossoff (trái)

.

MS da đen Warnock (Dân Chủ) thắng ghế Thượng nghị sĩ Georgia, vinh danh mẹ. Ossoff (Dân chủ) hơn Perdue (Cộng Hòa) 17,025 trên gần 4.4 phiếu bầu, kém 04% tỷ lệ phiếu; có thể sẽ đếm lại. Schumer: Dân Chủ nắm đa số Thượng Viện sau cuộc bầu cử lịch sử ở Georgia. Cử tri Việt bầu cho 2 ứng viên Dân Chủ: vì Cộng Hòa chỉ ưa vu khống. Di dân gốc Việt tại Georgia mời gọi đi bầu: 75,000 cử tri mới ghi danh để bầu chung kết ngày 5/1/2021. Biểu tình lớn ở thủ đô: da trắng thượng đẳng hăm dọa nội chiến. Năm 2019 có 17.421 du học sinh Việt vào Đài Loan, tăng 330%. Pence nói thẳng với Trump: sẽ công nhận Biden đã thắng cử. Cậu Eric Trump lên Fox News hù dọa: dân cử Cộng Hòa không bênh TT Trump sẽ bị MAGA tấn công. Detroit kiện, đòi lột bằng hành nghề của 2 luật sư Lin Wood và Sidney Powell. Luật sư Cleta Mitchell của Trump, chứng kiến Trump điện thoại vòi vĩnh Raffensperger phù phép 11,780 phiếu, bị ép rời hãng luật Foley & Lardner. LS Sekulow của Trump thú nhận Trump thua, vì nếu Phó Tổng Thống có quyền trao kết quả thắng cử cho bất kỳ ứng viên nào thì Hiến Pháp chẳng bảo tổ chức bầu cử làm chi. Hồng Kông: bắt 50 nhà hoạt động dân chủ. VN mắc dịch COVID: việc làm 32.1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thiệt hại vì dịch. Năm 2020, kiều hối về Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD.

.

WASHINGTON (VB - 6/1/2021) --- Bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Georgia hôm 5/1/2021 đã có kết quả đếm xong 98% phiếu vào sáng Thứ Tư 6/1/2021: ứng cử viên Dân Chủ Raphael Warnock chiến thắng đương nhiệm Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler với tỷ lệ phiếu cách biệt không gỡ nổi.

.

--- Đếm xong 98% phiếu. Raphael Warnock (Dân Chủ) được 2,230,231 phiếu, tức 51% phiếu. Trong khi đương nhiệm TNS Kelly Loeffler (Cộng Hòa) được 2,176,048 phiếu, tức 49% phiếu. Warnock hơn 54,183 phiếu. Warnock đã tuyên bố thắng cử ngay rạng sáng Thứ Tư.

.

Raphael Warnock là mục sư trong 15 năm qua hoạt động tâm linh tại ngôi nhà thờ trung tâm của phong trào dân quyền, và bây giờ là Thượng nghị sĩ da đen đầu tiên tại Georgia, thành trì kiên cố của Nam Quân trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ (1861 – 1865). Warnock cũng trở thành Thượng nghị sĩ da đen thứ 11 trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

Trong bài nói chuyện sáng Thứ Tư, ông nói gốc rễ ông trồng sâu trong đất của Georgia, một trong 7 tiểu bang chiến đấu để gìn giữ chế độ nô lệ da đen. Warnock nói rằng mẹ của ông khi còn trẻ đã là người hái bông sợi trên đồn điền, và ông phải sống trong căn nhà được trợ cấp gia cư (public housing) ở thị trấn Savannah, là đứa con thứ 11 trong 12 đứa con của mục sư Jonathan và mẹ ông là bà cụ Verene.

.

Warnock nói: "Mới hôm kia, vì đây là Hoa Kỳ, hai bàn tay bà mẹ 82 tuổi đã dùng để hái bông sợi trên đồn điền người khác đã đi bầu phiếu và đưa đứa con trai trẻ nhất của mẹ trở thành một Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ." Warnock cũng nói với cử tri rằng bất kể họ đã bầu cho ai, thuộc đảng nào, ông sẽ làm việc cho họ, cho tất cả cư dân Georgia.

.

--- Đếm xong 98% phiếu ở Georgia. Ứng cử viên Jon Ossoff (Dân Chủ) được 2,211,603 phiếu, tức là 50%; đối thủ là đương nhiệm Thượng nghị sĩ David Perdue (Cộng Hòa) được 2,194,578 phiếu, tức là 50%. Ossoff hơn Perdue tỷ số: 17,025 phiếu.

.

Nếu thắng cử, Ossoff sẽ là Thượng nghị sĩ trẻ nhất Hoa Kỳ: Ossoff sinh tại Atlanta, Georgia, ngày 16/2/1987, tức là mới 33 tuổi, vài tuần nữa là tròn 34 tuổi.

.

Tỷ lệ thắng phiếu của Ossoff bây giờ là 17,025 trên gần 4.4 phiếu bầu, tức là chưa tới 04% tỷ lệ phiếu. Trong khi đó vẫn còn phiếu bầu qua thư chưa đếm. Nếu kết quả không đổi nhiều, theo luật Georgia, đếm lại phiếu có thể được yêu cầu nếu cách biệt chưa tới hay bằng 0.5% phiếu bầu. Hiện nay, Jon Ossoff đã tuyên bố thắng cử, nhưng đối thủ Cộng Hòa chưa công nhận.

.

--- Lãnh tụ Dân Chủ Thượng Viện Hoa Kỳ Chuck Schumer hôm Thứ Tư nói rằng Dân Chủ sẽ nắm đa số Thượng Viện sau cuộc bầu cử lịch sử ở Georgia hôm Thứ Ba. Ông nói: "Trong cương vị lãnh tụ đa số, Tổng Thống đắc cử Biden và Phó Tổng Thống đắc cử Harris sẽ có một đối tác sẵn sàng, thiện ý và có thể giúp thành tựu một nghị trình đi tới, giúp đỡ và thay đổi cho người dân Hoa Kỳ."

.

Schumer nói rằng đã quá lâu, rất nhiều sự giúp đỡ dân nghèo đã bị Trump và Thượng Viện do Cộng Hòa lãnh đạo chận lại. Ý Schumer muốn nói mới tuần trước là chi phiếu cứu trợ 2,000 đôla/người bị Cộng Hòa Thượng Viện dìm, và nỗ lực mấy năm qua của Trump và Cộng Hòa là khai tử bảo hiểm y tế dân nghèo ObamaCare và nhiều dự án khác.

.

--- Cử tri tiểu bang Georgia hôm Thứ Ba đã bầu cử xong. Bản tin AP sáng Thứ Tư phỏng vấn nhiều cử tri, trong đó có cô Angela Trần, 27 tuổi. Cô Trần bầu cho Warnock và Jon Ossoff tại phòng phiếu đặt ở nhà thờ trên phố chính Atlanta. Cô giải thích lý do bầu cho 2 ứng cử viên Dân Chủ là vì các quảng cáo của Cộng Hòa tấn công kiểu vu khống đối với mục sư Warnock và Ossoff.

.

Tran nói các quảng cáo truyền hình vu khống Warnock và Ossoff là muốn "gỡ bỏ ngân sách hệ thống cảnh sát của da trắng thượng đẳng." Tran nói rằng những gì cô đọc và quan sát cho biết cả 2 ứng cử viên Dân Chủ này không hề đòi "gỡ bỏ ngân sách cảnh sát." Bây giờ bầu phiếu xong, và quên đi các chuyện quảng cáo chụp mũ.

.

--- Báo Medium nói rằng chiến thắng của Dân Chủ có sự góp sức của nhiều di dân gốc Á châu, trong đó có các nhà hoạt động cổ vũ quyền bầu cử từ cộng đồng Mỹ gốc Việt. Báo này ghi nhận trường hợp Quynh Nguyen, là một di dân gốc Việt tại Georgia, thấy nhiều rào cản làm ngăn những người kém tiếng Anh tham gia hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.

.

Cô trong suốt năm qua đã hoạt động trong cương vị điều hợp hội bất vụ lợi Asian Americans Advancing Justice–Atlanta nhằm tăng số lượng cử tri bầu phiếu. Tổ chức gốc Á này đã dịch các tài liệu ra nhiều ngôn ngữ Á châu, đăng lên mạng xã hội, rải truyền đơn ngay tận cửa nhà cư dân thị trấn.

.

Nguyen và các bạn trong hội đã thành công. Trong bầu cử tổng tuyển cử (ngày 3/11/2020) tại Georgia, cử tri gốc Á châu và Thái bình dương tăng hơn bất kỳ nhóm cử tri nào khác, giúp Tổng Thống đắc cử Joe Biden trở thành ứng viên Dân Chủ đầu tiên thắng cử tri đoàn nơi này kể từ 1992. Và rồi tăng tốc lực để lên cao điểm bằng nhiều chiến dịch mởi gọi cử tri đi bầu, kết quả tham dự bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia: 75,000 cử tri mới ghi danh để bầu chung kết ngày 5/1/2021.

.

--- Hôm nay, Thứ Tư 6/1/2021, bạn hãy mở TV hay vào YouTube xem các diễn biến lịch sử ở khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ: Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẽ được Phó Tổng Thống đương nhiệm Mike Pence tuyên bố là Tổng Thống nhiệm kỳ kế tiếp, sau khi Pence mở thùng phiếu cử tri đoàn, đếm phiếu, cộng phiếu và tuyên bố, theo nghi thức truỳền thống. Sẽ có một số dân cử đứng ra phản đối, sẽ trình ra các "chứng cớ" để tranh luận, chất vấn, và có thể bỏ phiếu, nhưng rồi Biden vẫn sẽ là người chiến thắng.

.

Trump sẽ đi ra một cuộc biểu tình hôm nay ở thủ đô, đọc bài diễn văn xách động đòi lật ngược kết quả. Báo Daily Beast loan tin rằng nhiều người ủng hộ Trump, trong đó có Carmelo Prochilo từ Long Island về thủ đô biểu tình, nói với phóng viên Will Sommer của báo này rằng họ sẵn sàng vũ trang nội chiến cho một cuộc Nội Chiến thứ nhì của Hoa Kỳ, nếu Trump tuyên bố phát động cuộc chiến.

.

Các bạn gốc Việt có về thủ đô biểu tình ủng hộ Trump, nên tránh xa các nhóm vũ trang, vì luật thủ đô không cho mang vũ khí và chúng ta không biết có ai đứng gần sẽ gây sự bạo động. Thêm nữa, phần đông ủng hộ Trump về hôm nay là da trắng thượng đẳng, họ thấy mình da vàng là sẽ tha hồ rách việc.

.

--- Bản tin RTI ghi nhận rằng số lượng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan ngày một tăng trưởng, bất chấp dịch bệnh Covid-19: lượng du học sinh Việt nhập cảnh Đài Loan năm 2020 vẫn tương đương với năm 2019. Theo thống kê trong 3 năm vừa qua số lượng du học sinh Việt đến Đài Loan du học đạt mức tăng trưởng lên đến 330%, trong năm 2019 có đến 17.421 du học sinh Việt nhập cảnh Đài Loan, theo bảng so sánh số lượng du học sinh nước ngoài tại Đài Loan thì du học sinh Việt Nam xếp thứ hai toàn Đài Loan chỉ sau Trung Quốc.

.

Cuối năm 2019 cả thế giới hứng chịu tác động của đại dịch Covid-19 khiến cho số lượng du học sinh nước ngoài nhập cảnh Đài Loan giảm đáng kể, tuy nhiên số lượng học sinh Việt nhập cảnh Đài Loan trong năm 2020 vẫn duy trì ở mức tương đương so với năm 2019 khi dịch bệnh chưa xuất hiện. Hơn nữa do văn hóa Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với văn hóa người Hoa, vì thế lựa chọn Đài Loan làm điểm đến du học đa số đều rất dễ hòa nhập với cuộc sống nơi đây. .

.

--- Thành phố Detroit đã chính thức đưa đơn xin trừng phạt hai luật sư của Tổng Thống Trump --- Sidney Powell và L. Lin Wood --- vì đã đưa quá nhiều đơn kiện sai trái trong khi làm thiệt hại cho nền dân chủ Hoa Kỳ.

.

Đơn kiện này của thành phố Detroit xin tước bằng hành nghề luật sư của 2 luật sư Lin Wood và Sidney Powell dẫn ra vì một đơn kiện tháng 11/2020 do 2 luật sư này đưa ra chống Michigan, nơi Joe Biden thắng 50.5% phiếu phổ thông trong khi Donald Trump chỉ kiếm được 47.8% phiếu, vì cho rằng các máy bầu cử đã chuyển phiếu bầu cho Trump thành phiếu bầu cho Biden mà không đưa ra chứng cớ nào. Đơn kiện của các luật sư thay mặt Trump đã bị thẩm phán Linda Parker bác bỏ vào tháng 12/2020.

.

Đơn kiện của Detroit nói rằng cần trừng phạt 2 luật sư của Trump vì họ đã quấy nhiễu thành phố với các đơn kiện làm suy giảm lòng tin của người dân vào tiến trình dân chủ và niềm tin của họ vào chính quyềnc húng ta. Đơn kiện của Detroit xin trừng phạt 2 luật sư kia có tên là "Opinion and Order Denying Plaintiffs' 'Emergency Motion for Declaratory, Emergency, and Permanent Injunctive Relief,' ECF No. 62, PageID.3329-30."

.

--- Luật sư Cleta Mitchell là người cùng tham dự với Tổng Thống Trump trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, khi Trump năn nỉ rồi hù dọa Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia hôm 2/1/2021 khi Trump yêu cầu "tìm cho Trump 11.780 phiếu bầu" để Trump vượt hơn Biden một phiếu.

.

Câu chuyện được thu băng đưa lên mặt báo, ban đầu là Washington Post và sau đó là nhiều báo khác... lại hóa ra làm văng miềng cho luật sư Cleta Mitchell trong ban cố vấn của Trump với nỗ lực quăng bỏ kết quả phiếu bầu Georgia. Công ty luật Foley & Lardner cho biết rằng luật sư Cleta Mitchell đã thông báo quyết định từ chức ra khỏi hãng luật này tức khắc, sau khi lộ ra rằng Mitchell có mặt trong khi Trump hù dọa Raffensperger để đòi phiếu bầu ma.

.

Trước khi có tin luật sư Mitchell từ chức, công ty luật Foley & Lardner đã nói rằng công ty quan ngại vì luật sư Mitchell hiện diện trong cú điện thoại ngày 2/1/2021 của Trump và Raffensperger, và như thế luật sư Mitchell chứng kiến rằng Trump đã hù dọa Raffensperger.

.

--- Jay Sekulow, luật sư bảo vệ cá nhân của TT Donald Trump, nói rằng việc Trump nài nỉ Phó Tổng Thống Mike Pence bác bỏ kết quả phiếu cử tri đoàn trong buổi họp lưỡng viện vào ngày Thứ Tư 6/1/2021 là vi hiến.

.

Sekulow nói trên chương trình Periscope của ông rằng có một vài người nói rằng Phó Tổng Thống có quyền nói rằng "Tôi sẽ không chấp nhận các phiếu cử tri đoàn của tiểu bang này hay kia" theo thẩm quyền Hiến Pháp đã trao cho người Phó Tổng Thống, nhưng đó chỉ là ảo tưởng nguy hiểm vì "Nếu đúng là có thẩm quyền như thế, thì bất kỳ Phó Tổng Thống nào cũng có quyền bác bỏ bất kỳ cuộc bầu cử nào."

.

Sekulow nói rằng vị trí của Mike Pence trong khóa họp lưỡng viện ngày 6/1/2021 chỉ đơn giản là hình thức, và nhiệm vụ Pence là mở phong bì, đếm phiếu cử tri đoàn, hỏi xem có ai phản đối hay không, nếu có bất bình thì sẽ hỏi lý do và rồi cho bầu phiếu, tận cùng chung cuộc là Pence sẽ tuyên bố Joe Biden đã thắng cử và là Tổng Thống đắc cử nhiệm kỳ mới. Sekulow là một trong những người trung thành của Trump, và bây giờ tuyên bố rằng Trump sẽ thất cử vào ngày 6/1/2021 có nghĩa là, Sekulow công nhận rằng Trump tuyệt vọng rồi.

.

--- Phó Tổng Thống Mike Pence đã thông báo cho Tổng Thống Trump rằng Trump bây giờ đã thất cử, và rằng vào ngày 6/1/2021 trong khóa họp lưỡng viện Pence sẽ công nhận Joe Biden là Tổng Thống đắc cử. Hai hãng thông tấn CNN và New York Times cùng xác nhận rằng Mike Pence đã nói với Trump như thế.

.

--- Tuy nhiên, có một người nổi giận: Eric Trump lên đài Fox News nói rằng nếu bất kỳ dân cử Cộng Hòa nào vào ngày 6/1/2021 không phản đối kết quả bầu cử của Biden thì sẽ bị Trump trả thù, nghĩa là, theo lời Eric Trump thì "sự nghiệp chính trị của người đó kể như kết thúc" vì phong trào MAGA sẽ đánh phá.

.

--- Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giam vài chục chính khách phía ủng hộ dân chủ trong trận bố ráp rạng sáng thứ Tư 6/1/2021 với cáo buộc là âm mưu nổi loạn, theo các lời báo động đưa lên mạng xã hội. Lo Kin-hei, Chủ tịch đảng Hong Kong Democratic Party, nói rằng có khoảng 50 người từng hoạt động ủng hộ dân chủ năm ngoái ở Hồng Kông đã bị bắt.

.

Lo Kin-hei báo động qua mạng Twitter rằng anh đếm không kịp, có lẽ bị bắt là "hơn 40 người, hay ngay cả 50 người." Đảng Democratic Party xác nhận các cựu chính khách dân chủ James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting, Wu Chi Wai, Tiffany Yuen và Gary Fan nằm trong số những người bị bắt giam.

.

--- Trong năm 2020, kiều hối về Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD. Báo Công Luận ghi rằng theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VARS, thị trường bất động sản năm 2021 khó có nguy cơ ảo hay bong bóng, ngược lại sẽ bền vững hơn năm 2020. Giá bất động sản năm 2021 có thể tăng 10%, giá có thể tăng 10%.

.

Phó Chủ tịch VARS nhận định, năm 2020, GDP Việt Nam tăng trưởng 2,91%, FDI đạt gần 30 tỷ USD, kiều hối về Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD. Đây cũng là cơ hội thu hút đầu tư vào BĐS. Thị trường chứng khoán cũng vượt 1.100 điểm. Bản tin này cũng nói giá bất động sản năm 2021 có thể tăng trên 10% so với năm 2020. Vốn FDI sẽ đổ mạnh vào Việt Nam.

.

--- Bản tin từ báo VnEconomy ghi theo Tổng cục Thống kê: tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

.

Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế tính chung cả năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53,4 triệu người, giảm 1,3 triệu người so với năm 2019 (tương ứng giảm 2,36%). Tổng cục Thống kê đánh giá, biến động này hoàn toàn trái ngược với xu hướng tăng việc làm hàng năm giai đoạn 2010-2019. Trong giai đoạn này, số lao động có việc làm liên tục tăng qua các năm, bình quân mỗi năm tăng hơn 600 nghìn người.

.

--