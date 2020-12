Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley chính thức loan báo: sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021 trước lưỡng viện để giúp Trump lật ngược bầu cử.

.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley: sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021 để giúp Trump lật ngược bầu cử. Chi phiếu cứu trợ 600$/người đã gửi qua đường điện tử từ đêm Thứ Ba, gửi bưu điện từ Thứ Tư. Georgia bị Trump chỉ trích, liền nói đã kiểm tra chữ ký phiếu bầu xong, tỷ lệ chữ ký đúng chính xác là 99.9%. Chích ngừa mũi đầu tiên, vài ngày sau là dính dương tính COVID-19. Thụy Sĩ: 1 người chết, khi chích ngừa COVID-19 xong. Hoa Kỳ: kỷ lục mới về chết dịch hơn 3,700 người/ngày. Quận Cam: Hai đại siêu thị Walmart ở Anaheim và San Clemente tạm đóng cửa để tẩy trùng siêu vi. Cali kiện 5 công ty hải sản vì sản phẩm có hóa chất độc. Georgia: Dân Chủ mừng vì bầu cử sớm tăng vọt, Cộng Hòa xin gạch tên nhiều ngàn cử tri bị tòa bác. Công tố trưởng Manhattan: Trump hết chạy, vì chỉ còn thiếu 8 năm hồ sơ thuế của Trump, và sẽ có. Luke Letlow, 41 tuổi, Dân biểu liên bang Cộng Hòa tân nhiệm, chết vì COVID. California: lệnh ở nhà áp dụng với 2 vùng Nam California và vùng San Joaquin Valley. Nhóm 10 Thượng nghị sĩ triệu triệu phú dìm chi phiếu 2,000$ của dân nghèo. Ngành địa ốc VN: hy vọng tới mùa kiều hối về, sẽ có chiến dịch mua nhà ăn Tết. Hà Nội: nhân viên vệ sinh đình công, rác ngập ngoài phố.

.

WASHINGTON (VB - 30/12/2020) --- Tổng Thống Trump lại nổi giận nữa, nhưng lần này là mất vui ngay tức khắc. Hôm Thứ Ba 29/12/2020, Trump phóng tweet chỉ trích cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia không hề có so sánh chữ ký cử tri trong các phiếu gửi qua bưu điện cho Ngày Bầu Cử 3/11/2020.

.

Thế là ngay lập tức trong ngày, Tổng Thư Ký Georgia là Brad Raffensperger có cách trả lời liền rằng tiểu bang đã thực hiện xong việc so sánh chữ ký tất cả các phiếu bầu gửi qua bưu điện. Rằng tất cả đều tuyệt vời. Hơn cả tuyệt vời. Trong bản văn trả lời phóng viên Jim Sciuto của CNN, Raffensperger nói rằng cuộc kiểm toán ở quận Cobb County cho thấy không có phiếu bầu qua thư nào gian lận, và Sở Bầu Cử đã có "tỷ lệ 99.9% chính xác trong việc kiểm tra chữ ký trong thủ tục xác định kết quả bầu cử."

.

--- Câu chuyện một y tá phòng cấp cứu đã xét nghiệm có dương tính COVID-19 sau khí chích ngừa vaccine là một nhắc nhở rằng trong năm 2021 vẫn cần mang khẩu trang, rửa tay và giãn cách xã hội. Matthew W., 45 tuổi, y tá tại San Diego, được chích mũi Pfizer vaccine ngày 18/12/2020 và nói với đài ABC News San Diego/KGTV rằng anh lúc đó chỉ bị đau cánh tay thôi.

.

Nhưng 6 ngày sau, sau khi làm việc ở một buổi ở nơi chữa trị COVID-19, Matthew thấy ớn lạnh, đau bắp thịt và mệt mỏi. KLhi xét nghiệm mới biết anh dính COVID-19. Bác sĩ Christian Ramers, chuyên ngành dịch tễ học ở bệnh viện Family Health Centers of San Diego, nói với KGTV rằng thuốc chích ngừa cần 10 tới 14 ngày để bắt đầu được bảo vệ.

.

Ngay cả sau 10 hay 14 ngày, bệnh nhân vẫn cần chích mũi thứ nhì để được bảo vệ đầy đủ. Ramers nói, "Mũi chích đầu tiên cho bảo vệ khoảng 50%, mũi thứ nhì sẽ bảo vệ tới 95%." Do vây, chắc ăn là chích xong, dù là cả 2 mũi, vẫn nên giữ gìn kỹ lưỡng như chưa từng chích ngừa.

.

--- Hôm Thứ Ba 29/12/2020, Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin nói rằng chi phiếu cứu trợ 600$/người sẽ bắt đầu gửi từ đêm Thứ ba cho những người nhận ký thác trực tiếp qua đường điện tử, và từ sáng Thứ Tư sẽ vào phong bì gửi qua bưu điện cho những người nhận chi phiếu bằng giấy. Và như thế, tuần sau là hầu hết những người đủ điều kiện sẽ nhận được 600$.

.

Khoản tiền cứu trợ 600$/người là nằm trong gói cứu trợ 900 tỷ đôla được Trump ký thành luật hồi cuối tuần sau vài ngày cho treo lơ lửng, không chịu ký, để giờ chót mới ký. Còn chuyện cứu trợ bổ túc cho đúng 2,000 đôla/người như Dân Chủ và TT Trump đòi hỏi thì chưa, vì vẫn còn kẹt ở vòng Thượng Viện. Nghĩa là, nếu Thượng Viện đồng ý, thì sẽ cứu trợ thêm 1,400$/người cho những người lãnh 600$ là cho tròn 2,000 đôla/người.

.

--- Luke Letlow, Dân biểu liên bang Cộng Hòa mới nhất của tiểu bang Louisiana, đã chết trong đêm Thứ Ba 29/12/2020 vì biến chứng liên hệ tới dịch COVID-19 chỉ vài ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Dân Biểu. Như thế, ông hưởng dương 41 tuổi.

.

Andrew Bautsch, phát ngôn nhân văn phòng dân biểu của Letlow xác nhận rằng dân biểu tân nhiệm này đã chết tại bệnh viện Ochsner-LSU Health Shreveport. Dân biểu này nhập viện ở bệnh viện Monroe ngày 19/12/2020 sau khi xét nghiệm dương tính siêu vi này, sau đó chuyển sang bệnh viện Shreveport để vào phòng ICU. Letloew ra đi, để lại vợ và 2 con.

.

--- Tiểu bang California ra lệnh "ở nhà" tiếp tục đối với cả hai khu vực Nam California và San Joaquin Valley vì tình hình tăng vọt các trường hợp dương tính COVID-19 và số giường ICU (chăm sóc đặc biệt) đã xuống ở mức zero.

.

Lệnh "ở nhà" đưa ra hôm Thứ Ba 29/12/2020 từ Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Mark Ghaly của California. Ghaly nói lệnh "ở-nhà" áp dụng cho vùng Nam California sẽ duy trì cho tới khi có thông báo sau. Tuy nhiên, một số Cảnh sát trưởng của một số thị trấn trong 11 quận Nam California nói rằng cảnh sát sẽ không áp dụng nghiêm khắc lệnh này, chủ yếu sẽ là nhắc nhở, nếu thấy cần thiết.

.

--- Trên đài MSNBC đêm Thứ Ba, xướng ngôn viên Mehdi Hasan chỉ trích nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, nói rằng 10 người giàu nhất Thượng Viện đã chống lại dự luật cứu trợ 2,000 đôla/người cho những người dân Hoa Kỳ bình thường, và bây giờ chỉ đồng ý sau khi TT Trump thúc giục cấp tiền cứu trợ 2,000$/người vì Trump cho là 600$/người không xài được gì.

.

Hasan nói rằng Lãnh đạo Đa số Thượng Viện McConnell và các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa giàu nhiều triệu đôla lại cấu kết dìm các chi phiếu 2,000$ lẽ ra nên cứu trợ cho dân nghèo. Hasan nói rằng trong một năm đại dịch mà các tỷ phú Mỹ kiếm thêm tài sản cả ngàn tỷ đôla, thì McConnell lại cố ý dìm tiền cứu trợ dân nghèo, lấy cớ là lo sợ nợ quốc gia tăng, bất kể rằng dự luật này đã thông qua ở Hạ Viện.

.

Hasan nói rằng trong nhóm dìm chi phiếu cứu trợ dân nghèo là 10 người Cộng Hòa giàu nhất Thượng Viện. Trong đó, có Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler của Georgia, cùng với chồng sở hữu tài sản 800 triệu đôla. Nhóm 9 Thượng nghị sĩ giàu kém hơn là một danh sách trong đó có Mitch McConnell và nhiều chủ tịch các ủy ban như Ron Johnson và Lamar Alexander, có tài sản cộng lại là 277 triệu đôla. Như thế là hơn 1 tỷ đôla, trong nhóm 10 đại gia Thượng Viện. Hasan nói, "Họ không cần chi phiếu 2,000 đôla. Và họ nghĩ là người dân đời thường Hoa Kỳ cũng không cần."

.

Hasan nói, chỉ tới khi bắt đầu tranh cử chung kết tại Georgia, hai Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue, trong nỗ lực giữ ghế mới tuyên bố là họ ủng hộ lời kêu gọi của TT Trump, và mới đổi lập trường để đồng ý cấp tiền cứu trợ 2,000 đôla cho dân nghèo, bất kể trước đó, họ chống lại.

.

--- Tiểu bang California đã nộp đơn kiện 5 công ty hải sản hôm Thứ Ba 29/12/2020, nói rằng các công ty không cảnh giác khách mua về các chất kim lạoi lead và cadmium hiện diện trong sản phẩm của họ, và về cơ nguy các hóa chất có thể gây ra.

.

Đơn kiện nộp lên từ Bộ Trưởng Tư Pháp Xavier Becerra của tiểu bang California, muốn đòi tiền phạt các công ty hải sản này vì đã vi phạm Đề Luật 65, trong đó đòi hỏi các công ty phải cảnh giác khách hàng về các hóa chất độc hải, và cũng là phạm Luật Unfair Competition Law.

.

Bản văn đưa ra nói rằng khi khách hàng California, tiệm ăn, siêu thị mua hải sản, họ không nên lo lắng về chuyện sản phẩm họ mua có hóa chất độc hay không, và các công ty hải sản có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các sản phẩm của họ, và phải cảnh giác khách hàng về bất kỳ rủi ro nào. Nhóm 5 công ty bị Becerra kiện là: Pacific American Fish Company, Rhee Bros, Seaquest Seafood Corporation, Jayone Foods và Clearwater Seafoods.

.

--- Một người đã chết tại Thụy Sĩ sau khi được chích ngừa dịch COVID-19, theo lời các viên chức. Trong buổi họp báo, các quan chức nói trường hợp này xảy ra tại thành phố Lucerne, nhưng không có chứng cớ rằng cái chết liên hệ với thuốc chủng ngừa. Trước đó, Thụy Sĩ đã bắt đầu chích ngừa công dân cao niên với thuốc chủng Pfizer/BioNTech, đây là thuốc chủng ngừa duy nhất được chấp thuận tại Thụy Sĩ tới giờ.

.

--- Hôm Thứ Ba 29/12/2020 là ngày chết nhiều nhất vì siêu vi COVID-19 ạti Hoa Kỳ, một kỷ lục mới, theo thống kê của Johns Hopkins University hôm Thứ Tư, với một chút cao hơn con số 3,700 người chết toàn quốc. Con số này vượt qua kỷ lục cũ, có hồi 2 tuần trước, là vừa sém ngang con số 3,700 người chết vì đại dịch.

.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 82,100,010 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,793,150 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 19,516,147 người.

Dân Mỹ chết dịch: 338,656 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,228,332; Chết dịch: 24,917 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,730,084; Chết dịch: 27,282 người.

.

--- Xin nhắc rằng, Nam California (11 quận) đã tái gia hạn "lệnh ở nhà" để ngăn cản đà lây lan dịch COVID-19. Nghĩa là, cư dân chỉ nên ra ngoài phố khi cần đi chợ, đi làm hay có việc khác. Khi ra phố, xin nhớ mang khẩu trang, và đứng giãn cách xa người khác 2 mét. Nhiều khu phố trong 4 thành phổ ở Little Saigon tại Quận Cam có tỷ lệ người nhiễm siêu vi là 20%. Và không còn giường ICU tại Nam Caifornia, do vậy một số lều bệnh viện dã chiến đã dựng lên bên hông các bệnh viện. Xin cẩn trọng. Chỉ trong 24 giờ hôm Thứ Ba, Quận Cam có thêm 2,452 người dương tính, thêm 1 người chết, hiện đang có 2,106 người trong bệnh viện vì COVID và 473 người trong phòng ICU.

.

--- Quận Cam: Hai đại siêu thị Walmart ở Anaheim và San Clemente thông báo tạm thời đóng cửa để kỹ lưỡng tẩy trùng siêu vi coronavirus. Mỗi đại siêu thị này rộng 180,000 square-feet và một công ty vệ sinh ngoài công ty được thuê để tẩy trùng sâu. Lý do tẩy trùng 2 đại siêu thị không được nêu rõ là có phải nhan viên đã lây nhiễm, hay do khách hàng lây nhiễm tới, và chỉ biết là đóng cửa tạm thời, có thể là vài ngày.

.

Tình hình đóng cửa 2 đại siêu thị sẽ có ảnh hưởng lớn, vì trung bình có khoảng 10,000 lượt xe hơi/ngày tới sân đậu xe của một đại siêu thị Walmart, theo thống kê của viện Institute of Transportation Engineers. Công ty Walmart hiện có 144 đại siêu thị Supercenters ở California, và không rõ có bao nhiêu đại siêu thị trong tiểu bang đang tạm đóng cửa để tẩy trùng.

.

--- Theo báo Tạp Chí Tài Chính, có một thông lệ tại Việt Nam: cuối năm được coi là thời điểm “vàng” để mua nhà của đông đảo khách hàng thông thái vì được lợi đơn, lợi kép khi các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi lớn, ngân hàng cũng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ khoản vay hấp dẫn. Báo này gọi đó là truyền thống “tậu nhà đón Tết” nhờ nguồn tiền tích lũy sau 1 năm làm việc. Bên cạnh tiền lương, thưởng Tết, thưởng thành tích… còn có một khoản lớn là kiều hối.

.

Bản tin cũng ghi rằng theo Báo cáo Di cư và Kiều hối được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm hơn 7% so với năm 2019 còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất. Kiều hối tuy giảm vì đại dịch toàn cầu, nhưng tại Sài Gòn vẫn tương đối đều đặn: theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, tính đến hết tháng 7, lượng kiều hối về TP.SG chỉ đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kiều hối đã tăng trở lại sau khi dịch bệnh ở một số quốc gia tạm thời lắng xuống. Đơn cử, trong tháng 10/2020 riêng TP.SG đã có 500 triệu USD kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng.

.

--- Rác thải ngập ứ Hà Nội... Bản tin VTVhôm 30/12/2020 cho biết rác ngập là vì đình công: Nhân viên công ty vệ sinh đình công, rác thải lại ún ứ trên nhiều tuyến phố thủ đô. Dù ở dưới lòng đường tuyến Phố Mễ Trì, rác thải vẫn được tập kết xếp thành hàng dài gây cản trở giao thông. Không chỉ ở ngoài đường mà trong khu dân cư gần cổng làng Mễ Trì Thượng, rác thải được đổ bừa bãi.

.

Tuy nhiên, báo Hà Nội Mới không nói gì về đình công... mà chỉ nói rác tràn ra ngoài phố (có vẻ tự nhiên?). Bản tin nói: Khoảng 200 tấn rác tồn đọng tại Nam Từ Liêm sẽ được thu dọn trong sáng 31-12. Báo HNM ghi lời Nguyễn Đức Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, hiện trên địa bàn quận còn tồn đọng khoảng 200 tấn rác thải sinh hoạt. Quận đã yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường phương tiện để trong đêm nay đến sáng mai (31-12) thu dọn, vận chuyển hết rác thải tồn đọng, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021. Cũng không nói tới chữ "đình công" là nguyên nhân làm ngập rác.

.

-- Bầu cử sớm 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia đang làm cho Dân Chủ hy vọng, vì tới hôm nay số người bầu sớm đã tăng kỷ lục. Hơn 2.3 triệu người đã bầu sớm tính vào sáng Thứ Ba 29/12/2020 xuyên qua bầu bằng thư hay trực tiếp tới phòng phiếu bầu sớm. Ngày chính thức bầu cử chung kết ở Georgia là 5/1/2021.

.

-- Trong khi đó, nỗ lực dìm phiếu của Cộng Hòa đã bị Tòa bác bỏ 2 đơn kiện trong tổng số nhiều đơn kiện do Cộng Hòa đưa ra tòa đòi gạch tên nhiều ngàn cử tri, phần lớn vì lý do họ đổi địa chỉ qua bưu điện ghi là ra ngoài tiểu bang. Thực tế, có những người đổi địa chỉ nhận thư hàng ngày ra ngoài tiểu bang vì có việc làm ở xa, nhưng vẫn còn địa chỉ đoàn tụ với gia đình tại Georgia, vì người thân trong nhà vẫn ở nơi này.

.

Democracy Forward đã nộp đơn phản đối các quan chức bầu cử ở hai quận Muscogee và Ben Hill để xin gạch tên nhiều ngàn cử tri ghi danh ở 2 quận này. Thẩm phán liên bang Leslie Abrams Gardner, chị của nhà hoạt động Stacey Abrams, ra phán lệnh rằng phải để tên các cử tri trong danh sách được phép bầu cử qua bưu điện vì không có chứng cớ nào cho biết họ thực sự biến mất khỏi Georgia và không có chứng cớ họ sẽ bầu gian lận.

.

--- Công tố trưởng Manhattan cho biết đang tăng tốc cuộc điều tra về Donald Trump và tổ chức Trump Organization, đã thuê một số chuyên gia kế toán giảo nghiệm và nói rằng hiện nay chỉ còn thiếu một mảng nữa là hoàn tất hồ sơ đưa Trump ra tòa, và có thể là vào tù: hồ sơ khai thuế 8 năm của Trump.

.

Công tố trưởng Cy Vance nói rằng chỉ cần thêm hồ sơ thuế 8 năm từ công ty kế toán của Trump là Mazars USA là đúc kết xong hành trình truy tố Trump về tội gian lận tài chính và trốn thuế. Vance nói chứng cớ để kết tội thì nhiều, nhưng hồ sơ thuế sẽ là chứng cớ cuối cung cần bổ túc. Trump đã kiện lên Tòa Tối Cao để xin ém hồ sơ thuế nhưng đã bị bác và rồi Trump xin kháng án lần nữa, nhiều chuyên gia nói rằng Tòa không thể đổi ý để bênh vực Trump trong cuộc điều tra này.

.

--- Các bạn ủng hộ Trump vui mừng nhé: hôm Thứ Tư 30/12/2020, Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-MO) trở thành Thượng nghị sĩ đầu tiên loan báo ông sẽ chính thức phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn do Hội Nghị Cử Tri Đoàn (Electoral College) tổng kết khi thủ tục này đưa ra lưỡng viện vào ngày 6/1/2021.

.

Lý do Hawley đưa ra nói vì sự kiện, đặc biệt là ở tiểu bang Pennsylvania, đã không theo đúng luật bầu cử của tiểu bang. Ghi nhận: Hawley không nói là có gian lận bầu cử, chỉ nói là không theo đúng luật bầu cử của tiểu bang. Nghĩa là, hoàn toàn không có chuyện gian lận. Nhưng sai luật tiểu bang thì phần lớn là thủ tục xin bầu qua thư, theo truyền thống rất là khó khăn vì Cộng Hòa luôn luôn muốn dìm phiếu bầu, và vì cử tri Dân Chủ nhiều khi bận làm việc là quên đi bầu --- ngày bầu cử, luôn luôn là Thứ Ba đầu tháng 11, nghĩa là ngày mọi người vẫn phải làm việc.

.

Hiện thời được biết người sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021 là Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) và một số dân biểu Cộng Hòa khác. Nỗ lực phản đối xảy ra khi Thượng nghị sĩ Hawley bước ra tham gia, sẽ thất bại vì sẽ cần dân cử Dân Chủ đồng ý với việc phản đối. Phó Tổng Thống Mike Pence đã lộ ý không ủng hộ việc một số dân biểu Cộng Hòa kiện ông, đòi Pence phải d0ơn phương tự ý tuyên bố Trump là Tổng Thống đắc cử vào ngày 6/1/2021. Nghĩa là, toàn bộ cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 chỉ là vở tuồng trình diễn để giờ chót để Pence muốn nói ai thắng cũng được. Và các chuyên gia pháp lý nói điều đó sẽ không xảy ra, vì Hiến Pháp không cho.

.