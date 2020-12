Tết năm 2019 tưng bừng, năm nay sẽ thê thảm. Thủ đô người Việt hải ngoại, vùng Little Saigon với 4 thị trấn Quận Cam: 20% cư dân nhiễm COVID-19.

Stalin được dẫn ra câu nói để kêu gọi PTT Pence lật ngược kết quả để Trump thắng cử vào ngày 6/1/2021: "Những người bầu phiếu không quyết định gì cả. Những người đếm phiếu mới là quyết định tất cả. Đó là lời Stalin nói."

Nhiều dân cử Cộng Hòa kiện Pence, đòi Pence tuyên bố Trump thắng cử Tổng Thống vào ngày 6/1/2021. Các giáo sư luật la làng: Hiến Pháp cấm Pence lật ngược kết quả phiếu bầu. Biden kêu gọi củng cố quốc phòng, trong khi Pentagon trì trệ chuyển tiếp. CNN: phe ủng hộ Trump dọa giết nhiều phóng viên. Trump hốt bạc, từ 2017 tới 2019, thương vụ 1.9 tỷ đôla. Nếu Pence vắng mặt, Thượng Nghị Sĩ Grassley (Cộng Hòa-Iowa) sẽ thay Pence mở phong bì ra đếm. Người đàn ông dân Mỹ ngưỡng mộ nhất, theo thứ tự: Trump, Obama, Joe Biden... Phụ nữ được ngưỡng mộ nhất là: Michelle Obama (10%), Kamala Harris (6%), Melania Trump (4%). Thương mại VN năm 2020 xuất siêu 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm. Thống kê 2020: mỗi tháng có 8.500 doanh nghiệp VN sập tiệm, cao kỷ lục trong 10 năm.

WASHINGTON (VB - 29/12/2020) --- Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng nhấn mạnh nhu cầu hiện đại hóa khả năng phòng vệ của Mỹ đối với các trận tấn công trên mạng. Biden nói với các phóng viên: "Chúng ta phải có thể sáng tạo và tái hình dung mạng lưới quốc phòng của chúng ta chống lại các hiểm họa trong các thế giới mới như không gian mạng."

Biden nói như thế sau một đợt tấn công lớn từ các tin tặc Nga nhắm vào nhiều cơ quan liên bang Hoa Kỳ. Các cơ quan an ninh Mỹ, kể cả Ngoại Trưởng Mike Pompeo, đã nói rằng thủ phạm là tin tặc Nga. Tuy nhiên Tổng Thống Trump lúc đó từ chối lên án Nga, và nói có thể tin tặc là Trung Quốc.

--- Joe Biden hôm Thứ Hai cũng cho biết ban chuyển tiếp quyền lực của ông không nhận được các thông tin về an ninh quốc gia từ chính phủ Trump, và Biden nhấn mạnh về tầm quan trọng là chớ nên để mất đà hoạt động và chuyển giao trong thời gian chuyển tiếp chính phủ.

Nhận định về tiến trình chuyển giao quyền lực chính phủ, Biden nói thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông sẽ là xây dựng lại cơ chế quốc gia cho chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Trong khi đó, nhiều dân cử Cộng Hòa lại nộp đơn kiện Phó Tổng Thống Mike Pence trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống.

--- Phóng viên CNN Jim Acosta nói rằng ông và nhiều phóng viên Bạch Ốc khác đã nhận các lời hăm dọa giết chết từ những người ủng hộ TT Trump trong khi các phóng viên đi săn tin về Bạch Ốc và chính phủ Trump. Acosta nói, "Tôi không phải là phóng viên duy nhất tường thuật về các hoạt động Bạch Ốc mà nhận được các lời hăm dọa giết chết. Chúng ta không có thể có mặt ở một nơi trên đất nước này, nơi các phóng viên chính trị, các phóng viên về Bạch Ốc, cần cận vệ để săn tin về các sự kiện của các vận động chính trị."

Acosta nói thêm rằng đó là hiện tượng bạo lực phi dân chủ và bạo lực tràn ngập bao phủ mà ông hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy tương tự như thế nữa, hiện tượng này gây thiệt hại và phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thực sự, không riêng gì đối với Acosta, Tổng Thống Trump từngc hỉ mặt nhiều phóng viên và mắng họ là kẻ thù của nhân dân. Nhưng Acosta đã xuất bản tác phẩm hồi ký năm 2019 với nhan đề “The Enemy of the People” (Kẻ Thù Của Nhân Dân) --- dùng đúng nhãn hiệu mà Trump ưa dùng để tấn công các phóng viên.

--- Tổng Thống Donald Trump chưa bao giờ rời công việc kinh doanh. Trump giao việc điều hành hàng ngày các cơs ở kinh doanh cho các con, dâu, rể và thủ hạ thân tín, nhưng vẫn đứng tên chủ cơ sở kinh doanh nhiều tích sản trong khi nhậm chức Tổng Thống, và do vậy vẫn có các khoản thu nhập từ các cơ sở kinh doanh.

Báo Forbes nói rằng từ năm 2017 tới 2019, các cơ sở kinh doanh của Trump kiếm được thương vụ khoảng 1.9 tỷ đôla. Đó là khoản tiền khổng lồ mà báo tài chánh này tổng kết từ nhiều số liệu về các nguồn lợi tức của Trump, kể cả từ các công ty cho vay, từ các chính quyền địa phương, từ các viên chức liên bang và từ các giám sát viên hải ngoại.

Forbes ghi rằng các nguồn số liệu đó cho thấy tiền từ đâu đổ vào các cơ sở kinh doanh của Trump và giúp có thể đoán ra bao nhiêu phần trăm sẽ là lợi tức. Bản phân tích dựa vào các giấy tờ và các cuộc nói chuyện với các chuyên gia kỹ nghệ, lần đầu cho thấy cuộc sách sắp ấn hành nhan đề "White House, Inc." cho cái nhìn chưa từng có về tài chánh của Tổng Thống mà Trump đã tận lực để che giấu, cố gắng không để lộ ra côngc húng.

Lợi tức của Trump là từ việc cho thuê thương hiệu, quản trị và kinh doanh khách sạn... nhưng các lợit ức này suy yếu dần. Trong khi đó, lợi tức từ kinh doanh các sân golf và câu lạc bộ của Trump tăng tốc. Các tòa nhà thương mại của Trump cũng là nguồn lợi tức lớn. Các sân golf và câu lạc bộ cho Trump nguồn thu lớn, khoảng 753 triệu đô trong ba năm.

Dẫn đầu là sân golf có tên Trump National Doral ở Miami, Florida mang vào $228 triệu đô từ 2017 tới 2019, khoảng 3/4 trong tổng cộng mức thu từ 10 sân golf Trump làm chủ ở Hoa Kỳ. Tại Châu Âu, sân golf Trump Turnberry mang tới $70 triệu đôla. Rồi các cơ sở kinh doanh tương tự ở Doonbeg, Ireland và Aberdeenshire, Scotland cho thêm $53 triệu, trong khi Mar-a-Lago mang tới $69 triệu đôla. Đó chỉ mới kể về sân golf thôi.

--- Nhiều dân cử Cộng Hòa, trong đó có Dân Biểu Louie Gohmert, đã kiện Phó Tổng Thống Mike Pence trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống, theo báo The Hill hôm Thứ Hai. Các dân cử này muốn một Thẩm phán ra phán lệnh rằng Pence, trong cương vị Phó Tổng Thống, có một "thẩm quyền độc đáo riêng biệt" để chọn các đại biểu cử tri đoàn ủng hộ Trump khi lưỡng viện Quốc Hội họp để đếm phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng đơn kiện của Gohmert đã diễn dịch luật pháp quá xa, và sẽ chẳng đi tới đâu. Edward Foley, một giáo sư luật tại Ohio State University, nói với báo The Hill rằng: "Ý tưởng rằng Phó Tổng Thống có trọn quyền đơn độc để quyết định xem có đếm hay không đếm các phiếu cử tri đoàn do các tiểu bang đưa lên, hay là do không phải từ tiểu bang đưa lên, là không phù hợp với hiểu biết thích nghi về Hiến Pháp."

Trump vẫn chưa chịu là đã thất cử, và vẫn liên tục kêu la rằng cuộc bầu cử đã bị "trộm" và rằng Joe Biden thắng cử vì phiếu bất hợp pháp, nhưng khong chứng cớ nào đưa ra, và tất cả khoảng 60 đơn kiện của Trump đã bị các tòa bác bỏ. Nhưng đơn kiện của Gohmert sẽ làm cho Pence khó xử, vì nếu Pence không đếm phiếu cử tri đoàn của Joe Biden, sẽ là làm sai Hiến Pháp.

Trong khi đó nếu Pence tuyên bố Biden là Tổng Thống đắc cử, thì sẽ trở thành kẻ thù của Trump. Thế nào cũng bị Trump trả thù. Và rồi Pence không lợi dụng được khối 74 triệu phiếu bầu cho Trump để dùng làm vốn cho Pence tranh cử Tổng Thống 2024. Nhưng hiển nhiên là Pence cũng không có cửa vào tranh cử Tổng Thống 2024, vì đã có Thái Tử Đảng "Don Jr. 2024" của gia tộc Trump canh sẵn rồi. Đằng nào cũng kẹt. Nhưng, nếu Pence không tôn trọng kết quả bầu cử 11/2020, thì đó là cách đi vào lịch sử tệ hại nhất cho Pence: vĩnh viễn sẽ không có cuộc bầu cử nào an toàn hơn đối với Pence.

--- Trong khi đó, Rasmussen, cơ quan chuyên về thăm dò và có truyền thống thân Cộng Hòa, trích dẫn một câu nói của lãnh tụ Joseph Stalin, một ông trùm cộng sản Liên xô, trong một tweet hôm Chủ Nhật nói rằng Phó Tổng Thống Mike Pence có thể lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống theo một kiểu rất là "Tiếng đầu lòng con gọi Stalin"...

Rasmussen viết trên mạng để khuyên Mike Pence rằng: "Những người bầu phiếu không quyết định gì cả. Những người đếm phiếu mới là quyết định tất cả. Đó là lời Stalin nói." Rồi giải thích về một kịch bản cho Pence từ chối xác nhận kết quả ở các tiểu bang chiến trường. Ly thuyết này dựa vào việc đọc nhầm một luật ghi đơn giản rằng cho phép Phó Tổng Thống kêu các tiểu bang đệ trình phiếu cử tri đoàn nếu họ không làm như thế vào ngày Thứ Tư tuần thứ 4 trong tháng 12, theo báo The Washington Post.

GS Edward Foley giải thích: "Phó Tổng Thống không được Hiến Pháp trao quyền kiểm soát kết quả của tiến trình đếm phiếu cử tri đoàn từ các tiểu bang. Đó là điểm nhìn đúng từ Hiến Pháp cũng như từ đạo luật Electoral Count Act. Phó Tổng Thống chủ tọa khóa họp lưỡng viện, nhưng không quyết định về các phiếu cử tri đoàn để đếm... hiển nhiên là thế, vì Phó Tổng Thống có thể là ứng cử viên trong cuộc bầu cử trong vòng cứu xét đó, và người ta không muốn sự mâu thuẫn quyền lợi ảnh hưởng kết quả phiếu bầu."

--- Trong khi đó, luật sư T. Greg Doucette, người thường chỉ trích việc Trump thách thức kết quả bầu cử, phóng tweet: "Pence không có thẩm quyền nào để 'đánh' bất kỳ cái gì. Pence chỉ việc mở phong bì, trao các chứng nhận [phiếu bầu] cho người xướng ngôn, và người xướng ngôn đếm phiếu."

Như thế, có khả năng là Mike Pence sẽ lạnh cẳng, vào ngày 6/1/2021 sẽ lấy cớ là bị kẹt xe vì biểu tình ở thủ đô đông quá, hay là bị cách ly vì dính COVID-19, hoặc là cảm cúm, hoặc là phóng lên phi cơ bay sang công du Trung Đông theo lịch trình bay đã có sẵn... Như thế, Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), hiện thời là Phó Chủ Tịch Thượng Viện (Senate president pro tem) sẽ thay Pence làm công việc mở phong bì ra đếm.

--- Báo Đầu Tư Chứng Khoán loan tin rằng tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2020 có đến 101.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm ngoái. Bao gồm 46.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp chờ phá sản và đã hoàn tất thủ tục phá sản lên đến 55.200 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là con số chưa từng có trong 10 năm trở lại đây.

--- Bản tin VinaNet ghi rằng cán cân thương mại hàng hóa VN năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố chiều 27/12,tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 của Việt Nam ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%.

Bản tin cũng nói về thị trường xuất khẩu hàng hóa năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 76,4 tỷ USD, tăng 24,5% so với năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 48,5 tỷ USD, tăng 17,1%; thị trường EU đạt 34,8 tỷ USD, giảm 2,7%; thị trường ASEAN đạt 23,1 tỷ USD, giảm 8,7%; Nhật Bản đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,7%; Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, giảm 5,1%.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 81,429,043 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,777,549 người.

Mỹ bị lây nhiễm: 19,312,940 người.

Dân Mỹ chết dịch: 335,051 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,192,684; Chết dịch: 24,419 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,700,549; Chết dịch: 27,038 người.

--- Sở Y TẾ Quận Cam hôm Thứ Hai cho biết Quận Cam có thêm 2,144 lây nhiễm COVID-19, nâng tổng số lây nhiễm toàn quận tới 149,607 bệnh nhân và có 1,846 người chết vì liên hệ COVID-19. Số lượng nhập viện vì COVID-19 là 2,031 người, tăng từ mức hôm Chủ Nhật là 1,990 người nhập viện. Trong những người nhập viện, có 453 bệnh nhân nằm giường ICU (chăm sóc đặc biệt). Thống kê toàn vùng Nam California (11 quận) cho biết hết giường ICU, và đã dựng lều để lập một số bệnh viện dã chiến.

Nếu bạn đang cư ngụ trong khu vực Little Saigon, có môt rủi ro cao là bạn đã dính siêu vi coronavirus: tỷ lệ lây nhiễm tại nhiều khu vực trong các thành phố Quận Cam, tập trung ở Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Westminster, Santa Ana và phụ cận, tỷ lệ dính COVID-19 là 20% hay cao hơn.

--- Ngoài khu vực Little Saigon, tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn: nhiều vùng phía Nam Quận Cam tỷ lệ dính siêu vi là hơn 10%, với thị trấn San Juan Capistrano dính hơn 15% lây nhiễm và Lake Forest là lây nhiễm 14%. Sở Y Tế Quận Cam cho biết đang kết hợp với nhiều hội đoàn bất vụ lợi các sắc dân thiểu số để xét nghiệm, giáo dục tại các khu phố nghèo, đông dân và các nơi này thường là dễ lây nhiễm nhất.

TT Trump kết thúc chuỗi dài 12 năm của TT Obama để trở thành người đàn ông được ngưỡng mộ nhất Hoa Kỳ, theo bản khảo sát thường niên Gallup phổ biến hôm Thứ Ba. Có 18% người nói ngưỡng mộ Trump nhất, 15% nói là Obama, 6% nói là Joe Biden, 3% nói là Bác sĩ chống dịch Anthony Fauci, và 2% nói là Đức Giáo Hoàng Francis. Trong nhóm 10 người hàng đầu còn có: Elon Musk, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vt.), Bill Gates, ngôi sao thể thao LeBron James và Đức Đạt Lai Lạt Ma, mỗi người có 1% ngường mộ.

--- Theo Gallup, người phụ nữ được dân Mỹ ngưỡng mộ nhất là: cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (10%), kế tiếp là Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris (6%), Đệ nhất phu nhân Melania Trump (4%), Oprah Winfrey (3%). Kế tiếp là Thủ Tướng Đức Angela Merkel, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) và Nữ Hoàng Elizabeth, tất cả mỗi người được 2% ngưỡng mộ.

.