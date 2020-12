Tháng 10/2020, Trump tiên tri Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ bị xóa sổ nếu Biden thắng cử Tổng Thống. Thực tế, Giáng Sinh 2020 Trump vẫn là Tổng Thống, và dân Mỹ thê thảm vì Trump.

.

Trump tiên tri quá đúng: nếu thất cử, dân Mỹ sẽ mất Lễ Giáng Sinh. Hôm nay, Thứ Bảy 26/12/2020, hơn 12 triệu nhân viên hợp đồng hết hạn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp vì Trump không ký dự luật COVID. Qua Lễ Giáng Sinh, còn nhiều bưu phầm ở Bưu Điện chưa giao. Trump làm video, sử dụng nhạc của 11 nhạc sĩ không xin phép. Mỹ, California, Quận Cam thê thảm đại dịch. Khắp California hết giường ICU. Bán lẻ mùa lễ 2020: tăng 5.2% so với năm ngoái, để tới $766.7 tỷ đôla. Trả lại hàng trong mùa lễ sẽ là 115 tỷ đô. TNS Graham nói rằng Trump quyết tâm: dự luật COVID phải là 2,000$/người, dự luật quốc phòng phải xóa bỏ Section 230. Thiên tai VN 2020: mất 1.74 tỷ đôla. Đồng Bằng Sông Cửu Long biến đổi khí hậu: thiếu nước sạch, lúa mất mùa, dân bỏ xứ. Kinh tế TQ qua mặt kinh tế Mỹ năm 2028.

.

WASHINGTON (VB - 26/12/1963) --- Hôm nay là qua Lễ Giáng Sinh rồi. Bưu Điện Hoa Kỳ đang có hàng loạt bưu kiện, bưu phẩm còn kẹt lại, chưa phân phối kịp trước Lễ Giáng Sinh. Trên trang web, Bưu Điện giải thích lý do bây giờ chưa giao kịp vì khối lượng bưu phẩm quá nhiều và nhân viên thì quá ít, đặc biệt là trở ngại vì đại dịch.

.

--- Tại sao Trump cứ ưa chôm, mà không chịu trả tiền cho các nhạc sĩ? Báo The Hill tổng kết cuối năm cho biết trong năm 2020 Trump và ban vận động của Trmp sử dụng nhạc không xin phép của khoảng một tá nhạc sĩ và ban nhạc. Thống kê Trump xài nhạc trong các video vận động không xin phép của:

1) John Fogerty của ban Creedance Clearwater Revival. Fogerty chỉ trích Trump đã dùng bản nhạc phản chiến “Fortunate Son” của ban nhạc này hồi mùa thu mà không xin phép.

2) Nhạc sĩ Neil Young hồi tháng 8/2020 nộp đơn kiện Trump dùng không xin phép 2 bản nhạc “Rockin’ in the Free World” và “Devil’s Sidewalk” trong ngày 20/6/2020 tại Tulsa, Okla.

3) Gia đình Nhạc sĩ quá cố Tom Petty kiện Trump vì dùng ca khúc “I Won’t Back Down” không xin phép.

4) Ban nhạc The Rolling Stones gửi thư "cease-and-desist" kiện ban vận động của Trump 2016, nhưng Trump vẫn dùng nhạc của ban này trong năm 2020 và thường nhất là bản “You Can’t Always Get What You Want.”

5) Brendon Urie của ban Panic! At The Disco lên mạng la um sùm khi Trump chơi nhạc nền “High Hopes” trong một sự kiện ở Phoenix. Brendon Urie nổi giận, lên mạng nói cấm Trump xài (dĩ nhiên, nhạc sĩ cũng chửi thề, kiểu Trump).

6) Nhạc sĩ Eddy Grant kiện ban vận động của Trump hồi tháng 9/2020 vì vi phạm tác quyền ca khúc "Electric Avenue" dùng trong 1 video kiếm phiếu.

7) Một luật sư đại diện gia đình nhạc sĩ quá cố Leonard Cohen hồi tháng 8/2020 gửi thư yêu cầu ban vận động Trump ngưng sử dụng ca khúc "Hallelujah".

8) Nhạc sĩ Phil Collins đã cho luật sư gửi thư ‘cease and desist’ chống lại việc Trump dùng bất hợp pháp ca khúc “In the Air Tonight” hồi tháng 10/2020 tại Iowa.

9) Ban nhạc Village People cho biết Trump sử dụng bất hợp pháp ca khúc “Y.M.C.A” của họ, nói rằng tuy ban nhạc không ủng hộ Trump, nhưng đành chịu thôi.

10) Nhạc sĩ Mike Mills của ban R.E.M. nói hôi tháng 1/2020 rằng ban nhạc suy tính kiện vì Trump dùng bất hợp pháp 2 ca khúc của ban này là "Everybody Hurts" và "Losing My Religion."

11) Ban nhạc Linkin Park hồi tháng 7/2020 đưa thư yêu cầu ngưng xài hồi tháng 7/2020 vì Trump dùng ca khúc "In The End" của họ trong một video của Trump.

.

--- Kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ vượt hơn Hoa Kỳ trong năm 2028 -- tức là 5 năm sớm hơn tiên đoán --- sau ảnh hưởng đại dịch coronavirus, theo bản phân tích kinh tế của Centre for Economics and Business Research (CEBR). Trước đó, viện này tiên đoán tính theo trị giá đôla mỹ, kinh tế TQ sẽ vượt hơn kinh tế Mỹ vào năm 2033. Lý do vượt sớm 5 năm, nhờ TQ đối phó hiệuq ảu đại dịch COVID-19 trong khi Hoa Kỳ còn kẹt hoài trong dịch. CEBR dự kiến sức tăng TQ sẽ là 5.7% hàng năm từ 2021-25 và tăng 4.5% hàng năm từ 2026-30 và tăng 3.9% hàng năm từ 2031-35.”

.

--- Trump là nhà tiên tri đại tài, chỉ hơi sai chút xíu. Hồi tháng 10/2020, Trump khi đi vận động ở Carlson City, Nevada, đã tuyên bố rằng Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ bị xóa sổ và Carlson sẽ trở thành thành phố ma, nếu Biden thắng cử Tổng Thống. Lúc đó Trump vu khống Biden sẽ ra lệnh toàn quốc đóng cửa để chống đại dịch -- thực tế, Giáng Sinh 2020, Trump vẫn là Tổng Thống.

.

Bây giờ Trump thất cử, nhưng rất nhiều thành phố tiêu điều vì Trump không chịu ký dự luật cứu nguy đại dịch, trong đó có khoản cứu trợ 600$/người, và dự kiến cũng phải qua năm mới biết là dân Mỹ bao giờ sẽ có tiền cứu trợ, và cứu trợ sẽ là 600$ hay 2,000%/người. Đặc biệt tiền trợ giúp thất nghiệp cho 12 triệu nhân viên hợp đồng và làm tự do (gọi là gigs workers) hôm nay, Thứ Bảy 26/12/2020 là kết thúc, vì dự luật cứu trợ Trump không ký. Băng video của nhà tiên tri Donald Trump ở đây. YouTube ghi lời Trump qua video dài 1:08 phút:

https://youtu.be/h3ovUAtOVSU

.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.



Toàn cầu bị lây nhiễm: 79,933,551 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,752,249 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 18,762,760 người.

Dân Mỹ chết dịch: 330,279 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,060,797; Chết dịch: 23,958 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,662,724; Chết dịch: 26,896 người.

.

--- Đại dịch Covid-19 tàn phá khắp California trong ngày Lễ Giáng Sinh, và lần đầu tiên tiểu bang này không còn trống giường bệnh ICU (chăm sóc đặc biệt) nào nữa. Tại một số quận, trong đó có quận Los Angeles và Quận Cam, tỷ lệ trống giường ICU là zero 0% từ hơn một tuần này, nhưng phần lớn nơi khác ở California tỷ lệ trống là từ 1% tới 3%. Nhưng trong ngày Lễ Giáng Sinh, lần đầu ICU là 0%.

.

--- Liên Đoàn Bán Lẽ Quốc Gia (National Retail Federation) dự đoán thương vụ mùa lễ 2020 sẽ tăng 5.2% so với năm ngoái, để tới $766.7 tỷ đôla. Khoảng 13% thương vụ, khoảng $101 tỷ đôla hàng bán trong mùa lễ 2020 sẽ bị trả lại cho các tiệm, các hãng.

.

--- Nhưng bản tiên đoán của công ty phụ trách về giúp các hãng bán lẻ sắp xếp, bán lại và tiêu hủy hàng trả lại đưa con số trả lại cao hơn: dự đoán trả lại hàng mua trong mùa lễ 2020 sẽ tới 115 tỷ đôla, tính từ Ngày Lễ Tạ Ơn tới cuối tháng 1/2021. Như thế là tăng 15% từ bản tiên đoán 2019 do công ty đưa ra. Hàng trang phục mua trong tiệm trả lại là 5-8%, hàng mua trên mạng trả lại là 30%, theo lời Rob Zomok, chủ tịch công ty Inmar Intelligence, nơi xử lý khoảng 600 triệu món hàng bán lẻ và bán qua tiệm do khách trả lại mỗi năm.

.

--- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham tiết lộ rằng Tổng Thống Donald Trump "quyết tâm hơn bao giờ hết" là đòi tiền cứu trợ đại dịch phải là 2,000$/người thay vì 600$/người trong dự luật cứu trợ COVID mà lưỡng viện trình lên và Trump không ký tên cũng không phủ quyết. Trong khi đó, dối với dự luật Quốc Phòng do lưỡng viện trình lên và Trump đã phủ quyết, Graham nói rằng Trump cũng quyết tâm phải xóa bỏ Section 230 (bảo vệ các công ty mạng không bị trách nhiệm pháp lý về nội dung người dùng đưa lên).

.

--- Tuy nhiên, báo Politico nói rằng theo một số dân cử Cộng Hòa, cuộc thảo luận về 2 dự luật kia kéo dài nhiều tháng và số lượng lên tới vài trăm trang giấy, nếu ngay từ đầu Trump tham dự thảo luận hay nói rõ là phải cấp tiền cứu trợ 2,000$/dần Mỹ thay vì 600$/dân thì lưỡng viện đã đồng ý rồi. Một số nhà phân tích nói rằng Trump cố ý vắng mặt trong các cuộc thảo lụận, để giờ chót cận Lễ Giáng Sinh mới làm khó nhằm, như Trump đã nhiều lần nói, "nếu Cộng Hòa không giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử với chiến thắng của Biden, Trump sẽ tiêu diệt Đảng Cộng Hòa." Ván cờ này hôm nay thấy rõ, không mơ hồ. Và Cộng Hòa cơ nguy mất 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia trong bầu cử chung kết ngày 5/1/2021.

.

--- Báo Nông Nghiệp ghi một thống kê từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai phổ biến hôm 26/12/2020: từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, 912 người khác bị thương, ước thiệt hại về kinh tế gần 40.000 tỷ đồng (tức là, tương đương 1,742,000,000 đôla Mỹ = 1.74 tỷ đôla). Thiên tai 2020 nặng nhất là dịch bệnh Covid-19, cũng như 13 cơn bão và 2 trận áp thấp nhiệt đới.

.

--- Báo Tài Nguyên & Môi Trường ghi rằng Biến đổi khí hậu đang làm hại sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các nỗ lực ứng phó trong vùng mới chỉ là giải pháp trước mắt và ở tầm ngắn hạn, chưa tạo ra sự đột phá và bền vững. Thống kê từ 13 tỉnh ĐBSCL, do hạn hán, xâm nhập mặn, hiện toàn vùng đã có khoảng 82 nghìn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt; dự báo thời gian tới (hết tháng 4), con số này sẽ tăng lên khoảng 158 nghìn hộ. Hiện đã có gần 29.700ha vụ mùa 2019 và Đông - Xuân 2019 - 2020 ở ĐBSCL bị thiệt hại, có nguy cơ mất trắng. Từ năm 2010 - 2018, ĐBSCL đã có khoảng 1,7 triệu lao động di cư đến các thành phố lớn để tìm sinh kế.

.