Trong thông điệp "Urbi et Orbi" (Gửi thành phố và thế giới), Đức Giáo Hoàng nói rằng chúng ta là anh em và chị em lẫn nhau, và thuốc chủng ngừa COVID cần phải có cho tất cả mọi người không phân biệt.

.

Đức Giáo Hoàng Thông Điệp Giáng Sinh: tất cả là anh em, thuốc chủng cần cho mọi người. Biden trấn an các dân cử Cộng Hòa: quý vị sẽ không bị chửi mắng, hạ nhục từ Bạch Ốc nữa. 14 triệu người Mỹ thất nghiệp sẽ bị cắt tiền trợ giúp thất nghiệp vào Thứ Bảy 26/12/2020. Lệnh hoãn đuổi nhà sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Trump trong mùa lễ: không có nghị trình công cộng. Trump hăm dọa dân cử Cộng Hòa: sẽ không bao giờ quên quý vị không giúp lật ngược kết quả bầu cử. Fox News: Chúa Jesus, Ông già Nô-en đều là da trắng. Mỹ, California, Quận Cam vẫn thê thảm đại dịch. Báo The Guradian: Trump và các con sẽ lộ hồ sơ hình sự và sẽ bị truy tố. Luật sư Sidney Powell: được Trump mời làm cố vấn đặc biệt cho Bạch Ốc, nhưng các phụ tá của Trump dìm thủ tục giấy tờ. Chủ tịch Hội Đồng Kiểm Phiếu quận Wayne bị tín đồ của Trump dọa xử tử, sợ tới mức không dám đi chợ vì lo cô con gái 12 tuổi sẽ bị bắt cóc. Chủ tịch Công ty máy bầu cử Dominion sẽ kiện Trump.. Trump kinh hoàng vì các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hăm dọa nhau, cấm phản đối khi họp khoáng đại, đếm phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021.

.

WASHINGTON (VB - 25/12/2020) --- Chúng ta đang bước vào một mùa Giáng Sinh rất kém bình yên cho địa cầu... trong khi nhiều nơi vẫn còn chiến tranh, hầu hết các nước vẫn đang chìm trong biển đại dịch. Trong tình hình này, Đức Giáo Hoàng Francis trong thông điệp Giáng Sinh hôm Thứ Sáu kêu gọi rằng tình huynh đệ giữa nhân loại cần được bảo trọng trong thời đại dịch coronavirus.

.

Trong thông điệp "Urbi et Orbi" (Gửi thành phố và thế giới), Đức Giáo Hoàng nói rằng vào khoảnh khắc này trong lịch sử, ghi dấu bởi khủng hoảng địa dư sinh hóa và bất quân bình kinh tế/xã hội chỉ đang làm tệ hại thêm vì đại dịch coronavirus, điều quan trọng hơn cho tất cả chúng ta là xác nhận phải là anh em và chị em lẫn nhau.

.

Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng thuốc chủng ngừa COVID cần phải có cho tất cả mọi người, và xin các quốc gia hãy hợp tác với nhau để chống lại đại dịch. Vì ngừa dịch, Thông điệp Giáng sinh năm nay đọc từ bên trong nội điện Vatican, thay vì ban-công thánh đường St. Peter's Basilica như mọi năm trong các lễ đón Giáng Sinh thường niên với nhiều ngàn người về Rome tham dự. Ngài dự kiến sẽ tông du Iraq vào tháng 3/2020, trong đó sẽ ghé thăm Mosul, nơi từng là bản doanh thánh chiến jihad.

.

--- Có một lời tử tế trong mùa Giáng Sinh từ Tổng Thống đắc cử Joe Biden gửi các dân cử Cộng Hòa: rằng thời kỳ lo sợ bị Tổng Thống chửi mắng và hạ nhục công khai đã qua rồi... Biden nói rằng ông sẽ làm việc với các dân cử Cộng Hòa cũng y hệt như nhiều năm qua ông đã làm việc chung với họ, và bất kể những dị biệt ông sẽ không bao giờ công khai làm họ xấu hổ, mắc cỡ. Hóa ra, tử tế với Cộng Hòa lại tới từ một dân cử Dân Chủ.

.

Chỉ nghe riêng câu nói đó của Biden thôi, nhiều dân cử Cộng Hòa (trong đó có Trump) có thể nổi giận chăng? Bởi vì món ăn điểm tâm, và rồi bữa ăn trưa, bữa ăn tối của nhiều dân cử Cộng Hòa trong 4 năm qua là những lời chửi mắng và hạ nhục tới từ các tweet của TT Trump giành cho rất nhiều người, kể cả các dân cử Cộng Hòa...

.

--- Sau khi làm một việc mà thông tấn AP gọi là "quăng trái lựu đạn" vào dự luật cứu trợ đại dịch trong một cử chỉ gọi là "đưa ngón tay giữa vào mặt các dân cử Cộng Hòa," TT Trump liền bay tới khu sân golf Mar-a-Lago của ông để đón lễ Giáng Sinh, theo bản tin AP và trong lịch trình công cộng không ghi sự kiện nào hết, bất kể một bản văn Bạch Ốc viết rằng "TT Trump sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi chi dân Hoa Kỳ. Lịch trình của ông có nhiều buổi họp và điện thoại."

.

Trong Thông điệp ghi sẵn cho mùa lễ, Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump gửi lời chúc Giáng Sinh tới dân mỹ, cảm ơn những người ở tuyến đầu chống dịch và các chiến binh Hoa Kỳ. Trong Thông điệp, Triump ca ngợi thuốc chủng ngừa là phép lạ mùa Giáng Sinh. Như thế, ngôn ngữ Trump đã thay đổi, sau nhiều tháng nói rằng đại dịch chỉ là tin giả do Dân Chủ tung ra và sẽ tan biến nhanh chóng sau bầu cử. Bây giờ thì chết vì siêu vi COVID chỉ là chuyện bình thường nghe hàng ngày.

.

--- Dự luật cứu trợ 900 tỷ đôla như thế là kẹt, vì Trump nói là không chịu ký, trong khi hàng chục triệu người Mỹ đang thê thảm vì kinh tế bi đát thời đại dịch. Dự kiến sẽ có 14 triệu người Mỹ thất nghiệp sẽ bị cắt tiền trợ giúp thất nghiệp vào Thứ Bảy 26/12/2020, trong khi lệnh hoãn đuổi nhà sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, và nhiều tỷ đôla trợ giúp dinh dưỡng và thực phẩm cho dân nghèo sẽ cạn ngân sách...

.

Samara Crockett, 43 tuổi, một bà mẹ đơn thân vừa bị mất việc từ tháng 9/2020, nói với báo Washington Post sau khi có tin Trump từ chối ký dự luật cứu nguy 900 tỷ đôla, "Chúng tôi còn phải đau khổ thêm nữa sao? Cứ phải cần nguyện cho ai đó suy nghĩ bình thường được một chút. Tôi đang trong tình trạng sống sót. Làm sao có xăng hay thực phẩm được? Tôi làm gì đây? Đó là những ngày như thế trong đời tôi bây giờ."

.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.



Toàn cầu bị lây nhiễm: 79,489,000 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,744,563 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 18,655,773 người.

Dân Mỹ chết dịch: 329,109 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,040,188; Chết dịch: 23,881 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,659,409; Chết dịch: 26,707 người.

.

--- Sở Y Tế Quận Cam hôm Thứ Năm báo cáo có thêm 3,490 trường hợp lây nhiễm siêu vi, và thêm 1 người chết, nâng tổng số lây nhiễm COVID-19 trong quận tới 138,310 người và 1,782 người chết.

.

Tính chung ở Quận Cam là 1,893 người đang nằm trong bệnh viện vì COVID-19, tức là tăng 30 người nhập viện so với Thứ Tư. Tại các bệnh viện Quận Cam, 405 người đang được chữa trị chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng là một kỷ lục mới về đại dịch trong quận. Các viên chức y tế cho biết không còn giường ICU trong các bệnh viện Quận Cam, tính theo thống kê số đo điều chỉnh.

.

--- Trong khi Trump nói rằng kỳ bầu cử vừa qua là gian lận, Trump lại nói rằng chính nhờ Trump mà 8 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thắng cử mà không biết trả ơn, trong đó Trump ghi rõ tên của lãnh đạo khối đa số Thượng Viện là Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY). Lý do Trump nổi giận lá hét trên mạng Twitter trong đêm Giáng sinh là vì họ không hề nói rằng bầu cử vừa qua là "gian lận" như Trump cáo buộc. Như thế, nên suy nghĩ rằng, có phải Trump cho Bưu Điện gỡ 700 máy lựa thư là tại các nơi đông cử tri Dân Chủ để giúp ứng cử viên Cộng Hòa?

.

Trong đêm Giáng Sinh, không chịu nghe chuông nhà thờ... lại cứ chửi mắng um sùm. Trong viết trong tweet bằng chữ lớn rằng Trump "sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN" rằng các dân cử Cộng Hòa đã không chiến đấu cho Trump trong việc vu khống rằng Joe Biden thắng cử bằng gian lận, bất kể rằng người do Trump bổ nhiệm đã nắm quân lực, nắm Bộ Tư Pháp, nắm FBI, nắm CIA, nắm cơ quan an ninh mạng CISA, và nắm hàng trăm chức Thẩm Phán bổ nhiệm mấy năm qua.

.

--- Trong cuộc trả lời phỏng vấn với thông tấn Zenger News, luật sư Sidney Powell -- người hết lòng hết dạ tranh đấu pháp lý cho Trump nhằm lật ngược chiến thắng bầu cử của Joe Biden --- than phiền rằng TT Trump đã trao cho bà chức vụ Cố vấn Tổng Thống, nhưng các phụ tá Trump ở Bạch Ốc làm hồ sơ thủ tục rồi dìm luôn.

.

Luật sư Powell, trước đây chính thức trong nhóm luật sư của Trump nhưng sau đó lại bị sa thải khi nói rằng nhà độc tài đã quá cố nhiều năm qua ở Venezuela đã gài bẫy gian lận trong máy bầu phiếu để rồi nhiều năm sau Hoa Kỳ lại dùng máy này ở nhiều tiểu bang chiến trường để chuyển đổi phiếu bầu cho Trump sang bầu cho Biden. Nói với Zenger, bà nói Trump trao cho bà chức vụ "cố vấn Bạch Ốc đặc biệt" ("special White House counsel") nhưng khi bà nộp giấy tờ theo thủ tục thì các phụ tá của Trump không chịu xúc tiến.

.

--- Monica Palmer, Chủ tịch Hội Đồng Kiểm Phiếu quận Wayne County của tiểu bang Michigan, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Năm rằng nhiều tin nhắn gửi vào điện thoại của bà đã hăm dọa bà và cô con gái 12 tuổi của bà đã làm cho một người hăm dọa bà phải ra hầu tòa.

.

Palmer, một ngày sau khi công tố liên bang loan báo khởi tố Katelyn Jones, nói rằng bà cảm thấy bị khủng bố khi nhận nhiều tin nhắm tháng qua, một ngày sau khi Hội Đồng Kiểm Phiếu xác nhận xong 878,000 phiếu bầu ở quận Wayne County trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020. Bà Palmer nói trong đó có lời hăm dọa còn kèm theo hình ảnh một xác phụ nữ khỏa thân và bị chặt đứt cơ thể. Bà nói, "Bây giờ còn sợ. Tôi không thể đi ra siêu thị chợ búa nữa. Tôi không thể đi mua sắm Giáng Sinh. Tôi không thể làm bất cứ gì mà khôngs ợ rằng sẽ có ai đó bắt cóc đứa con gái của tôi."

Bà kể nỗi sợ này ở đây: https://youtu.be/1HJuXbXZOdk

.

--- Theo báo The Guardian, bản thân Donald Trump -- cũng như con gái là Ivanka và chồng là Jared Kushner -- sẽ là mục tiêu nhiều cuộc điều tar liên bang vì cả kho tài liệu sẽ đươc mở ra trong chính phủ kế tiếp. Tuy rằng Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói rằng ông sẽ không can thiệp chuyện của Bộ Tư Pháp, nhưng nhiệm vụ của Bộ Trưởng Tư Pháp kế tiếp sẽ phải suy nghĩ khí các hồ sơ hình sự và dân sự của Trump và các con, dâu, rể xuất hiện vì nhiều cuộc điều tra chưa kết thúc.

.

Bản thân Trump đang đối diện cuộc điều tra của Cyrus Vance Jr (Công Tố Khu vực Manhattan District) và Letitia James (Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu bang New York) về các cáo buộc gian lận tài chánh và trốn thuế, cũng như các thương vụ của Trump Organization.

.

Ed Pilkington của báo The Guardian viết rằng bất kỳ nỗ lực nào truy tố hình sự Trump trong hồ sơ truy tố liên bang sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, bởi vì các Tổng Thống tiền nhiệm của Trump thường nhìn xa hơn vào nỗ lực hàn gắn quốc gia, thay vì lùi lại để đi theo các bước chân căm thù, kỳ thị của một số tiền nhân.

.

---

Megyn Kelly, một người dẫn chương trình của Fox News, bảo đảm với các trẻ em xem chương trình của bà rằng cả Chúa Jesus và ông già Nô-en Santa Claus đều là người da trắng, mặc dù một số người cấp tiến, theo Kelly, cố ý làm cho Chúa Jesus và Ông Già Nô-en như là người da đen hay da màu.

.

Trên báo Salon tuần này, cô Aisha Harris viết r8àng từ thời thơ ấu, cô thắc mắc vì hình ảnh Ông giá Nô-en trong nhà cô luôn luôn có màu da nâu như của cô, nhưng Ông giá Nô-en trong các thương xá và trên TV luôn luôn là da trắng. Do vậy cô mới dẹp bỏ hình tượng Ông già Nô-en và thay vào bằng một con chim cánh cụt vào vị trí ông cụ tóc bạc râu trắng huyền thoại.

.

Bất kể rằng Kelly nói Chúa Jesus và Ông già Nô-en là người da trắng, và bất kể nhà văn Harris thay bức tượng ông cụ từ thiện kia bằng con chim cánh cụt, thực tế lịch sử là Chúa Jesus là người Do Thái với màu da của chủng tộc vùng Địa Trung Hải, chứ không phải da trắng. Và Ông già Nô-en là huyền thoại trong cổ tích, chỉ nhằm mục đích dạy lòng yeu thương và bố thí.

.

---

John Poulos, Tổng quản trị công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems, nói rằng ông không gạt bỏ chuyện có thể sẽ nộp đơn kiện cá nhân Donald J. Trump, người trong 2 tháng qua liên tục phun ra tin gải rằng các máy bầu cử Dominion đã bí mật gài nhu liệu chuyển phiếu bầu cho Trump thành phiếu bầu cho Biden.

.

Poulos nói với CNN hôm Thứ Năm rằng, "Chúng tôi sẽ không bỏ sót một ai." Bna vậnd 9ộng của Trump và các luật sư của Trump đã cáo buộc Dominion với không chứng cớ kèm theo là đã "gian lận" để Biden thắng cử vào chức Tổng Thống. Poulos nói với CNN rằng các vu cáo đó đã gây thiệt hại "không thể đo lường" cho công ty của ông và ông sẽ kiện không bỏ qua một ai. Bạch Ốc từ chối bình luận.

.

--- Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng Lãnh tụ Đa số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) sẽ liên lạc với Thượng nghị sĩ đắc cử Tommy Tuberville (Cộng Hòa, Ala.) trong nỗ lực tránh cho một cuộc tranhc hấp trong phiên họp khoáng đại lưỡng viện vào tháng sau, khi tổng kết phiếu bầu cử tri đoàn đưa lên từ Hội nghị Phiếu cử tri đoàn (Electoral College).

.

TNS John Thune (S.D.), người giữ chức cao cấp thứ nhì của Cộng Hòa Thượng Viện chỉ sau McConnell, nói các lãnh đạo Cộng Hòa sẽ bảo Tuberville rằng đừng có phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn trình lên trong tháng sau, vì làm như thế là vô ích. Thune nói như thế vì Tuberville từng nói lên ý định phản đối phiếu cử tri đoàn trong buổi họp vào ngày 6/1/2021 với mục đích lật ngược bầu cử, đưa chức Tổng Thống đắc cử của Biden về cho Trump ngồi thêm 4 năm nữa.

.

Trump đã khuyến khích Tuberville, người đánh bại Thượng nghị sĩ Jeff Sessions trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa Alabama nhờ Trump ủng hộ, rằng hãy phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn khi lưỡng viện họp khoáng đại vào ngày 6/1/2021.

.

---