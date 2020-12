Chương trình kinh tế phụ nữ của cô Ivanka Trump bị các dân cử quăng bỏ, nên Trump không chịu ký dự luật kích thích kinh tế COVID. Trong dự luật có phần cứu trợ đợt nhì 600$/người, Trump lấy cớ phải là 2,000$/người. Hạ Viện sáng Thứ Năm 24/12/2020: Dân Chủ trình dự luật cứu trợ 2,000$/người, Cộng Hòa chận liền.

AP thống kê 4 năm Trump nhậm chức: 315 ngày Trump tới chơi sân golf, 418 ngày Trump tới thăm một tài sản địa ốc của Trump, 326,124 người Mỹ chết vì dịch COVID. HuffPost: Trump đi 289 chuyến tới các sân golf của Trump trong 4 năm, moi tiền dân Mỹ 151.5 triệu đôla. Tướng Colin Powell kêu gọi quân đội Mỹ triệu hồi Michael Flynn và đưa Flynn ra xử trước tòa án quân sự về tội phản loạn. PTT Mike Pence thú nhận tại sao Cộng Hòa căm thù Dân Chủ: Dân Chủ "muốn làm cho người giàu nghèo hơn, và muốn làm cho người nghèo sống thoải mái hơn." Hai ứng viên Dân Chủ Thượng Viện Georgia đồng ý cứu trợ đợt nhì: 2,000 đô/người. Công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems kiện về tội vu khống công ty Dominion, yêu cầu Rudy Giuliani giữ hồ sơ phone, tin nhắn, email... Trump không chịu ký dự luật ngân sách kích thích kinh tế thời COVID vì chương trình kinh tế phụ nữ của cô Ivanka Trump bị các dân cử quăng bỏ. Trump phủ quyết dự luật quốc phòng làm lưỡng viện mất vui Tết Tây vì phải họp 2 ngày từ 28/12/2020. Hạ Viện sáng Thứ Năm 24/12/2020: Dân Chủ trình dự luật cứu trợ 2,000$/người, Cộng Hòa chận liền. Hạ Viện sẽ họp Thứ Hai 28/12/2020 để bỏ phiếu có xưng danh tăng tiền cứu trợ tới 2,000$/người. Tết Tây lại họp cãi nhau. Các sĩ quan Pentagon và an ninh thủ đô bí mật lên kế hoạch đối phó nếu Trump tuyên bố thiết quân luật hay kêu gọi dân quân da trắng thượng đẳng về phá ngày Lễ Đăng Quang của Biden.

WASHINGTON (VB - 24/12/2020) --- Hai ứng cử viên chức Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock tuyên bố ủng hộ khoản tiền cứu trợ 2,000 đôla/người cho hầu hết dân Mỹ, một diễn tiến bất ngờ đem lại hy vọng cho 2 ứng cử viên đang muốn tranh 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia đang nắm giữ bởi 2 TNS Cộng Hòa đương nhiệm David Perdue và Kelly Loeffler.

Mấy tháng trước, mỗi đầu dân Mỹ được cứu trợ 1,200 đôla. Trong cuộc thảo luận cho cứu trợ đợt nhì, một số dân cử Dân Chủ đã đề nghị con số 2,000 đôla/người, nhưng liên tục bị Cộng Hòa bác bỏ vì cho là sẽ làm nợ quốc gia tăng. Tuy nhiên, trong gói ngân sách 900 tỷ đôla vừa được thông qua cả Thượng và Hạ Viện, tiền cứu trợ chỉ còn 600 đôla/người. Và giờ chót, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ phủ quyết, đòi phải cấp tiền cứu trợ đợt nhì là 2,000 đôla.

TT Trump hôm Thứ Tư đã rời Bạch Ốc, để lại nghị trường hỗn loạn sau lưng. Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã bay tới cau lạc bộ Mar-a-Lago chiều Thứ Tư và dự kiến sẽ ở đây cho tới ngày Năm Mới 1/1/2021. Trump ra đi mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng sẽ có nhiều dân cử phải ở lại thủ đô trong các ngày lễ này để thảo luận về dự luật mà Trump không chịu ký và chê là cứu trợ 600 đô/người là quá ít và cần cứu trợ 2,000 đô/người -- tức là, nếu hộ gia đình 2 vợ chồng là sẽ được cứu trợ đợt nhì 4,000 đôla nếu dự luật điều chỉnh thành công, và có lẽ ngưỡng để lãnh tiền này có thể vẫn là lương 75,000 đô/năm sẽ được cứu trợ, nếu vợ chồng thì lương chung sẽ có ngưỡng 150,000 đô/năm sẽ được chính phủ tặng 4,000 đô/2 người.

Lại chuyện công chúa đỏ ở Bắc Kinh, không, không ở TQ, mà là ở Bạch Ốc. Câu hỏi rằng tại sao Trump không chịu ký dự luật ngân sách 900 ty đôla? Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện là Dân biểu Elliot Engel (Dân Chủ-NY) tiết lộ hôm Thứ Tư rằng Trump hăm dọa phủ quyết dự luật ngân sách chính phủ chỉ vì nhóm dân cử soạn dự luật này đã dẹp bỏ một trong các dự án của cô Ivanka Trump...

Engel giải thích trong một bản văn rằng hồi đầu tuần, Quốc Hội thông qua dự luật tiêu xài Omnibus, nhưng không bao gồm luật có tên là State Department Authorization Act. Cả Dân Chủ và Cộng Hòa ở cả Hạ Viện và Thượng Viện thành công được thỏa hiệp trong dự luật này, nhưng vào giờ chót cô Ivanka Trump đòi đưa vào dự luật khổng lồ một chương trình của cô có tên là chương trình thăng tiến kinh tế cho phụ nữ (women's economic empowerment program) thế rồi tất cả mọi người lưỡng viện đều không muốn đưa chương trình cô này vào dự luật.

Có phải giờ chót mới đưa vào nên quá trễ, đành phải dẹp bỏ dự án của cô Ivanka? Hay vì có dân cử nào lo sợ cô làm chương trình thăng tiến kinh tế phụ nữ sẽ có tiếng vang làm thêm hào quang để sau này cô ứng cử Tổng Thống hay các chức dân cử, thế nên dẹp bỏ trước cho nó đỡ rách việc? Bạch Ốc ban đầu hăm dọa là sẽ phủ quyết dự luật Omnibus nếu bao gồm dự luật thẩm quyền đối ngoại State Department Authorization Act (SDAA) mà không đưa dự án của cô Ivanka vào. Thế là Chủ Tịch Thượng Viện McConnell mới bảo gỡ bỏ dự luật SDAA ra... thế nhưng vẫn bị Trump nổi giận.

Các luật sư đại diện công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đã yêu cầu Rudy Giuliani, luật sư của Trump, là phải giữ gìn tất cả các hồ sơ liên hệ tới công ty Dominion --- và rằng Giuliani dính một đơn kiện về tội vu khống công ty Dominion.

CNN nói rằng 2 luật sư Tom Clare và Megan Meier của hãng luật Clare Locke LLP, tuần này đã gửi thư tới Giuliani và Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Pat Cipollone đòi giữ tất cả hồ sơ giấy tờ và các trao đổi thông tin liên hệ tới chuyện luật sư của ban vận động Trump đã vu khống rằng hãng này đã hợp tác với cố lãnh tụ Hugo Chavez của Venezuela để mang chiến thắng của Trump chuyển phiếu sang cho Biden thắng cử. Dominion gọi nói như thế là bịa đặt và vu khống, thế là kiện.

Tướng Colin Powell kêu gọi quân đội Mỹ hãy triệu hồi Michael Flynn và đưa Flynn ra xử trước tòa án quân sự về tội phản loạn. Trong khi đó Đại Tá Lawrence Wilkerson, cựu phụ tá của Ngoại Trưởng Colin Powell, lên truyền hình nói rằng tòa án quân sự có thể xử Flynn về tội kích động nổi loạn nếu Flynn còn trong vòng chi phối của tòa quân sự.

Vấn đề là Flynn đã được Trump ân xá rồi. Nhưng chuyện Flynn lên họp ở Bạch Ốc và đưa ra kế hoạch tuyên bố thiết quân luật, tịch thu các máy bầu cử ở các tiểu bang chiến trường để điều tra... và cho quân đội đứng canh gác để các tiểu bang chiến trường bầu cử lại giữa Trump và Biden... thế là có đủ tội phản loạn rồi, vì đã kêu gọi dùng bạo lực lật ngược kết quả một cuộc bầu cử hợp pháp.

Hiện thời có 2 dự luật được quan tâm: dự luật quốc phòng vừa bị Trump phủ quyết vì mục 230, dự luật cứu nguy tài chánh vì COVID thì bị Trump dọa phủ quyết. Trump quậy cả 2 luật sau khi lưỡng viện đã họp cả tháng để cãi cọ, cân nhắc, cho mỗi dự luật dày cả vài trăm trang, thì kể như lưỡng viện Quốc Hội bỏ ăn Tết Tây.... vì lại phải họp tiếp vì các đòi hỏi mà Cộng Hòa gọi là vô lý (và Dân Chủ vui mừng, khi Trump đòi tăng tiền cứu trợ tới 2,000 đô/người trong luật chi tiêu để kích thích kinh tế).

Trump đã phủ quyết Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2021 mà Quốc hội Mỹ đã thông qua. Trump nói dự luật không tôn trọng cựu binh, lịch sử quân đội Mỹ. Trước đó, Trump từng phản đối điều khoản đặt lại tên các căn cứ quân sự theo tên của các lãnh đạo "Liên minh miền Nam" (CSA) từng ủng hộ chế độ nô lệ. Trump cũng đề nghị Quốc hội thêm vào nội dung xóa bỏ Điều 230 trong Đạo luật Communications Decency Act, vốn bảo vệ các công ty mạng xã hội khỏi chịu trách nhiệm pháp lý cho những nội dung mà người dùng của họ đăng tải, nhưng Quốc hội đã từ chối.

Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã lên lịch họp trong vòng hai ngày từ 28/12/2020 để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống. Để làm được điều này, cần phải có trên hai phần ba Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ tán thành. Do NDAA đã được trên 2/3 Thượng nghị sĩ Thượng viện và Dân biểu Hạ viện tán thành, và đảng Cộng hòa của Trump cũng tuyên bố sẽ tham gia vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống, nên dự kiến Đạo luật sẽ được thông qua lại.

Một bản tin trên báo Politico nói rằng hành vi của Trump khai tử dự luật chi tiêu Quốc Phòng và hăm dọa phủ quyết dự luật tiêu xài và kích thích và cứu trợ kinh tế thông qua đêm Thứ Hai của lưỡng viện là một cú thử nghiệm sức kiên nhẫn của Cộng Hòa. Đối với Trump, đây là cú thử nghiệm lòng trung thành của Cộng Hòa với Trump: Cộng Hòa đã không tận lực giúp Trump lật ngược kết quả phiếu bầu thì Trump cứ quậy Cộng Hòa cho tới bến.

Các Dân biểu Cộng Hòa ngay sáng hôm Thứ Năm 24/12/2020 đã chận một nỗ lực của các Dân biểu Dân Chủ nhằm tăng tiền cứu trợ đợt nhì từ 600$/người tới 2,000$/người như lời yêu cầu của Trump khi từ chối ký dự luật kích thích kinh tế để phục hồi qua đại dịch.

Trong buổi họp hình thức sáng Thứ Năm, các Dân biểu Dân Chủ đồng loạt thông qua dự luật riêng biệt để tăng tiền cứu trợ cá nhân lên 2,000$/người, nhưng lãnh tụ Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy chận ngay nỗ lực này. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói trong một bản văn sau đó rằng, hôm nay, ngay giây phút cận kề Giáng Sinh, Cộng Hòa Hạ Viện đã thô bạo tước bỏ quyền được cứu trợ 2,000$/người cho dân Mỹ mà TT Trump đã ủng hộ.

Bản tin Fox News ghi lời Pelosi rằng bà sẽ buộc Hạ Viện họp trở lại vào Thứ Hai 28/12/2020 để bỏ phiếu có xưng danh cho dự luật riêng biệt nhằm tăng tiền cứu trợ tới 2,000$/người, và Pelosi thêm rằng "bỏ phiếu chống dự luật này là bác bỏ hiện tượng gian nan tài chánh mà các gia đình Mỹ đang gánh chịu." Thế là, Tết Tây của Hạ Viện mất vui, lại họp cãi nhau.

Michelle Goldberg, nhà bình luận của báo New York Times, nói rằng hành vi mới nhất của Trump làm bà gợi nhớ một câu thơ mà Trump thỉnh thoảng ưa đọc tại các buổi vận động tranh cử, cuối bài thơ là lời một con rắn nói: "Bạn biết, tôi là một con rắn khi bạn đưa tôi vào..." (nguyên văn câu thơ Trump đọc: "you knew I was a snake when you took me in.")

Goldberg viết rằng tất cả người Cộng Hòa phải hiểu rằng đó là cái giá phải trả của Cộng Hòa, phải nhục nhã, phải xấu hổ, phải trung thành xa thêm một bước bất kể Trump mắng chửi bằng mọi cách, vì tận cùng là Trump chỉ nghĩ tới Trump, không nghĩ gì tới Cộng Hòa, và Trump đòi hỏi tới mức Trump không thể chịu được nếu có ai nói "Không" với Trump.

Trump cố ý đẩy Cộng Hòa tới một vị trí bất khả, mà Cộng Hòa xứng đáng bị Trump quậy phá như thế, để xem 2,000 đô/người có phải là điều Cộng Hòa phải bước đi thêm, bất kể mấy tuần trước, Cộng Hòa đã bác bỏ dự luật cứu trợ 2,000 đô/người do Dân Chủ đưa ra.

Michelle Goldberg viết rằng đối với một số Cộng Hòa họ chấp nhận tung hô Trump bất kể Trump nổi tiếng là kẻ tấn công tình dục, thậm chí một số Cộng Hòa cũng tung hô Trump bất kể những hành vi Trump dàn dựng đảo chánh để lật ngược kết quả bầu cử chính danh hợp pháp, nhưng chi phiếu 2,000 đô/người thì vi phạm chính sách Cộng Hòa là không xài nhiều cho dân nghèo, để buộc họ phải tìm việc... vì chính sách Cộng Hòa là ưu tiên giảm thuế cho người giàu để kích thích kinh tế, nhưng không chịu tăng lương cho người lao động nghèo vì sẽ bất lợi cho các công ty khổng lồ, sẽ làm bất lợi cho giá chứng khoán.

Chính Phó Tổng Thống Mike Pence thú nhận một sự thực về người Cộng Hòa... Tổ chức có tên People for Bernie đã cho biết hôm Thứ Ba rằng PTT Mike Pence trong một buổi vận động tranh cử ở Florida đã tuyên bố rằng những người cấp tiến và Dân Chủ "muốn làm cho người giàu nghèo hơn, và muốn làm cho người nghèo sống thoải mái hơn."

Tiếp theo, Mike Pence ca ngợi chính sách Cộng Hòa là ưu tiên "cắt giảm thuế" và "cắt giảm các luật kiểm soát kinh doanh." Thực ra đợt giảm thuế 2017 là một thảm bại vì các công ty lớn được giảm thuế từ 35% xuống còn 21%, thế là mức thu thuế cho ngân sách chính phủ giảm, và rồi các ông chủ lớn dùng tiền giảm thuế mua ngược cổ phần thay vì đầu tư để phát triển kinh doanh... và lương công nhân thì không nhích lên được, theo bản nghiên cứu của viện Economic Policy Institute và trung tâm nghiên cứu Center for Popular Democracy.

Sau đây là những con số về di sản Trump, theo bản tin AP.

—326,000 người chết và đang tăng thêm: số người chết tại Mỹ vì COVID-19.

--- 0: tức là zero, tức là số không. Trump hứa sẽ có dự luật bảo hiểm y tế thay cho luật Affordable Care Act (còn gọi là bảo hiểm y tế OvamaCare) để bảo hiểm mọi người với giá thấp hơn. Kết quả: zero.

--- 3: Trump bổ nhiệm thêm 3 Thẩm phán vào Tòa Tối Cao, cho bảo thủ tỷ lệ đa số 6-3.

--- 221: Thẩm phán cho tòa cấp liên bang và kháng án.

--- 3.1 ngàn tỷ đôla. Thâm thủng ngân sách 2020, lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Lý do thâm thủng chính: cắt giảm thuế năm 2017. Và vì khủng hoảng tài chánh do đại dịch.

--- 3: buổi họp trực tiếp với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un (tại Singapore, Việt Nam và tại khu phi quân sự Đại Hàn).

--- 21 ngàn tỷ đô: nợ liên bang tính vào tháng 12/2020, lần đầu tiên vượt hơn sức mạnh kinh tế Mỹ kể từ Thế Chiến 2.

--- 4: số người giữ chức Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng, nhiều nhất trong các chính phủ.

--- 450: số dặm dài của bức tường sắt dựng lên ngăn biên giới Mỹ-Mexico dự kiến hoàn tất và cuối năm nay.

--- 39%: tỷ lệ dân Mỹ chấp nhận việc làm của Trump trong khối dân Mỹ thành niên, theo bản thăm dò AP-NORC.

--- 4: số lượng Hiệp định quốc tế mà Trump rút Mỹ ra khỏi: Hiệp định nguyên tử Iran, Hiệp định khí hậu Paris, Hiệp định mở rộng bầu trời Open Skies Treaty và Hiệp định sức mạnh vũ khí nguyên tử tầm trung (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

--- 315: số lượng ngày Trump tới chơi sân golf trong khi làm Tổng Thống, theo thống kê Factba.se. Nghĩa là, tới 10 tháng rưỡi Trump sống ở sân golf trong 4 năm qua.

--- 418: số ngày Trump tới thăm một tài sản địa ốc Trump sở hữu, theo thống kê Factba.se.

--- 15%: Giảm thâm thủng thương mại với Trung Quốc từ tháng 1 tới tháng 9/2020, và một năm trước đó. Con số này theo sau mức giảm 19% trong năm 2019 để còn 308 tỷ đôla, thấp nhất kể từ 2013.

--- 25,000 và đang tăng đều: số lượng tweets Trump phóng ra. Kể từ khi Trump đăng quang ngày 20/1/2017, theo thống kê Factba.se.

Trong khi đó, một bài trên báo HuffPost ghi rằng tuần này Trump lại tới khu nghỉ dưỡng của Trump ở thị trấn Palm Beach, Florida, và là chuyến đi chơi golf thứ 31 nơi đây trong nhiệm kỳ Tổng Thống của Trump, nâng tổng chi phí thú chơi golf, bao gồm cả tiền du hành và an ninh, cho Trump lên tới 151.5 triệu đôla.

Tổng cộng Trump đã đi tới 289 chuyến đi chơi golf trên các sân golf của Trump kể từ khi nhậm chức tháng 1/2017, mặc dù khi vận động tranh cử 2017 Trump nói là sẽ không có thì giờ nghỉ ngơi chút nào: "Tôi chỉ muốn ngồi ở Bạch Ốc và làm việc tới xì khói mông ra," khi Trump nói vào tháng 2/2016.

Trump chỉ đi chơi golf tại các sân golf của Trump --- thay vì trên các sân golf trong trại lính Mỹ gần Bạch Ốc như cựu TT Obama chủ yếu chơi trong doanh trại --- đã làm dân Mỹ tốn tiền vô số kể. Mỗi chuyến Trump tới câu lạc bộ Mar-a-Lago tốn $3.4 triệu đô tiền phi cơ, nhân viên và cận vệ và đoàn xe đưa từ phi cơ Air Force One tới, kèm theo các phi cơ phụ để chở vật dụng riêng cho đoàn cận vệ, hàng và dụng cụ, cũng như tốn chi phí để Hải quân tuần duyên (Coast Guard) đi tuần trên cả 2 mặt đường thủy Intracoastal Waterway và biển Atlantic Ocean kế cận sân golf của Trump.

Trump cũng đã đi 23 chuyến chơi golf tại Bedminster, New Jersey, chi phí khoảng $1.1 triệu/chuyến, cũng như các chuyến đi chơi golf tới các sân golf của Trump ở Palos Verdes, California; Doral, Florida; Turnberry, Scotland; và Doonbeg, Ireland. Khách sạn Trump tính tiền cho TRump và đoàn cân vệ giá cắt cổ: 3 đôla/ly nước lạnh.

Hôm Thứ Năm, báo Newsweek loan tin các sĩ quan cao cấp trong quân đội đang thảo luận mật về cách ứng phó trong trường hợp Trump không chịu bàn giao Bạch Ốc và kích động bạo động. Phóng viên William Arkin nói rằng các tướng lãnh đã thảo luận kín về các trường hợp có thể xảy ra, trong đó quyết định các bước hành động của Pentagon khi Trump tuyên bố thiết quân luật.

Đặc biệt các sĩ quan phụ tránh an ninh thủ đô vùng Washington DC đã lên kế hoạch chi tiết trong trường hợp quân đội cần tới để tái lập trật tự trong ngày Lễ Đăng Quang của Joe Biden và trong thời kỳ chuyển giao chính phủ. Theo lời một sĩ quan nói với Newsweek trong điều kiện ẩn danh rằng kế hoạch quân đội phản ứng được giữ kín, không lộ ra cho Bạch Ốc và các tay chân thân tín của Trump tại Pentagon biết tới vì họ lo sợ kế hoạch sẽ bị phá hỏng.

Có khoảng 1/2 tá sĩ quan cấp cao liên hệ trong kế hoạch bí mật để đối phó trong các trường hợp Trump không bàn giao, và các sĩ quan này cam kết rằng quân đội sẽ hoàn toàn không tự liên hệ gì tới giấc mơ của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử, cũng như chuyện Trump động viên các nhóm dân quân vũ trang các nơi về gây bạo lực ở thủ đô. Mục đích quân đội là bảo vệ Hiến Pháp và người dân.

Một sĩ quan nói với phóng viên rằng ông đã hơn 40 năm quân ngũ và chưa bao giờ thấy có các buổi họp bí mật như hiện nay để đối phó với một Tổng Thống sắp ra đi và từng nói với các nhóm da trắng thượng đẳng là sẽ bám ghế bằng cả phương tiện bạo lực. Một vị tướng hồi hưu trong ngành quân pháp nói với báo này rằng vì đại dịch, cho nên Tổng Thống có quyền khẩn cấp, nên có ảo tưởng là quyền lực vô hạn, nhưng sẽ không một ai được đứng lên trên luật pháp cả.

.