Siêu mục sư Pat Robertson: Biden đã thắng, Trump nên nhận thua. Đài Newsmax sợ bị kiện, phải quay 180 độ: không thấy chứng cớ nào cho thấy hoặc Dominion hay Smartmatic gian lận phiếu bầu. Meadows: Trump họp với nhiều dân biểu để âm mưu xóa sổ kết quả bầu cử ở lưỡng viện vào ngày 6/1/2021. Trump la hét nhiều viên chức nội các vì không tố cáo "gian lận" bầu cử, sẽ quậy lớn ngày 6/1/2021. Trump: đã g

Bị hăm dọa kiện, đài Newsmax phải thú nhận rằng "gian lận bầu cử" là tin giả. Xướng ngôn viên John Tabacco của Newsmax phải quay 180 độ: không thấy chứng cớ nào cho thấy hoặc Dominion hay Smartmatic gian lận phiếu bầu.

.

.

WASHINGTON (VB - 22/12/2020) --- Trump lại âm mưu đánh trận cuối để giữ ghế Tổng Thống thêm 4 năm. Bản tin Reuters cho biết Trump và một nhóm dân cử Cộng Hòa hôm Thứ Hai 21/12/2020 đã họp để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ngày 3/11/2020 đã trao chiến thắng cho Joe Biden. Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows loan báo buổi họp âm mưu đó trên mạng Twitter.

.

Kế hoạch này theo Reuters sẽ thực hiện vào ngày 6/1/2021, trong khi Lưỡng viện Quốc Hội sẽ mở các phong bì để đếm phiếu trình lên từ Hội nghị cử tri đoàn, và trên nguyên tắc là Biden đã dư phiếu để sẽ đăng quang Tổng Thống vào ngày 20/1/2021, một nhóm dân cử sẽ trình hồ sơ phản đối để sẽ hủy bỏ các kết quả bầu cử đã có, và sẽ buộc lưỡng viện bầu trực tiếp Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

.

Nguồn tin từ buổi họp cho Reuters biết rằng hiện diện trong âm mưu quăng bỏ 80 triệu phiếu bầu cho Biden vào thùng rác gồm các Dân biểu thân cận của Trump, trong đó có ba Dân biểu Matt Gaetz, Jim Jordan và Mo Brooks. Trong buổi họp bàn kế đảo chánh nghị trường này, Trump cũng nói về suy tính sẽ bổ nhiệm một công tố viên độc lập để điều tra cái mà Trump gọi là "gian lận bầu cử" nhưng không hề có chứng cớ gì và các quan tòa đều đã bác bỏ khoảng 60 đơn kiện đó của Trump.

.

Siêu mục sư Pat Robertson, nhà truyền giáo cực hữu nổi tiếng và là bạn thân lâu năm của Trump, bây giờ mới nói lên sự thật rằng Joe Biden sẽ đăng quang Tổng Thống, và thúc giục Trump hãy chấp nhận sự kiện này. Mục sư Robertson nói rằng Trump đang "sống trong một hiện thực thay thế" và "rất là sai lạc," trong một đoạn video phóng lên từ Right Wing Watch.

.

Robertson nói với Trump, "Ông đã có ngày của ông và bây giờ tới lúc phải sang vở tuồng mới" --- và thêm rằng Trump không nêu ứng cử nữa trong năm 2024, điều mà Trump từng nói là đang xem xét. Trump thắng đa số tràn ngập trong khối giáo dân Tin Lành Phúc Âm da trắng trong cả hai cuộc bầu cử 2016 và 2020.

.

Trump lại nổi giận, cứ nghĩ tới là đau... bèn ngâm Kiều: "Tiểu thư nổi giận đùng đùng: Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi!" Buổi chiều Thứ Hai 21/12/2020, Trump phóng tweet chửi mắng Thẩm phán Brian Hagedorn của Tòa Tối cao Wisconsin, tố cáo rằng ông này được TRump nâng đỡ mà khi gặp đơn kiện về bầu cử "gian lận" lại trở mặt.

.

Trump viết rằng hồi 2 năm trước, nhiều người dân ở Wisconsin yêu cầu Trump ủng hộ một người tên là Brian Hagedorn vàoc hức Thẩm Phán Tòa Tối Cao Tiểu Bang Wisconsin, trong khi Hagedorn dưới điểm thăm dò so với đối thủ ứng viên Dân Chủ mà Trump gọi là ứng viên Dân Chủ này "khôngt hể thua được." Trump viết, sau khi Trump tuyên bố ủng hộ thì Hagedorn thắng dễ dàng.

.

Báo New York Times nói về đơn kiện mà Trump nổi giận là tỷ số trên Tòa Tối Cao Wisconsin là 4-3 với Hagedorn đứng về phe với 3 thẩm phán cấp tiến để chận một yêu cầu của Trump đòi gạch bỏ danh sách 130,000 người trong danh sách cử tri tiểu bang Wisconsin. Nghĩa là, Trump muốn nói, nếu Hagedorn biết đền ơn thì Trump đã thắng cử Wisconsin nhờ dìm phiếu bầu. Cho nên, đây là cuộc chiến quan trọng cho 2022 và 2024: Thẩm Phán các cấp.

.

Tổng Thống Trump có một ước mơ chưa toại lòng... Đó là, làm sao để có một phi trường quốc tế Hoa Kỳ mang tên Donlad J. Trump. Nhiều lần Trump đã hỏi ácc phụ tá và cố vấn về thủ tục đặt tên các phi trường theo tên các cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, theo 2 người mới d8ây nghe lại thắc mắc này của Trump.

.

Báo The Daily Beast ghi lời 2 nguồn tin, nói rằng trong 3 tuần qua, Trump nói "không Tổng Thống" nào muốn một phi trường Hoa Kỳ cũ kỹ hay có tai tiếng đặt theo tên Tổng Thống đó. Một nguồn tin nói là sau ngày bầu cử 2020, Trump hỏi thủ tục giấy tờ làm sao để lấy một phi trường đặt tên theo một cựu Tổng Thống.

.

Thực ra cũng không phải gần đây. Một người thân cận với Trump nói với báo The Daily Beast rằng người này còn nhớ Trump từng nói vài lần kể từ đầu năm 2018 rằng Trump ước muốn có một phi trường cấp quốc gia hay cấp quốc tế tại Hoa Kỳ mang tên “Donald J. Trump” và Trump hy vọng sẽ có một vận động lớn tương tự như vận động trong quá khứ để đổi tên phi trường quốc gia ở thủ đô Washington, D.C. để đặt theo tên TT Ronald Reagan. Lần đó, nguồn tin này cũng nói, Trump muốn có một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên “USS Donald Trump” trong vài năm sau khi rời Bạch Ốc.

.

Tại Hoa Kỳ, hiện thời có các phi trường đặt tên theo các Tổng Thống như các phi trường:

Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Jimmy Carter, Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, and George Washington (có điểm đặc biệt, Ronald Reagan Washington National Airport được đặt tên theo cả 2 Tổng Thống Reagan và Washington). Tuy nhiên, coi bộ Trump sẽ khó thành công... vì tương lai Trump có thể sẽ vào tù New York về tội gian lận tài chánh và trốn thuế, và không ai lấy tên người tù hình sự đặt tên cho tài sản nào của chính phủ cả.

.

Thêm một đài truyền hình lạnh cẳng sau khi bị hăm dọa kiện vì cứ quy chụp "bầu cử gian lận" là do máy bầu cử và nhu liệu phiếu bầu gian... Hai công ty chuyên về kỹ thuật máy và nhu liệu bầu phiếu Dominion Voting Systems và Smartmatic lâu nay bị các đài truyền hình chuyên về bịa đặt Fake News để bênh vực Trump bắt đầu cho biết sẽ kiện các đài TV chuyên phóng tin giả từ các luật sư như Sidney Powell và những người khác.

.

LS Powell đã lên nhiều TV nói rằng nhu liệu đếm phiếu đã chôm cuộc bầu cử 2020 cho Joe Biden. Và bây giờ, đài Newsmax, sau nhiều tuần lễ liên tục thổi phồng các lời Trump nói là có "gian lận bầu cử" bâyg iờ bắt đầu trở cờ: buộc phải thanh minh thanh nga cho 2 công ty Smartmatic và Dominion không hề "trộm cuộc bầu cử" gì hết.

.

Xướng ngôn viên John Tabacco của Newsmax nói rằng kể từ Ngày Bầu Cử, nhiều khách mời trong đó có các luật sư và bình luận viên lên đài Newsmax vu khống 2 công ty sản xuất máy bầu phiếu và nhu liệu đếm phiếu Smartmatic và Dominion Systems — Và "Nesmax muốn làm sáng tỏ về các bản tin và ghi nhận rằng đài Newsmax không hề loan tin như thế, không hề đưa các lời vu khống như là sự thật đối với 2 công ty này."

.

Tabacco nói tiếp: "Đài Newsmax không thấy chứng cớ nào cho thấy hoặc Dominion hay Smartmatic làm chủ cơ sở kinh doanh nào khác, mà cũng không có liên kết kinh doanh nào khác với nhau. Newsmax không có chứng cớ rằng Dominion dùng nhu liệu của Smartmatic hay ngược lại."

.

Bài đăng trên trang web của Newsmax nói rõ hơn, như "Công ty Dominion nói rằng công ty không có liên hệ sở hữu nào với gia đình Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, gia đình Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, gia đình Clinton, với Hugo Chavez, hayc hính phủ Venezuela. Cả Dominion và Smartmatic đều không liên hệ gì với George Soros."

.

Luật sư Powell đã vu khống rằng máy bầu phiếu của công ty Dominion được dùng tại Venezuela để giúp nhà độc tài quá cố Huge Chavez thắng phiếu. Nhưng Dominion nói rằng máy hãng này chưa bao giờ dùng ở Venezuela. Đài Newsmax ghi thêm, "Smartmatic là một công ty Mỹ và không thuộc sở hữu của chính phủ Venezuela, Hugo Chavez hay bất kỳ viên chức ngoại quốc nào. Smartmatic nói là không có hoạt động gì ở Venezuela."

.

Dân biểu Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban Giám Sát Hạ Viện, hôm Thứ Hai 21/12/2020 bày tỏ "lo ngại lớn" về tình hình chính phủ Trump có thể đốt sạch các hồ sơ Tổng Thống và như thế là vi phạm luật liên bang. DB Maloney (Dân Chủ-N.Y.) bày tỏ lo ngại đó trong lá thư gửi người phụ trách Văn Khố Hoa Kỳ là David Ferriero.

.

DB Maloney nhắc tới luật Presidential Records Act và các yêu cầu buộc Trump và các trung tâm văn khố và tài liệu National Archives and Records Administration (NARA), mà Ferriero phụ trách phải giữ gìn, không để Trump tiêu hủy. Theo luật, tất cả các hồ sơ, thư từ, email, ghi chú đều phải giữ lại vì lợi ích công chúng.

.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 77,517,453 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,705,654 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 18,043,824 người.

Dân Mỹ chết dịch: 319,466 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 1,923,887; Chết dịch: 22,837 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,604,991; Chết dịch: 25,936 người.

.

Trường hợp Quận Cam, California, nơi tập trung đông dân Việt nhất, đang có số người chết dịch tăng đều kỷ lục, tăng theo cấp số cộng. Tính riêng hôm Thứ Hai 21/12/2020, có 1,709 bệnh nhân nhập viện, trong đó 380 người vào giường ICU và có 2 ngườic hết liên hệ tới COVID-19.

.

Về tổng số lượng người chết dịch tại Quận Cam, tăng tới 1,777 người. Tính theo tuần lễ, sẽ là tăng cấp số cộng: tuần trước, Quận Cam có 80 người chết, tăng từ tuần trước đó là 62 người, và hai tuần trước đó là 41 và 26 người chết. Hiện thời Quận Cam đã hết giường ICU tính theo số đo điều chỉnh, và đang mở thêm 3 bệnh viện dã chiến.

.

Hết còn thơ mộng: ngó hoa cũng bị thẩm vấn, dù chưa phải là tham nhũng. Báo chí quốc tế gọi chuyện chống tham nhũng liên hệ tới cựu Thủ Tướng Abe Shinzo là xì căng đan "ngắm hoa anh đào" (cherry blossom viewing) trong khi số tiền liên hệ chỉ là rất nhỏ trong các buổi tiệc ngắm hoa anh đào thường niên tại Tokyo từ năm 2015 cho tới năm ngoái.

.

Các công tố viên Tokyo hôm thứ Hai 21/12/2020 đã thẩm vấn cựu thủ tướng Abe Shinzo trên cơ sở tự nguyện về nghi ngờ vi phạm quản lý quỹ chính trị liên quan đến nhóm ủng hộ của ông. Bản tin NHK ghi rằng một trong các thư ký củaAbe, người đứng đầu nhóm ủng hộ, được cho là đang bị điều tra tình nghi vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị. Thư ký này bị nghi không báo cáo thu chi liên quan đến tiệc thường niên cho người ủng hộ ông Abe tại các khách sạn ở Tokyo.

.

Các bữa tiệc ở khách sạn được tổ chức vào đêm trước sự kiện ngắm hoa anh đào do chính phủ tài trợ khi ông Abe còn đương chức. Chi phí cho các buổi tiệc tổng cộng là hơn 190.000 đôla trong 5 năm tính đến năm 2019. Phía ông Abe được cho là đã chi trả ít nhất 77.000 đôla. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ không đề cập đến việc chi trả cho các bữa tiệc trong báo cáo quỹ chính trị của mình. Ông Abe nhiều lần phát biểu trước Quốc hội rằng toàn bộ chi phí tiệc là do người tham dự trả. Ông nói văn phòng của ông và nhóm ủng hộ không thu chi gì để ghi vào báo cáo quỹ.

.

Trả lời phỏng vấn của NHK hôm 24/11, các nguồn tin trong nhóm nội bộ của ông Abe cho biết nhân viên của ông đã quyết định rằng không còn cách nào khác là để ông vào tình thế phát biểu trái sự thật, vì họ đã không ghi chép thu chi về các bữa tiệc trong báo cáo quỹ. Các nguồn tin cho biết phía công tố đã thẩm vấn ông Abe xem ông có biết về các báo cáo và các chi tiết khác hay không. Ông Abe được cho là đang phủ nhận mọi liên quan. Công tố dường như cho rằng khó truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Abe. Dự kiến, phía công tố sẽ khởi tố theo thủ tục đơn giản đối với thư ký nói trên vào cuối năm nay, với tình nghi vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị.

.

Trump đang nổi giận với nhiều viên chức nội các vì cho rằng họ không ủng hộ ông tích cực trong việc tố cáo "gian lận" bầu cử để lật ngược kết quả, nhằm cho Trump bám ghế thêm 4 năm. Báo Axios hôm Thứ Ba 22/12/2020 loan tin rằng Trump đã la hét, chỉ trích Phó Tổng Thống Mike Pence, Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, Cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone, Ngoại Trưởng Mike Pompeo và lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell cùng vài người khác.

.

Trump chỉ trích tất cả các phụ tá nào không ủng hộ "sáng kiến" đưa mật vụ của Bộ Nội An hay quân đội tìm tịch thu các máy bầu cử để điều tra về bầu cử đã tổ chức ngày 3/11/2020. Cipollone có thể là viên chức kế tiếp bị sa thải, trong khi Trump sẽ quan sát kỹ lưỡng hành vị của PTT Mike Pence vào ngày 6/1/2021, ngày Pence họp với Thượng Viện và Hạ Viện đếm phiếu cử tri đoàn, và cũng là ngày Trump sẽ đánh kiểu giang hồ cho một trận giựt ghế siêu đẳng.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr sẽ có ngày cuối cùng giữ chức vụ này là Thứ Tư 23/12/2020. Khi ra đi, cũng chẳng làm gì cho vui lòng sếp cũ: Khi họp báo hôm Thứ Hai, Barr nói rằng ông không thấy lý do nào để bổ nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra về cái gọi là "gian lận bầu cử" hay là chuyện kinh doanh của Hunter Biden (con trai của Tổng Thống đắc cử Joe Biden).

.

Chưa hết. Barr cũng chỉ trích sáng kiến tịch thu máy bầu phiếu để điều tra, rằng ông không thấy có cơ sở nào để làm như thế, ông nói ông tin có gian lận bầu cử 2020 nhưng không ở mức độ rộng lớn để ảnh hưởng kết quả phiếu bầu. Về chuyện Hunter Biden, Barr nói rằng cuộc điều tra đang diễn tiến hiện nay đang được Bộ Tư Pháp thực hiện có trách nhiệm và chuyên nghiệp, do vậy không cần công tố đặc biệt.

.

Barbara Starr, phóng viên CNN đặc trách về Pentagon, nói hôm Thứ Ba rằng cô đã nói chuyện với các viên chức cao cấp Bộ Quốc Phòng và họ đều lo ngại về chuyện TT Trump có thể sẽ ra lệnh buộc họ sử dụng quân đội vào mục tiêu "chống gian lận bầu cử" trong tháng tới. Starr đã phỏng vấn khoảng một tá viên chức cao cấp và họ đều lo ngại Trump có thể ra lệnh buộc quân đội làm chuyện phi pháp là giữ một Tổng Thống thất cử trên ngôi.

Băng video dài 3:23 phút kể về nỗi lo này:

https://youtu.be/S-mG_gLIpSE

.

Cậu con rể Jared Kushner của Trump, cũng là cố vấn cao cấp Bạch Ốc, đã đích thân ký chi phiếu trả lương cho các viên chức cao cấp "nằm ngoài sổ sách kế toán" và chuyện này đang bị cơ quan liên bang về kiểm soát bầu cử FEC (Federal Election Commission) nhận ra và đang điều tra. Và cuộc điều tra này đã kéo dài vài tháng nay.

.

Khi được báo chí hỏi về "thiếu vắng" các biên nhận sổ lương trong ban vận động bầu cử của Trump, mà cậu Kushner và các con của Trump đã lập một công ty vỏ ngoài tên là American Made Media Consultants Corporation (còn có tên là American Made Media Consultants LLC) để lãnh từ quỹ vận động của Trump 617 triệu đôla tiền lương (khoảng 1/2 tổng số tiền gây quỹ được) và rồi hô biến bí ẩn cả trăm triệu đôla tiền gây quỹ, Brendan Fischer, Giám đốc chương trình liên bang Federal Reform Program tại trung tâm pháp lý về vận động bầu cử Campaign Legal Center (CLC), nói với báo Salon, "Điều đó không làm tôi kinh ngạc chút nào. Ban vận động của Trump đã giấu nhiều triệu đôla tiền chi trả nhân sự và các công ty gia công bằng cách chuyểnt iền qua các LLCs được lập ra hay điều hành bới các viên chức vận động cao cấp của Trump."

.

Ngoài sổ tiền lương ban vận động của Trump chi trả cho các nhân viên, trong đó có các con và dâu rể của Trump, có một khoản khổng lồ bí ẩn không ghi rõ là chi làm gì và cho ai. Khoản tiền biến mất không tăm hơi là khoảng 170 triệu đôla. Hồi tháng 7/2020, cơ quan CLC đưa đơn khiếu kiện lên FEC cho rằng ban vận động của Trump đã bất hợp pháp che giấu ít nhất 170 triệu đôla tiền chi trả xuyên qua công ty vỏ bọc AMMC, do vậy các cơ quan liên bang không biết tiền này đã chạy về đâu. Có vẻ như Kushner sẽ theo bố vợ vào tù?

.

.