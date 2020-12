Video song ngữ: Thiền Tông Việt Nam và HT Thích Thanh Từ

Thiền Tông Việt Nam và HT Thích Thanh Từ

Video song ngữ:Người thực hiện video:Phong trào phục hưng Trúc Lâm cuối thế kỷ 20 do HT Thích Thanh Từ lãnh đạo. Ngài kêu gọi trùng hưng Thiền Tông Việt Nam thế kỷ 13, đã đạt được sức hút nhanh chóng không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế. Làm thế nào mà HT Thích Thanh Từ xây dựng dòng thiền đó?The late 20th century Trúc Lâm revitalization movement was led by Ven. Thích Thanh Từ. His calls to restore Thiền Buddhism to its 13th century origins gained rapid traction not only in Vietnam but also internationally. How did Ven. Thich Thanh Từ build that meditation line?Theo Từ Điển Bách Khoa Mở - Wikipedia, sau đây là sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người phục hưng dòng Thiền Trúc Lâm VN.Thiền sư Thích Thanh Từ tên khai sinh Trần Hữu Phước, sau đổi thành Trần Thanh Từ, sanh ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại Ấp Tích Khánh, Xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Cha của ông là Trần Văn Mão, mẹ là Nguyễn Thị Đủ. Sau khi trải nghiệm ba tháng làm công quả tại Chùa Phật Quang, xứ Bang Chang, Trà Ôn, vào ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Sửu, 1949, Thích Thiện Hoa đã thế phát xuất gia cho ông.Năm 1949-1950: Học Sơ Đẳng Phật học tại Phật Học Đường Phật Quang.Năm 1951-1952: Học Trung Đẳng Phật học tại Chùa Phật Quang và Chùa Phước Hậu. Thọ giới Sa Di do tổ Khánh Anh làm Hòa Thượng Đàn Đầu.Năm 1953-1954: Học Trung Đẳng tại Phật Học Đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang. Thọ giới Cụ túc tại chùa Ấn Quang do tổ Huệ Quang làm Hòa Thượng.Năm 1954-1958: Học Cao đẳng Phật Học tại Phật Học Đường Nam Việt.•Năm 1960-1966: HT Thích Thanh Từ đã giữ các chức vụ trong Ban Hoằng Pháp Giáo hội Tăng Già Nam Việt như sauPhó vụ trưởng Phật học vụ, sau đó là Vụ trưởng Phật học vụ.Quản viện kiêm giáo sư Phật Học viện Huệ Nghiêm.Giảng sư các phật học đường Dược Sư, Từ Nghiêm.Giảng sư Đại Học Vạn Hạnh.Tháng 11 năm 2017, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII đã suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Năm 1966-1968, HT Thích Thanh Từ xin phép Hòa thượng Bổn sư được nghỉ việc Giáo hội, tìm chỗ ẩn tu tại núi Tương Kỳ tại Vũng Tàu, dựng Pháp Lạc Thất dốc chí tu hành cho đến sáng đạo.Mùng 8 tháng 12 năm Mậu Thân,HT Thích Thanh Từ ra khỏi thất và tuyên bố "đã đến lúc làm Phật sự".Năm 1970: Thành lập Tu Viện Chơn Không trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu, mở khóa tu Thiền đầu tiên với 10 thiền sinh.Năm 1974: Thành lập Thiền Viện Bát Nhã và Linh Quang cũng tại Vũng Tàu.Năm 1975 trở đi: Phát triển các Thiền Viện mang tên CHIẾU: Thường Chiếu (1974), Viên Chiếu (1975), Huệ Chiếu (1979), Linh Chiếu (1980), Phổ Chiếu (1980), Tịch Chiếu (1987), Liễu Đức (1986).Năm 1993: Thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng trên núi Phụng Hoàng, Đà Lạt.Năm 2002: Trùng tu Chùa Lân, lập thành thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử.Năm 2005, dựng lập Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.Đến năm 2013, Thích Thanh Từ đã xây dựng trên 60 Thiền Viện, Thiền Tự và trên 100 đạo tràng học Phật tu Thiền theo thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.Tại Hoa Kỳ: Lập hơn 10 thiền Viện, thiền tự.Tại Canada: Lập 2 thiền viện.Tại Pháp: Lập 1 thiền tự.Tại Úc: Lập 5 thiền tự.