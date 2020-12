Trump: TNS Tuberville ngày 6/1/2021 sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn để Trump bám ghế thêm 4 năm. Fox News sợ kiện, phải mời chuyên gia Smartmatic lên nói rằng bầu cử rất mực an toàn. Bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia: Cộng Hòa dư tiền, quảng cáo TV ào ạt; Dân Chủ cạn tiền, gõ cửa từng nhà xin phiếu; Trump sẽ tới kiếm phiếu cho Cộng Hòa ngày 4/1/2021. Hậu quả đại dịch: Quý bà rủ nhau sinh e

Hậu quả đại dịch: Quý bà rủ nhau sinh em bé.

.

Trump: TNS Tuberville ngày 6/1/2021 sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn để Trump bám ghế thêm 4 năm. Fox News sợ kiện, phải mời chuyên gia Smartmatic lên nói rằng bầu cử rất mực an toàn. Bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia: Cộng Hòa dư tiền, quảng cáo TV ào ạt; Dân Chủ cạn tiền, gõ cửa từng nhà xin phiếu; Trump sẽ tới kiếm phiếu cho Cộng Hòa ngày 4/1/2021. Hậu quả đại dịch: Quý bà rủ nhau sinh em bé. Cộng Hòa sẽ không ly khai, gây nội chiến kiểu truyền thống, nhưng sẽ gây nội chiến kiểu mới bằng luật pháp và Hiến Pháp. LS Bộ Tư Pháp xin lỗi dân Mỹ: chúng tôi là đồng lõa, đã giúp Trump phá hoại dân chủ. Cộng Hòa nhiều tiểu bang nghĩ ra nhiều luật mới để dìm phiếu bầu, làm khó thủ tục bầu cử, kể cả bỏ hẳn bầu cử qua thư. Giải thưởng thường niên VinFuture cho phát minh khoa học, với 1 Giải chính, 3 Giải Đặc biệt, tổng trị giá 4,5 triệu đôla Mỹ. Dự kiến ngày 7/1/2021, Trump sẽ phạt thuế quan lên hàng Việt Nam.

.

WASHINGTON (VB - 21/12/2020) --- Hoa Kỳ sẽ bùng nổ dân số, và có lẽ khắp thế giới cũng sẽ bùng nổ dân số trong năm 2021: Một bản tin từ đài WKBW từ thành phố Buffalo, New York, ghi lời các bác sĩ cho biết dự kiến sẽ có một cuộc bùng nổ dân số trẻ em sơ sinh vì sau thời đại dịch COVID-19.

.

Các bác sĩ trong thị trấn Buffalo nói rằng họ đang thấy nhiều bà bầu hơn, và dự kiến các bệnh viện phụ sản sẽ bận rộn trong các tháng sắp tới. Bác sĩ Maria Corigliano của bệnh viện Audubon Women's Medical Associates tại Buffalo nói rằng khởi sự từ đầu năm tới cho tới hết tháng 6/2021, dự kiến sẽ tăng vọt số lượng sản phụ sinh con.

.

Tổng Thống Donald Trump tiết lộ hôm Chủ Nhật rằng ông vừa nói điện thoại với Thượng nghị sĩ đắc cử Tommy Tuberville (Cộng Hòa, Alabama), người ám chỉ rằng ông dự kiến sẽ chính thức phản đối các kết quả của Hội nghị Cử tri đoàn sẽ công bố trong ngày 6/1/2020 tại Thượng Viện.

.

Thượng nghị sĩ này nói ông sẽ ký tên chung với một số Dân biểu để phản đối kết quả, để sẽ buộc xóa sổ kết quả bầu cử Tổng Thống ngày 3/11/2020, và như thế sẽ trao quyền bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống cho Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Tuberville nói rằng quý ông này sẽ quậy như thế trong ngày 6/1/2021.

.

Sau khi phóng một tweet nối với lời tuyên bố của Tuberville hôm Thứ Bảy, Trump liền lên chương trình phát thanh hôm Chủ Nhật của Rudy Giuliani để nói chuyện vừa điện thoại xong với Tommy Tuberville, và rằng ông này rất hào hứng nói rằng ông (Trump) đã làm cho tôi (Tuberville) trở thành chính khách được ưa chuộng nhất Hoa Kỳ.

.

Tuy nhiên, sau đó, một phát ngôn nhân của Tuberville nói rằng Thượng nghị sĩ đắc cử Tuberville chưa cam kết là sẽ phản đối kết quả bầu cử Tổng Thống do Hội nghị Cử tri đoàn dự kiến sẽ công bố trong ngày 6/1/2020. Phát ngôn nhân này giải thích rằng Tuberville sẽ suy nghĩ chín chắn về chuyện đó.

.

Trump dự kiến sẽ tới Georgia một ngày trước ngày bầu cử chung kết tại Geirgia để giúp kiếm phiếu cho 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, bất kể rằng Trump vẫn liên tục chửi mắng hệ thống bầu cử ở tiểu bang Georgia là đã "gian lận" để Joe Biden thắng phiếu hơn Trump ở tiểu bang này.

.

Trump phóng tweet khuya Thứ Bảy 19/12/2020 rằng Trump sẽ tới thực hiện buổi vận động khổng lồ cho 2 TNS Kelly Loeffler và David Perdue vào ngày 4/1/2021, một ngày trước Ngày Bầu Cử Chung Kết chống lại 2 ứngc ử viên Dân Chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định xem đảng nào sẽ chiếm đa số tại Thượng Viện.

.

Tổng Thống Trump sẽ tới Florida ngày Thứ Tư 23/12/2020 để mừng Lễ Giáng Sinh tại sân golf nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Bản tin từ báo Palm Beach Post cho biết như trên. Theo tin này, Trump sẽ tới thị trấn Palm Beach ngày 23/12/2020 và sẽ trở về thủ đô vào ngày 3/1/2021 sau khi mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới ở Mar-a-Lago. Vẫn chưa biết Trump có sẽ tổ chức tiệc mừng đón Giao Thừa New Year's Eve hay không.

.

Fox News phun ra toàn tin giả, bây giờ thì lạnh cẳng... và sau khi dính một đơn hăm dọa kiện, liền thanh minh thanh nga. Ba nhà bình luận nổi tiếng trên Fox News --- Lou Dobbs, Jeanine Pirro, và Maria Bartiromo --- đã cho chiếu một chương trình giải ảo hồi cuối tuần vừa rồi, sau khi Smartmatic, một công ty kỹ thuật bầu cử, gửi thông báo pháp lý cho 3 hãng tin Fox, Newsmax, và One America News Network.

.

Thông báo đó tố cáo 3 hãng tin là đã "đưa ra các tin giả và bôi nhọ" công ty Smartmatic, một phần trong chiến dịch tin giả để ủng hộ các đơn Trump kiện các tiểu bang để đòi lật ngược kết quả bầu cử. Trong phim giải ảo chiếu trên Fox News, chuyên gia kỹ thuật bầu cử Eddie Perez giải thích về nhu liệu bầu cử Smartmatic rằng không hề có chuyện xóa phiếu bầu hay thay đổi phiếu bầu, không hề có chuyện kết quả bầu cử kết toán ngoài lãnh thổ Mỹ, công ty cũng không hề dính gì tới tỷ phú George Soros, và cũng không dính gì tới nhà độc tài quá cố Hugo Chavez của Venezuela.

.

Trong khi đó, Antonio Mugica, Tổng quản trị công ty kỹ thuật bầu cử Smartmatic, nói rằng ba hãng tin Fox News, Newsmax, và OANN không hề có chứng cớ gì khi họ tấn công công ty Smartmatic, và chiến dịch bôi nhọ Smartmatic chỉ nhằm làm suy yếu cuộc bầu cử hợp pháp và hợp hiến vừa qua. Fox từ chối bình luận thêm gì, trong khi đài Newsmax thanh minh thanh nga nói rằng họ không hề vu khống công ty Smartmatic nhưng là các luật sư của Trump được mời nói "ý kiến" trên đài này.

.

Bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia tới hồi gay cấn: Cộng Hòa bơm tiền mua quảng cáo phóng khắp làn sóng tiểu bang như mưa, trong khi Dân Chủ ít tiền hơn nên sẽ tập trung vào chiến dịch đi bộ, gõ cửa từng nhà cử tri.

.

Cộng Hòa ưu thế quảng cáo nhờ khoản tiền 86 triệu đô la từ các ủy ban hành động Cộng Hòa trong cuộc tranh 2 ghế Thượng nghị sĩ sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm đa số Thượng Viện. Dân Chủ sẽ chỉ xài có 30 triệu đôla cho quảng cáo truyền hình, theo thống kê của AdImpact.

.

Hai ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock quyên được tiền mặt từ các cá nhân nhiều kỷ lục, vượt xa 2 ứng cử viên Cộng Hòa David Perdue và Kelly Loeffler — nhưng không đủ nhiều để chiếu quảng cáo bao phủ làn sóng TV.

.

Các siêu ủy ban hành động PAC của Cộng Hòa bơm tiền quảng cáo TV nhiều cho 2 ứng cử viên Cộng Hòa, tập trung vào thị trường thành phố Atlanta, nơi gần 2/3 dân số trong tiểu bang cư ngụ. Trong khi các siêu ủy ban PAC của Dân Chủ đã kiệt sức gây quỹ sau cuộc bầu cử Tổng Thống, do vậy các nhà hoạt động Dân Chủ sẽ mở chiến dịch biển người: quỹ Indian American Impact Fund loan báo sẽ bơm 2.5 triệu đôla nhắm vào cử tri Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương qua quảng cáo kỹ thuật số, qua các tờ rơi bưu điện và qua chiến dịch gõ cửa nhà dân để thuyết phục xin bầu cho Dân Chủ. Tương tự, các nhà hoạt động da đen cũng có chiến dịch riêng thích nghi.

.

Các báo trong nước cho biết Vingroup vừa công bố ra mắt Giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế, với tên là Giải thưởng VinFuture, với bảo trợ từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và phu nhân. Dự kiến hàng năm Giải thưởng VinFuture có 01 Giải thưởng chính và 03 Giải Đặc biệt, với tổng trị giá 104,5 tỷ đồng (= 4,5 triệu đô la Mỹ). Giải thưởng chính (VinFuture Grand Prize) trị giá 70 tỷ đồng (= 3 triệu đô la Mỹ) sẽ được trao cho tác giả của các nghiên cứu, sáng chế công nghệ có khả năng làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.

.

VinFuture cũng trao ba Giải Đặc biệt/năm, mỗi giải trị giá 11,5 tỷ đồng (= 500.000 đô la Mỹ). Chấm giải sẽ là Hội đồng Giải thưởng VinFuture gồm 11 khoa học gia, trong đó 2 người có giải Nobel Vật Lý. Hội đồng cố vấn gồm những nhà khoa học xuất sắc người Việt Nam do Giáo sư Vũ Hà Văn, Đại học Yale và Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, Đại học California Santa Barbara làm đồng chủ tịch. Giải thưởng VinFuture sẽ bắt đầu nhận đề cử cho mùa trao giải đầu tiên từ tháng 1 đến tháng 6/2021. Danh sách những người đạt Giải thưởng VinFuture sẽ được công bố vào tháng 12/2021. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2022.

.

Bản tin Reuters cho biết Việt Nam sắp lãnh búa của Trump: phạt thuế quan lên hàng Việt Nam vì lý do "thao túng tiền tệ" theo mục “Section 301” trong luật thương mại -- công bố phạt có thể sớm là ngày 7/1/2021. Deborah Elms, giám đốc điều hành Asian Trade Centre (bản doanh ở Singapore), nói trong hội nghị viễn liên của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại VN, rằng gần như VN chắc chắn sẽ bị phạt thuế quan, vì Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã đưa VN vào danh sách chờ phạt của Section 301.

.

Theo Reuters, hiện nay các công ty Mỹ nhập khoảng 65 tỷ đôla hàng hóa từ VN trong 10 tháng đầu năm 2020, trong khi nhập 66.6 tỷ đôla cho cả năm 2019. Thuế phạt có thể nhắm vào một phần trong khoảng trị giá 400 tỷ đôla thương vụ lĩnh vực trang phục và giày của Hoa Kỳ, cùng với hàng điện tử và gia dụng.

.

Hôm Thứ Hai 21/12/2020, báo Politico cho biết về lời hăm dọa tách rời Hoa Kỳ thành 2 mảng, theo âm mưu của các nhà hoạt động Cộng Hòa cực đoan, trong đó có các bình luận gia như Rush Limbaugh và Glenn Beck cho tới Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Texas là Allen West.

.

Vấn đề không phải chia ra các tiểu bang xanh và đỏ, mà là các khu vực đỏ và khu vực xanh trong các tiểu bang. Bởi vì như Texas, tất cả các thành phố lớn đều nghiêng về Dân Chủ và khu vực còn lại là nghiêng về Cộng Hòa. Không phải là nội chiến, nhưng là nhằm làm tê liệt chính phủ liên bang và để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

.

Lý do không lập được các tiểu bang ly khai vì chính phủ liên bang đang do Joe Biden và Dân Chủ nắm quyền, tức là tiền của liên bang sẽ không chi cho các tiểu bang ly khai, nếu có ly khai, nhưng là một trở ngại ngay trong nội bộ liên bang, đặc biệt là nguy hiểm nếu Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng Viện sau cuộc bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia vào ngày 5/1/2021. Nghĩa là, nội chiến không phải là ly khai và súng đạn, nhưng là ly khai bằng cách gây rối dựa vào luật pháp và Hiến Pháp --- mà Trump đã cho thấy đangd iễn ra, kiện hàng loạt và đưa hồ sơ lên các quốc hội các tiểiu bang và sẽ lên quốc hội liên bang ngày 6/1/2021 để quậy tiếp. Đó là cuộc nội chiến để làm tê liệt chính phủ Biden.

.

Một cựu luật sư tại Bộ Tư Pháp dưới thời Trump bây giờ ân hận vì đã làm việc cho Trump, và bà nghĩ rằng bà có lẽ đã phục vụ cho Hoa Kỳ tốt hơn nếu lúc đó từ chức tức khắc. Erica Newland, cựu luật sư trong Phòng Tư Vấn Pháp Lý của Bộ Tư Pháp, viết trên báo New York Times, rằng ban đầu bà quyết định ngồi lại Bộ Tư Pháp khi Trump vào Bạch Ốc để hạn chế các phá hoại dân chủ do Trump gây ra.

.

Nhưng thực tế, bà thấy rằng việc làm của bà giúp Trump chỉ gây thêm tan rã Hoa Kỳ, từ chuyện cấm các quốc gia đa số Hồi Giáo du hành tới Mỹ, cho tới nhiều hành vi khác. Bà nghĩ rằng nếu các luật sư tài năng ở Bộ Tư Pháp đồng loạt từ chức, thì Trump sẽ đưa các luật sư dỏm như Rudy Giuliani và Sidney Powell vào, trong khi bà sẽ đứng ra trước tòa bảo vệ cho những người bị Trump gây thiệt hại.

.

Cuối bài viết, LS Newland nói rằng bà xin lỗi dân Mỹ vì bà không làm được nhiều hơn để ngăn chận tình hình Trump phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ, "Bất kể ý định chúng tôi thế nào, chúng tôi là đồng lõa. Chúng tôi đã giúp một lãnh tụ phi dân chủ bằng cách tiếp tay tấn công..."

.

Cộng Hòa kinh hoàng vì bầu cử 2020, và bây giờ sẽ ra nhiều biện pháp để chèn ép cử tri và sẽ dìm các phiếu bầu một cách quy mô. Các dân cử Cộng Hòa lấy cớ là để ngừa gian lận, một điều không hề có cơ sở trong bầu cử 2020, nhằm dìm các phiếu bầu tương lai bằng nhiều kỹ thuật.

.

Cộng Hòa tiểu bang Pennsylvania đang cứu xét chuyện dẹp bỏ luật về phiếu bầu khiếm diện, trong khi một năm trước họ ủng hộ việc cho bầu khiếm diện --- bất kể nhiều tiểu bang, như tiểu bang California đã bầu bằng thư từ nhiều năm rồi rất êm xuôi. Nếu Pennsylvania không cho bầu bằng thư, nhiều người bận đi làm trong ngàỳ bầu cử (luôn luôn là Thứ Ba trong tuần đầu tháng 11) sẽ không đi bầu được, hoặc người già không có xe đi trong trời tuyết....

.

Các dân cử Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia nghĩ ra kế ngăn chận khác, như bắt phải có căn cước có hình mớig hi danh được. Cộng Hòa tại tiểu bang Wisconsin muốn đổi thủ tục bầu sớm (trước ngày bầu cử). Và luật mới đang được Cộng Hòa Texas thảo luận. Kristen Clarke, Chủ tịch hội pháp lý Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, nói rằng tất cả chuyện Cộng Hòa các tiểu bang nghĩ ra luật mới chủ yều là dìm hàng, là cản trở các tiến bộ về thủ tục bầu cử đã đạt được trong bầu cử 2020 khi làm dễ dàng cho dân bầu phiếu trong thời đại dịch.

.