Dự luật tặng 1,200 đô/người đợt nhì bị bác ở Thượng Viện. Trump: Nếu Thượng viện không lật ngược kết quả để Trump giữ ghế, Trump sẽ hủy diệt Đảng Cộng Hòa. Bộ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy và Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ James C. McConville: quân đội không dính chuyện bầu cử Tổng Thống. FDA OK thuốc chích ngừa coronavirus từ Moderna. DB Cộng Hòa lên đài Fox, phun thuyết âm mưu: sẽ không chích n

Bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia sôi nổi: Tuổi trẻ gốc Việt tại Georgia ra sức thanh minh thanh nga cho các cụ say mê thuyết âm mưu và tin giả hiểu rằng các cụ đã bị Trump và truyền thông phe hữu tẩy não.

Dự luật tặng 1,200 đô/người đợt nhì bị bác ở Thượng Viện. Trump: Nếu Thượng viện không lật ngược kết quả để Trump giữ ghế, Trump sẽ hủy diệt Đảng Cộng Hòa. Bộ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy và Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ James C. McConville: quân đội không dính chuyện bầu cử Tổng Thống. FDA OK thuốc chích ngừa coronavirus từ Moderna. DB Cộng Hòa lên đài Fox, phun thuyết âm mưu: sẽ không chích ngừa vì thuốc chủng vaccine có thể sẽ nguy hiểm hơn là chính coronavirus. Bầu cử Georgia sôi nổi: giới trẻ gốc Việt lo ngại vì nhiều vị cao niên đã bị Trump và tin giả tẩy não. IMPACT bơm 2.5 triệu đô vào Georgia, mời gọi gốc Á bầu cho 2 ứng viên TNS Dân Chủ. Công ty vỏ ngoài bí mật cưa đôi tiền tranh cử cho gia đình Trump. Dân số già VN tăng vọt, từ yếu tới bệnh nhiều. Hà Nội bắt 10 người trong vụ chuyển lậu 1.3 tỷ USD ra hải ngoại.

WASHINGTON (VB - 19/12/2020) --- Có một dự luật dự kiến sẽ tặng chi phiếu cứu trợ 1,200 đôla cho mỗi đầu người dân Mỹ (lương dưới 75,000 USD) tương tự như đợt cứu trợ đầu tiên hồi tháng 4/2020 nhưng đã bị Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) bác bỏ hôm Thứ Sáu 18/12/2020, vì cho là tốn kém quá và sẽ gây ra món nợ cho tương lai.

Bản thân TNS Ron Johnson là một triệu phú, với tài sản trị giá hơn 39 triệu đôla, theo OpenSecrets. Johnson nói rằng nếu chi tiền cứu trợ nữa thì sẽ thêm nợ quốc gia và "dân Mỹ thực sự không cần cứu giúp lần thứ nhì."

Trump hăm dọa tiêu diệt Đảng Cộng Hòa, nếu Lãnh tụ đa số Thượng viện Mitch McConnell không giúp lật ngược kết quả bầu cử để trao chiến thắng của Joe Biden cho Trump. McConnell đã chính thức công nhận Biden là Tổng Thống đắc cử và khuyên các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hãy bỏ lơ các lời vu khống và tin giả của Trump.

Trump đêm qua mới phóng tweet kêu gọi McConnell và các Thượng nghị sĩ khác giúp Trump xóa sổ 89 triệu phiếu bầu của Biden: "[Lãnh tụ đa số Thượng Viện] và các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hải hành động cứng rắn hơn, nếu không, quý vị sẽ không còn một Đảng Cộng Hòa nữa. Chúng ta đã thắng Bầu Cử Tổng Thống, rất nhiều. HÃY CHIẾN ĐẤU CHO NÓ. Đừng để người ta [Dân Chủ] lấy nó."

Nghĩa là, Trump bám ghế Tổng Thống tới cùng, bất kể các ban bầu cử 50 tiểu bang xác nhận xong chuyện đếm phiếu và đã tuyên bố Biden là Tổng Thống đắc cử. Sau teweet trên Trump phóng tweet yêu cầu Thống Đốc Brian Kemp một lần nữa, hãy triệu tập lưỡng viện tiểu bang Georgia để kiểm chữ ký phiếu bầu, bất kể rằng Thống Đốc không có quyền làm như thế khi phiếu đã đúc kết qua mọi thủ tục.

Giải ảo, giải ảo... Trong khi cuộc tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Georgia không ngừng sôi nổi dự kiến sẽ bầu vào ngày 5/1/2021 và kết quả sẽ quyết định xem đảng nào nắm đa số ở Thượng Viện, thành phần trẻ gốc Việt tại Georgia đang ra sức thanh minh thanh nga cho các cụ say mê thuyết âm mưu và tin giả hiểu rằng các cụ đã bị truyền thông của phe hữu tẩy não quá lậm.

Báo Politico kể rằng anh Long Tran, một chủ doanh nghiệp nhỏ và là một nhà hoạt động gốc Việt, đang ra sức vận động cử tri gốc Á đi bầu cho Đảng Dân Chủ ở Dunwoody, môt nơi ngoại ô của thành phố Atlanta. Chuyện nhức đầu là: anh nhìn thấy những tin giả và thuyết âm mưu lan truyền dậy sóng trong cộng đồng gốc Việt và gốc Á.

Tran nói với phóng viên Politico rằng thế hệ cao niên gốc Hoa và gốc Việt chống cộng rất tích cực, tuy nhiên nhiều người già lại cảm thấy rằng Trump thất cử "chính là chứng cớ cho thấy Cộng sản đang chiếm trọn Hoa Kỳ." Tran và nhiều dân cử Dân Chủ đang tìm cách giải thích về các thuyết âm mưu và tin giả, nói với các cụ gốc Á rằng chuyện Trump vu khống về "gian lận bầu cử" thiệt ra là vô căn cứ và liên tục bị tòa bác đơn rồi.

Có khoảng 30,000 cử tri Mỹ gốc Á tại Georgia đã bầu phiếu lần đầu trong đời họ trong Ngày Bầu Cử 3/11/2020 vừa qua, và đã giúp Joe Biden thắng cử với hơn Trump 11,000 phiếu bầu ạti Georgia. Tính toàn quốc, dân gốc Á bầu cho Biden với tỷ lệ 2<=>1 so với phiếu bầuc ho Trump.

Có hơn 70,000 người gốc Á tại Georgia đã bầu phiếu Ngày 3/11/2020 trong khii họ không đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016, theo phân tích dữ kiện của TargetSmart. Và các nhà hoạt động Dân Chủ đang muốn chiến thắng tương tự xảy ra ngày 5/1/2021 trong bầu cử Georgia, để 2 ứngc ử viên Dân Chủ thành công và lấy đa số cho Dân Chủ Thượng Viện.

Neil Makhija, Giám đốc Điều hành tổ chức Indian American Impact Fund (IMPACT), nhận định rằng nếu không dựa vào cử tri gốc Á thì Joe Biden không thể thắng ở Georgia, và đương nhiên hẳn là cũng không thể thắng 2 ghế Thượng Viện trong ngày 5/1/2021 nếu không có người gốc Á.

Tổ chức IMPACT đang bơm $2.5 triệu đôla vào Georgia để mời gọi người gốc Á châu đi bầu. Khoản tiền 2.5 triệu đôla sẽ dùng in các thư truyền đơn, các quảng cáo điện tử trên các mạng như Snapchat và Instagram, và tương tự.

Trong mấy ngày qua, Michael Flynn đã công khai kêu gọi Donald Trump tuyên bố thiết quân luật và sử dụng quân đội Hoa Kỳ để tổ chức lại cuộc bầu cử Tổng Thống 2020 lần nữa, vì cho rằng Joe Biden thắng cử bằng "gian lận" và vì Biden được gián điệp Iran, Trung Quốc giúp đỡ để sẽ nhuộm đỏ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không dễ có chuyện đó vậy.

Bộ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy và Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ James C. McConville đã ký một bản tuyên bố chung hôm Thứ Sáu 18/12/2020, nội dung nói rõ rằng "Không có vai trò nào cho quân lực Hoa Kỳ trong việc quyết định về kết quả bầu cử Hoa Kỳ."

Tuyên bố đó có thể hiểu là Lục Quân chính thức trả lời cho chuyện Flynn xách động kiểu nổi loạn. Flynn bản thân là cựu Trung Tướng Lục Quân, vừa mới được Trump ân xá về các tội hình sự mà Flynn thú nhận và đã bị tòa phạt. Nếu tân Bộ Trưởng Tư Pháp của Biden truy tố Flynn về tội xúi Tổng Thống nổi loạn, các tội về sau hẳn là không nằm trong lệnh ân xá Trump đã ra mấy ngày qua. Nghĩa là, Flynn sẽ vào tù.

Jared Kushner đã thiết lập một công ty vỏ ngoài để bí mật bơm tiền cho các thành viên gia đình của bố vợ là Tổng Thống Donald Trump, và đã xài phân nửa tiền quỹ tranh cử 2020 xong rồi. Jared Kushner là chỉ huy, trong khi Hội Đồng Quản Trị công ty vỏ ngoài có: Lara Trump (vợ của cậu Eric Trump), John Pence (cháu trai của Phó Tổng Thống Mike Pence), Sean Dollman (Giám đốc Tài chánh ban vận động của Trump).

Công ty dỏm này có tên American Made Media Consultants Corporation and American Made Media Consultants LLC đã xài 617 triệu đôla từ quỹ tranh cử 1.26 tỷ đôla của ban vận động của Trump.

Các viên chức trong ban vận động thú nhận với báo Business Insider rằng họ không biết công ty vỏ ngoài kia hoạt động thực sự ra sao, và các viên chức ban vận động cũng đã kiểm toán nội bộ các hoạt động dưới sự chỉ huy của cựu Trưởng ban Vận động Brad Parscale nhưng không bao giờ báo cáo kết quả kiểm toán đó, và tới Trưởng ban Vận động kế tiếp là Bill Stepien thì chẳng dính bao nhiêu với công ty AMMC.

Một cựu cố vấn ban vận động cho Trump 2016 nói mọi chuyện đều phải xin phép Jared, những gì mà Stepien không biết chỉ vì Jared không muốn cho biết.

Tổ chức phi đảng phái Campaign Legal Center đã nộp một đơn khiếu nại dân sự hồi tháng 7/2020 lên cơ quan liên bang Federal Election Commission tố cáo ban vận động của Trump đang giấy 170 triệu đôla trong việc chi xài bằng cách "rửa tiền quỹ này" xuyên qua AMMC.

Chích ngừa hay không chích ngừa? Đối với những người không tin vào khoa học thì họ có lý luận khác. Dân biểu Ken Buck (Cộng Hòa-CO) lên truyền hình nói rằng ông sẽ không chích ngừa. Ông nói như thế trên đài Fox Business cùng ngày ông xuống khỏi chức Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa tiểu bang Colorado (Colorado Republican Committee).

DB Buck nói rằng ông là người Mỹ, có tự do quyết định là sẽ chích vaccine ngừa COVID-19 hay không, và ông quyết định không chích ngừa, theo lời ông trả lời phóng viên Neil Cavuto của báo The Washington Post. Bush giải thích theo thuyết âm mưu rằng thuốc chủng vaccine có thể sẽ nguy hiểm hơn là chính coronavirus. Cũng là một kiểu khoa học âm mưu?

Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua hôm Thứ Sáu dự luật tài trợ chính phủ 2-ngày nhằm bảo đảm chính quyền liên bang sẽ không đóng cửa. Dự luật đã gửi tới Tổng Thống Trump, và TRump đã ký sau đó. Tuy nhiên, các dân cử chỉ cung cấp chính phủ đủ tiền để hoạt động tới hết ngày 21/12/2020 để cho phép các dân cử tìm thỏa hiệp khoảng 900 tỷ đôla cho gói cứu trợ COVID-19 và một thương lượng chi tiêu dài hạn trị giá 1.4 ngàn tỷ đôla.

Sở Quản Lý Dược Phẩm và Thực Phẩm Liên Bang FDA hôm Thứ Sáu cho biết đã chấp thuận thuốc chích ngừa coronavirus từ công ty Moderna. Những liều thuốc chích ngừa đầu tiên sẽ khởi sự chích từ Thứ Hai 21/12/2020 tại Hoa Kỳ. Và như thế, với 2 loại thuốc chích ngừa của Pfizer và Moderna, dự kiến toàn bộ dân Mỹ sẽ được chích ngừa vào mùa xuân hay mùa hè.

Báo Wall Street Journal nói rằng thuốc chích ngừa của Moderna có lợi thế hơn thuốc của Pfizer, vì thuốc của Pfizer cần giữ ở độ siêu lạnh, nên khi vận chuyển và lưu trữ cần có những thùng chứa và tủ lạnh đặc biệt, nhưng thuốc chủng ngừa Moderna thì chỉ cần cất giữ ở độ lạnh của tủ lạnh bình thường.

Các chuyên gia thống kê trong nước báo động: Quá trình già hóa dân số đang tăng tốc tại Việt Nam. Năm 2019, cả nước có 11.4 triệu người hơn 60 tuổi, chiếm gần 12% tổng dân số. Nhưng hồi năm 2009, Việt Nam có 7.45 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 8.7% tổng dân số. Theo định nghĩa củ Liên hiệp quốc, VN đã chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số. Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đã chiếm hơn 10% tổng dân số.

Mặt khác, theo thống kê của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, hiện nay tuổi thọ trung bình của người Việt cao hơn nhiều nước có cùng thu nhập bình quân đầu người, tuy nhiên sức khỏe yếu hơn. Thống kê của Tổng cục Dân số, người cao tuổi hiện chiếm gần 12% dân số nước ta, dự báo đến năm 2025 tỷ lệ 17,9%, và có thể đến giữa thế kỷ 21 chiếm đến 23,5%. Tới 60% người cao tuổi sức khỏe yếu đến rất yếu.

Vận chuyển lậu một số tiền khổng lồ, trị giá tương đương 30.000 tỉ đồng Việt Nam, ra hải ngoại bị công an chận bắt. 30.000 tỉ đồng Việt Nam là bao nhiêu đôla Mỹ? Theo tỷ giá hôm nay là 1,297,713,000 đôla Mỹ = 1.3 tỷ USD. Báo nhà nước cho biết Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép số tiền lên tới gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. Có 10 bị can bị khởi tố, nhưng báo VN chỉ nêu tên 6 bị can. Có lẽ các bị can còn lại là quan chức lớn?

Các báo cho biết đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác. Nhưng báo nhà nước không nói rõ "hành vi phạm tội khác" là gì.

