Quận Cam: hết giường ICU cho bệnh nhân COVID-19. Mỹ qua dấu mốc 300,000 ngườic hết vì siêu vi. Putin chúc mừng Biden thắng cử. Quận Cam: Cựu phụ tá Dân Biểu thân Nga chết vì nhiều vết thương đầu. CNN: Cố vấn Trump tiết lộ, sẽ quậy Biden ngày 6/1/2021 trên Quốc Hội. MSNBC: Trump hốt bạc, nhưng không giúp xu nào cho 2 ứng cử viên Cộng Hòa đang giành ghế TNS ở Georgia. Joe Biden hôm nay tới Georgia,

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba đã chính thức chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Hình trên là khi Biden trong cương vị Phó Tổng Thống thăm Nga năm 2011. Photo: Bạch Ốc.

WASHINGTON (VB - 15/12/2020) --- Một ngày sau khi Hội nghị Cử tri đoàn xác nhận tư cách Tổng Thống đắc cử, Joe Biden hôm nay, Thứ Ba 15/12/2020 bay tới Georgia để vận động kiếm phiếu cho 2 ứng cử viên Dân Chủ -- Jon Ossoff và Raphael Warnock -- đang tranh 2 chức Thượng nghị sĩ Georgia sẽ bầu vào ngày 5/1/2021 sắp tới.

Đối thủ của 2 ứng cử viên Dân Chủ trên là 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm -- David Perdue và Kelly Loeffler -- và cuộc tranh cử này sẽ quyết định xem đảng nào sẽ chiếm đa số trên Thượng Viện Hoa Kỳ, điều này sẽ rất quan trọng đối với nghị trình Tổng Thống mà Biden sẽ thực hiện sau ngày Lễ Đăng Quang Tổng Thống 20/1/2021.

Nếu Cộng Hòa thắng một trong 2 ghế trên, Cộng Hòa sẽ nắm đa số Thượng Viện và sẽ ngăn chận nhiều chương trình hoạt động của Biden, từ nỗ lực muốn tăng số người bảo hiểm y tế như Biden từng hứa, cho tới vận động miễn học phí tất cả các chương trình cao đẳng đại học 2 năm như bà Jill Biden đã cam kết.

Cuộc thảo luận “Morning Joe” trên đài MSNBC ghi lời Kasie Hunt, nhà bình luận được mời, nói rằng Cộng Hòa đang nổi giận với Trump vì tiền gây quỹ hơn 207 triệu đô bảo vệ cái gọi là pháp lý lại không xài đồng nào để giúp cuộc tranh cử của 2 ứng cử viên Cộng Hòa tại Georgia đang trong các tuần sôi nổi gần ngày bầu cử. Chương trình gây quỹ đó 75% là vào túi Trump, còn lại là chuyển sang quỹ Cộng Hòa.

Wille Geist, môt người dẫn chương trình, nói rằng Trump và Cộng Hòa thu gom tiền rất nhiều trong khi giả vờ làm nạn nhân bị "trộm cuộc bầu cử", vờ là nạn nhân của báo chí, vờ là nạn nhân của Dân Chủ, vờ là nạn nhân của tòa án, vờ là nạn nhân của các máy bầu cử "bị gián điệp Iran và Trung Quốc" chuyển phiếu bầu cho Trump sang cho Biden... hốt bạc quá nhiều, nhưng không một đồng nào, tới bây giờ, giúp 2 ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Georgia.

Bình luận này dựa vào bài báo của Politico nói rằng 2 ứng viên Cộng Hòa trong cuộc bầu cử ngày 5/1/2021 vẫn chưa được giúp đồng nào. Doug Heye, nhà tham vấn Cộng Hòa, nói rằng thực tế là Trump rong khi hốt bạc với danh nghĩa Cộng Hòa mà vẫn không bận tâm gì tới tương lai Đảng Cộng Hòa, trong khi cuộc tranh cử ở Georgia trong 3 tuần tới sẽ quyết định xem đảng nào sẽ nắm đa số ở Thượng Viện.

Elizabeth Holtzman -- cựu Dân Biểu Dân Chủ, bây giờ 79 tuổi, từng ngồi trong Ủy ban Tư Pháp Hạ Viện năm 1974, khi bà đưa ra 3 cáo buộc để luận tội và truất phế Tổng Thống Richard Nixon — nói rằng Trump sau khi rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021 sẽ có thể bị truy tố hình sự.

Holtzman viết trên báo The Hill rằng Bộ Tư Pháp Mỹ có chính sách không truy tố Tổng Thống đương nhiệm, nhưng sau khi mãn nhiệm Tổng Thống, các hồ sơ có thể mở ra để truy tố, trong đó cuộc điều tra của Công tố Đặc biệt Robert Mueller đã chỉ ra 10 cách mà Trump đã ngăn can pháp lý trong hồ sơ liên hệ tới cuộc điều tra về thông đồng với tình báo Nga trong bầu cử 2016.

Bà viết rằng Mueller không quyết định có nên truy tố Trump hay không, nhưng bản báo cáo Mueller được gần 700 cựu công tố Mỹ tin là có đầy đủ chứng cớ để truy tố Trump. Nếu không dựa vào bản báo cáo Mueller, các hồ sơ hình sự đơn giản nhất là chuyện Trump gian lận tài chánh và nỗ lực của Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020. Trump có thể tự ân xá hay không, đó là chuyện khác. Nhưng Trump có thể thoát tội liên bang bằng cách trao ghế Tổng Thống cho Mike Pence và sẽ được Pence ân xá. Nhưng tội tiểu bang thì không thoát được.

Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện này đã dẫn tới những con số kỷ lục, và dấu mốc Hoa Kỳ vừa bước qua là 300,000 người Mỹ chết vì siêu vi này, theo thống kê của bệnh viện Johns Hopkins sáng Thứ Ba 15/12/2020.

--- Toàn cầu bệnh: 72,957,238 người.

Toàn cầu chết: 1,623,864 người.

--- Dân Mỹ bệnh: 16,520,408 người.

Dân Mỹ chết: 300,494 người.

--- Tại tiểu bang California: 1,611,493 người bệnh, 21,144 người chết.

Tại Quận Cam: 105,764 người bệnh, 1,694 người chết.

Quận Cam vào sáng Thứ Ba 15/12/2020 đã hết giường ICU (chăm sóc đặc biệt) cho bệnh nhân coronavirus. Bản bao cáo tổng quát cho biết số giường ICU Quận Cam trống hôm Chủ Nhật là 11.2%, sang Thứ Hai là 9.3%. Theo tiêu chuẩn kế toán tính chung cả 2 loại bệnh COVID-19 và các bệnh không phải đại dịch, thì Quận Cam là còn zero giường ICU, hết chỗ. Nếu tính chung 11 quận Nam California, thì giường ICU còn trống là 2.7%.

Theo chương trình, mũi chích ngừa COVID-19 từ công ty Pfizer sẽ khởi sự từ Thứ Tư tại Quận Cam, ưu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu đang chăm sóc các bệnh nhân dính siêu vi. Bệnh viện ICU sẽ nhận khoảng 3,000 liều thuốc Pfizer tuần này, và dự kiến thuốc chủng ngừa của Moderna sẽ tới vào tuần sau.

Trump nói Biden thắng cử thì thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ... Đó là lời nói sai sự thật. Một ngày sau khi Hội nghị Cử tri đoàn xác định rằng Joe Biden là Tổng Thống đắc cử, các chỉ số chứng khoán lớn taị Mỹ rạng sáng Thứ Ba đều tăng lạc quan. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0.57% lúc 4:37 am giờ Miền Đông, chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.41%. chỉ số S&P 500 tăng 0.62%.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba đã chính thức chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden, sau khi Hội nghị Cử tri đoàn xác định rằng Joe Biden đã đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Putin nói rằng quan hệ Nga-Mỹ có "trách nhiệm đặc biệt về ổn định và an ninh toàn cầu" và rằng khi hợp tác sẽ "thực sự giúp giải quyết nhiều vấn đề... bất kể các dị biệt."

Putin nói là Putin lạc quan vì 2 nước sẽ hợp tác dựa vào "tôn trọng lẫn nhau" vì lợi ích hco toàn thế giới. Ban đầu, Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng chưa có thể chúc mừng Biden chiến thắng cho tới khi chính thức kết quả bầu cử Mỹ được công nhận chắc chắn. Putin là lãnh tụ cuối cùng của thế giới chúc mừng Joe Biden.

Chuyện lạ: hình như gián điệp nga quậy ở Quận Cam. Báo The Daily Beast loan tin rằng Paul Behrends, cựu nhân viên văn phòng của cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa-CA), đã chết sau khi xác anh được tìm thấy gần nhà anh với "nhiều vết chấn thương trên đầu."

Dân Biểu Dana Rohrabacher là người liên tục bênh vực Putin, và từng bị nghi ngờ là có những móc nối khả nghi vì nhiều lần sang Moscow --- và bản thân anh Behrends từng bị tiểu ban Đối Ngoại Hạ Viện Liên Bang sa thải ra khỏi chức Giám đốc nhân viên của House Foreign Affairs subcommittee vì liên hệ khả nghi với Nga.

Ken Grubbs, phát ngôn nhân của cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher, xác nhận với báo này rằng Behrends đã chết tại bệnh viện, "và điều tôi được nghe là Behrends trượt té... đầu bị thương, và chết trong khi được giải phẫu." Grubbs nói, không có gì nghi ngờ cả, cũng không hề có chuyện cái chết này liên hệ tới quá khứ thân cận với người Nga.

Jim Acosta, phóng viên CNN, nói rằng ngay cả sau khi Hội nghị Cử tri đoàn đã xác nhận Joe Biden thắng cử với 306 phiếu cử tri đoàn, thì nhiều người ủng hộ Trump vẫn giữ thái độ "ba mươi chưa phải là Tết," và Acosta vừa mới nói chuyện với một cố vấn Bạch Ốc, được nói rằng Trump đang mở chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6/1/2021, khi bắt đầu đếm phiếu cử tri đoàn ờ Quốc Hội Mỹ.

Lúc đó, theo cố vấn này nói với phóng viên Acosta, chủ tọa sẽ là Phó Tổng Thống Mike Pence. Những người nêu lên tranh chấp phiếu cử tri đoàn sẽ là các dân biểu liên bang để sẽ quăng bỏ phiếu cử tri đoàn ở nhiều tiểu bang chiến trường. Và lúc đó sẽ là thủ tục khác để giải quyết tranh chấp. Trump hy vọng thắng đợt này, theo lời cố vấn Bạch Ốc này.

Phóng viên Acosta nhận định rằng chuyện đó kể như Trump vẫn thua, vì nếu có vài Dân biểu chất vấn, sẽ cần một thượng nghị sĩ ký tên vào hồ sơ chất vấn, và không chắc là sẽ có Thượng nghị sĩ nào dám ký tên trong "phi vụ bất khả thi" này. Và ngày cả nếu có, thì Dân Chủ đang kiểm soát Hạ Viện sẽ không cho qua lọt cửa này.

Tuần trước, Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-Ala.) đã lớn tiếng nói rằng ông sẽ lập hồ sơ chất vấn tính hợp hiến của phiếu cử tri đoàn bầu lên từ nhiều tiểu bang chiến trường tại Hạ Viện vào ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, không chắc gì tới lúc đó, Brooks lại chơi nổi trong một kiểu cầm chắc là sẽ thua.

Tình hình này cho thấy cuộc bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia cực kỳ quan trọng, vì bầu cử ngày 5/1/2021 sẽ quyết định xem đảng nào sẽ nắm đa số Thượng Viện. Và nếu Cộng Hòa vẫn nắm đa số, thì những trò chơi bẩn trong 4 năm qua cũng sẽ tiếp diễn ở Thượng Viện và gây trở ngaị cho việc làm của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Công ty sản xuất máy bầu phiếu Smartmatic nói hôm Thứ Ba rằng công ty đòi hỏi các thông tấn Fox News, Newsmax, và One America News phải rút lại các lời vu khống sai trái và làm mất uy tín đối với các máy của công ty dùng trong bầu cử Tổng Thống vừa qua.

Công ty gửi thông báo pháp lý tới 3 hãng tin trên, vì cả 3 đều làm loa kèn cho các cáo buộc vô căn cứ do Trump và tay chân đưa ra rằng bầu cử đã bị gian lận. Antonio Mugica, Tổng Quản Trị công ty Smartmatic, nói các chụp mũ trên là một phần của "nỗ lực làm mất niềm tin vào bầu cử tương lai và có thể sẽ đi nghịch với ý muốn của cử tri."

Có vẻ một hãng tin đã lạnh cẳng: Thông tấn Newsmax đưa ra bản văn cho báo Axios nói rằng thông tấn này "chưa bao giờ bôi đen, bôi nhọ gì với công ty máy bầu cử Smartmatic, nhưng "chỉ là mời các khách lên nêu câu hỏi về công ty và về nhu liệu bầu phiếu của công ty Smartmatic." Hai hãng tin Fox News và One America News chưa trả lời gì.

Nhiều Thượng nghị si Cộng Hòa bắt đầu công nhận Joe Biden là Tổng Thống kế tiếp của Hoa Kỳ, sau khi Hội đồng Đại cử tri đoàn họp và trao chiến thắng cho Joe Biden với 306 phiếu cử tri đoàn. Khi được báo chí hỏi chiều Thứ Hai, nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bắt đầu nói rằng Biden đã thắng cử.

TNS John Thune (Cộng Hòa-S.D.), là "Majority Whip" ở Thượng Viện tức là người giữ chức vụ cao thứ nhì trong các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, nói rằng sau khi Hội nghị Cử tri đoàn họp hoàn tất và bầu phiếu cử tri đoàn xong hôm nay, đã tới lúc mọi người phải đi tới luôn vậy.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt (Cộng Hòa-Mo.), nói hiển nhiên rằng Biden là một Tổng Thống đắc cử hợp hiến. Tương tự TNS Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) nói Biden là Tổng Thống đắc cử rồi vậy. TNS Shelley Moore Capito (Cộng Hòa-W.Va.) nói đã tới lúc khép trang sách cũ qua và bắt đầu một chính phủ mới vậy. TNS Mike Rounds (Cộng Hòa-S.D.) nói Biden bây giờ là Tổng Thống đắc cử rồi vậy.

Tổng Thống đắc cử Joe Biden trong bài diễn văn sau khi được Hội nghị Phiếu cử tri đoàn chính thức hóa chiến thắng của ông đã kêu gọi cả nước Hoa Kỳ hãy làm việc chung với nhau và hãy đứng chung đoàn kết. Biden lập lại rằng ông sẽ là Tổng Thống cho "tất cả người Mỹ" và "làm việc cực nhọc cho cả những người không bầu cho ông, cũng như làm cho những người đã bầu cho ông."

Biden nói, "Chúng ta chia sẻ cùng một tình yêu đất nước này, cùng một niềm tin vào khả năng vô tậnc ủa nó" và thêm rằng Mỹ đã "luôn luôn là một điển hình cho thế giới, cho sự chuyển tiếp quyền lực hòa bình."

Biden nhấn mạnh rằng đất nước có "một công trình khẩn cấp" phía trước, bao gồm cả việc chích ngừa chống COVID-19 và cứu trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng vì khủng hoảng đại dịch, "và rồi xây dựng kinh tế chúng ta trở lại tốt đẹp hơn bao giờ hết."

Trong bài diễn văn, Biden cũng thúc giục Donald Trump và Mike Pence hãy nhìn nhận là đã thua cuộc bầu cử. Biden nhấn mạnh rằng Biden thắng 306 phiếu cử tri đoàn, cùng con số mà Trump thắng năm 2016, mà lúc đó Trump gọi là thắng cử long trời lở đất. Kết quả tỷ lệ phiếu cử tri đoàn 306-232 cho Biden-Trump sẽ còn qua một thủ tục ở Quốc Hội lưỡng viện họp chung vào ngày 6/1/2021, nơi đó Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ là Chủ tọa.

Biden trong bài diễn văn cũng nói thẳng rằng Trump và một số ủng hộ viên Cộng hòa đã liên tục nộp các đơn kiện vô căn cứ, cụ thể là đơn kiện do Bộ Trưởng Tư Pháp Texas kiện lên Tòa Tối Cao 4 tiểu bang chiến trường là vi hiến vì cho phiếu bầu qua thư, với yêu cầu đơn kiện là hủy bỏ hơn 10 triệu phiếu bầu ở 4 tiểu bang nhằm lật ngược chiến thắng cho Trump. Nhưng cuối cùng, Tòa Tối Cao đã bác đơn Texas.

Dân Biểu Cộng Hòa ở Michigan, Paul Mitchell, đã yêu cầu thư ký Hạ Viện thay đổi đảng cho ông, từ Cộng Hòa sang Độc Lập vì lý do TT Trump liên tục đòi lật ngược kết quả bầu cử để Trump ngồi Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Mitchell nói, Đảng Cộng Hòa phải đứng lên bênh vực nền dân chủ trước, vì bản Hiến Pháp phải bảo vệ trước tiên, nhưng đảng này bây giờ về hùa với Trump để cứ mãi vu khống hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.

