Chiến lược gia Anh từ Singapore: Biden phải khẩn cấp đảo ngược chính sách của Trump, để vào Châu Á đảo ngược trận hồng thủy của thương mại TQ. Quận Cam: 2 trường trung học dính siêu vi COVID cả chục học sinh và giáo viên. Siêu mục sư Florida kêu gọi 'Đừng chích vaccine'. YouTube: sẽ bịt miệng Trump nếu còn nói có bầu cử gian lận. Idaho: quan chức quận đang họp phải bỏ đột ngột về nhà vì người biểu

Nữ nghị viên duy nhất tại thị trấn Kusatsu, Nhật Bản, đã mất chức vì dân thị trấn nói rằng cáo buộc của cô tố cáo Thị trưởng hiếp dâm đã làm mất uy tín thành phố du lịch này. Thị trưởng tố ngược "Fake News", cho bầu cử truất phế cô... Nữ quyền Nhật Bản bênh vực sôi nổi.

WASHINGTON (VB - 10/12/2020) --- Mạng xã hội YouTube nói thẳng: sẽ bịt miệng TRump, nếu phóng lên băng hình nào nói rằng có gian lận bầu cử trong ngày bầu cử 3/11/2020, cũng như sẽ xóa bỏ các băng hình nào nói rằng Trump đã thắng cử...

YouTube, chi nhánh của công ty Google, nói rằng các băng hình tin giả về bầu cử phóng lên mạng này sẽ không được dung dưỡng nữa, kể từ ngày 9/12/2020 trở đi, tức là một ngày sau khi 50 tiểu bang đã xác định kết quả bầu phiếu xong hôm Thứ Ba 8/12, ngày còn gọi là "safe harbor deadline" -- ngày này cũng là hạn chót cho các thắc mắc về bầu cử. Nghĩa là, khi nói rằng Joe Biden đã thắng cử, thì mạng YouTube sẽ để yên, nhưng nếu Trump phóng băng hình lên nói rằng Trump thắng cử, thì sẽ bị bịt miệng.

Một ủy viên quận hạt tại tiểu bang Idaho hôm Thứ Tư đổ lỗi cho các lãnh đạo Cộng Hòa những người phản đối lệnh phòng chống COVID-19 mang vũ khí tới bao vây nhà của bà và làm các con bà kinh hoàng. Diana Lachiondo, Ủy viên quận Ada County, đang họp với Hội Đồng Y Tế Quận hôm Thứ ba thì phải đột ngột bỏ họp để về nhà vì nhà của bà đã bị những người phản đối bao vây.

Bà nói với các quan chức y tế trước khi xin bỏ họp: "Cậu con 12 tuổi của tôi đang ở nhà có một mình thôi, và có nhiều người biểu tình bên ngoài nhà, tới đập cửa la hét. Lachiondo hôm Thứ Tư phóng một loạt tweet, tố cáo các quan chức Cộng Hòa đã kích động bạo lực. Theo bà Lachiondo, “người biểu tình vũ trang một lần nữa tới tập họp trước nhà tôi: la hét, đập cửa ầm ầm, loa kèn ầm ĩ, tố cáo tôi là độc tài."

Mặc dù lúc họ biểu tình, bà không có mặt ở nhà, Lachiondo nói rằng gia đình bà có 2 cậu con trai và mẹ của bà. Bà kêu gọi Cộng Hòa hãy ngừng ngôn ngữ khủng bố vì đã kích động các thành phần cực đoan trong đảng Cộng Hòa và có thể xảy ra bạo lực.

Từ giữa tháng 11/2020, trong khi TT Trump còn bận rộn kiện tụng, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump lặng lẽ chỉ huy cuộc di tản, sắp xếp dọn đồ đạc, chia ra những thứ phải đóng thùng, dán nhãn để gửi trước về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại thị trấn Palm Beach, Florida, và đưa những đồ đạc nào cần gửi về lại nhà cũ ở New York City.

Một nguồn tin thân cận với Đệ nhất Phu nhân nói với CNN rằng bà chỉ muốn về nhà thôi. Khi được hỏi rằng có nghe gì từ Đệ nhất Phu nhân bình luận gì về chuyện Trump dự định tranhc ử Tổng Thống 2024, nguồn tin này nói về suy nghĩ của Melania, "Điều đó có thể không như ý."

Nguồn tin này nói, Melania Trump bây giờ tập trung vào Mar-a-Lago, để sẽ dọn nhà êm ái từ Bạch Ốc về cho bản thân bà và cậu con trai 14 tuổi, tên là Barron. Cậu này 3 năm qua đã học ở một trường tư ở Maryland và bây giờ sẽ tới hoàn tất năm học ở Florida.

Jared Kushner, cậu con rể của Trump và là cố vấn cao cấp Bạch Ốc, bây giờ bị nghi là đã thúc đẩy Donald Trump để cho bản thân cậu có những hợp đồng kinh doanh với Qatar và các chính phủ Trung Đông khác. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ron Wyden và Dân biểu Joaquin Castro hôm Thứ Tư đã mở hồ sơ điều tra công ty địa ốc Kushner Companies của Kushner đã xin thương lượng với các chính phủ Trung Đông.

Wyden, Dân Chủ-Oregon, và Castro, Dân Chủ-Texas, viết một lá thư dài 4 trang gửi tới Scott Gast, luật sư của Trump, để hỏi các thông tin về hướng dẫn đạo đức đã được khuyến cáo cho Cố vấn Bạch Ốc Jared Kushner về khả năng có thể mâu thuẫn lợi ích đối với Kushner Companies. Tập trung điều tra này là về tòa nhà địa chỉ 666 Fifth Avenue với giá 1.8 tỷ đôla. Trong đó khoản nợ 1.4 tỷ đôla sẽ đáo hạn vào tháng 2/2019.

Hai vị dân cử này dẫn ra báo New Yorker, nói rằng bố của Jared Kushner là Charles Kushner, đã họp vào tháng 4/2017 với Bộ Trưởng Tài Chánh Qatar là Sharif Al Emadi, gạ gẫm xin khoản đầu tư từ quỹ thịnh vượng Qatar tài trợ cho tòa nhà 666 Fifth Avenue. Báo này ghi rằng trong buổi họp, Charles Kushner xin Qatar khoảng "dưới 1 tỷ đôla."

Hôm Thứ Tư, ban biên tập báo Washington Post chỉ trích người Cộng Hòa đã hỗ trợ cho Trump trong các nỗ lực tấn công vào tiến trình bầu cử --- và cảnh cáo rằng Cộng Hòa cần phải đổi hướng trước khi có ai đó bị thương. Bài báo này nêu lên các trường hợp người vũ trang tới vây nhà của Jocelyn Benson (Dân Chủ), Bộ Trưởng Tài Chánh Michigan, hăm dọa khủng bố bà Benson và gia đình hôm cuối tuần.

Gabriel Sterling, Trưởng Ban Bầu Cử Georgia, tuần trước đã báo động là "sẽ có ai đó bị giết" sau khi ông và các viên chức bị hăm dọa xử tử vì đã làm theo chức năng là xác định kết quả bầu cử. Vậy mà, Trump cứ đổ dầu vào lửa, theo bài của ban biên tập Washington Post. Tương tự, Kim Ward, lãnh đạo khối đa số Thượng Viện Pennsylvania, nói với báo New York Times rằng bà bị hăm dọa rằng nếu bà từ chối hợp tác trong nỗ lực thách thức kết quả bầu cử, "tôi sẽ thấy nhà tôi bị ném bom trong đêm nay."

Ban biên tập báo Washington Post viết rằng, người Cộng Hòa khắp Hoa Kỳ, từ Lãnh đạo Thượng Viện Mitch McConnell xuống cho tới các chủ tịch Đảng Cộng Hòa quận, hạt đang thổi thêm lửa vào các hăm dọa bạo động vì các cáo buộc vô căn cứ của Trump.

Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã chọn Susan Rice, người giữ chức cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ Obama, vào chức chủ tịch Hội đồng Chính sách Nội địa Hoa Kỳ. Rice cũng từng là Đại sứ Mỹ tại LHQ, và là Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Biden cũng đề cử Denis McDonough, người từng là Chánh văn phòng cho TT Obama, vào chức Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh.

Tổng Thống tân cử Joe Biden chọn Luật sư Katherine Tai làm Ủy viên Thương mại Hoa Kỳ trong chính phủ của ông. Katherine Tai hiện nay là luật sư chính của Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee). Tin này do báo New York Times loan ra, dựa vào các nguồn tin.

Như thế, bà Tai sẽ là phụ nữ da màu đầu tiên và là phụ nữ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ ủy viên Thương mại. Tai, 45 tuổi, đã đóng vai trò chính yếu trong việc thương thuyết để có các điều khoản về lao động mạnh hơn với chính phủ Trump trong thương thuyết về thương mại giữa ba nước Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Bản thân bà Tai nói tiếng quan thoại lưu loát.

Bà Tai sinh tại Connecticut và trưởng thành tại Washington, D.C., đã hoàn tất Tiến sĩ Luật khoa tại Harvard Law School. Bà từng dạy Anh văn ở đại học Zhongshan University trong 2 năm. Bà cũng là người chỉ huy việc giám sát Trung Quốc trong văn phòng thương mại Hoa Kỳ các năm từ 2011 tới 2014.

Chiến lược gia Sam Olsen từ Singapore đưa ra lời báo động: thế lực Trung Quốc đang ăn trùm Châu Á, và bây giờ là lúc tân Tổng Thống Joe Biden của Hoa Kỳ trở ngươc các bước rút lui của Trump để đưa Mỹ vào lại ngăn cản làn sóng TQ. Olsen từng là sĩ quan tình báo Anh quốc và từng là trưởng ban vận động tranh cử cho Thủ Tướng Anh Theresa May.

Olsen viết trên báo The Hill rằng TQ đã trở thành ông trùm về thương mại toàn cầu, qua mặt Mỹ: trong năm 2018, thương mại của Mỹ là 4.3 ngàn tỷ đôla, nhưng tổng thương mại TQ đã lên tới 4.6 ngàn tỷ đôla. TQ đã thay thế Mỹ để thành đối tác thương mại khống chế tại 128 quốc gia trong tổng số 190 quốc gia. Trong năm 2018, chỉ có một quốc gia trên thế giới mà thương mại Mỹ ở vị trí khống chế là Bhutan, một quốc gia trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn mà dân số chưa tới 1 triệu người.

Nguy hiểm nhất cho Mỹ và cho cả thế giới dân chủ tự do là vào ngày 15/11/2020, Trung Quốc và 14 nước Châu Á Thái Bình Dương -- bao gồm 2.3 tỷ dân và 30% tổng sản lượng kinh tế thế giới -- ký hiệp định thương mại RCEP. Tuy đây chưa phải là tự do mậu dịch, nhưng thời gian từ từ sẽ tới gỡ rào thuế quan tới hơn 90% và thế là Mỹ bị đẩy ra lặng lẽ, và cũng có nghĩa là TQ xuất hiện với lá cờ thương mại khống chế nhiều nước tại Châu Á. Viện nghiên cứu chiến lược Hoa Kỳ International Institute for Strategic Studies (IISS) phân tích RCEP, nhìn nhận rằng thắng lớn nhất là TQ, còn các nước khác chỉ bị cuốn vào dòng thác để không bị nhận chìm thôi. Biden sẽ nhức nhối khi gỡ trận đồ thương mại này.

Hai trường trung học Quận Cam báo cáo nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong học sinh và giáo viên.

Cụ thể trung học Woodbridge High tại Irvine có 14 học sinh bị dương tính siêu vi, với ít nhất là 1 vị trong ban giảng huấn bị dương tính.

Trung học Mater Dei High School tại Santa Ana có 12 học sinh bị dương tính, cùng với 4 viên chức nhà trường bị dương tính.

Một mục sư tại một siêu thánh đường Florida kêu gọi giáo dân đừng chích thuốc chủng người COVID-19 và kêu gọi hãy tin vào "sức miễn nhiễm linh thánh" từ cõi trên.

Mục sư Guillermo Maldonado, người sáng lập nhà thờ King Jesus International Ministry tại Miami và là một người ủng hộ viên tích cực của Trump, hôm Chủ Nhật thuyết giảng về cái gọi là "nguy hiểm" của thuốc vaccine là thay đổi DNA và chỉ nhằm theo dõi mọi người. Mục sư nói lên thuyết âm mưu dựa vào sách Khải huyền trong Kinh Thánh, nói rằng thuốc chủng coronavirus vaccine sẽ là một bước dẫn tới việc làm của Kẻ Chống Chúa (Antichrist) và "Họ muốn chận đứng Tổng Thống Trump vì Trump chống lại nghị trình đó".

Mục sư nói, "Đừng chích vaccine. Hãy tin vào máu Chúa Jesus. Hãy tin vào miễn nhiễm linh thánh." Bài giảng này truyền trực tuyến trên Facebook và là song ngữ (may quá, không có tiếng Việt, khu vực này đông người Mỹ Latin).

Một phụ tá Giám đốc FBI đã về hưu sau khi ông bị tố cáo say rượu và đưa tay sờ soạng một phụ nữ dưới quyền trong một cầu thang. Một viên chức cao cấp FBI khác ra đi sau khi bị kết lụận là quấy nhiễu tình dục 8 nhân viên. Một viên chức cao cấp FBI khác về hưu sau khi bị tố cáo đã bắt chẹt một nữ nhân viên để làm tình. Bản tin AP nói có ít nhất 6 trường hợp sai phạm tình dục liên hệ các viên chức cao cấp FBI tong 5 năm qua, trong đó 2 cáo buộc mới là đưa ra tuần này bởi các phụ nữ nói là họ bị cấp trên tấn công tình dục.

Tất cả các quan chức FBI để thoát kỷ luật, theo AP, nhiều người được lặng lẽ chuyển sang vị trí khác hay về hưu, vẫn giữ đầy đủ tiền hưu và phúc lợi ngay cả sau khi cáo buộc chống lại họ được cho là có cơ sở. Thêm nữa, họ được ẩn danh, và do vậy khi ra đời, họ có thể tìm được việc làm quan trọng về pháp lý trong lĩnh vực tư.

Hôm nay là ngày Nhân Quyền. Và cốt tủy nhân quyền cũng phải là nữ quyền. Câu chuyện này xảy ra tại một thị trấn du lịch nổi tiếng về suối nước nóng ở Nhật Bản. Nữ nghị viên duy nhất tại thị trấn Kusatsu, Nhật Bản, đã bị buộc rời chức vụ sau khi cư dân thị trấn nói rằng cáo buộc của cô tố cáo Thị trưởng hiếp dâm đã làm mất uy tín thành phố du lịch này.

Cô Shoko Arai, 51 tuổi, hồi tháng 11 tố cáo rằng cô bị ép buộc "vào vòng tình dục" với Thị Trưởng Nobutada Kuroiwa trong văn phòng của ông năm 2015, theo báo Guardian. Cô kể rằng Thị trưởng 73 tuổi đã "đột nhiên kéo tôi tới gần, hôn tôi, và đè tôi xuống sàn nhà." Hội đồng Nghị viên Thành phố liền bỏ phiếu trục xuất cô Arai, và quyết định này được khiếu nại vì cấp tỉnh đã cứu cô, cho vô hiệu hóa quyết định của Hội đồng Nghị viên.

Rồi sau đó, Chủ tịch Hội đồng Nghị viên là Takashi Kuroiwa (không liên hệ thân tộc với Thị trưởng, chỉ là trùng họ) đưa ra một yêu cầu mới để buộc cô ra đi, và toàn thể cư dân thị trấn đã bỏ phiếu hôm Chủ Nhật. Thị trấn sống bằng du lich này đưa tới kết quả: 90% phiếu trong tổng số 2,835 người đi bầu chấp thuận sa thải Nghị viên Shoko Arai vì cho là cô Arai đã làm mất danh tiếng của Thị trưởng (người chối rằng chuyện hiếp dâm chỉ là Fake News) và làm "hạ thấp" hình ảnh phụ nữ tại Kusatsu, nơi nổi tiếng về suối nước nóng phía tây bắc Tokyo.

Quyết định cử tri cũng nói rằng lương của cô Arai là "phí phạm" khi ám chỉ lời cô tố giác nói rằng phụ nữ bị xem là "món đồ tình dục" trong thị trấn này ở Nhật Bản. Thị trưởng nói rằng cuộc bầu phiếu đó đã hồi phục danh dự và phẩm chách của thị trấn, theo báo Asahi Shimbun, bản tin này đăng lại trên New York Times.

Nhưng Arai nói rằng ghế của cô là cương vị độc lập cô thắng cử năm 2011, nói bầu phiếu kia là "bất công và phi lý" và chính Thị trưởng và tay chân đã làm thiệt hại cho thị trấn. Nhiều nhà hoạt động nữ quyền Nhật bản bước vào, lên tiếng bảo vệ nữ quyền.

