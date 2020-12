California xác nhận Biden thắng, nhận 55 phiếu cử tri đoàn. Mỹ chết dịch kỷ lục. NAM CALI SIẾT KỸ 3 TUẦN LỄ CHỐNG COVID: GIƯỜNG BỆNH ICU CHỈ CÒN 13.1%. Trump tới Georgia hôm nay kiếm phiếu cho 2 ứng viên TNS Cộng Hòa, vài ngày sau khi mắng Thống Đốc Georgia là thằng ngu và là thằng khùng. Cộng Hòa kinh hoàng: nhiều sinh vên Georgia đánh cảm từ, bỏ học trọn mùa thu để vận động cho 2 ứng viên TNS Dâ

Nhiều quận Nam California kinh hoàng vì dịch, bệnh viện chật chỗ: trong vòng một ngày từ mức còn 20.6% giường ICU (chăm sóc đặc biệt), xuống còn 13.1% giường ICU.

WASHINGTON (VB - 5/12/2020) -- Các quan chức Cộng Hòa tại tiểu bang Arizona lại nội chiến hôm Thứ Sáu, trong khi cuộc tranh luận về TT Trump quy chụp về "bầu cử gian lận" sôi nổi chuyển sang đề tài thuốc chủng ngừa dịch COVID-19, một siêu vi đại dịch mà Trump nhiều tháng liên tục nói chỉ là tin giả của Dân Chủ phóng ra, và khi nhiều người chết Trump mới nói đó là siêu vi trùng Vũ Hán.

Chiều Thứ Sáu, Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ) lên mạng xã hội Twitter chất vấn rằng không biết Thống Đốc Doug Ducey (Cộng Hòa-AZ) có sẽ cưỡng bách cư dân tiểu bang chích ngừa vaccine hay không.

Thế là Dân biểu Biggs --- trong khi được người ủng hộ Trump khen ngợi ồn ào --- lãnh ngay cái búa từ Daniel Scarpinato, chánh văn phòng Thống đốc Ducey, phóng tweet trả lời liền: "Chúng tôi luôn luôn biết rằng ngài [Biggs] là tên khùng, ngưng ngài bây giờ mới chính thức xác nhận như thế cho cả thế giới đọc. Xin chúc mừng. Hãy vui hưởng thời gian của ngài trong cương vị cư dân vĩnh viễn trong Thị Trấn Khùng."

Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy được Trump cấy vào chức vụ quan trọng này vài tháng trước bầu cử, và DeJoy đã cho nhổ vài ngàn thùng nhận thư khắp Hoa Kỳ trong khi dẹp bỏ hơn 700 máy lựa thư, đồng thời cấm bưu tín viên làm việc quá giờ... nhằm làm trễ các phiếu bầu qua thư tại một số quận có đông cử tri Dân Chủ. Hóa ra, kết quả là, theo NBC trong bản tin ngày 3/12/2020, hơn 1/2 tiểu bang -- trong đó có hầu hết các tiểu bang chiến trường -- không cho thời gian ân hạn đối với phiếu tới trễ sau Ngày Bầu Cử 3/11, cho nên có khoảng 25,000-50,000 phiếu bầu toàn quốc bị quăng bỏ vì Bưu Điện làm trễ.

Bản tin nói Bưu Điện cho biết phiếu bầu thuộc diện gửi đi trong vòng 1-3 ngày, với khoảng 8% sẽ gửi 2-4 ngày trước ngày bầu cử bị trễ. Nghĩa là khoảng 50,000 tới 100,000 phiếu bầu do Bưu Điện chuyển đi sau Ngày Bầu Cử. Và vì hơn 1/2 tiểu bang --- bao gồm hầu hết tiểu bang chiến trường --- không cho ân hạn trễ, cho nên khoảng 25,000-50,000 phiếu bầu toàn quốc bị quăng bỏ. Và bây giờ không ai biết trong số phiếu bầu đó, Trump và Biden được bao nhiêu phiếu.

Nhưng đối với Trump, chuyện này cũng làm Trump bực dọc và không kềm chế nỗi ngón tay ưa lên mạng chửi mắng: Trump phóng tweet đổ lỗi cho Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy đã "gian lận bầu cử" chống lại Trump. Đối với Trump, DeJoy là bạn thân cho nên biết tẩy nhau từ lâu: chính DeJoy đang bị Bộ Trưởng Tư Pháp North Carolina điều tra về quá khứ nhiều thập niên bị nghi ngờ gian lận tiền vận động tranh cử.

Tính trong ngày Thứ Sáu 4/12/2020, Hoa Kỳ đạt một kỷ lục mới tính trong một ngày: 227,885 người bị lây nhiễm dương tính COVID-19. Như thế, tổng số người dính dương tính ở Mỹ là hơn 14 triệu người, theo thống kê của Johns Hopkins University. Trong khi đó, Hoa Kỳ có thêm 2,607 người chết/ngày, nâng tổng số chết vì siêu vi tại Mỹ là 279,000 người.

NAM CALIFORNIA SIẾT KỸ: GIƯỜNG BỆNH ICU CHỈ CÒN 13.1%

Như thế, khu vực Nam California nằm dưới ngưỡng 15% giường bệnh ICU (chăm sóc đặc biệt) còn trống, và lệnh-ở-nhà của Thống Đốc Gavin Newsom sẽ áp dụng nghiêm trọng hơn. Hôm Thứ Năm 3/12/2020, giường ICU vùng Nam Cali còn 20.6%, nhưng một ngày sau thì chỉ còn trống 13.1% giường ICU. Khu vực San Joaquin (gần Miền Bắc California) cũng chì còn 14.1% giường ICU.

Do vậy, các quận Nam California (Quận Cam, San Diego, Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura) phải áp dụng lệnh-ở-nhà do Thống Đốcđưa ra. Trong khi các quan chức Quận Cam (tính vào sáng sớm Thứ Bảy) chưa ra lệnh, nhưng Giám sát viên Quận San Diego là Nathan Fletcher nói rằng lệnh nằm nhà áp dụng từ 11:59 p.m. Chủ Nhật 6/12/2020 tại quận San Diego County.

Lệnh-ở-nhà nghĩa là sẽ đóng cửa: quán rượu, lò rượu vang, dịch vụ cá nhân, tiệm hớt tóc , dịch vụ chăm sóc cá nhân, viện bảo tàng, sở thú, rạp hát, thể thao có khán giả.

Được phép mở cửa là các cơ sở kinh doanh: hạ tầng, trường học (đã được chấp thuận cho học sinh vào trường), phòng mạch y khoa, phòng răng nha sĩ, chăm sóc trẻ, mẫu giáo.

Cho mở cửa, nhưng buộc mang khẩu trang: siêu thị và tiệm bán lẻ (dung lượng 20% khách, không cho ăn uống trong tiệm, khuyên nên có giờ riêng cho cao niên), Thương xá (20% dung lượng khách, không ăn uống trong tiệm), Khách sạn, Tiệm ăn (chỉ cho mang thức ăn đi, không cho ngồi tại chỗ), Văn phòng (viễn liên, nếu có thể), Nhà thờ và nhà chùa (chỉ cho làm lễ ngoài trời), Giải trí và thể thao (cho hoạt động nếu không có khán giả trực tiếp).

Bao lâu: Hiệu lực 3 tuần lễ, và sau đó sẽ gỡ lệnh này nếu dung lượng giường bệnh ICU cao hơn 15%. (GHI CHÚ: QUẬN SAN DIEGO ÁP DỤNG LỆNH NÀY TỪ NỬA ĐÊM CHỦ NHẬT 6/12/2020).

Một quan chức y tế tiểu bang Wyoming, trong đơn vị đối phó đại dịch COVID-19, đã chất vấn về khả thể rằng đại dịch có thực hay chỉ là tin giả, và sếp này nói rằng thuốc chủng ngừa sắp tới chỉ là môt vũ khí sinh hóa dùng trong mặt trận vi trùng.

Igor Shepherd -- Trưởng phòng Ứng phó và Sẵn sàng Y tế thuộc Bộ Y Tế Tiểu Bang Wyoming, nói trong buổi họp ngày 10/11/2020 tổ chức bởi những người ủng hộ Trump có tên là Keep Colorado Free and Open -- tuyên bố rằng "cái gọi là đại dịch" và nỗ lực tìm thuốc chủng vaccine chỉ là âm mưu của Nga và Trung Quốc để lây lan chủ nghĩa cộng sản ra khắp thế giới.

Lúc đó, Shepherd được giới thiệu và mời nói chuyện trong cương vị viên chức Bộ Y Tế Wyoming trong buổi họp ở thị trấn Loveland, Colorado.

Giám Đốc Y Tế tiểu bang Wyoming là Mike Ceballos và Trưởng Phòng Y Tế tiểu bang là Alexia Harrist hôm Thứ Sáu 4/12/2020 không trả lời thắc mắc của các phóng viên về lời tuyên bố của quan chức Igor Shepherd.

Hôm nay Thứ Bảy 5/12/2020, Trump sẽ tới kiếm phiếu cho 2 ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tại Georgia, và nhiều người Cộng Hòa lo ngại, không ai kiểm soát được Trump sẽ nói gì trên buổi vận động đêm Thứ Bảy. Băng hình sẽ lên YouTube, nhưng đó là công khai... Tổng Thống Trump nổi giận với Thống Đốc Georgia (Cộng Hòa), công khai trên mạng Twitter thì còn nhè nhẹ, nhưng khi nói chuyện qua điện thoại thì kinh hoàng.

Bản tin CNN kể theo 2 nguồn tin từ những người đứng nghe Trump nói điện thoại với Thống Đốc Brian Kemp, mắng Kemp là một thằng ngu và là một thằng khùng. Tình hình như thế, làm các quan chức Cộng Hòa Georgia lo ngại, nhỡ như Trump đứng trước nhiều ngàn người và trước cả chục ống kính TV, lại nổi giận như thế.

Cộng Hòa kinh hoàng: giới trẻ Georgia rủ nhau đi bầu chung kết sắp tới cho 2 chức Thượng nghị sĩ vào ngày 5/1/2021. Cuộc tranh cử vài tuần tới sẽ quyết định Cộng Hòa hay Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng Viện liên bang: Hai Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm là David Perdue và Kelly Loeffler đối diện với 2 ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock đang muốn bứng 2 ghế kia để giành đa số Thượng Viện cho Dân Chủ.

Nhiều sinh viên đại học Emory University đang rủ nhau gõ cửa từng nhà để tuyên truyền cho chính sách của Dân Chủ, kêu gọi người dân ghi danh cử tri, và giải thích rằng chính sách của Cộng Hòa chỉ giảm thuế cho nhữn người rất giàu, trong khi cắt bỏ bảo hiểm y tế ObamaCare của dân nghèo, và Cộng Hòa luôn luôn là hang ổ của tin giả khi chụp mũ Dân Chủ là Cộng sản nằm vùng.

Cô Katarina Flicker, sinh viên năm thứ 3 ở Emory University, quyết định nghỉ học trọn mùa thu để giúp sinh viên và mọi người ghi danh cử tri. Cô đang làm việc với nhóm Young Democrats of Emory để vận động tranh 2 ghế Thượng nghị sĩ về cho Dân Chủ sẽ bầu trong 4 tuần tới.

Thống kê của viện Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (của Đại học Tufts University) ước tính rằng giới trẻ đi bầu năm 2020 vượt hơn 50%, vượt xa đi bầu 2016. Trong khi tại Georgia, cử tri tuổi 18-29 đi bầu trong Ngày Bầu Cử 3/11/2020, có tới 56% bầu cho Biden, và 43 bầu cho Trump.

Theo NBC, trong tổng tuyển cử, cử tri tuổi 18-29 chiếm 20% tổng số cử tri Georgia. Và ngày bầu cử 5/1/2021 sắp tới, giới trẻ 2 đảng đang chạy đua vận động -- tuy nhiên, đa số vẫn là khuynh hướng Dân Chủ, và cuộc chiến này đang được theo dõi gắt gao hôm nay, đêm Thứ Bảy 5/12/2020, khi Trump tới xin phiếu cho 2 ứng viên Cộng Hòa, nhưng có thể sẽ nổi hứng mắng chửi Thống Đốc đã không chèn ép được nhiều phiếu bên Dân Chủ --- thực ra, quy định mới thảo luận đầu tuần này về căn cước có hình sẽ làm nhiều người gặp khó khăn khi ghi danh, nhưng chưa rõ quy định này sẽ áp dụng khi nào.

Tòa Kháng Án Michigan đã bác bỏ một đơn kiện của ban vận động của Trump muốn thách thức kết quả bầu cử. Mới đầu tuần này, Tòa Tối Cao Wisconsin cũng đã bác đơn, không chịu xét đơn kiện của Trump.

Cư dân da đen tại New York City có tới 40% ít hơn cơ nguy nhiễm bệnh nặng từ COVID-19 vá có 30% rủi ro thấp hơn để chết so với người da trắng, theo một bản phân tích từ JAMA Network Open. Tình hình như thế xảy ra bất kể là họ nhiều phần có hơn 30% rủi ro để xét nghiệm dương tính siêu vi coronavirus.

Thêm nữa, trong khi tỷ lệ nhập viện tương tự cho dân da đen, dân Mỹ Latin và da trắng trong thành phố, người dân gốc Á và các sắc dân hỗn hợp khác lại có tới 60% rủi ro cao hơn để cần tới chăm sóc trong bệnh viện.

Kellyanne Conway, một đồng minh thân cận nhiều năm của Trump và là cựu cố vấn Bạh Ốc của Trump, nói rằng cô đoán rằng Hội nghị Cử Tri Đoàn (Electoral College) sẽ trao cho Joe Biden đa số phiếu cử tri đoàn và sau đó là âm ái chuyển giao quyền lực. Cô đã rời Bạch Ốc hồi tháng 8/2020. Kellyanne Conway cũng là người quản tri ban vận động của Trump 2016.

Trump sẽ nổi giận kinh hoàng nữa... Thẩm phán liên bang Nicholas Garaufis tại Brooklyn ra phán lệnh, buộc chính phủ Mỹ mở lại các đơn xin lần đầu cho một chương trình bảo vệ để không bị trục xuất, và để cấp giấy phép lao động cho hàng trăm ngàn di dân đã sống ở Mỹ bất hợp pháp sau khi vào Mỹ lúc còn là trẻ em.

Quyết định của thẩm phán như thế là cho giữ chương trình DACA do Barack Obama thành lập năm 2012, để bảo vệ hàng trăm ngàn người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em. Trước đó, Tòa Tối Cao hồi tháng 6/2020 đã chận nỗ lực năm 2017 của Trump nhằm kết thúc chương trình DACA. Sau đó, Trump tiếp tục giữ chính sách không nhận đơn mới xin tham dự chương trình DACA. Tổng Thống tân cử Joe Biden đã nói là sau khi ông nhậm chức Tổng Thống vào ngày 20/1/2021, ông sẽ giữ chương trình DACA.

Tiểu bang California đã xác nhận kết quả bầu cử hôm Thứ Sáu, và bổ nhiệm 55 cử tri đoàn cam kết là sẽ bầu cho ứng viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden, và như thế là trao cho Biden một đa số cần thiết để chiếm được Bạch Ốc. Bộ Trưởng Hành Chánh Alex Padilla đã chính thức chấp nhận chiến thắng của Biden tại California, và nâng tổng số cử tri đoàn cam kết bầu cho Biden tới con số 279 cử tri đoàn, theo cách tính của thông tấn AP. Như thế là vượt quá ngưỡng 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết.

Theo lịch trình, tất cả các cử tri đoàn khắp Hoa Kỳ sẽ họp vào ngày 14/12/2020 để chính thức bầu Tông Thống kế tiếp của Hoa Kỳ.

Bạch Ốc đã cách chức 9 thành viên trong Hội Đồng Kinh Doanh Quốc Phòng của Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, và thay vào đó là những người trung thành với Tổng Thống Trump, trong đó có 2 người thân cận với Trump là Corey Lewandowski và David Bossie. Tình hình sa thải và thay hàng loạt xảy ra 1 tháng sau khi Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper.

Các thành viên trong Hội Đồng bị sa thải chỉ nhận được một email ngắn từ Joshua Whitehouse, viên chức liên lạc giữa Bạch Ốc với Bộ Quốc Phòng, chỉ viết đơn giản, "Nếu quý vị nhận được email này, việc làm của bạn trong Hội Đồng Kinh Doanh Quốc Phòng đã mãn nhiệm hay đã kết thúc."

Michael Bayer, người Chủ tịch Hội Đồng vừa bị sa thải, nói với báo Politico rằng ông rất ngạc nhiên thất Bạch Ốc trong giờ sắp bàn giao quyền lực lại thay đổi nhân sự trong Hội đồng cố vấn này, vốn 19 năm nay có sự hỗ trợ không thiên lệch đảng phái gì cả, và hành vi này của Trump rõ ràng là có tính quyền lợi đảng phái, sẽ bị người ngoài đánh giá thiên lệch.

Bên cạnh Bayer, các thành viên khác bi sa thải là Arnold Punaro, Atul Vashistha, John O'Connor, David Venlet, Paul Dolan, Scott Dorn, David Walker và David Van Slyke.

Bên cạnh Lewandowski và Bossie, các thành viên mới đưa vào là Henry Dreifus, Robert McMahon, Cory Mills, Bill Bruner, Christopher Shank, Joseph Schmidt, Keary Miller, Allen Weh và Earl Matthews.

Theo phân tích của một nhà bình luận, khi thay thế tay chân vào chức vụ Hội Đồng Kinh Doanh Quốc Phòng, có thể Trump dự định sau khi rời Bạch Ốc sẽ dùng Hội Đồng này tìm những hợp đồng kinh doanh cho các thân hữu và Trump sẽ kiếm tiền phần trăm. Và những hợp đồng chế tạo hay buôn bán vũ khí của Bộ Quốc Phòng là vài trăm triêu đola là thường, và Trump muốn thò tay đóng vai "cò" để móc nối các hợp đồng này.

Ban vận động của Trump chỉ vì keo kiệt, trong khi tiền còn dư cả trăm triệu đôla trong quỹ ban vận động, khi các viên chức ban vận động Cộng Hòa ở Georgia xin 3 triệu đôla vào giờ chót vận động thì đã từ chối xài cho khoản này. Nghĩa là, nếu ban vận động của Trump xài 3 triệu đôla, có thể Trump đã thắng Biden ở tiểu bang Georgia.

Ban vận động của Trump báo cáo có 119 triệu đôla trong ngân hàng vào ngày 23/11/2020, nhưng phần nhiều số tiền đó là đã được gây quỹ trước Ngày Bầu Cử 3/11/2020.

Báo Huffington Post viết rằng ban vận động của Trump không muốn xài quá nhiều cho Georgia, nên từ chối cấp 3 triệu đôla cho chương trình vận động kiếm phiếu ở Georgia, và rồi trong đêm bầu cử ban vận động vẫn còn dư hàng chục triệu đôla chưa xài trong tài khoản ở ngân hàng.

Một viên chức cao cấp Cộng Hòa ẩn danh nói với báo này rằng Trưởng Ban Vận Động là Bill Stepien đã từ chối cấp thêm tiền cho vận động ở Georgia khi địa phương xin, vì tin rằng Trump sẽ thắng phiếu ở Georgia dễ dàng. Kết quả là: dư tiền, nhưng thiếu phiếu. Thế là Biden hơn Trump khoảng 12,000 phiếu tại Georgia. Đó là lần đầu tiên kể từ 1992 một ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ thắng tiểu bang này. Tuy nhiên, Stepien chối rằng cáo buộc đó là sai, vì không có yêu cầu xin thêm tiền để kiếm phiếu ở Georgia.

.