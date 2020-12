Công tố Nhật Bản điều tra cựu Thủ Tướng Abe bị cho là xài lạm 76,500 đôla để mở tiệc mời ủng hộ viên. Nhưng Hoa Kỳ vẫn thoải mái: Trump chơi golf làm tốn công quỹ 141 triệu đôla.

Trump nổi giận, chuẩn bị sa thải Bộ Trưởng Tư Pháp Barr. Điệp viên Trung Quốc tìm ảnh hưởng vào các nhân sự trong chính phủ Joe Biden. Cộng Hòa mở đại hội ứng cử viên Tổng Thống 2024: có 12 ứng cử viên, có cả Phó TT Pence. Gần 200,000 cử tri Georgia đã bị vô ý xóa khỏi danh sách cử tri. Ivanka Trump bị lôi ra tòa điều trần vì các sai trái xài tiền chính phủ. VN chống dịch: SG phong tỏa 2 hẻm, cho 200 trường học tạm nghỉ, truy tố 1 người; Hà Nội báo động đỏ. Mỹ: chết dịch kỷ lục, 3,200 chết/ngày. Quận Cam: nhập viện, vào ICU tăng 50%, chết dịch sẽ ltăng mạnh vài tuần tới. Để dân không sợ: 3 cựu Tổng Thống -- Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama --- sẽ tự nguyện chích ngừa làm gương. Nhật điều tra Abe xài lạm 76,500 đôla, Mỹ OK Trump chơi golf làm tốn công quỹ 141 triệu đôla. Mới được ân xá, Michael Flynn quậy tiếp: kêu gọi Trump "ngừng thi hành Hiến Pháp" và hãy "bịt miệng giới truyền thông." Georgia làm khó cử tri: bầu qua thư cần căn cước có hình.

WASHINGTON (VB - 3/12/2020) --- Đảng Cộng Hòa bắt đầu mở chiến dịch tuyển ứng cử Viên Tổng Thống tranh cử 2024... có vẻ không biệt đãi gì Trump. Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC Ronna McDaniel tuy được Donald Trump bổ nhiệm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra độc lập: Bà McDaniel mời khoảng 1 tá ứng cử viên có khả năng tranh cử Tổng Thống 2024 dự hội nghị RNC tháng 1/2021 tại Amelia Island, Fla.

Hành vi của bà có vẻ như không thiên vị cho ai, và muốn chứng tỏ Cộng Hòa không phải là guồng máy chính trị nối dài cho Trump, ngay cả khi Trump đã nói là đang suy tính tranh cử 2024.

Danh sách những dự kiến ứng cử viên tương lai được mời thuyết trình trong hội nghị sẽ có Thượng nghị sĩ Tim Scott (South Carolina), Thống Đốc Kristi Noem (South Dakota), cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiêp Quốc Nikki Haley. Phó Tổng Thống Mike Pence, một người có thể sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, cũng dự định sẽ tham dự. Trump cũng được mời dự, nhưng các phát ngôn nhân hội nghị từ chối trả lời rằng Trump sẽ tham dự hội nghị RNC hay không.

Hôm Thứ Tư, báo Washington Post loan tin rằng Tổng Thống Donald Trump nổi giận vì Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr công khai nói rằng bầu cử Mỹ đầu tháng 11/2020 là tuyệt vời, không có gian lận trong diện rộng nào, bất kể ngày nào Trump cũng nói là có gian lận.

Nhóm 3 phóng viên Matt Zapotosky, Josh Dawsey, và Devlin Barrett ghi rằng một viên chức cao cấp trong chính phủ nói là sẽ có cơ hội để Trump sa thải Bộ Trưởng Tư Pháp để bày tỏ thái độ rằng Trump không chỉ nổi giận vì Barr tuyên bố không hề có gian lận, mà cũng sẽ ra tay sa thải Barr khỏi chức Bộ Trưởng Tư Pháp.

Viên chức cao cấp này cũng nói rằng Trump sẽ còn nổi giận hơn bởi vì Công Tố John Durham không đưa được ra báo cáo công khai nào về các dữ kiện tìm được trước cuộc bầu cử 3/11 để gây tiếng vang, và rằng Barr đã bổ nhiệm Durham làm công tố viên đặc biệt hồi tháng 10/2020, cho thêm quyền và thời hạn để tiếp tục công việc mà ông khởi sự từ một năm trước về điều tra 2016 có phải công quyền đã lạm quyền khi điều tra xem ban vận động của Trump móc nối với Nga.

Ivanka Trump, con gái của Trump và là cố vấn Tổng Thống, đã bị kêu ra tòa điều trần đầu tuần trước vì liên hệ 1 đơn kiện cho rằng Trump Organization và ủy ban đăng quang Tổng Thống đã "lạm dụng" tiền quỹ đăng quang hồi năm 2017. Đơn kiện cho biết có hơn 1 triệu đôla bị xài lạm dụng khi ủy ban đăng quang "trả tiền nhiều hơn" để sử dụng vị trí trong Trump International Hotel tại Washington DC.

Trên nguyên tắc, điều trần không có nghĩa là có tội. Điều chú ý, cô Ivanka không nhất thiết là mục tiêu bị điều tra, mà có thể chỉ là nhân chứng cho một hồ sơ kiện. Trong khi Ivanka điều trần ở tòa thủ đô Washingon DC, cậu em trai Eric Trump bị lôi ra tòa để điều trần về Trump Organization trước Công tố New York tháng trước.

Lại thêm một chuyện lạ tại tiểu bang Georgia làm Cộng Hòa nhức đầu: Hai luật sư L. Lin Wood và Sidney Powell kêu gọi cử tri tại tiểu bang Georgia đừng đi bầu trong cuộc bầu cử chung kết cho 2 ghế Thượng nghị sĩ vào ngày 5/1/2021 cho tới khi nào phiếu bầu của họ được "an toàn đếm," và đặc biệt LS Wood còn kêu gọi mọi người đừng ủng hộ hai ứng cử viên Cộng Hòa là các Thượng nghị sĩ đương nhiệm Kelly Loeffler (Ga.) và David Perdue (Ga.) trên các máy bầu cử sản xuất ở Trung Quốc.

Theo Fox News, cả 2 luật sư đều ủng hộ Tổng Thống Trump và đang kiện tiểu bang về cáo buộc gian lận phiếu bầu. Bà Powell, người mà ban vận động của Trump đã tuyên bố không còn liên hệ sau khi bà tung ra các cáo buộc vô căn cứ vê bầu cử ở Georgia, hôm Thứ Tư kêu gọi cư dân Georgia chớ nên đi bầu cho tới khi lá phiếu của bạn được đếm an toàn.

Trong khi đó luật sư Wood nói, "Đây là Georgia. Chúng ta không ngu. Chúng ta sẽ không đi bầu vào ngày 5/1/2021 trên các máy bầu cử sản xuất bởi Trung quốc." Ông có ý ám chỉ máy bầu cử hiệu Dominion Voting Systems, hiện đang sử dụng ở Georgia và khắp Hoa Kỳ. Ban vận động của Trump đã nói rằng 2 luật sư này không còn liên hệ gì với Trump nữa. Nhưng Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã nói rằng bầu cử ngày 3/11 vừa qua là an toàn tuyệt hảo.

Một đơn kiện nộp hôm Thứ Tư ước tính là gần 200,000 cử tri Georgia đã bị xóa khỏi danh sách cử tri trước cuộc bầu cử. Có 3 nhóm bênh vực người bầu phiếu đã kiện Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger vì đã xóa nhầm 199,908 phiếu ghi danh sau khi cho là đã dọn nhà và đổi địa chỉ.

Đơn kiện nộp trước tòa Northern District of Georgia Atlanta Division, cho là Georgia vô ý xóa nhầm 200,000 người mà những người này không hề đổi địa chỉ, ra khỏi danh sách cử tri năm 2020.

Tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam căng thẳng thêm. Bản tin 18h ngày 3/12 của chính phủ cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.361 bệnh nhân. Trong khi đó, hơn 200 trường học ở TP.Sài Gòn cho học sinh, sinh viên nghỉ học: toàn thành phố có gần 170.000 SVHS phải nghỉ học. Cũng hôm 3/12, Công an TP SG họp báo công bố khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, và đây là lần đầu tiên người vi phạm lệnh cách ly bị xem xét xử lý hình sự. Trước đó, từ hôm 2/13, Sài Gòn đã phong toả hai con hẻm lô C và lô E đường Lò Gốm, Quận 6, và xét nghiệm tất cả cư dân trong 2 hẻm. Các khu vực trong hẻm được xịt khử trùng liên tục. Hôm 3/12, Y Tế Hà Nội ra lệnh chế độ "báo động đỏ" chống dịch.

Theo thống kê sáng Thứ Năm về dịch COVID-19 của Johns Hopkins University, trên toàn quốc Hoa Kỳ có thêm hơn 200,000 người bệnh mới, với gần 3,200 người chết vì liên hệ dịch này. Đó là kỷ lục mới, vì kỷ lục trước đó là trong một ngày có 2,600 người chết hồi tháng 4/2020. Số nhập viện trong một ngày vượt hơn 100,000 người lần đầu tiên, khoảng 1/5 trong số này vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Y Tế Quận Cam cho biết trong một ngày, hôm Thứ Tư, có 41 bệnh nhân mới, với 13 người trong đó vào nằm ICU. Thêm 1 người chết, nâng số người chết dịch tại Quận Cam là 1,578 người. Nhập viện tăng từ 648 người hôm Thứ ba lên tới 689 người hôm Thứ Tư, với số bệnh nhân vào ICU tăng từ 158 tới 171. Nếu chỉ tính trong 2 ngày qua, số người nhập viện tăng 50%. Andrew Noymer, giáo sư dịch tễ học tại UCI, nói ước tính số chết sẽ tăng trong vài tuần tới tại Quận Cam.

Hy vọng xóa đi nỗi sợ chích ngừa dịch, và để chứng minh rằng chích ngừa dịch rất là an toàn để khuyến khích toàn dân chích ngừa, ba cựu Tổng Thống Hoa Kỳ -- Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama --- cho biết sẽ tự nguyện chích ngừa công khai. Clinton và Bush nói trên đài CNN hôm Thứ Tư như thế, trong khi Obama cũng nói thế trên một cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh. Sáng kiến cựu Tổng Thống chích ngừa làm gương là khi Bush nói chuyện với các bác sĩ Anthony Fauci và Deborah Birx, hai người phụ trách chống dịch tại Hoa Kỳ.

Chính trị Mỹ dễ dãi hơn chính trị Nhật Bản. Trump đi chơi golf, tốn công quỹ trung bình $600,000 mỗi chuyến, và thống kê của phóng viên Robert Reich cho biết các chuyến chơi golf của Trump làm tốn công quỹ 141 triệu đô. Nhưng Thủ Tướng Nhật Bản Abe Shinzo chỉ xài công quỹ 76.500 đôla Mỹ là bị kêu thẩm vấn sau khi rời chức Thủ Tướng. NHK cho biết Abe tổ chức tiệc thường niên cho những người ủng hộ, và biên lai và giấy tờ liên quan của các khách sạn Abe mở tiệc cho thấy từ năm 2015 đến 2019, văn phòng của ông Abe đã trả khoản tiền khoảng 76.500 đôla Mỹ trong tổng chi phí hơn 190.000 đôla để tổ chức các buổi tiệc này.

Các công tố viên Nhật Bản cho biết sẽ điều tra thư ký trưởng của ông Abe về các cáo buộc vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị do không đưa ra được giấy tờ liên quan của các khoản thu từ những người tham dự buổi tiệc, cũng như khoản chi trả cho khách sạn. Ông Abe nói chi phí tiệc đều do người tham dự chi trả. Ông khẳng định không có gì cần phải ghi lại trong báo cáo quỹ chính trị do không có khoản thu chi nào phát sinh từ các sự kiện này.

Sau khi được Trump ân xá, xóa hết tội móc nối mờ ám với gián điệp Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, Michael Flynn bây giờ công khai phóng tweet lên mạng, kêu gọi Trump hãy "tạm thời ngừng thi hành Hiến Pháp" và hãy "làm câm lặng tất cả giới truyền thông"... trong một cách tuyệt vọng, vì Trump không làm được như thế. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định rằng Flynn đang tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, vì nếu công tố đưa ra cáo buộc hình sự mới đối với Flynn, thì tòa sẽ xét xem việc Trump ân xá trong quá khứ có thể xóa tội hậu-ân-xá hay không.

Các điệp viên Trung Quốc đang tăng tốc để tìm ảnh hưởng vào chính phủ sắp tới của Tổng Thống tân cử Joe Biden. Đó là lời cảnh báo của William Evanina, Giám Đốc Phòng Phản Gián của Sở Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ, nói rằng gián điệp TQ đang ráo riết tập trung vào cách tiếp tận các nhân sự trong chính phủ Biden. Một bản tin khác của Bộ Tư Pháp cho biết có hơn 1,000 người bị tình nghi là gián điệp TQ đã rời Hoa Kỳ. Trong cuộc hội thoại qua mạng hôm Thứ Tư của viện nghiên cứu Aspen Institute, ông Evanina, nói TQ đã cố gắng quậy các nỗ lực của Mỹ trong việc bào chế thuốc chủng ngừa coronavirus và vào cuộc bầu cử đầu tháng 11 vừa qua.

Các quan chức Cộng Hòa tiểu bang Georgia nghĩ thêm một mưu sâu để chèn ép phiếu bầu: dự kiến đề nghị thêm yêu cầu phải có một tấm căn cước có hình chân dung (photo ID) khi nộp đơn xin phiếu bầu qua Bưu điện. Georgia trước giờ không đòi căn cước, chỉ đòi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội. Một số nhà hoạt động dân quyền và Dân Chủ nói rằng tăng thêm khó khăn như thế là không cần thiết. Biden đã thắng Trump ở Georgia với hơn 12,500 phiếu bầu, trong đó Biden nhận gấp đôi phiếu qua thư so với Trump.

Căn cước có hình trong dạng phổ biến nhất là bằng lái xe, trong khi ghi danh cử tri là ít nhất 17 tuổi rưỡi và bầu phiếu là ít nhất 18 tuổi. Có rất nhiều thành phần trên 18 tuổi vẫn chưa có bằng lái xe, vì chưa cần hoặc không mua nổi xe hơi. Và nhiều người già chỉ đi xe buýt hoặc ở nhà, không dùng căn cước nữa. Andrea Young, Giám đốc hội dân quyền American Civil Liberties Union tại Georgia, nói rằng đòi hỏi căn cước có hình sẽ nguy hiểm vì đây là rào cản các cử tri Mỹ da đen, các cử tri trong giới trẻ, và trong cả những người già.

