Video Song Ngữ Mùa Tạ Ơn:

Từ Bi - Compassion





Nguyễn Thúy Loan / Margaret Meloni / Wisdom Today

"...Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.

Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài.

Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất.

Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt thoát khỏi tử sinh

Video Từ Bi

Đức Phật dạy trong Kinh Từ Bi (Metta Sutta), qua bản dịch của Thầy Nhất Hạnh, trích:

Tiến sĩ Phật học Nguyễn Thúy Loan thực hiện video song ngữ sau đây, chủ đề về Từ Bi, với cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Phật học Margaret Meloni.

Video có lời giới thiệu:

"Lòng nhân từ và tình yêu thương thực sự không có biên giới - chúng được trao và nhận một cách tự do.

True compassion and love have no territorial bounds. They are both freely offered."