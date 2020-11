Tổng Thống Donald Trump ngồi nơi chiếc bàn nhỏ bất thường trong Lễ Tạ Ơn 2020, hội thoại qua mạng với các chiến binh Hoa Kỳ, sau đó trả lời báo chí. Có vẻ ai trong Bạch Ốc cố ý làm cho Trump trông như một em bé giận dỗi. Có thể tìm "Trump's tiny desk" trên mạng để đọc các bình luận tiếng Anh.

Biden: sẽ đưa dự luật giúp 11 triệu di dân bất hợp pháp nhập tịch Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien tới VN, bị xem như ổ dịch biết đi. Tổ chức cực hữu bị kiện, bị đòi trả lại 2.5 triệu đô vì không kiện nổi về "gian lận bầu cử" ở 7 tiểu bang. Trump tự nhiên thích ngồi bàn nhỏ, y hệt trẻ em. Cảnh sát Santa Ana xin giúp nhận diện 2 phụ nữ vào Chùa Hương Tích sơn xịt, bôi đen 15 tượng Phật. Trump hứa sẽ ra đi ngày 20/1/2021 nếu Cử tri đoàn bầu cho Biden. Trump trở mặt, đánh phá Fox News. Tới lúc Đài Fox News nói thật: Trump thua rồi. Fox News bị tòa phạt bồi thường cả triệu đô vì loan tin bịa đặt. LS Sidney Powell kiện 2 tiểu bang Michigan và Georgia vì để cố Tổng Thống Venezuela gài bẫy trộm phiếu, và để gián điệp TQ, Iran từ xa xâm nhập máy tính lấy phiếu Trump chuyển sang cho Biden. Trump sa thải LS Sidney Powell vì bà này gây quỹ pháp lý riêng, không qua quỹ của Trump. Tin tặc Bắc Hàn tìm thuốc chủng ngừa COVID-19.

WASHINGTON (VB - 27/11/2020) -- Hôm nay, Thứ Sáu 27/11/2020 là Thứ Sáu Đen (Black Friday), ngày truyền thống mở đầu mùa mua sắm cho dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới: trong quá khứ, khắp đường phố và thương xá rất là tưng bừng, nhộn nhịp, nhưng năm nay sẽ vắng hơn vì đại dịch, và mua sắm qua mạng sẽ tăng vọt hơn mọi năm.

Liên Đoàn Bán Lẻ Hoa Kỳ (National Retail Federation), liên minh các hội đoàn bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ, đưa ra cái nhìn lạc quan, dự đoán thương vụ tháng 11 và tháng 12/2020 sẽ tăng từ 3.6% và 5.2% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng ngày Thứ Sáu Đen dự kiến sẽ có 10 tỷ đôla trong thương vụ bán trên mạng, tăng 39% so với năm trước, theo phân tích Adobe Analytics. Trong ngày Cyber Monday, tức là Thứ Hai sau ngày Thanksgiving, sẽ vẫn là ngày bán trên mạng nhiều nhất trong năm với thương vụ $12.7 tỷ đô, tức là tăng 35%.

Joe Biden nói trên NBC, cam kết rằng ông sẽ trình dự luật lên Thượng Viện để mở đường nhập tịch Hoa Kỳ cho 11 triệu di dân bất hợp pháp. Chính phủ tương lai của Biden như thế sẽ mở đường đảo ngược nghị trình về di trú của Trump, kể cả việc tái lập chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) đối với trẻ em theo ba mẹ vào Mỹ bất hợp pháp, và gỡ bỏ chính sách Remain in Mexico (còn gọi là MPP, cho biên phòng Mỹ trả người xin tỵ nạn không-phải công-dân-Mexico tới các nơi nguy hiểm ở Mexico trong khi đơn xin chờ tòa Mỹ xét sau và gần như không trợ giúp pháp lý).

Tuy nhiên, dự luật mở đường nhập tịch công dân Mỹ cho 11 triệu người có thể bị kẹt, nếu Cộng Hòa nắm đa số ở Thượng Viện. Do vậy, sẽ tùy thuộc vào cuộc tranh cử chung kết ngày 5/1/2021 tại Georgia, nếu 2 ứng cử viên Dân Chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff sẽ bứng được ghế của 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm Kelly Loeffler và David Perdue thì Thượng viện sẽ có tỷ lệ 50-50, và Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris sẽ làm cho Dân Chủ thành đa số 51-50.

Do vậy, đối với di dân bất hợp pháp muốn xin nhập tịch, cuộc tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia rất mực quan trọng. Không chỉ di trú, nhiều vấn đề khác cũng sẽ cần đa số ở Thượng Viện: bảo hiểm y tế cho dân nghèo, trong trường hợp cần thay thế ObamaCare, và có thể sẽ là BidenCare như một ý kiến Biden đưa ra trong khi vận động. Trong khi đó, TT Trump nói là sẽ bay tới Georgia vào ngày 5/12/2020 để d0ích thân vận động phiếu cho 2 ứng viên Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien và phái đoàn tới thăm Việt Nam mới đây, và đã bị chính phủ VN xem họ như các ổ dịch biết đi, theo tin Bloomberg. O’Brien và các phụ tá bị đưa vào chiếm trọn một tầng riêng ở khách sạn Metropole Hotel ở Hà Nội, trong khi các chuyên gia y tế VN mặc trang phục bảo hộ chống dịch từ đầu tới chân tới xét nghiệm O’Brien và phái đoàn. Các bữa ăn đặt nơi ngoài cửa phòng khách sạn của từng người trong phái đoàn, và họ phải mở cửa tự lấy. Có lý do: O’Brien xét nghiệm dương tính COVID-19 hồi tháng 7/2020, và rất nhiều người trong Bạch Ốc đã dính dương tính liên tục.

Trong khi đó, phi hành đoàn Không quân chở O’Brien tới VN bị buộc phải bay tới Thái Lan cho tới khi O’Brien sẵn sàng ra đi mới bay tới đón về. Sau đó, tại Philippines, một thành viên phi hành đoàn xét nghiệm thấy dương tính COVID-19. Hai phụ tá An Ninh Quốc Gia tiếp cận với họ đã phải tự cách ly ở một khách sạn Manila và không lên cùng máy bay với O’Brien trở về. Các viên chức Philippines yêu cầu toàn bộ nhóm O’Brien mang tấm che nhựa trùm lên khẩu trang tại bất kỳ chỗ nào công cộng trong tòa nhà, theo tin Bloomberg.

Sau khi một phóng viên hỏi trong buổi họp báo Lễ Tạ Ơn này,chất vấn về chứng cớ "bầu cử gian lận" như Tổng Thống nói, Trump nổi giận, nói răng phóng viên này là “lightweight” (mạt hạng) và nói: "Tôi là Tổng Thống Hoa Kỳ. Đừng nói với tôi giọng đó." Trong buổi họp báo, bầu không khí đầy những lời của Trump chụp mũ các quan chức bầu cử và nói rằng đừng cho Biden công lao nào về chuyện thuốc chủng ngừa COVID-19. Hiển nhiên, chiếc bàn phù hợp với ngôn ngữ.

Một tổ chức cực hữu có tên là "True the Vote" thành lập tại Houston năm 2009, tự mô tả là có nhiệm vụ điều tra và chống gian lận bầu cử nhưng bị nhiều chuyên gia pháp lý nói là chuyên dùng kỹ thuât chèn ép phiếu cử tri, đặc biệt chèn ép phiếu bầu đối với các sắc dân thiểu số. Nhóm này ưa dùng kỹ thuật kiện tụng trước tòa để chèn ép việc đi bầu và việc đếm phiếu.

Bây giờ thì gậy ông đập lưng ông. Fred Eshelman, một người quản trị một qũy đầu tư ở North Carolina và là một người hiến tặng tiền cho True the Vote, vừa đưa đơn kiện True the Vote để đòi bồi thường 2.5 triệu đôla vì không đưa ra được chứng cớ bầu cử gian lận nào trong cuộc bầu cử 2020 và không chịu thông báo cho ông các diễn tiến chèn ép phiếu bầu.

Báo Newsweek kể rằng Eshelman, người sáng lập công ty Eshelman Ventures LLC, “bây giờ đòi tiền lại, bởi vì True the Vote không cung cấp cho ông diễn tiến hoạt động và vì ông tin là họ không có thể làm nổi những gì họ nói."

Eshelman tặng $2 triệu đô cho True the Vote vào ngày 5/11/2020 và tuần kế tiếp tặng thêm $500,000. Bây giờ Eshelman đòi trả lại $2.5 triệu. Eshelman nói khi ông hỏi về diễn tiến cập nhật, thì chỉ có những câu tar3 lời mơ hồ và các lời hứa trống rỗng.

True the Vote gọi chiến dịch của họ năm 2020 là Validate the Vote (Xác minh giá trị phiếu bầu) và hứa sẽ kiện ở 7 tiểu bang chiến trường bằng các mô hình dữ kiện phức tạp và phân tích thống kê để nhận diện ra các phiếu bầu gian lận...

Tin tặc Bắc Hàn bị nghi là đã đột nhập mạng của dược phòng Anh quốc AstraZeneca mấy tuần gần đây, theo 2 người biết về tình hình này nói với Reuters, trong khi công ty đang vận hành sản xuất thuốc chủng ngừa siêu vi COVID-19.

Công ty AstraZeneca, một trong 3 công ty chế tạo thành công 3 loại thuốc chùng ngừa siêu vi này, đã từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên, nguồn tin nói được biết là các tin tặc không thành công. Phái đoàn Bắc Hàn tại LHQ ở Geneva từ chối trả lời các câu hỏi.

Cảnh sát đang nhờ công chúng giúp nhận diện 2 phụ nữ bị ghi hình vào video đầu tuần này trong khi họ phá hoại các tưởng Phật trong một ngôi chùa ở Santa Ana, nơi từng nhiều lần bị tấn công tương tự. Máy ảnh giám sát quay lúc sau 11 giờ đêm đêm Chủ Nhật cho thấy 2 phu nữ sơn xịt vào các pho tượng ở Chùa Hương Tích, địa chỉ 4821 W. Fifth St., theo cảnh sát thị trấn Santa Ana cho biết.

Tổng cộng 15 pho tượng bị sơn xịt phá hoại đêm Chủ Nhật, trong đó 4 phọ tượng bị xịt sơn đen viết thành chữ "Jesus" trên tượng. Thiệt hại ước tính 6,000 đôla, nhưng các thiện nguyện viên sửa chữa tượng nói là sẽ không bao giờ như cũ được. Thám tử Wilson nói ai có thông tin về 2 phụ nữ phá hoại, xin liên lạc Wilson ở: RashadWilson@santa-ana.org hay 714-245-8551. Người báo tin ẩn danh có thể gọi: 855-847-6227.

TT Trump hôm Thứ Năm nói việc phân phối thuốc chủng ngừa COVID-19 có thể khởi sự từ tuần tới và sau đó, ưu tiên là các nhân viên tuyến đầu, bác sĩ, y tá và cao niên sẽ được chích vaccines trước.

Trump cũng nói sẽ rời Bạch Ốc vào ngày 20/1/2021 nếu Hội nghị cử tri đoàn (Electoral College) bầu cho Tổng Thống tân cử Joe Biden, nhưng Trump vẫn nêu nghi ngờ về cái gọi là "gian lận" bầu cử dù không có chứng cớ nêu ra. Trump nói sẽ rất khó để Trump thú nhận đã thua. Trump cũng từ chối trả lời rằng Trump sẽ tham dự buổi lễ đăng quang của Joe Biden hay không.

Sau khi Fox News bắt đầu từ chối loan các tin giả và thuyết âm mưu, thế là Trump căm thù ra mặt, chuyển từ bạn trở thành thù: Trump hôm Thứ Năm hăm dọa dìm Fox News thê thảm... Trump nói rằng tỷ lệ xem đài Fox News đã giảm 32% chỉ trong vòng 2 tuần lễ, và nói rằng sẽ còn sụt giảm thêm nữa.

Trump nói rằng lời kêu gọi tẩy chay Fox News do Trump đưa ra đã có hiệu quả, và kêu gọi người xem tẩy chay nhiều hơn nữa, vì "tôi vẫn còn thắng phiếu hợp pháp rất nhiều" --- trong khi tất cả các đài, kể cả Fox News đều từ chối loan tin giả do Trump tung ra.

Cũng hôm Thứ Năm, chương trình Fox & Friends của đài Fox News có một cách trả lời tế nhị khi đài này thú nhận rằng Trump đã "vô căn cứ" và "sai trái" khi tuyên bố rằng bầu cử 2020 là gian lận.

Các dòng chữ Fox News cho chạy dưới màn hình đưa ra sự thật trong khi tường huật "Tổng Thống TRump đã điện thoại vào một buổi họp tổ chức bởi người Cộng Hòa tại Pennsylvania hôm Thứ Tư, nói không chứng cớ rằng bầu cử 'bị gian lận' và một cách sai trái nói rằng Trump đã chiến thắng 'rất nhiều'..." và dòng chữ chạy dưới màn hình viết: "Hầu hết các nỗ lực pháp lý của Trump để thách thức thủ tục bầu cử ở Pennsylvania, ở Michigan và các tiểu bang khác đã bị tòa gạt bỏ và ban vận đọng của Trump không đưa ra chứng cớ nào để nói là có gian lận."

Dòng chữ dưới màn hình Fox News chạy tiếp: "Trong buổi họp hôm Thứ Tư, Rudy Guiliani, luật sư của Trump, nói rằng Trump đã thắng phiếu ở Virginia, nhưng thực sự tiểu bang này đếm phiếu cho thấy Trump thua ở đây hơn 450,000 phiếu."

Fox News chạy chữ thêm: "Các tiểu bang nơi TRump kiện tụng, bao gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Nevada, tất cả đều hoặc đã xác nhận kết quả phiếu hoặc đã tới gần việc xác nhận kết quả phiếu tuần qua, đều xác định rằng chiến thắng là của Tổng Thống tân cử Joe Biden."

Bởi vậy, hỏi sao Trump không thù Fox News. Câu hỏi: tại sao Fox News không dám loan tin giả nữa? Bởi vì tuần qua, một thẩm phán đã phạt Fox News một khoản tiền vài triệu đôla, chính xác tiền này không được công bố theo thương lượng bồi thường, nhưng đây là tiền bồi thường "7 hàng số" nghĩa là vài triệu đôla, cho ba mẹ của anh Seth Rich vì những đau đớn mà hai vị phụ mẫu này gánh chịu khi Fox News loan tin giả về cái chết của anh này.

Seth Rich, 27 tuổi, là nhân viên trong Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc, bị bắn chết năm 2016 tại thủ đô Washington, D.C., trong vụ mà cảnh sát nói là cướp. Ba mẹ anh là Joel và Mary Rich, phản đối bản tin của Fox News đầy bịa đặt và các lời bình luận trên đài này gợi ý rằng anh Seth Rich bị bắn chết vì anh lộ các emails của Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc cho WikiLeaks trong khi bà Hillary Clinton tranh cử chống Trump.

Ba mẹ anh kiện Fox News vì những đau đớn do Fox News bịa đặt, dù là bản tin và các bài bình luận đã gỡ khỏi trang web của đài này. Tòa đã phạt Fox News khoản tiền "7 hàng số" --- nghĩa là nhiều triệu đôla -- cho ba mẹ Seth Rich.

Kinh nghiệm cho thấy rằng: nếu bạn là Tổng Thống như Trump, bạn bịa đặt không sao hết. Nhưng khi là một đài truyền thông như Fox News, khi bịa đặt và gây đau đớn hay thiệt hại cụ thể cho ai, bạn bị kiện là sẽ thua. Từ khi bạn nghèo, không tiền, thì chẳng ai kiện.

Bây giờ là chuyện tại sao Trump sa thải luật sư Sidney Powell ra khỏi ban kiện tụng của Trump dù là bà này nói sẽ đưa các hồ sơ kiện các tiểu bang để bắt đảo ngược kết quả để thấy rằng Trump "thắng lớn" ở các tiểu bang chiến trường?

Lý do là tiền... Khi nữ luật sư Sidney Powell kêu gọi những người ủng hộ Trump hãy gửi tiền về trang web riêng của bà, Trump liền thấy thiệt hại cho việc gây quỹ của Trump, cho nên liền tách rời bà này ra.

LS Sidney Powell đã nộp đơn kiện Michigan và Georgia cho là bầu cử gian lận, mặc dù ban vận động của Trump nói bà Powell bây giờ không liên hệ gì tới Trump. Đơn kiện nói máy đếm phiếu sai, có gian lận ở phiếu bầu qua thư, và có bàn tay mờ ám của Tổng Thống Vemezula là Hugo Chávez quậy phá bầu cử Mỹ, dà là ông Chavez đã chết từ nhiều năm rồi. Trong đơn kiện, bà Powell nói về thuyết âm mưu là các "gián điệp từ Trung Quốc và Iran" đã trộm cuộc bầu cử để Biden thắng phiếu Trump bằng cách từ xa điều khiển các máy bầu cử. Theo bà, riêng tại Georgia cần phải quăng bỏ 96,600 phiếu để traoc hiến thắng cho Trump.

Đối với Trump, thì chuyện kiện tụng là tốt... nhưng luật sư Sidney Powell đưa ra một độc chiêu mới là phiền: bà Powell kêu gọi tất cả những người ủng hộ Trump (bà hy vọng trong 74 triệu cử tri bầu cho TRump sẽ có nhiều triệu người nghe lời bà) hãy gửi tiền trực tiếp cho bà (chớ không phải gửi về Trump) để bà kiện tụng. Bà lập trang web gọi là Bảo Vệ Cộng Hòa, xin gửi tiền ghi rõ trên chi phiếu là “Sidney Powell, PC.” Thế là Trump nổi giận, vì không muốn tiền gửi Trump bị bà chận đường cầm lấy... bèn tuyên bố sa thải bà Powell ra khỏi ban vận động của Trump.

