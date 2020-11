Thuốc chủng Oxford-AstraZeneca hiệu lực 70-90%, rẻ hơn, dễ cất giữ hơn 2 thuốc trước. Ngân Hàng AIIB, bản doanh ở TQ, bơm tiền về y tế và giáo dục cho các dự án Châu Á. Mỹ: VN nên mua trực thăng Mỹ, và đừng trung chuyển hàng TQ. Michigan: có thể bế tắc khi xác định phiếu bầu. Biden đề cử Anthony Blinken làm Ngoại Trưởng. Lincoln Project: không còn Đảng Cộng Hòa nữa, toàn bọn giả hình. Luật sư Sidn

Ba nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông -- Joshua Wong (hình phải), Agnes Chow (trái) và Ivan Lam -- nhìn nhận tội đã tổ chức và tham dự một cuộc biểu tình chống chính quyền năm 2019 một cách bất hợp pháp.

Thuốc chủng Oxford-AstraZeneca hiệu lực 70-90%, rẻ hơn, dễ cất giữ hơn 2 thuốc trước. Ngân Hàng AIIB, bản doanh ở TQ, bơm tiền về y tế và giáo dục cho các dự án Châu Á. Mỹ: VN nên mua trực thăng Mỹ, và đừng trung chuyển hàng TQ. Michigan: có thể bế tắc khi xác định phiếu bầu. Biden đề cử Anthony Blinken làm Ngoại Trưởng. Lincoln Project: không còn Đảng Cộng Hòa nữa, toàn bọn giả hình. Luật sư Sidney Powell bị sa thải khỏi nhóm luật sư của Trump. Chris Christie: Tôi là bạn thân của Trump, đã bầu 2 lần cho Trump, bây giờ chứng kiến Trump là nỗi quốc nhục của Mỹ. 3 nhà hoạt động ra tòa Hồng Kông, nhận tội đã tổ chức biểu tình bất hợp pháp. 67% Cộng Hòa nói muốn hỗ trợ Trump bàn giao quyền lực êm thắm cho Biden. California: đại dịch tăng vọt.

WASHINGTON (VB - 23/11/2020) --- Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Châu Á (Asian Infrastructure Investment Bank, viết tắt AIIB), ngân hàng quốc tế có bản doanh ở Bắc kinh, sẽ lập ra một văn phòng chuyên bơm tiền vào lĩnh vực giáo dục và y tế cho nhiều dự án trong khu vực Châu Á.

Tin này công bố do nhà kinh tế trưởng của ngân hàng này là Erik Berglöf, trước tiên là ưu tiên về các dự án hạ tầng chống đại dịch COVID-19. Một số nhà phân tích nhìn thấy ngân hàng này như một phương tiện để Trung Quốc cũng cố ảnh hưởng khu vực, nhưng điều này liênt ục bị ngân hàng này bác bỏ. TQ bên cạnh giúp đầu tư kinh tế và thương mại, đã tăng tốc ngoại giao hỗ trợ thuốc và thiết bị y tế khắp Châu Á trong thời đại dịch trong nỗ lực xây dựng vòng đai Belt and Road Initiative (Nhất Đới Nhất Lộ) để gây ảnh hưởng với các nước nhỏ trong khu vực.

Bây giờ khi mở rộng sang lĩnh vực giúp đầu tư hạ tầng cho giáo dục và y tế, ngân hàng AIIB có thể mở rộng sức thu hút. Ayşe Kaya, giáo sư đại học Swarthmore College, nói rằng khi thêm các dự án "mềm" về hạ tầng thì AIIB có thể trở thành "một nơi bao thầu tất cả" (‘one-stop shop’) cho các dự án phát triển khu vực.

Ngân hàng AIIB do Trung Quốc đề ra năm 2013, hoạt động kể từ lễ khánh thành tại Bắc Kinh từ tháng 10/2014, và trở thành ngân hàng đầu tư có thể cạnh tranh với Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Chủ tịch AIIB là Jin Liqun, cựu Thứ Trưởng Tài Chánh Trung Quốc.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nói với các lãnh tụ CSVN rằng VN phải ngăn chận kiểu làm trung chuyển hàng nhập từ TQ và xuất lại sang Mỹ, và phải mua thêm hàng Mỹ như khí đốt hóa lỏng tự nhiên LNG và thiết bị quân sự -- nếu không, sẽ bị Mỹ phạt thuế quan.

Mỹ trong đầu tháng này đã áp đặt rào thuế chống bao cấp đối với vỏ xe hơi và vỏ xe vận tải VN, với cớ "tiền VN sụt giá để tăng xuất cảng" không thích nghi. Robert O'Brien nói rằng ông đã họp với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, bên cạnh nhiều cán bộ khác, nói ông quan ngại vì tình hình TQ ngăn cản VN đối với việc đánh cá và khai thác mỏ khí đốt Biển Đông.

O'Brien nói phía VN nói cần chia sẻ thông tin giữa 2 quân đội Mỹ-Việt, cũng như muốn có thêm thiết bị từ Lực Lượng Phòng Duyên Hoa Kỳ để tăng sức bảo vệ ven biển. Ông nói rằng Mỹ có thể giúp tài trợ để VN mua trực thăng Mỹ nhằm giảm thặng dư mật dịch Việt-Mỹ, đang trên đà vượt qua kỷ lục năm ngoái 56 tỷ đô, năm nay có thể là 76 tỷ đô. Phía VN chưa trả lời về đề nghị thương vụ trực thăng.

Tiểu bang California báo động tăng dịch bệnh: các trường hợp nhiễm siêu vi COVID-19 dương tính vượt hơn 15,400 hôm Thứ Bảy 21/11/2020, và có thêm 14,319 người mới bị dương tính hôm Chủ Nhật 22/11/2020, và như thế tổng cộng California là 1,102,033 người. Hôm Chủ Nhật có 33 người chết vì siêu vi, nâng tổng cộng ở tiểu bang là 18,676 người chết, Nhập viện hôm Chủ Nhật tăng 2.9% so với hôm Thứ Bảy.

Thuốc chủng của công ty AstraZeneca hợp tác với đại học Oxford là thuốc chủng ngừa COVID thứ ba được thông báo hôm nay là giá rẻ hơn, dễ trữ và vận chuyển hơn hai thuốc chủng vaccine thông báo tuần trước. Hiệu lực thuốc chủng của AstraZeneca là 90%, kém một chút so với 95% hiệu lực của thuốc từ Pfizer và Moderna.

Thuốc chủng Oxford-AstraZeneca rẻ hơn, một phần vì AstraZeneca hứa không kiếm lợi trong thời đại dịch, giá là $2.50 mỗi liều thuốc. Thuốc chủng Pfizer giá $20/liều, thuốc Moderna là từ $15 tới $25/liều, tùy theo hợp đồng với các chính phủ.

Thuốc AstraZeneca nếu ban đầu chích 1/2 liều thuốc, khoảng 1 tháng sau chích thêm cho đủ thì có hiệu lực 90%. Nếu chích liền 2 mũi đầy đủ cách nhau 1 tháng, hiệu lực là 62%. Nghĩa là, trung bình hiệu lực 70%.

Dễ cất giữ và dễ vận chuyển... Thuốc AstraZeneca có thể cất giữ tủ lạnh bình thường, thích nghi cho cất giữ ở phòng mạch và bệnh viện, trong khi 2 thuốc chủng của 2 hãng kia phải giữ trong độ rất lạnh dưới số không. Thuốc chủng Pfizer phải cất giữ trong độ lạnh âm "minus-70 degrees Celsius" - nghĩa là lạnh cóng. Thuốc chủng của Moderna có thể cất giữ 30 ngày trong tủ lanh bình thường, nhưng sau đó phải giữ ở độ lạnh âm "minus-20 degrees Celsius," cũng là lạnh cóng.

Hiện nay đã có 12 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa (trong tổng số 53 TNS Cộng Hòa) và 6 Thống Đốc Cộng Hòa (trong tổng số 26 Thống Đốc Cộng Hòa) đồng ý rằng Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống. Dù vậy, TT Trump vẫn nói rằng Trump đã thắng cử, và kiện liên tục.

Trump hy vọng rằng hôm Thứ Hai 23/11/2020 là thời hạn để tiểu bang Michigan xác nhận kết quả phiếu bầu, dự kiến sẽ có một người trong ban kiểm phiếu đã được Trump thúc giục hãy phản đối kết quả phiếu bầu ở Michigan dù không có chứng cớ gì về gian lận phiếu ổ tiểu bang này, nơi Biden thắng Trump tới hơn 150,000 phiếu.

Nhân vật Cộng Hòa kiểm phiếu được Trump thúc giục tên là Norman Shinkle. Anh này nói rằng anh muốn hoãn xác minh phiếu bầu vì lý do lỗi kỹ thuật (technical irregularities), chứ không phải gian lận. Khi các viên chức quận nói rằng nếu đúng có lỗi kỹ thuật mà anh này nói thì chỉ ảnh hưởng vài trăm phiếu bầu thì làm gì cũng chỉ vô ích.

Nếu bế tắc xảy ra hôm Thứ hai 23/11/2020 về xác minh kết quả phiếu bầu tại Michigan, thì vấn đề có thể dẫn tới tòa kháng án tiểu bang (state appeals courts), nơi có thể có lệnh buộc cở quan kiểm phiếu phải xác định kết quả. Nếu các thành viên này (có lẽ là anh Norman Shinkle) từ chối, có lẽ vấn đề sẽ lên Tòa Tối Cao Michigan. Và đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra. Michigan có 16 phiếu cử tri đoàn, cần phải quyết định xem trao cho ai trước ngày 14/12/2020, ngày họp các cử tri đoàn (còn dịch là đại cử tri) trong hội nghị Electoral College.

Khi nhiệm kỳ Tổng Thống kế tiếp là Joe Biden, cuộc tuyển cử 2024 sẽ có thể bắt đầu sôi nổi chuẩn bị tranh cử ngay từ bây giờ: Có 66% cử tri Cộng Hòa ủng hộ Trump tranh cử lần nữa vào năm 2024, theo bản khảo sát của Seven Letter Insight. Có 2/3 người Cộng Hòa nói họ sẽ bầu cho Trump vào năm 2024, trong khi 41% cử tri độc lập và 26% cử tri Dân Chủ nói cùng như thế.

Cuộc thăm dò của Seven Letter Insight thực hiện toàn quốc với mẫu 1,500 người, từ ngày 10 tới 19/11/2020. Một số kết quả thăm dò như sau:

-- 67% Cộng Hòa nói muốn hỗ trợ Trump bàn giao quyền lực êm thắm cho Biden.

-- 80% cử tri độc lập nói như trên.

-- 85% cử tri Dân Chủ nói như trên.

-- 52% Cộng Hòa nói sẽ ủng hộ Trump đưa một trong các con ra ứng cử Tổng Thống 2024.

-- hơn 50% Cộng Hòa nói muốn Trump đưa lên Tòa Tối Cao về bầu cử 2020.

-- 86% cử tri toàn quốc muốn Trump kêu gọi đoàn kết đất nước.

-- 46% ủng hộ Trump làm một đài TV riêng.

Cũng nên nhắc, các bản thăm dò trong 5 năm qua đều không chính xác, vì nhiều người không nói lên ý nghĩ riêng và họ cũng có thể thay đổi ý kiến.

Tổng Thống tân cử Joe Biden sẽ đề cử người phụ tá lâu năm của ông, Anthony Blinken, vào chức vụ Ngoại Trưởng, theo nhiều nguồn tin báo chí dẫn nguồn từ những người thân cận với Biden.

Cũng các bản tin này cho biết, dự kiến Biden sẽ bổ nhiệm Jake Sullivan vào chức cố vấn an ninh quốc gia. Theo lịch trình, Joe Biden sẽ công bố một số chức vụ cho nội các tương lai vào ngày Thứ Ba 24/11/2020.

Trong chính phủ Obama-Biden, Blinken đã giữ chức Thứ Trưởng Ngoại Giao từ 2015 tới 2017, và là phụ tá cố vấn an ninh quốc gia, và là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng Thống Biden trước đó.

Biden dự kiến sẽ bổ nhiệm Linda Thomas-Greenfield (cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao) vào chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Thomas-Greenfield từng giữ chức Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Châu Phi từ 2013 tới 2017, và sau đó giữ chức cố vấn cao cấp cho Albright Stonebridge Group, một công ty tham vấn.

Trong khi đó, Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump vẫn chưa chịu thua, liên tục đưa đơn kiện cho rằng có gian lận bầu cử ở nhiều tiểu bang, và hầu hết đều bị bác đơn kiện vì không có chứng cớ gì.

Trong tình hình Trump bám ghế và nhiều dân cử vẫn im lặng, dung dưỡng cho Trump làm trò vu khống, tổ chức những người Cộng Hòa có tên là dự án Lincoln Project đã tung ra một video tấn công vào Đảng Cộng Hòa đã bị Trump chiếm đoạt làm bệ phóng cho gia đình Trump lên ngôi hoàng tộc.

Trong video, Lincoln Project nói rằng Đảng Cộng Hòa phải gỡ bỏ chữ "Cộng Hòa" ra khỏi danh xưng, vì các dân cử dung dưỡng và bao che cho Trump bám ghế là "bọn giả hình không bận tâm gì về một nền cộng hòa. Họ không bận tâm về nền dân chủ của chúng ta hay Hiến Pháp mà họ tuyên thệ trên Kinh Thánh là sẽ bảo vệ," theo lời trong video cho thấy hình ảnh nhiều lãnh tụ trong đó có TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kỳ), Chủ tịch Thượng Viện.

Video nói rằng người dân đã thấy "mặt thật của bọn bao che cho Trump, và họ là bọn phản quốc, phi ái quốc... nhưng quan trọng nhất là, họ nguy hiểm." Lincoln Project giải thích rằng trong khi Trump là kẻ gây thiệt hại nhiều nhất, nhiều dân cử Cộng Hòa khác cũng đầy nguy hiểm tương tự. Trong đó có các vị Cộng Hòa: Dân biểu Kevin McCarthy (R-CA) và các Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-AR) và Ted Cruz (R-TX), nói rằng họ sẵn sàng "phá tung nền dân chủ của chúng ta."

Trong khi đó, lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer nói rằng Joe Biden sẽ là Tổng Thống kế tiếp của Hoa Kỳ, bất kể Trump thách thức kết quả bầu cử bằng cách thuê bọn làm ting ỉa hay "các chuyên gia về thuyết âm mưu." Schumer phóng tweet như thế sau khi nhóm luật sư của ban vận động của Trump tuyên bố sa thải luật sư Sidney Powell, người tuyên bố rằng Trump thua phiếu ở Georgia vì Thống Đốc nơi này là Brian Kemp (cũng là Cộng Hòa) nhận hối lộ từ một công ty phụ trách về hệ thống bầu cử.

Các luật sư của Trump -- cụ thể là Rudy Giuliani và Jenna Ellis -- hôm 22/11/2020 tuyên bố rằng bà Sidney Powell không còn ở trong nhóm luật sư đại diện cho Trump. Cũng nên nhắc rằng chính Trump ngày 14/11/2020 đã phóng tweet cho biết Trump đã mời bà Sidney Powell vào nhóm luật sư của Trump. Nhưng bây giờ Sidney Powell tung ra thuyết âm mưu rằng Kemp nhận hối lộ thì là đi quá xa.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từ Alaska là Lisa Murkowski thúc giục rằng TT TRump nên chịu thua cuộc bầu cử và hãy bàn giao quyền lực cho Joe Biden. Murkowski nói rằng nỗ lực của Trump vu khống bầu cử gian lận là chẳng ích lợi gì và khi Trump áp lực các dân cử tiểu bang ảnh hưởng kết quả bầu cử thì là sai với tiến trình dân chủ Hoa Kỳ.

Nhiều dân cử khác -- như Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Utah) và Thống Đốc Maryland là Larry Hogan cũng đã chỉ trích Trump vì không chịu thua và không làm thủ tục bàn giao chính phủ cho Biden.

Chris Christie, một bạn thân lâu năm của Donald Trump và là cựu Thống đốc của tiểu bang New Jersey, nói hôm Chủ Nhật rằng Trump cần đưa ra chứng cớ bầu cử gian lận, nếu không thì đừng kiện tụng làm gì.

Chris Christie nói trên đài CNBC rằng "các luật sư của Trump vào tòa án nói rằng họ xác nhận không có gian lận bầu cử, nhưng khi bước ra ngoài tòa án thì họ nói có gian lận bầu cử. Tôi là người ủng hộ Trump, bầu cho Trump 2 lần, nhưng kết quả bầu cử có rồi và chúng ta không thể tiếp tục như là có gì đã xảy ra mà sự thực đã không xảy ra." Chris Christie nói rằng hành vi của nhóm luật sư của Trump quả là nỗi xấu hổ của đất nước.

Joshua Wong, nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, nhận tội đã tổ chức và tham dự một cuộc biểu tình chống chính quyền năm 2019 một cách bất hợp pháp. Hai nhà hoạt động cùng với Joshua Wong là cô Agnes Chow và anh Ivan Lam cũng đã nhận tội.

Wong nói trước khi vào tòa án: "Tôi tin rằng không nhà tù nào, không lệnh cấm bầu cử nào, không quyền lực nào có thể ngăn cấm chúng tôi hoạt động. Điều chúng tôi làm nơi đây là giải thích về giá trị của tự do cho thế giới." Wong bị bắt hồi tháng 9/2020 vì "tham dự một cuộc biểu tình không được cho phép" hồi tháng 10/2019 và vi phạm luật cấm mang mặt nạ của Hồng Kông. Lúc đó, người biểu tình mang mặt nạ để giảm hiệu lực của lựu đạn cay.

