Các nhóm vũ trang ủng hộ Trump sẵn sàng nổi dậy chống chính quyền, ngay khi Trump ra lệnh. Cô Ivanka Trump nổi giận vì bị điều tra hình sự và dân sự. 2 TNS Cộng Hòa mắng Trump: đã thua phiếu, lại bị tòa bác đơn vu khống, bây giờ lại âm mưu áp lực các tiểu bang để lật ngược bầu cử. Phòng Thương Mại Hoa Kỳ: Trump hãy bàn giao chính phủ cho Biden. Hai tòa Arizona, Georgia bác đơn kiện của Trump. DB M

Tom Donohue, Tổng Quản Trị Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, kêu gọi Trump bàn giao quyền lực cho Joe Biden.

Các nhóm vũ trang ủng hộ Trump sẵn sàng nổi dậy chống chính quyền, ngay khi Trump ra lệnh. Cô Ivanka Trump nổi giận vì bị điều tra hình sự và dân sự. 2 TNS Cộng Hòa mắng Trump: đã thua phiếu, lại bị tòa bác đơn vu khống, bây giờ lại âm mưu áp lực các tiểu bang để lật ngược kết quả bầu cử. Phòng Thương Mại Hoa Kỳ: Trump hãy bàn giao chính phủ cho Biden. Hai tòa Arizona, Georgia bác đơn kiện của Trump. DB Michigan bảo Trump hãy chịu thua. Nhóm 14 người cực hữu ra tòa vì: Kế Hoạch A là bắt cóc, xử tử Thống Đốc; Kế Hoạch B, 200 người vũ trang chiếm tòa nhà quốc hội Michigan, xử tử quan chức; Kế Hoạch C, đốt rụi tòa nhà quốc hội Michigan. Thị trưởng Atlanta: Trump sẵn sàng ăn thịt con, nếu thấy có lợi. Lara Trump, con dâu TT Trump, sẽ tranh ghế Thượng nghị sĩ ở North Carolina 2022. FBI điều tra Rudy Giuliani nghi dính tình báo Nga, trong khi Giuliani ra tòa đòi tuyên bố Trump thắng cử ở Pennsylvania. Cố vấn kinh tế của Trump là Stephen Moore lên báo, khuyên Trump thua đi. Cô VN học ở Nhật, đẻ song sinh, để xác 2 con trong nhà cả tuần lễ.

WASHINGTON (VB - 20/11/2020) --- Nhóm 14 người cực hữu bị truy tố về Kế Hoạch A là dự tính bắt cóc và có thể sẽ xử tử Thống Đốc Dân Chủ Gretchen Whitmer của Michigan cũng có một Kế Hoạch B là vũ trang nổi dậy, chiếm tòa nhà quốc hội tiểu bang Michigan với dự tính kéo dài 1 tuần lễ các cuộc xử tử các viên chức chính phủ trong khi cho chiếu trực tiếp lên truyền hình.

Tham dự kế hoạch của nhóm là dự kiến là 200 dân quân vũ trang, theo tin của phóng viên Chuck Goudie của ABC 7 News. Và nếu thất bại, họ có Kế Hoạch C: đốt tòa nhà quốc hội tiểu bang với đầy người trong đó ra tro, không để ai sống sót. Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan là Dana Nessel nói một số người trong nhóm 14 nghi can ra tòa đã tham dự cuộc vũ trang chiếm tòa nhà quốc hội tiểu bang đầu năm nay.

Nhiều người ủng hộ Trump ở Texas nói rằng họ sẵn sàng cầm súng nổi dậy chống lại chính phủ Mỹ ngay từ giây phút Trump ra lệnh. Trả lời phỏng vấn của Reuters, bác sĩ chỉnh gân xương Brett Fryar có phòng mạch ở Texas nói ông đã vào nhóm dân quân có tên là South Plains Patriots để luyện tập kỹ năng vũ khí, phòng khi có lệnh Trump kêu gọi xuống đường: "Nếu Tổng Thống Trump bước ra và nói, 'Quý vị, tôi có chứng cớ gian lận [bầu cử], tòa án không chịu ngha, và tôi bây giờ kêu gọi tòa dân Mỹ mang vũ khí đứng dậy.' thì chúng tôi sẽ thi hành."

Bản tin Reuters phỏng vấn 50 người ủng hộ Trump trên khắp Hoa Kỳ và thấy rằng tất cả họ đêu tin rằng Tổng Thống tân cử Joe Biden đã "chôm" cuộc bầu cử từ Trump. Nhưng chỉ có 20 người bày tỏ sẵn lòng chấp nhận rằng Biden đã thắng cử, chỉ với điều kiện chứng tỏ rằng không có gian lận xảy ra.

Janet Hedrick, cụ bà 70 tuổi ủng hộ Trump từ tiểu bang West Virginia, nói với Reuters rằng bà tin tất cả các thuyết âm mưu do Trump tung ra về cuộc bầu cử "bị gian lận và trộm cắp." Bà cụ nói, có nhiều triệu phiếu bầu cho Trump bị quăng bỏ, vì máy tính điện tử quăng bỏ thôi. Tất cả các thuyết âm mưu của Trump đưa ra thực tế là bịa đặt và đã bị các cơ quan truyền thông kiểm chứng.

Luật sư Rudy Giuliani tìm cách bênh vực Trump bằng cách đưa đơn kiện để đòi đảo ngược kết quả ở Pennsylvania, và thay vì tính phiếu bầu hay là đếm phiếu bầu lại, sẽ ngăn chận thủ tục xác nhận kết quả bầu cử ở Pennsylvania, và họ lý luận rằng Trump đã thắng cử ở Pennsylvania vì phiếu bầu cho Biden là "bất hợp pháp" thì thủ tục xác nhận bầu cử bị ngăn cản, thì quốc hội tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát sẽ bổ nhiệm các phiếu cử tri đoàn cho Trump.

Có tin Luật sư Rudy Giuliani lãnh lương từ Trump là 20,000 đôla/ngày khi Rudy đưa ra kế hoạch này, nhưng ông nói là không đòi giá cao như thế, mà là giá thương thuyết thôi. Nhiều nhà quan sát nói rằng phương pháp lý luận của Rudy sẽ thất bại trước tòa án, nhưng hồ sơ kiện này là mảnh phao lớn để Trump bám vào trong khi hầu hết các đơn kiện đã bị các thẩm phán quăng bỏ.

Bản tin CNN hôm 19/11 ghi rằng trong khi Rudy họp báo hôm Thứ Năm, nói về kế hoạch thưa kiện để xin hủy bỏ hàng trăm ngàn phiếu bầu ở Pennsylvania, có tin rằng FBI đang xúc tiến các cuộc điều tra về Rudy Giuliani --- mấy tuần qua, FBI tại New York đã thẩm vấn một số nhân chứng và hỏi về việc Rudy Giuliani đã làm những gì trong các chuyến đi Ukraine và về liên hệ giữa Giuliani với tình báo Nga. Cuộc điều tra của FBI nằm trong hồ sơ về nguồn gốc các email và tài liệu mà Giuliani nói là liên hệ với Hunter Biden (con trai của Tổng Thống tân cử Joe Biden) nằm trong cái laptop mà Giuliani nói là của Hunter Biden.

Rick Hasen, chuyên gia về luật bầu cử và là nhà phân tích pháp lý ở CNN, nói rằng Rudy Giuliani đã trở thành trò cười của các luật sư, nhưng chuyện Rudy Giuliani làm thì là cực kỳ nghiêm trọng vì họ đang nói về chuyện quăng bỏ hàng trăm ngàn phiếu bầu và cướp lấy cuộc bầu cử từ người thắng cử [Biden] và trao phiếu cử tri đòa cho kẻ thất cử [Trump].

Trong khi đó, bản tin Reuters hôm Thứ Năm bác bỏ một đơn kiện của Cộng Hòa đòi ngăn cản các viên chức Arizona không được xác nhận Joe Biden là người thắng phiếu ở tiểu bang này, và đây là một cú thua pháp lý lớn cho Trump và Cộng Hòa.

Thẩm phán John Hannah, tại một tòa tiểu bang ở Phoenix, viết trong phán lệnh rằng ông bác bỏ yêu cầu của Đảng Cộng Hòa Arizona đòi ngăn cản Hội đồng Giám sát quận Maricopa County không được xác nhận kết quả bầu cử ở quận này, nơi đa số cư dân Arizona cư ngụ. Quận Maricopa County sẽ chính thức xác nhận phiếu bầu vào Thứ Sáu 20/11/2020.

Kết quả bầu cử Arizona cho thấy Joe Biden hơn Trump hơn 10,000 phiếu bầu, theo phúc trình của Edison Research, và thành trì Cộng Hòa này đã giúp Biden thắng Bạch Ốc với 306 phiếu cử tri đoàn, trong khi Trump chỉ được 232 phiếu cử tri đoàn.

Tại Georgia, một thẩm phán liên bang cũng bác đơn kiện của Trump, mở đường cho tiểu bang Georgia sẽ xác nhận kết quả rằng Joe Biden đã thắng cử trong nghi thức buổi chính thức công bố xác nhận vào Thứ Sáu 20/11/2020. Đây là đơn kiện cuối cùng của Trump ở Georgia. Chính thức đúc kết kiểm phiếu bằng tay khuya Thứ Năm: Biden hơn TRump 12,284 phiếu tại Georgia.

Cũng hôm Thứ Năm, phóng viên CNN Manu Raju loan tin rằng Dân Biểu Fred Upton (Cộng Hòa-MI) nói rằng ông nghĩ rằng Tổng Thống Trump nên chịu thua cuộc bầu cử, và nên lên tiếng xác nhận Joe Biden đã thắng cử. Michigan là chiến trường ngang ngửa mà Trump đã kiện liên tục, và đích thân Trump đã điện thoại đêm Thứ Ba tới 2 viên chức Cộng Hòa phụ trách kiểm phiếu ở quận Wayne County của Michigan để cảm ơn họ đã ngăn cản việc xác nhận phiếu bầu ở Detroit, nhưng vài giờ trước đó họ đã đổi ý và chấp nhận rằng Trump đã thua phiếu ở quận Wayne County. Sau khi Trump điệnt hoại, hai viên chức này xin đổi lời rằng họ không xác nhận phiếu bầu Biden nhiều hơn Trump, nhưng trễ rồi, vì thủ tục đã làm xong.

Đồng minh thân thiết của Cộng Hòa là Phòng Thương Mại Hoa Kỳ... nhưng bây giờ, ông Tom Donohue, Tổng Quản Trị tổ chức liên minh các cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ này, kêu gọi Trump hãy bàn giao quyền lực, đừng để trễ, cho Biden. Tom Donohue trước giờ thường xuyên cố vấn các Tổng Thống Cộng Hòa. Phòng Thương Mại Hoa Kỳ cũng xài tiền cho vận động hành lang tại Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ tổ chức nào khác: 59.3 triệu đôla xài cho năm 2020, hầu hết là quyên tiền cho các ứng cử viên Cộng Hòa.

Trước đó Hội các cơ sở kinh doanh sản xuất Hoa Kỳ National Association of Manufacturers, cũng thuộc Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, đã kêu gọi sở quản tri dịch vụ công quyền General Services Administration hãy ký lá thư xác nhận để mở đường cho việc bàn giao chính phủ nhằm giúp Tân Tổng Thống Joe Biden có thể làm việc ngay trong ngày đầu vào Bạch Ốc.

Và trước đó, các viên chức giám đốc trong tổ chức thương mại Business Roundtable ngày 7/11/2020 đã nói nước đôi: chúc mừng Joe Biden thắng cử, trong khi cũng dùng lời ca ngợi Tổng Thống Trump đã vận động gian nan để thú hút hơn 70 triệu phiếu. Trong các danh gia chúc mừng Biden có các Tổng quản trị của JPMorgan Chase, IBM, và PayPal.

Joe Biden nói hôm Thứ Năm ông sẽ không thực hiện chính sách phong tỏa toàn quốc để chống đại dịch COVID-19. Biden nói mỗi khu vực Hoa Kỳ có đặc tính khác nhau, cho nên không có lý do gì phong tỏa toàn quốc. Biden cũng nói rằng phong tỏa toàn quốc có hại nhiều hơn lợi, nhưng ông sẽ đo lường từng mức độ hạn chế cần thiết.

Lara Trump, con dâu của Tổng Thống Donald Trump, suy tính sẽ ra tranh ghế Thượng nghị sĩ ở North Carolina, theo 2 người thân cận với cô cho biết. Dự kiến sẽ tranh cử vào ghế này trong năm 2022, khi Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Richard Burr hoàn tất nhiệm kỳ. Burr nói rằng ông sẽ không tái tranh cử sau hơn 15 năm giữ chức này.

Lara Trump là vợ của Eric Trump, con trai của TT Doanld Trump, đã giữ chức cố vấn ban vận động cho bố vợ trong 2016 và 2020, và trước đó cô là nhà sản xuất truyền hình cho chương trình “Inside Edition.”

Tiểu bang North Carolina truyền thống là Cộng Hòa, nhưng đang dần dần trở thành tiểu bang dao động, và năm nay Trump thắng nơi này với hơn 1% phiếu. xấp xỉ với năm 2016.



Keisha Lance Bottoms, Thị trưởng Atlanta

Keisha Lance Bottoms, Thị trưởng Atlanta, nói hôm Thứ Tư rằng Tổng Thống Trump sẵn sàng "ăn chính các con của ông" nếu điều đó có lợi cho ông. Bottoms nói như thế trên chương trình "Anderson Cooper 360" của CNN trong khi thảo luận về 2 cuộc tranh ghế Thượng nghị sĩ dự kiến tổ chức bầu chung kết ngày 5/1/2021.

Luật sư Keisha Lance Bottoms là Thị trưởng thứ 60 của Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà thắng cử Thị Trưởng năm 2017. Bà ghi nhận rằng Trump và 2 Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler và David Perdue liên tục tấn công viên chức bầu cử cao nhất tiểu bang là Brad Raffensperger vì ông này nói rằng hệ thống bầu cử Georgia rất an toàn, không gì gian lận. Bottoms nhắc rằng Raffensperger là viên chức Cộng Hòa và từng được Trump chính thức ủng hộ... Bottoms nói rằng Trump sẵn sàng "ăn chính các con của ông" nếu điều đó có lợi cho ông, cũn như bây giờ Trump đang tấn công Brian Kemp (Thống Đốc Georgia) cũng là người Cộng Hòa từng thân cận với Trump.

Hôm Thứ Sáu 20/11/2020, cô Ivanka Trump nổi giận, chỉ trích các điều tra viên ở tiểu bang New York và thành phố Manhattan sau khi có các bản tin về 2 cuộc điều tra khác nhau nhắm vào gia đình Trump gian lận tài chánh và trốn thuế.

Hai cuộc điều tra riêng rẽ về cáo cuộc gian lận và trốn thuế nhắm vào Trump và cơ sở kinhd oanh của Trump, một cáo buộc theo luật về hình sự và một về dân sự đã mở rộng thêm cuộc điều tra về khoản tiền nhiều triệu đôla được khai trừ thuế (còn gọi là tiền chiết khấu thuế) nhưng là tiền tham vấn trong đó một số chuyển về cô Ivanka (to include tax write-offs on millions of dollars in consulting fees, some of which appear to have gone to Ivanka Trump).

Cuộc điều tra cáo buộc hình sự do Công tố thị trấn Manhattan là Cyrus R. Vance Jr. phụ trách, và cuộc điều tra cáo buộc dân sự là do Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Letitia James phụ trách. Cả 2 cuộc điều tra độc lập nhau.

Cố vấn kinh tế của Trump là Stephen Moore trả lời phỏng vấn của báo The Daily Beast rằng ông rất là trầm cảm, và bản thân ông đã khuyên TT Trump là hãy chấp nhận thất cử và hãy tập trung làm những việc cần làm trong 2 tháng cuối nhiệm kỳ Tổng Thống. Moore là môt trong vài người thân cận của Trump đã khuyên Trump hãy thua một cách tử tế trên mặt báo và công khai chất vấn chiến lược của Trump và Rudy Giuliani đã và đang tung ra đầy các thuyết âm mưu để bịa đặt về bầu cử gian lận trong đó liên hệ tới tỷ phú George Soros, tổ chức từ thiện Clinton Foundation, Hugo Chavez (cố Tổng Thống Venezuela) và một máy tính chủ ở Đức quốc.

Hai Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm Thứ Năm chỉ trích Trump về hành vi bám ghế không rời bất kể đã thua phiếu thê thảm trong cuộc Bầu Cử 3/11/2020. Thượng nghị sĩ Mitt Romney, Cộng Hòa-Utah, phóng tweet nói là sau khi Trump thua phiếu, lại thua ở tòa về các đơn quy chụp gian lận bị bác, Trump bây giờ âm mưu áp lực các dân cử cấp tiểu bang và địa phương để đảo ngược ý muốn người dân và đảo ngược kết quả bầu cử; rất khó mà hình dung có một hành vi nào tệ hơn, phi dânc hủ hơn từ một Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm. ("Having failed to make even a plausible case of widespread fraud or conspiracy before any court of law, the President has now resorted to overt pressure on state and local officials to subvert the will of the people and overturn the election," said Sen. Mitt Romney, R-Utah, in a tweet. "It is difficult to imagine a worse, more undemocratic action by a sitting American President," added the 2012 Republican presidential nominee.)

Thượng nghị sĩ Ben Sasse. Cộng Hòa-Neb., kêu gọi cư dân tiểu bang Nevada hãy mặc kệ các tweet của Trump vu khống về bầu cử gian lận và cũng đừng tin cuộc họp báo hôm Thứ Năm của các luật sư của Trump tại bản doanh Ủy ban Cộng Hòa Hoa Kỳ tại thủ đô: "Điều mà cac luậts ư của TT TRump nói là chỉ nói trong tòa án" và tòa án đã bác bỏ rồi.

Bản tin NHK và Japan Today ghi rằng cảnh sát thị trấn Ashikita, thuộc tỉnh Kumamoto, cho biết họ đã bắt một nữ thực tập sinh Việt Nam vì bỏ trong nhà thi thể 2 bé sơ sinh sinh đôi. Nghi phạm 21 tuổi, là thực tập sinh kỹ năng người Việt sống tại khu Tanoura, thị trấn Ashikita, tỉnh Kumamoto. Cô tới Nhật Bản vào tháng 9/2018, thực tập kỹ thuật tại một công ty trong ngành nông nghiệp ở thị trấn Ashikita. Báo Sankei Shimbun kể rằng cô khai với cảnh sát cô sinh ra 2 bé trai trong ký túc xá của công ty vào ngày 10/11/2020, rồi cô lấy vải quấn xác 2 bé sơn sinh và đặt vào trong một thùng cạt-tông. Tới ngày 16/11/2020, cô tới một bệnh viện ở thị trấn Yatsushiro City và nói với bệnh viện cô đã sinh 2 bé tại ký túc xá và rằng 2 bé đã chết.

Bệnh viện báo cáo với cảnh sát. Ngày hôm sau, khi cảnh sát tới nhà riêng của thực tập sinh này để điều tra đã phát hiện 2 bé sơ sinh được cuốn vải và đặt trong thùng các-tông. Vì nghi phạm đã đặt thi thể 2 bé trai song sinh vừa mới chào đời vào thùng các-tông và để trong nhà, nên bị nghi đã có hành vi vứt bỏ thi thể.

Vào ngày 16/11, cảnh sát nhận được thông tin từ một bệnh viện ở thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto, cho biết "một thực tập sinh kỹ năng người Việt đến bệnh viện nói rằng đã bỏ con mới sinh vào trong thùng". Khi cảnh sát tới nhà riêng của thực tập sinh này để điều tra đã phát hiện 2 bé sơ sinh được cuốn vải và đặt trong thùng các-tông. Hai bé đã qua đời, còn nguyên dây rốn và không có vết thương lớn nào bên ngoài. Cảnh sát cho biết cô đã thừa nhận cáo buộc là đúng, nhưng không nói ai là cha của 2 bé, hay có phải 2 bé sinh non.

