VN hăm dọa cấm cửa Facebook. Luật sư của Trump đồng ý: Pennsylvania không có gian lận bầu cử. Ngân hàng Đức rao bán nợ của Trump, dọa siết tài sản của Trump. Nam Cali: ghi danh gian lận 8,000 phiếu, 2 ông bị bắt, có thể tù 7-15 năm. Xác nhận Georgia không hề gian lận, vợ chồng quan chức Cộng Hòa bị Cộng Hòa dọa bắn. Trưởng ban bầu cử tiểu bang Arizona cũng bị hăm dọa. Sách của Barack Obama bán chạ

VN hăm dọa cấm cửa Facebook. Luật sư của Trump đồng ý: Pennsylvania không có gian lận bầu cử. Ngân hàng Đức rao bán nợ của Trump, dọa siết tài sản của Trump. Nam Cali: ghi danh gian lận 8,000 phiếu, 2 ông bị bắt, có thể tù 7-15 năm. Xác nhận Georgia không hề gian lận, vợ chồng quan chức Cộng Hòa bị Cộng Hòa dọa bắn. Trưởng ban bầu cử tiểu bang Arizona cũng bị hăm dọa. Sách của Barack Obama bán chạy kỷ lục. Đài Fox News nói Trump thua rồi, khuyên nên bàn giao cho Biden tử tế. Cựu công tố trong nhóm Mueller: phải truy tố Trump về cản trở công lý. Biden có hơn 80 triệu phiếu bầu, kỷ lục. Biden, Harris họp với các Thống Đốc về chống dịch. Chánh Văn Phòng Bạch Ốc tiệc từ biệt ở Quốc Hội. Bệnh viện Nevada, Kansa hết chỗ nằm cho bệnh nhân COVID-19. Hạ Viện OK dự luật: cấm Nga vào G-7.

WASHINGTON (VB - 19/11/2020) --- Các luật sư của Trump đi từ thua này tới thua khác... Hôm Thứ Tư 18/11/2020, báo Law & Crime loan tin rằng các luật sư đại diện cho ban vận động của TT Trump đã đồng ý ký vào các hồ sơ xác nhận rằng không hề có chứng cớ gian lận bầu cử nào ở một quận tại tiểu bang Pennsylvania nơi họ đang kiện về lỗi hơn hai ngàn phiếu.

Phóng viên Jerry Lambe của báo Law & Crime ghi rằng: "Đơn kiện --- nộp lên tòa tuần trước do ban vận động cũng như do Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc và 2 ứng cử viên Cộng Hòa trong khi tranh vào các chức vụ tiểu bang --- đã nộp đơn xin tòa án Bucks County Court of Common Pleas vô hiệu hóa hơn 2,200 phiếu bầu có lỗi mà đã được đếm sau khi duyệt lại bởi Hội Đồng Bầu Cử."

Theo lời Marc Elias, luật sư của ban vận động của Biden, thì ban vận động của Trump đã đồng ý ký một bản văn đồng ý về các sự kiện --- một bản văn cung cấp cho tòa các sự kiện liên hệ về vụ kiện trong đó ghi rõ rằng tất cả các phía liên hệ vụ kiện (chính quyền quận + các luật sư của Trump) nơi quận lớn thứ tư tiểu bang Pennsylvania đồng ý rằng không hề có bầu cử gian lận. Nghĩa là, có phiếu lỗi (thí dụ, quên chữ ký, bôi xóa...) nhưng không hề có gian lận.

Theo tin Reuters hôm Thứ Năm 19/11/2020, chính phủ Việt Nam hăm dọa dựng rào đóng cửa đối với Facebook (FB) nếu FB không nhượng bộ thêm áp lực để kiểm duyệt thêm các nội dung chính trị trên này, theo lời một viên chức cao cấp FB nói với Reuters.

Viên chức này cho biết FB đã đồng ý nhượng bộ yêu cầu của VN từ tháng 4/2020 để tăng sự kiểm duyệt đối với các bài viết "chống nhà nước" do người sử dụng đăng trên FB. Tuy nhiên, tới tháng 8/2020, nhà nước VN yêu cầu kiểm duyệt thêm một bậc gắt hơn, theo lời viên chức ẩn danh này.

Viên chức FB nói rằng VN đòi tăng lượng kiểm duyệt bài được đọc ở VN, nhưng FB nói không và rồi lời yêu cầu từ VN đi kèm với lời hăm dọa dựng rào đóng cửa toàn bộ Facebook đối với toàn lãnh thổ VN, nơi có 60 triệu người sử dụng FB vừa cả cho giao tiếp cá nhân, thương mại điện tử và thảo luận chính trị. FB nói VN là thị trường nơi FB thu được 1 tỷ đôla/năm.

Tổng Thống tân cử Joe Biden và Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris sẽ họp trực tuyến với nhiều vị Thống Đốc tiểu bang hôm Thứ Năm, và dự kiến sẽ tập trung vào việc hợp tác về phản ứng cấp liên bang và tiểu bang đối với đại dịch Covid-19. Buổi họp tổ chức với ủy ban điều hành hội các thống đốc National Governors Association (NGA).

Andrew Cuomo (Dân Chủ, Thống Đốc New York) là Chủ Tịch NGA, và cựu Chủ Tịch NGA là Larry Hogan (Cộng Hòa, Thống Đốc Maryland) cùng tahm dự hội nghị trự tuy61n này. Trong ủy ban điều hàng NGA có các thống đốc Arkansas, Alabama, Colorado, Massachusetts, Michigan, New Mexico và Utah; chưa rõ có phải tất cả đều tham dự hay không.

Tổng Thống tân cử Joe Biden tới hôm Thứ Năm được tổngc ộng mức kỷ lục 80 triệu phiếu bầu, trong khi các cuộc đếm phiếu ngày càng cho ông thêm phiếu bầu. Với hơn 155 triệu phiếu đã đếm và trong khi 2 tiểu bang lớn California và New York còn đang đếm, tỷ lệ cử tri đi bầu lên tới kỷ lục 65%, cao nhất kể từ năm 1908, theo thống kế của thông tấn Associated Press và U.S. Elections Project.

Nhu thế, Biden hơn Trump gần 6 triệu phiếu bầu. Hiện giờ Trump vẫn chưa chấp nhận thua, đã kiện liên tục ở nhiều tiểu bang chiến trường và hầu hết đã bị các chánh án bác đơn vì không đưa ra chứng cớ nào để nói là có gian lận phiếu bầu.

Một viễn ảnh bi đát chờ đợi Trump: nhà tù và nợ ngân hàng. Một ngày trước bầu cử, ngân hàng Đức Deutsche Bank tiết lộ cho báo New York Times biết rằng nếu Trump thất cử, ngân hàng này sẽ rao bán các khoản nợ hàng trăm triệu đô của Trump còn nợ ngân hàng này. Và đêm Thứ Tư 18/11/2020, thông tấn chuyên về tài chánh Forensic News cho biết ngân hàng Deutsche Bank đã bắt đầu thủ tục rao bán các khoản nợ của Trump. Nếu các khoản nợ không bán được, ngân hàng Deutsche Bank có thể làm thủ tục siết nợ để xint ịch thu các tài sản của Trump.

Trưởng ban bầu cử tiểu bang Arizona là bà Katie Hobbs nói hôm Thứ Tư rằng bà nhận được nhiều lời hăm dọa bạo lực bởi vì bà trung thực công bố kết quả bầu cử trong khi Tổng Thống Trump đưa ra các lời vu khống rằng bầu cử gian lận xảy ra ở Arizona và rồi những người cực đoan đã quy trách nhiệm cho bà.

Sách hồi ký "A Promised Land" (Một Vùng Đất Hứa) của Barack Obama đã bán gần 890,000 ấn bản tại Mỹ và Canada trong vòng 24 giờ, và như thế là trên đà sẽ tới kỷ lục về loại sách hồi ký cựu Tổng Thống trong lịch sử hiện đại. Trong thương vụ ngày đầu, là một kỷ lục của nhà xuất bản Penguin Random House, bao gồm cả sách đặt trước (cho báo giấy), sách dạng điện tử e-books và sách đọc (audio).

Hôm Thứ Tư 18/11/2020, sách "A Promised Land" đứng đầu bảng trên các mạng bán sách Amazon.com và Barnes & Noble.com. Dự kiến, theo lời James Daunt, Tông quản trị hệ thống bán sách Barnes & Noble, sách của Barack Obama dễ dàng bán hơn 50,000 ấn bản trong ngày đầu tiên, và hy vọngt ới 1/2 triệu cuốn trong vòng 10 ngày.

Thông tấn AP ghi rằng, tác phẩm hồi ký nhan đề "Becoming" của bà Michelle Obama trong ngày đầu tiên bán ở Bắc Mỹ là 725,000 ấn bản, và rồi tới kỷ lục bán toàn cầu 10 triệu ấn bản kể từ khi ra thị trường 2018.

Andrew Weissmann, cựu công tố trong nhóm làm việc cho công tố đặc biệt Robert Mueller, nói trên MSNBC rằng trên nguyên tắc, Trump sẽ bị điều tra và truy tố cả ở cấp liên bang về nhiều tội hình sự khác, đặc biệt là cản trở công lý, chứ không phải chỉ ở cấp tiểu bang như New York đang tiến hành đối với chuyện Trump gian lận tài chánh và trốn thuế.

Trước tiên về chuyện New York: bất kỳ người bình thường nào trốn thuế và gian lận tài chánh trong cả chục năm đều phải bị truy tố, và luật tiểu bang không miễn tố cho bất kỳ ai, chỉ trừ Tổng Thống đương nhiệm sẽ được hoãn thủ tục này trong khi còn ngồi ở Bạch Ốc.

Weissmann nói rằng trong khi nhóm công tố Mueller điều tra, Trump đã nhiều lần cản trở công lý, và trong bản báo cáo Mueller có ghi lại Trump đã cản trở các điều tra của công tố đặc biệt, và nếu không truy tố Trump thì trong tương lai tất cả các việc làm của các công tố đặc biệt đều là vô nghĩa.

Các quan chức bầu cử tại tiểu bang Georgia hôm Thứ Tư nói rằng việc đếm phiếu lại bằng tay sẽ hoàn tất vào Thứ Năm 19/11/2020 và xác nhận rằng không hề có gì gọi là gian lận trong bầu cử và trong đếm lại. Gabriel Sterling, giám đốc về hệ thống bầu cử Georgia, nói tiểu bang gần như đã kiểm tra xong các phiếu bầu. Kết quả hoàn tất sẽ phổ biến trưa Thứ Năm và bây giờ đã thấy rằng Biden thắng phiếu ở Georgia, nơi có 16 phiếu cử tri đoán.

Có một dấu hiệu từ biệt của các quan chức Bạch Ốc, khi phóng viên cho biết Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows tham dự tiệc buổi trưa Thứ Tư với các dân cử Cộng Hòa, và trông có vẻ như "tiệc chia ly"... Phóng viên Kevin Liptak của CNN ghi rằng không khí bữa tiệc bùi ngùi y hệt như nói rằng chỉ còn 45 ngày nữa là chính phủ Trump sẽ ra đi.

Đài Fox News cũng thú nhận rằng Trump thua rồi: Trong khi đó, Brian Kilmeade, người phụ trách chương trình Fox & Friends trên đài Fox News hôm Thứ Tư 18/11/2020 thúc giục TT Trump hãy chấp nhận thực tại và khởi sự làm việc với Tổng Thống Tân cử Joe Biden trong việc chuyển giao quyền lực.

Brian Kilmeade nói rằng chuyện Trump kiện tụng thì cứ kiện, nhưng phải có trách nhiệm với toàn dân Hoa Kỳ bằng cách hợp tác để cho Biden tiếp cận các bản tin tình báo về an ninh và các thông tin về đại dịch coronavirus. Trump hiện nay chưa chịu thua, dù các vụ kiện hầu hết đã bị thất bại.

Phe cực hữu chơi trò côn đồ: dọa xử bắn... Tổng Thư Ký tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger nói rằng vợ ông đã nhận được nhiều tin nhắn hăm dọa liên hệ tiến trình đếm phiếu lại ở bầu cử Georgia. Các tin nhắn gửi vợ ông đã chuyển cho đài Fox 5 Atlanta trong cuộc phỏng vấn ông bà Raffensperger mà ông nói rằng những người gửi là cùng đảng Cộng Hòa với ông.

Một tin nhắn viết: "Ông bà không được phép làm hỏng cuộc đếm phiếu lại, Đời quý vị tùy thuộc vào nó."

Tin nhắn khác viết: "Chồng của bà xứng đáng bị đưa ra trước đội hành hình xử bắn."

Tin nhắn khác viết: "Hai ông bà Raffenspergers phải bị đưa ra tòa về tội phản quốc và để xử tử."

Trước đó, khi trả lời báo The Hill, Raffensperger nói rằng chính dân biểu Doug Collins (Cộng Hòa-Ga.) và một số chính khách Cộng Hòa khác đã tạo ra môi trường nguy hiểm, kể cả hăm dọa bạo lực, bởi vì ông xác nhận rằng bầu cử Georgia không có gì gian lận và rằng chuyện TT Trump nói Georgia gian lận chỉ là vô căn cứ.

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn tăng đều ở nhiều nơi, phải làm các y viện dã chiến. Tại thành phố Reno, tiểu bang Nevada, bệnh viện Renown Regional Medical Center đưa một số bệnh nhân coronavirus vào nằm ở khu đậu xe, nơi đưa thêm giường vào để chuyển thành nơi chữa bệnh. Sàn đậu xe nơi này sẽ có đủ chỗ đón 700 bệnh nhân.

Tại Kansas, các bệnh viện chuyển một số nhà nguyện và phòng ăn/phòng cà phê dùng làm nơi đón bệnh nhân COVID-19, theo lời Cindy Samuelson, phát ngôn nhân của Kansas Hospital Association.

Trong khi đó, bệnh viện Stormont Vail Health ở Topeka, Kansas, phải chuyển 2 phòng chờ giải phẫu dùng làm nơi đón bệnh nhân không dính COVID-19, trong khi dùng toàn bộ sàn bệnh viện để làm nơi nằm cho bệnh nhân COVID-19 khi số bệnh nhân tăng tới 90 người hôm Thứ Tư.

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cùng chấp thuận một dự luật trong đó cấm Nga tham dự nhóm 7 nước đại cường G-7. Dự luật nói rằng sẽ không có ngân sách liên bang nào dùng cho "hỗ trợ hay sắp xếp để cho Nga tham dự vào Nhóm G-7... hay là tái cấu trúc G-7 để bao gồm ca Nga vào." Dự luật này trình bởi Dân biểu Gregory Meeks (Dân Chủ, N.Y.), dồng bảo trợ có dân biểu Cộng Hòa. Dự luật bây giờ đưa lên Thượng Viện. TT Trump nhiều lần nói rằng ông sẽ xem xét mời Nga tham dự một thượng đinh G-7, nhưng một số quan chức Nga nói rằng Nga không muốn tham dự nữa vì mô hình này cũ rồi.

Gian lận phiếu bầu ở Nam California: Carlos Antonio De Bourbon Montenegro, 53 tuổi, ứng cử viên chức Thị Trưởng Hawthorne (môt thị trấn ở Nam California) và Marcos Raul Arevalo, 34 tuổi, đã bị bắt và truy tố về gian lận sau khi tìm cách đệ trình 8,000 đơn xin phiếu bầu, và những cử tri trên các đơn xin phiếu bầu là những người đã chết hay những người không có thật trên đời. Mục đích gian lận này là để giúp Montenegro thắng cử chức Thị Trưởng Hawthorne.

Quận Los Angeles đã khởi tố Montenegro về tội nộp hơn 8,000 đơn gian lận xin phiếu bầu nhân danh những người "đã chết hay không có thực" trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2020 tới ngày 15/10/2020.

Dean Logan, Trưởng ban Bầu cử quận nói với báo Los Angeles Times, rằng: "Chuyện này cho thấy các viên chức bầu cử làm việc rất là nghiêm túc. Vì đây là 8,000 đơn xin ghi danh đi bầu trong một khu vực có 5.8 triệu cử tri." Ông nói, không có phiếu bầu gian lận nào được vào vòng tổng tuyển cử.

Hồ sơ truy tố cho biết Montenegro ghi trên đơn xin ghi danh cử tri tên người giả, địa chỉ giả, chữ ký giả. Cả hai Montenegro và Arevalo đều bị truy tố nhiều tội. Montenegro có thể lãnh 15 năm tù, còn Arevalo có thể bị 7 năm tù nếu bị kết tội.

