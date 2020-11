TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) bị tố áp lực Raffensperger, người chỉ huy đếm phiếu lại ở Georgia, hãy gian lận bằng cách kiếm nhiều cớ để quăng bỏ phiếu bầu nhằm giúp Trump đảo ngược kết quả ở tiểu bang Goergia.

.

Biden lần đầu được trình bày về an ninh quốc gia, chuẩn bị vào Bạch Ốc. Bị tố áp lực Georgia quăng bỏ phiếu để giúp Trump thắng cử, TNS Graham chối. Trump bắn tiếng tranh cử TT 2024, nhiều dân cử Cộng Hòa bất mãn vì bị cản đường. California: dịch thê thảm, siết bớt hoạt động. Trump tính tấn công lò nguyên tử Iran, bị cản. Đưa cá lạ vào Mỹ, ông VN bị truy tố. Tình báo quốc tế đang gạ gẫm, tuyển mộ người Úc. Biden họp với các giám đốc và công đoàn hãng lớn về hồi phục kinh doanh. Quan chức Liên Âu: Trump kém thông minh vì chống phá Liên Âu, nhường ghế đại ca cho TQ. FBI: tội phạm căm thù sắc tộc, tính phái dưới thời Trump tăng vọt.

.

WASHINGTON (VB - 17/11/2020) -- Một viên chức trong cơ quan chuyển giao quyền lực cho biết sẽ có buổi trình bày với Tổng Thống tân cử Joe Biden vào hôm Thứ Ba 17/11/2020 về tình hình an ninh quốc gia thực hiện bởi một nhóm chuyên gia về ngoại giao, tình báo và quốc phòng.

.

Viên chức này nói, mục đích buổi trình bày về an ninh quốc gia hôm Thứ Ba là để Tổng Thống tân cử có thể lãnh đạo quốc gia ngay từ ngày đầu vào Bạch Ốc. Buổi trình bày về tình hình sẽ thực hiện tại tư gia Biden ở thị trấn Wilmington, Delaware, và không được chính phủ Trump gọi là trình bày chính thức trong nghi thức chuyển giao quyền lực.

.

Buổi trình bày tình hình sẽ diễn ra hôm nay bất kể Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump từ chối chịu thua cuộc bầu cử và vẫn ngăn chận nhiều viên chức chuyểng iao quyền lực -- kể cả không cho cơ quan General Services Administration tuyên bố rằng Biden là Tổng Thống tân cử, một quyết định sẽ dẫn tới chuyển giao quyền lực.

.

Có gian lận, gợi ý để quăng bỏ phiếu bầu, nhưng thủ phạm chính là các dân cử Cộng Hòa. Trong khi tiểu bang Georgia đếm phiếu lại bằng tay, Brad Raffensperger, Tổng Thư Ký tiểu bang và là người chỉ huy việc đếm phiếu, nói rằng ông bị áp lực từ các bạn Cộng Hòa của ông để quăng bỏ nhiều ngàn phiếu bầu đủ để đảp ngược kết quả nhằm cho Trump thắng phiếu ở Georgia.

.

Raffensperger nói cụ thể rằng chính Doug Collins (Dân biểu Georgia) và Lindsey Graham (Thượng nghị sĩ South Carolina) kêu gọi ông gian lận bằng cách kiếm nhiều cớ để quăng bỏ phiếu bầu. Ông nói Collins là một "kẻ gian lận" và là một "người dối trá" vì đã cáo buộc tiểu bang này bầu cử gian lận, và trong một cú điện thoại hôm Thứ Sáu 13/11/2020 TNS Graham đã hỏi rằng Raffensperger có thể có hay không có "quyền quăng bỏ tất cả các phiếu bầu ở các quận bị cho là có tỷ lệ cao các chữ ký không giống ngoài phong bì," theo tin của báo Washington Post.

.

Raffensperger nói trên đài CNN đêm Thứ Hai 16/11/2020 rằng có nghĩa là gợi ý hãy nhìn cho kỹ chữ ký và quăng bỏ phiếu bầu càng nhiều càng tốt, nhưng ông nói là không có lệnh tòa án thì ông không có quyền quăng bỏ như thế.

.

Graham thanh minh thanh nga rằng lời Raffensperger nói rằng ông áp lực kiếm cớ quăng bỏ phiếu bầu là chuyện kỳ cục, bởi vì ông chỉ có ý tò mò tìm hiểu về tiến trình xác mnh chữ ký cử tri. Một phóng viên đài WSB hỏi tại sao một Thượn nghị sĩ ở tiểu bang South Carolina lại điện thoại hỏi chuyện quan chức chỉ huy đếm phiếu ở Georgia, Graham nói chỉ vì quan tâm chuyện này ảnh hưởng cả nước.

.

Kathleen Rice (Dân biểu New York) nói rằng nếu đúng Graham áp lực như thế, Graham phải từ chức khỏi Thượng Viện tức khắc, vì áp lực quăng bỏ phiếu bầu hợp pháp là phi đạo đức và có thể là tội hình sự liên bang.

.

Theo báo Politico, khi Donald Trump nói rằng Trump dự định tranh cử Tổng Thống 2024, nhiều chính khách Cộng Hòa đang có ý định tranh giành Bạch Ốc 2024 đã bất bình vì thấy là sẽ mất cơ hội tranh cử 2024. Trump dự định sẽ chính thức tuyên bố vào ngày 20/1/2021 sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2024 -- đúng thời điểm gây loãng sự chú ý dư luận khi cùng ngày Biden và Harris sẽ tuyên thệ đăng quang tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống Hoa Kỳ.

.

Politico cho biết các chính khách Cộng Hòa dự định ứng cử Tổng Thống 2024 hiện thấy bây giờ là 3 Thượng nghị sĩ: Ted Cruz (R-TX), Marco Rubio (R-FL) và Tom Cotton (R-AR) --- đồng thời người ta suy đoán có thể ứng viên lúc đó sẽ có Ngoại Trưởng Mike Pompeo và cựu đại sứ Mỹ ở LHQ Nikki Haley. Điều Trump cản trở họ là số tín đồ của Trump quá đông, và nếu họ ra thì sẽ không gây quỹ cạnh tranh nổi với Trump.

.

Số lượng người lây nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ tăng thêm 166,045 người trong 24 giờ qua, theo thống kê Johns Hopkins University. Cùng thời gian đó, số người chết trong một ngày là 995 người, nâng tổng số chết dịch tại Hoa Kỳ là 247,209 người.

.

Dịch tăng vọt, thế là nhiều quận tại California phải trở về tình trạng màu tím. Các quận đông cư dân gốc Việt như Santa Clara (bao gồm San Jose) ở Bắc California, ở Nam California là Quận Cam, quận Los Angeles, quận Riverside và quận San Diego đều phải siết lại sinh hoạt trong khi Thống Đốc Newsom cảnh báo là nếu không cản bớt dịch, có thể tới lúc ông phải ra lệnh giới nghiêm toàn tiểu bang.

.

Theo quy định màu tím, các hoạt động sau phải làm ngoài trời, không được làm ở trong các tòa nhà: tiệm ăn, quán rượu, khuôn viên thờ phượng (nhà thờ, chùa), trung tâm tập thể thao, phòng đánh bạc, trung tâm giải trí (như sân golf nhỏ, sân bowling, máy chơi games điện tử...), rạp chiếu bóng, sở thú, bảo tàng, sân chơi trẻ em...

.

Các kinh doanh sau được thực hiện trong phòng: tất cả các tiệm bán lẻ (dung lượng còn tối đa 25%); thư viện (dung lượng còn tối đa 25%); thương xá (dung lượng còn tối đa 25%); tiệm hớt tóc, uốn tóc, thẩm mỹ, xâm tattoo, mát-xa... Dù trong nhà hay ngoài trời đều phải mang khẩu trang và giãn cách.

.

Hơn 200 công ty đã nộp đơn xin lãnh trợ cấp cứu nguy đại dịch (Paycheck Protection Program) bây giờ cho biết phải khai phá sản, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Ba, dẫn theo các thống kê chính phủ và tòa án. Nhóm 300 công ty này có tổng cộng 23,400 công nhân, tuy được nhận tiền vay cứu nguy, nhưng vẫn không thể tồn tại được vì thị trường suy yếu.

.

TT Donald Trump đã suy tính tấn công trung tâm nguyên tử chính yếu của Iran tại thị trấn Natanz, theo báo New York Times loan tin. Trong một buổi họp hôm Thứ Năm 12/11/2020, Trump hỏi các cố vấn về các trường hợp tấn công quân sự vào lò nguyên tử trên và về khả năng sẽ bị Iran đánh trả thế nào. Các viên chức cao cấp, kể cả Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội là Tướng Mak Milley đều cản.

.

Trong buổi họp, Phó Tổng Thống Mike Pence và Ngoại Trưởng Mike Pompeo đều nói rằng tấn công Iran như thế sẽ gây ra cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, và sẽ lôi kéo nhiều quốc gia chung quanh vào cuộc chiến mà khó tiên liệu sự kết thúc. Hôm Thứ Ba, một phát ngôn viên chính phủ Iran nói rằng Iran sẽ "đánh trả dữ dội" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào như thế.

.

Một người gốc Việt tại Pittsburgh, Pennsylvania, bị khởi tố về tội đưa các loại cá Châu Á đang gặp cơ nguy tuyệt chủng vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Anthony Nguyen, 48 tuổi, bị khởi tố vì đưa loại cá Asian arowana (cá rồng Châu Á) và cá lóc vào Mỹ.

.

Anthony Nguyen còn có các tên là JoJo Nguyen và Jackie Lee, điều hành một cơ sở kinh doanh ở Pittsburgh chuyên về các loại cá hiếm thuộc loại nhiệt đới nước ngọt. Công tố nói Nguyen phạm luật Lacey Act vì bán loại cá rồng Châu Á mà anh nhập lậu vào Mỹ; loại cá này có thể bán với giá hàng chục ngàn đôla/con. Nguyen cũng phạm luật này hồi năm 2019 vì bán loại cá snakehead fish (cá lóc, cá quả).



Mike Burgess, Tổng Giám Đốc cơ quan phản gián Úc châu ASIO, báo động: tình báo quốc tế đang gạ gẫm, tuyển mộ chuyên gia Úc.

.

Báo Sydney Morning Herald loan tin rằng cơ quan phản gián Úc châu ASIO mở ra một chiến dịch thông báo toàn dân biết rằng gián điệp quốc tế đang xâm nhập các mạng xã hội và mạng chuyên gia, như LinkedIn, để mời gọi người dân Úc châu hợp tác bán các thông tin nhạy cảm.

.

Sở ASIO nói rằng một số trang web tuyển nhân dụng trên mạng bị gián điệp xâm nhập để nhận dạng, bồi dượng và tuyển mộ những tài năng từ các công dân Úc có thể vượt qua màng lọc an ninh.

.

Mike Burgess, Giám đ8ốc ASIO, nói là đã nhận thấy nhiều sở tình báo nước ngoài đang dùng mạng xã họi để tiếp cận công dân Úc, những người có thể ích lợi cho dịch vụ ình báo của họ.

.

Đối tượng chính, theo ASIO, là những người Úc có việc làm trong chính phủ có tình hình xếp loại an ninh cao không bị nghi ngờ, cũng như những người làm việc trong các công ty quốc phòng. Nhưng ASIO nói tất cả các công ty và nhân viên Úc châu đều phải cảnh giác.

.

Mike Burgess cũng nói người Úc cần phải cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân hay chuyên nghiệp lên mạng, vì các sở tinh báo quốc tế sẽ tìm tới để chiêu dụ.

.

Tổng Thống tân cử Joe Biden đã họp với các Tổng quản trị của các công ty General Motors, Microsoft, Target, và Gap hôm Thứ Hai để nói chuyện về hồi phục kinh tế sau đại dịch coronavirus. Biden và Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris cũng đã thảo luận về kế hoạch hồi phục kinh tế với các lãnh tụ công đoàn:

.

--- Công đoàn xe hơi UAW (United Auto Workers -- 390,000 hội viên đang làm việc và hơn 600,000 đã hồi hưu).

.

--- Công đoàn AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees -- AFSCME), đại diện hơn 1.3 triệu công chức các cấp, cũng như nhân viên y tế, cai tù, nhân viên vệ sinh, cảnh sát, lính cứu hỏa...

.

--- Công đoàn SEIU (Service Employees International Union) đại diện 1.9 triệu nhân viên trong 100 ngành nghề Hoa Kỳ, như y tế, bệnh viện, nhà dưỡng lão...

.

Có phải Trump vuốt ve Putin và chống phá Châu Âu? Có vẻ như thế... Chưa hết, Trump còn bị một quan chức chê là kém thông minh... Josep Borrell, Cao ủy Đối ngoại Liên Âu, nói hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Trump là Tổng Thống Mỹ đầu tiên "công khai và tuyên bố đầy thù nghịch" đối với Liên Âu.

.

Borrell nói với báo Washington Post rằng chủ nghĩa dân túy của Trump đã châm mồi lửa cho phong trào cực hữu khắp Châu Âu. Tuy nhiên các lãnh tụ Liên Âu nói rằng Châu Âu tự giải quyết vấn đề nội bộ Châu Âu, và không mong đợi gi người Mỹ tới gíp gỡ bỏ nan đề.

.

Borrell cũng nói rằng chính sách của Trump về Trung Quốc đã sai lầm khi chiến tranh thương mại và thực tế thâm thủng thương mại giữa Mỹ với TQ đã "không giảm, mà còn tăng vọt." Borrell bày tỏ hy vọng rằng Tân Tổng Thống tân cử Joe Biden sẽ có "chính sách thông minh hơn" trong tương lai.

.

Robert O'Brien, Cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump, nói hôm Thứ Hai rằng có vẻ như Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống 2020, mặc du ông hy vọng Trump cuối cùnh sẽ có thể thắng nhiệm kỳ hai.

.

O'Brien nói trong diễn đàn an ninh thế giới Global Security Forum: "Nếu Biden-Harris được tuyên bố là thắng cử, và hiển nhiên bây giờ nhìn có vẻ là như thế, chúng ta sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực một cách chuyên nghiệp từ Hội Đồng An Ninh Quốc Gia NSC, không thắc mắc gì hết.

.

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "đã chuyển giao cây gậy quyền lực và đã có những cuộc chuyển giao quyền lực thành công và êm thắm nhay cả trong các thời kỳ sóng gió nhất."

.

Một bản tường trình FBI phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy các tội phạm căm thù dưới thời TT Trump tăng vọt. Thống kê trọn năm 2019, với các số liệu có được, các vụ sát nhân liên hệ tới căm thù đã tăng hơn gấp đôi, và tội căm hù tăng tới mức cao nhất kể từ 2008, khi TT George W. Bush là Tông Thống. Trong khi đó, trong 3 năm đầu Trump ngồi ở Bạch Ốc, các tội căm thù tăng 21%.

.

Bản báo cáo FBI nói đã có 7,314 vụ hình sự xảy ra, và 8,559 vụ tấn công vì bị kích động bởi màu da, sắc tộc, tôn giáo, tính phái, khuyết tật... Brian Levin, Giám đốc điều hành viện nghiên cứu Center for the Study of Hate and Extremism at California State University đưa ra thống kê:

.

Chiếm tỷ lệ trong các trường hợp tấn công vì tình dục, vì căn cước tính phái, vì màu da chiếm tới 57.6% hồ sơ. Tấn công vì liên hệ tôn giáo là 20.6% trên tổng số các trường hợp. Tấn công vì liên hệ tính dục là 16.7%, vì căn cước tính phái là 2.7%; và vì thành kiến là cao thứ ba, ở mức 19.4%.

.

.