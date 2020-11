Hồ sơ thuế của Trump cơ nguy bị lộ. Moderna: có thuốc chủng ngừa siêu vi hiệu lực 94.5%. South Dakota: nhiều bệnh nhân nghẹt thở vì COVID vẫn tin lời Trump rằng COVID là do Dân Chủ bịa đặt. Nhiều chánh án nổi giận vì đơn kiện của Trump vô lý. Thê thảm sau khi Trump mời TQ vào làm đàn anh Châu Á: nhìn thấy VN gặp hiểm nạn TQ, nhưng toàn dân đành chịu. Gần 1/5 người dính coronavirus sẽ có bệnh tâm t

Moderna: có thuốc chủng ngừa siêu vi hiệu lực 94.5%. Cổ phiếu Moderna tăng liền 10.64%. Thị trường toàn cầu tăng.

Hồ sơ thuế của Trump cơ nguy bị lộ. Moderna: có thuốc chủng ngừa siêu vi hiệu lực 94.5%. South Dakota: nhiều bệnh nhân nghẹt thở vì COVID vẫn tin lời Trump rằng COVID là do Dân Chủ bịa đặt. Nhiều chánh án nổi giận vì đơn kiện của Trump vô lý. Thê thảm sau khi Trump mời TQ vào làm đàn anh Châu Á: nhìn thấy VN rơi vào hiểm nạn TQ, nhưng toàn dân đành chịu. Gần 1/5 người dính coronavirus sẽ có bệnh tâm thần vào 3 tháng sau. Ngừa dịch: Walmart đếm số người vào và ra tiệm để ở mức 20%. BioNTech: Nếu đạt tỷ lệ cao chủng ngừa siêu vi, mọi chuyện sẽ bình thường từ cuối năm tới. BS Mỹ: dân Mỹ cần tập pháp tỉnh thức của Phật Giáo để tăng tuổi thọ. TQ báo động: thực phẩm đông lạnh vào 3 thủ phủ TQ bị dò ra có siêu vi COVID-19.

WASHINGTON (VB - 16/11/2020) -- Hồ sơ thuế của Trump có thể sẽ bị lộ ra, sau khi Trump rời Bạch Ốc. Báo Politico cho biết nhiều Dân biểu liên bang phía đảng Dân Chủ từ lần đòi hỏi Trump phổ biến hồ sơ thuế, nhưng Tump vẫn giấu, bất kể lời Trump hứa năm 2016 là sẽ phổ biến giấy thuế.

Politico nói rằng sau khi Joe Biden thành lập nội các, Bộ Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin của Trump sẽ bị thay thế, có thể đòi hỏi của các Dân biểu về giấy thuế của Trump sẽ được trao cho Hạ Viện, vì trước giờ Mnuchin vẫn chận lại bất kỳ đòi hỏi nào về hồ sơ thuế của Trump.

Báo New York Times đã có bản sao hồ sơ thuế của Trump từ một nguồn riêng, trong đó cho thấy Trump liên tục 10 năm trước khi vào Bạch Ốc đã đóng thuế zero đôla cho Sở Thuế IRS của Hoa Kỳ, trong khi đóng huế gần 200,000 đôla cho chính phủ Trung Quốc vì các kinh doanh của Trump tại Hoa Lục. Báo NYT cũng ghi rằng sau khi Trump vào Bạch Ốc, Trump đóng thuế 2016 và 2017 mỗi năm 750 đôla cho IRS. Trump giải thích rằng, người thông minh như Trump biết cách trốn thuế. Trump có thể tiêu hủy hồ sơ thuế trước khi rời Bạch Ốc hay không? Đó là câu hỏi còn để ngỏ.

Hãng dược Moderna Inc. loan báo hôm Thứ Hai 16/11/2020 rằng cuộc nghiên cứu thuốc chủng ngừa siêu vi COVID-19 cho thấy khám phá mới có hiệu lực 94.5% ngăn chận dịch này. Moderna cũng nói rằng thuốc chủng ngừa có thể giữ 30 ngày an toàn trong nhiệt độ lạnh tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm.

Moderna nói rằng nghiên cứu về hiệu lực là dựa vào 30,000 người thí nghiệm ở Hoa Kỳ được chích 2 liều thuốc chủng ngừa trong đợt thử thuốc, và nói chung là an toàn. Công ty sẽ trình lên FDA xin chuân thuận trong vài tuần tới theo thủ tục khẩn cấp, và dự kiến sẽ sản xuất 20 triệu liều thuốc chủng ngừa năm nay, và tăng tới 1 tỷ liều thuốc chủng vào năm 2021.

Cổ phiếu Moderna sang Thứ Hai tăng vọt 10.64% trước khi thị trường mở cửa. Các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sáng Hai trước khi mở cửa cũng tăng vọt sau khi có bản tin về hãng dược Moderna. Chỉ số Dow Jones tăng 1.77% tức là 522 điểm vào lúc 7:04 giờ sáng giờ Miền Đông, Chỉ số S&P 500 tăng 1.15%, chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.15%.

Cô y tá chuyên trực phòng cấp cứu Jodi Doering tại một bệnh viện South Dakota than thở rằng một số bệnh nhân của cô chết vì siêu vi coronavirus mà vẫn nói rằng họ không tin đại dịch COVID-19 là có thật và rằng siêu vi chỉ là "tin đồn nhảm" tung ra thôi. Cô viết trên một tweet cuối tuần qua sau một ca trực rằng có một vài bệnh nhân vẫn la hét và mắng cô trong khi họ đang dùng máy thở Vapotherm rằng phải đưa cho họ thuốc trị liệu thực bởi vì chuyện họ bị siêu vi là không có vì siêu vi COVID chỉ là tin giả, và họ bệnh là bệnh khác, chớ không phải bị mắc dịch. Họ còn nói rằng Joe Biden sẽ làm hỏng Hoa Kỳ... South Dakota là 1 trong 10 tiểu bang nguy cơ nhất vì COVID-19.

Thêm nhiều chánh án nổi giận vì các đơn kiện do ban vận động của Trump đưa ra về chuyện ho quy chụp là có bầu cử gian lận. Như mới đây ở một phiên tòa ở quận Clark County, Nevada, khi các luật sư Cộng Hòa khiếu kiện rằng các quan sát viên Cộng Hòa không được tới gần đủ để nghe các nhân viên đếm phiếu nói chuyện gì, Chánh án liên bang Andrew Gordon chất vấn ngược rằng sao quý vị kiện gì kỳ cục như thế, và bác đơn kiện.

Người ta không rõ khoảng cách bao nhiêu sẽ cho người quan sát nghe được người khác nói chuyện. Trường hợp một đơn kiện ở Pennsylvania, các luật sư của Trump kiện rằng người quan sát phía Cộng Hòa bị đẩy ra xa nơi các phiếu bầu đang đếm. Khi được hỏi là khoảng cách bao nhiêu, luật sư nói rằng người quan sát chỉ được đứng cách người đếm có 15 feet (4.572 mét) thì Chánh án liên bang Paul Diamond mới kinh ngạc, "Tôi rất tiếc, vậy rồi vấn đề của quý vị là gì?"

Trong khi đó, nhiều phân tích gia kinh tế và chính trị tại Châu Á kinh hoàng sau khi Trung Quốc thắng lớn, đẩy Mỹ lùi khỏi ảnh hưởng khu vực: Các vị lãnh đạo 15 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, qua đó hình thành một khu vực thương mại tự do bao phủ khoảng 30% dân số và GDP toàn thế giới. Dự kiến nhiều mặt hàng mua bán giữa khối 15 quốc gia RECP sẽ có rào thuế quan giảm 90%. Ký thương ước lớn nhất thế giới này không có Mỹ, Ấn và chỉ bao gồm: ASEAN, TQ, Nhật, Hàn, Úc, New Zealand. Nghĩa là, Việt Nam sẽ lệ thuộc TQ nhiều hơn. Tình hình này xảy ra sau khi Trump rút khỏi TPP năm 2017 và đẩy Việt Nam (và ASEAN) vào vòng tay TQ.

Bản tin BBC ghi rằng theo một bài viết của Giáo sư Thành Hán Bình, thuộc Đại học Nam Kinh, Trung Quốc đăng vào ngày mô tả việc ký kết RCEP là một thắng lợi lớn của chủ nghĩa đa phương trước chủ nghĩa đơn phương, ý muốn nói tới các quyết định của Washington xa rời các cơ chế hợp tác mậu dịch tự do. BBC cũng ghi rằng điểm đáng chú ý trong bài bình luận này là việc tác giả, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh nhắc tới lợi ích của RCEP với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

"Dựa trên Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về RCEP được công bố vào tháng 11/2019, các bên đã nhất trí thúc đẩy trực tiếp việc kết nối các cơ sở với kế hoạch xây dựng BRI.

"Người ta tin rằng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào và tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung do Trung Quốc xây dựng sẽ sớm mang lại lợi ích cho người dân trong khu vực".

Trong khi đó, bản tin đài RFI viết: RCEP thắng lợi gần như trọn vẹn của Trung Quốc... chính sách bảo hộ của tổng thống Donald Trump trong bốn năm qua, việc Mỹ rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương ngay từ năm 2017, càng hối thúc các nước Á châu đẩy mạnh tiến trình hội nhập. Sự thoái lui của Hoa Kỳ đã tạo thuận lợi cho Trung Quốc. Như chính thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên bố nhân lễ ký kết hiệp định RCEP : đây không chỉ là một là dấu hiệu rõ rệt nhất về hợp tác của khu vực mà còn là « thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và mậu dịch tự do »....



Deborah Elms

RFI cũng ghi rằng Giám đốc trung tâm Asian Trade Center tại Singapore, Deborah Elms cho rằng, với RCEP, một khi «ván đã đóng thuyền», ASEAN sẽ khó mà cưỡng lại trước sức mạnh của Trung Quốc. Không còn Mỹ và cũng không một cường quốc kinh tế nào của thế giới có thể can thiệp hay bênh vực cho những bên thấp cổ bé miệng.

RFI cũng viết rằng khi trả lời báo Hồng Kông, South China Morning Post giáo sư Peter Petri đại học Brandeis, Boston –Hoa Kỳ nhận định rằng RCEP là công cụ để Bắc Kinh xây dựng mô hình và trật tự thương mại tại châu Á trong tương lai.

Bản tin VOA đã phỏng vấn 2 chuyên gia kinh tế Việt Nam: trước là lợi nhưng sau là thê thảm. Hai tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh và Nguyễn Chí Hiếu nói với VOA rằng trong thời gian trước mắt, hiệp định sẽ có tác động tích cực cho Việt Nam.

VOA ghi rằng Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội với chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, chỉ ra thực tế rằng mỗi khi Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do, như với ASEAN hoặc EU, GDP của Việt Nam và đối tác đều tăng lên.

VOA cũng ghi lời Ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính-ngân hàng người Mỹ gốc Việt, khẳng định RCEP mở rộng thêm thị trường xuất khẩu cho Việt Nam cũng như mang lại các lợi thế về thuế quan cho Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước thành viên.

VOA viết: "Nhưng cả hai chuyên gia đều cảnh báo về nguy cơ Việt Nam ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đánh giá với VOA rằng tuy Tổng thống Trump trong 4 năm qua tìm cách làm suy yếu thế lực của Trung Quốc với chiến tranh thương mại và phương châm “Nước Mỹ trên hết”, song trên thực tế, vị thế của Trung Quốc về địa-chính trị không lung lay, nếu không nói là còn mạnh hơn.

Nay, RCEP là một bước tiến nữa của Trung Quốc khi họ nắm vai trò dẫn đầu trong khối kinh tế lớn nhất toàn cầu, giành được lợi thế trong cạnh tranh với Mỹ, ông Hiếu nói."

Thê thảm... nhìn thấy đất nước rơi vào hiểm nạn TQ, nhưng toàn dân đành chịu, không làm gì được...

Gần 1/5 những người lây nhiễm siêu vi COVID-19 bị chẩn đoán với một bệnh rối loạn tâm thần như lo lắng, trầm cảm hay mất ngủ trong vòng 3 tháng sau khi xét nghiệm có dương tính siêu vi này, theo một cuộc nghiên cứu cho thấy tác hại về tâm thần của đại dịch.

Cuộc nghiên cứu này thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ University of Oxford và NIHR Oxford Health Biomedical Research Centre – cũng cho thấy những người có tiền sử bệnh tâm thần trước khi nhiễm dương tính thì 65% nhiều phần sẽ bị chẩn bệnh có COVID-19 hơn là những người không có tiền sử bệnh, ngay cả khi đã tính các yếu tố rủi ro như tuổi, tính phái, sắc tộc và các điều kiện thể lý có sẵn.

Bác sĩ Max Taquet, thuộc viện NIHR, nói rằng nghiên cứu này cho thấy yếu tố bất ngờ và cần điều tra thêm, trong khi bây giờ nên đưa thêm bệnh lý rối loạn tâm thần vào danh sách các yếu tố rủi ro cho COVID-19. Taquet là một trong các tác giả bản nghiên cứu trên.

Dịch siêu vi kinh hoàng khắp Hoa Kỳ... Hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart bắt đầu đếm số người vào và ra tiệm để không cho quá đông tới mức cơ nguy dễ lây lan siêu vi COVID-19. Hồi tháng 4/2020, công ty bắt đầu hạn chế số lượng khách hàng chỉ còn 20% dung lượng bình thường trong tiệm, hay là phải hạ thấp hơn, tùy theo các chính quyền địa phương yêu cầu. Và rồi thời gian sau, không hạn chế nữa, khi rủi ro lây nhiễm giảm dần. Cho tới bây giờ.

Kory Lundberg, phát ngôn nhân hệ thống siêu thị Walmart, nói rằng vì lý do cẩn trọng mùa lễ, và vì nhiều nơi đang lây lan đại dịch, nên các tiệm sẽ đếm số khách hàng vào và ra để giữ không cho quá 20% dung lượng. Hệ thống siêu thị này đang quảng cáo nhiều mặt hàng bán hạ giá cho lễ truyền thống Black Friday. Công ty Walmart cho biết sẽ bán hạ giá trong 3 đợt cuối tuần Black Friday --- những ngày cuối tuần thứ nhất và thứ nhì của tháng 11/2020 và sẽ bao gồm những ngày cuối tuần thứ 4 của tháng 11, và các quảng cáo hạ giá sẽ đăng ở mạng Walmart vào những ngày Thứ Tư trong tháng.

Một trong những khoa học gia tại công ty Pfizer-BioNTech chế tạo thuốc chủng ngừa vaccine chống COVID-19 nói rằng thuốc chữa trị siêu vi này có thể đưa thế giới trở về "bình thường" vào mùa đông sắp tới. Ugur Sahin (Tổng quản trị BioNTech) nói rằng nếu tỷ lệ chủng ngừa cao đạt được vào cuối năm tới, tình hình đại dịch có thể thay đổi.

.

Sahin nói điều đó sẽ xảy ra vì nhiều công ty vaccines đã được xin tăng nguồn cung cấp và như thế tới mùa đông năm tới mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Sahin nói mục tiêu là cung cấp hàng trăm triệu liều thuốc toàn cầu vào mùa xuân và như thế sẽ bắt đầu ảnh hưởng khi ngăn không cho dân chúng dính bệnh với siêu vi này. Ông nói thuốc chủng ngừa của ôngc hế tạo có hiệu lực hơn 90%. Và nhiều thuốc chủng ngừa tương tự của các công ty khác dự kiến cũng sẽ hiệu lực tương tự, theo lời Sahin.

Tuổi thọ trung bình dân Nhật là 84.67. Tuổi thọ trung bình dân Mỹ là 78.93 năm, thua nhiều quốc gia trên thế giới. Khuynh hướng tuổi thọ dân Mỹ sẽ giảm nhiều nữa, nếu tính thống kê các trường hợp tử vong vì đại dịch COVID-19. Bản nghiên cứu mới đây cho thấy tuổi thọ dân Mỹ sẽ còn giảm nhiều nữa, vì các thói quen sinh hoạt đã thay đổit hời đại dịch: 8/10 dân Mỹ đã thay đổi thói quen ẩm thực. Dân Mỹ ăn thức ăn vặt nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, và dĩ nhiên đi bộ ít hơn.

Brian Kennedy, bác sĩ chuyên ngành lão hóa, nói rằng một trong các phương diện căn bản để giữ gìn sức khỏe là phải giảm ăn vặt, bớt uốn rượu, ưa vận động cơ thể. Muốn như thế, xuyên suốt phải là sử dụng phương pháp của Phật Giáo là tỉnh thức để ý thức về các thói quen trên cơ thể và tâm lý, sống với thời khắc hiện tại và có bộ não vắng lặng hơn. Và các cuộc nghiênc ứu cho thấy tuổi thọ nối kết với bộ não vắng lặng.

Theo tin Reuters, chính quyền thành phố Jinan của Trung Quốc nói rằng họ đã dò thấy siêu vi coronavirus có trong thịt bò và lòng bò, và trong các bao bì đóng gói các thịt này từ Brazil, Bolivia và New Zealand, trong khi 2 thủ phủ của 2 tỉnh khác tìm thấy siêu vi trong các bao bì đóng gói thịt heo từ Argentina.

.

TQ đang tăng tốc xét nghiệm trên các thực phẩm đông lạnh sau khi dò ra có siêu vi trong thực phẩm nhập cảng, dẫn tới quyết định cấm nhập cảng, ngay cả khi Tổ Chức Y T61 Thế Giới nói rằng rủi ro bị dính COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh rất là thấp.

Tai Jinan, thủ phủ của tỉnh Shandong phía đông TQ, thực phẩm đông lạnh bị dò ra siêu vi là từ một đơn vị của công ty Guotai International Group, và Shanghai Zhongli Development Trade, theo lời Sở y tế thành phố này hôm cuối tuần. Các gói thực phẩmd ính siêu vi là vào từ cảng Thượng Hải. Trường hợp thịt heo đông lại dính siêu vi là ở Zhengzhou, thủ phủ tỉnh Henan miền trung Hoa Lục, và ở Xian, thủ phủ tỉnh Shaanxi. Chưa rõ các trường hợp này có liên hệ nhau hay không.

