GS Luật Harvard: Trump sẽ vào tù nếu ở trong Bạch Ốc quá 12 giờ trưa ngày 20/1/2021. Bưu tín viên khai có gian lận phiếu bầu đã thú nhận là khai gian, và thực sự không gian lận gì hết. Taxi bay ở Seoul sẽ thương mại hóa từ 2025. Nhóm cực hữu Proud Boys chính thức tuyên bố: đấu tranh vì da trắng thượng đẳng, không nhượng bộ da màu nào. Tuần này ký thương ước 10 nước ASEAN (trong đó có VN), TQ, Nhậ

Nam Hàn hôm Thứ Tư 11/11/2020 cho bay biểu diễn xe taxi 2 ghế tại Seoul, trong khi chính phủ vạch ra kế hoạch thương mại hóa các tuyến hàng không trên đô thị để giải quyết nạn kẹt xe kể từ 2025. Xe taxi bay 2 ghế sản xuất bởi EHang, một công ty TQ, đã bay thử 7 phút trên cao độ 150 feet (45.72 mét) trên sông Han River gần eouido, khu phố ngân hàng ở trung tâm thủ đô Seoul, theo tin Arirang News.

.

GS Luật Harvard: Trump sẽ vào tù nếu ở trong Bạch Ốc quá 12 giờ trưa ngày 20/1/2021. Bưu tín viên khai có gian lận phiếu bầu đã thú nhận là khai gian, vì thực sự không có gian lận gì hết. Taxi bay ở Seoul sẽ thương mại hóa từ 2025. Nhóm cực hữu Proud Boys chính thức tuyên bố: đấu tranh vì da trắng thượng đẳng, không nhượng bộ da màu nào. Tuần này ký thương ước 10 nước ASEAN (trong đó có VN), TQ, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc châu và Tân Tây Lan. Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo: chuyển giao quyền lực cho chính phủ Trump nhiệm kỳ 2. Texas: treo giải 1 triệu đô cho ai có tin bầu cử gian lận. Trump lập ủy ban Save America để gây quỹ. New York Times phỏng vấn các ban bầu cử 50 tiểu bang: không hề thấy gian lận bầu cử. Paul Pham nắm chức Tổng Thư Ký 2 báo South Florida Sun Sentinel và Orlando Sentinel. North Dakota dịch bùng phát: 100% hết giường bệnh, thiếu y tá. Thống Đốc Massachusetts (Cộng Hòa) kêu gọi Trump bàn giao quyền lực cho Biden

.

WASHINGTON (VB - 11/11/2020) --- Kết quả tranh cử chức Thượng nghị sĩ liên bang tại Alaska hôm Thứ Tư 11/11/2020 cho thấy dự kiến đương nhiệm TNS Dan Sullivan (Cộng Hòa) sẽ thắng cử. Với 69% phiếu đã đếm xong, Sullivan dẫn đầu với 140,440 phiếu, trong khi Al Gross (Dân Chủ) được 87,445 phiếu.

.

Kết quả tranh cử chức Thượng nghị sĩ liên bang tại North Carolina hôm Thứ Ba 10/11/2020 cho thấy đương nhiệm Thom Tillis (Cộng Hòa) thắng cử. Đối thủ là Cal Cunningham (Dân Chủ) chấp nhận thua, và gửi lời chúc mừng đối thủ Cộng Hòa được đa số cử tri tin cậy. Cuộc đời vẫn còn hiếm kẻ bất lương: Có vẻ như không có bao nhiêu người mặt dầy, hễ thua là nói bị gian lận phiếu.

.

Như thế, hiện nay Cộng Hòa chiếm giữ 50 ghế Thượng nghị sĩ, trong khi Dân Chủ giữ 46 ghế. Hai ghế Thượng nghị sĩ còn lại sẽ tổ chức bầu cử vào ngày đầu năm 5/1/2021 tại Georgia. Nếu Dân Chủ thắng ở cả 2 ghế Thượng nghị sĩ tại Georgia, vẫn là thiểu số trong Thượng Viện. Trong khi đó, Dân Chủ vẫn nắm đa số ở Hạ Viện liên bang: sẽ giữ ít nhất 218 ghế Dân biểu nhưng mất ít nhất 5 ghế về Cộng Hòa.

.

Dan Patrick, Phó Thống Đốc tiểu bang Texas hôm Thứ Ba nói rằng ông treo giải thưởng lên tới 1 triệu đôla để khuyến khích ai có thông tin gì về bầu cử gian lận ở các cấp dân cử tại Texas hãy thông báo. Thông báo này đăng trên báo The Texas Tribune ghi lời Patrick rằng tiền thưởng cho những ai báo cáo có gian lận bầu cử ở Texas, dù là hiện nay không thấy chứng cớ gian lận rộng lớn nào hiện nay và các chuyên gia nói là gần như rất hiếm. Patrick là Cộng Hòa, và Texas truyền thống là Cộng Hòa.



Laurence Tribe

.

Laurence Tribe, Giáo sư đại học Luật Khoa Harvard, nói chuyện trên chương trình Outfronts của CNN rằng Tổng Thống Donald Trump có thể phạm tội hình sự cấp liên bang nếu cứ tiếp tục từ chối bàn giao ôn hòa sau khi thất cử Tổng Thống. GS Tribe nói không có gì mà Trump hay Pompeo làm nổi để cản không cho Biden vào Bạch Ốc. Vào đúng giữa trưa ngày 20/1/2021, Biden trở thành Tổng Thống Mỹ sau khi tuyên thệ. Và bất kỳ ai rong chính phủ Trump, kể cả Trump, giả vờ như còn quyền hành pháp nào, đều là phạm tội hình sự liên bang, có thể bị tống giam vào tù. Có thể là Trump chọn giải pháp khác: xây một Bạch Ốc tại sân golf Mar-a-Lago và nơi đây Trump vẫn đóng vai Tổng Thống.

.

.

Taxi bay này có tên gọi eVTOL -- viết tắt từ "electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle" -- có thể chở sức nặng 485 pounds (220 kilogram) bay tới tốc độ 80 dặm/giờ. Khi bay thử hôm Thứ Tư, taxi này chở các bao gạo thay cho hành khách. Hệ thống bay trên đô thị sẽ phát triên và có tên là "K-drone" --- theo lời Seo Jeong-hyup, quyền Thị trưởng Seoul.

.

Phó Thủ Tướng Son Myung-soo nói Nam Hàn sẽ hoàn tất thương mại hóa hệ thống bay trên đô thị kể từ 2025, và như thế sẽ giảm thời lương đi lại trong thủ đô Seoul tới 70% thì giờ, so với đi xe hơi.

.

Một nhóm da trắng thượng tôn xảy ra nội chiến. Nhóm cực hữu Proud Boys từ lâu tự nhận là những người bảo vệ nền văn minh Tây phương và chối rằng họ không phải là những người da trắng cực đoan hay theo chủ nghĩa phát xít. Báo Newsweek loan tin rằng bây giờ một vài thành viên nói sẵn sàng chấp nhận nhãn hiệu là một tổ chức kỳ thị các sắc dân da màu. Nội chiến nội bộ Proud Boys bùng khởi khi Kyle Chapman, người sáng lập cái gọi là "vũ khí phòng thủ chiến thuật" của Proud Boys gửi thông điệp cho các thành viên nói rằng bây giờ ông không cần giả bộ tránh né nhãn hiệu "người yêu nước kỳ thị dân da màu" nữa.

.

Lý do tay này giải thích vì Enrique Tarrio (Chủ tịch Proud Boy) đã thất bại trên chiến trường, nên "tình thế quyết định rằng tôi, Kyle Chapman, lên nắm chức Chủ tịch Proud Boy hiệu lực tức khắc. Chúng ta sẽ không còn vuốt ve bọn thiên tả bằng cách bổ nhiệm bọn da đen như lãnh tụ của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cho phép bọn đồng tính hay các bọn mạt hạng khác vào hàng ngũ chúng ta. Chúng ta sẽ trực diện bọn hình sự Zionist (vệ quốc Do Thái) ước muốn phá hủy nền văn minh của chúng ta." (nguyên văn: it has been decided that I Kyle Chapman reassume my post as President of Proud Boys effective immediately,” Chapman wrote. “We will no longer cuck to the left by appointing token negroes as our leaders. We will no longer allow homosexuals or other ‘undesirables’ into our ranks. We will confront the Zionist criminals who wish to destroy our civilization.”)

.

Chapman viết rõ rằng: "Chúng ta công nhận rằng Tây Phương được xây dựng bởi riêng Chủng Tộc Da Trắng và chúng ta nợ gì với bất kỳ sắc tộc nào khác." (“We recognize that the West was built by the White Race alone and we owe nothing to any other race,” he wrote.)

.

Da vàng hiển nhiên không là cái gì trong các nhóm ủng hộ Trump cực đoan này.

.

Sau khi Trump hủy bỏ hiệp định TPP do Obama thiết lập, Trung Quốc thò tay vào ảnh hưởng toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và tin Reuters hôm Thứ Tư 11/11/2020 cho biết các lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu họp từ Thứ Năm về thương ước do TQ hỗ trợ: lãnh đạo của 10 nước ASEAN (trong đó có VN), TQ, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc châu và Tân Tây Lan bàn về hiệp định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) và sẽ họp xong vào Chủ Nhật tới.

.

Thương ước dự kiến sẽ ký sau đó vào Chủ Nhật bên lề Thượng đỉnh ASEAN 4 ngày ạti Hà Nội, sẽ mất nhiều năm để hoàn tất nhưng sẽ hạ thấp thuế quan khắp nhiều lĩnh vực và có thể gọi là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới. Các nước RCEP chiếm gần 1/3 dân số thế giới, và 29% tổng sản lượng quốc dân toàn cầu. Trong đó, TQ là nguồn lớn nhất nhập cảng và là nơi để xuất cảng cho các nước thành viên RCEP, theo bản tin Reuters. Ghi nhận: 2 nước khổng lồ Mỹ, Ấn không có mặt trong hiệp định trên.

.

Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói rằng ông đã nói chuyện với nhiều nguyên thủ các nước và hứa rằng Mỹ sẽ trở lại cuộc chơi toàn cầu sau khi ông vào Bạch Ốc. Hiện thời Trump không công nhận cuộc bầu cử ngày 3/11 và nói bầu cử đó gian lận.

.

Anthony Scaramucci, cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc của chính phủ Trump, phóng tweet rằng hành động Trump sa thải nhiều quan chức Bộ Quốc Phòng trong đó có Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Mark Esper và thay thế họ với những người không có khả năng chuyên môn chỉ nhằm xóa bỏ sự chống đối khi Trump có nợ quốc tế phải chi trả.

.

Một người chứng gian rằng có gian lận bầu cử đã đổi lời khai, thú nhận rằng ông bị Cộng Hòa mua chuộc để khai gian. Người khai gian có tên là Richard Hopkins -- bưu tín viên Bưu Đện thị trấn Erie, Pa. -- tuần trước đã ký vào một tờ khai hữu thệ ghi rằng có gian lận phiếu bầu và tố cáo qua tổ chức Project Veritas.

.

Richard Hopkins lúc đó khai rằng một Trưởng phòng bưu điện ở thị trấn Erie, Pa., ra lệnh cho bưu tín viên phải ghi ngược, lùa lại vài ngày trên thời gian đóng dấu trên phiếu bầu gửi sau Ngày Bầu Cử. Lúc đó Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham (Cộng Hòa-S.C.) bèn chụp lấy và gửi thư đòi Bộ Tư Pháp điều tra gian lận và rồi Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr ra lệnh điều tra.

.

Phòng Thanh Tra Bưu Điện đã phỏng vấn Richard Hopkins hôm Thứ Sáu, và Hopkins thú nhận rằng ông đã khai gian, và rằng không hề có chuyện ông Trưởng phòng bưu điện nào ra lệnh ghi lùi ngày trên phong bì phiếu bầu. Hopkins nhận được hơn 130,000 đôla tiền từ những người Cộng Hòa hiến tặng qua một quỹ GoFundMe. Ủy ban Giám sát Hạ viện liên bang hôm Thứ ba cũng loan tin về chuyện người tố cáo gian này đã đổi lời khai và rằng không có chứng cớ bưu điện nào gian lận trên phiếu bầu.

.

Báo New York Times cho biết đã liên lạc qua điện thoại với các viên chức về bầu cử của cả 2 đảng tại toàn bộ 50 tiểu bang để phỏng vấn, và kết quả là: không thấy chứng cớ gian lận bầu cử nào. Báo này ghi nhận có một vài trường hợp phạm quy rải rác, cũng như hầu hết các cuộc bầu cử, nhưng không có phạm quy gì ở mức độ có thể thay đổi kết quả bầu cử.

.

Đài Fox News cũng thú nhận rằng không thấy gian lận lớn lao nào. Tucker Carlson, người chủ trì chương trình "Tucker Carlson Tonight" trên Fox News, tin rằng có gian lận thì cũng ở mức độ nhỏ, và không đổi kết quả phiếu bầu.

.

Trump lại ra độc chiêu: Trump tuyên bố thành lập một ủy ban hành động chính trị lãnh đạo (PAC) có tên là Save America, và PAC này sẽ cung cấp tiền cho các ứng cử viên Cộng Hòa vá các đề tài vận động. Theo luật, có hạn chế cá nhân góp tiền là 5,000$ nhưng không hạn chế số người tặng tiền. PAC này của Trump cũng có thể nhận tiền từ các PAC khác, theo lời Tim Murtaugh, phát ngôn nhân ban vận động của Trump. Và tất cả các tiền gây quỹ của ban vận động sẽ nộp 60% hiến tặng vào PAC mới này của Trump, nghĩa là cho dù Trump có rời Bạch Ốc thì Trump vẫn có tiền để thuê luật sư cãi các vụ kiện tụng và sẽ có thế lực đối với các ứng cử viên Cộng Hòa cần PAC hỗ trợ.

.

Paul Pham, trong 2 thập niên là một viên chức cao cấp trong các báo lớn tại Chicago và New York, tuần này được bổ nhiệm vào chức Tổng Thư Ký các nhật báo South Florida Sun Sentinel và Orlando Sentinel.

.

Pham nói hôm Thứ Sáu rằng ông dự định tập trung về hướng các độc giả hai vùng South và Central Florida muốn đón nhận thông tin -- dù là qua điện thoại, qua mạng xã hội hay qua báo in trên giấy.

.

Trump vẫn thường nói rằng siêu vi coronavirus sẽ biến mất vào hư vô sớm vì siêu vi chỉ là tin giả của Dân Chủ tung ra để phá hoại Trump và Cộng Hòa... nhưng bây giờ, một tiểu bang Cộng Hòa thắng lớn đã trở nên thê thảm vì hết giường nằm cho bệnh nhân COVID-19: Báo Grand Forks Herald loan tin rằng các bệnh viện tại North Dakota đã đầy 100% có bệnh nhân nằm trong tuần này, theo lời Thống Đốc Doug Burgum (Cộng Hòa-ND).

.

Ông nói bệnh nhân COVID-19 tăng vọt, trong khi nhân viên y tế không có đủ để chăm sóc và bệnh viện bây giờ đã thiếu giường trầm trọng. Thống Đốc Doug Burgum nói Giám đốc Y tế tiểu bang là Dirk Wilke đã ra lệnh cho các nhân viên y tế đã nhiễm dịch COVID-19 nhưng chưa có triệu chứng hãy tiếp tục làm việc như bình thường.

.

Báo Huffington Post nói rằng tình hình cũng tăng vọt nhiễm dịch khắp nước, nhưng nguy hiểm nhất là tiểu bang North Dakota đã bị tràn ngập, hết giường bệnh.

.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Thứ Ba nói rằng ông tự tin Hoa Kỳ sẽ có một chuyển giao quyền lực êm xuôi cho bất kỳ ai thắng cử 2020, nhấn mạnh rằng nhiều phiếu chưa đếm hết và từ chối xác nhận Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống Mỹ 2020.

.

Một phóng viên hỏi rằng tình hình Trump không chịu bàn giao cho Biden sẽ làm cho hình ảnh Mỹ tổn thương trước mắt quốc tế hay không, Pompeo nói rằng câu hỏi đó là kỳ cục, theo báo Politico tường trình. Pompeo nói, "Sẽ có chuyển giao êm thắm cho một chính phủ Trump nhiệm kỳ thứ nhì."



Charlie Baker (Cộng Hòa), Thống Đốc Massachusetts, hôm Thứ ba kêu gọi Trump bàn giao quyền lực cho Biden vì các lời cáo buộc gian lận bầu cử là vô căn cứ.

.

Baker nói ông theo Cộng Hòa suốt 40 năm, liên tục gây qũy cho các ứng cử viên Cộng Hòa, gõ cửa nhiều nhà cư dân để xin phiếu bầuc ho ứng viên Cộng Hòa, ngồi nhận điện thoại và gọi điện thoại xin phiếu cho ứng viên Cộng Hòa nhưng chuyện Trump bám ghế trong khi thất cử thì không thể chấp nhận được.

.