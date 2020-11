Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ Alex Azar nói với đài NBC hôm Thứ Ba 10/11/2020 rằng Hoa Kỳ sẽ có đủ các liều thuốc chủng ngừa COVID-19 cho công chúng vào mùa xuân 2021. Những thành phần ưu tiên có trước là nhóm nhiều rủi ro như cư dân viện dưỡng lão, nhân viên y tế và cấp cứu sẽ chích ngừa vào cuối tháng 1/2021, và toàn dân vào cuối tháng 3 tới đầu tháng 4/2021.

Tòa Tối Cao xử ObamaCare hôm nay, cơ nguy 23 triệu người mất bảo hiểm y tế. Ban vận động Trump hứa cho Youssef tờ visa vào Mỹ và miễn tố pháp lý nếu vu khống Hunter Biden kinh doanh gian lận ở Ukraine. Cậu Trump Jr. nói hãng dược ém tin thuốc chủng để bầu cử xong mới nói là cố ý hại Trump; nhưng Pfizer nói không có ý chính trị gì. Fox News thú nhận trước giờ toàn nói dối để giúp Trump, kêu gọi bây giờ nên nói thật. 61% y tá kiệt sức vì đại dịch. Số trẻ em mồ côi vì Trump là 666 em, không phải 545 em. Cựu Giám Đốc FBI thư gửi bạn trong Bộ Tư Pháp: ráng ngồi đó, chơ Biden nhậm chức để Trump khỏi quậy. Một số luật sư giúp Trump đã rút lui vì không thấy chứng cớ gian lận. 2 Thượng nghị sĩ Georgia nổi giận vì không được chèn ép phiếu giúp họ. Nga tăng cường nguyên tử. Anh trục xuất 2 nhà ngoại giao Belarus. Trump: sẽ tranh cử Tổng Thống 2024.

WASHINGTON (VB - 10/11/2020) -- Báo The Times từ London đã phỏng vấn Hares Youssef, một doanh nhân Ukraine, được kể rằng ông được hứa sẽ có một visa nhập cảnh Hoa Kỳ để trả công nếu tung tin gây thiệt hại cho ban vận động tranh cử của Joe Biden.

Youssef xác nhận rằng ông được yêu cầu bịa đặt về việc kinh doanh của Hunter Biden (con trai của Joe Biden) và bù lại ông sẽ có visa vào Mỹ và được miễn tố pháp lý (In return he was promised a US visa and legal immunity).

Youssef kể ông được yêu cầu bịa đặt về các liên hệ giữa Hunter Biden và một thương vụ vói 1 trong các cựu đồng nghiệp kinh doanh của ông mà đã không có lợi nhuận. Ông nói rằng thương vụ đó là một dối trá, và "Tôi chưa bao giờ gặp ông ta [Hunter Biden]. Nhưng đàn chó sẵn vẫn chạy rượt theo Hunter Biden."

Youssef kể đã đầu tư chưa tới 3 triệu đôla vào một quỹ đầu tư kỹ thuật có tên là mbloom, được hỗ trợ bởi Devon Archer, cựu đối tác doanh nghiệp của Hunter Biden, Youssef kể ông tin là khoản đầu tư của ông sẽ dùng tạo ra loại tiền điện tử có quý kim hỗ trợ gọi là Golden Hearts. nhưng nhóm quản trị mbloom đã dùng quỹ này đầu tư cho công ty khởi nghiệp riêng của họ. Youssef mất toàn bộ tiền đầu tư khi quỹ này đóng cửa năm 2016 sau khi Archer bị cáo buộc lừa gạt trong một vụ kinh doanh riêng khác, không liên hệ.

Sau khi hãng dược Pfizer loan tin đã làm được thuốc chủng ngừa chống dịch COVID-19, cậu Donald Trump Jr. nhìn thấy rằng đó là âm mưu chính trị, cho rằng công ty này ém tin về thuốc chủng để sau Ngày Bầu Cử mới loan tin nhằm gây thiệt hại cho cuộc tranh cử của Doanld Trump. Báo Daily Beast ghi rằng cậu phóng tweet: "Thời điểm chuyện này thiệt là kỳ dị phi thường..." "The timing of this is pretty amazing," he tweeted. "Nothing nefarious about the timing of this at all right?")

Tuy nhiên, Kathrin Jansen, Giám đốc hãng dược Pfizer nói với báo New York Times rằng thời điểm loan tin không dính gì tới chính trị, và rằng chính bà cũng không biết tin về kết quả thành công của thuốc chủng cho tới Chủ Nhật (một ngày trước khi loan tin về thuốc chủng hiệu lực hơn 90% và là 5 ngày sau Ngày Bầu Cử).

Các y tá, lực lượng cột trụ của y tế, chịu gánh nặng thời đại dịch COVID-19: có tới 61% y tá kiệt lực về cơ thể và cảm xúc, theo bản khảo sát mới “Leading in Times of Crisis” của tổ chức Inspire Nurse Leaders, một tổ chức giáo dục ngành điều dưỡng.

Trong đó có các số liệu:

- 53% y tá nói rằng họ đối phó tình hình thiếu nhân viên trong bệnh viện.

- 35% nói khó mà làm cho phù hợp đòi hỏi của việc làm và gia đình bệnh nhân.

- 28% muốn có thêm hỗ trợ thích hợp cho nhu cầu cảm xúc và cơ thể nghỉ ngơi.

- 25% nói họ thấy cảm thương kiệt sức vì các sự kiện đầy chấn thương.

Các luật sư không thể tìm ra ba mẹ cho 666 trẻ em di dân bất hợp pháp bị ICE tách lìa để trục xuất ba mẹ hồi hương. Con số ban đầu chính phủ Trump đưa ra là chỉ có 545 trẻ em mồ côi vì không tìm lại được ba mẹ, nhưng con số đầy đủ thống kê bây giờ là 666 em.

Các luật sư làm công việc giúp đoàn tụ, tìm kiếm lại ba mẹ cho các em bị chính phủ Trump bắt tách rời ba mẹ trong các nhà tù tạm giam của ICE, nói qua email rằng bây giờ là 666 em bị mồ côi, chưa tìm lại được ba mẹ. Gần 20% trẻ em dưới 5 tuổi vào lúc bị tách rời ba mẹ, theo email của luật sư Steven Herzog giải thích con số cao hơn ban đầu vì nhóm luật sư này nhận ra có nhóm ba mẹ có số điện thoại và nhóm không có số điện thoại, và đã liên lạc qua điện thoại và tìm tận cố hương vẫn kh6ong dò ra ba mẹ các em.

Hôm Thứ Hai, báo New York Times nói rằng một số luật sư cao cấp trong các công ty luật do ban vận động của Trump thuê để kiện về đếm phiếu sai trái ở nhiều tiểu bang ngày càng cảm thấy khó chịu trong khi giúp Trump tiến hành kiện các tiểu bang. Đặc biệt tại hãng luật Jones Day, môt trong những hãng luật lớn nhất của Hoa Kỳ, nhiều luật sư lo ngại uy tin công ty sẽ bị sứt mẻ khi giúp Trump theo các đơn kiện vô căn cứ. Báo này cho biết có ít nhất 1 luật sư từ hãng luật Porter Wright Morris & Arthur (bản doanh ở Columbus, Ohio) đã từ chức để phản đối, sau nhiều buổi họp nội bộ.

Donald Trump đã n6u lên ý kiến có thể sẽ ra tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024, theo báo Axios. Nếu như thế, Trump đã nghĩ tới giải pháp chịu thua, nếu các đơn kiện ở tòa án đều thất bại. Các nguồn tin từ Bạch Ốc nói với báo này rằng các viên chức Cộng Hòa cũng nghĩ tới viễn ảnh đó và tin rằng số cử tri ngưỡng mộ Trump có thể lúc đó sẽ tăng thêm hơn con số hiện nay khi các chính sách bảo thủ được điều chỉnh lại cho thích hợp với số đông. Nhưng Trump có thể sẽ vào tù hay không vì các tội gian lận tài chánh đang bị Công Tố điều tra ở New York, lại là một ẩn số khó tiên liệu.

Cộng Hòa có truyền thống chèn ép phiếu. Như Texas chỉ cho 1 thùng nhận phiếu mỗi quận, bât kể có 2 hay 3 triệu cử tri. Nhưng tiểu bang Georgia lại không chèn ép phiếu đu, thế là 2 ứng cử viên Thượng viện Cộng Hòa phải tranh cử chung kết vào ngày 5/1/2021 vì kh6ong ai có đủ 50% phiếu bầu trong Ngày Bầu Cử 3/11/2020. Đó là lý do làm 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue nổi giận: hôm Thứ Hai 9/11/2020 hai Thượng nghị sĩ này yêu cầu Tổng Thư Ký Brad Raffensperger (cũng là Cộng Hòa) của Georgia phải từ chức vì không giúp họ thắng cử... Nhưng Brad Raffensperger, người chỉ huy cuộc bầu cử ở Georgia, nói rằng ông không từ chức, vì cử tri Georgia thuê ông làm việc và chỉ cử tri mới có quyền sa thải ông.

Lý do 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đòi đuổi Raffensperger là vì "điều hành sai lầm và thiếu minh bạch" (“mismanagement and lack of transparency") cuộc bầu cử ngày 3/11. Lý do thực sự: cử tri Georgia đi bầu ào ạt bất ngờ ngày 3/11/2020, và 2 Thượng nghị sĩ này cơ nguy mất ghế trong kỳ bầu chung kết 5/1/2021 sắp tới, và như thế Thượng Viện có thể Dân Chủ sẽ nắm đa số, vì tỷ lệ hiện nay là 48-48 ghế và còn chờ bầu cử chung kết này.

Cuộc tranh chiếm đa số ở Thượng Viện Hoa Kỳ giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có thể sẽ tùy thuộc vào cuộc tranh cử sắp tới cho 2 ghế Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Georgia: giữa 2 ứng viên Dân Chủ Jon Ossoff/Cộng Hòa David Perdue, và giữa 2 ứng viên Dân Chủ Raphael Warnock/Cộng Hòa Kelly Loeffler. Cuộc tranh cử chung kết của 2 cuộc tranh cử trên sẽ tổ chức ngày 5/1/2021. Lý do vì kết quả Bầu Cử 3/11/2020 không cho ứng cử viên nào trong 4 người trên đạt 50% phiếu trở lên. Và do vậy, theo luật Georgia, hai cuộc tranh cử trên phải bầu chung kết vào đầu năm 2021.

James Comey

Cựu Giám Đốc FBI James Comey hôm Thứ Hai thúc giục các bạn đồng nghiệp của ông trong Bộ Tư Pháp hãy giữ vững vị trí cho tới khi Joe Biden và Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Tân Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Ông viết rằng Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr đã, bất kể là không có chứng cớ nào, yêu cầu điều tra về cái gọi là bầu cử gian lận ở nhiều tiểu bang.

Báo New York Times ghi rằng sau khi Barr yêu cầu Richard Pilger (Trưởng Phòng Hình Sự Bầu Cử Bộ Tư Pháp) điều tra về cái gọi là bầu cử gian lận, vài giờ sau thì Pilger từ chức để phản đối. Sáng hôm Thứ Ba, Barr tiếp tục yêu cầu các Công tố tất cả các tiểu bang hãy quan sát xem có "gian lận bầu cử" nào thì hãy xúc tiếp báo cáo và khởi tố. Pilger khi từ chức có gửi email tới các bạn đồng nghiệp nói rằng trong cương vị Gíam đốc phụ trách về hình sự bầu cử (Election Crimes Branch), ông không thấy có chứng cớ gì để làm như thế.

Tucker Carlson, người phụ trách chương trình “Tucker Carlson Tonight” trên đài Fox News, đêm Thứ Hai nói rằng đã tới lúc ngưng nói dối, vài giờ sau khi đài này cắt ngang giữa một loạt lời nói dối của Trương ban Báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany.

Carlson nói: "Làm sao chúng ta có thể sửa chữa và mang đất nước này lại với nhau. Làm sao chúng ta làm cho một Hoa Kỳ mà bạn muốn sống trong đó? Câu trả lời duy nhất, giải phái duy nhất là lương thei65n. Tất cả hãy ngừng nói dối. Nói dối về mọi thứ đều sinh chuyện, từng ngày trong đời chúng ta. Đó là những gì chúng ta [Fox News] đang làm bây giờ, các bạn có thấy không? Bao nhiêu lần bạn nói dối hôm nay bởi vì bạn phải nói dối?" (Nguyên văn: “How do we fix it and bring the country together?” Carlson asked, rhetorically. “How do we make in (sic) America you want to live in? The only answer, the only solution is honesty. Let’s all stop lying,” he urged. “Lying about everything that matters, every day of our lives.” “That’s what we’re doing now, have you noticed? How many times did you lie today because you had to?” Carlson asked.)

Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 10/11/2020 bắt đầu xử hồ sơ kiện rằng bảo hiểm y tế vừa túi tiền Affordable Care Act, còn gọi là ObamaCare, xem có vi hiến hay không. Hồ sơ này còn gọi là vụ kiện California vs. Texas.

Nếu Tòa Tối Cao dẹp bỏ ObamaCare, sẽ có ít nhất 23 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm y tế. Trong nhóm đó, khoảng 12 triệu người được bảo hiểm y tế xuyên qua luật Medicaid mở rộng (tại California, goi là Medi-cal mở rộng). Và số còn lại mua bảo hiểm y tế xuyên qua HealthCare.gov và các thị trường do chính phủ bao cấp.

Tổng Thống Donald Trump từ ngày đầu nhậm chức đã ra sức hủy bỏ bảo hiểm ObamaCare, trong khi chính Joe Biden năm 2010 đã giúp soạn thảo luật bảo hiểm y tế phổ quát này. Đơn kiện là do liên minh 18 tiểu bang Cộng Hòa, với đại diện là Bộ Trưởng Tư Pháp Texas là Ken Paxton, nói rằng ObamaCare là vi hiến vì buộc toàn dân phải mua.

Liên minh 20 tiểu bang Dân Chủ, đại diện là Tư Pháp California, yêu cầu Tòa Tối Cao giữ luật bảo hiểm y tế ObamaCare vì không có gì là vi hiến.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói hôm Thứ Ba rằng Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang nguyên tử chiến lược và củng cố một cách hệ thống tất cả các dàn vũ khí này. tuy vậy, Putin nói Nga không có ý muốn chạy đua vũ trang, vì chỉ muốn bảo đảm an ninh quân sự cho Nga và, rộng hơn là cho an ninh thế giới.

Thủ Tướng Anh Dominic Raab hôm Thứ Ba ra lệnh trục xuất 2 ngà ngoại giao Belarus để trả đũa việc chính phủ này trục xuất 2 nhà ngoại giao Anh một ngày trước. Lý do Belarus trục xuất 2 nhà ngoại giao Ah là vì Thủ Tướng Anh kêu gọi Belarus hãy bầu cử tự do và công bằng và tố cáo Tổng Thống Aleksander Lukashenko thắng cử Belarus vì gian lận.

