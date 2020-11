2 người ủng hộ Trump mang súng lái xe từ Virginia tới Philadelphia bị điều tra. Biden chắc chắn là thắng vì đã hơn điểm ở Pennsylvania, Georgia. Mât vụ bổ sung giữ an ninh cho Biden. Nhà Biden vào vùng cấm bay 1 dặm để bảo vệ an ninh. Trump: không có ý chịu thua. Trump rạng sáng phóng hàng loạt tweet, bị mạng dán nhãn cảnh báo là toàn lời nói dối bịa đặt. Mục sư cố vấn cho Trump làm bùa, gọi âm bi

Nhiều phần truyền thông sẽ tuyên bố trong ngày Thứ Sáu 6/11/2020 rằng Joe Biden đã có đủ phiếu cử tri đoàn để thắng cử Tổng Thống và do vậy, Đệ nhất phu nhân kế tiếp chính là Jill Biden.

2 người ủng hộ Trump mang súng lái xe từ Virginia tới Philadelphia bị điều tra. Biden chắc chắn là thắng vì đã hơn điểm ở Pennsylvania, Georgia. Mật vụ bổ sung giữ an ninh cho Biden. Nhà Biden vào vùng cấm bay 1 dặm để bảo vệ an ninh. Trump: không có ý chịu thua. Trump rạng sáng phóng hàng loạt tweet, bị mạng dán nhãn cảnh báo là toàn lời nói dối bịa đặt. Mục sư cố vấn cho Trump lên đồng, gọi âm binh tới cứu. Đại úy Cảnh sát đòi bắn người bầu cho Biden về tội phản quốc bị tạm nghỉ. Houston: Bà Ashley Yen Nguyen nhận tội tổ chức 40 cuộc hôn nhân giả.

WASHINGTON (VB - 6/11/2020) --- Bất kể Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố là ông sẽ không thể thua và không chịu thua trong cuộc bầu cử, các viên chức an ninh Hoa Kỳ đã gửi thêm mật vụ tới tăng cường bảo vệ Joe Biden, người nhiều phần chắc chắn đã thắng cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.

An ninh bầu trời cũng khoanh vùng tân lập "không gian quốc phòng" trên khu vực quanh nhà của Joe Biden ở thị trấn Wilmington, Delaware. Sở Hàng không Liên bang FAA công bố vùng Hạn chế Phi hành Tạm thời (Temporary Flight Restriction) vào hôm Thứ Tư, một ngày sau ngày bầu cử. FAA thông báo các phi công rằng sẽ có vùng cấm bay bán kính 1 dặm từ nhà của Joe Biden kể từ sáng Thứ Tư.

Một đoàn mật vụ mới cũng bổ sung tới gác quanh nhà Biden ở thị trấn Wilmington, Delaware từ hôm Thứ Năm khi tiên đoán rằng Biden nhiều phần sẽ thắng cử.

Joe Biden đã vượt điểm của Trump khi đếm phiếu ở tiểu bang Pennsylvania sáng Thứ Sáu 6/11/2020. Trump sẽ không thể đắc cử nếu thua ở tiểu bang Pennsylvania nơi có 20 phiếu cử tri đoàn. Vào sáng sớm Thứ Sáu, CNN và NBC loan tin Biden có 5,587 phiếu nhiều hơn Trump. Hiện thời Biden có 264 phiếu cử tri đoàn, nghĩa là đã nhiều hơn số 270 phiếu cử tri đoàn cần để đắc cử.

Vào sáng Thứ Sáu, Biden có 3,295,304 phiếu ở Pennsylvania và Trump has 3,289,717, tức là Biden hơn Trump 5587 phiếu. Trong khi đó, Pennsylvania vẫn còn 145,000 phiếu chờ đếm. Các phiếu sau là phiếu bầu qua thư và phiếu từ chiến binh Mỹ gửi từ hải ngoại về, và do vậy dự đoán tỷ số Biden sẽ tăng thêm, vì bầu qua thư phần lớn là Dân Chủ và vì tỷ lệ chiến binh ủng hộ Trump đã giảm sau khi Trump miệt thị chiến binh là bọn thất bại và khờ khạo mới đăng lính.

Tại tiểu bang Georgia, vào 7 giờ sáng giờ Miền Đông, Biden cũng hơn Trump 1,096 phiếu, với 99% phiếu đã đếm xong. Biden thắng Trump ở Georgia và Pennsylvania thì không còn cách nào Trump gỡ được bất kể các đơn kiện còn nằm ở các tòa án địa phương.

Tại tiểu bang Nevada, vào 7 giờ sáng giờ Miền Đông, Biden cũng hơn Trump 11,438, với 89% phiếu đã đếm xong.

Tại tiểu bang Arizona, vào 7 giờ sáng giờ Miền Đông, Biden cũng hơn Trump 47,052 phiếu, với 90% phiếu đã đếm.





Bản sơ kết buổi sáng Thứ Sáu

Trong khi nói chuyện với các cận thần, Trump nói rằng Trump không có ý định chịu thua để trao ghế Tổng Thống cho Biden, bất kể đã bị chận đường thắng ở hai tiểu bang Georgia và Pennsylvania. Các cận thần, kể cả Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows được tiết lộ đã thú nhận với báo chí là khó nói cho Trump thấy rõ, trong khi Trump liên tục nói rằng Biden đã trộm chiếc ghế Tổng Thống của Trump. Các nhà bình luận Cộng Hòa nói rằng để thuyết phục Trump là nên nhận thua chỉ có 2 người là cậu Jared Kushner và Ivanka Trump có thể nói thẳng là nên nhận thua. Có một tin nói rằng Trump sẽ chịu thua nếu tòa cho đếm phiếu lại một số nơi và sau khi đếm lại Biden vẫn thắng phiếu.

Paula White-Cain, nữ mục sư cố vấn của Trump cũng là nhà truyền giáo Tin Lành Phúc Âm nổi tiếng, đêm Thứ Tư làm trò bùa phép trực tuyến lên mạng, gọi hồn âm binh từ Phi Châu và Nam Mỹ Châu tới cứu Trump nhằm chống lại "các liên minh ma quỷ" đang trộm cuộc bầu cử từ Trump. Bà cũng làm phép gọi tên Chúa Jesus trong khi hô các tiếng lạ trong đó nghe được có "đánh và đánh và đánh" và "chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng" (She chanted "strike and strike and strike" and "victory, victory, victory."). Nghi lễ làm phép này truyền lên mạng Instagram, TikTok, và Twitter lúc rạng sáng Thứ Năm.

Nhiều tweet của Trump khuya Thứ Năm và rạng sáng Thứ Sáu đã bị dán nhãn cảnh báo vì bị cho là đầy những nói nói dối. Trump nổi giận khi các tweet bị ngăn chận. Theo ABC7 quan sát, Trump phóng ra 32 tweets từ Thứ Ba trong đó nhiều tweet nói rằng Trump thắng cử khi đếm phiếu bầu hợp pháp và Biden chỉ thắng cử khi đếm phiếu bầu bất hợp pháp, liền bị mạng Twitter ghi kèm nhãn cảnh báo rằng đó là những lời nói dối sai sự thực.

Facebook hôm Thứ Năm cũng gỡ một trang có tên là "Stop the Steal" (Hãy ngừng trộm cắp) nơi có 360,000 thành viên, trong đó cho rằng Biden đã gian lận và trộm ngai vàng từ Trump, và nhiều bài trong đó kêu gọi nội chiến Hoa Kỳ. Amy Kremer, đồng chủ tịch hội Women for Trump, chính là người tổ chức trang Facebook sách động bị gỡ bỏ đó.

Một đại úy cảnh sát Alabama bị điều tra sau khi phóng một bản văn lên mạng xã hội nói rằng những người bầu cho Biden nên bị bắn bỏ vì là những bọn ngu ngốc phản bội tổ quốc. Scott Walden, Cảnh sát tại thị trấn Flomaton, viết rằng người bầu cho Biden nên cho đứng xếp hàng để bị bắn từng đứa 1 viên đạn vào gáy vì phản quốc. Ty cảnh sát Flomaton đang điều tra, tạm thời cho Walden tạm nghỉ trong khi tịch thu súng anh này.



Cảnh sát vây bắt chiếc xe và 2 người ủng hộ Trump mang súng

Cảnh sát khuya Thứ Năm đã bắt 2 người được mô tả là "ủng hộ Trump" lái xe từ Virginia tới Philadelphia với vũ trang bằng súng ngắn và một khẩu súng trường AR-15 khi họ tới gần hội trường Pennsylvania Convention Center, nơi dùng làm trung tâm đếm phiếu bầu cử.

Cảnh sát Philadelphia được mật báo về nhóm này đi trên chiếc xe kiểu Hummer màu trắng bạc, và đã báo động cho FBI. Khoảng 10:30 giờ đêm Thứ Năm, cảnh sát thấy xe này đậu trên đoạn phớ 200 của đường North 13th Street. Cảnh sát đi xe đạp nhìn thấy có 2 người vũ trang súng. Khi điều tra, hai người thú nhận là chủ chiếc xe Hummer nơi đây khám xét thấy có súng trường AR-15. Trung tâm đếm phiếu này là nơi Trump liên tục yêu cầu ngừng đếm.

Lại bể chuyện ở Houston: người Việt kết hôn giả để vào Mỹ. Bà Ashley Yen Nguyen, 55 tuổi, thú nhận có trụ sở ở Houston và có nhân viên khắp Hoa Kỳ và Việt Nam, đã tổ chức hôn nhân giả, ít nhất là 40 cuộc kết hôn giả trong đó người tại VN trả tiền cho tổ chức của bà từ $50,000 tới $70,000 đôla để làm giấy hôn nhân trong cương vị là vợ hay chồng một người tại Mỹ để di dân vào Mỹ. Bà tổ chức các hôn lễ giả, chụp hình giả, cố vấn lời khai để hoàn tất giấy tờ. Bà Nguyen cơ nguy bị 20 năm tù và $250,000 đôla tiền phạt.

.