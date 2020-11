Virginia: người trong đoàn xe ủng hộ Trump bắn vào người cản đoàn xe. Trump dựng chiến lũy với 250 lính ở Bạch Ốc, mở tiệc 400 người. Tòa Tối Cao Texas: cho đếm 127,000 phiếu bầu mà Cộng Hòa đòi quăng bỏ. Điềm gỡ: Trump nói chuyện, cờ bị gió thổi ngã, lật khung máy cắm cờ. BS Fauci thật thà, sẽ bị Trump sa thải hậu bầu cử. Trump: sẽ tự tuyên bố thắng cử sớm, khỏi đếm phiếu bầu qua thư. Twitter nhắ

Một hàng rào vừa mới dựng lên để phong tỏa Bạch Ốc thuộc loại không thể trèo vào được, cùng với 250 chiến binh trong vệ binh tới trực sẵn, trong khi Trump mở đêm Bầu Cử 3/11/2020.

Virginia: người trong đoàn xe ủng hộ Trump bắn vào người cản đoàn xe. Trump dựng chiến lũy với 250 lính ở Bạch Ốc, mở tiệc 400 người. Tòa Tối Cao Texas: cho đếm 127,000 phiếu bầu mà Cộng Hòa đòi quăng bỏ. Điềm gỡ: Trump nói chuyện, cờ bị gió thổi ngã, lật khung máy cắm cờ. BS Fauci thật thà, sẽ bị Trump sa thải hậu bầu cử. Trump: sẽ tự tuyên bố thắng cử sớm, khỏi đếm phiếu bầu qua thư. Twitter nhắn Trump: sẽ gắn nhãn cảnh báo các tweet tự nhận thắng cử sớm. Harris: Biden sẽ gỡ luật giảm thuế của Trump vì chỉ nhóm 1% người giàu có lợi, đưa tiền này giúp gia đình nghèo và xây hạ tầng. Tiểu bang chiến trường Pennsylvania: Biden hơn Trump 7 điểm. Lady Gaga vận động cho Biden. Trump nổi giận vì FBI điều tra đoàn xe Trump ép, tông xe buýt của phe Biden ở Texas. Anh: nhiều người thoát chết siêu vi COVID-19 xong sẽ mang di chứng kinh niên Covid: lãng trí, kiệt sức, nhức đầu, loạn nhịp tim... Loa kèn Bạch Ốc: cậu Donald Trump Jr., 42 tuổi, sẽ tranh cử Tổng Thống 2024. 61 phụ nữ da đen ứng cử Hạ Viện 2020, đông kỷ lục. Foxconn tại Wisconsin hứa dỏm với Trump: tưng bừng khai trương, âm thầm dẹp tiệm.

WASHINGTON (VB - 2/11/2020) -- Đại dịch coronavirus vẫn tàn phá Hoa Kỳ. Theo thống kê Worldometers sáng Thứ Hai 2/11/2020, số người ạti Hoa Kỳ nhiễm dương tính COVID-19 lên tới 9,476,066 người, và số người Mỹ chết vì dịch này là 236,501 người.

Theo thống kê sáng Thứ Hai 2/11/2020 của United States Elections Project, bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang là: 95,365,308.

-- bầu phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu là: 34,880,970.

-- phiếu bầu qua thư nhận được là: 60,484,338.

-- phiếu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử là: 30,873,672.

Hôm Chủ Nhật 1/11/2020, bạo lực bùng nổ trong khi một đoàn xe ủng hộ Trump tuần hành ở thành phố Richmond, Virginia, gần tượng đài Robert. E. Lee, theo bản tin cảnh sát, ban đầu xảy ra là khi một người không rõ tên ngồi trong xe thò ống hơi cay ra xịt vào măt một phụ nữ. Trong khi bản tin khác nói là 1 người trong trong xe bị bắn trúng đạn, theo báo Richmond Times-Dispatch.

Đoàn xe ủng hộ Trump được tổ chức bởi Mike Dickinson, ứng cử viên chức nghị viên thành phố Richmond. Theo báo Richmond Times-Dispatch, một phóng viên báo này nói có thấy một lỗ đạn trên xe của anh.

Một người bị đoàn xe ủng hộ Trump phóng tới, suýt bị cán trúng, cùng nhiều nhân chứng kể rằng một hay nhiều người ủng hộ Trump ngồi trong đoàn xe thò tay ra xịt hóa chất vào đám đông đang tìm cảch cản đoàn xe gần tượng đài. Một người khác kể rằng anh trốn kịp khi một người ủng hộ Trump ngồi trong xe tải chĩa súng và bắn vào anh, sau khi có ai đó đã rút bỏ lá cờ in chữ Trump ra khỏi một chiếc trong đoàn xe.

Tòa Tối Cao Texas hôm Chủ Nhật 1/11/2020 đã bác đơn Cộng Hòa kiện. Đơn Cộng Hòa xin quăng bỏ 127,000 phiếu bầu sớm theo hình thức ngồi xe thò tay bấm vào các máy ven lề tại các trung tâm bầu phiếu lộ thiên cho ngồi xe vào, vì Cộng Hòa nói ngồi xe bầu phiếu là vi hiến, vì Hiến Pháp không ghi rõ bầu như thế. Các phiếu này bầu tại 10 trung tâm cho lái xe vào bầu phiếu ở quận Harris, bao trùm thành phố Houston, nơi đông cử tri gốc Việt và thiểu số, đa số là thuộc Dân Chủ. Phía Cộng Hòa liền nộp đơn tương tự khác tại Houston để có một thẩm phán liên bang xử vào sáng Thứ Hai.

Công ty mạng xã hội Twitter Inc hôm Thứ Hai 2/11/2020 cho biết sẽ ghi dấu vào bất kỳ tweet nào sai lạc tự nhận thắng cử chức Tổng Thống Mỹ trong Đêm Bầu Cử 3/11/2020. Thêm nữa, mạng này cũng sẽ ghi thêm cảnh cáo và hạn chế các tweet nào chứa đựng các "thông tin dẫn dụ sai lạc" nếu tới từ các tài khoản có hơn 100,000 người theo dõi. Thêm nữa, mạng này sẽ gỡ bỏ bất kỳ tweet nào kích động bạo lực. Có vẻ như mạng xã hội Twitter muốn nhắn Trump và Cộng Hòa, sau nhiều màn người ủng hộ Trump dùng bạo lực chèn ép người ủng hộ Biden ở Texas hôm cuối tuần.

TT Donald Trump sẽ có bữa tiệc đêm chờ kết quả bầu cử vào đêm Thứ Ba 3/11/2020 tại phòng phía Đông của Bạch Ốc, theo lời một viên chức Bạch Ốc cho biết. Khoảng 400 người sẽ dự tiệc này, tất cả đều sẽ xét nghiệm siêu vi coronavirus.

Một hàng rào vừa mới dựng lên để phong tỏa Bạch Ốc thuộc loại không thể trèo vào được, cùng với 250 chiến binh trong vệ binh tới trực sẵn vì phòng ngừa biến động đêm Bầu Cử 3/11/2020. Theo kế hoạch ban đầu, Trump dự tính tổ chức tiệc ở khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington DC, gần Bạch Ốc, nhưng Sở y tế thủ đô đang giữ lệnh cấm tụ họp quá 50 người vì ngừa lây siêu vi COVID-19.

Ứng viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden hơn Trump 7% điểm -- trong bản thăm dò cuối cùng của Monmouth University phổ biến hôm Thứ Hai -- ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania. Đây là tiểu bang có thể là quyết định chiến thắng trong Đêm Bầu Cử. Biden được cho là có 51% điểm, Trump 44% điểm tại Pennsylvania, nơi có 20 phiếu cử tri đoàn.

Ứng viên Phó Tổng Thống Dân Chủ Kamala Harris nói hôm Chủ Nhật 1/11/2020 rằng nếu thắng cử, Biden và bà sẽ gỡ bỏ các khoản giảm thuế do Trump và Cộng Hòa đưa ra rong năm 2017, vì luật đó "chỉ làm lợi cho nhóm 1% người giàu nhất Hoa Kỳ và các công ty lớn nhất Hoa Kỳ." Bà nói, tiền gỡ lại sau khi xóa bỏ luật của Trump như thế sẽ đầu tư vào các gia đình lao động và xây dựng hạ tầng cấu trúc. Cũng nên nhắc rằng, theo kinh tế gia Joseph Stiglitz, người thắng giải Nobel Kinh Tế, nói rằng Trump và Cộng Hòa đã lặng lẽ tăng thuế dân Mỹ trong một đạo luật thông qua năm 2017 có tên là Luật Giảm Thuế và Tăng Việc Làm (Tax Cuts and Jobs Act), trong đó "Tất cả những người lương từ 75,000 đôla trở xuống -- tức là 65% tất cả dân trả thuế -- sẽ bị tỷ lệ nộp thuế cao hơn trong năm 2027 so với 2019." Nghĩa là, Trump làm lợi cho giới 1% rất giàu, và lặng lẽ tăng thuế dân nghèo.

Ca nhạc sĩ Lady Gaga vận động cho Biden

Các siêu sao âm nhạc Lady Gaga và John Legend sẽ cùng với Joe Biden và Kamala Harris đi vận động chuyến cuối trong ngày áp sát Ngày Bầu Cử, theo tin từ ban vận động của Biden. Từ 30/10/2020, nhạc sĩ Lady Gaga đã phóng một video lên youtube kêu gọi cử tri đi bầu. Theo chương trình ngày vận động Thứ Hai: Lady Gaga sẽ xuất hiện trên sân khấu trong buổi vận động ngồi xe lộ thiên cùng với vợ chồng Joe Biden và Jill Biden tại Pittsburgh; trong khi đó, Legend sẽ xuất hiện cùng với Harris và chồng là Doug Emhoff tại Philadelphia.

Sau khi đoàn xe ủng hộ Trump mang súng rượt theo, bao vây, ép xe và tông để chèn xe buýt phe ủng hộ Biden chệch xuống lề xa lộ ở Texas, buộc ban vận động Biden hủy bỏ buổi vận động dự kiến ở thị trấn McAllen, ngoại ô Ausitn, Texas, FBI cho biết đang điều tra sự kiện vụ bạo lực của Cộng Hòa được phía Dân Chủ xem là khủng bố nội địa.

Trump đã phóng tweet nói rằng "những người yêu nước [bạo lực kia] không có gì sai" và Trump yêu cầu FBI phải chuyển hướng điều tra nhắm vào "nhựng tên khủng bố, bọn vô thần và người kích động của ANTIFA..." Điều này làm cả thế giới kinh ngạc vì Trump đang làm y hệt công an CSVN khi "rượt theo, bao vây, ép xe và tông để chèn xe" những người hoạt động dân chủ tại Việt Nam.

Các bác sĩ khám phá rằng nhiều triệu người Mỹ thoát chết vì đại dịch COVID-19 nhưng mang theo di chứng lâu dài, và không rõ bao giờ mới hết di chứng. Cuộc nghiên cứu trên tạp chí BMJ của hội British Medical Association cho thấy những người nhiễm bệnh và thoát chết vì siêu vi, nhiều tháng sau vẫn "còn kiệt sức trầm trọng, trí nhớ có lúc đóng băng, tiêu hóa khó ăn, nhịp tim loạn nhịp, nhức đầu, buồn ngủ, huyết áp dao động, và cả rụng tóc" (“severe fatigue, memory lapses, digestive problems, erratic heart rates, headaches, dizziness, fluctuating blood pressure, even hair loss.”). Các bác sĩ gọi những người bị di chứng kéo dài là hội chứng "hậu bệnh cấp Covid" hay "Covid kinh niên" (‘post-acute Covid’ or ‘chronic Covid’).

Trisha Greenhalgh, giáo sư University of Oxford, là người hướng dẫn nhóm nhiên cứu này, nói rằng những bệnh nhân bị di chứng này sẽ thấy trí nhớ đóng băng và nhịp tim loạn nhịp trong nhiều tháng sau khi được chữa trị thoát siêu vi.

Trump nói với các cận thần rằng ông sẽ tuyên bố sớm là đã đắc cử trong Đêm Bầu Cử bất kể nhiều phiếu còn chưa đếm hết. Có 3 nguồn tin nói với báo Axios như thế, và kế hoạch tuyên bố sớm đã được Trump và nhóm cận thần bàn trước nhiều tuần lễ. Dự kiến Fox News sẽ phóng tin đó ngay Đêm Bầu Cử, trong kh nhiều cơ quan truyền thông khác sẽ do dự khi thấy phiếu chưa đếm hết.

Trump sau buổi vận động ở Florida đêm Thứ Sáu, nói gợi ý rằng Trump sẽ sa thải bác sĩ Anthony Fauci khi Trump tái đắc cử Tổng Thống. BS Fauci là người chỉ huy cuộc chống dịch tại Hoa Kỳ, nhưng bị Trump cho ngồi một góc và cấm lên TV nói về dịch bệnh. Dù vây, BS Fauci đã liên tục trả lời phỏng vấn các làn sóng TV và trong cuối tuần trả lời phỏng vấn của Washington Post nói rằng Hoa Kỳ bị tổn thương nhiều vì dịch tăng vọt trở lại trong mùa thu này và mùa đông sắp tới, khi dân Mỹ tụ họp [mừng lễ] trong nhà.

Trump được đám đông ở phi trường Miami-Opa Locka hoan hô đêm Thứ Sáu, trong đó có khẩu hiệu "Hay sa thải Fauci" và Trump lúc đó do dự và rồi Trump nói, "Đừng nói với ai nữa nhé, nhưng hãy để tôi chờ một chút sau bầu cử. Tôi biết ơn lời khuyên [của các bạn cử tri."

Rick Wilson, chiến lược gia Cộng Hòa nổi tiếng và bây giờ có lập trường chống Trump và kêu gọi bầu cho Biden, nói rằng bất kể đêm Bầu Cử Trump tuyên bố gì đi nữa, các ban bầu cử các tiểu bang hãy bỏ lơ, và hãy tiếp tục đếm phiếu, bởi vì tận cùng Trump sẽ thất cử.

Trả lời trên báo Daily Beast, Rick Wilson – một trong những người Cộng Hòa chống Trump và thiết lập Lincoln Project — giải thích một trong những bài học ông có trong nhiều cuộc vận động: "Không bao giờ, không bao giờ tự nhận thất cử cho tới khi con chó cuối cùng trong trận chiến gục ngã." Wilson nói đây là giờ phút nghiêm trọng cho Hoa Kỳ, sẽ không ai ngủ nhiều trong vòng 48 giờ sắp tới nữa.

Rick Wilson phân tích rằng khi Trump tuyên bố sớm là đắc cử bất kể phiếu chưa đếm hết, đài Fox News sẽ hùa theo tức thì, trong khi trên Facebook các hệ thống loa kèn Cộng Hòa gài sẵn sẽ tung ra đủ thứ nhảm nhí... nhưng khi chưa đếm hết phiếu thì "Cứ đếm tiếp tục. F. cả đám tụi nó nhé."

Dàn loa kèn Bạch Ốc cũng đang chuẩn bị cho cậu Donald Trump Jr., 42 tuổi, sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2024, theo tin từ báo Newsweek hôm Chủ Nhật 1/11/2020. Cậu là trưởng nam của Donald Trump, có tài khoản trên mạng xã hội Instagram được gần 4 triệu người theo dõi, và khi cậu đứng bên cạnh biẻu ngữ cho biết cậu ưa thích ý tưởng ra tranh cử Tổng Thống 2024 thì có liền hơn 291,000 người bấm chuột vào chữ "thích" (“liked”). Các nhóm cực hữu da trắng thượng đẳng vẫn còn hoạt động mạnh ở nhiều tiểu bang, tuy phong trào kỳ thị da đn KKK đã bị giải tán, là nguồn lực lớn cho Trump từ 2016 tới giờ.

Nếu Trump thua phiếu và cứ nhất định ngồi lì trong bạch Ốc, dự kiến sẽ có biểu tình và đình công toàn quốc. Đó là kế hoạch của các công đoàn Hoa Kỳ, theo sau một hội nghị qua điện thoại ngày 22/10/2020 của Richard Trumka, Chủ tịch liên công đoàn AFL-CIO với nhiều lãnh đạo công đoàn. Kế hoạch tổng đình công toàn quốc có thể làm tê liệt nhiều hoạt động toàn quốc.



Nikema Williams, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Georgia ra ứng cử chức dân biểu liên bang vào địa hạt 5, thay chỗ cho dân biểu John Lewis từ trần hồi tháng 7/2020.

Ứng cử viên phụ nữ da đen vào các chức vụ dân biểu liên bang năm nay là đông kỷ lục: 61 phụ nữ da đen đang tranh cử vào Hạ Viện 2020. Nikema Williams, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Georgia ra ứng cử chức dân biểu liên bang vào địa hạt 5, thay chỗ cho dân biểu John Lewis từ trần hồi tháng 7/2020. Tại tiểu bang này, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Georgia là dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn, dự kiến sẽ có viễn ảnh đi xa hơn trong vài năm tới.

Trong năm 2018, Quốc Hội liên bang có số kỷ lục phụ nữ: 102 trong Hạ Viện, 25 trong Thượng Viện. Trong bầu cử 2020 vào ngày mai, con sô kỷ lục phụ nữ tranh vào Quốc Hội là 298 người có tên trên phiếu bầu, và trong đó 61 là phụ nữ da đen.

Hiện nay đang có 24 phụ nữ da đen trong Quốc Hội từ tổng số 435 dân cử. Theo thống kê của Pew Research Center tới 87% người Mỹ da đen đứng về phía Dân Chủ.



Điềm gỡ: Trong khi Trump nói chuyện, cờ bị gió thổi ngã, nghiêng dàn máy lăn dựng bên phải.

Có phải là điềm xấu cho Trump? Cờ bị gió thổi bạt trong khi Trump đang nói chuyện trong buổi vận động ở thị trấn Hickory, North Carolina. Cờ khổng lồ giăng trên 2 dàn máy lăn phía hậu cảnh của Trump, một dàn máy ngả nghiêng, kéo theo lá cờ cuốn lại. Phóng viên Olivia Nuzzi của báo New York Magazine quay được cảnh lá cờ bị dàn máy bên phải ngã nghiêng, kéo cuộn lá cờ lại.

Trump đã gọi dự án của Foxconn tại tiểu bang Wisconsin là kỳ quan thứ 8 của thế giới, khi họp báo 2 năm trước giới thiệu rằng công ty Foxconn sẽ mở cơ xưởng ở Wisconsin với 10 tỷ đôla đầu tư, sẽ mở xưởng làm màn hình LCD khổng lồ và sẽ thuê 13,000 nhân viên. Công ty Đài Loan này tới bây giờ không làm tới đâu, khi thấy thị trường màn hình thế giới thê thảm, và đang suy tính chuyển thành một lò làm cà rem, hay là làm nơi nuôi cá, hay là làm thành một thị trấn thông minh với các xe golf tự hành. Tới cuối năm 2019, chỉ thuê có 282 người, và nhiều người khôngc ó việc gì làm cả ngày.

Báo chí Mỹ nghi ngờ Terry Gou, người sáng lập Foxconn, chỉ muốn làm mô hình trình diễn trong buổi họp báo 2018, một kiểu như các dự án Gou làm tương tự trên Hoa Lục để làm hài lòng các quan chức Trung Cộng cần gây tiếng vang, nhưng cơ xưởng thực sẽ nằm nơi khác với an ninh hơn, lao động lương thấp hơn, luật về môi trường dễ hơn và quan chức dễ nhận hối lộ hơn.

