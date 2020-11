Hình ảnh chỉ có trong mùa đại dịch: Joe Biden vận động theo lệnh giãn cách xã hội ngừa dịch. Trong khi Trump giễu rằng Biden chỉ ngồi dưới hầm nhà vận động, Biden thực tế vẫn đi nhiều tiểu bang vận động trong hình thức người tham dự ngồi xe.

Nhớ đổi giờ. Hơn 92 triệu phiếu bầu sớm. Cộng Hòa kiện, đòi quăng bỏ 127,000 phiếu bầu sớm ở Quận Harris, Texas. Phe ủng hộ Trump mang súng, phục kích 1 xe búyt phe Biden ở Texas. Y hệt như công an CSVN bao vây các nhà hoạt động dân chủ: Nhà Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr bị vây, phản đối Barr đã không bắt giam Biden. Kinh tế gia giải Nobel: luật của Trump năm 2017 là tăng thuế từ 2021 đối với người lương dưới 100,000$/năm. BS của Trump lên đài Nga bênh Trump: phong tỏa sẽ làm chết nhiều hơn. Cảnh sát quận Clark bắn chết 1 người da đen, để xác nằm trên đường 12 giờ. Nhiều bác sĩ ứng cử dân biểu vì chống Trump bài bác khoa học. Cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc lại tố Trump sách động khủng bố và kỳ thị da màu. Tòa buộc bưu điện không trễ phiếu bầu ở Detroit và Wisconsin. Trump bịa đặt về tỷ lệ dân hài lòng ở Gallup

WASHINGTON (VB - 1/11/2020) -- Bạn nhớ đổi giờ vì đã tới thời điểm mùa thu đổi giờ, nếu khuya hôm qua bạn chưa đổi giờ: hầu hết các nơi tại Hoa Kỳ sẽ phải vặn đồng hồ lùi lại 1 tiếng đồng hồ.

Theo thống kê Worldometers sáng Chủ Nhật 1/11/2020, số người nhiễm dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ là 9,404,823 người, số người chết vì siêu vi khuẩn này là 236,101 người.

Theo thống kê sáng Chủ Nhật 1/11/2020 của United States Elections Project, bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang là: 93,322,526.

-- bầu phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu là: 34,004,455.

-- phiếu bầu qua thư nhận được là: 59,318,071.

-- phiếu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử là: 31,897,283.

Cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc của chính phủ Trump là Anthony Scaramucci lại lên phóng tweet chỉ vài ngày trước Ngày Bầu Cử, rằng Trump đang "khuyến khích khủng bố nội địa." ("encouraging domestic terrorism"). Trong một loạt tweet phóng ra, Scaramucci nói rằng Trump vận động chống Biden trong một cách y hệt Hồi giáo khủng bố, không phải kiểu Mỹ.

Scaramucci cũng nói rằng Trump và Cộng Hòa chèn ép người đi bầu, ngăn cản đếm phiếu ở các tiểu bang chiến trường. Trước đó, Scaramucci giải thích lý do anh chống lại Trump sau khi từ chức Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc của Trump là vì anh nhận ra Trump kỳ thị di dân và sắc tộc, trong khi bản thân anh người gốc Ý, và ông bà nội ngoại của anh khi mới vào Mỹ dù là da trắng cũng bị nhiều người Mỹ trắng khác kỳ thị.



Xe buýt vận động cho Biden bị người ủng hộ Trump mang vũ khí phục kích ở Texas

Nhiều người ủng hộ Trump đã mang vũ khí đi trên nhiều xe SUV đã bao vây, tông vào và ép một xe buýt của ban vận động Biden phải dừng lại. Bn vận động Biden phải hủy một buổi vận động vì xe buýt này bị phục kích giữa đường. Trước đó cậu Donald Trump Jr thúc giục người ủng hộ Trump hãy "chạy tới thị trấn McAllen (trong tiểu bang Texas) và cho ứng viên Kamala Harris một màn chào đón tử tế của đoàn Trump," và "hãy có một vài màn vui" --- và thế là chuyện phục kích chặn xe xảy ra đúng như thế.

Dân Chủ hủy bỏ sự kiện ở Texas khi xe của ban vận động Biden bị đoàn xe của người ủng hộ Trump ép ra lề xa lộ I-35. Một sự kiện ở ngoại ô thành phố Austin phải hủy bỏ. Sheryl Cole, nghị viên thành phố Austin, nói rằng lần đầu có chuyện như thế, trong khi người ủng hộ Trump đã vượt quá lằn ranh an toàn. Rafael Anchía, mộtc hính khách địa phương, tố cáo những người vũ trang ủng hộ Trump đã "quấy nhiễu" xe buýt Biden và "tông xe vào" để ngăn cản.

Có phải phong tỏa sẽ làm chết nhiều người hơn vì nỗi sợ đại dịch? Bác sĩ Scott Atlas, người được Trump tin cậy để chỉ huy cuộc chống đại dịch, không tìm được cơ quan truyền thông nào chịu loan tin giả nữa, nên đã lên Russia Today, một đài tuyên truyền của chính phủ Nga, chỉ trích các bác sĩ Hoa Kỳ từng nhiều lần khuyên Trump nên phong tỏa chống dịch và nói rằng vấn đề lớn nhất của đại dịch là phong tỏa, vì "họ đang giết chết người dân với chính sách đóng cửa gây sợ hãi." BS Atlas chỉ trích truyền thông Mỹ là chỉ ưa thích phỏng vấn các bác sĩ ưa gây nỗi sợ.



BS Hiral Tipirneni, gốc Ấn, đại diện Dân Chủ ứng cử Dân biểu Arizona để bênh vực khoa học.

.

Nhiều Bác sĩ nổi giận trước tình hình chính phủ Trump bài bác khoa học, liền ra ứng cử dân biểu... Có 4 bác sĩ ra ứng cử chức vụ Dân biểu cho Dân Chủ, hy vọng bứng ghế 4 dân biểu đương nhiệm Cộng Hòa. Trong đó có BS Hiral Tipirneni tranh ghế địa hạt 6 Arizona, trách thức Dân biểu David Schweikert (Cộng Hòa-Ariz.) là hãy lên án việc TRump tụ họp hàng ngàn người trong một buổi vận động ở Arizona trong khi không tôn trọng quy định ngừa dịch là mang khẩu trang và đứng giãn cách 2 mét, và thách thức Schweikert hãy lên án việc Trump đòi làm chậm xét nghiệm COVID-19 vì Trump cho rằng xét nghiệm nhiều sẽ tăng con số bệnh nhân.

BS Tipirneni nói với mạng y tế KHN: "Tôi tin vào dữ kiện. Tôi tin vào sự kiện. Tôi tin vào khoa học hướng dẫn chúng ta... Khoa học là không đảng phái." Tipirneni là một trong 4 bác sĩ ứng cử Dân biểu 2020 tranh ghế của các Dân biểu Cộng Hòa đương nhiệm. Bà vào Mỹ từ Ấn Độ cùng gia đình, khi mới lên 3 tuổi.

Một thẩm phán liên bang tuyên xử rằng Bưu Điện phải có "các biện pháp phi thường" nếu cần thiết để chuyển các phiếu bầu kịp thời tại Detroit và Wisconsin. Thẩm phán Stanley A. Bastian phán hôm Thứ Sáu rằng các bưu phẩm liên hệ bầu cử phải chuyển toàn bộ từng ngày, từ ngày 1/11 tới ngày 10/11/2020 trong 2 vùng trên, và nếu cần thì phải xếp vào hạng "Thư ưu tiên hỏa tốc".

Có 13 Bộ Trưởng Tư Pháp của 13 tiểu bang kiện Bưu Điện từ tháng 8/2020 về tình hình thư cchậm trễ, sau khi Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy do Trump bổ nhiệm từ tháng 7/2020 gỡ hơn 700 máy lựa thư, buộc nhân viên lựa bằng tay, và không cho làm quá giờ nên thư đi chậm bất thường. Và nếu phiếu bầu tới trễ, luật của nhiều tiểu bang không cho đếm, kể như bỏ.



Y hệt như công an CSVN bao vây nhà của các nhà hoạt động dân chủ: Phe Trump biểu tình trước nhà Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr vì Barr không chịu bắt giam Biden.

Trump nhiều lần thúc giục Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr hãy bắt giam Joe Biden và hãy điều tra Obama và Hillary Clinton về những cái gọi là "sai phạm" mà Trump tưởng tượng. Có một lúc Trump nhắn tin với các cận thần rằng nếu Trump tái đắc cử, Trump sẽ lột chức Bill Barr, thay cả giám đốc FBI Christopher Wray vì 2 người này không chịu bắt giam cha con Biden và các viên chức Dân Chủ.

Hôm Thứ Bảy 31/10/2020, nhiều người ủng hộ Trump tới biểu tình trước tư gia của Barr tại thị trấn McLean, Virginia, nơi ngoại ô thủ đô, kêu gọi Bill Barr ra lệnh bắt Biden. Trong cuộc biểu tình, nhiều người làm các nghi lễ cầu nguyện của Tin Lành, trong đó có người làm những dấu hiệu chào nhau kiểu Hitler và phát xít Đức.

Hôm Thứ Bảy 31/10/2020, một bài viết trên New York Times của kinh tế gia Joseph Stiglitz, người thắng giải Nobel Kinh Tế, nói rằng Trump và Cộng Hòa đã lặng lẽ tăng thuế dân Mỹ trong một đạo luật thông qua năm 2017 có tên là Luật Giảm Thuế và Tăng Việc Làm (Tax Cuts and Jobs Act).

Bài viết nói rằng nhiều người lương thấp sẽ tự động bị tăng thuế, sau vài năm đầu được giảm thuế. Luật này ghi rằng mỗi 2 năm sẽ tăng thuế tự động, kể từ 2021 và tới năm 2027, sẽ ảnh hưởng gần như tất cả mọi người dân Mỹ chỉ trừ những người trong nhóm giàu nhất Hoa Kỳ: "Tất cả những người lương từ 75,000 đôa trở xuống -- tức là 65% tất cả dân trả thuế -- sẽ bị tỷ lệ nộp thuế cao hơn trong năm 2027 so với 2019." (All taxpayer income groups with incomes of $75,000 and under — that’s about 65 percent of taxpayers — will face a higher tax rate in 2027 than in 2019.)

Nghĩa là, luật nêu trên trong vài năm đầu là giảm thuế, sau đó tăng thuế đều lên, khởi đầu từ năm tới 2021, thì "Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office) và Liên ủy ban ước tính rằng những người có lương từ 20,000 tới 30,000 sẽ nợ thuế thêm 365$/năm --- đó là những người nghèo, vất vả trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm. Vào năm 2027, khi luật áp dụng toàn phần với các khoản tăng thuế vô hình, Mỹ sẽ chia làm 2 nhóm: nhóm có lương trên 100,000$ sẽ trung bình được giảm thuế. Những người lương dưới 100,000$ -- một mức lương bao trùm 3/4 dân trả thuế -- sẽ không [được giảm thuế]." (Starting next year, “The C.B.O. and Joint Committee estimated that those with an income of $20,000 to $30,000 would owe an extra $365 next year — these are people who are struggling just to pay rent and put food on the table,” wrote Stiglitz. “By 2027, when the law’s provisions are set to be fully enacted, with the stealth tax increases complete, the country will be neatly divided into two groups: Those making over $100,000 will on average get a tax cut. Those earning under $100,000 — an income bracket encompassing three-quarters of taxpayers — will not.”)

Stiglitz cũng viết rằng luật trên không hề giúp tăng việc làm, vì hầu hết khoản tiền tiết kiệm trong mấy năm đầu giảm thuế là chạy vào chứng khoán mua thêm để làm giàu cho các ông giám đốc. Bài viết dẫn ra phân tích của Moody’s Analytics cho thấy kế hoạch Trump không thực tế, trong khi kế hoạch Biden hồi phục kinh tế nhanh hơn với 7.4 triệu việc làm tạo ra thêm.

Trump hôm Thứ Bảy 31/10/2020 nói rằng bản thăm dò mới của Gallup cho thấy đa số dân Mỹ hài lòng với điều kiện sống hiện nay hơn là dưới thời TT Obama và PTT Joe Biden. TRump tweet: "Gallup: 56% nước Mỹ hài lòng với điều kiên hiện nay, ngay cả trong thời đại dịch (chúng ta đang xoay chiều!), hơn là 4 năm trước dưới thời Obama/Biden." ("Gallup: 56% of the U.S. is more satisfied with conditions now, even during a pandemic (we are rounding the turn!), than they were 4 years ago under Obama/Biden.")

Thực ra là Trump bịa đặt. Vì trang Gallup.com hôm Thứ Bảy có câu hỏi: "Nhình chung, bạn có hài lòng hay bất mãn với tình hình hiện nay ở Mỹ?"

Bản khảo sát Gallup tính từ ngày 30/9/2020 tới 15/10/2020 cho thấy:

-- 19% nói hài lòng;

-- 80% nói không hài lòng;

-- 2% nói không ý kiến.

Cảnh sát tiểu bang Washington bắn chết một người da đen, để xác nằm trên đường tới 12 giờ đồng hồ. Chuyện xảy ra ở thị trấn Vancouver, Washington, khoảng 12 dặm phía Bắc thành phố Portland. Anh Kevin Peterson Jr. bị cảnh sát quận Clark County bắn chết vào đêm Thứ Năm (29/10/2020) tại sân đậu xe một chi nhánh ngân hàng US Bank. Các nhân chứng nói cảnh sát tới vây xe quanh xác, đối phó người dân biểu tình nổi giận, và để xác năm tới 12 tiếngd 9ồng hồ.

Chuck Atkins, Cảnh sát trưởng quận Clark County, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu rằng nổ súng xảy ra khi thám tử đièu tra vây bắt ma túy, rượt theo một người cầm vũ khí.

Tiệc mừng Đêm Bầu Cử 3/11/2020 của Trump sẽ không tổ chức ở khách sạn Trump International Hotel ở thủ đô Washington, D.C. Trump nói rằng Trump suy tính có thể tổ chức tiệc mừng Đêm Bầu Cử tại Bạch Ốc nhằm tránh luật thủ đô đang cấm tụ họp đông người ngăn ngừa lây dịch. Nếu tiệc ở Bạch Ốc, cũng là một lạm dụng phi pháp, xóa lằn ranh chính phủ và đảng phái, theo phân tích của Walter Shaub, cựu giám đốc văn phòng Đạo Đ8ưc Công Quyền Liên Bang (U.S. Office of Government Ethics).

Trong 18 ngày bầu sớm, quận Harris County của Texas cho cử tri bầu bằng hình thức lái xe vào bầu phiếu để tránh vào phòng kín nhằm ngăn lây dịch. Có 10 trung tầm cho đậu xe bầu phiếu (drive-thru polling places) như thế ở quận này, nhưng tổng số 127,000 phiếu bầu này có thể bị quăng thùng rác, vì Cộng Hòa kiện rằng hình thức ngồi trên xe thò tay ra bấm máy bầu cử là vi hiến và phi pháp.

Quận Harris bao trùm Houston, nơi đông cử tri gốc Á châu, và tập trung nhiều cử tri phía Dân Chủ. Nếu tòa cho 127,000 phiếu bầu bị quăng bỏ, Cộng Hòa sẽ hưởng lợi. Thâm phán liên bang Andrew Hanen sẽ nghe điều trần từ phía Cộng Hòa đòi quăng bỏ phiếu bầu qua xe và từ phía quận vào Thứ Hai 2/11/2020. Nếu Cộng Hòa thất bại trong việc quăng bỏ phiếu bầu qua xe với tòa này, dự kiến Cộng Hòa sẽ kiện lên tới Tòa Tối Cao.

