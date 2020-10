Đã có 66,248,235 phiếu bầu sớm. Nhiếp ảnh gia VN thắng giải quốc tế. Hillary Clinton, Kamala Harris: Trump đưa Barrett vào gấp Tòa Tối Cao để gỡ bỏ ObamaCare. Các bác sĩ phản đối Trump vu khống bệnh viện làm giàu và phóng đại số người chết COVID-19. Wall Street: sẽ hài lòng nếu Biden thắng cử. Bạo loạn sau khi 1 người da đen bị cảnh sát bắn chết. Chủ tịch Hội Đồng Lương Bổng Liên Bang từ chức, phả

Philadelphia: anh da đen Walter Wallace Jr. 27 tuổi bị cảnh sát bắn chết chiều Thứ Hai 26/10/2020. Vài giờ sau đó, cuộc bạo loạn bùng nổ trong đêm, đập phá các khu phố. Theo Fox News, có ít nhất 30 cảnh sát bị thương.

.

Đã có 66,248,235 phiếu bầu sớm. Nhiếp ảnh gia VN thắng giải quốc tế. Hillary Clinton, Kamala Harris: Trump đưa Barrett vào gấp Tòa Tối Cao để gỡ bỏ ObamaCare. Các bác sĩ phản đối Trump vu khống bệnh viện làm giàu và phóng đại số người chết COVID-19. Wall Street: sẽ hài lòng nếu Biden thắng cử. Bạo loạn sau khi 1 người da đen bị cảnh sát bắn chết. Chủ tịch Hội Đồng Lương Bổng Liên Bang từ chức, phản đối Trump. Lãng mạn nhất hoàng gia là chàng hoàng tử Harry: bây giờ mới hiểu về kỳ thị sắc tộc và bất công xã hội. Bloomberg bơm tiền quảng cáo vô Texas, Ohio giúp Biden. Họa sĩ gốc Việt mất dự án 1 triệu đô vì đại dịch. BS Fauci: vaccine chỉ giúp phần nào. Nhiều quan chức Bộ Y Tế tin Biden sẽ thắng cử

.

WASHINGTON (VB - 27/10/2020) --- Bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ, theo thống kê của United States Elections Project vào sáng Thứ ba 27/10/2020, các phiếu đã nhận được tại các ban bầu cử toàn quốc là 66,248,235 phiếu, trong đó có 44,114,827 phiếu bầu qua thư và 22,133,408 phiếu bầu do cử tri trực tiếp tới bầu sớm.

.

Trong khi đó, theo thống kê Worldometers vào sáng Thứ ba 27/10/2020, số người nhiễm dương tính đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ là 8,966,581 người, trong đó 231,174 người đã chết.

.

Tấm hình trúng giải nhất của nhiếp ảnh gia Duy Sinh lĩnh vực đời thường. Một ghe đánh cá thả lưới, tình cờ sóng gợn bờ lưới thành chân dung 1 phụ nữ trên mặt biển xanh...

.

Cuộc thi nhiếp ảnh chụp từ trên cao có tên là Aerial Photography Awards loan báo kết quả trúng giải năm 2020, cho biết nhiều ngàn ảnh gửi về dự thi từ 65 quốc gia. Giải thi này chia làm nhiều lĩnh vực thi ảnh, ưa chuộng nhất là: Abstract, Architecture, Constructions, Daily life, Landscapes, Sports, Travel, Wildlife (Trừu tượng, Kiến trúc, Xây dựng, Đời thường, Phong cảnh, Thể thao, Du lịch, Thiên nhiên hoang dã). Mỗi lĩnh vực sẽ có 5 tấm ảnh điểm cao nhất được giải.

.

Không kể riêng, chỉ tính chung các lĩnh vực ảnh, nhóm 5 ảnh điểm cao nhất là:

--- ảnh "Skyggnisvatn" của nhiếp ảnh gia Sebastian Müller điểm trung bình 18/20,

--- ảnh "The Lady of the Sea" của Duy Sinh điểm 17.9/20,

--- ảnh "Anchovy catching" của Thien Nguyen, điểm 17. 5/20,

--- ảnh "Flying flamingos" của Hua Shang, điểm 17.25/20,

--- ảnh "Eid Congregation" của Azim Khan Ronnie điểm 17.11/20,

--- ảnh "Harvesting grass" của Khanh Phan điểm 17.11/20.

Xem thêm nhiều ảnh trúng giải ở đây: https://www.aerialphotoawards.com/

.

Cựu Ngoại Trưởng Hilary Clinton phóng tweet, bình luận về chuyện TT Trump thúc đẩy khẩn cấp để bổ nhiệm thành công bà Amy Coney Barrett vào Thẩm Phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, rằng Cộng Hòa muốn gỡ bỏ bảo hiểm y tế của hơn 20 triệu dân nghèo. Bả thúc giục cử tri Mỹ bầu phiếu thật đông để đẩy Trump và Cộng Hòa lưỡng viện về vườn.

.

Theo lịch trình, Tòa Tối Cao sẽ bắt đầu xét hồ sơ bảo hiểm y tế ObamaCare vào Thứ Ba 10/11/2020, tức là sau bầu cử một tuần lễ. Trump và Cộng Hòa liên tục đòi gỡ bỏ ObamaCare vì cho là vi hiến.

.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng cử viên Phó Tổng Thống Dân Chủ, lên tiếng tố cáo Cộng Hòa khẩn cấp đưa bà Amy Coney Barrett vào Tòa Tối Cao là trái ngược ý chí của dân Mỹ xuyên qua một tiến trình phi pháp (vì phá vỡ truyền thống trong năm bầu cử không bổ nhiệm Thẩm Pháp Tòa Tối Cao), và khẩn cấp vì muốn gỡ bỏ bảo hiểm y tế nhiều triệu người có tiền sử bệnh.

.

Joe Biden cũng phóng tweet ngay trong đêm Thứ Hai, kêu gọi dân Mỹ đi bầu phiếu: "Nhưng chúng ta sẽ không chịu thua. Nếu các bạn muốn bảo hiểm y tế, nếu các bạn muốn tiếng nói của bạn được nghe ở Washington, nếu bạn muốn nói 'Không' thì việc lạm dụng quyền lực [của Trump] không đại diện cho bạn --- thì hãy bước ra và bầu phiếu. Hãy bầu cho một Tổng Thống, cho các dân cử Quốc Hội, và các ứng cử viên mọi cấp những người thực sự có một kế hoạch cho bảo hiểm y tế, và những người sẽ xây dựng trên bảo hiểm Affordable Care Act [tức ObamaCare] để mở rộng chăm sóc, mang giá hạ và cho các bạn thêm nhiều lựa chọn. Hãy bầu để bảo vệ ý tưởng rằng chăm sóc sức khỏe là một quyền, không phải là đặ quyền."

.

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc viện dịch tễ toàn quốc National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nói trong buổi All Markets Summit rằng người chích thuốc chủng ngừa COVID-19 hiện được tập trung vào ngăn cản triệu chứng siêu vi, chứ không tạp trung ngăn cản siêu vi (vaccine candidates being developed at the moment are focused on preventing symptoms of the virus instead of blocking it altogether).

.

Fauci nói: "Nếu người ta bị lây nhiễm, ngăn cản họ không lâm bệnh, và nếu bạn ngăn cản họ lâm bệnh, bạn sẽ tậnc ùng ngăn cản họ không rời vào tình thế bệnh nghiêm trọng. ("If people get infected, prevent them from getting sick, and if you prevent them from getting sick, you will ultimately prevent them from getting seriously ill," Fauci noted). Có nghĩa là, y khoa vẫn đang tiến hành nghiên cứu, nhưng không như ý được, vi siêu vi này dữ quá.

.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế phản đối Trump cứ tung ra thuyết âm mưu rằng bệnh viện hốt bạc và phóng đại số người chết vì COVID-19. BS Craig Spencer, giám đốc trung tâm Global Health in Emergency Medicine tại đại học y khoa New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center, viết rằng rất buồn là trong mùa đại dịch, các chuyên gia y tế bị kiệt sức khi bị một Tổng Thống liên tục tấn công, trong khi các nhân viên y tế làm việc không nghỉ, thường là thiếu trang phục bảo hộ PPE chỉ vì chính phủ này thất bại.

.

Twitter lại ngăn cản một tweet của Donald Trump trong đó Trump chỉ trích bầu phiếu qua thư, vì cho rằng Trump nói sai lầm.

.

Donald Trump nhiều lần nói rằng thị trường Wall Street muốn Trump thắng cử, nhưng theo báo Politico, nhiều chuyên gia chứng khoán Wall Street cho rằng làn sóng xanh [của Dân Chủ] ngay cả khi thắng ở Bạch Ốc va đổi chiều Thượng Viện cũng sẽ đưa ra gói kích cầu kinh tế 3 ngàn tỷ đôla hay nhiều hơn để sẽ giúp Mỹ vượt khủng hoảng siêu vi coronavirus để tạo môi trường bình thường hơn cho thị trường, theo phân tích của Ben White, và không hề có cái gì gọ là nỗi sợ Biden thắng cử.

.

Tòa Tối Cao trao cho Cộng Hòa một chiến thắng ở tiểu bang Wisconsin: không nới thời hạn đếm phiếu khiếm diện. Trước đó, tòa kháng án cho đếm phiếu tới trễ 6 ngày sau ngày bầu cử nếu có dấu Bưu điện trước hay trong Ngày Bầu Cử. Nhưng với tỷ lệ 5-3, Tòa Tối Cao nói chỉ đếm phiếu tới trước hay trong Ngày Bầu Cử.



Bạo loạn sau khi cảnh sát bắn chết 1 người da đen đêm Thứ Hai 26/10/2020 tại Philadelphia.

.

Một xe cảnh sát bị đốt, nhiều cơ sở kinh doanh bị đập phá và cướp, và khoảng 30 cảnh sát bị thương vào đêm Thứ Hai 26/10/2020 sau khi Walter Wallace Jr., một người da đen 27 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trước đó trong ngày tại khu phố Cobbs Creek.

.

Cảnh sát được gọi tới vì một người da đen cầm dao lúc 4 giờ chiều Thứ Hai. Một video từ người bên đường cho thấy cảnh sát ra lệnh anh Wallace buông dao, nhưng anh không buông và cả 2 cảnh sát bắn nhiều phát vào anh này. Anh Wallace được chở tới bệnh viện và chết ở đây.

.

Trong đêm, hàng trăm người biểu tình phản đối, bạo loạn bùng nổ, cướp bóc. Có 30 cảnh sát bị thương lúc rạng sáng Thứ Ba 27/10/2020. Một cảnh sát bị một người lái xe pick-up tông bị thương.

.

Cựu Thị Trưởng New York City Mike Bloomberg tuần này cho biết sẽ bơm tiền quảng cáo TV tập trung ở 2 tiểu bang Texas và Ohio nhằm giúp Joe Biden thắng phiếu 2 nơi này. Bloomberg nhận định rằng người bầu phiếu sớm hầu hết là Dân Chủ, do vậy người bầu trong Ngày Bầu Cử sẽ đa số Cộng Hòa, và quảng cáo TV tràn ngập sẽ giúp họ đổi ý rồi sẽ bầu cho Biden. Cuộc thăm dò New York Times/Siena cho thấy Trump hơn Biden suýt soát tại Texas.

.

Chủ tịch Hội Đồng Lương Bổng Liên Bang (Federal Salary Council) nói rằng vì lương tâm, ông không muốn phục vụ chính phủ Trump nữa. Ông Ronald Sanders là người được Trump bổ nhiệm vào chức này năm 2017. Ông từ chức hôm Chủ Nhật với lý do không đồng ý việc Trump ký sắc lệnh hành chánh Executive Order 13957 biến các công chức liên bang thành nhân viên "Schedule F" để có thể sa thải không cần lý do, và như thế là Trump buộc công chức trung thành với Trump chớ không phải với Hiến Pháp.

.

Lãng mạn nhất hoàng gia là chàng hoàng tử Harry. Hoàng Tử Harry của Anh quốc, đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, nói rằng anh mất nhều năm và nhờ trải qua kinh nghiệm sống với vợ (diễn viên Meghan Markle) mới hiểu về môi trường trưởng thành vua chúa của anh đã ngăn anh với thực tại của sự thành kiến tiềm thức. Harry nói về bất bình đẳng sắc tộc và công lý xã hội trong một video trong thảo luận với Patrick Hutchinson (nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter), một phần trong cuộc hội luận có tên là GQ Heroes Conference.

.

Hoàng Tử Harry nói thành kiến tiềm thức, thiên vị vô thức (unconscious bias) do ảnh hưởng từ môi trường trưởng thành và giáo dục mà anh có, trước đây anh không biết gì về chuyện này, và phải mất nhiều năm mới nhận ra và "đặc biệt cũng nhờ sống một ngày hay một tuần trong vị trí của vợ tôi ("especially then living a day or a week in my wife’s shoes").



Họa sĩ Stephen B. Nguyen, 2013

.

Đại dịch đã làm hai họa sĩ Wade Kavanaugh và Stephen B. Nguyen mất một dự án nghệ thuật công cộng trị giá 1 triệu đôla. Hai họa sĩ đã ký hợp đồng từ 1 năm trước để làm 1 công trình nghệ thuật công cộng cho một trung tâm hội nghị Washington State Convention Center tại thành phố Seattle, nhưng rồi phần của họ trong công trình lớn nhày bị cắt giảm, một phần vì đại dịch làm ngân sách cho dự án bị giảm, buộc công trình phải co cụm.

.

Có ít nhất 27 viên chức trong diện bổ nhiệm chính trị tại Bộ Y Tế và Nhân Dụng đã xin từ nhiệm kể từ đầu đại dịch Covid-19 từ tháng 2/2020. Và bây giờ dự kiến sẽ có thêm vài chục viên chức nữa ra đi, nếu Trump thất cử.

.

Tuy rằng ngày đăng quang của tân Tổng Thống sẽ là 20/1/2021, nhiều viên chức đã bắt đầu lo xin việc ngoài đời vì tin rằng Biden sẽ thắng Bạch Ốc và sẽ bổ nhiệm người khác. Một viên chức nói với Politico rằng ông nhìn thấy môt số viên chức viết tiểu sử tìm việc trong khi đang ngồi trong văn phòng, và chuyện chuẩn bị ra đi không còn gì là bí mật.

.